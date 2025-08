McLaughlin-Levrone et Russell en démonstration Sydney McLaughlin-Levrone visera une médaille sur 400 m plat à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Reine du 400 m haies, Sydney McLaughlin-Levrone a décroché sans problème son ticket pour les Mondiaux de Tokyo sur le 400 m plat.

L'Américaine a survolé les débats samedi lors des US Trials de Eugene, comme Masai Russell sur 100 m haies.

Sydney McLaughlin-Levrone, qui n'a plus rien à prouver sur 400 m haies, a étonné les observateurs en choisissant de relever le défi du 400 m plat. Elle a confirmé qu'elle pourrait prétendre à une médaille à Tokyo grâce à une victoire éclatante en 48''90 samedi.

"J'ai senti que c'était l'année où je voulais sortir des sentiers battus et me dépasser d'une manière différente. Evidemment c'est difficile, mais je tenais à le faire. (...) Et j'ai hâte de voir jusqu'où je peux me dépasser", a-t-elle expliqué.

McLaughlin-Levrone a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de tenter de se qualifier pour le 400 m haies à Tokyo via les finales de la Ligue de diamant à Zurich. "Non, nous allons nous concentrer uniquement sur le 400 m", a-t-elle assuré.

"Un niveau à maintenir" Championne olympique du 100 m haies, Masai Russell (25 ans) a été tout aussi impressionnante samedi avec une performance sans faille qui lui a permis de remporter la distance en 12''22. Elle a montré qu'elle sera la femme à battre à Tokyo, après sa victoire devant Grace Stark (12''31) et Alaysha Johnson (12''36).

Russell avait démarré la saison en grande pompe, établissant un record américain de 12''17 en mai avant qu'une blessure à la cheville ne menace de compromettre sa saison. Mais elle semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

"J'aurais pu mettre fin à ma saison il y a deux mois, quand je ne pouvais plus marcher. Mais je me suis dit: +C'est mon objectif+", a-t-elle souligné. "Gagner les Jeux m'a mis un peu plus de pression. Parce que je sens que j'ai un niveau à maintenir. Les gens attendent quelque chose de la championne olympique en titre."



Gauff éliminée dès les 8es de finale à Montréal Coco Gauff a Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Tête de série no 1 du tableau, Coco Gauff a été éliminée dès les 8es de finale du WTA 1000 de Montréal. L'Américaine s'est inclinée 6-1 6-4 devant la jeune Canadienne Victoria Mboko (WTA 85) samedi.

Victoria Mboko (18 ans) n'a mis que 62 minutes pour vaincre la 2e joueuse mondiale. Elle a sauvé les cinq balles de break auxquelles elle a été confrontée, et s'est emparée à quatre reprises du service adverse pour remporter une victoire écrasante.

Coco Gauff, qui n'a commis que 6 doubles fautes après en avoir accumulé 37 sur ses deux premiers matches livrés dans ce tournoi, n'a rien pu faire face à l'adolescente canadienne. Le deuxième set fut toutefois accroché, Victoria Mboko forçant la décision grâce à un break réalisé dans l'ultime jeu.

"Elle a vraiment joué un très bon match. (...) J'ai commis quelques fautes directes, mais je savais que ce serait un match difficile aujourd'hui", a réagi devant les journalistes Coco Gauff, qui peine depuis son sacre à Roland-Garros début juin, elle qui a été sortie dès son entrée en lice à Wimbledon.

Victoria Mboko a désormais un sacré coup à jouer devant son public. Pour son premier quart de finale en WTA 1000, elle affrontera l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 51), une adversaire largement à sa portée.



400 m 4 nages: Marius Toscan éliminé en séries Marius Toscan a été éliminé en séries du 400 m 4 nages dimanche Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Marius Toscan a signé un nouveau record personnel dans les séries du 400 m 4 nages dimanche dans les Mondiaux de Singapour. Ses 4'17''01 n'ont toutefois pas suffi pour passer en finale.

Dernier Suisse à nager dans le grand bassin asiatique, le St-Gallois a amélioré d'une demi-seconde son meilleur chrono pour prendre la 17e place des séries. Il est toutefois resté à plus de trois secondes du top 8.

Grand favori de cette épreuve, Léon Marchand s'en est quant à lui sorti de justesse après une course compliquée pour lui. Le Français, sacré sur 200 m 4 nages dans ces joutes après s'être approprié le record du monde en demi-finales, a réussi le 7e temps en 4'13''19.



