Marquez chez Ducati ++ Yakin renvoie des joueurs à la maison

Marc Marquez pilotera pour l'équipe d'usine Ducati dès 2025 Marc Marquez rejoindra l'équipe officielle Ducati en 2025 Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA L'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP, rejoindra en 2025 l'équipe d'usine de Ducati. Il fera équipe avec le double champion en titre Francesco Bagnaia. Le constructeur italien a annoncé mercredi que Marquez avait signé un contrat de deux ans. Actuellement engagé chez Gresini, écurie satellite de Ducati qu'il a rejoint début 2024 après onze saisons passées chez Honda, Marquez remplacera l'Italien Enea Bastianini. Depuis son arrivée dans les rangs de Ducati-Gresini, Marquez n'a jamais été aussi proche de renouer avec la victoire, après avoir tourné la page de plus de dix ans d'histoire avec Honda, qui peine aujourd'hui à revenir au meilleur niveau. Le sextuple champion du monde de la discipline, qui ne s'est plus imposé depuis octobre 2021 (GP d'Emilie-Romagne), multiplie les podiums et pointe après sept manches à la 3e place au championnat, à 35 points du leader espagnol Jorge Martin et 17 points de l'italien Bagnaia, 2e du général. Retombées marketing L'arrivée de Marquez dans les rangs de l'équipe championne du monde en titre était attendue après l'annonce surprise lundi de l'arrivée chez Aprilia en 2025 de Jorge Martin, qui évolue depuis quatre saisons chez Ducati-Pramac, autre équipe satellite de la firme italienne. Comme Marquez, le vice-champion du monde en titre était pressenti pour obtenir le guidon de Bastianini dans l'équipe officielle Ducati. Le jeu des chaises musicales lancé, Marquez avait affirmé en marge du Grand Prix d'Italie disputé le week-end dernier que rejoindre Pramac (réd: sous-entendu en remplacement de Martin) "n'était pas une option" pour son avenir et qu'il privilégierait les offres des équipes officielles. Ducati a donc choisi la piste Marquez, attiré à la fois par son immense talent mais aussi probablement par les énormes retombées marketing que pourrait générer la star du paddock.

Mbabu et Ugrinic quittent le camp de l'équipe de Suisse Kevin Mbabu doit rentrer à la maison, mais il sera de piquet pour l'Euro Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin a procédé à la deuxième réduction de cadre après le match contre l'Estonie. Malgré de bonnes prestations à l'entraînement, Filip Ugrinic et Kevin Mbabu quittent l'équipe. Murat Yakin a justifié sa décision dans un communiqué: "Ils se sont impliqués de manière exemplaire, mais en fin de compte j'ai donné la préférence à d'autres joueurs pour des raisons tactiques et stratégiques. Filip a beaucoup de concurrence au milieu. Sur le côté droit de la défense, j'ai donné la préférence à Leonidas Stergiou, qui a couronné s'est qualifié en Ligue des champions avec Stuttgart et qui peut être utilisé de manière flexible aussi bien dans une défense à trois comme défenseur central que dans d'autres systèmes sur le côté droit." Mbabu et Ugrinic seront de piquet pour le tournoi. Il en va de même pour Uran Bislimi et Albian Hajdari, qui étaient encore en lice dimanche avec Lugano en finale de la Coupe de Suisse. Les joueurs se maintiendront en forme en cas d'appel a posteriori. Il reste encore un poste à pourvoir dans la sélection définitive en vue de l'Euro. L'ASF doit communiquer le cadre final à l'UEFA jusqu'au vendredi 7 juin à 23h59. Si un joueur devait se blesser avant le premier match de groupe, un remplaçant pourrait être nommé. A noter que le gardien Gregor Kobel (engagé en finale de la Ligue des champions avec Dortmund) et Renato Steffen (finaliste de la Coupe avec Lugano) ont rejoint l'équipe

Marlen Reusser doit renoncer au Tour de Suisse Marlen Reusser ne défendra pas son titre lors du Tour de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser ne sera pas au départ du Tour de Suisse. La Bernoise, victorieuse de la boucle nationale l'an dernier, souffre depuis deux bonnes semaines d'une infection qui lui procure de la fièvre. Reusser s'est vue contrainte de modifier son programme. "Je suis bien sûr très triste de devoir renoncer, explique la triple championne d'Europe du contre-la-montre dans un communiqué. Mais je n'ai pas fait de vélo depuis deux bonnes semaines et je dois d'abord me rétablir." Elle se concentre actuellement sur son rétablissement complet, puis sur la préparation des JO de Paris. Reusser n'a fait son retour que fin avril, un mois après une terrible chute au Tour des Flandres, au cours de laquelle elle s'était cassé la mâchoire, les deux canaux auditifs et huit dents.

