Moubandje arrête ++ Tsurenko attaque la WTA

François Moubandje met fin à sa carrière Francois Moubandje met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'ancien international suisse François Moubandje tire sa révérence, à l'âge de 34 ans. Le défenseur genevois a annoncé sa décision sur les médias sociaux. "J'ai douté, j'ai gagné et j'ai perdu, mais je n'ai jamais cessé de me battre pour le maillot et pour l'honneur", écrit François Moubandje, qui était sans club depuis l'été dernier. Passé par Meyrin et Servette, le latéral a rejoint en 2013 Toulouse, où il a connu jusqu'en 2019 sa période la plus faste, avant de tenter sa chance en Croatie et en Turquie. Il était revenu en Suisse en 2022, passant deux saisons au FC Sion. Moubandje a disputé 21 matches avec l'équipe de Suisse. Il faisait partie de la sélection pour l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, mais n'a pas été aligné durant ces deux tournois majeurs.

Lesia Tsurenko dit attaquer la WTA en justice Lesia Tsurenko annonce avoir attaqué la WTA en justice Image: KEYSTONE/AP Lesia Tsurenko a annoncé avoir attaqué en justice la WTA. L'Ukrainienne estime que l'instance dirigeante du tennis féminin, et en particulier son patron à l'époque, ne l'avait pas assez soutenue face à ses difficultés psychologiques en 2023. "Même dans mes pires cauchemars je n'aurais pu imaginer que le circuit professionnel, où je me considérais chez moi, pouvait devenir un endroit terrifiant et étranger dont le directeur général a consciemment commis un acte d'abus psychologique contre moi, qui a provoqué une crise de panique et une incapacité à faire mon boulot", écrit la joueuse dans un message posté mercredi soir sur les réseaux sociaux, sans nommer ce responsable. Lesia Tsurenko fait référence à son forfait le 13 mars 2023 à Indian Wells avant un match contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. A l'époque, elle avait raconté: "Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec le directeur général de la WTA Steve Simon et j'ai été absolument choquée par ce que j'ai entendu. Il m'a dit que lui-même était contre la guerre, mais que si des joueurs russes ou bélarusses la soutenaient, c'était leur propre opinion, et que l'opinion des autres ne devrait pas me déranger". "Dire la vérité" En août 2024, Steve Simon a été remplacé à la tête de la WTA par une femme, Portia Archer. Contactée, l'instance mondiale n'a pas immédiatement commenté les nouvelles déclarations de Tsurenko. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, aucun joueur russe ou bélarusse ne l'a officiellement soutenue, certains la dénonçant au contraire. Les joueuses ukrainiennes refusent, depuis, de serrer la main de leurs adversaires de nationalités russe ou bélarusse. Mercredi, Lesia Tsurenko est revenue sur le sujet, estimant qu'il était "temps de dire la vérité" et annonçant avoir saisi la justice "en fin d'année dernière". Pressions "Douleur, peur, crises de panique, humiliation, informations cachées, pression sur mon équipe pour que je me taise... et ce n'est même pas la liste exhaustive de ce que j'ai enduré", développe la joueuse. "La WTA a refusé de protéger une femme, une joueuse, un être humain. A la place, elle a choisi de protéger une personne dépositaire du pouvoir", accuse-t-elle. "Tout ce qu'il me reste pour me défendre, pour faire valoir mes droits, ma dignité, et pour empêcher de tels actes de violence dans le sport est de me tourner vers les tribunaux", écrit-elle sans préciser quelle cour elle avait saisie, ni sous quels motifs, ni les réparations concrètes qu'elle en attendait.

