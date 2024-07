Mbappé méconnaissable ++ Le Canada en demi-finale

Cristiano Ronaldo, l'étoile a pâli pour de bon Le déclin de Cristiano Ronaldo semble inéluctable Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Impuissant pour empêcher l'élimination du Portugal, Cristiano Ronaldo a encore été fantomatique vendredi en quart de finale de l'Euro contre l'équipe de France (0-0, 5-3 tab). Son déclin a paru irrémédiable lors, peut-être, de sa dernière grande compétition internationale. A l'issue d'une séance de tirs au but dans laquelle il a transformé son essai, il n'a pas fondu en larmes comme au tour précédent lorsqu'il avait manqué le pénalty de la gagne en prolongation face à la Slovénie. Il est juste resté éteint, avant de glisser quelques mots de consolation à l'autre vétéran Pepe, 41 ans, en pleurs lui. Lorsque l'on joue encore à 39 ans, c'est que l'on a soif de records, que l'on veut repousser les limites. Hélas pour les Portugais et lui, Cristiano Ronaldo ne gagnera pas un second Euro après 2016. Il ne battra pas non plus l'un des records qu'il était probablement venu chercher, le titre de plus vieux buteur dans un Euro. En cinq matches de cette édition allemande, "CR7" n'a inscrit aucun but. Sa première chance était survenue contre la Turquie en phase de poules, mais il avait préféré, et c'est tout à son honneur, faire la passe à son lieutenant Bruno Fernandes, pour un but assuré de son équipe. De rares traits de génie Vendredi soir, il a livré l'un de ses matches les plus insipides depuis longtemps en sélection. Le public portugais avait pourtant encore de grands espoirs à entendre les encouragements dont il a bénéficié à l'échauffement. Et à certains moments, devant des restes de magie, comme un grand pont sur Eduardo Camavinga (51e), les fans se sont volontiers enflammés pour leur capitaine. Mais ce fut bien maigre. A la mi-temps, Ronaldo qui dans sa carrière a toujours aimé attirer la lumière, n'avait touché que 11 ballons. Il n'était certes pas dans une position simple, en pointe face aux deux monstres que sont sur cette compétition les défenseurs William Saliba et Dayot Upamecano. Et pour exister, Ronaldo a parfois dû faire le travail ingrat des faux appels et du "pivot gang", comme en avait plaisanté pour son propre cas Kylian Mbappé, son fan de la première heure. Timide Ses colossales cuisses l'ont aidé à tenir sur ses jambes pour remplir ce rôle, quand il était pressé dans le dos par les Français, mais les muscles ont semblé bien fatigués et ont nécessité un massage interminable avant que ne commence la prolongation. Une image en disait long: au milieu du premier acte Cristiano Ronaldo a semblé se préparer pour frapper un coup franc, les jambes écartées et les bras tendus, mais a finalement laissé faire Bruno Fernandes. Une manière de battre sa coulpe? Lors du 8e de finale contre la Slovénie, le Portugais avait vendangé un nombre incalculable de coups francs. Mais l'orgueil est revenu. Alors que le temps pressait, à la 85e minute, il a voulu se charger d'un coup franc dangereux, mais l'a tiré dans le mur. Tout reste possible... Et en tout début de prolongation, Ronaldo manqua ce qu'il n'aurait jamais manqué il y a cinq ans, en plantant dans le sol sa reprise sur un centre de Bernardo Silva. Francisco Conceiçao est tout de suite venu le consoler en lui prenant le visage. Le sélectionneur Roberto Martinez, qui s'était laissé aller à se prendre la tête, a vite applaudi pour rectifier. Pour ménager l'idole déchue. Autre étrange image: lors des pauses de ce long match, alors que ses partenaires échangaient avec leur sélectionneur, Ronaldo restait par terre au milieu de leur cercle, écoutant avec un sourire timide, n'intervenant pas. La passation de génération était consommée. Même si on le sait, Cristiano Ronaldo serait capable d'annoncer dans 18 mois qu'il veut disputer le Mondial 2026.

