McIlroy et Cantlay en tête ++ Les Panthers enfoncent le clou

McIlroy et Cantlay en tête après un tour McIlroy est en t Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Rory McIlroy et Patrick Cantlay partagent la tête de l'US Open à l'issue du 1er tour disputé jeudi à Pinehurst. La légende Tiger Woods a pour sa part de nouveau connu un premier tour compliqué. Rory McIlroy, no 3 mondial, a rendu une carte avec 5 birdies et aucun bogey. "Je suis heureux de mon départ", a commenté le Nord-Irlandais de 35 ans, vainqueur de l'US Open en 2011 et un quête d'un premier Majeur depuis 2014. Patrick Cantlay, à la recherche d'un premier trophée majeur, a signé trois birdies sur ses cinq derniers trous du jour pour se retrouver à hauteur de McIlroy, un coup devant le Suédois Ludvig Aberg (3e). Le no 1 mondial Scottie Scheffler, vainqueur du prestigieux Masters en avril, est 34e à six coups de la tête. Tiger Woods est quant à lui en 87e position, à 9 coups. L'homme aux 15 Majeurs dispute son troisième grand tournoi cette saison, un an après une opération à une cheville. Son retour à la compétition depuis février n'est pour l'instant pas concluant avec une 60e place au Masters puis un cut non franchi au PGA Championship en mai. Petit à petit "Je n'étais pas aussi tranchant qu'espéré", a indiqué Woods, triple vainqueur du tournoi (2000, 2002 et 2008). "Je m'améliore physiquement petit à petit cette année. Je n'ai juste pas été capable de beaucoup jouer parce que je ne veux pas hypothéquer mes chances de jouer les Majeurs." "C'est un dilemme. Jouer beaucoup avec le risque de se faire mal et de ne pas jouer (les tournois) ou ne pas jouer et se battre pour trouver sa forme", a-t-il ajouté.

Les Panthers enfoncent le clou face aux Oilers Barkov (16) et les Panthers sont à un succès d'une première Coupe Stanley Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Florida est désormais à une victoire d'une première Coupe Stanley. Les Panthers sont allés s'imposer 4-3 à Edmonton jeudi pour prendre l'avantage 3-0 face aux Oilers en finale des play-off de NHL. La tâche des Oilers et de leur superstar Connor McDavid est quasiment insurmontable. Dans toute l'histoire de la NHL, seules quatre équipes sont parvenues à remporter une série après avoir perdu les trois premiers matches. Et cet exploit n'a été accompli qu'une seule fois en finale des play-off, en 1942 par Toronto. Florida aura une première occasion de conclure cette série samedi, toujours à Edmonton. Les Panthers disputent la troisième finale de Coupe Stanley de leur histoire, démarrée en 1993/94, la deuxième d'affilée. Battus 4-0 par Colorado au stade ultime en 1996, ils avaient été vaincus en cinq matches par Vegas l'an dernier. Bobrovsky décisif Les Panthers - qui n'avaient pas gagné la moindre série de play-off entre 1996 (année de leur première apparition en finale) et 2022 - ont à nouveau pu compter sur un remarquable Sergei Bobrovsky jeudi. Le gardien russe a été crédité de 32 arrêts, alors que ses équipiers n'ont réussi que 23 tirs cadrés. Dominateurs, les Oilers ont craqué dans le deuxième tiers en concédant trois buts en l'espace de 6'19'' pour se retrouver menés 4-1 à la 36e minute. C'est le capitaine Aleksander Barkov, victime d'une lourde charge de Leon Draisaitl dans l'acte II, qui a signé la quatrième réussite des Panthers. Edmonton, dont les chances de devenir la première franchise canadienne à soulever la Coupe Stanley depuis 1993 semblent bien minces, a pourtant recollé à 4-3 dès la 55e. Mais les Oilers, en panne d'efficacité en "powerplay" (0/3 jeudi, 0/10 dans la série), n'ont pas pu renverser la vapeur.

