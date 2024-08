Mauro Schmid 4e sur la Vuelta ++ Lukaku à Naples

Transferts: Burnley prête Zeki Amdouni au Benfica Lisbonne Zeki Amdouni n'aura pas porté longtemps le maillot de Burnley Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER Zeki Amdouni (23 ans) change de climat. Burnley l'a prêté pour la saison au Benfica Lisbonne. L'attaquant suisse disputera ainsi la Ligue des champions au lieu de batailler en 2e division anglaise. Amdouni avait été transféré de Bâle à Burnley l'été dernier pour plus de 18 millions d'euros. Mais il n'a pas su vraiment s'imposer avec seulement 5 buts en 26 apparitions en Premier League avec Burnley, qui n'a pas échappé à la relégation. Au Benfica, entraîné par l'Allemand Roger Schmidt, le Suisse aura notamment pour coéquipiers Angel Di Maria, Renato Sanches, Nicolas Otamendi ou encore l'ancien attaquant bâlois Arthur Cabral. Amdouni sera le troisième Suisse à évoluer au Benfica après Haris Seferovic et Loris Benito. Seferovic a laissé de bons souvenirs aux supporters du club pour lequel il a inscrit 74 buts en 178 matches.

Sinner déroule au 2e tour à New York Jannik Sinner n'a lâché que 6 jeux dans son 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson En difficulté mardi dans son 1er tour, Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour le 3e tour de l'US Open jeudi après-midi à New York. Le no 1 mondial n'a lâché que six jeux face à Alex Michelsen. Sans doute perturbé par l'annonce la semaine dernière de son double contrôle antidopage positif, Jannik Sinner avait souffert pour son entrée en lice à Flushing Meadows, concédant un set face à Mackenzie McDonald. Il s'est remis très vite sur la bonne orbite, dominant le 49e mondial Alex Michelsen 6-4 6-0 6-2 dans le Stade Arthur Ashe. Le vainqueur du dernier Open d'Australie avait tout à craindre de ce 2e tour, même s'il avait battu l'Américain 6-4 7-5 deux semaines plus tôt à Cincinnati où il avait cueilli le titre. Alex Michelsen a en effet brillé la semaine passée à Winston-Salem, atteignant la finale. Jannik Sinner (23 ans) a d'ailleurs souffert au premier set, concédant à deux reprises son service, les deux fois juste après avoir signé lui-même le break. Mais il a su élever son niveau de jeu dans le "money time", remportant huit jeux d'affilée pour faire passer le score de 4-4 à 6-4 6-0. L'Italien affiche désormais un bilan de 32 succès pour 2 défaites sur dur en 2024. S'il parvient à faire abstraction du tumulte engendré par son contrôle positif, il devrait être le principal adversaire de Novak Djokovic. Son 3e tour face à Christopher O'Connell (ATP 87) devrait en tout cas n'être qu'une formalité. Hurkacz éliminé Un premier membre du top 10 a par ailleurs connu la défaite jeudi dans le simple messieurs. Adversaire potentiel de Carlos Alcaraz (no 3) en quart de finale, le Polonais Hubert Hurkacz (no 7) a même été lourdement battu par l'Australien Jordan Thompson (ATP 32): il s'est incliné 7-6 (7/2) 6-1 7-5.

