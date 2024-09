Marco Müller va revenir à Berne ++ Vinicius crie son ras-le-bol

Marco Müller va revenir au CP Berne, Tapola prolongé Marco Müller quittera le HC Lugano en fin de saison. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Marco Müller jouera à nouveau pour le CP Berne, dès la saison 2025-2026. L'actuel défenseur du HC Lugano a paraphé un contrat de deux ans avec l'équipe de la capitale. Marco Müller, qui est passé par le centre de formation du CP Berne, y a fait ses débuts en National League lors de la saison 2011/12, restant au club jusqu'en 2017. Par ailleurs, le club bernois annonce avoir prématurément prolongé d'un an, le contrat de leur entraîneur Jussi Tapola, désormais lié avec le club jusqu'au printemps 2026.

Vinicius Junior relance le débat sur le racisme en Espagne Vinicius Junior crie son ras-le-bol du racisme et le fait savoir. Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Vinicius Junior a provoqué une levée de boucliers en Espagne, co-organisatrice de la Coupe du monde 2030, L'attaquant brésilien a suggéré de confier la compétition à un autre pays organisateur, en l'absence de progrès dans la lutte contre le racisme dans les stades espagnols. Interrogé par la chaîne de télévision américaine CNN, la star du Real Madrid, victime à plusieurs reprises d'insultes racistes en Liga, a estimé mardi que des efforts restaient à faire pour changer les mentalités dans la société espagnole.

Demi Vollering en grande favorite Demi Vollering vise le doublé Tour de Suisse - Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Demi Vollering est la grande favorite pour la victoire finale sur le 3e Tour de Romandie féminin. Cent-deux cyclistes s'élanceront de Gorgier (NE), vendredi, dont dix Suissesses. La deuxième étape de samedi en Valais sera décisive dans la lutte pour la victoire finale. La montée finale jusqu'à Vercorin, longue de près de 10 km, présente une pente moyenne de 8,2%. Les autres étapes s'annoncent vallonnées, notamment la dernière avec départ et arrivée à Morges (144 km pour 2000 m de dénivelé). Après le désistement, mardi, de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, la gagnante du dernier Tour de France, Demi Vollering est, plus que jamais, la favorite. La Néerlandaise de 27 ans, qui vit depuis longtemps dans notre pays, a remporté quatre tours cette année, dont le Tour de Suisse. Vollering reste toutefois sur plusieurs déceptions aux Jeux olympiques de Paris, où elle n'a pas remporté de médaille en contre-la-montre (5e) ni en course sur route (34e), et au Tour de France, perdu pour 4 secondes. Outre Vollering, la Néerlandaise Pauliena Rooijakkers, la Française Evita Muzic et l'Italienne Gaia Realini, les autres membres du top 5 du Tour de France seront au départ. La championne du monde Lotte Kopecky est également une candidate à la victoire finale. La Belge, coéquipière de Vollering chez SD Worx, a terminé le Tour d'Italie 2024 à la deuxième place. Avec Chabbey, sans Reusser Les espoirs suisses d'un bon classement final reposeront sur Elise Chabbey. La Genevoise de 31 ans espère s'llustrer après ses abandons sur chute au Giro et au Tour de France. Noemi Rüegg, 7e de la course en ligne aux JO tentera, elle, de briller sur une étape. Comme Niewiadoma, Marlen Reusser fait partie des absentes. La Bernoise, gravement atteinte dans sa santé, a disputé sa dernière course en mai et a annoncé, dès la mi-août, qu'elle renonçait à la fin de saison.

Deux ippons et puis s'en va pour Carmen Brussig Carmen Brussig s'est montrée déçue de son élimination prématurée. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Carmen Brussig est allée à deux reprises au tapis, jeudi, lors des Jeux paralympiques de Paris. La judokate malvoyante, née à Leipzig en Allemagne, a tout d’abord perdu par ippon son combat de quart de finale chez les moins de 48 kg contre la championne olympique de Rio, la Chinoise Li Liqing. En repêchage, Brussig (47 ans) a ensuite connu pareil sort contre l’Allemande Isabel Thal Lorsqu'elle concourrait encore pour l'Allemagne,- soit jusqu'à l'an passé -, Brussig avait décroché trois médailles aux Paralympiques, soit: le bronze à Pékin en 2008, l'or à Londres en 2012 et l'argent à Rio en 2016.

