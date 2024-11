Meillard à la bagarre à Levi ++ Une première pour Nino Niederreiter et les Jets

Cela s'est moins bien passé pour Daniel Yule, seulement 16e à 1''22 et qui a eu de la peine sur les parties planes. On retrouve Ramon Zenhäusern juste derrière (18e) à 1''38. Luca Aerni a connu les mêmes soucis que Yule, mais il a concédé bien plus de terrain et n'a malheureusement pas passé le cut du top 30 avec son 41e rang à 2''39.

Comme Winnipeg, New Jersey n’a pas trouvé le chemin des filets à Tampa Bay. Les Devils se sont inclinés 4-0 devant le Lightning malgré les 29 tirs adressés vers la cage d’Andrei Vasilevskiy. Janis Moser a rendu un bilan de +1 dans les rangs du Lightning. Pour leur part, Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n’endossent pas vraiment la responsabilité de cette défaite. Les trois Suisses des Devils ont, en effet, été crédités d’un bilan neutre.

Crédité d’un bilan neutre, Nino Niederreiter a, comme ses coéquipiers, été désarmé devant le brio de Sergei Bobrovsky, auteur de 27 arrêts pour un 45e blanchissage. Auteur d’un but à 4 contre 5 et de deux assists, Alexsander Barkov a également tenu un rôle déterminant dans cette rencontre.

En 2e période, Lauri Marjamäki prenait l'option de changer de gardien, choisissant d'introduire Sandro Zurchirchen. Sa prestation et les buts de Keanu Derungs (26e), Sami Niku (33e) et de Thomas Grégoire (39e) ont totalement fait tourner la partie. L'égalisation d'Arnaud Jacquemet (42e) a permis au GSHC d'obtenir le droit de disputer une prolongation. Une période supplémentaire qui n'aura toutefois duré que 23 secondes, le temps pour Miro Aaltonen de signer le but décisif.

Moins de réussite pour Genève-Servette. La formation des Vernets n'est pas parvenue à fêter son troisième succès à domicile cette saison, s'inclinant 5-4 après prolongation par Kloten. Les protégés de Jan Cadieux ont rapidement mené 2-0, via des réussites de Markus Granlund (5e) et de Sami Vatanen (6e) réalisées à 5 contre 3. Passeur sur le 2-0, le Suédois a encore ajouté un but à sa collection, en profitant une nouvelle fois de l'indiscipline des Zurichois (3-1 à la 17e, à 5 contre 4).

Fribourg-Gottéron a signé un petit exploit en s'imposant à 35'' de la fin de la partie à Davos, via une réussite décisive de Jacob de la Rose (3-2) en supériorité numérique. Face à des Grisons très prolifiques depuis le début de saison et en pleine confiance ces dernières semaines (7 succès consécutifs), les Fribourgeois n'ont jamais abdiqué.

Après avoir survolé son groupe avec trois victoires, dont une face à Fritz (6-4 6-4), sans concéder un seul set, le grand roux a donné une leçon à Casper Ruud en demi-finale samedi. Le Norvégien n'a jamais inquiété l'Italien, poussé par une Inalpi Arena survoltée qui rêve de le voir remporter son huitième titre de l'année, le 18e de sa carrière et, plus important encore, le premier en Italie.

Deux mois après un duel à sens unique à New York, Jannik Sinner, premier Italien à remporter l'US Open, et Taylor Fritz se retrouveront donc dimanche à Turin pour une finale du Masters ATP qui peut marquer leur carrière. Pour sa troisième participation au "tournoi des maîtres" qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année, Sinner (23 ans) réussit pour l'instant un sans-faute.

Mais l'Américain, finaliste malheureux de l'US Open en septembre, l'a brutalement fait revenir sur terre avec un barrage de services à plus de 220 km/h (six aces, 95% de points gagnés sur sa première balle lors la première manche) qui lui ont permis de remporter facilement et rapidement ses jeux de service.

Bagnaia s'est imposé devant son compatriote et coéquipier Enea Bastianini et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat. Avant la course dominicale, Martin conserve 19 points d'avance sur l'Italien: de quoi aborder le dernier Grand Prix de la saison avec une relative sérénité.

Les filles du capitaine Heinz Günthardt pourront donc à nouveau se battre au plus haut niveau au printemps prochain pour tenter d'accéder au tournoi final et peut-être revivre les émotions de leur victoire en 2022.