Mbappé méconnaissable, mais qualifié pour les demies avec les Bleus Mbappé est passé à côté du quart de finale, mais il aura l'occasion de se racheter Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Ce n'est pas seulement parce qu'il est masqué qu'on ne reconnaît pas Kylian Mbappé, méconnaissable lors du quart de finale France - Portugal (0-0, 5-3 tab). Mais le no 10 aura une chance de lancer enfin son Euro 2024 puisque les Bleus sont en demies. Le capitaine n'était même plus sur le terrain pour la séance de tirs au but, remplacé à la mi-temps de la prolongation par Bradley Barcola. C'est lui qui a demandé à sortir. "Je ne me sentais plus, j'étais trop fatigué", a raconté le joueur. Didier Deschamps se privait ainsi de son tireur de pénalty numéro un, mais qui n'était vraiment pas dans son assiette. Et puis, n'avait-il pas manqué le dernier tir au but contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2021 ? En doudoune de survêtement, car la soirée était fraîche à Hambourg, Mbappé (83 sélection, 48 buts) a fêté les tirs au but réussis de ses coéquipiers et la frappe de Joao Felix sur le poteau. Il ne compte toujours qu'un seul but marqué en Championnat d'Europe en huit matches, le penalty transformé contre la Pologne (1-1). "Le plus important c'est qu'on gagne" "Le plus important c'est qu'on gagne, je n'ai mis qu'un but et on est en demi-finale et je suis toujours très content", a-t-il lancé dans un large sourire. L'essentiel est dans la qualification, mais Mbappé n'a rien fait pour soigner l'inefficacité chronique des Bleus en Allemagne: trois buts au compteur et aucun marqué dans le jeu par des attaquants, puisque deux buts contre son camp complètent son penalty. Mbappé a notamment déçu par des frappes sans tonus vendredi. Après un bon appui avec N'Golo Kanté, il a tiré dans les bras de Diogo Costa (50e), et il était méconnaissable sur ses deux frappes du temps additionnel, une dans les nuages (93e), une de poussin alors qu'Ousmane Dembélé l'avait mis sur orbite (95e). Sa seule contribution à la feuille de match est l'avertissement donné à Palhinha pour une faute sur lui (80e). Son gâchis le plus spectaculaire reste ce contrôle mal inspiré avant une frappe contrée par la défense portugaise alors qu'Ousmane Dembélé l'avait idéalement décalé en début de prolongation (97e). "Pleine poire" Mais cela aurait pu être pire. Une frayeur a saisi le camp français quand Kylian Mbappé a pris un coup sur son nez cassé, sur un fait de jeu malheureux, un ballon envoyé fort de la tête par Bernardo Silva (55e). Mbappé est resté à terre, son masque ôté a laissé voir un nez un peu violacé par le coup. "Je l'ai pris pleine poire!" a-t-il plaisanté. "Après j'ai fini par terre, je ne voyais pas trop bien au début, mais après ça allait". Il a repris le jeu, sans jamais toutefois faire d'étincelles. "Je n'ai pas retrouvé toutes mes jambes", avait admis le capitaine la veille du match. Sa première course du match avait déjà trahi cet état de fait, lui qui n'avait pas pu prendre de vitesse Joao Cancelo à la 16e. Mais il aura l'occasion de se refaire en demies face à l'Espagne, pays de son futur club, le Real Madrid.