Les juges de ligne conservés pour l'édition 2025 Roland-Garros conserve ses juges de ligne en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Laurent Rebours Roland-Garros conservera ses juges de ligne pour l'édition 2025 (25 mai-9 juin). Le Grand Chelem parisien est le dernier Majeur à ne pas avoir recours à l'arbitrage électronique en direct. "La volonté fédérale est de conserver les arbitres le temps que l'on pourra", a déclaré le président de la fédération française (FFT), Gilles Moretton, jeudi lors de la conférence de presse de présentation du tournoi. "On est le pays qui fournit les meilleurs arbitres sur le circuit sur l'ensemble des tournois dans le monde. On est une référence et on souhaite les garder", a-t-il affirmé. Roland-Garros est le dernier tournoi du Grand Chelem à y avoir recours, l'Open d'Australie et l'US Open ayant adopté l'arbitrage électronique depuis 2021 alors que Wimbledon le fera à partir de cette année. Les juges de ligne ont par ailleurs disparu de l'ensemble du circuit principal masculin depuis le 1er janvier, sur décision de l'ATP. "Ce sont les joueurs qui décident. Si demain, les joueurs à l'unanimité viennent nous dire +on ne joue pas s'il n'y a pas la machine+", les organisateurs du tournoi pourraient l'adopter, a convenu M. Moretton, soulignant que "ce n'est pas le cas actuellement sur terre battue". Par ailleurs, les organisateurs ont confirmé l'hommage qui sera rendu à Rafael Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi et retraité depuis novembre, ainsi qu'à Richard Gasquet, qui a annoncé raccrocher ses raquettes après son dernier match à la Porte d'Auteuil. Une demi-finale en "night session" Côté programmation, les organisateurs ont choisi de retarder la seconde demi-finale hommes, qui ne se tiendra pas avant 19h contre 17h30 l'an passé, après la polémique des loges vides l'an passé. "L'enjeu, vous l'imaginez bien, c'est le remplissage des tribunes basses, notamment. L'année passée, on n'était pas au rendez-vous, on n'était pas au niveau", a reconnu Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. Une fan zone de 5000 personnes, ouverte gratuitement du 5 au 9 juin place de la Concorde, fait également son apparition, avec l'objectif que les vainqueurs viennent y présenter leurs trophées. Enfin, dans un contexte de fronde des joueurs qui réclament aux organisateurs des tournois du Grand Chelem une meilleure répartition des revenus, la dotation a été revue à la hausse pour atteindre 56,52 millions d'euros (+5,21% par rapport à 2024).

Virgil van Dijk prolonge de deux saisons avec Liverpool Virgil van Dijk a prolongé de 2 ans avec les Reds Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le capitaine et défenseur central Virgil van Dijk a prolongé son engagement avec Liverpool pour deux saisons, a annoncé l'actuel leader du championnat d'Angleterre. Le précédent contrat de l'international néerlandais âgé de 33 ans, devenu un pilier des Reds depuis son arrivée en janvier 2018, arrivait à son terme en juin. La prolongation de van Dijk intervient six jours après celle de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien était dans la même situation contractuelle.

Karen Khachanov jouera le Geneva Open Karen Khachanov disputera le prochain Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER La liste des engagés du Geneva Open (18-24 mai) a fière allure. Les organisateurs de l'ATP 250 genevois annoncent la venue du Russe Karen Khachanov (ATP 27), vice-champion olympique en 2021. Ex-no 8 mondial, Karen Khachanov découvrira la terre battue du Parc des Eaux-Vives lors de l'ultime semaine de préparation à Roland-Garros. Il rejoint Taylor Fritz (ATP 4), le tenant du trophée Casper Ruud (ATP 10) et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 17) dans la liste des engagés. L'Entry List officielle sera dévoilée la semaine prochaine.