Narvik choisi pour 2029, Val Gardena pour 2031 La FIS et son président Johan Eliasch ont attribué les Championnats du monde pour la première fois à la Norvège. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Fédération Internationale de Ski (FIS) a, lors de son congrès de Reykjavik, attribué les Championnats du monde 2029 à Narvik. La station norvégienne a été préférée à Val Gardena et à Soldeu. Narvik a recueilli 11 voix contre 8 à Val Gardena et 1 à Soldeu. Les mondiaux se disputeront ainsi pour la première fois de leur histoire en Norvège dans une station qui n'a pas encore organisé une seule course Coupe du monde mais qui a accueilli les Championnats du monde juniors en 2020. Val Gardena se consolera de cet échec avec l'attribution des Championnats du monde de 2031. La candidature italienne a obtenu 14 voix contre 6 à Soldeu. Les Championnats du monde 2025 se dérouleront à Saalbach-Hinterglemm en Autriche, ceux de 2027 à Crans-Montana.

"Le résultat est là. La manière aussi." Zeki Amdouni: l'un des grands gagnants de la soirée. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER "Je ne peux être que satisfait. Le résultat est là. La manière aussi. Les joueurs ont également témoigné d’une extrême concentration." Que demander de plus serait tenté d’ajouter Murat Yakin ? Le sélectionneur a tiré des enseignements précieux à Lucerne malgré la faiblesse de l’opposition. Xherdan Shaqiri l’a rassuré – "son pied gauche est toujours magique", dit-il – et Dan Ndoye l’a comblé. "Dan a progressé énormément depuis son transfert à Bologne. Il a désormais le tempo, la vitesse et le volume pour tenir ce poste de piston gauche, dit-il- Je l’ai trouvé aussi très discipliné dans ses tâches défensives." Avec Zuber et Ndoye, le troisième gagnant de la soirée se nomme Zeki Amdouni. Buteur pour le 2-0, le Genevois a provoqué la faute qui a amené le penalty du 4-0. "Zeki est à nouveau en pleine confiance. Il a marqué 5 buts lors de notre opposition contre les juniors de St. Gall. Ce soir, il a joué sur ses qualités, le dribble et l’efficience devant le but.", souligne Murat Yakin. Aux yeux du sélectionneur, le doute n’existe plus. Amdouni sera à la pointe de l’équipe de Suisse si Breel Embolo n’est pas opérationnel. Le Bâlois n’a toujours pas participé à sa première séance collective. "Nous ne voulons prendre aucun risque avec Breel. Nous devons même le freiner. Mais j’ai bon espoir qu’il puisse revenir pour l’Euro", indique le sélectionneur. "Seule compte la performance livrée sur le terrain. Ma grande force a toujours été de tout donner, lâche le premier buteur Steven Zuber. Murat Yakin me connait depuis longtemps. Nous n’avons pas besoin d’échanger beaucoup pour nous comprendre." Cette relation particulière qu’il a nouée au fil des ans avec le sélectionneur est l’une des raisons de sa probable sélection pour l’Euro. Murat Yakin l’a d’ailleurs avalisée à demi-mot devant la presse. "J’ai réalisé un rêve ce soir, avoue enfin le néophyte Kwadwu Duah. Il y a quelques semaines, j’espérais être à l’Euro, mais je ne pensais pas pouvoir l’approcher de si près. Maintenant, il ne me reste plus qu’à attendre le choix final du sélectionneur."

La Hongrie battue sur le fil Adam Lang le buteur hongrois Image: KEYSTONE/EPA/Tibor Illyes Premier adversaire de la Suisse le 15 juin lors de l'Euro 2024 en Allemagne, la Hongrie s'est inclinée. A Dublin, les Hongrois ont été battus 2-1 sur le fil. C'est un but de Troy Parrott dans les arrêts de jeu qui a permis aux Irlandais de fêter un succès devant leur public. Avant cette réussite tardive, c'est en première mi-temps que les débats avaient été animés. A la 36e, Adam Idah avait ouvert le score pour les Verts. Et quatre minutes plus tard, Adam Lang avait égalisé. A noter que les Magyars ont eu davantage de possession de balle (56%).

