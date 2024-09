Match décevant entre Man City et l'Inter ++ Lugano bat Lausanne

Théo Rochette: "J'ai travaillé la puissance" Théo Rochette a travaillé sa puissance cet été Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Auteur d'un doublé décisif mardi soir lors du derby contre Genève, Théo Rochette a commencé sa deuxième saison à Lausanne de la meilleure des manières. Le centre de 22 ans a bien travaillé cet été. Il était arrivé au LHC l'an dernier avec une Coupe Mémorial dans ses bagages et une saison à plus de 100 points. En 47 matches de saison régulière avec Lausanne, Théo Rochette avait atteint les 30 points (12 buts). Un très honnête total pour un joueur de son âge. Il avait ajouté 9 points en 19 parties de play-off, mais avait souffert physiquement en finale contre Zurich. Alors cet été, le numéro 90 a travaillé pour être prêt à être dominant dans une ligue de plus en plus compétitive. "J'ai pris à peine un ou deux kilos, mais j'ai travaillé la puissance pour être plus rapide et plus explosif, confie le jeune homme. Je le sens sur la glace et ça me donne de la confiance quand je patine, je sens que je suis plus rapide que l'année passée." Cette rapidité, Théo Rochette l'a parfaitement démontrée sur le 2-1 mardi face à Genève-Servette. Parfaitement lancé par Damien Riat, il a su prendre de vitesse la défense pour se retrouver en bonne position et battre Robert Mayer. Parfait suppléant de Suomela Mieux préparé que la saison dernière, Théo Rochette sait qu'il a toujours dû se battre et que même s'il possède des qualités techniques et une vision de premier ordre, rien ne lui est offert sur un plateau. "J'ai toujours été le plus petit dans toutes les catégories par lesquelles je suis passé, note l'ancien capitaine des Remparts de Québec. Je pense que je m'en suis toujours très bien sorti. Maintenant c'est sûr que je veux ajouter du poids, mais je ne veux pas perdre cette vitesse. Je veux travailler en puissance avant de travailler en masse. Et la force va m'aider sur le long terme." Contraint de composer sans Antti Suomela, blessé, Geoff Ward n'a pas hésité à envoyer son jeune joueur au centre de la première ligne avec Oksanen et Riat. Et cette promotion n'a pas fait peur au numéro 90: "On a connu l'alignement entre le match en Hongrie et le premier match de championnat. Ca fait plaisir de voir que le coach a confiance en moi. J'avais déjà joué avec Damien (réd: Riat) l'année passée, donc on se connaît un peu. Quant à Oksanen, c'est un nouveau joueur qui travaille très fort qui est bon dans les bandes. Il trouve toujours une façon de récupérer le puck et il a une bonne vision du jeu." Le retour d'Antti Suomela pour les matches du week-end devrait rebrasser les cartes et l'alignement. Mais Théo Rochette a prouvé mardi qu'il avait les épaules pour tenir un rôle d'importance à Lausanne dans le futur.

Ligue des champions: match fermé à Manchester Sommer intervient sur un essai de Foden Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Très attendu, le choc entre Manchester City et l'Inter Milan s'est conclu sur un décevant 0-0 lors de la 1re journée de Ligue des champions. Le match a été fermé et peu spectaculaire. Les Italiens ont livré une prestation défensive impeccable à l'Etihad, frustrant leurs adversaires. Yann Sommer n'a pas été submergé de travail, mais il a répondu présent quand il a été sollicité. Pour City, Manuel Akanji a réussi quelques interventions défensives importantes. Erling Haaland, pour sa part, est resté muet pour la première fois de la saison. Finaliste malheureux au printemps, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel est bien parti en s'imposant 3-0 sur la pelouse du FC Bruges. Le remplaçant anglais Gittens a signé un doublé (76e/86e) et Guirassy a scellé le score (95e/penalty). Bologne, avec Remo Freuler et Dan Ndoye, a dû se contenter d'un nul 0-0 à domicile contre Shakhtar Donetsk. Les Italiens ont dominé sans pouvoir concrétiser. Leur gardien Skorupski a retenu un penalty à la 4e. Le Paris Saint-Germain a battu Gérone 1-0 grâce à une réussite de Nuno Mendes à la 91e, sur une grosse bourde du gardien Gazzaniga qui avait jusque-là été excellent.