Le Canada écarte le Venezuela et retrouve l'Argentine en demies La joie des Canadiens, demi-finalistes de la Copa America Image: KEYSTONE/AP/Richard Rodriguez Le Canada figure dans le dernier carré pour sa première participation à la Copa America. Les hommes de Jesse Marsch sont venus à bout, dans le vacarme de l'enceinte d'Arlington au Texas, du Venezuela après une séance de tirs au but remportée 4-3. Ils avaient globalement dominé les 90 minutes d'un temps réglementaire animé (1-1). Les joueurs à la feuille d'érable tenteront de prendre en demi-finale leur revanche sur l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, qu'ils ont croisée en match d'ouverture (défaite 2-0). L'entame des Rouges était idéale, avec l'ouverture du score à la 13e. Le joueur lillois Jonathan David a provoqué sur son côté droit, avant de glisser le ballon à Jacob Sheffelburg qui n'avait plus qu'à le glisser au fond des filets. Le Canada a ensuite multiplié les occasions, dans une rencontre ultra-animée. A la 24e, Sheffelburg est ainsi passé près du doublé avec une frappe sauvée in extremis par le gardien vénézuélien. Mais les vénézuéliens ont poussé, avec une vague d'occasions en seconde période. Et à la 63e, la digue canadienne a cédé sur un lob du plat du pied de l'attaquant Salomon Rondon. De quoi faire exulter les supporters vénézuéliens. Ceux-ci ont cependant été douchés en fin de soirée par une séance de tirs au but où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Le sixième tir a fait la différence: le Venezuela a raté mais le Canada pas, Ismael Kone envoyant son équipe dans le dernier carré.

Nagelsmann: "Au final, ce sont eux les plus chanceux" La déception est évidemment grande chez les Allemands après leur élimination en quart de finale de l'Euro. Battue en prolongation par l'Espagne, la Mannschaft a pourtant joué un bon tournoi. Julian Nagelsmann s'est exprimé d'une voix calme, mais sur le plan émotionnel, l'entraîneur allemand semblait lourdement affecté. "Aujourd'hui (vendredi), ce n'était pas mérité", a déclaré le sélectionneur allemand sur MagentaTV. "Nous avons plus investi qu'eux, mais au final, ce sont eux les plus chanceux." Dans le vestiaire, le désormais retraité Toni Kroos et Joshua Kimmich ont tenté de remonter le moral des troupes, comme l'a rapporté Nagelsmann. "Nous aurions aimé offrir à Toni des adieux plus beaux, parce qu'il le méritait", a lâché Nagelsmann. "C'est tout simplement un type formidable avec une carrière extraordinaire, un modèle pour beaucoup d'entre nous." Les larmes ont coulé chez les dizaines de milliers de supporters présents dans les tribunes du stade de Stuttgart et dans les fan zones de tout le pays. Le rêve d'un quatrième titre européen s'est envolé à deux pas de la finale, après trois semaines exaltantes. "La déception est énorme, un tel Euro à domicile n'arrive qu'une fois dans la vie", a déclaré Joshua Kimmich. "Nous n'avons pas grand-chose à nous reprocher, si ce n'est de ne pas avoir su saisir les occasions. C'est amer, très amer." Un potentiel à exploiter "Nous avons tous mis tout ce que nous avions pour ne pas perdre. Nous étions très près du but, c'est d'autant plus amer", a ajouté Kroos. "Pour l'instant, c'est la déception de l'élimination qui prédomine, car nous avions tous ensemble un grand objectif. Ce rêve s'est un peu effondré, même si nous allons réaliser dans les prochains jours que nous avons fait un bon tournoi." Mais les performances de ces dernières semaines et de ces derniers mois vont forcément aider une Allemagne en reconquête. L'équipe de Nagelsmann a le potentiel, avec notamment son maître à jouer Jamal Musiala, pour une fois peu influent contre l'Espagne, ou Florian Wirtz, exceptionnel après son entrée en jeu, pour retrouver très vite les sommets. Dès la Coupe du monde 2026 ?

