Martinez suspendu par la FIFA ++ Bagnaia remporte la course sprint

Mondiaux de Zurich: Rigling titrée en C2 Flurina Rigling n'a pas eu de rivale samedi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Flurina Rigling a doublé la mise à Zurich. Après son succès dans le contre-la-montre, la Zurichoise a aussi gagné la course en ligne des Mondiaux dans la catégorie C2 au terme de 56,5 km. Sous une pluie battante, elle a lâché toutes ses rivales lors du 6e des 9 tours au programme pour ainsi conserver le titre acquis l'an dernier. Elle a devancé la Britannique Daphne Schrager de plus de trois minutes. Depuis ses débuts aux Mondiaux en 2021, Rigling (28 ans) a obtenu une médaille lors de chaque course à laquelle elle a participé. Au total, elle a gagné trois fois l'or, trois fois l'argent et deux fois le bronze. En catégorie C4, Franziska Matile-Dörig a pris la 2e place malgré une chute. L'Appenzelloise avait remporté l'or sur le chrono voici quelques jours.

Deux matches de suspension pour Emiliano Martinez Emiliano Martinez: le gardien argentin suscite les controverses Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le gardien Emiliano Martinez a été suspendu deux matches par la FIFA. Il a été puni pour un geste obscène et une gifle à une caméra, ont annoncé la fédération argentine et l'instance mondiale. "La commission de discipline de la FIFA a suspendu pour deux matches Emiliano Martinez pour des violations de l'article 13 du Code de discipline de la FIFA (comportement offensant et violation des principes du fair-play) lors des matches Argentine - Chili le 5 septembre et Argentine - Colombie le 10 septembre", écrit la FIFA. Une sanction acceptée dans un communiqué distinct par la fédération argentine de football (AFA), qui a tenu néanmoins à "manifester son total désaccord". Martinez sera suspendu pour les matches de qualification en zone Amérique du Sud pour le Mondial 2026, contre le Venezuela le 10 octobre et la Bolivie le 16 octobre. Martinez avait, à l'issue du match contre le Chili (victoire 3-0), placé une réplique du trophée de la Copa America, remporté par son pays cet été, de la même manière obscène qu'après la finale contre la France au Mondial 2022. Puis, au coup de sifflet final de la défaite 2-1 contre la Colombie, il avait assené une violente gifle à la caméra qui le suivait sur le terrain. Le gardien d'Aston Villa est devenu une figure extrêmement populaire en Argentine, et symétriquement très impopulaire en France. Il avait notamment participé aux moqueries contre Kylian Mbappé lors des célébrations du titre mondial en Argentine.

L'AMA fait appel dans l'affaire Jannik Sinner Jannik Sinner n'est pas tiré d'affaire, l'AMA souhaitant une suspension d'un à deux ans Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Jannik Sinner n'est pas tiré d'affaire. L'Agence mondiale antidopage (AMA) confirme dans un communiqué avoir fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision prise par un tribunal indépendant de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) de ne pas sanctionner l'Italien. Le no 1 mondial a été blanchi après avoir pourtant été contrôlé positif à deux reprises au clostebol, une substance interdite, en mars 2024. Testé positif le 10 mars durant le tournoi d'Indian Wells et le 18 mars hors compétition, il a simplement perdu les points ATP et les gains du tournoi de Miami. L'AMA estime que "la conclusion d'absence de faute ou de négligence n'est pas correcte au regard des règles applicables", écrit l'instance. Elle demande une période de suspension d'un à deux ans. Elle n'exige en revanche pas d'annulation supplémentaire de résultats. Cette affaire étant en cours devant le TAS, l'AMA ne fera pas d'autre commentaire pour le moment, conclut-elle. Contamination Jannik Sinner s'est défendu en expliquant avoir subi "une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol pour soigner une petite blessure", selon l'Itia qui a accepté sa défense. L'affaire a éclaté juste avant l'US Open, ses deux contrôles positifs ayant été annoncés en même temps que la décision de ne pas le sanctionner. Cela ne l'avait pas empêché de conquérir à New York son deuxième titre du Grand Chelem de l'année.

