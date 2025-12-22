Meillard 3e provisoire ++ Suisses de NBA battus

Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche Une bonne première manche pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard figure sur le podium provisoire après la 1re manche du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le champion du monde en titre a signé le troisième temps, à 0''26 du Français Clément Noël.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise, qui s'élançait avec le dossard no 1, a livré une manche très solide, signant notamment le meilleur chrono dans le secteur 3. Il peut envisager la 2e manche, au programme dès 13h30, avec confiance.

Noël s'est montré le plus rapide lundi matin. Il a devancé de 0''09 le Norvégien Atle Lie McGrath. Derrière Meillard, le deuxième meilleur Suisse a été le Genevois Tanguy Nef (10e), qui a concédé 0''89. Le Valaisan Daniel Yule a lui fini à 1''74 et sa place en finale n'est pas encore assurée.

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni peuvent pour leur part déjà ranger leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.



NBA: Capela et George du côté des perdants Deux petits points pour Capela dimanche soir Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Les deux Suisses engagés en NBA ont quitté le parquet après une défaite dimanche. Clint Capela (2 points) et les Houston Rockets se sont inclinés 125-124 à Sacramento face aux Kings.

Pour sa part, Kyshawn George a marqué 14 points avec les Washington Wizards. Mais cela n'a pas suffi, la franchise de la capitale perdant 124-113 chez elle contre les San Antonio Spurs.



NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses Roman Josi a gagné dimanche Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Roman Josi a été le seul Suisse à fêter un succès dimanche en NHL. Le capitaine bernois des Nashville Predators et son équipe ont en effet battu les New York Rangers 2-1.

Le trio helvétique des New Jersey Devils - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - a subi un revers 3-1 à domicile face aux Buffalo Sabres, qui ont signé une sixième victoire de suite.

Défaite aussi pour les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter, battus 4-3 ap à Salt Lake City par Utah Mammoth. L'attaquant grison attend depuis onze matches d'inscrire un but ou un assist.



Meillard pour conformer son retour en slalom à Alta Badia Comme l'an dernier et en 2020, Alta Badia accueille un slalom lundi après le géant dominical. Et la Gran Risa réussit bien aux Suisses.

L'année passée, Loïc Meillard n'avait rien pu faire face à l'intouchable Timon Haugan qui l'avait emporté avec 1''13 d'avance. Mais le skieur d'Hérémence avait obtenu un très joli podium pour empêcher un triplé norvégien.

Deuxième à Val d'Isère derrière...Haugan, le Valaisan d'origine neuchâteloise espère bien connaître le même succès. Un état d'esprit que doit aussi avoir Ramon Zenhäusern. Le colosse de Bürchen traverse une période difficile. Peut-être que de revenir sur la piste où il a remporté l'une de ses quatre victoires dans la discipline, en 2020, va l'aider à se détendre.

Pour les autres comme Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat ou encore Luca Aerni, il va falloir se battre pour se qualifier pour les JO. Si Nef est dans le bon wagon après sa 5e place à Gurgl, Yule devrait quand même aller chercher un top 10 pour son moral.



CAN 2025: le Maroc remporte le match d'ouverture Marco Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCIANO SOLERO Le Maroc a réussi son entrée dans la CAN 2025 qu'il organise. A Rabat, dans le groupe A, la sélection de Walid Regragui a battu logiquement les Comores 2-0 sous une pluie parfois diluvienne.

Les Marocains ont passé l'épaule à la 55e grâce à Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a transformé une passe précise de Mazraoui et inscrit son 9e but en 16 sélections. El-Kaabi a doublé l'avance des siens d'un spectaculaire retourné (74e). L'attaquant d'Olympiakos, entré en jeu à la 65e, a ainsi marqué pour la 18e fois en 48 capes.

En première mi-temps, le pays organisateur aurait pu prendre les devants, mais le gardien Pandor a sauvé du genou un penalty assez mal botté par Rahimi (11e).



Saut: Hauswirth 23e et meilleur Suisse à Engelberg Sandro Hauswirth a été le meilleur Suisse dimanche Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Suisses n'ont pas brillé lors du concours dominical Coupe du monde à Engelberg. Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth (23e) juste devant Juri Kesseli (24e) et Yannick Wasser (26e).