Noè Ponti dans la cour des très grands Timothé Cognat et Servette doivent relever la tête face à St-Gall Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Non, Noè Ponti n'est pas "simplement" un spécialiste du petit bassin.

Le Tessinois a enfin confirmé son inattendue médaille de bronze décrochée lors des JO de Tokyo 2021 en décrochant deux médailles d'argent dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

La frustration qui était la sienne lundi après la finale du 50 m papillon, dans laquelle il avait été battu à la touche pour 0''03 par Maxime Grousset malgré un nouveau record national (22''51), en disait long sur son envie de très bien faire. Samedi sur 100 m papillon, Noè Ponti a frappé encore plus fort en passant pour la première fois sous les 50 secondes (49''83).

"Deux médailles d'argent, deux records de Suisse et un premier chrono sous les 50 secondes: c'est vraiment génial", a-t-il lâché. "Je savais que c'était possible (réd: de nager le 100 m papillon en moins de 50''). Mais j'ai préféré ne pas en parler avant à l'interview. J'y suis maintenant parvenu, et c'est un super sentiment", a-t-il poursuivi.

Bien sûr, les esprits chagrins ne manqueront pas de rappeler que le talentueux Tessinois doit se contenter de deux médailles d'argent alors qu'il avait survolé les débats dans les Mondiaux en petit bassin en décembre dernier (trois titres, avec deux records du monde à la clé). Et que les superstars du papillon Caeleb Dressel et Kristof Milak n'étaient pas de la partie à Singapour.

N'empêche que Noè Ponti a fait son entrée dans la cour des très grands samedi à Singapour. Son précédent record de Suisse sur 100 m papillon (50''16, en avril 2024) n'était "que" le 22e temps de l'histoire. Les 49''83 réussis samedi constituent le 8e meilleur chrono de tous les temps et font de lui le 5e nageur le plus rapide dans cette épreuve.

Seuls le recordman du monde Caeleb Dressel (49''45 aux JO 2021), le nouveau recordman d'Europe Maxime Grousset (49''63 en finale à Singapour samedi), le champion olympique 2024 Kristof Milak (49''68) et la légende Michael Phelps (49''82 pour se parer d'or aux Mondiaux 2009, à l'époque des combinaisons en polyuréthane) ont déjà nagé plus vite que Noè Ponti.

Une sage décision Samedi (et lundi dernier), le Tessinois de 24 ans a aussi démontré sa capacité nouvelle à sortir le grand jeu le jour J, en grand bassin également. Il y a quasiment un an jour pour jour, le 4 août 2024, il n'avait ainsi pas pu faire mieux que 50''55 en finale des JO de Paris, soit 0''39 de plus que son record de Suisse établi quatre mois plus tôt lors des championnats de Suisse.

Le natif de Locarno avait spontanément "accusé" le 200 m papillon - dont il avait pris la 5e place aux JO 2024 quatre jours avant la finale du 100 m - pour expliquer ce 4e rang. S'il avait refusé de parler d'échec devant la presse à Paris, il a depuis tout entrepris sous la férule de son coach Massimo Meloni pour ne pas revivre une telle désillusion.

Et en renonçant au 200 m papillon durant cette année post-olympique, Noè Ponti a sans doute pris la plus sage des décisions. Tout en se mettant encore plus sous pression: il n'avait dès lors plus vraiment le "droit" de se rater sur 100 pap', sa discipline de prédilection qui lui a également valu une médaille d'argent européenne en grand bassin en 2022.

Ses performances de Singapour - où il est aussi devenu le no 5 de l'histoire sur 50 m papillon - ont balayé tous les doutes. Les Européens de Paris 2026 et les Mondiaux 2027 de Budapest lui permettront d'étoffer encore son palmarès. Mais ils constitueront surtout des étapes avant les JO de Los Angeles 2028, où le 50 m papillon figurera pour la première fois au programme olympique.



Super League: Lausanne se déplace à Thoune, Sion accueille Lugano La 2e journée du championnat de Super League se poursuit dimanche. Lausanne-Sport se déplace à Thoune (coup d'envoi à 14h), alors que Sion accueille Lugano (16h30).

Vainqueur de Winterthour en ouverture du championnat et tombeur du Vardar Skopje au 2e tour préliminaire de la Conference League grâce au large succès (5-0) obtenu jeudi, Lausanne a le vent en poupe. Mais le LS n'est statistiquement guère à l'aise à l'extérieur, avec seulement 18% de victoires en Super League (29/162).