Euro 2024: Pays-Bas et Turquie pour une place dans le dernier carré Le stade olympique de Berlin accueille ce soir dès 21h00 le dernier quart de finale de l'Euro 2024. Il opposera les Pays-Bas à la Turquie dans un climat politique particulier. Pas attendue à pareille fête au début du tournoi, la Turquie pourra compter non seulement sur le soutien populaire de sa très grande diaspora en Allemagne, mais aussi sur son président turc Recep Tayyip Erdogan qui sera dans les tribunes. Les relations avec l'Allemagne sont pourtant tout sauf idylliques depuis que le défenseur Merih Demiral, auteur d'un doublé qui a permis à son équipe de terrasser l'Autriche (2-1) en huitième, a célébré ses buts en faisant de la main le signe des "Loups Gris", une organisation d'extrême droite turque. L'UEFA a ouvert une enquête qui a abouti à une suspension de deux matches pour Demiral. Le gouvernement allemand a dénoncé l'intrusion de la politique dans une compétition sportive, ce qui a débouché sur une convocation croisée des ambassadeurs allemand et turc par Ankara et Berlin. Une ambiance électrique Les matches de la Turquie ou de ses clubs en Allemagne n'ont pas besoin de cela pour être enflammés. Mais ce contexte et la divine surprise que constitue l'épopée des rouges à l'Euro promettent une ambiance électrique au coup d'envoi. Avec un contrat déjà bien rempli et la ferveur populaire pour les porter, les Turcs pourront sans complexe viser une troisième demi-finale en tournoi international majeur après le Mondial 2002 et l'Euro 2008. Mais pour cela, il faudra écarter les Pays-Bas dont le dernier quart de finale à l'échelle continentale remonte également à 2008. Les Néerlandais, portés par une génération au talent indéniable, mais à la complémentarité parfois fragile, ont longtemps laissé les observateurs sur leur faim. Passés au titre des meilleurs troisièmes, les Néerlandais ont cependant corrigé la Roumanie (3-0) en 8e de finale et peut-être enfin lancé vraiment leur Euro. Trouver l'équilibre entre discipline collective et la liberté créatrice des Cody Gakpo, Xavi Simons ou Memphis Depay sera l'une des clés majeures du match. L'autre sera la gestion émotionnelle. Garder la tête froide Les Pays-Bas ont encore en tête le quart de finale du dernier Mondial perdu aux tirs au but contre l'Argentine, après être revenu à la 11e minute du temps additionnel à 2-2. Le match avait été marqué par de nombreux incidents entre joueurs, y compris avec ceux sur le banc. Face à une Turquie souvent à la limite dans l'engagement physique - les deux équipes ont le même nombre de fautes commises (40) mais les Néerlandais n'ont reçu que 4 cartons jaunes, contre 18 pour leurs adversaires, pire équipe du tournoi de ce point de vue -, l'équipe qui gardera le plus la tête froide sera peut-être celle qui l'emportera.

Angleterre - Suisse: les yeux dans les yeux Un collectif parfaitement huilé contre des individualités capables de forcer la décision à tout moment: le tableau que propose le quart de finale Suisse - Angleterre peut se muer en chef-d'œuvre. Une semaine après sa démonstration contre l'Italie en 8e de finale de cet Euro, la Suisse a rendez-vous avec l'histoire samedi dès 18h à Düsseldorf. Si elle élimine l'Angleterre, elle se hissera pour la première fois dans le dernier carré d'un grand tournoi avec une chance raisonnable de revenir à Berlin pour la finale du 14 juillet. Le vainqueur de la rencontre Turquie - Pays-Bas ne peut pas vraiment faire peur à une équipe qui aura tenu l'Allemagne en échec, balayé l'Italie et fracassé une fois de plus le rêve de l'Angleterre de regagner enfin un trophée après cinquante-huit ans d'attente. A chaque fois un facteur X Oui, cette Suisse de Murat Yakin, emmenée par ses deux joueurs de classe mondiale que sont Manuel Akanji et Granit Xhaka, a les moyens de battre les "Three Lions". Dans le sillage de ce duo que tout le monde commence à nous envier, un homme sorti du chapeau du magicien Murat Yakin s'est affirmé, à chaque fois, comme le facteur X de l'équipe: Michel Aebischer face à la Hongrie, Xherdan Shaqiri face à l'Ecosse, Dan Ndoye face à l'Allemagne et Ruben Vargas face à l'Italie. A qui le tour samedi ? Il faudra bien qu'un homme providentiel s'avance à nouveau samedi pour offrir