Desplanches est "enfin ressorti de (sa) zone de confort" Jérémy Desplanches (30 ans le 7 août), qui mettra fin à sa brillante carrière à l'issue des JO 2024, aborde les Européens en grand bassin de Belgrade (17-23 juin) avec une confiance retrouvée. "Je suis enfin ressorti de ma zone de confort", lâche le médaillé de bronze des Jeux de Tokyo, toujours en quête de la limite qualificative pour Paris sur 200 m 4 nages (1'57''94). Le Genevois a retrouvé le plaisir de "se mettre à la cave", explique-t-il dans un entretien accordé à Keystone-ATS. "J'ai vécu un long stage atroce il y a un mois à Ténérife. J'avais du poids à perdre tout en devant livrer de très gros entraînements. Et en perdant du poids, on manque d'énergie", explique-t-il. "Le travail a été très bien fait. Ca faisait un moment que je n'avais pas travaillé aussi dur, aussi bien, que je n'en avais pas autant bavé. Ca m'a rappelé de bons souvenirs", poursuit le double médaillé européen (or en 2018, argent en 2021), qui a perdu cinq kilos en deux semaines pour retrouver son poids de forme. La règle de base "Quand j'avais 14 ans, mon coach m'avait appris une règle essentielle, alors que je m'amusais dans l'eau avec mes camarades d'entraînement: +quand tu rigoles à l'entraînement, tu en baves en compétition. Mais quand tu en baves à l'entraînement, ça rigole en compétition+. Le petit Jérémy l'avait vite compris", raconte-t-il. Les entraînements n'étaient-ils donc pas assez durs sous la férule de l'exigeant Philippe Lucas, qu'il a quitté fin 2023 après deux ans à Martigues? "Le problème, c'est que j'avais besoin de prendre confiance en réussissant de bons chronos à l'entraînement. Du coup je ne m'entraînais pas à 100% sans arrière-pensée", glisse-t-il. "Je donnais 99% à l'entraînement, et cela ne suffisait pas pour être performant en compétition. Alors qu'avant, je pouvais réussir des chronos minables une semaine à peine avant une grande compétition sans que cela m'inquiète", rappelle le vice-champion du monde 2019. Rigueur "J'avais essayé d'être plus relâché à l'entraînement, mais le résultat était le même au final. J'aurais dû accepter de me mettre à la cave. Mais, après Tokyo, cela me semblait difficilement concevable de témoigner d'une telle rigueur pendant deux ou trois ans" dans l'optique des Jeux de Paris, avoue-t-il. "C'est dur de me restreindre sur la nourriture. J'ai un appétit démesuré", rigole le Genevois. "Je me suis remis à fond dans la micronutrition et la diététique en mars. C'est vraiment dur de résister ces temps-ci avec l'énergie que je dépense. Mais je me permets quand même de temps en temps une folie", sourit-il. A Belgrade, où le 200 m 4 nages est prévu les 22 (séries et demi-finales) et 23 juin (finale), son objectif no 1 est bien sûr cette fameuse limite, qu'il avait ratée pour 0''06 lors des Mondiaux 2023 et pour 0''23 lors des Mondiaux 2024 à Doha en février. "Je veux aussi retrouver de bonnes sensations dans l'eau", glisse-t-il. Ego "J'espère retrouver une stratégie plus lucide afin de pouvoir lâcher les chevaux en finale. A Fukuoka et Doha (réd: théâtres des Mondiaux 2023 et 2024), je manquais de confiance et ne savais pas si je tiendrais trois courses. J'avais tout donné dès les séries", signant à chaque fois son meilleur temps avant d'échouer en demi-finales. "C'était frustrant. Mais j'ai pris mon mal en patience. Et je me suis préparé pour ces Européens comme si c'était ma dernière chance. Même si je sais que j'irai aux Jeux, que ce soit comme relayeur du 4x100 m 4 nages ou grâce à une invitation en raison de mon chrono (réd: même si cette dernière option est peu probable), mon ego a besoin que je réussisse cette limite", souligne-t-il. "Tout sera plus simple une fois que je serai repassé sous les 1'58", assure Jérémy Desplanches, qui n'a pas nagé sous les 1'58 depuis la finale à Tokyo (1'56''17, son record de Suisse). Se voit-il sur le podium à Belgrade ? "Ca serait bien sûr génial de gagner une médaille. Mais j'ai surtout Paris dans le viseur", conclut-il.