"Cela m'est égal" de partir du Real Madrid, explique Ancelotti Carlo Ancelotti est résigné quant à son avenir à la tête du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/VICTOR LERENA Carlo Ancelotti s'est dit résigné à l'idée que le Real Madrid envisage de le remplacer en tant qu'entraîneur après l'élimination des tenants du titre en quarts de finale de la Ligue des champions. L'Italien n'a pas su éviter une défaite 2-1 à domicile face à Arsenal, qui se qualifie sur le score total de 5-1. Le Real Madrid a subi sa 12e défaite de la saison, alors qu'il n'en avait concédé que deux sur l'ensemble de la campagne précédente. "Il est possible que le club décide de changer (d'entraîneur), que ce soit cette année ou la suivante, lorsque mon contrat expirera, il n'y a pas de problème", a déclaré à la presse Ancelotti, en poste depuis 2021, après un premier passage entre 2013 et 2015. A sept journées du terme de la Liga, le club madrilène pointe à quatre points de son grand rival du FC Barcelone. Rumeurs "Le jour où je partirai d'ici, je ne pourrai que remercier le club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire, c'est remercier le club, que mon contrat se termine ou non, cela m'est égal", a souligné le technicien de 65 ans, qui a notamment remporté deux championnats d'Espagne et trois Ligues des champions avec la "Maison Blanche". Des rumeurs récurrentes ces derniers mois ont fait état en cas de départ précoce d'Ancelotti d'un intérêt des dirigeants du Real pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui a joué pour les Merengue, et pour l'ancien manager de Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp. "Cela n'a pas suffi" Ancelotti, dont le nom a souvent été cité pour reprendre la sélection brésilienne, a lui rappelé que son équipe était toujours en lice pour la Liga, la Coupe du Roi puis la Coupe du monde des clubs cet été. "L'équipe a tout donné en termes d'attitude, mais nous n'avons pas pu le faire", a-t-il déploré mercredi. "Pour être honnête, Arsenal a très bien défendu, nous avons eu du mal à trouver des espaces, en termes d'intensité nous avons été meilleurs mais cela n'a pas suffi", a-t-il ajouté.

Karen Khachanov jouera le Geneva Open Vice-champion olympique à Tokyo en 2021, Karen Khachanov (ATP 27) participera pour la première fois au Geneva Open. Le Russe rejoint ainsi Taylor Fritz (ATP 4), le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10) et Grigor Dimitrov (ATP 17) dans la liste des engagés. Victorieux du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2018, Karen Khachanov a joué par ailleurs deux demi-finales en Grand Chelem, à New York en 2022 et à Melbourne en 2023. Agé de 28 ans, il fut no 8 mondial en juillet 2019. Karen Khachanov revient à Genève près de 12 ans après sa participation au Challenger indoor qui était organisé à la Queue d’Arve. Alors classé 511e mondial, il s’était incliné en quart de finale contre Jan-Lennard Struff. La semaine prochaine, l’ATP communiquera l’entry list officielle pour cette dixième édition du Geneva Open. Les organisateurs bénéficieront par ailleurs de trois wild cards pour étoffer encore le tableau.

Neymar sort à nouveau sur blessure Neymar s'est à nouveau blessé à une cuisse mercredi Image: KEYSTONE/EPA EFE Neymar s'est à nouveau blessé à la cuisse gauche. La star de Santos a quitté le terrain en larmes mercredi lors d'un match de la quatrième journée du championnat du Brésil contre l'Atlético Mineiro. Pour sa première titularisation avec Santos en championnat cette année, Neymar n'a passé que 34 minutes sur le terrain avant de devoir sortir en raison d'une blessure. Les caméras de télévision ont filmé les rictus de souffrance du joueur après l'ouverture du score de Santos à la 24e minute. L'international brésilien de 33 ans a reçu des soins et a d'abord été autorisé à rester sur le terrain, mais il a été ensuite remplacé dix minutes plus tard. En larmes, il a été bruyamment applaudi par ses fans lorsqu'il a quitté ses coéquipiers. Le match de mercredi, remporté 2-0 par Santos, était la première titularisation de Neymar dans le Brasileirao. Il avait fait sa première apparition de la saison dimanche dernier en jouant toute la deuxième mi-temps au Maracana contre Fluminense, lors d'une défaite 1-0, avec une prestation individuelle très discrète. No 100 Neymar a déjà été touché à la cuisse gauche le 2 mars dernier lors du quart de finale du championnat de l'Etat de Sao Paulo contre Bragantino. En raison de cette blessure, il a manqué les demi-finales et a été retiré du groupe de la Seleçao pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. L'ancien joueur du FC Barcelone, du PSG et d'Al-Hilal portait contre l'Atlético Mineiro un maillot floqué du numéro 100 pour commémorer son 100e match disputé à domicile à Vila Belmiro avec Santos, son club formateur.