à la Suisse une première victoire face à l'Angleterre depuis 43 ans. Murat Yakin a peut-être une petite idée sur le nom de l'heureux élu. Une fois de plus, le Bâlois est attendu dans son coaching, confronté pour la première fois à un problème de... riche. S'il entend redonner à Silvan Widmer (suspendu contre l'Italie) sa place dans le couloir droit, le sélectionneur devra "sacrifier" un joueur qui a brillé de mille feux. Cela pourrait se jouer entre Vargas, Ndoye et Fabian Rieder. Ou ne touchera-t-il pas au onze de départ aligné contre l'Italie, quitte à laisser Widmer sur le banc ? La roue a tourné Dans le camp adverse, on est convaincu que la roue a tourné. Que l'égalisation miraculeuse de Jude Bellingham au bout du temps additionnel lors du huitième de finale contre la Slovaquie a enfin mis l'Angleterre sur les bons rails. "C'est le grand tournant", assure John Stones. Le défenseur de Manchester City affirme que l'improbable scénario de la rencontre de dimanche a tout changé. "Cette fin de match a montré le caractère de notre équipe, sa force, dit-il. Maintenant, nous savons que nous pouvons réaliser de grandes choses. Nos futurs adversaires aussi." Il n'empêche que l'Angleterre n'a pas montré depuis le début du tournoi le visage qui devrait être le sien, c'est-à-dire celui d'une des meilleures équipes du monde, demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, finaliste de l'Euro 2021 et quart de finaliste de la Coupe du monde 2022. Gareth Southgate a instauré un 4-2-3-1 qui semble irrésistible sur le papier, mais qui ne lui a donné aucune certitude en quatre matches. Sur les ailes, Bukayo Saka et Phil Foden sont transparents. Dans l'axe, Bellingham et Harry Kane peinent à trouver leurs automatismes. 100e et dernière pour Gareth Southgate ? Samedi, Gareth Southgate livrera son 100e match à la tête des "Three Lions". Pour l'ancien joueur d'Aston Villa, il sera le dernier en cas de défaite. Mais avec une victoire, le sélectionneur reprendra la main face à une presse très hostile et il ne sera plus qu'à deux victoires de ramener un titre à la maison. Pour cela, il devra toutefois trouver la clé pour faire douter une équipe de Suisse qui a toutes les raisons de croire, elle aussi, à un destin magnifique. Portée par des fans extraordinaires et par l'état de grâce que traverse son sélectionneur, la Suisse aborde ce quart de finale avec la certitude qu'elle peut vraiment regarder son adversaire les yeux dans les yeux.

La France bat le Portugal aux tirs au but et va en demi-finale La joie des Français, tombeurs du Portugal aux tirs au but Image: KEYSTONE/EPA La France est en demi-finale de l'Euro. A Hambourg, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés aux tirs au but face au Portugal (5-3), après 120 minutes sans but, et affronteront l'Espagne pour une place en finale. Les Français ont donc pris leur revanche sur le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a peut-être vécu son dernier match dans un grand tournoi international. Contrairement à la finale de l'Euro 2016, remportée 1-0 après prolongation par les Lusitaniens, les Bleus ont cette fois tenu bon. Sans Kylian Mbappé, sorti à la mi-temps des prolongations et diminué par un ballon reçu près de son nez cassé, les Français ont tout de même réussi tous leurs penaltys pour remporter leur première séance de tirs au but dans un tournoi majeur depuis... 1998. C'est Théo Hernandez qui a envoyé les Bleus en demi-finale, tandis que Joao Félix fut le seul Portugais à rater son essai d'un tir sur le poteau. Solidité hors pair Auparavant, les deux formations n'avaient de loin pas livré un match très emballant. Il n'y a eu que ces dix minutes un peu folles après l'heure de jeu, lors desquelles Bruno Fernandes (61e) et Vitinha (63e), puis Randal Kolo Muani (66e) et Eduardo Camavinga (69e), ont manqué chacun leur tour une balle de match. Fidèle à elle-même, l'équipe de France s'est montrée diablement solide et n'a toujours pas encaissé le moindre but dans le jeu depuis le début du tournoi. Ce pragmatisme, contrebalancé par un manque d'efficacité toujours aussi criant, porte bien la marque de Didier Deschamps, qui a donc mené la France à une quatrième demi-finale lors des cinq derniers grands tournois internationaux.