Ligue des champions: YB peut rêver en couleur Patrick Rahmen: son équipe affrontera de gros calibres Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Les Young Boys peuvent vraiment rêver en couleur. L'ordre des matches de la phase de ligue de la Ligue des champions a sans doute répondu à toutes les espérances des "bourreaux" de Galatasaray, Les Bernois accueilleront au Wankdorf l’Inter Milan de Yann Sommer, l’Atalanta, victorieuse de la dernière Europa League, une vieille connaissance avec l’Etoile Rouge Belgrade et Aston Villa. Ils se déplaceront à Barcelone, à Stuttgart, où ils retrouveront Fabian Rieder, à Glasgow pour y affronter le Celtic et enfin à Gelsenkirchen où les attendront les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le calendrier de ces huit matches sera communiqué samedi. Même si Sandro Lauper souhaitait rencontrer le Real Madrid, aucun joueur bernois ne peut faire la fine bouche devant le programme qui leur est proposé. Ils défieront, en effet, cinq anciens vainqueurs de cette C1 avec l’Inter, le FC Barcelone, Aston Villa, le Celtic Glasgow et l'Etoile Rouge Belgrade. Ils joueront aussi contre l’une des équipes les plus spectaculaires du Calcio avec l’Atalanta, le dauphin du Bayer Leverkusen avec Stuttgart et enfin une formation à leur portée avec le Shakhtar comme le seront également le Celtic et l'Etoile Rouge. Il y a de la place L’objectif nourri par les Young Boys est avoué : ne pas être l’une des douze formations recalées après cette phase de ligue. On rappellera que les huit meilleures équipes classées seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les seize suivantes au classement disputeront un play-off pour rejoindre ces huitièmes de finale. Autant dire qu’il y a de la place pour les Young Boys. A condition, bien sûr, qu’ils évoluent dans le même registre que lors de la double confrontation contre Galatasatay et, pourquoi pas, qu’ils investissent une partie des quelques 40 millions de francs qui ont récompensé leur qualification dans un transfert pour offrir à Partrick Rahmen "le" joueur qui pourrait faire la différence. Mais la trop grande sagesse de Christoph Spycher, le patron du club, rend cette dernière hypothèse bien incertaine. Le computer de l’UEFA a, enfin, été bien cruel pour le Paris Saint-Germain. Orphelins désormais de Kylian Mbappé, les Parisiens rencontreront Manchester City, le Bayern Munich, Arsenal et l’Atlético Madrid. On peut souhaiter que bon courage à Luis Erique pour cette phase de ligue qui se déroulera de mi-septembre à fin janvier.

Vuelta: Mauro Schmid 4e de la 12e étape Une belle étape pour Mauro Schmid Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le champion de Suisse Mauro Schmid n'est pas passé loin de la victoire lors de la 12e étape du Tour d'Espagne. Il s'est classé au 4e rang, à 23 secondes du vainqueur espagnol Pablo Cas Schmid faisait partie d'un groupe de dix échappés qui s'est joué la gagne lors de la montée finale vers Manzenada au terme des 137,5 km. Il a tenté de partir seul à la poursuite de Castrillo, mais a été rejoint à 4 km du sommet. Ce premier succès professionnel de Pablo Castrillo (23 ans) a été empreint d'émotion. Il l'a dédié à Manolo Azcana, fondateur de l'équipe Kern Pharma décédé durant la nuit à l'âge de 71 ans. Le vainqueur a précédé le Britannique Max Poole de 8 secondes, alors que l'Espagnol Marc Soler a terminé 3e à 16 secondes. Le peloton avec tous les favoris a franchi la ligne à 6'29 du premier. Le classement général n'a donc pas subi de changement, l'Australien Ben O'Connor restant détenteur du maillot rouge de leader. Il compte 3'16 d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, triple lauréat de la Vuelta. Vendredi, la 13e étape reliera Lugo à Puerto de Ancares (176 km). Après deux cols de 2e catégorie, la montée finale, classée en 1re catégorie, devrait permettre aux favoris de s'expliquer.

Romelu Lukaku s'engage pour trois ans avec Naples Romelu Lukaku: un nouveau défi avec Naples Image: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT L'attaquant international belge Romelu Lukaku (31 ans), qui appartenait à Chelsea, a été vendu définitivement par les Blues à Naples. Le joueur a signé un contrat de trois ans. Le propriétaire de l'équipe napolitaine Aurelio De Laurentiis a officialisé le transfert, estimé à 30 millions d'euros, sur les réseaux sociaux en souhaitant la "Bienvenue à Romelu", avec une photo du joueur signant son contrat. Chelsea avait recruté Lukaku en 2021 contre près de 115 millions d'euros à l'Inter Milan, club avec lequel il venait d'être sacré champion d'Italie. Après une première saison mitigée avec les Blues, l'avant-centre était retourné à l'Inter Milan sous forme de prêt, avant de passer la saison dernière à l'AS Rome, encore en prêt. A Naples, son troisième club en Serie A, "Big Rom" retrouvera Antonio Conte qu'il a côtoyé lors de son premier passage à l'Inter entre 2019 et 2021. Sous sa direction, il avait inscrit 64 buts en 95 matches toutes compétitions confondues et remporté le scudetto en 2021. Conte, ancien sélectionneur de l'Italie, qui a aussi entraîné la Juventus, Chelsea et Tottenham, a été nommé entraîneur de Naples au début de l'été. Lukaku continue ainsi sa pérégrination dans le football européen, dont il est l'une des grandes figures: Naples sera le huitième club dont le demi-finaliste du Mondial 2018 avec la Belgique portera les couleurs, après Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, l'Inter et la Roma.

