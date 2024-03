Meillard en or en géant ++ Noè Ponti honoré

Nicole Good (26 ans) a pour sa part obtenu son premier titre national en remportant le slalom devant Aline Höpli et Lorina Zelger. Mais c'est Michelle Gisin (30 ans) qui aurait dû l'emporter. La double championne olympique de combiné (2018/2022) n'a encore jamais été sacrée au niveau national. Elle a obtenu une fois l'argent et six fois le bronze, mais jamais l'or.

Florian Wirtz et Jamal Musiala ont "assurément le talent pour élever la Mannschaft à un autre niveau", selon Lahm. "C'est important que tout fonctionne en même temps, que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. C'est ce qui s'était passé pour nous en 2014, chacun s'était identifié à son rôle et avait mis ses qualités au service de l'équipe", a-t-il rappelé.

"Evidemment, ça donne de la confiance", a-t-il glissé, précisant toutefois que ces progrès seraient à confirmer sur la durée. "Il est important aussi pour l'Allemagne et pour l'euphorie dans notre pays, que la Mannschaft joue un bon football, avec passion. Samedi, c'était un premier pas, mais on va pouvoir le juger plus tard sur la durée", a-t-il prévenu.

S'il est remis, il est probable que le médaillé d'or en simple de Londres en 2012 et de Rio en 2016 participe aux Jeux olympiques de Paris. Sir Andy Murray compte trois titres en Grand Chelem, soit l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013 et 2016. Il avait entamé sa carrière professionnelle en 2005 et a gagné 46 tournois.

Murray (ATP 62) a quitté le court, visiblement en très grande souffrance, en fin de match, après avoir été battu par le Tchèque Tomas Machac 5-7 7-5 7-6 (7/5). Bien qu'il ait continué à jouer et qu'il ait d'abord été optimiste au sujet de sa cheville, l'Écossais a déclaré lundi qu'il avait subi une rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur et une rupture presque complète du ligament calcanéo-fibulaire.

Kevin Fiala a montré la voie à suivre en ouvrant la marque après 7'01'', reprenant directement une passe lumineuse de Pierre-Luc Dubois. L'attaquant saint-gallois a ainsi repris seul la tête du classement des buteurs suisses avec 24 goals, soit 1 de plus que les Devils Nico Hischier et Timo Meier.

La soirée fut donc vraiment belle pour Clint Capela, qui a signé sur cette action sa 3e passe décisive de la soirée. Le Meyrinois a aussi réussi 14 points et 12 rebonds pour enchaîner un huitième double double dans ses neuf dernières sorties. Le meilleur marqueur des Hawks fut De'Andre Hunter (24 points), Jayson Tatum menant les Celtics avec 37 points, 8 rebonds et 5 assists.

Clint Capela et les Hawks ont signé lundi l'une des plus improbables victoires de l'histoire de la franchise.

"L'année prochaine, mon objectif sera d'être plus constant et de continuer à être à l'aise dans toutes les disciplines comme je l'ai fait ces derniers temps" a déclaré Loïc Meillard. "Il faudra être aux avant-postes dès la première course et se battre pour la victoire afin d'espérer pouvoir jouer un globe en fin de saison."

"Sur la fin, j'ai réussi à être performant à chaque course et à me battre pour le podium dans les trois disciplines. C'était l'objectif du début de saison, mais ça n'a juste pas fonctionné tout de suite comme je l'espérais", a ajouté Loïc Meillard.

Après deux cinquièmes places, au slalom de Wengen et au géant de Schladming, c'est en super-G, à Garmisch, qu'il a finalement retrouvé les joies du podium. "J'ai réussi à inverser la tendance au milieu de saison et faire en sorte que la fin soit vraiment fantastique", s'est félicité Loïc Meillard.

Il a fallu attendre la 50e pour voir le premier goal de la rencontre. Et c'est Davos qui l'a inscrit grâce à son top scorer Valentin Nussbaumer. Un but que les arbitres ont dû aller vérifier à la vidéo puisque le puck a juste franchi la ligne. Le LHC a poussé et Pilut a trouvé la transversale du but grison en toute fin de match.

Un large turnover pour Murat Yakin

Xherdan Shaqiri titulaire et du temps de jeu pour Becir Omeragic, Vincent Sierro et Dereck Kutesa: Murat Yakin a ouvert son jeu à la veille d’affronter l’Irlande à Dublin.

Confronté très certainement aux forfaits de Manuel Akanji et de Ruben Vargas qui ne se sont pas entraînés lundi, le sélectionneur opérera un large turnover. "J'ai appelé pour la première fois Omeragic, Sierro et Kutesa. Je veux les voir à l'oeuvre mardi, explique le sélectionneur. Mais je dois encore réfléchir si l'un d'eux va commencer la rencontre."

Murat Yakin reconduira par ailleurs un système avec trois défenseurs centraux comme vendredi à Copenhague. "Ce système nous convient le mieux, explique-t-il. C’est celui que nous avons privilégié la semaine dernière à La Manga avant ces deux rencontres de Copenhague et de Dublin."

Le but mardi, bien sûr, sera de présenter un tout autre jeu offensif qu’au Danemark. "Je ne cache pas que nous avons une certaine marge de progression dans ce domaine, sourit le sélectionneur. Breel Embolo n’a pas encore été vraiment remplacé. Mais un Zeki Amdouni peut faire le job. Il faut toutefois plus d’efficience, plus de présence et plus de lucidité devant le but adverse."

Yvon Mvogo: "Je n'abandonne jamais"

Appelé à remplacer Yann Sommer en première période samedi, Yvon Mvogo sera titularisé à Dublin. "Je dois être prêt à faire face à toutes les situations. Comme vendredi à Copenhague, souligne le Fribourgeois. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je me concentre ainsi sur ce que je dois faire, dans mon club et en sélection."

A la veille d’honorer sa 8e sélection, soit 3 de plus que... Gregor Kobel, le portier de Lorient a confié que la résilience était sans doute sa qualité première. "Je n’abandonne jamais, avoue-t-il. J’ai dû faire face à plusieurs reprises à des vents contraires. Je pense notamment à mon premier transfert à l’étranger, à Leipzig en 2017 où les choses ne s'étaient pas passées comme je l’espérais."