Sinner assure au 3e tour face à Kecmanovic Jannik Sinner a maîtrisé son sujet au 3e tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Jannik Sinner a retrouvé son rythme de croisière à Wimbledon. Le no 1 mondial a dominé le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 52) 6-1 6-4 6-2 en 1h36' vendredi soir en 16e de finale. Programmé en fin de journée sur le Centre Court et donc à l'abri sous un toit, Sinner s'est ainsi pleinement rassuré après avoir dû batailler pendant 3h42' pour vaincre le finaliste de l'édition 2021 Matteo Berrettini au 2e tour. Il a dû faire face à une seule balle de break - qu'il a effacée -, dans le dernier jeu du match. En quête d'un deuxième trophée majeur après son sacre de Melbourne en janvier, Sinner se mesurera en 8e de finale à Ben Shelton (ATP 14) ou à Denis Shapovalov (ATP 121), lesquels n'ont joué que cinq jeux avant le retour de la pluie. La logique voudrait que l'Italien retrouve Carlos Alcaraz (ATP 3) au stade des demi-finales.

L'Espagne sort l'Allemagne et se hisse dans le dernier carré Auteur d'un but et d'une passe décisive, Dani Olmo fut le grand homme de la qualification espagnole Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'Allemagne ne disputera pas les demi-finales de "son" Euro. La Mannschaft s'est inclinée 2-1 après prolongation face à l'Espagne vendredi à Stuttgart dans un premier quart de finale qui a tenu toutes ses promesses, après avoir pourtant égalisé à 1-1 à la 89e minute. En quête d'un premier trophée majeur depuis 2012, année de son deuxième sacre continental consécutif, l'Espagne a forcé la décision à la... 119e minute. Entré en jeu à la 80e, le méconnu Mikel Merino a trompé Manuel Neuer d'une tête précise sur une offrande de Dani Olmo pour envoyer son équipe dans le dernier carré. Menée au score après un but de Dani Olmo (51e), l'Allemagne avait pourtant trouvé les ressources pour égaliser face à une Roja devenue trop attentiste au fil des minutes. Entré à la mi-temps, l'attaquant de Leverkusen Florian Wirtz a redonné espoir à tout un peuple en profitant d'une remise de Kimmich sur un centre de Mittelstädt. Euphorique, la troupe de Julian Nagelsmann a poursuivi sur sa lancée en prolongation. A la 105e, un tir de Wirtz trouvait la base du poteau, et à la 117e une tête de Füllkrug était repoussée par Unai Simon. Le même Füllkrug voyait sa tête de la 123e passer de peu à côté, alors que son équipe cherchait alors à nouveau l'égalisation. Olmo ce héros Le rêve allemand a donc viré au cauchemar, en même temps que l'immense carrière de Toni Kroos a pris fin. Sa carrière aurait même pu s'achever plus prématurément: coupable de deux fautes grossières dans les premières minutes de jeu, le champion du monde 2014 a été averti à la 67e minute seulement. Mais son intervention de la 4e minute sur Pedri aura été "décisive". Touché à un genou sur cette action, le Barcelonais Pedri a été contraint de quitter le terrain quatre minutes plus tard. Son remplaçant Dani Olmo a très vite trouvé ses marques et fut finalement le héros de la Roja avec un but et une passe décisive.