L'Allemagne veut se mettre sur orbite face à l'Ecosse Quadruple championne du monde et triple championne d'Europe, l'Allemagne veut se mettre sur orbite pour "son" Euro 2024 à domicile vendredi à Munich (21h00) contre l'Ecosse. La "Mannschaft" doit faire oublier ses trois échecs consécutifs cuisants depuis 2018 et retrouver son lustre de la décennie 2006/16. Habituée à la lutte dans le dernier carré de tous les grands tournois entre 2006 et 2016, l'Allemagne connaît depuis 2018 un creux inédit dans son histoire avec des éliminations dès le 1er tour des Coupes du monde 2018 et 2022, et en 8es de finale à l'Euro il y a trois ans. Un déclassement qui a connu son paroxysme en septembre 2023 avec la mise à l'écart du sélectionneur Hansi Flick, ce que la Fédération allemande (DFB) n'avait jamais fait par le passé. L'arrivée fin septembre de Julian Nagelsmann, débarqué quelques mois plus tôt à la surprise générale par le Bayern Munich, a redonné du souffle à la Mannschaft. C'est notamment lui qui a été le grand artisan du retour en sélection de Toni Kroos. Ironiquement, c'est dans l'antre du Bayern, où il s'est assis sur le banc pendant une saison et demie, de l'été 2021 à fin mars 2023, que l'aventure d'un renouveau de la sélection allemande doit débuter vendredi. Ces derniers jours, il a assumé de parler de ce rêve pour l'instant encore lointain, à savoir remporter la compétition. "On devrait en rêver et puis réfléchir à ce que ça signifie de se trouver en finale ou même de la gagner", a expliqué Nagelsmann en conférence de presse en amont du début du tournoi à domicile. "L'allumage initial" de la fusée Contre l'Ecosse vendredi pour le match d'ouverture, l'Allemagne d'Ilkay Gündogan veut lancer un message à toute la concurrence, et se mettre sur orbite pour revivre un nouveau "Sommermärchen", ce conte de fées de l'été 2006 qui avait propulsé l'Allemagne en demi-finale de sa Coupe du monde. "Ça peut être l'allumage initial" de la fusée, veut croire Thomas Müller, l'un des trois derniers rescapés du titre mondial de 2014 avec Manuel Neuer et Toni Kroos. "Ça défait les chaînes", a-t-il ajouté, lui qui est désormais réduit à un rôle de remplaçant. "Ça peut nous porter sur l'ensemble du tournoi. La responsabilité nous en incombe", a souligné le capitaine de la Mannschaft, Ilkay Gündogan, symbole d'une Allemagne aux origines multiples. En 2006, la victoire 4-2 contre le Costa Rica avait idéalement lancé les joueurs de Jürgen Klinsmann dans le tournoi. Même si un succès d'entrée dans la compétition ne lui apporte aucune garantie pour la suite, chaque fois que l'Allemagne est allée au bout d'un Mondial (1954, 1974, 1990, 2014) ou d'un Euro (1972, 1980, 1996), elle a remporté sa première rencontre. Méfiance Cette fois-ci, l'adversaire sera d'un autre calibre. Certes l'Ecosse n'est pas réputée être l'un des cadors européens, elle n'est d'ailleurs jamais parvenue à sortir de la phase de groupes d'un Championnat d'Europe ou d'une Coupe du monde. Mais en phase de qualifications en 2023, surtout lors des premières rencontres au printemps, elle a battu la Norvège d'Erling Haaland (2-1 en Scandinavie) et surtout la Roja espagnole (2-0), toujours dans les listes des prétendants au titre. La fin de la phase de qualifications a été bien plus balbutiante, et les derniers matches de préparation n'ont pas apporté d'éléments rassurants (nul contre la Finlande, victoire compliquée contre Gibraltar).

