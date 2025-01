Mensik sort Ruud ++ Shiffrin et Vlhova livrent un contre-la-montre

Mensik sort Ruud au 2e tour à Melbourne La joie de Jakub Mensik, tombeur de Casper Ruud au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Tenant du titre et triple vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud (ATP 6) a connu l'élimination dès le 2e tour de l'Open d'Australie. Mais sa défaite ne constitue qu'une demi-surprise. D'une part, le Norvégien s'est incliné face à l'un des grands espoirs du circuit masculin, Jakub Mensik (ATP 48). Il a été battu 6-2 3-6 6-1 6-4 par le Tchèque de 19 ans, qui a servi le plomb en armant 22 aces et a lâché pas moins de 62 coups gagnants pour "seulement" 35 fautes directes. D'autre part, Casper Ruud n'a jamais été à l'aise à l'Open d'Australie. L'ex-no 2 mondial, triple finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2022 et 2023, US Open 2022), n'a jamais dépassé le stade des 8es de finale à Melbourne, et n'y a gagné que huit matches en six apparitions dans le tableau final. Jakub Mensik, qui forme avec Jiri Lehecka et Tomas Machac le nouveau trio de choc du tennis tchèque, confirme ainsi son excellente saison 2024. Il a disputé l'an dernier sa première finale ATP, à Doha en février, et a atteint quelques mois plus tard les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai en battant deux top 10 au passage.

Le "contre-la-montre" de Shiffrin et Vlhova De nombreux points d'interrogation subsistent concernant le retour de Mikaela Shiffrin Image: KEYSTONE/AP Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova livrent un vrai contre-la-montre. L'Américaine et la Slovaque espèrent toujours être de la partie lors des Mondiaux qui débuteront le 4 février à Saalbach-Hinterglemm. La situation de Mikaela Shiffrin, victime d'une lourde chute à la fin novembre, s'accompagne de nombreux points d'interrogation. Il n'y a toujours pas de calendrier précis en vue d'un retour, a assuré une porte-parole de l'Américaine à l'agence de presse autrichienne APA. Son cas est réévalué jour après jour. "Les Championnats du monde demeurent l'objectif", a déclaré de son côté le chef de course d'Atomic Christian Höflehner en marge du slalom de Flachau. Mikaela Shiffrin fait à nouveau différents exercices sur la piste, "mais elle ne s'entraîne pas encore pour la course. C'était et c'est toujours difficile de calculer avec cette blessure, car on a peu d'exemples de comparaison." La quintuple vainqueur du gros Globe de cristal avait chuté à domicile dans le géant de Killington, alors qu'elle était en route vers sa 100e victoire en Coupe du monde. Probablement à cause d'un de ses bâtons, elle avait subi un véritable coup de poignard dans l'abdomen et des dommages musculaires dans la région du bassin. Comme la guérison ne s'était pas déroulée comme espéré, elle avait dû être opérée une nouvelle fois à la mi-décembre. Plus concret pour Vlhova Le calendrier est plus concret pour Petra Vlhova, la rivale de toujours de Mikaela Shiffrin en slalom. Selon les médias locaux, la Slovaque devrait reprendre l'entraînement de course à la fin janvier. La championne olympique de slalom s'était déchiré le ligament croisé et le ligament interne du genou droit il y a tout juste un an, également à domicile, à Jasna. Après des complications au niveau du cartilage, elle a récemment intensifié ses efforts pour reconstruire de la substance musculaire autour du genou. Avec le géant de Plan de Corones (21 janvier) et le slalom de Courchevel (30 janvier), les deux convalescentes ont encore deux chances de faire leur retour avant les Championnats du monde. Elles ont encore une certaine marge avant d'entrer en scène dans leurs disciplines de prédilection aux Mondiaux, le géant et le slalom étant respectivement programmés les 13 et 15 février.

