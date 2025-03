Merelä maintient Berne en vie ++ Odermatt titré sans skier

Berne peut dire merci à Merelä. Le top scorer a dévié un puck d'Aktell en power-play à la 80e pour conserver un espoir de qualification pour les demi-finales. Et dire que cinq minutes plus tôt, le Finlandais se faisait attraper le menton par le coude de Julien Sprunger... Avec le nez rougi, Merelä a joué les rennes pour guider les Ours vers la victoire. A noter que pour la troisième fois à Berne, la rencontre s'est décidée dans le temps supplémentaire.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté Milan-Sanremo, le premier Monument cycliste de la saison, samedi. Il a devancé l'Italien Filippo Ganna et un Tadej Pogacar ultra-offensif à l'issue d'une course palpitante.

Cette médaille est la 11e conquise par la star de l'athlétisme suisse dans un grand rendez-vous international élite. Elle s'était pourtant montrée plus rapide deux semaines plus tôt lors des Européens d'Apeldoorn, où elle avait dû se contenter de l'argent en 7''02 soit à 0''01 de Zaynab Dosso.

Revanchards, Alex Fiva et Talina Gantenbein ont quant à eux manqué leur affaire dans une épreuve qui a démarré avec plus d'une heure de retard en raison d'un nuage récalcitrant. Le second duo helvétique s'est arrêté au stade des demi-finales, échouant à près d'une seconde d'une place dans la grande finale. Il s'est classé 8e.

Parti en "pole" après que son coéquipier avait gagné sa course, Fanny Smith a maîtrisé son sujet samedi. La Villardoue a repoussé jusqu'au bout les assauts de ses adversaires en finale pour devancer la Française Jade Grillet Aubert (2e avec Melvin Tchiknavorian) et l'Italienne Jole Galli (3e, associée à Yanick Gunsch).

Tous deux sacrés vendredi en individuel, Ryan Regez et Fanny Smith ont remis le couvert samedi à St-Moritz. Le Bernois et la Vaudoise ont décroché le titre mondial de skicross par équipe.

Ryan Regez et Fanny Smith ont décroché leur 2e or en 24 heures

Ryan Regez et Fanny Smith ont décroché leur 2e or en 24 heures Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Premier but, "grande fierté" pour Vincent Sierro

Vincent Sierro (10) se dit fier d'avoir marqué en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Vincent Sierro a inscrit son premier but en équipe de Suisse vendredi face à l'Irlande du Nord (1-1). "Une grande fierté", pour le Valaisan, qui a découvert la sélection nationale sur le tard.

"Le chemin par lequel je suis passé n'est pas forcément celui dont tout le monde rêve en étant petit. Mais ça fait partie de mon histoire et je suis très content d'avoir pu marquer ce premier but pour aider l'équipe", a réagi en zone mixte le milieu de terrain de 29 ans, qui fêtait vendredi sa 11e sélection.

A Belfast, le capitaine du FC Toulouse a pleinement saisi l'opportunité offerte par les absences de Granit Xhaka (en congé paternité) et de son successeur annoncé Ardon Jashari (ménagé). Face aux Nord-Irlandais, il a sans doute été le meilleur des onze titulaires désignés par Murat Yakin, mais il a aussi permis à la Suisse d'éviter une défaite qui aurait fait tache en transformant en but un corner botté par Ricardo Rodriguez.

"Muri" séduit

Sa performance a en tout cas séduit son sélectionneur, qui a particulièrement apprécié le jeu long du Sédunois. "Il a d'emblée fait très bonne impression. Il comprend le jeu et arrive à l'accélérer", a applaudi Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. "Et en plus il est habile de la tête, ce que je ne savais pas!"

Le principal intéressé a toutefois rappelé que la Suisse ne pouvait se satisfaire de ce match nul. "On était venu pour la victoire, donc on n'est naturellement pas content de ne pas avoir gagné ce match amical", a regretté l'ancien joueur d'YB. "Après, il y a eu du positif: on a réussi à contrôler le jeu et on est resté patient. Mais il nous a manqué cette précision dans le dernier tiers du terrain pour créer des deux contre un, rentrer dans la surface et amener encore plus de danger", a-t-il complété.

"Marquer beaucoup de buts"

Une pelouse loin d'être à la hauteur du chaleureux accueil nord-irlandais et le manque d'automatismes entre certains joueurs qui ne se connaissaient pas voici une semaine peuvent expliquer en partie les difficultés rencontrées par les hommes de Murat Yakin. "Certes, c'était parfois difficile de jouer en une touche de balle, mais ce n'est pas une excuse. On doit s'améliorer", a nuancé Vincent Sierro.

Le Valaisan espère sans doute étrenner une nouvelle fois le numéro 10 qu'il porte en l'absence de Granit Xhaka mardi à Saint-Gall face au Luxembourg. Un adversaire idéal pour permettre à la Suisse d'enfin retrouver une victoire qui la fuit depuis le dernier Euro et ce faste huitième de finale face à l'Italie. "On veut gagner devant nos fans en marquant beaucoup de buts. On va travailler ces prochains jours pour y arriver", a-t-il promis.