JO: sans passeport, Lobalu ne peut pas représenter la Suisse Dominic Lobalu a pu courir pour la Suisse aux championnats d'Europe Image: KEYSTONE/EPA Tout frais champion d'Europe du 10'000 m, Dominic Lobalu s'est vu interdire par le CIO de représenter la Suisse aux JO de Paris. La décision est motivée parce qu'il n'a pas de passeport suisse. Lobalu (25 ans) pourrait néanmoins s'aligner cet été à Paris, mais au sein de l'équipe des réfugiés. Arrivé en Suisse avec ce statut en 2019, le coureur va devoir encore patienter avant de recevoir un passeport lui ouvrant les portes de toutes les compétitions internationales. Le conseil exécutif du CIO, réuni en session à Lausanne, a constaté que Dominic Lobalu n'était pas un citoyen suisse. Dès lors, selon la charte olympique, il n'est pas éligible pour représenter la Suisse aux JO. Invitation Comme il a réussi les limites et résultats demandés, Lobalu a été invité à participer aux JO sous la bannière des réfugiés. Mais on ne sait pas encore s'il acceptera cette invitation. Le coureur avait quitté l'Athlete Refugee Team après une course à Genève en 2019 et requis l'asile en Suisse. Après des années de procédure, le natif du Soudan du sud a pu participer aux récents championnats d'Europe à Rome sous les couleurs suisses et a gagné l'or du 10'000 et le bronze du 5000 m.

Tournoi WTA de Bois-le-Duc: pas de miracle pour Celine Naef Celine Naef s'est bien battue, mais en vain Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Celine Naef (WTA 161) n'a pas passé le cap des 8es de finale au tournoi WTA 250 de Bois-le-Duc. La jeune Schwytzoise a été battue 7-5 6-2 par la Russe Liudmila Samsonova (WTA 15). Face à la tête de série no 2 du tournoi sur le gazon néerlandais, la Suissesse a crânement joué sa chance. Elle a notamment pris un excellent départ dans la manche initiale et mené 3-0 puis 5-2, mais elle n'est pas parvenue à conclure. Samsonova a ensuite nettement dominé le deuxième set. Celine Naef s'était hissée en quarts de finale à Bois-le-Duc l'an passé, après avoir notamment battu l'Américaine Venus Williams.

TdS: Adam Yates gagne la 5e étape et renforce son maillot jaune Adam Yates: un succès acquis après un gros travail d'équipe Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Adam Yates a consolidé son maillot jaune du Tour de Suisse. Le Britannique a remporté la 5e étape entre Ambri et Cari (148,6 km) avec 5 secondes d'avance sur son coéquipier portugais Joao Almeid La formation UAE a donc fait très fort jeudi, grâce aussi au gros travail effectué par les Suisses Marc Hirschi et Jan Christen. Tout s'est décidé dans la montée finale. Les échappés du jour ont été repris à 10 km du but, et l'équipe du leader a alors imprimé un rythme infernal en tête. La sélection par l'arrière a été impitoyable. Elle a notamment été fatale au vainqueur sortant Mattias Skjelmose, arrivé à 1'41. Yates a donc devancé Almeida alors que le Colombien Egan Bernal a fini troisième à 16 secondes. Au général, Adam Yates, qui avait gagné le Tour de Romandie 2023, possède désormais 35 secondes d'avance sur Almeida et 1'11 sur Bernal. Seuls l'Espagnol Enric Mas (à 1'49) et l'Américain Matthew Riccitello (à 1'53) sont encore à moins de deux minutes du leader. Meilleur Suisse, le Grison Matteo Badilatti occupe le 16e rang à 4'33. Vendredi, la 6e étape mènera les coureurs d'Ulrichen à Blatten-Belalp sur 42,5 km seulement. Ce sera un véritable sprint qui se terminera par une montée finale. L'étape a dû être rabotée en raison de l'impraticabilité du col du Nufenen, qui aurait dû être le toit du tour.