Djokovic lâche encore un set Novak Djokovic jouera les 16es de finale de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Comme lors de son entrée en lice, Novak Djokovic a lâché un set au 2e tour de l'Open d'Australie. Mais le décuple vainqueur du tournoi a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les 16es de finale. Tête de série no 7 du tableau, Novak Djokovic s'est imposé 6-1 6-7 (4/7) 6-3 6-2 devant le qualifié portugais Jaime Faria (ATP 125/21 ans) mercredi. Cette partie s'est disputée sous le toit de la Rod Laver Arena, la pluie s'étant invitée dans l'après-midi en Australie. Novak Djokovic, qui vise un historique 25e sacre dans un tournoi majeur, s'est parfaitement repris après la perte de la deuxième manche. Il n'a pas concédé le moindre jeu de service dans les deux derniers sets, effaçant une seule balle de break au passage. Le Serbe de 37 ans, qui jouait mercredi son 430e match en Grand Chelem - soit 1 de plus que Roger Federer -, l'a conclu en claquant son 14e ace de la journée. Il se frottera en 16e de finale au Tchèque Tomas Machac (ATP 25), face à qui il reste sur une défaite en demi-finale du dernier Geneva Open.

Une 20e victoire pour les Hawks Clint Capela (à gauche) et les Hawks ont battu Phoenix mardi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Atlanta a cueilli mardi sa 20e victoire de la saison en NBA, en 39 matches. Les Hawks de Clint Capela se sont imposés 122-117 face à Phoenix, qu'ils ont battu pour la 11e fois d'affilée en Géorgie. Clint Capela s'est montré discret face aux Suns. L'intérieur genevois, qui n'a eu droit qu'à 20 minutes de jeu, s'est contenté de 3 points (à 1/2 tant au tir qu'au lancer-franc). Il a certes capté 8 rebonds, mais a terminé la partie avec un différentiel de -7. L'autre pivot des Hawks, Onyeka Okongwu, a en revanche brillé en cumulant 22 points et 21 rebonds. L'homme du match dans le camp d'Atlanta fut néanmoins l'arrière Trae Young, auteur de 43 points - son record cette saison - grâce notamment à ses 6 paniers primés. Battus à quatre reprises dans leurs cinq dernières sorties, les Hawks ont fait la différence dans le "money time". Un partiel de 13-3 réalisé en un peu plus de trois minutes leur a permis de faire passer le score de 101-101 à 114-104 à 3'00 de la fin.

Un 20e but pour Hischier Nico Hischier (13) a signé son 20e but de la saison mardi en NHL, en vain Image: KEYSTONE/AP Nico Hischier est le premier Suisse à avoir atteint la barre des 20 buts en NHL cette saison. Mais la réussite du centre valaisan n'a pas suffi aux Devils, battus 2-1 aux tirs au but par les Florida Panthers mardi. Meilleur compteur suisse de la saison avec désormais 37 points, Nico Hischier a permis aux Devils d'égaliser à 1-1 à la 43e, moins de deux minutes après que les Panthers avaient ouvert la marque. Le capitaine de New Jersey a trouvé la faille sur un tir du poignet, après une passe de son compère appenzellois Timo Meier. Mais les Devils ont cédé durant le "shootout", un exercice dans lequel Florida est pour sa part invaincu cette saison (quatre victoires en quatre matches joués aux tirs au but). Ils conservent la 2e place de la Metropolitan Division derrière Washington, même s'ils ont perdu six de leurs huit derniers matches. La soirée fut plus douce pour Nino Niederreiter et Roman Josi. L'attaquant grison de Winnipeg a réussi son 13e assist puis son 12e but dans cet exercice 2024/25 au cours d'une partie remportée 6-1 par les Jets face aux Canucks de Pius Suter. Le défenseur bernois des Predators a quant à lui signé son 21e assist de la saison - et son 29e point - dans un match gagné 5-3 par Nashville face aux Vegas Golden Knights. Il a conclu cette rencontre avec un bilan personnel de +4, après avoir griffé la glace pendant près de 25 minutes.