Thoune a pour sa part fêté son retour dans l'élite en cueillant les trois points à Lugano (2-1) grâce à un doublé de Leonardo Bertone. Les Bernois voudront tout faire pour prolonger leur belle série à domicile en Super League: ils n'y avaient perdu aucun de leurs neuf derniers matches livrés avant leur relégation en 2020.

Le FC Sion a également entamé de manière idéale sa saison en renversant le FC Zurich (3-2), qui menait pourtant encore 2-0 à la 80e minute. Les hommes de Didier Tholot se méfieront d'un Lugano revanchard: battus par Thoune dimanche dernier, les Tessinois ont été éliminés au 2e tour préliminaire de l'Europa League jeudi.

Le dernier match de cette 2e journée verra Lucerne accueillir Zurich (coup d'envoi 16h30). Tombeurs de GC en terre zurichoise lors de la 1re journée, les Lucernois n'ont pas vraiment brillé face au FCZ dans un passé récent: ils n'ont gagné que deux des dix duels livrés lors des trois précédentes saisons de Super League.



Une première victoire pour Ludovic Magnin Ludovic Magnin peut respirer: il tient sa premi鑽e victoire avec le FC B稷e. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ludovic Magnin tient sa première victoire à la tête du FC Bâle. Une semaine après leur défaite à Saint-Gall, les Rhénans se sont remis dans le bon sens de la marche.

Dans son antre du Parc St-Jacques, le champion en titre s’est imposé 2-1 devant les Grasshoppers. Ludovic Magnin peut remercier Philip Otele. Auteur d’un doublé, le Nigérian a offert à son entraîneur une victoire aussi prévisible qu’indispensable. Surpris par l’égalisation de l’Estonien Maksim Paskotsi à la 69e, les Rhénans ont repris l’avantage à la 75e avec une tête imparable d’Otele sur un coup franc parfait délivré par Xherdan Shaqiri.

Le FC Bâle doit toutefois très vite élever le curseur dans l’optique de la venue mercredi des Young Boys. Ce choc au sommet dira si le FC Bâle avec son nouvel entraîneur est aussi fort que ce printemps.



La Suisse s'incline en Slovaquie La Suisse d'Ilias Papatheodorou a bu la tasse samedi en Slovaquie Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'équipe de Suisse a manqué son affaire pour son entrée en lice dans le 2e tour pré-qualificatif du Mondial 2027. Les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 73-60 en Slovaquie.

Cette défaite n'est pas rédhibitoire. Mais, dans un groupe où chacune des trois équipes ne disputera que quatre matches, elle n'augure rien de bon, même si l'écart s'est réduit dans le dernier quart. Les Helvètes devront réagir mercredi face à l'Ukraine, qu'ils accueilleront à Fribourg dès 19h.

La Suisse avait pourtant entamé de manière idéale cette partie disputée à Bratislava. Sous l'impulsion de Toni Rocak et Dykan Ducommun, elle a logiquement pu prendre six longueurs d'avance (13-6, puis 15-9) dans un premier quart conclu sur le score de 17-13 en sa faveur.

Mais les Slovaques se sont réveillés dans le deuxième quart-temps. Et notamment leurs "shooteurs" Timotej Malovec (21 points au final, agrémentés de 9 rebonds), Lukas Bolek (3/4 à 3 points) et Dalibor Hlivak (3/4 derrière l'arc), qui ont uni leurs efforts pour faire céder la défense helvétique.

Auteure notamment d'un partiel de 8-0 en l'espace de 1'30, la Slovaquie a pris les commandes avant la mi-temps (41-33 à la pause). Et la Suisse a sombré dans le troisième quart, n'inscrivant que 5 points (tous sur des lancers francs !) dans les neuf premières minutes de jeu. A 60-40 après trois "quarters", la messe était dite.



Le Servette FC au bord de la crise Thomas Häberli: il jouera sa tête contre Utrecht. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC n’est pas loin de basculer dans une crise qui emportera très certainement Thomas Häberli. Battus 4-1 par Saint-Gall au Stade de Genève, les Grenat ont perdu leur football.