Une belle soirée pour l'équipe de Suisse Steven Zuber arme la frappe du 1-0. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse a fait le plein de confiance à onze jours de son entrée en lice à l'Euro. A Lucerne, elle s'est imposée 4-0 devant l'Estonie pour cueillir un deuxième succès en 2024. Même si l'Estonie, 123e au classement FIFA, a offert une réplique bien timide, Murat Yakin ne fera pas la fine bouche devant cette victoire acquise dans un stade à guichets fermés - 14'473 spectateurs - et sur des réussites de Steven Zuber, Zeki Amdouni, Nico Elvedi et Xherdan Shaqiri. Il reste à la Suisse de témoigner de la même maitrise samedi à St. Gall contre l'Autriche pour partir en Allemagne avec un état d'esprit conquérant. Alors que celui de l'automne dernier avait été bien alarmant. Tous les ingrédients étaient réunis Un temps enfin estival, un coup d’envoi donné par l’idole de la nation Marco Odermatt et un adversaire qui ne pouvait pas vraiment faire du mal : tous les ingrédients étaient réunis pour que la soirée de l’équipe de Suisse soit belle. Avec six joueurs de champ assurés d’une place de titulaire contre la Hongrie au coup d’envoi, voire sept si Fabian Schär sera toujours préféré à Ricardo Rodriguez en défense centrale, Murat Yakin a rappelé dans son choix l’importance qu’il accordait au résultat même si pour lui "les matches amicaux ne comptent pas vraiment". Il revenait donc à Shaqiri, à Zuber et au néophyte Kwadwo Duah de livrer la marchandise pour convaincre le sélectionneur du bien-fondé de les aligner à l’Euro. Dans une rencontre où on ne pouvait exiger de lui une implication totale dans le repli défensif, Shaqiri a rappelé que son côté artiste ne s’était pas évaporé dans la grisaille qu’il traverse à Chicago. Son penalty transformé en deux temps pour le 4-0 de la 67e lui a offert un 31e but en 122 sélections. Steven Zuber ouvre le bal L’ouverture du score était tombée à la 20e sur un effort personnel de Zuber. A 32 ans bien sonnés, le Zurichois possède toujours cet instinct du buteur qui ne peut faire que le plus grand bien à l’équipe de Suisse. On ne doit jamais cesser de rappeler qu’il avait été l’homme qui avait offert l’égalisation à la Suisse contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2018. Comme Zuber, Duah n’a eu droit qu’à une mi-temps. Remplacé par Amdouni, le joueur de Ludogorets s’est procuré une belle occasion de la tête à la 17e sur un centre de Granit Xhaka. La question est de savoir si cette première mi-temps pas vraiment aboutie suffira aux yeux de sélectionneur pour aller à l’Euro. Le 2-0 signé Amdouni à la 47e sur un service de Ruben Vargas incite à penser que Duah part de trop loin pour figurer vendredi sur la liste de Murat Yakin. L'indispensable Dan Ndoye Cette rencontre a livré deux enseignements qui rappellent que l'équipe de Suisse est aussi celle des Romands. Dans la cage, Yvon Mvogo a signé un nouveau clean-sheet grâce notamment à deux superbes arrêts peu avant l'heure du jeu et une troisième en fin de rencontre alors que la Suisse évoluait à dix contre onze en raison de l'impossibilité de remplacer Schär sorti sur blessure puisque six changements avaient déjà été opérés. Dans son rôle de piston, Dan Ndoye a, pour sa part, poursuivi sur la lancée de ses matches à Copenhague et à Dublin. S'il ne sera sans doute jamais le meilleur défenseur du monde, le Vaudois peut, à chaque instant, amener un grain de folie dans son couloir gauche. En trois matches, il s'est rendu indispensable.

Une grande première pour Kwadwo Duah Kwadwo Duah: une chance à saisir ce soir. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Kwadwo Duah fera ses grands débuts en équipe de Suisse ce soir. L’attaquant du Ludogorets Razgrad emmène l’attaque de l’équipe nationale face à l’Estonie. A 27 ans, le joueur formé aux Young Boys et passé par Neuchâtel Xamax et le Servette FC jouera gros pour sa première. Il doit, en effet, livrer une performance de choix pour figurer dans la liste des sélectionnés de l’Euro que Murat Yakin communiquera vendredi. Pour cet avant-dernier match amical avant l’Euro et le premier de l’année en Suisse après le 0-0 au Danemark et la victoire 1-0 en Irlande, Murat Yakin n’alignera pas une équipe expérimentale. Les cadres seront bien là au coup d’envoi aux côtés du capitaine Granit Xhaka qui honorera sa 124e sélection. En attaque, Xherdan Shaqiri a également été titularisé pour une 122e cape. La Suisse évoluera ce soir à Lucerne dans la composition suivante (coup d’envoi à 20.15) ; Mvogo ; Schär, Akanji, Elvedi ; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber ; Shaqiri, Duah, Ndoye.