Bagnaia remporte la course sprint, Martin hors des points Bagnaia revient à 12 points de Martin au championnat du monde Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA Francesco Bagnaia (Ducati) a réduit de moitié l'écart le séparant du leader du championnat du monde de MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac) samedi. L'Italien a remporté la course sprint du GP d'Indonésie, dans laquelle l'Espagnol n'a inscrit aucun point. Victime d'une chute six jours plus tôt dans le GP d'Emilie-Romagne, Francesco Bagnaia a empoché 12 points précieux samedi sur le circuit de Mandalika. Il s'est imposé pour la huitième fois dans un sprint en devançant son compatriote Enea Bastianini (2e à 0''107) et l'Espagnol Marc Marquez (3e à 1''701). Parti en pole position, Jorge Martin a chuté dans le 2e des 13 tours. Reparti au 19e rang, il a terminé 10e à 9''104 de Bagnaia, alors que seuls les neuf premiers marquent des points. Son avance sur l'Italien est ainsi passée de 24 à 12 unités dans un championnat du monde de plus en plus indécis.

Une 121e défaite record pour les White Sox Les fans des White Sox sont en souffrance cette saison Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Les Chicago White Sox ont établi un triste record vendredi soir en MLB. Ils ont concédé face aux Detroit Tigers leur 121e défaite de la saison, un record dans l'ère moderne de la Ligue américaine. Battus 4-1, les White Sox - qui ne comptaient vendredi soir que 39 victoires dans cet exercice 2024 - ont donc fait tomber la marque des New York Mets de 1962 (120 défaites, pour 40 victoires). Mais les Mets avaient une bonne excuse à avancer puisqu'il s'agissait de la saison inaugurale de la franchise à New York. Chicago n'est en revanche pas supposé être en reconstruction. Les White Sox, qui avaient remporté leur division en 2021 en gagnant 93 matches de saison régulière, ont "simplement" vécu un exercice cauchemardesque en tout point. Avec à la clé une série de 21 défaites et deux autres de 14 défaites. Une équipe a fait moins bien que ces White Sox version 2024: les Cleveland Spiders, qui n'avaient gagné que 20 parties - pour 134 défaites. Mais leurs meilleurs joueurs avaient alors tous été transférés aux St. Louis Browns, propriété de deux frères qui possédaient également les Spiders. Un conflit d'intérêts qui est depuis interdit par la Major League Baseball.

Martin partira en pole position en Indonésie Jorge Martin partira en pole position en Indonésie Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Jorge Martin, leader du championnat de MotoGP, s'élancera en tête de la course sprint puis du Grand Prix d'Indonésie. L'Espagnol a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi matin. Sur le circuit de Mandalika, écrasé de chaleur, le pilote Ducati-Pramac a amélioré le record du circuit. Il partira en première ligne devant Marco Bezzechi (Ducati VR46) et Pedro Acosta (GasGas-Tech3). Son principal rival pour le titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), a signé le 4e temps. Le sextuple champion du monde de Moto GP, l'Espagnol Marc Marquez, ne partira qu'en 12e position après avoir chuté à deux reprises durant ces qualifications.

SBL: tous à la poursuite de Fribourg Olympic Le championnat de SBL reprend ses droits aujourd'hui avec pour l'heure neuf équipes et un grand favori. Comme chaque année, une question s'impose: qui peut battre Fribourg Olympic? Sextuple champion de Suisse en titre, Fribourg Olympic aborde l'exercice 2024-25 avec une certaine marge sur la concurrence. Après avoir réussi le triplé la saison passée, les joueurs de Thibaut Petit repartent pour un tour avec la ferme intention de dominer les compétitions nationales. Bouté de la Ligue des Champions, Olympic va tout de même disputer l'Europe Cup comme lot de consolation. Jouer l'Europe demandera logiquement davantage aux Fribourgeois, mais ceux-ci ont l'habitude de jouer sur plusieurs tableaux. Genève en contradicteur? Agent et fin connaisseur du basketball helvétique, Sevag Keucheyan n'entrevoit pas de faille dans la cuirasse fribourgeoise. Selon lui, il faudra savoir gérer les énergies et bien sûr éviter les blessures. "L'équipe est bien coachée, le club est bien structuré et tout est intelligemment construit", précise-t-il. Si sur la longueur d'une saison, battre Olympic tient de l'exploit, l'agent estime que sur un match, les Fribourgeois sont prenables: "On a vu d'autres équipes gagner la Coupe de Suisse ou la Coupe de la Ligue. Et je pense que des clubs comme Les Lions de Genève, Massagno, Monthey ou Union Neuchâtel peuvent créer la surprise sur un match." Avec leur nouveau coach Patrick Pembelé, ancien de la maison Olympic, Les Lions de Genève vont peut-être avoir un peu de la recette fribourgeoise du succès dans leurs rangs. Ils ont récupéré Isaiah Williams, passé par Lugano, Union Neuchâtel et Massagno lors des quatre dernières saisons. Arrivé en cours de saison la saison passée, Boris Mbala aura sans doute un peu plus d'impact dans le jeu. Jamal George en progression Sevag Keucheyan n'oublie pas non plus de mentionner deux autres clubs lémaniques: Nyon et Pully-Lausanne. "A Nyon, le nouvel entraîneur Maleye N'doye a un bon groupe pour travailler, précise-t-il. Et à Pully-Lausanne, Randoald Dessarzin sait comment coacher. Je trouve l'effectif très bien pensé et construit." Avec Florian Steinmann et surtout Bryan Colon, le club de la capitale olympique peut compter sur deux joueurs qui ont l'habitude du championnat de Suisse. Et avec Jamal George, frère de Kyshawn drafté par les Washington Wizards, c'est un meneur en pleine progression sur lequel l'équipe peut s'appuyer. Même si les Vaudois ont perdu en play-off 3-0 face à Massagno, George a sorti deux gros matches complets de 15 et 17 points. Vevey: l'incertitude Comme mentionné plus haut, le championnat va commencer avec neuf équipes au lieu de dix. Vevey Riviera n'a en effet pas reçu sa licence, tant en première qu'en deuxième instance. Le club des Galeries du Rivage attend maintenant la décision du Tribunal arbitral du sport. Au cas où le TAS accepterait le recours des Veveysans, ceux-ci seraient réintégrés et le championnat se tiendrait avec dix équipes. La ligue a prévu un calendrier au besoin.