Première médaille suisse à Paris Flurina Rigling heureuse de sa médaille Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Suisse a conquis une première médaille aux paralympiques de Paris. Flurina Rigling (27 ans) a pris le bronze sur 3000 m en cyclisme sur piste. Dans le duel pour la troisième place, la Suissesse a pris le meilleur sur l'Allemande Maike Hausberger. Elle a parcouru la distance en 3'48''512, soit bien mieux que son chrono lors de la qualification matinale, où elle avait terminé au quatrième rang. Malgré un palmarès impressionnant au sein duquel figurent plusieurs titres de championne du monde et d'Europe, Rigling ne faisait pas partie du cercle des favoris. En raison du regroupement des catégories avec des athlètes ayant des degrés de handicap différents, la concurrence est plus forte que d'habitude.

Equipe de Suisse: du nouveau avant la Ligue des Nations Murat Yakin a redistribué les cartes Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin a redistribué les cartes. Le sélectionneur a retenu sept joueurs qui n’étaient pas à l’Euro pour le début de la Ligue des Nations. Gregory Wühtrich sera présent pour la première fois. Auteur du doublé avec le Sturm Graz la saison dernière en Autriche, le joueur formé aux Young Boys entre dans la rotation en défense centrale avec Becir Omeragic après la retraite de Fabian Schär et la mise à l’écart de Cédric Zesiger. Les cinq autres "nouveaux" de cette liste des 23 sont Jonas Omlin, Dominik Schmid, Uran Bislimi, Filip Ugrinic et Joël Monteiro. Convoqué pour le camp d’entraînement de St. Gall avant l’Euro, ce dernier doit sans doute sa sélection à son doublé contre Galatasaray lors du match aller des play-off de la Ligue des champions. "La meilleure du moment" "Il convenait d’apporter du sang neuf, souligne Murat Yakin. Cette sélection est toutefois, à mes yeux, la meilleure du moment." L’annonce lundi de la retraite de Fabian Schär et la blessure de Dan Ndoye l’ont toutefois conduit à revoir ses plans. "Fabian Schär était l’un des joueurs sur lequel je comptais pour ces deux prochaines années, dit-il. Quant à Dan Ndoye, sa blessure est un vrai coup dur." Avec le forfait du joueur de la Côte et le début de saison contrarié de Silvan Widmer à Mayence, Murat Yakin devra trouver un nouvel homme capable de tenir le rôle de piston sur le flanc droit. L’occasion sans doute pour le sélectionneur de tenter un pari de plus que personne n'aura vu venir... Noah Okafor et le devoir d'exigence Présent en Allemagne sans jouer toutefois une seule minute lors des cinq rencontres, Noah Okafor a été, lui aussi, écarté. L’attaquant du Milan paie des entraînements bâclés et des statistiques trop modestes en sélection avec seulement 2 buts inscrits en 22 sélections. "La porte n’est pas fermée pour lui, glisse toutefois Murat Yakin. Mais il doit comprendre qu’une sélection en équipe de Suisse ne coule pas de source." Avec le cas Okafor, Murat Yakin a tenu à rappeler que ses internationaux ont des devoirs. Ils doivent témoigner d’une implication totale à chaque entraînement. Sinon le couperet peut s’abattre, même pour un joueur qui évolue dans un club aussi prestigieux que l’AC Milan. Les quarts de finaliste de l'Euro livreront leur premier match le jeudi 5 septembre à Copenhague. Trois jours plus tard, ils auront l'honneur de recevoir à Genève l'Espagne, championne d'Europe en titre.

Alinghi battu d'emblée lors de la Coupe Louis Vuitton Alinghi a dû s'avouer vaincu pour la première régate de la Coupe Louis Vuitton Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alinghi a commencé le round robin de la Coupe Louis Vuitton par une défaite. Le bateau suisse a été battu de 24 secondes par le défi français sur le plan d'eau de Barcelone. Après plusieurs minutes de reports successifs, le coup d'envoi a pu être donné et les Français ont su profiter de l'avantage de partir les premiers. Ils ont ainsi pu contrôler la course en maintenant toujours un écart suffisant avec le défi helvétique. Alinghi a pris du retard avant même que le chrono démarre. En voulant être agressifs, Arnaud Psarofaghis et son équipage ont failli "voler" le départ. Ils ont donc dû se décaler pour ne pas franchir la ligne trop tôt et ont du même coup offert la gauche du plan d'eau à des Tricolores ravis. Revenus à moins de 200 m après le premier bord, les Suisses n'ont jamais pu recoller. Les Français ont alors logiquement fait en sorte de bloquer le vent. Au final, Alinghi a coupé la ligne avec 24 secondes de retard. Les Helvètes n'auront pas le temps de gamberger puisqu'ils reprennent la barre vendredi face au défi américain.