Seuls trois des huit Helvètes en lice ont décroché leur place en finale. La déception a notamment été grande pour Simon Ammann (37e), qui avait fini 20e samedi, et pour Gregor Deschwanden (39e). Le Lucernois, très à l'aise l'hiver dernier, semble avoir totalement perdu ses repères.

Sur le Titlis, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui s'est imposé grâce à des sauts de 133 et 132 m. Il a précédé le Slovène Domen Prevc, vainqueur du concours de la veille, et l'Allemand Felix Hoffmann.



Super League: Saint-Gall s'impose contre GC Hugo Vandermersch donne la victoire aux Saint-Gallois Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Saint-Gall a cueilli un succès précieux en s'imposant 2-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 19e journée de Super League. Cela permet aux Brodeurs de rester à trois points du leader Thoune.

Au Letzigrund, les Saint-Gallois ont décroché la totalité de l'enjeu grâce à des réussites de Baldé (28e) et Vandermersch (48e). Les Sauterelles, qui avaient provisoirement égalisé par Zvonarek (42e), n'ont pas pu éviter une défaite qui les laisse au 11e et avant-dernier rang.

La pause hivernale arrive à point nommé pour les Young Boys. Battus 3-0 au Cornaredo par Lugano, les Bernois font peine à voir en cette fin décembre. Ils n'ont pas réagi après la claque 6-2 reçue à domicile mercredi contre GC. YB a fini à dix après l'expulsion de Janko (59e), symptomatique des errements défensifs et des nerfs à vif qui caractérisent son équipe.

Lugano a rapidement plié l'affaire. Les bianconeri ont marqué par Behrens (3e) et Steffen (16e). Ils ont manqué plusieurs occasions de saler l'addition en seconde période avant d'y parvenir par Koutsias (66e). Grâce à ce succès, Lugano se hisse sur le podium provisoire, au 3e rang avec une longueur d'avance sur Bâle et quatre sur YB.



Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile Les Lucernois ont pu se congratuler plusieurs fois Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Lausanne-Sport a fini 2025 sur une note négative. Lors de la 19e journée de Super League, il s'est incliné 4-0 à la Tuilière face à Lucerne, qui a marqué trois fois dans les dix dernières minutes.

Trois jours après un succès de prestige face à la Fiorentina en Conference League, l'équipe de Peter Zeidler s'est fait corriger par Lucerne en deuxième période. Le club de Suisse centrale a fini par trouver la faille par Kevin Spadanuda à la 61e sur corner.

À huit minutes du terme, Bryan Okoh est encore parvenu à percer le rideau défensif lucernois sans parvenir à cadrer, avant que Lucas Ferreira (89e) et Lars Villiger à deux reprises dans le temps additionnel n'assurent le succès de Lucerne. Il s'agit de la première défaite du LS depuis son élimination face à Yverdon en Coupe de Suisse le 3 décembre. Au classement, les Vaudois comptent 21 points, soit six de retard par rapport à la barre.

Lucerne gagne enfin Déterminés à mettre fin à une série de six matches sans victoire en championnat, les Lucernois ont pris l'initiative dès le début de rencontre. Le portier Karlo Letica a dû se déployer dès la 4e pour éviter l'ouverture du score.

Le gardien croate a encore eu la main ferme à la 34e, bloquant à deux reprises les tirs de Julian von Moos. Privé de son atout offensif Gouassou Diakité, le LS n'a pas su faire douter les visiteurs durant la première mi-temps et a souffert, à l'image d'Hamza Abdallah, sorti sur blessure à la 26e.



Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur Lucien Favre n'entraînera plus Image: KEYSTONE/EPA Getty Images POOL Lucien Favre (68 ans) a annoncé la fin de sa carrière d'entraîneur dans le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Le Vaudois a été l'un des meilleurs techniciens suisses de l'histoire.

Discret depuis son départ de Nice en janvier 2023, Lucien Favre a évoqué dans le Matin Dimanche "la fin d’une aventure extraordinaire", entamée au début des années 1990 après la fin de sa carrière de joueur.

