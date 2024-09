Medvedev et Swiatek en confiance ++ Servette à Winterthour

Medvedev et Swiatek prennent confiance avant les huitièmes Medvedev pourrait retrouver Sinner en quart Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Dernier vainqueur du tournoi encore en lice chez les messieurs, Daniil Medvedev (no 5) a rallié sans trop de difficultés les 8es de finale de l'US Open. Le Russe a battu l'Italien Flavio Cobolli (no 31) 6-3 6-4 6-3 samedi soir au 3e tour à New York. Après les éliminations de Carlos Alcaraz au 2e tour et de Novak Djokovic au 3e, Medvedev, vainqueur à Flushing Meadows en 2021, fait désormais figure de grand favori avec le no 1 mondial Jannik Sinner. Il pourrait retrouver l'Italien en quart de finale déjà. Face à Cobolli, Medvedev (28 ans) a semblé en contrôle. Le match s'est légèrement emballé lors du huitième jeu du deuxième set, sur le service du Russe qui s'est plaint des balles auprès de l'arbitre, se faisant siffler par le public, avant d'enchaîner deux doubles fautes et de sauver quatre balles de break. "Ce jeu a été difficile, la foule voulait que je me fasse breaker, j'ai sauvé les choses, ça a été fun, je me suis fait plaisir", a commenté Medvedev. "Ca a été un match difficile, j'ai eu des hauts et des bas, c'était piège. Il fait chaud et humide. On a joué beaucoup de points longs, avec beaucoup d'échanges. Les conditions font que les favoris ont peut-être moins de marge" sur la concurrence, a-t-il encore estimé. Swiatek maîtrise Dans le tableau féminin, Iga Swiatek (no 1) a balayé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 25) 6-4 6-2 en 1h32. Déjà titrée à Flushing Meadows en 2022, la Polonaise de 23 ans s'est baladée, faisant le break dès le premier jeu du match, sans être une seule fois en danger sur son engagement (aucune balle de break à défendre). "Je peux encore m'améliorer dans tous les domaines, mon tennis est loin d'être parfait, bien que je sois no 1 et que j'aie déjà gagné le tournoi", a dit la quintuple vainqueure de Grand Chelem, qui affrontera lundi en 8es de finale une autre Russe, Liudmila Samsonova (no 16).

Super League: Servette se déplace à Winterthour Servette doit se reprendre cet après-midi lors de la 6e journée de Super League. A Winterthour, les Grenat doivent afficher le même état d'esprit que jeudi soir contre Chelsea en Conference League. Les hommes de Thomas Häberli, actuellement septièmes, couchent sur deux revers en championnat face à Lugano et surtout Bâle avec un sec 6-0. Winterthour n'a fait qu'un point lors des quatre dernières parties, de quoi donner des idées aux Genevois. De manière assez inattendue, les deux autres rencontres dominicales mettront aux prises les quatre premiers du classement. Le leader Zurich reçoit son dauphin Lucerne, alors que Lugano, 4e, accueille le 3e St-Gall pour un duel entre clubs européens. Mais tout est encore très serré puisqu'il n'y a qu'un point d'écart entre Zurich, leader, et Servette, 7e.

Super League: les Young Boys n'avancent pas Marvin Keller a été le meilleur élément des Young Boys samedi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys restent derniers de Super League. Lors de la 6e journée, les champions de Suisse ont dû se contenter d'un nul 1-1 à domicile contre le Lausanne-Sport. L'euphorie née de la qualification pour la Ligue des champions mardi soir à Istanbul ne s'est pas transposée en championnat pour des Bernois méconnaissables et qui peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir perdu. Car l'ouverture du score signée Ugrinic (45e) est tombée contre le cours du jeu. Les visiteurs ont été bien plus dangereux, mais ils se sont heurtés à un excellent Keller. Ils ont aussi été trop imprécis et fébriles au moment de conclure. Le LS a toutefois au moins pu égaliser, grâce à une tête de Sow après un corner (70e). YB a même fini à dix après l'expulsion de Zoukrou (75e) pour une faute de dernier recours signalée par la VAR.

US Open: Jannik Sinner qualifié pour les 8es de finale Jannik Sinner: un succès sans histoire samedi à New York Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas éprouvé la moindre difficulté pour rejoindre les 8es de finale de l'US Open. Il a battu l'Australien Christopher O'Connell (ATP 87) en trois sets, 6-1 6-4 6-2. L'Italien âgé de 23 ans affrontera lundi l'Américain Tommy Paul (14e) ou le Canadien Gabriel Diallo (143e) pour tenter de retrouver les quarts de finale. En 2022, Sinner avait été battu aux portes du dernier carré par le futur vainqueur du tournoi Carlos Alcaraz, au terme d'un duel de très haute volée. Cette année, son rival espagnol n'a pas passé le 2e tour, et Novak Djokovic est tombé au 3e. Cela laisse le tableau de l'US Open plus ouvert que jamais depuis vingt ans. Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, vise à Flushing Meadows un deuxième titre du Grand Chelem.

