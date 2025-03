Meillard en tête ++ Le GP d'Australie pour Norris

Le Valaisan aux origines neuchâteloises compte 0''34 d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen et 0''44 sur Fabio Gstrein à mi-parcours au terme d'un premier effort très long avec une manche de plus d'une minute. Le skieur d'Hérémence, toujours à la lutte pour le dossard rouge de la spécialité, met la pression sur Henrik Kristoffersen, 6e à 0''84, et sur Clément Noël, 4e à 0''52.

Autres abandons prématurés, ceux de l'Australien Jack Doohan (Alpine) et de l'Espagnol Carlos Sainz (Williams), tous les deux victimes d'une sortie de piste lors du premier tour de course.

Si la majorité de la course s'est disputée sur une piste séchante après les averses tombées plus tôt dans la journée, la pluie s'est de nouveau invitée à la fête à moins de 15 tours de la fin, anéantissant les espoirs de podium du héros local Oscar Piastri (McLaren).

"C'était incroyable, une course de haut niveau, surtout avec Max derrière moi", a savouré le vainqueur du jour qui a vu Verstappen revenir dans ses roues en toute fin de course. "J'ai poussé, surtout dans les deux derniers tours - c'était un peu stressant, je ne vais pas mentir", a-t-il aussi reconnu.

Kyshawn George a noirci la feuille de stats. En plus de ses 19 pts, le Valaisan a ajouté 7 rebonds, 5 assists, 3 interceptions et 1 contre. Le tout en 40 minutes, soit son plus haut temps de jeu depuis qu'il est en NBA. A noter aussi le gros match d'Alex Sarr, coéquipier de George et drafté en 2e position par Washington. Le Français a réussi 34 pts.

Agé de 21 ans, Rune avait remporté le Masters 1000 de Paris-Bercy en 2022. Il avait aussi atteint les finales des Masters 1000 de Monte-Carlo et de Rome en 2023, et jouera dimanche sa première finale en Californie. Lors de leur seul match sur le circuit, Rune avait battu Draper en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati 6-4 6-2 en août 2024.

Un peu plus tôt, le Danois Holger Rune (13e mondial) s'était imposé contre le Russe Daniil Medvedev (6e) 7-5 6-4, double finaliste perdant du tournoi contre Alcaraz en 2023 et 2024.

Soudainement plus précis, il a écrasé Draper lors du deuxième set et semblait lancé. Cependant, le gaucher britannique âgé de 23 ans a été très solide, notamment au service. Draper a conclu grâce à deux gros services après avoir lâché deux jeux (6-4). Sa qualification en finale, sa première pour un tournoi de ce niveau, assure à Draper d'intégrer le Top 10 pour la première fois lundi.

Jack Draper et Holger Rune ont créé la surprise. Ils ont éliminé le double tenant du titre Carlos Alcaraz et le double finaliste Daniil Medvedev pour filer en finale du Masters 1000 d'Indian Wells.

Kevin Fiala et Janis Moser ont également pu lever les bras avec Los Angeles et Tampa Bay. Les Californiens se sont imposés 1-0 ap devant Nashville où Roman Josi est malheureusement toujours absent pour blessure. Les KIngs ont enchaîné un cinquième succès de rang.

Pius Suter a aidé les Vancouver Canucks à se maintenir dans la lutte pour les play-off de NHL. Le Zurichois a inscrit un but et délivré une passe dans la victoire 6-2 face aux Chicago Blackhawks.

Fribourg doit maintenant confirmer

Fribourg a surpris Berne chez lui (4-3 ap) à l'occasion du premier match des quarts de finale des play-off de National League. Il faut maintenant confirmer à domicile dimanche lors de l'acte II.

En voyant l'affiche de ces quarts de finale et un beau derby des Zähringen, il y avait fort à parier que le duel allait être serré entre le 3e et le 6e de la saison régulière. Eh bien cette première manche a débouché sur 89 minutes de hockey pour se décider lors de la deuxième prolongation, aux alentours de 23h40, sur une réussite de Lucas Wallmark.

Sur l'ensemble du match, Fribourg n'a absolument rien volé. Les Dragons ont été particulièrement bons dans les deuxième et troisième tiers. Avec 26 tirs à 12 lors de ces quarante minutes de jeu, les hommes de Lars Leuenberger jouaient juste en ne donnant pas grand-chose à Berne. Et si la première ligne, avec un excellent Sandro Schmid auteur de trois assists, a fait la différence, Fribourg a aussi pu compter sur un but de Kevin Nicolet, pensionnaire de la quatrième ligne.

"C'était chouette de voir Nicolet marquer, n'a pas manqué de souligner Lucas Wallmark. La quatrième ligne a été bonne, ils jouent bien en ce moment."

Les Fribourgeois ont également logiquement salué la performance de leur gardien Reto Berra, mais le dernier rempart des Dragons a surtout dû sortir le grand jeu lors des 29 minutes de prolongation. Ce fut effectivement plus compliqué pour les Fribourgeois au-delà des soixante minutes. Les Bernois ont dominé lors du temps supplémentaire avec 21 tirs à 8 en parvenant à mettre Gottéron sous pression. Seulement au final, ce sont les "Dzos" qui ont pris le meilleur sur les "Moutzes".

"Vraiment chapeau aux gars, on a montré qu'on avait des tripes et Reto a encore sorti un super match, a rappelé le défenseur Dave Sutter après la partie. Berne joue bien des deux côtés de la glace et c'est toujours compliqué de retrouver le rythme après deux semaines de pause."

Fribourg a joué avec intelligence

On a surtout vu un Fribourg intelligent qui n'a pas cherché des jeux trop à risque. "Les consignes étaient de jouer simple, de mettre les pucks au fond et de fore-checker, explique Dave Sutter. On a essayé de calmer les choses. On a parfois concédé des dégagements interdits pour justement retrouver un peu de sérénité et ne pas trop paniquer."

Buteur sur le 2-3 grâce à un puissant lancer, Dave Sutter a pu effacer le 2-2 où il a accidentellement lobé son gardien en touchant le puck de Schild. "La victoire me fait oublier le but contre mon camp, précise-t-il. Mais que ce soit moi ou un autre, on est juste content d'amener l'adrénaline du but pour toute l'équipe."

Lars Leuenberger a de son côté pris soin de ne pas trop tirer sur les mêmes hommes. Et seul le presque quadra Ryan Gunderson a eu droit à plus de trente minutes de glace (33'07). Constat similaire à Berne où Lukas Klok fut l'unique joueur à passer plus d'une demi-heure sur la glace (34'17).

Car même si Fribourg vire en tête, le chemin vers les demi-finales est encore très long. Voilà pourquoi il est essentiel de conserver de la fraîcheur en vue des échéances à venir. Et la première a lieu dimanche soir à Saint-Léonard pour un deuxième acte qui ne manquera pas d'être très animé.