Pour son premier slalom depuis sa fracture de la cheville gauche il y a près d'un an, Wendy Holdener n'a pas su répéter ses bons entraînements. 13e au terme du premier tracé, la Schwytzoise a reculé pour s'établir au 16e rang. Déception également pour Michelle Gisin. L'Obwaldienne, 11e le matin, a dégringolé et n'a pu faire mieux que 24e.

Sur le podium justement, on retrouve l'extraordinaire Mikaela Shiffrin. L'Américaine a signé en Finlande son 98e succès en Coupe du monde. Elle s'est offert au passage son huitième renne histoire de parfaire son impeccable imitation du Père Noël. La skieuse de Vail n'a pas eu à lutter contre sa meilleure ennemie Petra Vlhova, toujours absente. Le podium a été complété par Katharina Liensberger et Lena Dürr.

Les Romand au pouvoir

Zeki Amdouni: Murat Yakin est un grand fan du Genevois ! Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

"Il y avait trop de Welsches sur le terrain pour que cela marche..." La remarque amusée de l’un des journalistes alémaniques les plus influents ne tombe pas du ciel.

L’équipe de Suisse est désormais à l’heure romande. Même s’il ne s’exprime toujours pas publiquement en français, Murat Yakin ne peut, en effet, plus cacher son faible pour les joueurs issus de l’autre côté de la Sarine lorsqu’il la contemple depuis Fribourg. Vendredi soir, il a terminé la rencontre avec six d’entre eux, Aurèle Amenda, Kevin Mbabu, Andi Zeqiri, Zeki Amdouni, Joêl Monteiro et Dereck Kutesa. Et à entendre ses propos d’après-match, le sélectionneur ne regrette pas cette soudaine préférence accordée aux Romands. "Les entrées de Zeqiri, de Monteiro et de Kutesa ont été très positives", souligne-t-il.

Le Vaudois, le Valaisan et le Genevois ont été introduits après l’heure de jeu avec la mission d’insuffler un nouvel élan à une équipe prête à prendre tous les risques. Après l’ouverture du score d’Amdouni, on était ainsi plus proche du 2-0, un score qui aurait pu remettre l’équipe de Suisse dans la course à la deuxième place du groupe, que de ce fatal 1-1.

Comme lors du 22 juin 1994

Il faut peut-être remonter au temps de Roy Hodgson pour retrouver dans le onze une majorité de joueurs romands. Le 22 juin 1994 à Detroit lors du succès 4-1 face à la Roumanie en Coupe du monde dans un match qui est resté très longtemps comme le plus abouti de son histoire, la Suisse comptait six joueurs romands au coup d’envoi : Marco Pascolo, Marc Hottiger, Alain Geiger, Yvan Quentin, Christophe Ohrel et Stéphane Chapuisat.

On ignore bien sûr si Murat Yakin donnera à l’avenir cette même touche latine à son équipe. Mais ce que l’on sait, c’est qu’il va s’appuyer de plus en plus sur Edimilson Fernandes, remplacé avant l’égalisation, et sur Zeki Amdouni, buteur contre l’Espagne à Genève, le Danemark à St. Gall et la Serbie à Zurich. Le sélectionneur est désormais un fan absolu des deux joueurs. "Edimilson ne joue pas à son poste naturel. Mais il tient ce rôle de latéral droit avec un réel brio assure Murat Yakin. Quant à Zeki, il peut tenir tous les quatre postes offensifs dans un 4-2-3-1. Il joue admirablement entre les lignes. Et, surtout, il ne souffre pas en sélection de son manque de temps de jeu en club."

Noah Okafor: le grand perdant

Au contraire d’un Noah Okafor qui a, selon Murat Yakin, "voulu trop bien faire". "Seulement, Noah ne tient pas le rythme. Il joue si peu avec Milan", ajoute Murat Yakin pour pratiquement renvoyer le Bâlois dans les cordes. Avec Breel Embolo encore une fois désespérant, le joueur du Milan fut le grand perdant de la soirée. Il n’a pas su saisir cette "seconde" chance que lui offerte Murat Yakin. Comment se fait-il qu’il ne soit plus que l’ombre du joueur qui avait fait parler toute sa classe un soir de novembre 2021 à Rome face à l’Italie ? A 24 ans, il passe déjà pour un "has been". Le temps est venu qu'il s'efface vraiment devant Ruben Vargas et Dereck Kutesa.