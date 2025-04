Müller va quitter le Bayern ++ Verstappen en pole

Müller annonce son départ du Bayern Munich après 25 ans Thomas Müller quittera le Bayern en fin de saison Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Thomas Müller, double vainqueur de la Ligue des champions (2013 et 2020), a annoncé samedi matin la fin de son aventure au terme de la saison avec le Bayern Munich. L'Allemand de 35 ans avait rejoint le club à l'âge de dix ans, en 2000, au centre de formation. Dans un message posté sur son compte Instagram en forme de lettre envoyée aux supporters du Bayern, Thomas Müller explique qu'il aurait souhaité prolonger d'une saison avec son club de toujours, mais que la direction a décidé "délibérément" de ne pas lui proposer un nouveau contrat. "Même si cela ne correspond pas à mes souhaits personnels, il est important que le club suive ses convictions", a ajouté le champion du monde 2014, passé professionnel au Bayern au 1er juillet 2009 et qui est le joueur le plus utilisé dans l'histoire du club munichois, avec 743 matches disputés pour 247 buts inscrits. "Le Bayern célèbrera sa magnifique carrière avec un match d'adieu", a expliqué le club dans un communiqué publié quelques minutes après l'annonce du joueur. Thomas Müller disputera ses derniers matches avec le Bayern aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet, lors du Mondial des clubs, a précisé le club. L'attaquant, né à Weilheim in Oberbayern à une trentaine de kilomètres au sud de Munich, n'a pas précisé s'il comptait poursuivre sa carrière ailleurs. Il affiche l'un des plus beaux palmarès du foot allemand avec, en plus de ses deux Ligues des champions et de son sacre mondial, 12 titres de champion d'Allemagne (2010 et 2013-2023), six Coupes d'Allemagne, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs.

Qualifications: Verstappen devance les McLaren La joie de Max Verstappen, auteur de la pole position à Suzuka Image: KEYSTONE/AP/Shuji Kajiyama Max Verstappen a créé la surprise en arrachant la pole position du Grand Prix du Japon, troisième manche sur 24 de la saison de Formule 1. Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications au nez et à la barbe des McLaren, samedi sur le circuit de Suzuka. Le quadruple champion du monde en titre a en effet devancé les monoplaces de couleur papaye du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de seulement 12 et 44 millièmes de seconde. Il signe sa quatrième pole consécutive à Suzuka. Verstappen a surpris tout le monde, lui compris, en réussissant un tour de rêve pour son ultime tentative sur les "montagnes russes" de Suzuka, au volant d'une voiture que l'équipe avait jugée non compétitive après les trois séances d'entraînement précédentes. Il s'agit de sa 41e pole en Formule 1. Les pilotes de l'écurie Sauber ont manqué leur affaire: pour la première fois cette année, ils ont même tous deux été éliminés dès la première partie des qualifications. L'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto s'élanceront dimanche des 16e et 17e places sur la grille. La séance de qualification a duré un peu plus longtemps que prévu. Comme lors des essais libres, la course a dû être interrompue pendant un court laps de temps en raison d'un incendie. Dans la deuxième section, de l'herbe s'est à nouveau enflammée le long de la piste. L'étincelle provoquée par le contact des voitures avec le sol en est à nouveau à l'origine.

Quelques coups d'éclat pour commencer à Kingston Championne olympique du 200 m, Gabby Thomas prend à coeur son rôle d'ambassadrice du Grand Slam Track Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Grand Slam Track, le nouveau circuit de meetings de Michael Johnson, s'est élancé vendredi à Kingston. Quelques athlètes-vedettes semblaient conscients de "l'enjeu" de cette première. L'Américaine Gabby Thomas, championne olympique du 200 m, a pris à coeur son rôle de star et d'ambassadrice de l'événement, créé selon Johnson pour "révolutionner" l'athlétisme, entre une promotion moderne et un professionnalisme structuré par un prize-money unique. La triple championne olympique de Paris 2024 (200, 4x100 et 4x400 m) a dominé en 22''62 le demi-tour de piste, toute première épreuve d'une compétition qui a proposé huit courses vendredi soir, dans la chaleur (environ 30 degrés) de la fin d'après-midi de la capitale jamaïcaine. Gabby Thomas a devancé sur la ligne quelques grands noms: la championne olympique du 400 m Marileidy Paulino (22''93), la championne du monde 2019 du 200 m Dina Asher-Smith (22''96) et la vice-championne olympique du 400 m Salwa Eid Naser (22''99). Public clairsemé Particularité de cette nouvelle compétition, les huit athlètes du "sprint long" féminin s'affronteront de nouveau dès samedi, cette fois sur 400 m, à l'issue duquel la meilleure au cumul des deux classements gagnera 100'000 dollars. Nonante-six athlètes sont répartis en douze groupes de huit, pour trois jours de compétition à Kingston où le public n'a pas été massif (quelques centaines de personnes), mais bruyant. Les vuvuzelas ont vrombi pour l'ultime épreuve du jour, le 100 m masculin du chouchou de la foule, le souriant Oblique Seville. McLaughlin-Levrone s'impose Le Jamaïcain a pris la 2e place en 10''08, à un souffle de l'Américain Kenny Bednarek (10''07), parfaitement lancé dans le groupe "sprint court" avant le 200 m samedi, distance dont il est double vice-champion olympique. En ce tout début de saison estivale, les athlètes n'ont logiquement pas fait trembler le chronomètre, mais ont offert quelques courses intenses. Sydney McLaughlin-Levrone a régné sur le 400 m haies en 52''76. Autre athlète américain, Christopher Bailey a, lui impressionné sur 400 m en 44''34.

