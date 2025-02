Marcus Rashford prêté ++ Les Mavericks ont coulé

Rashford (Manchester United) exfiltré en prêt à Aston Villa Marcus Rashford rejoint Aston Villa en prêt Image: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa pour le reste de la saison, a annoncé dimanche soir Manchester United, son club de toujours. L'attaquant n'entrait plus dans les plans du coach Ruben Amorim. L'international anglais de 27 ans, dont 20 passés à Manchester United, n'a plus joué pour les "Red Devils" depuis le 12 décembre. Il a été écarté pour des raisons sportives par Amorim, qui lui reprochait notamment son manque d'investissement à l'entraînement. Formé à Manchester United (138 buts en 426 matches), Rashford a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues, durant une saison 2022/23 encourageante. Mais depuis, ses performances individuelles ont décliné, à tel point qu'il n'est plus sélectionné depuis plusieurs mois en équipe d'Angleterre. Comme lui, Manchester United a réalisé une dernière saison très décevante, et l'actuelle n'est pas plus reluisante. Amorim a remplacé en novembre le Néerlandais Erik ten Hag, sans réussir davantage jusqu'ici. Les Red Devils, battus dimanche 2-0 par Crystal Palace à Old Trafford, sont 13es après 24 journées. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2028, Rashford a finalement trouvé une porte de sortie à Aston Villa dimanche, à la veille de la clôture du mercato hivernal. L'équipe d'Unai Emery est 8e de Premier League et qualifiée directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le morceau de Gojira remporte un Grammy Award Gojira et Marina Viotti ont reçu un Grammy Award pour leur prestation mémorable lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La prestation mémorable du groupe de metal français Gojira avec la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti aux JO de Paris 2024 a remporté un Grammy Award dimanche à Los Angeles. Leur interprétation fracassante de "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)", le 26 juillet 2024 durant la cérémonie d'ouverture des Jeux, a damé le pion de prestigieux concurrents comme Metallica et Judas Priest pour enlever une récompense dans la catégorie prestation metal de l'année. Sur la scène de Los Angeles, le chanteur-guitariste du groupe Joe Duplantier a dédié la victoire à "tous les groupes qui repoussent les limites". "Soutenez vos artistes locaux, soutenez vos groupes locaux", a-t-il lancé aux côtés de Marina Viotti, en recevant le prix lors de la pré-cérémonie. "C'est une année fantastique pour nous et pour toute la communauté des métalleux", a-t-il ajouté. La séquence avait fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Gojira, quatuor français à l'aura internationale, apparaissant aux balcons de la Conciergerie, un des plus beaux monuments de Paris, et entonnant le chant révolutionnaire "Ah! Ca ira" dans une déflagration sonore au côté de plusieurs Marie-Antoinette tenant leur tête ensanglantée. Marina Viotti, dans un décor de bateau, les avait rejoints au bord de la Seine. Les écoutes de Gojira avaient bondi dans la foulée et le titre de 2'53, arrangé par le musicien et producteur Victor Le Masne, est devenu disponible en streaming.

Sans Doncic (ni Davis), les Mavericks boivent la tasse Les Cavs de Donovan Mitchell (45) ont écrasé les Mavericks dimanche en NBA Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Le premier match disputé par Dallas depuis le départ de Luka Doncic a viré au cauchemar dimanche. Les Mavericks, qui n'ont pas pu aligner leur nouvelle star Anthony Davis, ont été écrasés 144-101 à Cleveland moins de 24 heures après avoir cédé leur arrière slovène aux Lakers. La messe était déjà dite à la mi-match. Cleveland comptait alors 45 longueurs d'avance après avoir marqué pas moins de 91 points, un record de la franchise sur une mi-temps et le troisième plus grand total de l'histoire de la NBA en une mi-temps. Les Cavaliers ont notamment réussi 26 tirs à 3 points (autre record de la franchise) face à des Mavericks également privés de leur meneur All-Star Kyrie Irving (blessé). Cleveland a ainsi cueilli son 4e succès d'affilée, le 40e au total en 49 matches joués cette saison, pour conforter sa 1re place au classement de la NBA.

