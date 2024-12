Messi désigné meilleur joueur de la MLS ++ Fracture pour Lotomba

Messi désigné meilleur joueur de la MLS Lionel Messi est le MVP de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell L'octuple Ballon d'Or Lionel Messi a été désigné meilleur joueur (MVP) du championnat nord-américain, a annoncé la MLS vendredi. L'Argentin de 37 ans a mené l'Inter Miami en tête du championnat après la saison régulière avec 74 points, un record en MLS. Pour sa première année complète aux Etats-Unis après avoir rejoint Miami en juillet 2023 en provenance du PSG, Messi a brillé avec 20 buts et 16 passes décisives lors de la saison régulière. Il a pourtant manqué 16 rencontres. Mais la saison s'est achevée de façon brutale pour Miami et son champion du monde 2022 avec une élimination surprise dès le premier tour des play-off par Atlanta. La finale du championnat oppose samedi le Los Angeles Galaxy aux Red Bulls de New York.

Zurich Lions: Lammikko et Fröden s'engagent sur le long terme Juho Lammikko a signé jusqu'en 2028 avec les Zurich Lions Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Les attaquants Juho Lammikko et Jesper Fröden se plaisent sur les bords de la Limmat. Le Finlandais a prolongé jusqu'en 2028 le contrat le liant aux Zurich Lions alors que le Suédois a signé jusqu'en 2027, a annoncé vendredi le champion de Suisse en titre. Lammikko (28 ans) et Fröden (30 ans) s'étaient illustrés lors des derniers play-off. Ils avaient notamment marqué les deux buts inscrits par les Zurich Lions dans l'acte VII de la finale face à Lausanne, remporté 2-0 par le "Z".

Fracture de la jambe pour Jordan Lotomba Jordan Lotomba souffre d'une fracture à une jambe Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Gros coup dur pour Jordan Lotomba. L'international suisse du Feyenoord Rotterdam souffre d'une fracture au bas de la jambe Lotomba sera indisponible pendant les prochains mois, a annoncé le club néerlandais sans donner plus de précisions sur la durée de son indisponibilité. La latéral droit de 26 ans s'est blessé en début de semaine à l'entraînement. Il a déjà subi une opération afin de se remettre correctement et le plus rapidement possible de cette fracture, souligne le Feyennord. Jordan Lotomba, dont la huitième et dernière sélection en équipe de Suisse remonte au mois d'octobre 2023, est arrivé dans le club néerlandais au début du mois de septembre après avoir évolué durant quatre ans à Nice. Une blessure à une cuisse l'avait déjà mis au repos forcé durant quatre semaines cet automne.

Bencic et Stricker dans le tableau principal Belinda Bencic va faire valoir un classement protégé pour disputer l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Seuls deux Suisses sont pour l'heure admis directement dans le tableau principal de l'Open d'Australie (12-26 janvier), et ce uniquement grâce à des classements protégés. Il s'agit de Belinda Bencic (WTA 913, protégée 15) et de Dominic Stricker (ATP 301, protégé 94). Stan Wawrinka (ATP 161), vainqueur de l'édition 2014 du premier Majeur de l'année, peut espérer obtenir une wild-card. Viktorija Golubic (WTA 109), qui s'est hissée pour la première fois au 3e tour cette année à Melbourne, doit quant à elle compter sur une dizaine de forfaits pour intégrer le tableau final. En l'état, elle devra passer par les qualifications.

Therese Johaug à nouveau sur la première marche du podium Therese Johaug (au premier plan) a signé sa 86e victoire en carrière à Lillehammer (archives). Image: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt Therese Johaug n'a rien perdu de sa superbe. La Norvégienne a signé une victoire dès sa deuxième course depuis son retour aux affaires en enlevant le 10 km skating de Lillehammer vendredi. La fondeuse de 36 ans s'était déjà classée deuxième à Ruka lors de sa première course depuis sa pause de deux ans et la naissance de sa fille. Cette fois, elle a levé les bras pour la 86e fois de son immense carrière, devant deux compatriotes norvégiennes. Les Suissesses Nadja Kälin (42e) et Désirée Steiner (60e) ont été loin du compte. La domination norvégienne a également été totale chez les hommes, malgré l'absence de Johannes Klaebo. Martin Nyenget a remporté la course devant... cinq compatriotes. Meilleur Suisse, Beda Klee s'est classé 36e et Cyril Fähndrich a pris la 60e place.