Un trio suisse à l'assaut des médailles Manuela Schaer rêve de briller en finale du 800 m en fauteuil roulant. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Pour sa dernière course sur piste, l'athlète en fauteuil roulant Manuela Schär s'est qualifiée avec brio pour la finale du 400 m aux Jeux paralympiques de Paris. Manuela Schär, qui a déjà remporté l'or sur la double distance au Stade de France, a gagné sa série dans la catégorie T54. Elle a même réalisé le deuxième meilleur temps de toutes les athlètes en compétition. Alexandra Helbling et Licia Mussinelli ont en revanche nettement manqué la qualification pour la finale, prévue ce jeudi soir à 19h35. Peu avant, Catherine Debrunner tentera, elle aussi, de décrocher une médaille sur le tour de piste dans la catégorie T53, ce qui serait sa cinquième à Paris. Avec Marcel Hug, la Suisse dispose même d'un troisième atout dans sa manche. Troisième des séries, le détenteur du record du monde du 800 m vise le triplé paralympique après ses succès de Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. A Paris, il attend encore sa septième médaille d'or paralympique après l'argent obtenu sur 5000 puis 1500 m.

Les Suisses sont restés loin des médailles Sandra Stoeckli a terminé au 8e rang de la course en ligne. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Pas de médaille supplémentaire pour la délégation suisse en para-cyclisme aux Jeux paralympiques de Paris. Cinquième, mercredi, à l’occasion du contre-la-montre, Benjamin Früh a fait moins bien lors de l’épreuve de la course en ligne en handbike, terminant, sixième. Le Zurichoix a concédé un tour au vainqueur, le Français Florian Jouanny. Chez les dames, Sandra Stöckli s'est classée 8e, à près de sept minutes de la gagnante australienne Laura Parker, "Je suis heureuse d'avoir franchi la ligne d'arrivée en bonne santé et entière", a déclaré l’athlète de Jona, à l’ arrivée. "La route était comme du savon", après la pluie qui s'est abattue toute la matinée sur la région parisienne, retardant le début des épreuves de para-cyclisme à Clichy-sous-Bois. Pour Sandra Stöckli, il s’agit de sa troisième 8e place aux Jeux paralympiques après Rio (2016) et Tokyo (2021).

La saison de Leandro Riedi est terminée Leandro Riedi songe à un retour à la compétition pour début 2025. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Leandro Riedi est contraint d'observer une pause de plusieurs mois. Le jeune Zurichois de 22 ans doit mettre un terme prématuré à sa saison de 2024 après une opération du genou. "Des examens ont révélé que mes douleurs au genou droit nécessitaient une intervention au niveau d'un petit os, a écrit Riedi sur Instagram. L'actuel meilleur Suisse au classement mondial (130e) a récemment dû abandonner au deuxième tour de qualification de l'US Open dans son duel 100% helvétique avec Jérôme Kym. Finaliste du tournoi junior de Roland-Garros en 2020, Leandro Riedi s'est hissé cette année à la 130e place du classement ATP grâce à trois victoires et deux autres finales au niveau Challenger. "Mon objectif est de revenir sur le circuit au début de l'année prochaine", a-t-il encore déclaré.

Silvan Wallner quitte Zurich pour Linz Silvan Wallner avait été aligné à quatre reprises depuis le début du présent championnat de Super League. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le défenseur Silvan Wallner quitte le FC Zurich avec effet immédiat. Comme l'a annoncé le club, jeudi matin, le double national suisse et autrichien de 22 ans rejoint le club autrichien de 1re Bundesliga du Blau-Weiss Linz. Les modalités de son transfert n'ont pas été dévoilées.