Qinwen sonnée par Siegemund, Sabalenka et Alcaraz au 3e tour Zheng Qinwen a été sortie dès le 2e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/AP Finaliste à Melbourne en 2024, Zheng Qinwen (WTA 5) s'est inclinée dès le 2e tour de l'Open d'Australie 2025. La championne olympique de Paris 2024 a été surprise par l'Allemande Laura Siegemund (WTA 97) mercredi. Aryna Sabalenka et Carlos Alcaraz joueront en revanche les 16es de finale. Un an après une finale à Melbourne qui l'avait révélée, Zheng Qinwen est devenue mercredi la première favorite à quitter Melbourne prématurément. La Chinoise de 22 ans a été battue 7-6 (7/3) 6-3 par la spécialiste de double Laura Siegemund, doyenne du tableau du simple dames. "Je n'avais rien à perdre (...) J'ai essayé d'être extrêmement agressive, de ne pas tenter de coups improbables et de m'en tenir plutôt à mon plan de jeu", a expliqué Laura Siegemund. Zheng Qinwen a de son côté regretté de ne pas avoir pris les "bonnes décisions" sur les "points importants". Tombeuse de la Chinoise en finale de l'Open d'Australie en 2024, Aryna Sabalenka (WTA 1) a quant à elle composté son billet pour le 3e tour en dominant l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 54) 6-3 7-5. Le match n'a pas été de tout repos pour la Bélarusse, qui s'est retrouvée menée 5-2 dans le second set. Vainqueur en trois sets pour son entrée en lice, le no 3 mondial Carlos Alcaraz a réédité cette performance au 2e tour en balayant le Japonais Yoshihito Nishioka (WTA 65) 6-0 6-1 6-4. L'Espagnol de 21 ans se frottera à l'Australien Jordan Thompson (ATP 27) ou au Portugais Nuno Borges (ATP 33) en 16e de finale.

Bencic se hisse en 16e de finale Belinda Bencic retrouvera Naomi Osaka au 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA Belinda Bencic (WTA 294) s'est qualifiée mercredi pour les 16es de finale de l'Open d'Australie. La St-Galloise, qui a dominé la Néerlandaise Suzan Lamens (WTA 77) 6-1 7-6 (7/3) au 2e tour, retrouvera l'ex-no 1 mondial Naomi Osaka (WTA 51) dans un duel de mamans vendredi pour une place en 8e de finale. Convaincante dans son 1er tour face à la 22e mondiale Jelena Ostapenko, Belinda Bencic a tremblé au moment de conclure face à Suzan Lamens. Elle a ainsi concédé le break alors qu'elle servait pour le gain du match à 6-1 5-3, avant de manquer deux balles de match à 6-5 à la relance. Mais la championne olympique 2021, qui avait survolé les débats dans la première manche avec quatre breaks réussis en quatre jeux de retour, n'a pas laissé passer sa chance dans le jeu décisif. Elle s'est finalement imposée en 1h40' pour signer son 14e succès en 18 matches livrés depuis son retour aux affaires l'automne dernier. Assurée de gagner quelque 100 places supplémentaires dans la hiérarchie grâce à cette accession au 3e tour, Belinda Bencic aura donc droit à un joli défi vendredi. Elle mène 3-2 dans son face-à-face avec Naomi Osaka, qui peine quant à elle à retrouver son meilleur tennis depuis son retour de maternité en janvier 2024.

Duel suisse entre 2 clubs en manque de confiance Genève et Zurich vont se battre pour une place en finale de la Champions League mercredi aux Vernets et mardi prochain lors du retour à Zurich. Une bouffée d'air pour deux clubs qui se cherchent. Les deux derniers champions de Suisse. Les deux clubs qui ont remporté la Coupe d'Europe. Zurich avait accompli cet exploit en 2009, Genève l'a imité l'an dernier. Sauf que le passé glorieux ne trouve pas d'écho dans le présent. Ou en tous les cas pas depuis le début de l'année 2025. Les deux clubs ne traversent pas cette saison de la même manière. Genève, piètre 11e de National League, se bagarre actuellement pour une place en play-in, alors que Zurich (4e) tutoie les sommets, même si le champion en titre couche sur quatre défaites lors de ses cinq dernières parties. En revanche, les deux organisations ont connu un changement d'entraîneur pendant les fêtes de fin d'année. Celui au bout du Léman était attendu. Celui du côté d'Altstetten a surpris bien du monde. Cadieux et Crawford plus là A Genève, Jan Cadieux a été remplacé par ses deux assistants Yorick Treille et Rikard Franzen et les résultats ne sont pour l'heure pas à la hauteur des ambitions du club. En sept matches, le duo a engrangé trois victoires pour quatre défaites ou huit points sur 21 possibles. Insuffisant. Sur les bords de la Limmat, Marco Bayer a dû succéder en catastrophe à Marc Crawford qui s'est retiré pour soigner des problèmes mentaux. En cinq rencontres, les Lions ont récolté quatre points avec une victoire riquiqui à Langnau (1-0) et une défaite aux tirs au but dans le derby face à Kloten alors qu'ils menaient 4-1. On ne peut donc pas parler de deux clubs en confiance au moment d'aborder cette demi-finale aller de Coupe d'Europe. Mais pourtant, sur la scène européenne, Aigles et Lions se comportent très bien. A croire, notamment pour Genève, que l'air continental redonne du plaisir. "On ne joue pas différemment en Coupe d'Europe qu'en championnat, analyse Simon Le Coultre. Il y a sûrement quelque chose de mental là derrière, mais je ne sais pas l'expliquer." Trop peu d'entraînements Le fait d'avoir remplacé le coach principal par ses assistants démontrait bien une envie de ne pas tout bouleverser. "On a gardé pas mal de bases, notamment sur le plan défensif, poursuit Simon Le Coultre. On a changé deux ou trois détails." Seulement avec un calendrier très rempli, Genève n'a que peu d'opportunités pour s'entraîner. "C'est le vrai problème, estime l'arrière grenat. L'apprentissage se fait en match et c'est différent. Le calendrier n'est pas une excuse, mais c'est plus difficile de trouver des automatismes au niveau des lignes." Suspendu pour cinq matches en championnat après avoir donné un coup de crosse à un officiel, Sakari Manninen sera sur la glace afin d'aider ses coéquipiers. Cela permettra peut-être aux Aigles d'avoir cette première ligne percutante. Quant à Simon Le Coultre, il se dit encore à la recherche de sa forme. "Je dois faire la pire saison de ma carrière, conclut-il. Mais je continue de travailler pour inverser cette tendance. Et cela se traduit dans tous les aspects du jeu, pas seulement sur le plan offensif."