Angleterre - Suisse: Gareth Southgate songe à une défense à trois Gareth Southgate pourrait bien changer de formule pour le quart de finale contre la Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Il est tenté par le grand bouleversement. Pour son 100e match à la tête des Three Lions, Gareth Southgate pourrait, en effet, opter pour une défense à trois. La suspension de Marc Guéhi et la démonstration de la Suisse samedi dernier face à la défense à quatre de l’Italie pousseraient le sélectionneur anglais à franchir le pas, à aligner un 3-4-2-1 avec Ezri Konsa (Aston Villa) en défense centrale aux côtés des deux Citizens Kyle Walker et John Stones. Kieran Trippier et Bukayo Saka tiendraient les couloirs alors que Jude Bellingham et Phil Foden évolueraient juste en retrait de Harry Kane. "Nous regardons toujours quelle pourrait être la meilleure approche tactique", lâche Gareth Southgate sans s’aventurer plus loin sur ce terrain. "Les attentes sont énormes, poursuit le sélectionneur. Mais je tiens à rappeler que l’Angleterre n’a joué que deux finales dans son histoire, et jamais sur sol étranger. Ceci dit, nous sommes parfaitement préparés, prêts pour ce match contre la Suisse qui mérite un immense respect pour son parcours dans ce tournoi." "Nous avons joué quatre rencontres contre des adversaires qui nous ont rendu la vie dure, poursuit-il. On voit aussi que les autres favoris peuvent être aussi à la peine. Mais je peux vous assurer que les joueurs performent vraiment à l’entraînement." Il reste à espérer pour les Suisses qu’ils affichent toujours cette retenue coupable en match...

Alessandra Keller s'impose en Short Track Alessandra Keller tient la forme à quelques semaines des JO. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a une nouvelle fois démontré sa bonne forme du moment en remportant l'épreuve de Short Track de l'étape de Coupe du monde des Gets. Litscher et Colombo ont terminé près du podium. Dans les Alpes françaises, Keller s'est imposée devant la Néerlandaise Puck Pieterse et l'Australienne Rebecca Henderson. Il s'agit du deuxième succès de la saison de la Suissesse en Short Track, après celui obtenu à Nove Mesto en mai. Elle est en tête du classement général de la discipline, alors qu'il ne reste qu'une course à disputer. Du côté des hommes, Thomas Litscher et Filippo Colombo se sont classés respectivement 5e et 6e lors de la victoire du Sud-Africain Alan Hatherly. Nino Schurter avait fait l'impasse sur ce dernier rendez-vous avant les JO, tandis que Mathias Flückiger, le deuxième Suisse sélectionné pour Paris, s'est classé 22e.

Carlos Alcaraz s'en sort en cinq sets contre Frances Tiafoe "Carlitos" n'a pas eu la vie facile vendredi sur le Centre Court de Wimbledon. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Carlos Alcaraz s'est qualifié pour les 8es de finale de Wimbledon vendredi en battant l'Américain Frances Tiafoe. Mais l'Espagnol a dû batailler pour s'imposer en cinq sets, 5-7 6-2 4-6 7-6 (7/2) 6-2. Si le tenant du titre (ATP 3) a joué sur courant alternatif sur le Centre Court, il a surtout fait face à un Tiafoe (ATP 29) évoluant à son meilleur niveau pendant une bonne partie du match. Comme à l'US Open 2022, où les deux hommes avaient croisé le fer dans une demi-finale épique, Alcaraz a eu besoin de cinq manches pour venir à bout de l'Américain. Mené deux sets à un, "Carlitos" a fait tourner la rencontre dans le tie-break du quatrième set. Dans ce jeu décisif, remporté 7-2, le lauréat de Roland-Garros n'a pas douté un instant. Il s'est ensuite envolé dans le cinquième set, prenant rapidement deux breaks d'avance, avant de facilement conclure sur sa mise en jeu. Au prochain tour, Alcaraz affrontera le Français Ugo Humbert (ATP 16) ou l'Américain Brandon Nakashima (ATP 65) pour une place en quart de finale.