Le promu Zoug, candidat au titre de champion Champion de Suisse en titre de Women's League, les ZSC Lions devront particulièrement se méfier de Berne et de Zoug. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI La Women's League débute samedi avec le match entre Ambri-Piotta et Davos. Unique promu, Zoug visera ni plus ni moins que le titre national. La saison dernière, les Zougoises ont écrasé leur championnat, terminant leur saison invaincue. L'équipe de Suisse centrale, pour laquelle le club avait déposé en vain une demande d'admission directe en Women's League, s'était ainsi retrouvée à devoir disputer une saison dans l'antichambre de l'élite avec l'un des meilleurs contingents du pays. Cette saison, Zoug fait partie des candidates au titre, à l'instar des ZSC Lions, titrés la saison dernière, et du finaliste des play-off 2023/24, le CP Berne. Lara Stalder - qui a récolté en moyenne près de huit points par match la saison dernière - et ses coéquipières n'auront cependant pas la tâche aussi facile dans leur quête d'un cinquième titre national. Deux équipes romandes Un premier gros test attend Zoug, dès le 20 septembre, avec un match à domicile contre Berne, la seule équipe à avoir battu l'ambitieux promu jusqu'à présent. C'était en finale de la Coupe de Suisse, la saison dernière, aux tirs au but. Les huit équipes de l'élite, dont les Fribourg Gottéron Ladies et la Neuchâtel Hockey Academy, disputeront 28 journées de championnat. Les deux premières formations classées seront directement qualifiées pour les demi-finales des play-off. Les équipes classées de 3 à 6 disputeront un play-in (best of 3) pour déterminer les deux autres demi-finaliste. Les demi-finales des play-off, la finale et les play-out (entre le septième et le huitième) se dérouleront au meilleur des cinq matches.

Fortunes diverses pour les numéros 1 Iga Swiatek très loin du compte mercredi soir à New York. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Fortunes diverses pour les numéros 1 mondiaux mercredi soir à New York en quarts de finale ! Si Jannik Sinner a livré la marchandise face à Daniil Medvedev, Iga Swiatek a bu la tasse. La Polonaise s’est inclinée 6-2 6-4 devant Jessica Pegula (WTA 6). La joueuse de Buffalo brise enfin le plafond de verre après six échecs à ce stade des quarts de finale pour s’offrir ce jeudi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle l’opposera à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 52). Coupable de 41 fautes directes, Iga Swiatek n’a pas vraiment justifié son rang. Victorieuse à New York il y a deux ans. la Polonaise est tombée il est vrai contre une joueuse qui traverse à 30 ans le plus bel été de sa carrière. Victorieuse du Masters 1000 de Toronto et finaliste de celui de Cincinnati, l’Américaine a prouvé enfin qu’elle pouvait également être la femme des grands rendez-vous. "Je savais que je pouvais le faire", lâchait-elle à l’instant d’évoquer cette qualification pour les demi-finales. Une troisième demi-finale en 2024 pour Jannik Sinner Jannik Sinner s’est, quant à lui, imposé 6-2 1-6 6-1 6-4 devant Daniil Medvedev pour se hisser pour la troisième fois cette année dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Champion d’Australie, l’Italien est sorti victorieux d’une véritable partie d’échecs face au Russe. Plus créatif et plus puissant aussi, Jannik Sinner a eu la bonne idée de sauver deux balles de 4-2 au quatrième set pour fermer la porte à son adversaire. Le no 1 mondial s’avance bien sûr comme le grandissime favori avant sa demi-finale contre l’inattendu Jack Draper (ATP 25) même si le Britannique l’a battu lors de leur seul affrontement à ce jour, il y a trois ans au Queen’s. Mais pour Jannik Sinner, c’était dans une autre vie.