National League: bon départ du CP Berne Les joueurs du CP Berne fêtent le premier but Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le CP Berne a réussi son entrée dans la saison 2024/25 de National League. Dans leur antre, les Ours ont battu les Langnau Tigers 3-1 lors de la 1re journée. Ce premier derby bernois de l'exercice n'a pas laissé beaucoup de place à l'incertitude. L'équipe locale a pris les devants dès la 11e par Lehmann, avant de creuser l'écart sur des réussites de Ritzmann (23e) et Baumgartner (28e), ce dernier en double supériorité numérique. Les visiteurs ont certes repris un peu espoir avec la réduction du score de Lapinskis (35e). Mais l'ours bernois tenait solidement son os et n'a rien lâché pour s'offrir un premier succès

Super League: Lugano s'impose 2-1 à Lausanne Duel entre Poaty et Zanotti Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lugano s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Lausanne-Sport en match en retard de Super League. Ces trois points propulsent les bianconeri en tête du classement, avec une longueur d'avance sur Servette. Les Tessinois ont mérité leur succès face à un LS assez décevant. Ils ont ouvert le score grâce à un autogoal de Poaty (39e) avant de s'assurer la totalité de l'enjeu avec la réussite d'Aliseda (77e). Les Vaudois ont tenté de réagir en fin de rencontre, avec un poteau d'Ajdini (84e) puis la réduction du score de Diabaté (92e). Mais il était trop tard... Les hommes de Ludovic Magnin, qui disposent de la défense la plus perméable du championnat avec déjà quinze buts encaissés, restent ainsi scotchés dans le bas du classement, avec seulement quatre unités à leur compteur. Seuls les Young Boys, tenants du titre, en ont récolté moins, en l'occurrence trois.

Arsenal: le capitaine Odegaard blessé Martin Odegaard sera absent des terrains ces prochains temps Image: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON Martin Odegaard (Arsenal) sera indisponible "pour un certain temps" en raison de la blessure contractée avec la Norvège à une cheville. "Un des ligaments" a été touché, a dit le manager Mikel Arteta. Le meneur offensif de 25 ans s'est tordu la cheville gauche en début de semaine dernière contre l'Autriche. Le médecin de sa sélection avait évoqué en général "au minimum trois semaines" d'absence pour ce type de blessure. "Après des examens récents, les scanners ont montré des dégâts en particulier au niveau d'un des ligaments de la cheville", a déclaré Arteta à la veille du premier match des "Gunners" en Ligue des champions contre l'Atalanta. Cette blessure, "c'est quelque chose d'assez important et nous allons donc le perdre pour un certain temps", a-t-il ajouté devant les journalistes présents à Bergame.

C'est fini pour Alinghi, battu en sept matches par Britannia Alinghi a été éliminé en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Alinghi ne remportera pas une troisième Coupe de l'America en 2024. Le défi suisse a été éliminé mercredi en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton, battu en sept matches (5-2) par Britannia. L'espoir d'une "remontada" n'aura donc pas duré bien longtemps. Alinghi, qui avait profité d'une erreur commise par le bateau britannique dans le troisième bord pour s'adjuger le cinquième match lundi, s'est pourtant donné le droit d'y croire encore en cueillant un deuxième point mercredi en début d'après-midi. Mais le légendaire barreur britannique Ben Ainslie et ses équipiers ont maîtrisé leur sujet sur le plan tactique dans la septième régate de ce duel prévu au meilleur des neuf matches. Britannia a de nouveau semblé intouchable, comme lors des quatre premières courses samedi et dimanche derniers, et s'est imposé avec 1'10 d'avance. Lancé en décembre 2021, le projet mené par Alinghi et le constructeur de Formule 1 Red Bull Racing n'a donc pas abouti malgré un immense travail fourni notamment à Barcelone où l'on a établi sa base il y a plus de deux ans. Le défi cher à Ernetso Bertarelli n'aura gagné que cinq matches avec enjeu sur les 15 qu'il a disputés dans cette Coupe Louis Vuitton. Pour Britannia, l'aventure continue en revanche. Le défi britannique, stoppé par Luna Rossa en finale des Challengers en 2021 lors de l'édition précédente, devrait retrouver le bateau italien au même stade. Le vainqueur de ce duel - prévu dès le 26 septembre au meilleur des 13 matches - défiera le Defender Team New Zealand dans la Coupe de l'America (dés le 12 octobre).