Un premier derby lémanique alléchant La huitième journée de Super League voit s'affronter le Servette FC et Lausanne à Genève (18h). Les Grenat sont favoris mais les hommes de Ludovic Magnin restent sur une belle victoire contre Yverdon. Avec un doublé d'Alvyn Sanches (3-1 score final), le LS a mis fin à une série de cinq matches sans victoire le week-end dernier. De son côté, Servette a été freiné par Grasshopper (2-2) mais est resté au sein d'un groupe de tête très fourni. Cinq équipes se tiennent en effet en un point après sept matches de championnat. Une victoire de Lausanne (8e, 7 points), qui n'a plus gagné depuis 2021 à Genève, permettrait aux Vaudois de se replacer dans la première partie de tableau. Servette (5e, 13 points), qui n'a plus que le championnat à jouer après son élimination de la Coupe de Suisse, doit maintenir le rythme de ses adversaires en tête du classement. A domicile, Yverdon accueille Saint-Gall (18h00) et tentera de se relancer après sa défaite concédée à la Tuilière. Les hommes d'Alessandro Mangiarratti ne comptent qu'un point d'avance sur la place de lanterne rouge, occupée par Winterthour. L'affiche de la soirée opposera Young Boys à Grasshopper (20h30).

Noemi Rüegg veut briller devant son public Noemi Rüegg fera partie samedi du cercle élargi des candidates au podium de la course en ligne des Mondiaux à Zurich. La Suissesse a beaucoup progressé cette année et voudra briller devant son public. Lors de ses deux premières années dans le peloton, Noemi Rüegg a dû assumer un rôle d'équipière dans le team Jumbo-Visma, sa mission étant d'aider les autres à briller. Mais la Suissesse s'est rendu compte qu'elle avait les capacités pour faire davantage. Elle a ainsi changé d'air au début 2024 et rejoint la nouvelle équipe EF Education-Cannondale. La formation américaine travaille avec une philosophie différente, avec peu de hiérarchie et une pression moindre sur les coureuses. La coéquipière est devenue une cycliste en vue, qui se met régulièrement en évidence. Depuis juin, elle arbore le maillot rouge à croix blanche de championne de Suisse et a décroché une belle 7e place lors de la course en ligne des JO de Paris. Pas l'unique atout A domicile, la course de samedi sera le dernier point d'orgue de sa saison. Noemi Rüegg estime être dans une forme similaire à celle qu'elle avait à Paris. Elle a pu reconnaître le parcours en disputant le relais mixte mercredi et dit l'apprécier. La Zurichoise ne sera pas l'unique atout du camp suisse. Elise Chabbey aura aussi un rôle de leader. "Nous avons des profils similaires. Elise peut essayer d'attaquer et de prendre une échappée", glisse Noemi Rüegg, qui va pour sa part essayer de rester avec le peloton de tête le plus longtemps possible. "Mais ce sera sans doute dur. Je ne sais pas si je pourrai suivre les toutes meilleures jusqu'au bout. Mais j'aimerais bien arriver avec un petit groupe devant pour la victoire", dit-elle.