Opéré en urgence de l'appendicite, Flückiger est incertain Opéré dimanche dernier de l'appendicite, Mathias Flückiger va peut-être devoir renoncer à la course des Mondiaux dimanche Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La participation de Mathias Flückiger à la course de cross-country des Mondiaux en Andorre dimanche est incertaine. Le Bernois a dû être opéré de l'appendicite en urgence. En camp de préparation en altitude en Engadine pour ces Championnats du monde, Flückiger a ressenti de fortes douleurs dans le bas-ventre. Les médecins ont jugé qu'une opération était nécessaire et l'intervention a eu lieu dimanche dernier. Flückiger a pu quitter la clinique mardi matin et le Bernois a effectué une première unité d'entraînement mercredi sur son vélo de course. "J'ai eu d'excellentes sensations pendant la préparation et je ne veux pas exclure un départ dimanche, a confié le vététiste. Si l'évolution de la guérison se poursuit comme prévu, j'aimerais tenter ma chance. Mais je ne prendrai aucun risque, la santé passe avant tout." Le médecin de la fédération, Patrik Noack, se trouve déjà en Andorre avec la délégation suisse. Flückiger, qui a remporté l'été dernier la course de Coupe du monde au même endroit, arrivera vendredi. Il sera décidé sur place s'il peut participer à la course de dimanche après-midi.

Caroline Garcia dénonce les messages de haine de parieurs Caroline Garcia a dénoncé les messages de haine qu'elle reçoit après ses défaites Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Caroline Garcia, éliminée au premier tour de l'US Open mardi à New York, a publié plusieurs messages de haine, parmi les "centaines" qu'elle reçoit. Elle dénonce la toxicité quotidienne en ligne de parieurs sportifs déçus par ses résultats. "J'espère que ta mère va mourir", "tu devrais penser au suicide", "tu n'es qu'une merde", sont des messages reçus par Caroline Garcia (30e mondiale) après des défaites ces derniers temps, publiés par cette dernière sur ses réseaux sociaux. "Il y en a des centaines", déplore la Française âgée de 30 ans, demi-finaliste de l'US Open et vainqueure du Masters en 2022. "Cela me fait du souci pour les jeunes joueurs qui débarquent et doivent affronter ce genre de choses", dit-elle à propos de ce phénomène désormais connu dans le monde du sport, et particulièrement dans le tennis. "Cela nous touche, nous sommes humains. Parfois quand nous recevons ces messages nous sommes déjà détruits émotionnellement après une défaite difficile. Beaucoup de gens ont déjà évoqué ce problème, mais rien n'a été fait." "Les réseaux sociaux ne les empêchent pas malgré l'état avancé de l'intelligence artificielle. Des tournois continuent de nouer des partenariats avec des entreprises de paris sportifs qui continuent d'entraîner des gens vers l'addiction aux paris (...) On continue de promouvoir ces sociétés qui détruisent la vie de certaines personnes", s'insurge encore la Française.