Montréal en play-off pour la première fois depuis 2021 La joie des joueurs de Montréal, qui se sont qualifiés pour les play-off mercredi Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Montréal jouera les play-off en NHL. Les Canadiens ont décroché le 16e et dernier ticket disponible, dans la Conférence Est, en s'imposant 4-2 face aux Carolina Hurricanes mercredi. C'est la première fois depuis 2021 que Montréal se hisse en play-off. Les Habs se sont assuré la deuxième "wild card" à l'Est en repoussant à 4 points les Columbus Blue Jackets, qui n'ont plus qu'un match à disputer en saison régulière. La franchise québécoise défiera les Capitals d'Alex Ovechkin au 1er tour des séries finales. Toutes les affiches des quarts de finale de Conférence sont par ailleurs connues, alors qu'il reste sept rencontres à disputer jeudi. Meilleure équipe de la saison régulière, les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter se frotteront aux St. Louis Blues (nos 8 à l'Ouest) alors que les Vegas Golden Knights se mesureront au Minnesota Wild (no 7 à l'Ouest). Seul Pius Suter s'est par ailleurs illustré au niveau individuel mercredi, pour son dernier match de la saison en NHL. Le centre zurichois de Vancouver a signé son 25e but dans cet exercice 2024/25 dans un match perdu 4-1 par les Canucks face à Vegas. A noter que les Devils avaient laissé Nico Hischier et Timo Meier au repos face à Detroit, alors que les Stars ont renvoyé Lian Bichsel en AHL.

Miami affrontera Atlanta pour le dernier ticket à l'Est Tyler Herro a brillé mercredi face à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Atlanta affrontera Miami vendredi dans le dernier match des barrages d'accession aux play-off en Conférence Est de NBA. Le Heat a rejoint les Hawks en allant s'imposer 109-90 à Chicago mercredi. Miami avait déjà éliminé Chicago dans le play-in lors des deux dernières saisons, mais dans le match qui offrait la 8e place en play-off. Mercredi, le Heat a pris la tête d'entrée et n'a jamais laissé Chicago revenir. Tyler Herro a été immense avec 38 points à 13 sur 19 au tir, lui qui comptait déjà 23 points à la pause (à 8/8 au tir) alors que les siens menaient 71-47. Bam Adebayo a contribué avec 15 points et 12 rebonds face à des Bulls brouillons et dépassés. A l'Ouest, le match no 2 du play-in a vu Dallas s'imposer également à l'extérieur. Les Mavericks ont dominé les Sacramento Kings 120-106 grâce notamment aux 27 points et 9 rebonds d'Anthony Davis. Les Texans affronteront Memphis pour la 8e place disponible en play-off à l'Ouest. Les Kings sont donc éliminés.

Finale: Lausanne doit réagir Battu 3-0 mardi à Malley dans l'acte I, le Lausanne Hockey Club se doit de réagir dès jeudi lors du 2e match de la finale des play-off de National League qui l'oppose aux Zurich Lions. Mais la tâche du LHC s'annonce vraiment délicate dans ce "remake" de la finale 2024. Une statistique suffit à montrer l'ampleur du travail qui attend les hommes du coach Geoff Ward: Zurich a gagné les 14 dernières parties qu'il a disputées à domicile dans le cadre des play-off. Dont les quatre d'une finale 2024 remportée en sept matches par le "Z". Impressionnants d'efficacité mardi soir, les Lions zurichois n'ont plus connu la défaite à domicile en play-off depuis la demi-finale 2023 perdue en quatre actes face à Bienne. L'avantage de la glace récupéré mardi pourrait bien s'avérer une nouvelle fois décisif. Zurich peut par ailleurs plus que jamais s'appuyer sur la classe de son duo de choc Malgin-Andrighetto pour faire la différence. Denis Malgin a inscrit mardi le premier but avant de signer la passe décisive sur le 2-0, Sven Andrighetto marquant quant à lui le 3-0. Lausanne devra parvenir à les freiner pour aller chercher le titre.