Tom Pidcock rejoint la formation suisse Q36.5 Tom Pidcock avec son maillot de champion du monde de VTT décroché en 2023 (archives). Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID L'équipe suisse Q36.5 a réussi un grand coup sur le marché des transferts. Elle a engagé le Britannique Tom Pidcock, champion olympique de VTT, pour une durée de 3 ans, a-t-elle annoncé vendredi. Q36.5, fondée en 2023 et qui possède le statut de "ProTeam" - la deuxième division du cyclisme mondial -, souligne avec cette arrivée son ambition d'accéder au World Tour et de participer pour la première fois à un Grand Tour. "Ce n'est pas seulement un changement de maillot, c'est le début de quelque chose de spécial", s'est réjoui Pidcock dans un communiqué d'une formation helvétique "en pleine croissance". Le coureur polyvalent de 25 ans a peu gagné sur route depuis son arrivée chez Ineos en 2021. Mais à chaque fois qu'il a franchi la ligne en premier, c'était toujours sur des courses de haut vol. A son palmarès figurent notamment la Flèche brabançonne 2021, les Strade Bianche 2023 et l'Amstel Gold Race 2024, remportée en avril devant Marc Hirschi, et une victoire d'étape sur le Tour de France en 2022, à l'Alpe d'Huez. Il s'est en outre illustré en VTT, discipline dans laquelle il a décroché deux médailles d'or olympique en cross-country, à Tokyo en 2021 devant Mathias Flückiger et à Paris cet été. En froid avec Ineos Malgré ces succès, ses relations avec la formation Ineos se sont détériorées ces derniers mois. En octobre, il a été mis à l'écart du Tour de Lombardie à la veille du départ de la course. Au sein de sa nouvelle formation, Pidcock devrait être le leader incontesté. "Sa capacité à gagner au niveau du World Tour fait de lui un ajout qui changera la donne pour notre équipe", s'est félicité le manager de Q36.5 Doug Ryder.

Le Grand Prix de Chine prolongé jusqu'en 2030 La Chine accueillera la F1 au moins jusqu'en 2030 Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le GP de Chine, organisé sur le circuit de Shanghai, restera au calendrier de la Formule 1 au moins jusqu'en 2030. Le contrat a été prolongé de cinq ans, ont annoncé jeudi les organisateurs du championnat. La course, organisée pour la première fois en 2004, avait fait son retour cette saison après cinq ans d'absence en raison de la pandémie de Covid et avait vu la victoire du Néerlandais Max Verstappen. Le prochain Grand Prix de Chine aura lieu le 23 mars 2025, une semaine après la course inaugurale de la saison en Australie. "Notre retour en Chine en avril pour la première fois depuis 2019 a été un moment fantastique pour notre discipline. C'est incroyable de voir le soutien grandissant dont nous bénéficions année après année. Shanghai est une superbe ville et le circuit est magnifique donc je suis ravi que notre partenariat se poursuive pour cinq ans de plus", a déclaré Stefano Domenicali, le patron de la F1.

Roman Josi et Nashville s'enfoncent Roman Josi et son gardien Justus Annunen bataillent face à Juraj Slafkovsky. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Roman Josi traverse sans doute sa saison la plus laborieuse en NHL. Battu 3-0 à Montréal, Nashville a concédé une sixième défaite de rang. Avec leurs 20 points en 27 matches, les Predators ne devancent que Chicago dans la course à la pire équipe de la Ligue... Alors que les venues à l'intersaison de Steven Samkos, Jonathan Marchessault et Colton Sissons devaient hisser la franchise vers les sommets. A Montréal, le capitaine Josi, crédité d’un -2, et ses équipiers ont été surpris par Jake Evans pour une ouverture du score à la 8e alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Ils se sont ensuite brisés devant le brio du portier Sam Montembeault , auteur de 29 arrêts pour son troisième blanchissage de la saison. Nino Niederreiter a, quant à lui, retrouvé les délices de la victoire. Battu lors de ses quatre derniers matches, Winnipeg s’est imposé 3-2 à Buffalo grâce à une réussite d’Adam Lowry après 3’59’’ de jeu dans la prolongation. Nino Niederreiter a été crédité d’un bilan neutre pour un temps de jeu de 15’54’’. Janis Moser a été le seul joueur suisse à soigner ses statistiques jeudi soir. Le Seelandais a comptabilisé un neuvième point avec un assist lors du large succès 8-1 de Tampa Bay face à San Jose. Il a été crédité d’un bilan de +3 dans cette rencontre qui a vu le Lightning mener 5-0 après le premier tiers grâce notamment aux deux buts inscrits par Brandon Hagel en l’espace de... 23’’.