Nadal s'alignera à Bastad pour préparer les Jeux Nadal jouera à Bastad pour préparer Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Rafael Nadal a confirmé jeudi sur ses réseaux sociaux qu'il ne disputera pas Wimbledon (1er-14 juillet). L'Espagnol préparera les JO de Paris à Bastad, tournoi concurrent du Swiss Open de Gstaad durant la semaine du 15 au 21 juillet. "Nous pensons qu'il est mieux pour mon corps de ne pas changer de surface et de continuer à jouer sur terre battue", jusqu'aux Jeux de Paris, souligne le double champion olympique (simple en 2008, double en 2016). "C'est pour cette raison que je manquerai Wimbledon cette année", ajoute-t-il. Bastad est "un tournoi que j'ai disputé plus tôt dans ma carrière, et au cours duquel j'ai passé de grands moments sur et en dehors des court", explique encore Rafael Nadal, qui s'est aligné à trois reprises sur la terre battue suédoise (2003, 2004 et 2005). Le gaucher espagnol y avait cueilli le titre en 2005. Avec Alcaraz en double Rafael Nadal (38 ans) pourrait bien vivre sa dernière saison sur le circuit, même s'il a laissé la porte ouverte concernant une participation à Roland-Garros en 2025. Aux JO de Paris, il sera en lice en simple ainsi qu'en double au côté du nouveau champion de Roland-Garros Carlos Alcaraz. Vainqueur de 14 de ses 22 titres du Grand Chelem sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal y a été éliminé d'entrée cette année, battu en trois sets par le futur finaliste Alexander Zverev. Mais son niveau de jeu fut bien plus élevé que lors de ses précédentes apparitions de la saison.

Naomi Osaka sera de la partie à Paris 2024 Naomi Osaka a été retenue pour disputer les Jeux de Paris Image: KEYSTONE/EPA Naomi Osaka, ex-no 1 mondial et lauréate de quatre tournois du Grand Chelem, pourra disputer le tournoi olympique à Roland-Garros (27 juillet-4 août). La Fédération japonaise l'a annoncé jeudi. Osaka (26 ans) avait allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo en 2021, où elle avait été éliminée au 3e tour. La Japonaise s'était éloignée du circuit à partir de fin 2022 pendant 15 mois, mettant au monde un enfant avant de renouer avec la compétition en janvier. Malgré son classement encore éloigné de la tête de la hiérarchie mondiale (125e), la Fédération internationale l'a autorisée à disputer les JO grâce à son classement protégé - dont bénéficient les joueurs et joueuses éloignés du circuit pour raisons diverses - et en sa qualité de lauréate en Grand Chelem. Kei Nishikori, 34 ans, ex-no 4 mondial tombé dans les abîmes du classement ATP (286e) après une série de blessures et qui bénéficie lui aussi d'un classement protégé, a pour sa part été sélectionné chez les messieurs.

Dougoud et Alena Marx officiellement sélectionnés Martin Dougoud disputera ses deuxièmes JO cet été à Paris Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA La délégation suisse pour les JO de Paris compte deux noms supplémentaires. Swiss Olympic a annoncé jeudi les sélections des kayakistes Martin Dougoud et Alena Marx, qui disputeront tous deux leurs deuxièmes Jeux. Martin Dougoud, qui s'était classé 13e en slalom aux JO 2021, sera aligné en kayak monoplace et en cross - une nouvelle discipline - à Paris. Le Genevois a conquis le bronze tant aux Mondiaux 2023 qu'aux Européens 2024 en cross. La Bernoise Aena Marx (23 ans), double médaillée de bronze aux récents Européens, disputera quant à elle trois épreuves à Paris (canoë et kayak mono ainsi que le cross). Avec ces deux nouveaux noms, ce sont désormais 44 sportives et sportifs qui ont d'ores et déjà été officiellement sélectionnés pour ces JO 2024. La délégation helvétique comptera environ 120 athlètes, les dernières sélections étant prévues le 8 juillet.

Dortmund: Terzic quitte son poste d'entraîneur Edin Terzic quitte Dortmund Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Finaliste malheureux de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Edin Terzic a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund. Le club du gardien zurichois Gregor Kobel l'a annoncé jeudi dans un communiqué. "Chers supporters du Borussia, même si ça me fait extrêmement mal, je souhaite vous dire aujourd'hui que j'ai décidé de quitter le BVB. Ca a été un immense honneur de diriger ce grand club vers la victoire en Coupe d'Allemagne et récemment en finale de la Ligue des champions", a déclaré Terzic, cité dans le communiqué.