Un deuxième point pour Alinghi face à Britannia Alinghi n'est plus mené que 4-2 par Britannia Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Alinghi Red Bull racing peut-il signer une improbable "remontada" à Barcelone? Le défi suisse a en tout cas décroché un deuxième point mercredi face à Britannia, qui me mène plus que 4-2 en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton. Battu samedi et dimanche derniers dans les quatre premiers matches, Alinghi semble avoir repris confiance grâce au succès obtenu dans l'unique régate disputée lundi entre les deux équipes. L'AC75 suisse BoatOne a pourtant manqué quelque peu son premier virement. Mais le barreur Arnaud Psarofaghis et ses équipiers ont réussi un sans faute techniquement et tactiquement dans la suite de cette régate. Ils ont forcé la différence dans le deuxième bord de portant, profitant aussi d'un empannage raté par les Britanniques. Alinghi, qui s'est imposé avec 1'23 d'avance au terme d'un match disputé sur un parcours raccourci, a donc écarté une deuxième balle de match dans cette demi-finale des Challengers. La septième régate doit également se disputer mercredi après-midi.

Wout Van Aert prolonge "à vie" chez Visma Wout Van Aert, ici à la Vuelta avec le maillot du classement par points, est un coureur extrêmement polyvalent. Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Le Belge Wout Van Aert, une des grandes stars du cyclisme mondial, a annoncé mercredi qu'il prolongeait "à vie" chez Visma-Lease a Bike. Son contrat devait expirer en 2026. "Je me sens comme chez moi dans cette équipe. Elle est unique et je m'y épanouis depuis cinq ans. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ici pour toujours et ça fait vraiment plaisir", a déclaré le Flamand de 30 ans dans un communiqué. Alors que des spéculations l'envoyaient notamment chez Red Bull-Bora Hansgrohe, Van Aert devrait ainsi terminer sa carrière avec l'équipe néerlandaise qu'il avait rejointe en 2019, tout en se projetant déjà sur "un partenariat à long terme" au-delà de sa carrière sportive. Un coureur "fantastique" et "indispensable" "C'est unique dans notre sport mais on n'a pas eu besoin d'y réfléchir longtemps", a commenté le patron de Visma-Lease a bike Richard Plugge, sans dévoiler les termes du contrat. "Wout est évidemment un coureur fantastique avec un grand palmarès. C'est un coureur tous-terrains: un sprinteur, un coureur de classiques, un spécialiste du contre-la-montre et, dans les bons jours, il peut aussi gagner une étape de montagne, comme lors de sa célèbre victoire sur le Mont Ventoux dans le Tour de France", a ajouté Plugge au sujet de Van Aert, vainqueur notamment de neuf étapes du Tour de France. "A côté de ça, Wout est aussi devenu un élément indispensable de notre équipe, un leader et un coéquipier qui rend les autres meilleurs", a encore déclaré le patron de l'équipe Visma qui compte également Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, dans ses rangs.

L'AS Rome a licencié son entraîneur Daniele De Rossi (club) Daniele De Rossi peut faire ses valises. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'AS Rome a licencié son entraîneur Daniele De Rossi. Le club de la Louve pointe au 16e rang de Serie A, avec trois points seulement en quatre matches (trois nuls et une défaite). "La décision du club a été prise dans l'intérêt de l'équipe pour pouvoir reprendre rapidement le parcours souhaité, à un moment où la saison n'est qu'à son début", indique sur son site internet l'AS Rome, qui souhaite se qualifier pour la Ligue des champions. Cette année, les Romains joueront l'Europa League. Ils lanceront leur campagne le jeudi 26 septembre contre l'Athletic Bilbao. Si le licenciement de De Rossi peut surprendre, c'est surtout parce qu'il est une légende de la Roma, pour qui il a évolué en comme joueur pendant près de 20 ans. Il avait pris la succession de José Mourinho en janvier, avant de signer en avril un contrat de trois ans.

"Toto" Schillaci est mort à 59 ans "Totò" Schillaci (à gauche, ici face à l'Argentin Juan Simon) avait marqué six buts lors de la Coupe du monde 1990. Image: KEYSTONE/AP L'ancien international italien Salvatore Schillaci est mort à l'âge de 59 ans. Connu sous le diminutif de "Toto", il a terminé meilleur buteur du Mondial 1990 à domicile. "Toto Schillaci, joueur-symbole du Mondial 1990 en Italie, est mort ce mercredi à l'âge de 59 ans", a indiqué dans un communiqué la Fédération italienne de football qui a décidé qu'une minute de recueillement aurait lieu avant toutes les rencontres programmées en Italie de mercredi à dimanche. "Il a fait rêver tout un pays durant les nuits magiques du Mondial 1990. L'Inter Milan se tient au côté de la famille Schillaci après la disparition de Toto", a de son côté indiqué dans le communiqué le champion d'Italie en titre, dont Schillaci a porté le maillot entre 1992 et 1994. Schillaci souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer du côlon et avait été hospitalisé la semaine dernière en soins intensifs. Buteur lors d'un match mythique S'il a porté le maillot de la Juventus (1989-92) et de l'Inter et remporté avec la Juve la Coupe de l'UEFA 1990, l'attaquant de poche (1,73 m) formé à Messine est entré dans la légende du football italien lors de la Coupe du monde 1990 organisée à domicile, dont il a terminé meilleur buteur avec six réalisations. Portée par l'inattendu Schillaci, la Nazionale s'était hissée en demi-finale. A Naples, lors d'une rencontre restée historique pour sa dramaturgie, elle avait subi la loi de l'Argentine de Diego Maradona, alors joueurs du Napoli (1-1 a.p., 4 tab à 3). "Toto" avait ouvert le score à la 17e minute. Dans le match pour la troisième place contre l'Angleterre, Schillaci avait fait la différence en inscrivant un penalty à la 86e minute, peu après l'égalisation anglaise (2-1). "Toto" a honoré sa 17e et dernière sélection sous le maillot azzuro, pour un total de sept buts, en 1991. Il avait terminé sa carrière au Japon en 1997. Après avoir quitté les terrains de football, il était retourné en Sicile et avait créé une école de football à Palerme.