Un 3e but en 4 matches pour Pius Suter Pius Suter a inscrit dimanche un 3e but en 4 matches Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Pius Suter a retrouvé la confiance. Le centre zurichois de Vancouver a inscrit dimanche un troisième but en quatre matches, alors qu'il n'avait pas trouvé le chemin des filets dans ses 23 précédentes sorties en NHL. Suter a ouvert la marque pour les Canucks après 4'19 face à Detroit en déviant un tir du défenseur Elias Pettersson. Mais les Red Wings n'ont pas douté bien longtemps, égalisant moins de deux minutes plus tard. Detroit s'est finalement imposé en prolongation (3-2), Alex DeBrincat leur permettant de cueillir leur sixième succès de suite. Pius Suter affiche désormais 24 points à son compteur 2024/25. Malgré sa longue disette personnelle, il en est à 14 buts, soit le total qu'il a atteint à la fin de trois de ses quatre premières saisons en NHL. Son record dans la grande Ligue est de 15 réalisations, en 2021/22 sous le maillot de Detroit. Lian Bichsel a quant à lui inscrit dimanche son premier point depuis qu'il a été rappelé par les Stars en NHL, le 3e au total. Le défenseur soleurois de 20 ans a été crédité d'un assist sur le premier but de Dallas face à Columbus, le 1-1 signé Mason Marchment à la 14e. Les Stars se sont imposés 5-3 pour cueillir leur cinquième succès consécutif et repasser au 2e rang de la Conférence Ouest.

Le sombre dimanche de Manuel Akanji Manuel Akanji (à gauche) à la poursuite de Kai Havertz. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Manuel Akanji sans doute vécu à Londres le dimanche le plus pénible de sa carrière. Le Zurichois et Manchester City ont coulé devant Arsenal. Les Mancuniens se sont inclinés 5-1 dans une rencontre qui a dévoilé leurs immenses limites du moment. Des limites qui leur interdisent le moindre espoir lors du barrage de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et dans la course au top-4 de la Premier League. Avant d’être submergé par les vagues adverses après l’égalisation d’Erling Haaland à la 55e, Manuel Akanji a commencé par commettre une erreur fatale à la relance sur l’ouverture du score de Martin Ödegaard à la 2e minute. Celui qui avait dirigé avec un rare brio la défense de l’équipe de Suisse lors du dernier Euro est bien l’une des grandes victimes de la saison "horrible" traversée par Manchester City.

Yverdon remporte le match des cancres Marley Aké: l'homme du match sans aucun doute. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Yverdon peut respirer ! La formation de Paolo Tramezzani a remporté le match des cancres. Sur sa pelouse, elle a battu Winterthour 3-0 pour laisser son adversaire du jour, lanterne rouge, à 7 points. Même s’ils ont connu une demi-heure bien laborieuse après l’ouverture du score à la 12e minute sur un penalty de Boris Cespedes, les Vaudois méritent cette victoire. Ils ont su opérer les ajustements nécessaires à la pause pour enterrer les espoirs zurichois. Déjà à l’origine du penalty, Marley Aké signait le 2-0 à la 61d après un superbe débordement de Mauro Rodriguez. Dans les arrêts de jeu, Moussa Baradji scellait le score sur une rupture qui avait vu la nouvelle recrue Antonio Marchesano, introduit après l’heure de jeu, donné un aperçu de son talent. Ce succès permet aux Vaudois d’abandonner la place de barragiste aux Grasshoppers avant deux matches mardi et samedi sur les pelouses artificielles de Berne et de Lausanne. Autant dire que les trois points remportés dimanche n’ont pas de prix. Le "Klassiker" pour le FC Bâle Au Letzigrund, le FC Bâle a, pour sa part, remporté 1-0 le "Klassiker" contre le FC Zurich pour demeurer à la deuxième place du classement à un point de Lugano. Cette victoire porte la griffe de Kevin Carlos et de Xherdan Shaqiri. Le premier a repris de la tête un coup-franc merveilleusement armé par le second pour le but de la 36e minute. Il convient également de relever les mérites de Marwin Hitz, qui a détourné un penalty, il est vrai mal tiré, par Mounir Chouiar (33e). Mais c’est sa parade devant José Perea à la 24e minute qui a marqué les esprits. Le Colombien se demandera encore longtemps comment Marwin Hitz a pu s’interposer sur sa frappe à bout portant.

Genève s'offre Lausanne et menace Lugano Les joueurs genevois laissent éclater leur joie après avoir inscrit l'unique but du match. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a réalisé une performance de choix en battant Lausanne (1-0), dimanche aux Vernets. Un succès qui permet de mettre la pression sur Lugano au classement de National League. Après trois défaites dans le temps réglementaire face aux Vaudois dans leurs confrontations directes en championnat cette saison, les Aigles avaient à coeur de corriger le tir. Mission accomplie, puisqu'ils ont arraché la victoire au cours d'un match très physique, notamment marqué par l'expulsion du Lausannois Holdener pour un bien mauvais cross-check au visage de Lennström en fin de deuxième période. Le GSHC a marqué le seul but du match grâce à une accélération rageuse de Praplan, qui a ensuite fusillé Pasche (6e minute). Face à un LHC en panne d'inspiration offensive et qui est resté muet pour la première fois de la saison, les Grenat ont souvent péché à la concrétisation, mais ont su tenir le choc. Ce succès permet à Genève de revenir à un point de la 12e place du classement occupée par Lugano. A domicile contre Langnau, les Tessinois ont subi leur troisième défaite consécutive (1-3), après avoir pourtant connu un très bon nouveau départ sous les ordres d'Uwe Krupp. Si ce derby sert de déclic, Genève-Servette peut même lorgner la 11e place de Bienne, qui ne compte que 4 points d'avance après sa défaite à Davos (3-2), la troisième d'affilée, voire la 10e place de Rapperswil (6 points de marge), synonyme de qualification pour les play-in. Le défi sera néanmoins ardu. Déjà qualifié pour les play-off, Lausanne, qui a subi un coup d'arrêt après 6 victoires consécutives, reste leader avec 6 points d'avance sur les Zurich Lions. Ces derniers comptent toutefois 3 matches de retard.