Washington perd sans Kyshawn George Luka Doncic arme devant Alex Sarr pour un 78e triple-double. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Sans Kyshawn George touché à la cheville mardi contre Cleveland, Washington a concédé une défaite de plus, la seizième de rang. Sur leur parquet, les Wizards se sont inclinés 137-101 devant Dallas. La saison dernière, les Wizards avaient également perdu seize fois de suite. Washington est la sixième équipe de l’histoire à accuser un tel enchaînement. Et rien ne dit que cette série ne va pas se poursuivre avec les quatre prochaines rencontres qui opposeront les Wizards à Denver, Memphis, Cleveland et Boston. On ignore si Kyshawn George sera rétabli pour ces prochains matches... Auteur du...78e triple-double de sa carrière avec 21 points, 10 assists et 10 rebonds, Luka Doncic s’est régalé devant la défense des Wizards, Epaulé par Kyrie Irving qui a inscrit 25 points, le Slovène avait placé la barre beaucoup trop haut pour ce Washington à la dérive.

Odermatt et Sarrazin reprennent leur duel en vitesse Leur duel avait animé l'hiver dernier: le roi Marco Odermatt et le nouveau prétendant Cyprien Sarrazin entament la saison de vitesse de Coupe du monde à Beaver Creek. La station du Colorado accueille une descente, un super-G et un géant de vendredi à dimanche. Triple vainqueur du classement général, champion olympique de géant et double champion du monde en 2023 (géant et descente), le prodige nidwaldien Marco Odermatt a définitivement étendu son règne à la descente l'hiver dernier. Le petit globe de la spécialité lui avait cependant été disputé jusqu'aux derniers instants par le Français Cyprien Sarrazin, sensation de la dernière saison, vainqueur des descentes prestigieuses de Bormio et Kitzbühel (deux fois en deux jours), en plus d'un super-G à Wengen. Ancien spécialiste du géant abonné aux problèmes physiques, Sarrazin, qui a fêté ses 30 ans à l'intersaison, a vécu une éclosion aussi inattendue que spectaculaire. Une chute à l'entraînement à Kvitfjell mi-février et une météo capricieuse à Saalbach fin mars avaient privé le Français d'une fin de saison en apothéose. Finir le boulot Les prémices des exploits de Cyprien Sarrazin avaient eu lieu il y a un an à Beaver Creek, lorsqu'il avait terminé premier et deuxième des deux entraînements officiels, avant l'annulation des courses. Il a ainsi l'occasion de finir le boulot sur la piste "Birds of Prey". "Les conditions sont top, le feeling est de retour et je me sens vraiment bien. C'est la première fois depuis Kitzbühel (en janvier) que je retrouve de la neige dure comme ça sous les pieds pour faire de la descente et je me suis régalé", a réagi mardi Cyprien Sarrazin. "Je me sens bien, je me sens posé, je ne me mets pas la pression et tout se met en place, c'est cool." Mardi, il a terminé l'entraînement officiel un centième de seconde derrière Odermatt, les deux étant seulement devancés par le Slovène Miha Hrobat qui a manqué une porte. Le circuit féminin est en revanche en pause alors que les deux géants programmés à Mont Tremblant samedi et dimanche ont été annulés faute de neige. Les dames doivent reprendre le week-end suivant à Beaver Creek pour une descente et un super-G.

Lausanne à Bellinzone en quarts, Etoile Carouge recevra Bâle Lausanne se déplacera à Bellinzone fin février pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Lausanne-Sport se déplacera au Tessin fin février pour affronter Bellinzone en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Etoile Carouge recevra lui le FC Bâle. Après avoir éliminé St-Gall, Bellinzone, 7e de Challenge League, tentera de faire tomber une autre équipe de Super League. Deuxième de cette même Challenge League, Etoile Carouge a l'honneur de recevoir Bâle qui a éliminé Sion en huitièmes de finale. Leader de Promotion League, Bienne aura la lourde tâche d'accueillir Lugano qui reste sur trois finales de Coupe. Et enfin il ne reste plus qu'un duel, le seul entre clubs de Super League, avec le FC Zurich qui va recevoir la visite d'YB. Les quarts de finale auront lieu les 25, 26 et 27 février.