L'AS Rome a licencié son entraîneur Daniele De Rossi (club) Daniele De Rossi peut faire ses valises. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'AS Rome a licencié son entraîneur Daniele De Rossi. Le club de la Louve pointe au 16e rang de Serie A, avec trois points seulement en quatre matches (trois nuls et une défaite). La Roma lancera sa campagne d'Europa League le jeudi 26 septembre contre l'Athletic Bilbao.

Marlen Reusser confie ses craintes et sa souffrance Marlen Reusser ne sait pas quand elle pourra revenir à la compétition Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Marlen Reusser, dont la dernière course remonte au 19 mai, ne cache pas ses émotions et ses craintes dans le documentaire que SRF lui a consacré mardi soir. La Bernoise, atteinte dans sa santé, ne sait pas quand elle pourra reprendre la compétition ni si elle pourra à nouveau viser la victoire. "Ca me fout en l'air", confie-t-elle. Le grand rêve d'un sacre olympique à Paris ou d'un triomphe aux Mondiaux à domicile à Zurich s'est envolé pour la coureuse de 32 ans. En 2024, elle voulait être "la meilleure version d'elle-même". Mais des infections des voies respiratoires et une grave chute fin mars au Tour des Flandres ont conduit au scenario du pire. Lors de cette chute, la vice-championne olympique 2021 s'est fracturé la mâchoire, les deux conduits auditifs et huit dents. Mais ces blessures ont été surmontées étonnamment rapidement, et elle a pu renouer avec la compétition en mai. Avec à la clé des performances remarquables en Espagne. Les ennuis et les abandons se sont toutefois enchaînés ensuite. En juin, elle a dû renoncer au Tour de Suisse, dont elle avait gagné l'édition 2023. Pendant quatre semaines, elle a souffert de températures élevées et n'a pas pu s'entraîner sur son vélo. Et elle a finalement déclaré forfait pour les Jeux olympiques puis pour les Championnats du monde à Zurich. Syndrome post-covidien Marlen Reusser souffre d'un syndrome post-covidien, et doit déjà lutter contre des symptômes accrus et de la fièvre lors d'efforts relativement faibles. Il n'est donc toujours pas question pour elle de s'entraîner de manière performante. Il y a des phases "où je vais tellement mal que je ne peux rien faire" et d'autres "où j'étais dans un état semi-comateux dans mon lit et j'étais dans un entre-deux dans ma tête", explique une Reusser visiblement en proie à ses émotions dans le documentaire de la SRF "Über Gold, Pech und Leidenschaft". Parfois, la Bernoise ressent aussi de l'énergie et parvient à faire des projets. "Mais dès que je veux les réaliser, ça me fout en l'air". Elle est "en ce moment chroniquement malade", avoue-t-elle. La santé, la seule préoccupation "J'ai besoin de beaucoup de patience. Il y a des gens qui ne se rétablissent pas", souligne Reusser, qui estime avoir été trop arrogante de penser que cela s'arrangerait tranquillement pour elle. "Maintenant, j'ai beaucoup plus d'humilité. Je ne peux pas être sûre de me rétablir. C'est une perspective particulière, dans laquelle je ne veux pas m'engager trop fermement." A la fin du documentaire de SRF, Marlen Reusser déclare avoir "la saison prochaine en tête, mais pas dans les mains. J'ai appris cela entre-temps. Ce n'est pas moi qui décide, mais on décide pour moi". Les championnats du monde, les Jeux olympiques, presque toute la saison, "j'ai dû tout laisser tomber. Je n'ai pu ni m'entraîner ni faire quoi que ce soit d'autre. L'accent est maintenant beaucoup plus clairement mis sur ma santé et sur ma remise en forme." Marlen Reusser ne sait pas quand elle pourra aborder les prochaines étapes de son retour, si ce sera une question de semaines ou de mois. Pour la triple championne d'Europe et médaillée mondiale du contre-la-montre, il y a d'ailleurs encore d'autres choses à régler, notamment la question de son employeur. Son contrat avec l'équipe SD Worx, qu'elle a rejointe en 2022, expire à la fin de cette année. Mais c'est pour l'heure le cadet de ses soucis.