Le FC Lucerne se hisse à la deuxième place Adrian Grbic célèbre son but. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Il faudra bien compter sur le FC Lucerne cette saison ! Victorieuse 2-0 du FC St. Gall, la formation de Mario Frick se hisse provisoirement à la 2e place du classement à 2 points du FC Lugano. Sur leur pelouse, les Lucernois ont signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Il a été acquis sur des réussites de l’Autrichien Adrian Grbic à la 41e à la conclusion d'une rupture magnifique et de Tyron Owusu à la 85e. Pour les supporters lucernois, il convient toutefois d’espérer que le départ imminent à Lille du défenseur international M21 Luca Jaquez ne leur empêche pas de rêver en couleur... Loin du compte, le FC St. Gall a, pour sa part, concédé sa première défaite de l’année après un nul à Genève et une victoire face au Lausanne-Sport. L’introduction de Jean-Pierre Nsame à la 56e minute n’a pas apporté l’allant espéré. La nouvelle recrue doit encore parfaire son intégration.

Hüsler/Stricker s'inclinent, la Suisse battue 3-0 Stricker (à gauche) et Hüsler se sont inclinés en deux sets dimanche Image: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse de Coupe Davis n'a pas signé de folle "remontada" dimanche à Bienne. Elle a été battue 3-0 par l'Espagne au 1er tour des qualifications, la paire Marc-Andrea Hüsler/Dominic Stricker s'étant inclinée 6-4 7-5 en double face à Pedro Martinez Jaume Munar. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker n'ont jamais eu leur chance face au solide duo ibère, qui s'est hissé en 8es de finale du récent Open d'Australie. Un break dans chaque set a suffi au bonheur des Espagnols. Ceux-ci ont dû faire face à une seule balle de break dans cette partie, qu'ils ont effacée dans l'ultime jeu. Le duo helvétique, sacré sur l'ATP Tour en 2021 à Gstaad, n'a pas tenu bien longtemps le choc. Dominic Stricker a concédé le premier break dès le troisième jeu pour mettre les Espagnols sur les bons rails. C'est Marc-Andrea Hüsler qui a lâché son service dans la seconde manche, à 5-5, sur une volée manquée. La formation du capitaine Severin Lüthi n'avait déjà pas remporté le moindre set samedi, Dominic Stricker et Jérôme Kym s'inclinant respectivement face à Pedro Martinez et à Roberto Carballes Baena. Les Helvètes devront donc lutter pour leur maintien dans le groupe mondial en septembre à l'occasion d'un barrage. L'Espagne affrontera elle le Danemark au 2e tour des qualifications.

Fanny Smith 3e à Veysonnaz dimanche Fanny Smith a terminé 3e dimanche à Veysonnaz Image: KEYSTONE/EPA Fanny Smith a décroché dimanche son 77e podium individuel en Coupe du monde de skicross. La Vaudoise de 32 ans a terminé 3e de la deuxième épreuve disputée sur la neige de Veysonnaz. Privée de finale samedi (7e), Fanny Smith a donc fait mieux 24 heures plus tard. La double médaillée olympique a arraché sur le fil la 3e place, devançant d'un souffle la leader de la Coupe du monde India Sherret pour s'offrir son quatrième top 3 de l'hiver. Comme la veille, la victoire est revenue à la Canadienne Marielle Thompson. Les Suisses ont réalisé un joli tir groupé dans l'épreuve masculine. Mais Ryan Regez (6e), Tobias Baur (7e) et Gil Martin (8e) ont tous les trois échoué en demi-finale, se contentant de se "tirer la bourre" dans la petite finale. C'est le Français Yuri Duplessis Kergomard, 2e samedi, qui s'est imposé.