Une semaine après leur revers 3-1 à Berne face au Young Boys et quatre jours après leur élimination au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions devant Plzen, les protégés de Thomas Häberli ont été encore une fois punis par leurs errances défensives. Jérémy Frick commettait ainsi l’irréparable à la relance pour l’ouverture du score de Willem Geubbels à la 11e. Le capitaine ne fut toujours pas à son avantage sur le 2-0 de Geubbels (18e) et sur le 3-1 d’Alessandro Vogt (30e). Comme Joël Mall mercredi, il est passé au travers de son match. La règle de l’alternance instaurée pour les deux gardiens grenat tourne bien au fiasco.

La bourde initiale de Jérémy Frick ne doit pas masquer tous les manques d’une équipe bien pénalisée par les choix de son entraîneur. Le recours à une défense à trois et la titularisation de Giotto Morandi pour Alexis Antunes ne furent, ainsi, pas vraiment payants. Tout indique que Thomas Häberli jouera sa tête lors de la double confrontation contre Utrecht pour le compte du troisième tour préliminaire de l’Europa League. Il a épuisé tous ses jokers.

A la faveur de ce succès, le FC Saint-Gall occupe seul la tête du classement avant les rencontres de dimanche. Les Young Boys se sont, en effet, pris les pieds dans le tapis à Winterthour. Malgré l’ouverture du score d’Edimilson Fernandes, les Bernois ont concédé le nul (1-1). L’égalisation de la tête de Remo Arnold à la 64e ne fut toutefois qu’un juste salaire pour des Zurichois valeureux mais aussi malchanceux avec cette frappe magnifique de Théo Golliard sur le poteau à la 75e.



Charles Leclerc décroche la pole position en Hongrie Charles Leclerc s'est surpris lui-même en décrochant la pole position en Hongrie Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position dimanche dans le Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Monégasque offre à la Scuderia sa première pole de la saison.

Seulement 6e en Q2, Charles Leclerc a devancé de 26 millièmes l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde, samedi lors de la troisième partie des qualifications. Derrière, l'autre McLaren, celle de Lando Norris (3e à 0''041), s'élancera de la deuxième ligne à côté de George Russell (Mercedes/4e à 0''053).

"Je ne comprends rien", a lâché, incrédule, Charles Leclerc à l'issue de cette séance qualificative. Cinquième du championnat du monde 2025, le Monégasque affiche cinq podiums à son tableau de chasse cette saison. Fort de sa 27e pole position, il partira en quête d'un 9e succès dans la catégorie-reine du sport automobile dimanche en Hongrie.

Du côté des Kick Sauber, le "rookie" Gabriel Bortoleto a réussi à se hisser de justesse en Q3. Le Brésilien a alors livré la marchandise pour signer le 7e temps, à 0''353 de Leclerc, juste devant le quadruple champion du monde Max Verstappen. Son équipier allemand Nico Hülkenberg s'est en nettement moins bien sorti, échouant en Q1 avec le 19e temps.



Superbe 2e place de Jan Christen à San Sebastian Jan Christen (ici lors du dernier TdS) a manqué de peu la victoire sur la Clasica San Sebastian Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le cyclisme suisse n'est pas passé loin de fêter une deuxième victoire consécutive dans la Clasica San Sebastian.

Un an après le succès de Marc Hirschi, l'Argovien Jan Christen (21 ans) a terminé 2e au Pays basque, à 9'' de l'Italien Giulio Ciccone.

Il n'a donc pas manqué grand-chose au grand espoir Jan Christen pour décrocher le plus beau succès de sa jeune carrière professionnelle. Le coureur de la Team UAE se satisfera néanmoins certainement de cette 2e place, qui constitue son meilleur résultat dans une épreuve estampillée World Tour.

Déjà brillant l'an dernier (9e) à San Sebastian, Jan Christen pouvait encore croire en la victoire à 9 km de l'arrivée. Mais le grand (1m83) rouleur de Leuggern n'a rien pu faire lorsque son dernier compagnon d'échappée, Giulio Ciccone, a placé une attaque qui s'est avérée décisive à 8,7 km de l'arrivée.



Sion prête Djokic au Debreceni VSC Dejan Djokic quitte le FC Sion Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le FC Sion annonce le départ de Dejan Djokic. L'attaquant de 24 ans a été prêté jusqu'au terme de la saison 2025/26 au Debreceni VSC, club de 1re division hongroise, avec une option d'achat.