Paulo Fonseca de retour en Italie, à l'AC Milan Paulo Fonseca est le nouveau coach du Milan AC Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Paulo Fonseca est de retour en Serie A: trois ans après avoir quitté l'AS Rome, le Portugais a été nommé jeudi aux commandes de l'AC Milan de Noah Okafor. Il sort d'une expérience de deux ans à Lille. "Nous avons étudié avec beaucoup d'attention ce qu'il faisait, comment il préparait ses matches, nous voulons qu'il apporte son identité de jeu, son style offensif à notre équipe, à nos joueurs, après cinq ans nous voulions quelque chose de neuf avec tout le respect que l'on a pour Stefano Pioli", a expliqué Zlatan Ibrahimovic, représentant du propriétaire du club vice-champion d'Italie 2024, lors d'une conférence de presse. Fonseca, 51 ans, succède à Stefano Pioli, remercié à l'issue du Championnat d'Italie 2023/24 après cinq saisons. Le club lombard, qui a également enregistré le départ de son meilleur buteur, le Français Olivier Giroud, parti au Los Angeles FC, sort d'une saison sans trophée. Le Milan, dont le 19e titre de champion remonte à 2022, a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes en terminant troisième, derrière Dortmund et le PSG. Il a sombré en avril, avec une élimination en quarts de finale de l'Europa League face à la Roma après deux défaites (1-0 à San Siro et 2-1 au Stade olympique) et un revers dans le derby face à l'Inter (2-1), synonyme de 20e sacre pour son grand rival.

Xherdan Shaqiri: «Ce débat commence à me fatiguer...» Shaqiri assure être prêt à tenir 90 minutes sur un match Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Ce débat commence à me fatiguer..." Non, il ne faut pas chercher querelle à Xherdan Shaqiri sur sa condition physique, sa faculté à "tenir" 90 minutes. "Je ne suis pas en vacances lorsque je rejoins l’équipe de Suisse. Si je suis titulaire, je serai prêt à jouer les 90, 95 minutes d’un match, explique-t-il devant la presse. On lit et on entend beaucoup de choses sur ce sujet. Mais pour moi, il n’a pas lieu d’être. Il n’y a aucun problème. Comme il n’y a aucun problème dans ma relation avec l’entraîneur. Elle est ouverte et transparente." A deux jours d’entamer la septième phase finale de sa carrière, on sent le Bâlois gonflé à bloc. Prêt à saisir la "chance" que lui offre l’absence de Steven Zuber qui n’avait toujours pas repris l’entraînement collectif jeudi. Rien ne s’oppose plus à sa titularisation samedi à Cologne face à la Hongrie. "L’envie est toujours bien là, poursuit-il. Je savoure l’instant présent. On ne joue pas tous les jours la phase finale d’un grand tournoi." En Allemagne, Xherdan Shaqiri (32 ans) entend bien sûr poursuivre une série vertueuse. Après sa première expérience en Afrique du Sud en 2010, il a toujours marqué ces phases finales de son empreinte: le triplé contre le Honduras en 2014, l’incroyable bicyclette contre la Pologne en 2016 pour sans doute le plus beau but de sa carrière - "en tout cas le plus difficile à marquer", glisse-t-il -, le but de la victoire contre la Serbie en 2018, le doublé face à la Turquie en 2021 et, enfin, sa passe décisive pour Breel Embolo contre le Cameroun en 2022 pour un but qui a valu son pesant d’or. Une aventure qui tourne au fiasco La question est toutefois de savoir si l’homme aux 31 buts en 123 sélections est encore capable de tels coups d’éclat. Son aventure américaine tourne au fiasco avec des performances individuelles indignes de son rang. A Chicago, il traverse une troisième saison sans play-off pour se retrouver dans la ligne de mire de bien des critiques, celles de son directeur sportif et ami Georg Heitz en premier lieu. "On peut s’interroger si la direction de Chicago a, depuis trois ans, pris les bonnes décisions pour que l’équipe progresse, répond-t-il. Regardez comment la venue de trois ou quatre joueurs a métamorphosé une équipe comme Miami !" Malgré toutes les réserves suscitées par son rendement à Chicago, Xherdan Shaqiri témoigne d’un réel optimisme. Guidée par un Granit Xhala qui regorge de confiance après sa magnifique saison à Leverkusen - "en temps normal, Granit n’en manque déjà par vraiment", s’amuse-t-il -, cette équipe de Suisse peut, dit-il, faire encore mieux qu’il y a trois ans lorsqu’elle avait échoué aux tirs au but en quart de finale face à l’Espagne. "Je ne sais pas si l’équipe de Suisse n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Mais je veux croire qu’elle progresse au fil des ans, dit-il. J’ai confiance en la relève. Je m’efforce d’aider les jeunes à évacuer la pression inhérente à un tel événement. Nous les poussons aussi avec Granit." "Je m'attends à un grand combat" Même si la victoire contre l’Espagne en 2010 et le nul face au Pays de Galles en 2021 font exception à la règle, Xherdan Shaqiri mesure l’importance de gagner le premier match d’une phase finale. Les succès contre l’Equateur en 2014, l’Albanie en 2016 et le Cameroun en 2022 avaient placé la Suisse sur la bonne orbite. "L’erreur à ne pas commettre est bien celle de sous-estimer la Hongrie. Ce match s’annonce compliqué. Je m’attends à un grand combat, lâche-t-il. Les Hongrois savent aussi jouer au foot. Et dans une phase finale, le statut du favori n’existe pas vraiment. Tout, vraiment tout, peut se produire." Comme un nouveau trait de génie de sa part...