"J'ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j'ai senti que c'était le moment: tout est accompli, c'est assez", a-t-il sobrement commenté dans le SonntagsBlick. Favre s'est progressivement fait une réputation en passant par Echallens, Yverdon, Servette et Zurich. Il a ouvert son palmarès en remportant la Coupe de Suisse (2001 avec Servette, 2005 avec le FCZ) et en décrochant deux titres de champion avec le FC Zurich (2006/2007).

Périple à l'étranger Cela lui a ouvert les portes de l'étranger. Il a successivement dirigé Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Nice, Borussia Dortmund avant un retour à Nice, qui a ainsi été la dernière étape de son périple. Le Vaudois a laissé partout l’empreinte d’un coach méticuleux, obsédé par le détail et la progression individuelle.

En Allemagne, où il a dirigé près de 400 matches, il reste une référence absolue, élu meilleur entraîneur du XXIe siècle par les supporters de Gladbach, ceci même sans avoir gagné de trophée. "Cela fait plusieurs mois que j’ai senti que l’envie n’était plus là. J’ai entraîné pendant vingt-neuf ans. Maintenant, l’âge des coachs dans les grands championnats d’Europe tourne autour de 55 ans et moins. Il y a même quelques trentenaires. Tout change, et le foot n’y échappe pas. Il est à l’image de la société", explique le Vaudois dans l'interview accordée au Matin Dimanche.



Géant d'Alta Badia: Schwarz s'impose, Odermatt seulement 6e Marco Odermatt moins à l'aise que d'habitude sur la Gran Risa Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Déception pour les coureurs suisses au géant d'Alta Badia. Marco Odermatt n'a pris que la 6e place d'une course enlevée par Marco Schwarz, devant Lucas Pinheiro Braathen et Stefan Brennsteiner.

C'est bien un Marco qui a levé les bras dans l'aire d'arrivée d'Alta Badia, mais pas celui qu'on imaginait. En lieu et place de la 29e victoire d'Odermatt dans sa discipline de prédilection, le public italien a assisté à la deuxième victoire en géant de l'Autrichien Marco Schwarz. Largement dominateur sur le tracé matinal, le skieur de Villach a conservé 0''18 sur ses rivaux pour remporter son 7e succès en Coupe du monde

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt est passé à côté, selon ses standards. Seulement 11e de la première manche, le Nidwaldien n'a pas réussi à faire aussi bien qu'en 2022 où il avait décroché la 3e place après un premier run en dedans.

Avec quatre courses en autant de jours et surtout trois podiums, le patron de la Coupe du monde avait aussi le droit d'être fatigué. Il a logiquement attaqué pour son second passage en ayant changé quelques réglages. Sans quelques fautes, le leader du général aurait peut-être pu envisager la 4e place, mais pas forcément mieux.

Il termine 6e à 0''82 de Schwarz. Et pour trouver trace d'un géant où le skieur d'Hergiswil n'a pas fini sur le podium, hormis ses quatre sorties de piste, il faut remonter au mois de mars 2021 à Lenzerheide. "Odi" avait alors pris la 11e place. Il perd en outre le dossard rouge de la spécialité au profit de Brennsteiner pour 5 points.

La fête du week-end dernier avec le triplé suisse semble bien loin. Le bilan est moyen avec Meillard 10e, Aerni 13e et Tumler 15e.



Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido Fanny Smith a obtenu un nouveau podium à San Candido Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith est à nouveau montée sur le podium dimanche lors de la Coupe du monde de skicross à San Candido. La Vaudoise a pris la 3e place derrière Sandra Näslund et Daniela Maier.

Avec le trio plus la gagnante de la veille, Marielle Berger Sabbatel, ce sont les quatre mêmes femmes qui ont pris part à la finale que samedi.

Sandra Näslund n'a cette fois pas laissé d'ouverture. La Suédoise a mené de bout en bout et a montré que sa troisième place de samedi n'était qu'une erreur. Fanny Smith a été rattrapée dans la dernière ligne droite par Maier.

Mais le véritable vainqueur du jour se nomme Ryan Regez. Le champion olympique et du monde a obtenu la limite pour les Jeux en se qualifiant pour les demi-finales. Le Bernois a levé le poing au ciel en franchissant la ligne d'arrivée. En demi-finale et en petite finale, il n'a pas tout donné.

Alex Fiva, qui visait son 40e podium en Coupe du monde, s'est lui retrouvé en finale. Mais il a raté son départ et n'a pu quitter la 4e place. Le Canadien Reece Howden s'est imposé pour la troisième fois consécutive.