Dortmund s'impose malgré une bévue de Kobel Une bévue de Kobel a failli coûter cher au BVB face à Bochum Image: KEYSTONE/EPA Une bévue de Gregor Kobel a failli causer la perte du Borussia Dortmund vendredi lors de la 5e journée de Bundesliga. Mené 0-2 à la 21e minute, le BVB s'est finalement imposé 4-2 face au VfL Bochum, qui est toujours en quête de son premier succès de la saison. Tout avait commencé de la pire des manières pour Dortmund. Battu sur une superbe frappe de Matus Bero (16e, 0-1), Gregor Kobel a en effet offert le 2-0 sur un plateau à Dani De Wit, qu'il a servi bien involontairement après avoir manqué une tentative de dribble dans sa surface de réparation. Mais ses coéquipiers ont su effacer l'ardoise du gardien de l'équipe de Suisse. L'attaquant guinéen Serhou Guirassy a joué les sauveurs, réduisant l'écart juste avant la mi-temps avant d'inscrire le 3-2 à la 75e. Cette victoire permet au BVB de revenir provisoirement à deux points du Bayern Munich, qui accueillera le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka samedi dans le choc du week-end.

Fribourg encore battu, Lausanne bat Berne Le désarroi de Maximilian Streule et des Fribourgeois à Kloten Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Et une quatrième défaite de rang pour Fribourg en National League. Les Dragons se sont inclinés 5-2 à Kloten, alors que Lausanne a eu besoin de la prolongation pour disposer de Berne 3-2. Les Dragons sont-ils en train de brûler leur propre maison? En tous les cas après cinq journées, les hommes de Pat Emond ne comptent qu'une victoire, contre Ajoie à domicile lors de la première soirée. Depuis, quatre revers et le sentiment que Fribourg ne trouve pas la clef en jouant parfois mieux que son adversaire. S'il fallait mettre en avant une situation qui résume les soucis des Fribourgeois, ce serait Killian Mottet. L'ailier buteur, placé d'abord avec Sörensen et Wallmark, a été envoyé sur une autre ligne au profit de Nathan Marchon. Mais le staff est finalement revenu en arrière et replacé le Grolleysan avec les Suédois. Sauf qu'après trente minutes de jeu dans la banlieue zurichoise, le score était de 4-0 en faveur d'Aviateurs qui semblent effectivement avoir des ailes en ce début d'exercice. Après avoir piégé Lausanne, les Zurichois ont fait pareil avec Gottéron. Et Miro Aaltonen a poursuivi son festival avec deux nouveaux buts. Il n'est bien entendu pas encore temps de demander la tête du coach, mais Fribourg va devoir rapidement se reprendre. Et sans accabler Bryan Rüegger, il est évident que les Dragons ne peuvent se passer de Reto Berra, même si le portier de l'équipe nationale n'a jusqu'ici pas livré des matches exceptionnels. LHC: plutôt un point de perdu Après deux défaites, les Vaudois se devaient de retrouver quelques couleurs. Qui plus est à domicile. Les Lions ont dû se contenter de deux points au lieu de trois en raison d'une double pénalité mineure d'Oksanen en fin de match qui a permis à Merelä d'égaliser (2-2). Comme bien souvent, le LHC a dominé son adversaire au niveau des tirs. Les Vaudois menaient 28-11 après 40 minutes. Mais le score n'était que de 2-1 en faveur des joueurs de Geoff Ward grâce à un doublé de Riat. Lors des cinq minutes de jeu supplémentaire, le LHC n'a pas manqué l'occasion sur un power-play à 4 contre 3 bien maîtrisé. Rochette a trouvé Kuokkanen à la 63e pour un tir violent qui n'a laissé aucune chance à Reideborn. Les Vaudois vont maintenant se déplacer samedi chez leur bête noire Rapperswil. Les Lions n'ont remporté qu'un seul de leurs douze derniers duels face aux Saint-Gallois. Ajoie: battu 5 sur 5 Bienne a lui ramené un point de son déplacement à Ambri. Les Seelandais se sont inclinés 2-1 ap. C'est Toni Rajala, l'homme en forme des Biennois, qui a inscrit le but de son équipe. Le Finlandais en est à quatre buts cette saison. Les Bernois ont surtout pu compter sur le retour de leur capitaine Gaëtan Haas. Mais comme Sallinen et Cunti sont à l'infirmerie, Luca Christen a encore dû jouer au centre. Ajoie a enchaîné un cinquième revers consécutif. Sans surprise, les Jurassiens ont été dominés par Zoug 3-1 à Porrentruy. A noter que Christian Wohlwend a envoyé Noah Patenaude devant le filet et qu'il n'y avait que cinq étrangers en raison de l'absence de Jonathan Hazen. Dans le dernier match de la soirée, Zurich a battu Langnau 1-0. Il s'agit de la cinquième victoire en autant de matches pour le champion de Suisse en titre.