Wawrinka et Golubic probablement les seuls Suisses en lice Wawrinka devrait hériter d'une wildcard pour Paris 2024 Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le tennis suisse sera probablement représenté par les seuls Stan Wawrinka et Viktorija Golubic aux Jeux olympiques de Paris. La wildcard du Vaudois devrait n'être qu'une formalité. Les classements mondiaux de lundi dernier sont décisifs pour la participation aux JO. Il reste néanmoins encore quelques jours avant que la composition définitive des tableaux olympiques ne soit connue. Du point de vue suisse, il ne devrait toutefois pas y avoir de surprises. Chez les femmes, Viktorija Golubic occupe la 73e place du classement pertinent, 57 joueuses se qualifiant directement. Cela suffit toutefois à la vice-championne olympique de double de Tokyo 2021: quatre joueuses au maximum peuvent participer par pays, et uniquement celles qui ont joué au moins une fois la Billie Jean King Cup ces dernières années. La Zurichoise passe alors 54e. Une wildcard est prête pour Wawrinka Stan Wawrinka, 93e du dernier classement ATP, n'est pas suffisamment bien classé. Il peut toutefois compter sur l'une des deux invitations disponibles pour les "médaillés d'or olympiques et les champions de Grand Chelem". Comme Rafael Nadal bénéficie d'un classement protégé après sa longue pause pour blessure, seuls Andy Murray et Wawrinka entrent en ligne de compte pour les deux invitations. Dominic Stricker (ATP 144) est lui probablement trop loin au classement malgré son classement protégé. Cette semaine, les fédérations nationales ont été informées des noms des joueurs qui entrent en ligne de compte pour la qualification directe. Elles doivent confirmer d'ici lundi prochain qui veut utiliser ses places. Pour être éligible à une wildcard, un joueur doit obtenir le soutien de son Comité national olympique auprès de la Fédération internationale de tennis (ITF). Pour Wawrinka, champion olympique de double en 2008 et triple vainqueur en Grand Chelem, ce n'est certainement qu'une formalité. Sélections prévues le 20 juin La date d'attribution des wildcards par l'ITF n'est pas connue, mais Swiss Olympic a inscrit la date de jeudi prochain à son agenda pour les sélections des joueurs de tennis. On devrait alors apprendre que Wawrinka et Golubic seront engagés en simple. En revanche, il n'y aura pas de double suisse cette fois-ci, trois ans après l'argent conquis par Golubic et la jeune maman Belinda Bencic.