Marcel Hug en argent sur 5000 m Marcel Hug (à gauche) a été battu en finale du 5000 m Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Marcel Hug n'a pas pu conserver son titre olympique sur 5000 m. Le Thurgovien a dû se contenter de la médaille d'argent aux paralympiques de Paris derrière l'Américain Daniel Romanchuk. Hug (38 ans) était pourtant le favori après ses quatre médailles d'or de Tokyo 2021. Il a longtemps mené la course et semblait pouvoir contrôler ses adversaires. Mais dans le dernier tour, Romanchuk a lancé une attaque à laquelle le Suisse n'a pas pu répondre. Cette médaille est la troisième pour la délégation suisse depuis le début des compétitions.

Bundesliga: Leipzig s'impose chez le champion Lois Openda donne la victoire à Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Bayer Leverkusen ne rééditera pas son exploit de la saison dernière de passer la saison de Bundesliga sans perdre. Le tenant du titre s'est incliné 3-2 chez lui contre Leipzig lors de la 2e journée. Avec Granit Xhaka, le Bayer avait pourtant pris les devants. Des buts de Frimpong (38e) et Grimaldo (45e) avaient placé l'équipe de Xabi Alonso sur les bons rails. Mais les visiteurs ont réduit l'écart par Kampl dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avant qu'un doublé d'Openda (57e/80e) ne leur donne la victoire et la tête du classement avec le maximum de six points.

Super League: Sion et Bâle font 1-1, Yverdon gagne enfin Hitz impuissant sur la frappe de Chouaref Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sion et Bâle ont fait 1-1 à Tourbillon lors de la 6e journée de Super League. Pour sa part, Yverdon a fêté son premier succès de l'exercice en battant Grasshopper 2-1. A Sion, les visiteurs bâlois ont jeté un froid en ouvrant le score par Ajeti dès la 5e. Les Valaisans ont pu égaliser grâce à Chouaref à la 26e. Sur une pelouse aussi endommagée que celle du Stade de Genève jeudi, la faute à des champignons, les acteurs n'ont pas trouvé des conditions favorables pour développer un jeu soigné. Même l'entrée de Shaqiri à la 71e n'a pas permis d'illuminer les débats. Bâle a certes souvent dominé territorialement, mais a peiné à mettre Fayulu en danger. Sion a fait le dos rond et se satisfera sans doute d'avoir pris un point qui lui permet de préserver son invincibilité à domicile. Soulagement à Yverdon Sevré de victoire depuis la reprise, Yverdon peut être soulagé. Pourtant, la partie a mal commencé avec une réussite de Morandi (3e). Les joueurs du nord vaudois ont trouvé les ressources pour renverser la situation après la pause, grâce à Cespedes (49e) et Komano (82e). Ils ont ainsi joué un mauvais tour à Marco Schällibaum, ancien entraîneur du club désormais sur le banc des Sauterelles.

Kaden Groves mate Van Aert au sprint et remporte la 14e étape Kaden Groves vainqueur de la 14e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Kaden Groves a remporté au sprint la 14e étape de la Vuelta, 200 km entre Villafranca del Bierzo et Villablino. Il a battu sur la ligne le maillot vert Wout van Aert de quelques centimètres. Au classement général, cette étape de moyenne montagne n'a provoqué aucun changement: l'Australien Ben O'Connor conserve son maillot rouge de leader, avec toujours 1'21 d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. Van Aert, qui visait une quatrième victoire dans cette Vuelta, a fait rouler son équipe Visma-Lease a Bike toute la journée pour contrôler et reprendre l'échappée, et s'assurer une bonne position au sprint. Pari perdu: le Belge a été battu à la régulière par l'Australien dans un sprint en légère montée.

Bundesliga: Rieder marque, mais Stuttgart tenu en échec Fabian Rieder: un premier but en Bundesliga Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabian Rieder a inscrit son premier but en Bundesliga avec le VfB Stuttgart lors de la 2e journée. Mais cela n'a pas permis à son équipe de s'imposer. Entré à la reprise, Rieder a marqué avec un peu de réussite sur un coup franc à la 88e, son tir frappant le poteau et rebondissant ensuite contre le dos du gardien de Mayence Zentner. Le joueur suisse prêté par Rennes a bien cru donner la victoire à son équipe avec ce 3-2, mais les visiteurs ont égalisé par Leitsch à la 94e, sur un service de Silvan Widmer.

Lando Norris en pole position à Monza Lando Norris a mis tout le monde d'accord samedi en qualification à Monza Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Lando Norris (McLaren-Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP d'Italie à Monza. Le Britannique partagera la première ligne avec son coéquipier australien Oscar Piastri. Norris a tourné en 1'19''327, devançant Piastri de 0''109. La deuxième ligne sera occupée par l'Anglais George Russell (Mercedes), à 0''113, et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), à 0''134. Leurs coéquipiers se partageront la troisième ligne, en l'occurrence l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/à 0''140) et Lewis Hamilton (Mercedes/à 0''186). Les six premiers n'ont donc été séparés que par deux dixièmes de seconde, ce qui promet une course disputée. Leader du championnat et triple champion en titre, Max Verstappen (Red Bull-Honda) n'a pu faire mieux que 7e, avec un retard plus conséquent de 0''695. Monza n'a pas non plus apporté d'embellie au sein de l'écurie Sauber, dont les deux bolides s'élanceront de la dernière ligne. Valtteri Bottas (19e) et Guanyu Zhou (20e) auront besoin d'un petit miracle pour inscrire leurs premiers points de la saison dimanche.