La Juventus accroît ses pertes à 200 millions en 23/24 La Juventus a enregistré de lourdes pertes en 2023/24 Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus Turin a enregistré des pertes de près de 200 millions d'euros à l'issue de la saison 2023/24. Le club le plus titré du football italien n'avait alors disputé aucune compétition européenne. Selon ses résultats publiés vendredi, la Juve a vu ses pertes passer de 123,7 millions d'euros à 199,2 millions d'euros sur un an, soit un accroissement de 62% en douze mois. Le chiffre d'affaires a reculé à 394,7 millions d'euros, contre 507,7 millions un an auparavant, soit une baisse de 22,3%. "Les résultats de cet exercice ont été pénalisés de manière significative par les effets directs de la non-participation de l'équipe première masculine à la Ligue des champions", a expliqué la Juve dans son communiqué. Selon elle, ce manque à gagner entre droits TV, billetterie et partenariats, est estimé à 90 à 95 millions d'euros "en se basant sur la moyenne des recettes en la matière sur les trois saisons précédentes". En 2023/24, la Juve a remporté la Coupe d'Italie et fini 3e de Serie A mais n'a participé à aucune compétition européenne après avoir été doublement pénalisée la saison précédente au niveau italien pour un retentissant scandale comptable (déduction de points) et au niveau européen pour non-respect du fair-play financier (la privant de la Conference League). Des dépenses exceptionnelles Les résultats financiers de la Juventus ont également été pénalisés par des dépenses exceptionnelles de 35,9 millions, pour mettre fin au contrat de son entraîneur Massimiliano Allegri et son staff et pour solder l'affaire l'opposant à son ex-star Cristian Ronaldo à qui elle a dû verser 9,7 millions d'euros au titre d'arriérés de salaires pour la saison 2020/21.

Feu vert à un projet d'extension controversé Le site de Wimbledon devrait s'agrandir Image: KEYSTONE/AP/MOSA'AB ELSHAMY Wimbledon a reçu vendredi l'autorisation de poursuivre son projet d'agrandissement controversé. Celui-ci triplera quasiment la superficie du site du tournoi du Grand Chelem situé au sud-ouest de Londres. La proposition du All England Club, qui organise le tournoi sur herbe, de construire 39 nouveaux courts - dont un d'une capacité de 8000 places - sur le site adjacent de l'ancien Wimbledon Park Golf Club a été approuvée vendredi par le maire adjoint de Londres chargé de l'urbanisme, Jules Pipe. Les plans avaient été soumis pour la première fois en 2021. Mais le projet s'était heurté à une forte opposition locale de la part notamment de l'association "Save Wimbledon Park" et de manifestants écologistes. Les qualifications à Wimbledon Le All England Club avait de son côté justifié son projet d'extension par la volonté d'organiser les qualifications du tournoi, qui se déroulent actuellement à Roehampton à environ cinq kilomètres, sur le site même de Wimbledon. "Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties pour donner vie à cette vision, en réalisant l'une des plus grandes transformations sportives de Londres depuis les Jeux olympiques de 2012 et en assurant l'avenir de Wimbledon au sommet du sport mondial", a déclaré la présidente du All England Club Debbie Jevans

Jan Christen en chocolat 4e de la course M23, Jan Christen aurait pu prétendre à l'or Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Jan Christen a manqué la médaille qu'il convoitait dans la course en ligne M23 des Mondiaux de Zurich. Après 50 km tout seul, l'Argovien a été rattrapé à 10 km de l'arrivée et terminé 4e. Jan Christen était peut-être le plus fort, mais il n'a pas rempli son objectif. En partant dans un raid solitaire à environ 50 km de l'arrivée, le jeune coureur d'UAE a été probablement trop gourmand. A 10 km de l'arrivée, l'Argovien a été rattrapé par deux coureurs. Christen, considéré à 20 ans comme le plus grand talent de la relève helvétique, a finalement été devancé de onze secondes par le Belge Alex Segaert dans la lutte pour le bronze. Comme une revanche du contre-la-montre où l'Argovien avait décroché le bronze et le Belge la 4e place. Marc Hirschi, qui avait triomphé en 2018, reste donc le seul Suisse champion du monde M23 de la course en ligne. Le titre a été remporté par l'Allemand Niklas Behrens au sprint devant le Slovaque Martin Svrcek.