Angleterre - Suisse: "Oui, cela peut passer" Murat Yakin n'a pas dévoilé ses cartes à la veille d'Angleterre-Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il n'a, bien sûr, pas dévoilé son jeu vendredi. Trouver l'équipe que Murat Yakin alignera samedi face à l'Angleterre en quart de finale de l'Euro demeure un challenge extrêmement difficile à relever. "Je suis dans une situation enviable. Tous mes joueurs sont aptes. Granit Xhaka s'est à nouveau entraîné normalement, a expliqué en conférence de presse le sélectionneur de la Suisse. Il livrera un grand match samedi. J'en suis convaincu." Murat Yakin est toutefois confronté à un dilemme. Doit-il reconduire le onze victorieux contre l'Italie ou doit-il redonner à Silvan Widmer, suspendu samedi dernier, sa place dans le couloir droit ? Le choix est vraiment cornélien. "Nous sommes prêts. Nous avons tenu tête au pays organisateur avant de battre les tenants du titre. Comme face à l'Allemagne et à l'Italie, mon équipe va être capable de poser des problèmes à l'Angleterre", assure le Bâlois. "Nous restons sur des matches très probants, poursuit-il. Nous avons eu le temps de soigner les détails avant ce quart de finale. Notre force est le collectif. Sept joueurs différents ont marqué nos sept buts. Cela signifie bien que chacun attaque en même temps, comme chacun défend en même temps d'ailleurs.*" Murat Yakin mesure pleinement l'ampleur de la tache qui attend son équipe. "L'Angleterre est une grande équipe. Il ne faut jamais l'oublier", indique le Bâlois, qui sait que son homologue Gareth Southgate possède dans ses rangs plusieurs joueurs de classe mondiale. "Témoigner d'une très grande solidarité" "Face à Harry Kane et aux autres, nous devons défendre de manière compacte. Témoigner d'une très grande solidarité, souligne pour sa part Fabian Schär. Je ne crois pas un instant que les Anglais nous sous-estiment. Ils ont regardé nos derniers matches. Ils ont vu ce dont nous sommes capables." Depuis six ans en Angleterre, Fabian Schär s'apprête à livrer un match qui sort de l'ordinaire. "C'est peut-être le plus grand de ma carrière. Mais si nous gagnons, il y en aura peut-être deux autres la semaine prochaine qui seront encore plus importants, sourit-il dans une réponse formulée de concert avec Murat Yakin. Je veux croire que nous pouvons nous qualifier si nous jouons sur nos forces. Oui, cela peut passer !"

Böbner/Vergé-Dépré en quarts de finale Esmée Böbner (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré se sont directement qualifiées pour les quarts à Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se sont qualifiées directement pour les quarts de finale du tournoi Elite16 de Gstaad, répétition générale des JO de Paris. Deuxièmes de leur poule, Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder devront quant à elles disputer un 8e de finale. Böbner/Vergé-Dépré ont cueilli vendredi un troisième succès en trois matches dans la phase de poules en battant les Espagnoles Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno Matveeva 21-16 19-21 23-21. Elles ne connaîtront leurs prochaines adversaires que samedi. Battues par la paire canadienne Humana-Paredes/ Wilkerson la veille, Vergé-Dépré/Mäder ont quant à elles dominé les Chinoises Xue/Xia 19-21 21-16 19-17 vendredi. Les doubles championnes d'Europe terminent 2e de leur groupe et devront défier samedi les Néerlandaises Katja Stam/Raisa Schoon pour une place en quart. Cela s'est moins bien passé pour les deux duos suisses masculins en lice dans la phase de groupes à Gstaad. Adrian Heidrich/Leo Dillier et Marco Krattiger/Florian Breer ont subi une troisième défaite consécutive dans leur groupe respectif et sont déjà éliminés.