Leverkusen domine Mayence Leverkusen continue de gagner Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, a remporté mardi son dixième match consécutif toutes compétitions confondues. Le Werkself s'est imposé contre Mayence 1-0. Grâce à un but d'Alejandro Grimaldo en début de seconde période (48e), Leverkusen revient à un point du Bayern (38 contre 39). Les Munichois reçoivent Hoffenheim mercredi (20h30) en clôture de la phase aller de la Bundesliga. Derrière le duo de tête, l'Eintracht Francfort parvient à suivre le rythme en ce début d'année 2025, avec un deuxième succès et 33 points au compteur. L'Eintracht a dominé Fribourg 4-1, avec notamment des buts de Marmoush et de Hugo Ekitiké.

Doublé suisse en slalom à Flachau, Rast devant Holdener Camille Rast est bien la meilleure slalomeuse de la saison Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Fantastique doublé suisse lors du slalom de Coupe du monde à Flachau. Camille Rast a devancé de 0''16 Wendy Holdener pour aller chercher sa deuxième victoire en Coupe du monde. Camille Rast est bien la meilleure slalomeuse actuellement. Après sa victoire à Killington, la skieuse de Vétroz est allée chercher un deuxième succès sur le virage court cet hiver. Et avec la manière! Un peu trop timide avec son dossard 1 en première manche, Camille Rast a su rectifier le tir lors de son second passage pour passer de la 8e à la première place. La Valaisanne a réalisé un milieu de manche exceptionnel pour aller cueillir le quatrième podium de sa carrière, le troisième en slalom cette saison. Elle reprend également le dossard rouge de leader de la discipline avec 405 points devant...Wendy Holdener. La Schwytzoise, ouvreuse à Adelboden, a brillé tout en devant encore une fois se contenter de la 2e place, un rang qu'elle ne connaît que trop bien depuis le début de sa carrière. Mais la skieuse d'Unteriberg ne va pas se plaindre avec cette belle deuxième place. Déjà deuxième à Killington, elle avait aussi décroché cette place à Kranjska Gora derrière Zrinka Ljutic. La Croate, qui a remporté les deux derniers slaloms, a commis une immense sur le haut et n'a pas pu prendre le départ de la deuxième manche en raison de son 34e rang à 3''70. Si Sara Hector complète le podium, il convient aussi de féliciter Mélanie Meillard. La Valaisanne d'origine neuchâteloise finit dans le top 10 pour la sixième fois en autant de courses. Il s'agit de son troisième top 5 de la saison après Killington et Kranjska Gora. Pour son 103e et dernier slalom, Michelle Gisin n'a pas réalisé de miracles. L'Obwaldienne, victorieuse du slalom de Semmering voici plus de quatre ans, a manqué d'énergie pour terminer à la 23e place, alors qu'elle était encore 14e au terme du premier effort. Juste derrière la double championne olympique de combiné on retrouve Aline Höpli.