Djokovic s'impose avant la limite face à Djere Djokovic a profité de l'abandon de Djere au 2e tour à New York Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Novak Djokovic a profité de l'abandon de son compatriote Laslo Djere pour se qualifier au 3e tour de l'US Open mercredi soir. Le Serbe menait 6-4 6-4 2-0 lorsque son adversaire a jeté l'éponge. Tenant du titre à New York, Novak Djokovic pouvait s'attendre à souffrir, lui qui s'était retrouvé mené deux sets à zéro par Laslo Djere au 3e tour de l'édition 2023. Mais il n'en fut rien, malgré la chaleur étouffante ressentie sous le toit du Stade Arthur Ashe. Le no 2 mondial s'est d'abord montré imprécis et peu mobile, multipliant les fautes. Mais il a écarté les trois balles de break auxquelles il a dû faire face, tout en accélérant au bon moment pour remporter le premier set en signant l'unique break dans un dernier jeu gagné "blanc". Malmené lors d'une deuxième manche où Laslo Djere a mené 4-2, Djokovic a vu le 109e mondial demander un temps mort médical pour recevoir un massage à 6-4 5-4. Djere - qui souffrait visiblement du dos, a fini par abandonner au début du troisième set, permettant à Djokovic de devenir le premier homme à compter au moins 90 succès dans chacun des quatre Majeurs. Djokovic, qui vise un 25e succès en Grand Chelem, affrontera Alexei Popyrin au 3e tour. Il a déjà battu deux fois l'Australien en tournoi Majeur en 2024, en Australie et à Wimbledon. Mais Popyrin avait à chaque fois remporté un set, et il a franchi un nouveau cap cet été en cueillant le titre dans le Masters 1000 de Montréal. Gauff déroule Le premier match de cette troisième session de nuit avait vu la tenante du titre du simple dames, Coco Gauff, valider elle aussi son ticket pour les 16es de finale. L'Américaine a largement dominé l'Allemande Tatjana Maria (WTA 99) 6-4 6-0, malgré ses 20 fautes directes commises dans le set initial. "J'adore Tatjana et sa famille, mais elle est vraiment pénible à jouer. Elle slice ses balles donc tu dois générer toute la puissance. C'est plus fatigant que ça en a l'air", a commenté le no 3 mondial, qui affrontera l'Ukrainienne Elena Svitolina (no 27) vendredi pour une place en 8e de finale.

Conference League: Servette reçoit Chelsea Servette reçoit Chelsea ce soir dès 20h30 en play-off retour de Conference League. Battus 2-0 à Londres lors du match aller, les Genevois ont besoin d'un exploit pour rejoindre la phase de groupes. Seulement, Chelsea semble avoir retrouvé des couleurs. Dimanche en Premier League, les Blues ont gagné 6-2 à Wolverhampton, grâce notamment à un triplé de Madueke et à un Palmer en feu, avec un but et trois assists. La mission des Servettiens s'annonce donc très ardue. "Rendre possible l’impossible" : telle est la supplique formulée par Thomas Häberli à la veille de croiser le fer avec Chelsea. "Nous avons toujours une chance de nous qualifier, lâche l’entraîneur du Servette. Il faut toujours y croire." Mais les raisons d’y croire justement ne sont pas légion. Il y a le score du match aller, l’effectif XXL de Chelsea et l’absence d’un vrai buteur dans leurs rangs pour mesurer l’ampleur de la tâche qui attend les Grenat s’ils entendent se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League. Tout peut s'enflammer "Il ne faut pas parler de remontada. On n’en a pas pris quatre ou cinq à Chelsea, souligne avec force Thimothé Cognat. Il y a "seulement" 2-0. Si nous marquons vite, tout peut s’enflammer." Portés par un stade comble - 28'000 spectateurs dont 1200 supporters londoniens -, le demi et ses coéquipiers rêvent de réussir une entame parfaite pour que cette rencontre propose un véritable duel. Toujours en Conference League, Saint-Gall se déplace dès 19h00 en Turquie pour y affronter Trabzonspor. Il y avait eu 0-0 voici une semaine. A Trabzon, la formation d’Enrico Maassen espère s’ouvrir les portes d’une deuxième campagne européenne onze ans après avoir éliminé le Spartak Moscou en play-off de l’Europa League. L'entraîneur des Brodeurs estime que "tout est ouvert". Enfin, en play-off retour d'Europa League, Lugano jouera aussi en Turquie: les bianconeri seront opposés au Besiktas Istanbul. Le match aller s'était soldé à Thoune par un nul 3-3. Les Tessinois ont un joker: en cas de défaite, ils seront reversés en Conference League.