Matt Fitzpatrick en vedette à Crans-Montana Vainqueur de l'US Open 2022, Matthew Fitzpatrick sera la tête d'affiche parmi les 156 golfeurs présents dès jeudi à Crans-Montana. L'Anglais sera aussi le favori du public, et surtout le principal prétendant à la victoire dans l'European Masters, dont le vainqueur empochera un chèque de 553'500 dollars. Le golfeur de Sheffield a déjà démontré toute l'étendue de son talent par le passé dans la station valaisanne, où il s'est imposé en 2017 et en 2018. Cela faisait alors quarante ans - depuis les succès de Severiano Ballesteros en 1977 et 1978 - qu'aucun joueur ne s'était imposé deux fois consécutivement. L'Espagnol a remporté son troisième et dernier titre sur le Haut-Plateau en 1989. Le tenant du titre absent Matthew Fitzpatrick espère rejoindre Ballesteros dans la hiérarchie en s'imposant en cette fin de semaine à Crans-Montana. Déjà favori l'an dernier, il s'était incliné face au jeune suédois Ludvig Aberg, désormais 5e mondial et absent cette année. A l'image de Ludvic Aberg, plusieurs stars du golf se sont révélées à Crans-Montana. La liste des vainqueurs comprend des noms prestigieux comme ceux de Ian Woosnam, Nick Faldo, Craig Stadler, José Maria Olazabal, Colin Montgomerie, Lee Westwood, Ernie Els ou encore Sergio Garcia. Même sans le tenant du titre, la liste des engagés a une nouvelle fois fière allure. Dix joueurs du top-100 mondial seront au départ, tout comme quatre golfeurs appartenant au top-10 du classement annuel du Tour européen. Une belle carte à jouer pour Girrbach Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les Suisses joueront seulement un rôle d'outsiders. Premier golfeur helvétique à prendre part aux Jeux olympiques, Joel Girrbach s'est qualifié par ses propres moyens, tout comme Benjamin Rusch. Les deux Thurgoviens se sont procuré cette année la carte leur permettant de jouer l'European Tour. Avec un bon résultat à domicile, Girrbach pourrait déjà décrocher son sésame pour l'année prochaine et rester dans la course pour jouer la finale du DP World Tour en novembre. En plus des deux Thurgoviens, sept autres Suisses - dont trois amateurs - participeront au tournoi, au bénéfice d'une invitation. Il faut remonter à 2008 pour voir un Suisse lutter pour la victoire dans la station valaisanne. Le Genevois Julien Clément avait alors pris la 3e place derrière Jean-François Lucquin et Rory McIlroy.

Draper bat De Minaur et jouera sa première demie en Grand Chelem Jack Draper aux anges après sa qualification pour les demies à l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Le Britannique Jack Draper, 25e mondial, s'est qualifié mercredi à l'US Open pour sa première demi-finale de Grand Chelem. Ceci en battant l'Australien Alex De Minaur (10e) 6-3 7-5 6-2. Agé de 22 ans, il affrontera vendredi pour une place en finale le no 1 mondial italien Jannik Sinner ou le Russe Daniil Medvedev (5e), vainqueur du tournoi en 2021. Ceux-ci s'affrontent mercredi en fin de programme sur le court Arthur Ashe. Draper est le quatrième Britannique à atteindre les demi-finales du tableau masculin à New York dans l'ère Open (1968) après Greg Rusedski (1997, Tim Henman (2004) et Andy Murray (2008, 2011, 2012). L'an dernier à Flushing Meadows, il avait atteint les huitièmes de finale ce qui était à ce jour son meilleur résultat en Grand Chelem. Avant ce quart de finale, il n'avait pas perdu le moindre set et n'avait concédé qu'une seule fois sa mise en jeu. De Minaur lui a pris deux fois son service, mais sans parvenir à lui prendre le moindre set.

"Mondo" remporte le duel des géants Armand Duplantis a devancé Karsten Warholm de dix centièmes sur un 100 m spécial à Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le perchiste Armand Duplantis a pris le meilleur sur le coureur de 400 m haies Karsten Warholm. Le Suédois a remporté leur duel sur 100 m au Letzigrund à Zurich. Dix centièmes ont fait pencher la balance en faveur du double champion olympique à la veille du meeting Diamond League. Le Suédois de 24 ans a franchi la ligne en 10''37 secondes, battant ainsi de deux dixièmes son meilleur temps de 2018. Le Norvégien de 28 ans a également réalisé son meilleur temps personnel en 10''47 secondes, soit deux centièmes de moins que son précédent record, établi il y a sept ans. L'idée avait germé un an plus tôt à Monaco, lorsque les deux stars de leur discipline s'étaient demandées qui serait le plus rapide au sprint.

Granit Xhaka parmi les 30 nommés Granit Xhaka parmi les 30 nommés au Ballon d'Or Image: KEYSTONE/EPA Auteur d'une saison 23/24 exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, Granit Xhaka fait partie des 30 nommés au Ballon d'Or. La présence du capitaine de l'équipe de Suisse est logique. Sous la houlette de Xabi Alonso, Leverkusen a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et a terminé finaliste malheureux de l'Europa League. Maître à jouer des Allemands, Granit Xhaka fut l'un des rouages essentiels. Et l'ancien joueur de Bâle a réussi un excellent Euro avec la Suisse malgré la défaite mortifiante aux tirs au but contre l'Angleterre en quarts de finale. Xhaka est le premier Suisse à faire partie des 30 nommés pour la récompense suprême. Cette formule à 30 joueurs existe depuis 2016.