Sergio Pérez prolonge avec Red Bull jusqu'en 2026 Sergio Perez reste chez Red Bull Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Sergio Pérez, coéquipier du triple champion du monde Max Verstappen, a prolongé de deux saisons son contrat avec Red Bull, soit jusqu'à la fin 2026. L'écurie autrichienne de F1 l'a annoncé. "Allez Checo! Nous sommes heureux d'annoncer que Checo Pérez a signé une prolongation de deux ans de son contrat", a écrit Red Bull sur son compte X/Twitter. Pérez, 34 ans, a rejoint Red Bull en vue de la saison 2021 et son contrat actuel, de trois ans, expirait en fin de saison. S'il a remporté cinq de ses six Grand Prix en carrière avec l'écurie autrichienne, le Mexicain n'est jamais parvenu jusqu'ici à rivaliser avec son coéquipier néerlandais, Max Verstappen, ultra-dominant lors des deux dernières saisons. Vice-champion du monde l'an dernier -mais à près de 300 points de "Mad Max"-, Pérez a connu un début de saison 2024 particulièrement mitigé, à l'image du dernier GP en date, celui de Monaco: seulement 18e sur la grille, il a été contraint à l'abandon dès le premier tour. Il occupe actuellement la 5e place au championnat du monde avec 107 points. Red Bull demeure l'écurie dominante en F1, mais elle a connu des turbulences ces derniers mois, dont l'annonce début mai du départ de son ingénieur vedette Adrian Newey.

Futur no 1, Sinner fonce en demi-finale Jannik Sinner sera numéro un mondial et en demi-finale de Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG L'Italien Jannik Sinner, qui compte parmi les favoris, s'est qualifié pour sa première demi-finale à Roland-Garros. Il a facilement battu 6-2 6-4 7-6 (7/3) le Bulgare Grigor Dimitrov (10e). Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, il est d'ores et déjà assuré de devenir à 22 ans le premier joueur de son pays no 1 mondial à l'issue du tournoi, en raison du forfait de Novak Djokovic, annoncé mardi par les organisateurs. Une nouvelle qu'il a accueillie sous l'ovation du Philippe-Chatrier après sa victoire. "Qu'est ce que je peux dire? C'est le rêve de tout le monde de devenir no 1 mondial. Mais voir Novak déclarer forfait est très décevant pour tout le monde. Je lui souhaite de guérir vite." Sinner affrontera vendredi, pour une place en finale, l'Espagnol Carlos Alcaraz (3e), vainqueur de l'US Open 2022 et de Wimbledon 2023. ou le Grec Stefanos Tsistipas (9e), finaliste en 2021. Sinner s'est montré intraitable durant les deux premières manches, enlevées avec autorité, en profitant aussi de la fébrilité de Dimitrov. A sens unique jusque-là, le match a fini par s'équilibrer tardivement au troisième set, dans un sursaut inattendu. Poussé au jeu décisif, Sinner n'a alors eu aucun mal à finir le travail, au bout d'une performance très solide, qui atteste de sa montée en puissance sur la terre battue parisienne, où il ne ressent manifestement plus ses douleurs à une hanche qui l'avaient contraint au repos durant les trois semaines précédant le tournoi.

Blessé, Novak Djokovic déclare forfait, Sinner futur no 1 Blessé, Novak Djokovic doit déclarer forfait pour la suite de Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Novak Djokovic, qui s'est blessé la veille en huitièmes de finale, a déclaré forfait mardi. Ceci en raison "d'une lésion du ménisque médial du genou droit" décelée lors d'une IRM. Il laisse la place de no 1 mondial à Jannik Sinner à l'issue de Roland-Garros. Le Serbe de 37 ans avait battu Francisco Cerundolo lundi en ayant recours à une forte dose d'anti-inflammatoires, et devait affronter le Norvégien Casper Ruud en quarts de finale mercredi, mais il "doit déclarer forfait", selon un communiqué du tournoi. Lundi soir, Djokovic qui visait à Paris un 25e titre du Grand Chelem, avait expliqué après sa victoire 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 contre Cerundolo s'être fait mal en glissant dans le deuxième set. "Ces dernières semaines, j'ai eu une petite gêne au genou droit, mais rien à voir avec une blessure inquiétante. J'ai joué des tournois avec et il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Mais au troisième jeu du deuxième set, j'ai glissé et ça a affecté mon genou", avait-il détaillé. "Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d'entrer sur le court et de jouer", avait-il prévenu, précisant que sa blessure était liée à un manque de terre sur le court et ajoutant avoir pu terminer son match grâce à des anti-inflammatoires. Ce forfait assure à Sinner de devenir no 1 mondial à l'issue de Roland-Garros. Le Serbe, tenant du titre à Paris, devait aller jusqu'en finale pour avoir une chance de rester sur le trône mondial. Sinner deviendra lundi, à 22 ans, le premier Italien no 1 mondial de tennis et ce quel que soit son résultat à Roland-Garros. Djokovic aura passé le record de 428 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale.