Lausanne et Etoile Carouge se qualifient pour les quarts Alvyn Sanches et le LS ont le sourire Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Lausanne-Sport s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se sont imposés 3-0 sur le terrain de Winterthour jeudi soir. On ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement photo dans cette rencontre. Les Zurichois n'ont jamais trouvé la solution face à un LS joueur et capable de monopoliser le ballon. L'ouverture du score est tombée à la 20e de Bernede sur un contre parfaitement mené. Les Lausannois ont pu doubler la mise juste avant la pause grâce à une magnifique inspiration d'Alvyn Sanches. La pépite vaudoise a expédié une superbe frappe de vingt mètres dans la lucarne. Les joueurs de Ludovic Magnin ont définitivement validé leur ticket pour la suite de la compétition à la 86e sur une très jolie volée de Diabaté. Carouge passe La Romandie est à l'honneur puisqu'à Aarau, Etoile Carouge a réussi à se qualifier sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une réussite de Caslei à la 70e. Les Genevois n'ont franchement rien volé, eux qui ont tiré au but bien plus souvent que leur adversaire. Et dans la dernière partie, Bellinzone, 7e de Challenge League, a créé la surprise en s'offrant St-Gall. Une victoire 1-0 grâce à un but de Chukwuemeka à la 55e. Les Tessinois ont été relativement bien payés avec deux tirs cadrés et un but qui suffit finalement à leur bonheur.

Lausanne renoue avec la victoire, Genève se contente d'un point Ahti Oksanen et Lausanne se sont battus pour écarter Bienne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a renoué avec la victoire lors de la soirée de National League. Un succès 1-0 sur Bienne, alors que Genève a dû se contenter d'un point en s'inclinant 2-1 ap contre le leader Davos. Pour les hommes de Geoff Ward, cette partie relevait d'une certaine importance. Il fallait en effet mettre fin à une série négative de trois défaites de rang, mais aussi prendre une revanche après la fessée reçue (6-1) à Bienne voici plus d'une semaine. Dans une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques, les 9000 spectateurs ont dû attendre la 23e et un lancer victorieux de Lauri Pajuniemi pour avoir droit à un but. Lausanne, avec Oksanen et Glauser de retour, n'a pas ménagé ses efforts avec 40 tirs sur un excellent Harri Säteri. Les Seelandais eux se sont montrés plus discrets avec 21 lancers. Cela a permis à Kevin Pasche de soigner ses statistiques en s'offrant un cinquième blanchissage cette saison. Et pourtant Martin Filander a donc pu finalement compter sur leur top scorer Toni Rajala, après que le recours biennois contre la suspension de deux matches pour avoir touché un officiel eut été accepté. Ce succès permet au LHC de récupérer la troisième place avec 49 points. Bienne fait lui du surplace au 7e rang avec 37 unités. Genève, un point c'est tout Il n'a pas manqué grand-chose aux Genevois pour signer un cinquième succès consécutif. Il n'aurait sans doute pas fallu que Vincent Praplan aille sur le banc des pénalités en fin de troisième tiers pour une canne dans le visage d'un davosien. Car même si Stransky a inscrit le 2-1 décisif à 4 contre 4 en prolongation, les joueurs de Jan Cadieux venaient de retrouver leur homme puni sur la glace. Sans Teemu Hartikainen, revenu mardi en Coupe d'Europe mais à nouveau blessé, le coach grenat a dû faire avec. Heureusement, il a pu aligner six étrangers avec Raanta aux buts, Lennström et Vatanen en défense, et Granlund, Manninen et Palve en attaque. Manninen s'est d'ailleurs signalé avec son 11e but de l'exercice à la 11e en power-play, mais cela n'a pas suffi. Tambellini a pu égaliser à la 44e et Stransky offrir le deuxième point à sa formation.

La Suisse logiquement battue par l'Allemagne La Suisse s'est logiquement inclinée face à l'Allemagne à Vienne Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Pour le début du tour principal du championnat d'Europe de handball féminin, les Suissesses n'ont aucune chance. Elles se sont inclinées 36-27 face à l'Allemagne à Vienne. Sans le soutien dont elles avaient bénéficié à Bâle, les Suissesses, qui participent pour la première fois au tour principal d'un championnat d'Europe, n'ont pas pu réitérer leurs bonnes performances du premier tour. Mais contre la Slovénie (samedi), les Pays-Bas (lundi) et la Norvège (mercredi), elles auront des chances d'obtenir des résultats positifs. Menées 18-14 à la pause, les Suissesses n'ont jamais pu recoller en commettant trop d'erreurs personnelles et en se heurtant à la gardienne allemande Sarah Wachter. Après l'euphorie d'avoir passé pour la première fois le tour préliminaire et le voyage de Bâle à Vienne, il a manqué un peu d'énergie.