Fribourg Olympic se joue de Spirou Arnaud Cotture et Fribourg ont été solides à domicile en Europe Cup Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg Olympic a signé son deuxième succès de la 2e phase de l'Europe Cup. A domicile, les joueurs de Thibaut Petit ont dominé Spirou Charleroi 95-87. Déjà vainqueurs des Bleges chez eux, les Fribourgeois ont poursuivi leur maîtrise devant leur public. Olympic n'a jamais véritablement tremblé. Le champion de Suisse a fait la différence en deuxième mi-temps. Après vingt minutes de jeu, le score était de 49-45 en faveur des Fribourgeois, puis de 70-58 après trois quarts. Charleroi a tout donné dans l'ultime période pour ramener l'écart de 16 points à 8. Quatre hommes se sont illustrés côté Olympic, à commencer par Anthony Williams, auteur de 22 points avec notamment un 4/7 à 3 pts. Belle performance de Natan Jurkovitz avec 19 points et 8 rebonds, ainsi que d'Arnaud Cotture (18 points) et Eric Nottage (14). Fribourg compte deux victoires et deux défaites en quatre rencontres. Les deux premiers du groupe sont qualifiés pour la suite.

Slalom de Flachau: Holdener et les Suissesses placées Wendy Holdener placée après la première manche du slalom de Flachau Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Wendy Holdener va se battre pour le podium après la première manche du slalom de Flachau. La Schwytzoise, 2e, accuse 0''75 de retard sur Katharina Liensberger. Alors que l'Autrichienne a réussi un superbe effort devant son public, Wendy Holdener a rivalisé sur le haut avant de céder du temps sur les trente dernières secondes d'une manche très longue. Derrière Holdener, on retrouve la Suédoise Sara Hector à 0''94, ce qui fait que seules deux athlètes sont dans la même seconde que Liensberger. Cinquième à 1''15, Mélanie Meillard aura elle aussi l'opportunité d'aller chercher le premier podium de sa carrière en slalom. Comme sa compatriote, la Valaisanne d'origine neuchâteloise a perdu du temps sur les deux derniers secteurs. Première à s'élancer, Camille Rast a pour sa part fait preuve de timidité. Elle a tout de même limité la casse en se classant 8e à 1''50 et donc à 0''75 de Wendy Holdener. Pour son 103e et dernier slalom, Michelle Gisin n'a pour l'heure pas réalisé de miracles. L'Obwaldienne, victorieuse du slalom de Semmering voici plus de quatre ans, a manqué d'énergie pour occuper la 14e place provisoire à 2''38. A noter la contre-performance de Zrinka Ljutic. La Croate, qui a remporté les deux derniers slaloms, a commis une immense sur le haut et a été repoussée au 24e rang à 3''70.

Michelle Gisin va se concentrer sur le géant et la vitesse Michelle Gisin va renoncer au slalom Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Michelle Gisin va désormais se concentrer sur le géant et les disciplines de vitesse. L'Obwaldienne disputera ce mardi le 103e et dernier slalom de sa carrière en Coupe du monde. "Cela a été plus que douze incroyables années en Coupe du monde de slalom, et j'ai tout donné", a déclaré la skieuse dans une vidéo publiée sur le canal Instagram de Swiss-Ski. Michelle Gisin a couru son premier slalom à ce niveau en décembre 2012 à Semmering. Elle est montée neuf fois sur le podium, avec un seul succès décroché en 2020 à... Semmering! L'hiver dernier, elle a obtenu neuf top 10 en onze courses, finissant quatrième au classement de la spécialité. Mais cette saison, un 19e rang à Killington est son meilleur résultat.

Le prêt de Noah Okafor à Leipzig échoue après la visite médicale Noah Okafor: son prêt à Leipzig ne s'est pas matérialisé Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Noah Okafor (24 ans) ne va pas rejoindre le RB Leipzig. Le prêt par l'AC Milan de l'attaquant international suisse a échoué après la visite médicale, selon les médias allemands. Okafor était arrivé lundi à Leipzig, qui devait le recruter en prêt avec une option d'achat. Mais les responsables du club ont changé d'avis après la visite médicale, estimant que le joueur n'était pas à 100% et en condition de pouvoir aider l'équipe de manière immédiate. Le Suisse s'était blessé à un mollet en décembre, mais avait depuis repris l'entraînement avec l'AC Milan. Il est désormais retourné en Italie.