Chris Bedia rejoint les Young Boys Chris Bedia: l'ancien buteur du Servette FC débarque aux Young Boys. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Chris Bedia est de retour en Suisse une année après son départ du Servette FC. Le Franco-Ivoirien de 28 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2026 avec les Young Boys. Transféré à Union Berlin où il ne s’est pas imposé avant d’être prêté à Hull City l’été dernier pour une expérience bien mitigée en Championship, l’ancien buteur du Servette FC espère relancer à Berne une carrière à l’arrêt. "Nous sommes convaincus que Chris Bedia peut nous apporter énormément", souligne le directeur sportif Steve von Bergen dans un communiqué des Young Boys. Ce prêt de 18 mois entre Union Berlin et les Young Boys contient une option d’achat.

Mauro Schmid s'impose dans la Cadel Evans Great Ocean Race Mauro Schmid (ici lors de la dernière Vuelta) a remporté dimanche la Cadel Evans Great Ocean Race Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON Les cyclistes suisses sont en forme en ce tout début de saison, chez les messieurs comme chez les dames. Mauro Schmid a remporté dimanche la Cadel Evans Great Ocean Race, une semaine après la victoire de Marc Hirschi dans la Clasica Communitat Valenciana pour ses débuts chez Tudor. Mauro Schmid, qui porte les couleurs de la formation australienne Jayco AlUla, s'est imposé avec trois secondes d'avance sur son dauphin australien Aaron Gate. En costaud, le Zurichois de 25 ans s'est détaché dans le final d'une épreuve disputée autour de Geelong sur 183,8 km. Le champion de Suisse sur route 2024 a profité d'une descente pour fausser compagnie aux huit autres coureurs composant le groupe de tête. Il a parfaitement résisté à ses poursuivants dans le final pour décrocher sa première victoire depuis sa 1re place au classement général du Tour de Slovaquie en juin dernier.

2e podium de Coupe du monde pour Sina Siegenthaler, 3e à Beidahu Sina Siegenthaler (ici en janvier 2024 à St-Moritz) a décroché dimanche son 2e podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Sina Siegenthaler a décroché dimanche son deuxième podium en Coupe du monde de snowboardcross, un peu plus d'un mois après le tragique décès de sa coéquipière Sophie Hediger dans une avalanche. La Bernoise de 24 ans a terminé 3e à Beidahu en Chine, où elle avait déjà signé le meilleur résultat suisse samedi (9e). Neuvième de la qualification, Sina Siegenthaler s'est hissée en finale en terminant 2e de son quart de finale puis de sa demi-finale, devancée à chaque fois par la future gagnante de l'épreuve Charlotte Bankes. En tête au premier intermédiaire en finale, elle est rentrée dans le rang mais a arraché la 3e place. Il s'agit donc du deuxième podium individuel pour la Bernoise en Coupe du monde, après sa surprenante victoire obtenue à Cervinia en décembre 2023. Pas d'exploit suisse chez les hommes en revanche, même si Kalle Koblet a atteint les demi-finales. Le Grison s'est finalement classé 8e, terminant dernier de la petite finale.

Un doublé et la première étoile pour Kevin Fiala Kevin Fiala devance Dmitry Orlov dans un match qu'il aura marqué de son empreinte. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Kevin Fiala a sorti le grand jeu à Raleigh. Auteur d’un doublé pour ses 17e et 18e buts de la saison, le Saint-Gallois a été le grand artisan du succès 4-2 de Los Angeles face à Carolina. Kevin Fiala a inscrit le 3-1 et le 4-1 pour obtenir la première étoile. Crédité de 26 arrêts, Darcy Kuemper a également tenu un rôle déterminant. Cette victoire des Kings tombe à pic dans la mesure où ils restaient sur quatre défaites de rang. A Washington dans le choc au sommet entre les deux meilleures équipes de la NHL, le Winnipeg de Nino Niederreiter s’est imposé 5-4 sur une réussite de Josh Morrisey après 1’57’’ de jeu dans la prolongation pour un sixième succès de rang. Si El Nino est resté "muet", Alex Ovechkin, dans le camp adverse, a encore frappé. Le Russe a inscrit le 4-4 pour le 877e but de sa carrière. Il l ne lui en faut plus que 18 pour battre le fabuleux record des 894 buts de Wayne Gretzky. Auteur de 24 buts cette saison, il est dans le bon rythme pour surpasser le Canadien ce printemps encore. 956 matches pour Roman Josi Roman Josi est également l’homme des records. Samedi à Pittsburgh, le Bernois a disputé son 956e match avec Nashville pour rejoindre David Legwand dans le livre d’or de la franchise. Il devrait devenir la saison prochaine le premier joueur à passer le seuil des 1000 matches avec les Predators. Malheureusement pour lui, ce match "historique" à Pittsburgh s’est soldé par une défaite 3-0 provoquée notamment pas un but et un assist de Sidney Crosby. Après ce 33e revers en 51 matches, Nashville se retrouve à 14 points de la barre. Le capitaine Josi et ses coéquipiers ne verront pas les play-off cette saison à moins d’un véritable miracle.