Yann Sommer tient sa demi-finale Yann Sommer a, une fois de plus, livré la marchandise. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Yann Sommer aura bien droit à sa demi-finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone ! Le Bâlois et l’Inter n’ont pas failli à San Siro face au Bayern Munich. Victorieux 2-1 huit jours plus tôt en Bavière, les Milanais ont obtenu un nul 2-2 qui a la saveur d'une victoire. Menés à la marque après une réussite de Harry Kane à la 52e, ils ont renversé la table en l’espace de trois minutes grâce à Lautaro Martinez (58e) et à Benjamin Pavard (61e). L’Argentin et le Français ont marqué après un corner. Cette efficacité clinique sur les balles arrêtées pourraient être également décisive face aux Catalans dans le remake de la demi-finale de 2010 qui avait souri à l’Inter de Jose Mourinho. Impuissant sur la réussite de Harry Kane et sur la tête improbable d'Eric Dier pour le 2-2 de la 76e mais décisif au bout du temps additionnel sur une tête de Thomas Müller, Yann Sommer peut devenir une année après Gregor Kobel le deuxième portier suisse à disputer la finale de la Ligue des Champions. Même si le FC Barcelone peut se montrer irrésistible, le portier et ses coéquipiers ne doivent nourrir aucun complexe. Cette équipe de l’Inter, toujours en lice sur trois tableaux ce printemps, tient drôlement la route. Le Real loin du compte Le Real Madrid en revanche, est sorti de la piste. Il n’y a pas eu de remontada pour le détenteur du trophée. Malgré la ferveur de Bernabeu, les Madrilènes sont restés très loin du compte. Ils se sont incliné 2-1 devant Arsenal qui avait, faut-il le rappeler, gagner le match aller 3-0. Le soir où ils devaient toucher au sublime, Kylian Mabppé et ses coéquipiers n'ont pas pu masquer la faillite de leur jeu collectif. Battus sur des réussites de Buyako Saka (65e) et de Gabriel Martinelli (93e), les Madrilènes n'auraient jamais marqué sans une incroyable bévue de William Saliba pour le 1-1 de Vinicus Junior (68e). Le seul moment où le public a pu croire au miracle fut lorsque Thibault Courtois a détourné à la 13e un penalty de Bukayo Saka qui a eu la mauvaise idée de tenter une Panenka. Après l’échec du no 7 des Gunners, le Real et son public ont sans doute pensé que tout pouvait leur sourire. Seulement, le football demeure un sport où le collectif prime sur les individualités, aussi brillantes qu’elles soient. Après cette élimination sans gloire, le procès de Carlo Ancelotti peut s’ouvrir. Le "Mister" n’a, pour une fois, pas trouvé la clé du succès. Quant à son homolgue Mikel Arteta, il a deux semaines devant lui pour imaginer le moyen de stopper le PSG dans une demi-finale qui s'annonce très indécise.

Un 20e but pour Fabian Schär Fabian Schär buteur pour la cinquième fois cette saison en championnat. Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT La fête ne s’arrête pas pour Fabian Schär et Newcastle. Les récents vainqueurs de la Coupe de la Ligue ont cueilli un cinquième succès de rang en championnat pour se hisser à la 3e place. Devant son public, Newcastle s’est imposé 5-0 devant Crystal Palace. Buteur de la tête pour le 4-0, Fabian Schär a inscrit son 20e goal sous les couleurs des Magpies qu’il a rejoints en 2018. L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse traverse sans doute à 33 ans la plus belle saison de sa carrière.

Pas de revanche pour Jil Teichmann Jil Teichmann: en panne de résultats. Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak Les matches se suivent et se ressemblent pour Jil Teichmann (WTA 96). Comme à Radom quatre jours plus tôt, la gauchère s’est inclinée à Rouen devant Elina Svitolina (WTA 18). Jil Teichmann a été battue sur le score de 6-4 6-2, identique à celui de samedi dans le cadre de la Billie Jean King Cup. Comme en Pologne, elle a tenu le score en début de rencontre avant de céder six jeux d’affilée pour être menée 6-4 4-0. Tête de série no 1 de ce tournoi WTA 250, Elina Svitolina a cueilli un troisième succès en cinq rencontres face à une Jil Teichmann en panne de résultats en ce début de printemps. Depuis son succès au WTA 125 de Mumbai, elle reste, en effet, sur six défaites en sept rencontres.