Alinghi encore défait Alinghi a de nouveau manqué son départ et s'est incliné Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour Alinghi, nouveau jour mais même résultat. Auteurs d'un départ catastrophique, les Suisses ont été facilement battus par le défi britannique dans leur 3e match de la Coupe Louis Vuitton. Une sérieuse et désagréable impression de déjà-vu. Juste avant le départ, les Suisses suivaient les Britanniques et ces derniers ont été assez malins pour leur bloquer le vent. Le bateau helvétique est ainsi tombé de ses foils et sa vitesse n'était plus que de 10 noeuds au lieu des 26 du défi britannique. Les Anglais ont donc rapidement pris le large au propre comme au figuré pour se constituer un matelas de plus d'un kilomètre d'avance. Facile ensuite pour eux de contrôler la course. Ce troisième revers consécutif, après les défaites contre les Français et les Américains, confirme la peine qu'ont les Helvètes dans cette compétition.

GP d'Aragon: Marc Marquez survole le sprint MotoGP Marc Marquez a retrouvé la grande forme Image: KEYSTONE/EPA/Javier Cebollada Marc Marquez (Ducati-Gresini) a survolé le sprint MotoGP du Grand Prix d'Aragon. L'octuple champion du monde a fêté son premier succès dans la catégorie reine depuis qu'il a quitté Honda à fin 2023. Sur un circuit qu'il affectionne et qu'il maîtrise, le no 93 a mené la course d'un bout à l'autre. Il avait signé la pole position avec une avance de 0''840 sur son plus proche poursuivant. Marc Marquez sera le grand favori de la course dominicale. Il s'est imposé devant ses compatriotes Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Pedro Acosta (GasGas). L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a dû se contenter d'une modeste 9e place et a donc cédé les commandes du championnat à Martin. L'Espagnol mène désormais avec trois points d'avance sur le double tenant du titre.

Pas d'exploits pour les Suissesses Nalani Buob s'est inclinée au premier tour Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Pas d'exploit pour les Suissesses aux Jeux paralympiques samedi. En cyclisme sur piste, en aviron et en tennis, il n'y aura pas de médaille. Deux jours après avoir remporté le bronze en poursuite individuelle sur 3000 m, Flurina Rigling n'a pas réussi à se mêler à la lutte pour les médailles sur 500 m. La Zurichoise de 27 ans s'est classée 9e des qualifications. Elle avait besoin d'une 6e place pour accéder à la finale, mais il lui a manqué 2''165. Chez les messieurs, le Lucernois Timothy Zemp s'est également classé 9e sur 4000 m. La rameuse Claire Ghiringhelli a pour sa part terminé son rattrapage à la troisième place et participera à la finale B. Pour atteindre la finale A, la Tessinoise de 46 ans, qui vit en région parisienne, aurait dû terminer 2e. La Brésilienne Claudia Cicero dos Santos, qui s'est classée 2e, a été plus rapide de six bonnes secondes. En tennis en fauteuil roulant, Nalani Buob s'est inclinée au 1er tour. La Zougoise de 23 ans, 22e joueuse mondiale et ancienne championne du monde juniors, s'est inclinée 6-2 6-3 face à la Néerlandaise Aniek Van Koot, 3e au classement mondial.

Pas de médaille pour les Suissesses en descente Pas de médaille pour les Suissesses en descente en Andorre Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suissesses sont reparties bredouilles en descente aux championnats du monde de VTT en Andorre. Lisa Baumann a terminé 5e et Camille Balanche 8e. Lisa Baumann a manqué le bronze pour 1''05 seconde et si ses sentiments sont partagés, elle a prouvé qu'elle avait du potentiel. La championne d'Europe neuchâteloise de 23 ans n'en est qu'à sa deuxième véritable saison de descente. En 2018, elle avait participé aux championnats du monde de Lenzerheide en cross-country dans la catégorie juniors, avant de se tourner vers la descente. A 34 ans, Camille Balanche n'a plus grand-chose à prouver après ses trois médailles aux championnats du monde en descente, avec comme point d'orgue l'or en 2020. La Neuchâteloise a toutefois apprécié sa 8e place car voici un an, elle avait chuté au même endroit et avait subi, outre des contusions au niveau de la poitrine, un traumatisme crânien moyen dont elle ressent encore aujourd'hui les conséquences. Balanche a réalisé une course propre, sans dépasser ses limites. Pour l'or, Valentina Höll a livré un duel captivant avec la Française Myriam Nicole. L'Autrichienne de 34 ans s'est imposée pour 0''52. La Britannique Tahnee Seagrave a décroché le bronze. L'an prochain, les Mondiaux auront lieu à Champéry en Valais où Baumann a été sacrée championne d'Europe.