Djokic était arrivé à Tourbillon durant l'été 2024, après avoir terminé deuxième meilleur buteur de la Challenge League avec Vaduz. Malgré des débuts prometteurs à Sion (trois buts dans ses cinq premiers matches officiels), il n'est pas parvenu à s'imposer dans le onze sédunois.



Katie Ledecky garde la main sur 800 m Katie Ledecky reste la reine du 800 m libre Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Katie Ledecky reste la reine du 800 m libre.

L'Américaine de 28 ans s'est parée d'or dans la discipline samedi aux Mondiaux de Singapour en repoussant les assauts de sa jeune rivale canadienne Summer McIntosh, qui a même dû se contenter du bronze.

Sacrée pour la septième fois sur la distance dans des Mondiaux en grand bassin, Katie Ledecky a réalisé le 4e meilleur chrono de l'histoire (8'05''62) pour s'offrir un... 23e titre mondial. A Singapour, la quadruple championne olympique du 800 m avait déjà triomphé pour la sixième fois sur 1500 m dans des Mondiaux.

Devancée de 0''25 seulement par la légende américaine après 750 mètres, Summer McIntosh a craqué lors de l'ultime longueur. La Canadienne de bientôt 19 ans, qui en reste pour l'heure à trois titres dans ces joutes (200 m papillon, 200 m 4 nages et 400 m libre), a terminé en 8'07''29. Elle a également fait les frais du "finish" de rêve de l'Australienne Lani Pallister (2e en 8'05''98).

Cameron McEvoy a quant à lui été sacré sur 50 m libre samedi, comme deux ans plus tôt à Fukuoka. L'Australien, également champion olympique à Paris l'été dernier sur la distance, s'est imposé sur l'aller simple en 21''14. Il a devancé le Britannique Benjamin Proud (21''26), qui était déjà son dauphin aux JO de Paris. L'Américain Jack Alexy a pris la médaille de bronze en 21''46.



Ponti en argent sur 100 pap', Grousset intouchable Noè Ponti a conquis une 2e médaille d'argent à Singapour Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Noè Ponti devra patienter avant de devenir champion du monde en grand bassin.

Mais le Tessinois de 24 ans s'est tout de même paré d'argent sur 100 m papillon samedi aux Mondiaux de Singapour, comme sur 50 m papillon lundi.

Auteur du meilleur temps des séries et des demi-finales dans sa discipline fétiche vendredi, Noè Ponti espérait bien offrir à la natation helvétique son premier or mondial dans un bassin de 50 mètres. Il doit déchanter, mais n'a strictement rien à se reprocher.

Comme lundi sur 50 pap', le Tessinois a été battu par plus fort que lui. Pourtant, il a mis une claque à son record de Suisse (50''16) en nageant en 49''83 dans cette finale. Mais Maxime Grousset a frappé encore plus fort: le Français a réalisé 49''62, soit le 4e meilleur temps de l'histoire (et un nouveau record d'Europe).

Noè Ponti est, lui, désormais le no 5 de la hiérarchie historique de la discipline grâce à ces 49''83. A titre de comparaison, Michael Phelps avait nagé en 49''82 pour se parer d'or lors des championnats du monde 2009, alors que les combinaisons en polyuréthane étaient encore de rigueur.

Médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021 et vice-champion d'Europe 2022 du 100 m papillon, Noè Ponti est ainsi le premier Helvète à décrocher deux médailles dans le même championnat du monde. De quoi effacer ses désillusions des JO de Paris 2024, où il avait échoué au 4e rang sur 100 m papillon (à 0''10 du bronze) et 5e sur 200 pap'.



Golubic nettement battue en finale à Varsovie Viktorija Golubic a échoué en finale du WTA 125 de Varsovie samedi Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 90) a échoué samedi en finale du WTA 125 de Varsovie, disputé sur dur. La Zurichoise s'est inclinée 6-1 6-2 devant la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 89).

Vice-championne olympique de double au côté de Belinda Bencic en 2021, Viktorija Golubic a été largement dominée dans cette finale, sa première de l'année. Elle a concédé cinq fois son service face à Katerina Siniakova, qui a pour sa part sauvé les quatre balles de break auxquelles elle a fait face.

La Zurichoise de 32 ans, dont le dernier titre dans un WTA 125 (équivalent des Challengers ATP les mieux dotés) remonte au mois de décembre 2024 à Limoges, a retrouvé sa confiance cette semaine malgré ce cinglant échec en finale. Elle gagnera une quinzaine de places dans la hiérarchie.