Sergei Aschwanden vise le poste de président de Swiss Olympic Sergei Aschwanden en lice pour l' Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La succession du président de Swiss Olympic, Jürg Stahl, se jouera à trois. L'ancien judoka Sergei Aschwanden se présente également pour cette élection. Avant Aschwanden, l'ex-conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold et Markus Wolf, ancien directeur de Swiss-Ski, avaient déjà annoncé leur candidature. A 48 ans, Aschwanden est un homme très occupé, même après sa retraite sportive, prise trois mois après avoir remporté la médaille de bronze aux JO de Pékin en 2008. Il est directeur de l'office du tourisme Porte des Alpes, président de la fédération suisse de judo et siège au Grand Conseil vaudois sous la bannière PLR. Le Vaudois a expliqué les raisons de sa candidature à "L'Illustré" et à "Blick". "Le sport est toute ma vie, explique-t-il. J'ai appris que certaines personnes aimeraient me voir à la tête de Swiss Olympic. Après mûre réflexion et de nombreuses concertations, j'ai décidé de me présenter à cette élection." Jürg Stahl, président de l'association faîtière du sport depuis sept ans, se retire en raison de la limitation de la durée de son mandat. Son successeur sera élu par le Parlement du sport dans le cadre de la prochaine assemblée ordinaire, le vendredi 22 novembre, à la Maison du Sport à Ittigen.

Un TGV spécial aux couleurs suisses Timea Bacsinszky et le Chef de Mission de Swiss Olympic Ralph Stoeckli ont inauguré un TGV spécial en vue des JO de Paris Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT TGV Lyria, Swiss Olympic et Swiss Paralympic ont présenté un TGV spécialement conçu pour les JO et Paralympiques de Paris. Il a été inauguré à Lausanne par la médaillée d’argent olympique Timea Bacsinszky et l’athlète paralympique Celine van Till. De manière durable, sûre, rapide et confortable. Tel est le crédo des délégations de Swiss Olympic et Swiss Paralympic au moment de se rendre aux JO et Paralympiques de Paris cet été. Les trois partenaires ont présenté mardi à Lausanne un train aux couleurs suisses (rouge et blanc), avec en doré la devise officielle de Swiss Olympic et Swiss Paralympic pour Paris 2024: "United4Excellence". Timea Bacsinszky, médaillée d’argent en double en tennis aux JO 2016, et Celine van Till, qui devrait participer aux Paralympiques 2024 en cyclisme, ont baptisé le train olympique en présence des Chefs de Mission Ralph Stöckli (Swiss Olympic) et Peter Läuppi (Swiss Paralympic). "Le voyage à Paris représentera un premier moment d'émotions pour notre délégation, nous ferons donc en sorte que les conditions soient les meilleures possibles pendant le voyage déjà, afin que nos athlètes puissent ensuite réaliser leurs rêves olympiques", a expliqué Ralph Stöckli. Plus de 350 membres des délégations olympiques et paralympiques suisses se rendront cet été en TGV à Paris, pour une empreinte carbone minimale.

Connor Hughes quitte Lausanne pour la NHL Les performances de Connor Hughes sous le maillot du LHC lui ont ouvert les portes de la NHL. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le LHC a annoncé lundi le départ de son gardien Connor Hughes. Le portier canado-suisse a signé un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal avec qui il pourrait faire ses débuts en NHL. Né et formé au Canada, Hughes est arrivé en Suisse en 2017 et a rejoint Lausanne l'été dernier après trois saisons passées à Fribourg. Il a été l'un des principaux artisans de l'épopée des Lions vaudois jusqu'en finale des play-off de National League, jouant 18 des 19 matches des séries pour un taux d'arrêts de 93,3%. Cela a visiblement convaincu les dirigeants de la franchise québecoise, qui a offert un contrat "two-way" à Hughes, peut-on lire dans un communiqué des Canadiens. Pour le remplacer, le LHC a par ailleurs annoncé les engagements d'Antoine Keller (19 ans), formé à Genève-Servette et qui évoluait la saison dernière en LHJMQ, au Québec et de Thibault Fatton (22 ans), en provenance de Lugano. Ils formeront un trio de jeunes gardiens aux côtés de Kevin Pasche (21 ans).