Psarofaghis: "On peut gagner chaque match" Alinghi Red Bull Racing entre dans le vif du sujet jeudi au large de Barcelone. Comme les quatre autres Challengers de la Coupe de l'America, le défi helvétique doit marquer les esprits - et éviter la dernière place - lors de la Coupe Louis Vuitton qui servira à désigner l'adversaire du Defender Team New Zealand. Le barreur Arnaud Psarofaghis et ses partenaires subiront un test majeur dès la première journée de compétition. La Coupe Louis Vuitton démarrera en effet jeudi à 14h avec un duel entre Alinghi et l'équipage français Orient Express Racing Team, le seul que les Helvètes ont battu en régate préliminaire la semaine passée. "L'objectif est de passer le cut", soit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton, "de gagner un maximum de matches en progressant à chaque sortie", a lâché Arnaud Psarofaghis mercredi en conférence de presse. "Nous devrons aussi éviter les erreurs comme celles commises la semaine passée", a-t-il souligné. Victime de deux démâtages avant même que la régate préliminaire ne débute, Alinghi a ainsi commis une erreur fatale de manoeuvre lors de son dernier duel perdu dimanche face à Luna Russa. "On sait naviguer. On devra pousser fort. On peut gagner chaque match si on prend un bon départ", a poursuivi Psarofaghis. Mais "tout le monde est rapide, et chaque victoire aura son importance", a concédé le membre de la Société Nautique de Genève, qui estime par ailleurs que les victoires fêtées en 2003 et en 2007 par Alinghi dans la Coupe de l'America n'ajoutent pas de pression supplémentaire sur les épaules des Helvètes. "Bien sûr que c'est un sacré héritage pour nous. Mais il s'agit seulement d'une pression positive", a-t-il assuré. "On a tout ce dont on a besoin pour performer, on a les personnes qu'il faut à chaque poste. On doit continuer le travail fait depuis trois ans, reproduire en régate tout ce qu'on a appris", a-t-il glissé. "Nous sommes prêts" "On verra bien ce qui se produit, car tout peut arriver en match-race. Il faudra pousser fort", a répété Arnaud Psarofaghis. “La semaine dernière, nous avons pu voir que toutes les équipes sont dans le jeu”, a pour sa part expliqué Silvio Arrivabene, co-directeur général de l'équipe, cité dans un communiqué d'Alinghi. “On peut s'attendre à une compétition très disputée et passionnante. Nous sommes prêts", a également affirmé Arrivabene. Les trois jours de pause ont permis "de travailler sur la vitesse du bateau en appliquant les dernières idées et de revoir la coordination et les manœuvres pour que BoatOne (red: le bateau d'Alinghi) exprime tout son potentiel", souligne encore le communiqué. A noter que, selon les spécialistes, l'AC75 "BoatOne" a été préparé pour les conditions de vent spécifiques du mois de septembre. Cité sur le site de la compétition, l'entraîneur Pietro Sibello l'a confirmé à demi-mot: "Du côté de la conception, c'est toujours une question de compromis, et il faut choisir sa fenêtre. Nous avons une fenêtre bien définie à l'esprit", a-t-il expliqué. Pietro Sibello n'a évidemment pas précisé de quelle fenêtre il s'agissait. "Il se peut qu'une équipe soit assez bonne pour avoir une fenêtre plus large, mais nous savons où nous en sommes, nous savons où nous devons nous améliorer et nous avons une grande équipe pour nous pousser, donc nous sommes bons", a-t-il lâché. Un marathon C'est par ailleurs un marathon qui attend Alinghi et ses rivaux Britannia, Luna Rossa (ITA), NYYC American Magic (USA) et Orient Express Racing Team. Les équipes s'affronteront ainsi à deux reprises durant le double Round Robin qui débute jeudi. Des duels face à la Team New Zealand sont d'ailleurs aussi prévus, même s'ils ne compteront pas au classement. Les quatre premiers de cette phase préliminaire, qui doit s'achever le 8 septembre, se qualifieront pour les demi-finales prévues au meilleur des neuf régates du 14 au 19 septembre. La finale de la Coupe Louis Vuitton, en format "best of 13", doit avoir lieu du 26 septembre au 7 octobre. La Coupe de l'America se déroulera du 12 au 27 octobre, là aussi au meilleur des 13 régates.

Dunbar remporte la 11e étape, O'Connor perd du terrain Le maillot rouge Ben O'Connor a perdu plus de 30'' sur ses poursuivants mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté mercredi à Padron la 11e étape du Tour d'Espagne. Leader du général, Ben O'Connor a perdu plus de trente secondes sur ses poursuivants dans un final haletant. Rescapé d'une échappée de 38 coureurs, Dunbar (Jayco-Alula) a placé une attaque fulgurante à 600 mètres de l'arrivée pour s'imposer devant le Belge Quinten Hermans et le Britannique Max Poole. L'Irlandais remporte ainsi sa première victoire sur la Vuelta. Les favoris ont rallié l'arrivée en Galice avec 3'31 de retard sur le vainqueur. Présent dans ce premier peloton, le deuxième du général et triple vainqueur de la Vuelta Primoz Roglic revient à moins de 3'30 du porteur du maillot rouge Ben O'Connor.