Les prochaines courses sont prévues en janvier à Veysonnaz, après quoi les tickets pour les JO seront attribués.



Super-G de Val d'Isère: Suissesses aux fraises, Goggia "se venge" Sofia Goggia a remporté le Super-G de Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suissesses ont conclu leur week-end à Val d'Isère comme elles l'ont commencé. Malorie Blanc (20e) fut la meilleure représentante helvétique d'un Super-G gagné par Sofia Goggia.

Le passage en Haute-Tarentaise n'a pas souri à une équipe de vitesse décimée. Encore en phase d'apprentissage, Malorie Blanc a manqué deux secteurs pour se classer à 1''39. Jasmina Suter est pour l'heure 22e, Joana Hählen suit au 23e rang et Jasmine Flury occupe la 26e place.

Coupable d'une grosse erreur la veille en descente, Sofia Goggia s'est bien rattrapée. La Bergamasque de 33 ans a réussi une excellente partie technique pour s'adjuger le 8e Super-G de sa carrière.

Derrière la Transalpine, on retrouve une Alice Robinson qui est décidément de plus en plus à l'aise en vitesse, surtout sur des tracés moins tournants. La Néo-Zélandaise a échoué à 0''15 de Goggia.

Et sur la troisième marche du podium, qui d'autre que Lindsey Vonn? L'Américaine de 41 ans fait clairement partie des favorites à chaque course de vitesse et son chemin vers les JO de Cortina ressemble à une route pavée de métal. Sans une partie technique moyenne, elle aurait pu challenger Goggia (à 0''36).



Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement Luca Aerni meilleur représentant après la première manche du géant d'Alta Badia Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Il faudra une sacrée remontée des Suisses lors du géant d'Alta Badia. A l'issue de la 1re manche, Aerni, Meillard et Odermatt sont 6e, 7e et 11e, alors que Schwarz mène le bal.

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt avait l'air perplexe en voyant son chrono dans l'aire d'arrivée. Il faut dire que voir le Nidwaldien relégué à 1''51 en géant ne correspond pas à la norme. On repense à 2022 lorsque le patron du ski mondial avait bouclé sa première manche à 1''42 de Zan Kranjec et qu'il avait effectué une impressionnante remontada pour finalement échouer au 3e rang à 0''10 du vainqueur Lucas Braathen, qui courait alors pour la Norvège.

Comme en 2022, Odermatt voit deux coéquipiers mieux classés que lui. Sixième à 1''14, c'est Luca Aerni qui défend le mieux les couleurs de Swiss-Ski. Sa 2e place à Val d'Isère lui donne visiblement des ailes. Juste derrière le skieur des Barzettes, on retrouve Loïc Meillard à 1''14. Thomas Tumler occupe lui le 13e rang provisoire à 1''70 de Marco Schwarz.

L'Autrichien a réalisé la manche parfaite. Un run "à la Odermatt" pour repousser ses rivaux River Radamus à 0''64 et Stefan Brennsteiner à 0''67. Le coureur de Villach aura-t-il les nerfs assez solides pour décrocher un deuxième succès dans la discipline après sa victoire sous la neige de Palisades Tahoe en 2023? Réponse dès 13h30 pour la seconde manche.



Kyshawn George brille et les Wizards gagnent Kyshawn George régale en NBA Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Rare victoire pour les Wizards en NBA. Grâce à un excellent Kyshawn George, Washington a battu Memphis 130-122 pour un cinquième succès cette saison.

Le Chablaisien a livré un tout grand match. En 39 minutes, il a amassé 28 pts (10/16 soit 62,5%), avec un 3/7 à distance, 7 rebonds, 7 assists, une interception et un contre. Cette deuxième année est vraiment celle de la confirmation pour le Valaisan qui affiche une moyenne de 14,7 pts, 5,8 rebonds et 5 assists.

Les Houston Rockets ont battu les Denver Nuggets de Nikola Jokic 115-101, mais Clint Capela n'est pas entré en jeu. Quant à Yanic Konan Niederhäuser, il n'était pas dans l'effectif des Clippers qui ont pris le meilleur sur les Lakers dans le derby de Los ANgeles, 103-88.