Usyk brièvement arrêté à Cracovie Oleksandr Usyk a été brièvement arrêté à l'aéroport de Cracovie Image: KEYSTONE/AP/HANNA ARHIROVA Oleksandr Usyk a été arrêté mardi à l'aéroport de Cracovie, puis relâché après l'intervention du ministère ukrainien des Affaires étrangères. L'information a été confirmée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Usyk n'avait pas été jugé apte à embarquer. Une source a déclaré à ESPN que le champion du monde des lourds a été brièvement détenu après avoir tenté de monter à bord d'un vol à destination de Valence, en Espagne, où il doit commencer à se préparer pour la revanche contre Tyson Fury le 21 décembre. Usyk et son entraîneur Sergey Lapin n'ont pas été autorisés à embarquer après qu'un responsable de la compagnie aérienne a déterminé qu'ils n'étaient pas aptes à voyager, a précisé la même source. Selon cette source, Oleksandr Usyk a expliqué qu'ils étaient en état de voler et qu'ils étaient simplement épuisés par une journée de voyage de près de 14 heures depuis Kiev, la capitale de l'Ukraine déchirée par la guerre. Entre la barrière de la langue et le fait qu'Usyk ait insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas sous influence de quelque substance que ce soit, ils ont manqué leur vol. L'épouse d'Usyk, Katheryna, qui voyageait avec son mari et Sergey Lapin, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant Oleksandr Usyk emmené menotté sur la passerelle menant à l'avion. Elle a toutefois précisé qu'il ne s'agissait "pas d'une affaire criminelle" "Un malentendu s'est produit", a écrit Oleksandr Usyk sur les médias sociaux. "Il a été rapidement résolu. Merci à tous ceux qui se sont sentis concernés. Merci aux diplomates ukrainiens pour leur soutien efficace. Et respect à la police polonaise pour avoir rempli ses obligations sans tenir compte de la taille, du poids, de l'allonge." Zelensky "déçu" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui indiqué sur les réseaux sociaux qu'il s'était entretenu avec Usyk après son arrestation, publiant une photo d'Usyk au côté d'un diplomate ukrainien. "J'ai été déçu par cette attitude envers notre citoyen et champion", a-t-il écrit Zelensky, précisant avoir demandé au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur d'examiner "tous les détails de l'incident."

Ligue des champions: Yann Sommer face à Erling Haaland La deuxième partie de la 1re journée de la Ligue des champions sera marquée par l'affiche entre Manchester City et Inter Milan ce soir dès 21h00. Yann Sommer, dans la cage italienne, devra se méfier. Le gardien suisse de l'Inter fera notamment face au "monstre" Erling Haaland, qui a inscrit la bagatelle de neuf buts en quatre matches depuis le début de la saison en Premier League. Museler l'attaquant norvégien sera la mission numéro un des nerazzurri, mais il s'agira aussi de faire en sorte que les passes ne lui arrivent pas. Ce match est un "remake" de la finale 2023, que les Anglais avaient gagné 1-0 grâce à une réussite de Rodri. De leur côté, les Italiens ne carburent pas encore à plein régime, avec deux succès et deux nuls en Serie A. Et surtout, des prestations accompagnées d'un certain scepticisme. Finaliste malheureux de la dernière édition, Borussia Dortmund entame son parcours avec un déplacement sur la pelouse du Club Bruges. Gregor Kobel et ses collègues semblent avoir les moyens de revenir de Belgique avec les trois points. Désormais orphelin de Mbappé, le Paris Saint-Germain entame son parcours avec la réception des Espagnols de Gérone, pour la première fois à ce niveau de la compétition. Le PSG est bien parti en Ligue 1 avec quatre victoires en autant de matches, mais l'Europe représente un défi différent. Bologne, avec son trio suisse Remo Freuler - Michel Aebischer - Dan Ndoye, va aussi débuter en C1. Les Italiens recevront le Shakhtar Donetsk.