Ovechkin a inscrit vendredi ses 893e et 894e buts Alex Ovechkin remercie le public de Washington après avoir marqué son 894 but en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Alex Ovechkin a égalé vendredi le fabuleux record de Wayne Gretzky. L'ailier russe de Washington a marqué ses 893e et 894e buts en saison régulière de NHL dans un match gagné 5-3 par les Capitals face aux Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev. Ovechkin (39 ans) a ouvert la marque après 3'52 pour signer sa 40e réussite d'une saison dans laquelle il a pourtant manqué 16 matches en raison d'une fracture du péroné gauche. Il a ensuite inscrit le but de la victoire, le 4-3, après 46'13 au cours d'une période de supériorité numérique. La légende Wayne Gretzky était présente dans les tribunes vendredi à Washington. "Wayne m'a écrit un message avant ce match. Il m'a dit d'en marquer trois", a expliqué Alex Ovechkin, cité sur le site de la NHL. "C'est un moment spécial. C'est grandiose pour le hockey", a poursuivi l'ailier russe. Ovechkin a eu besoin de 1486 matches pour atteindre le total de 894 buts en saison régulière, alors que Wayne Gretzky s'était arrêté à 894 goals en... 1487 matches. Le Russe bénéficiera d'une première opportunité de dépasser le célèbre no 99 dès dimanche à New York, face aux Islanders. Philipp Kurashev a également trouvé le chemin des filets dans cette partie. L'attaquant bernois a signé sa 7e réussite de la saison à la 38e minute pour permettre aux Blackhawks de mener 3-2. Il en est désormais à 13 points dans cet exercice 2024/25, pour un peu reluisant bilan total de -27.

Le CC Genève jouera les médailles à Moose Jaw Benoît Schwarz-van Berkel et le CC Genève joueront les demi-finales du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Chris Young L'équipe de Suisse masculine jouera les demi-finales du championnat du monde de Moose Jaw. Le CC Genève du skip Andreas Schwaller s'est qualifié directement pour le dernier carré en décrochant la 2e place du Round Robin, derrière le Canada. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel ont bouclé cette phrase préliminaire en battant successivement la République tchèque (6-5) puis la Corée du Sud (9-5) vendredi. Elle affiche un bilan de 9 succès pour 3 défaites à l'issue de la phase préliminaire. La formation helvétique a dû s'employer pour vaincre les Tchèques, qui pouvaient encore espérer accrocher le top 6 - et donc une place en quarts de finale - avant cette partie. Menés 5-4 avant le 10e et dernier end, Yannick Schwaller et ses équipiers ont arraché la victoire grâce à un coup de deux réussi dans la dernière manche. Décevant 7e du Mondial 2024 à Schaffhouse, le CC Genève peut donc à nouveau lutter pour les médailles mondiales. Il se mesurera samedi en demi-finale (dès 23h heure suisse) au vainqueur du duel entre la Chine et la Norvège. Le Canada affrontera pour sa part la Suède ou l'Ecosse pour une place en finale.

Les Lions en grands favoris de la finale "Débarrassés" de Fribourg Olympic, les Lions de Genève abordent la finale de la Coupe de Suisse comme favoris samedi à Gümligen. Ils affrontent une équipe d'Union Neuchâtel en plein doute. Triple tenant du trophée, Olympic a connu l'élimination dès son entrée en lice dans la compétition, à la mi-décembre au stade des 8es de finale, s'inclinant à domicile face aux Lions de Genève. La voie était dès lors libre pour des Genevois qui avaient été battus en finale de l'édition 2023/24 à Fribourg. Les Lions devront surtout éviter l'excès de confiance face à une équipe d'Union Neuchâtel qui nage en plein doute. Au bord de la faillite, le club de la Riveraine couche sur une série de cinq défaites en SBL. Le coach Mitar Trivunovic doit qui plus est composer avec un effectif miné par les blessures. Suspense au féminin Prévue dès 14h30, la finale dames s'annonce plus indécise. Quadruple tenant du trophée, Elfic Fribourg part tout de même favori face à Nyon même si la domination des joueuses de Romain Gaspoz semble moins évidente cette saison. Elles n'ont certes perdu qu'un match sur la scène nationale, mais cette défaite fut sans appel, et elle a été subie très récemment - le 22 mars - à Fribourg face à cette même formation nyonnaise (74-95).

Le derby de la dernière chance pour le LS Lausanne doit s'imposer samedi devant Sion pour conserver un maigre espoir d'accrocher le top 6 de Super League. Les Vaudois comptent 5 points de retard sur le Zurich à trois journées de la décision. A la Tuilière se retrouvent deux équipes qui n'ont pas su tenir leur avantage mercredi lors de la 30e journée. Le LS menait 2-0 au Letzigrund avant de voir le FCZ revenir au score entre la 89e et la 95e minute. Battu le week-end dernier par Lucerne (4-1), Lausanne doit récolter les trois points même si le match nul concédé à Zurich l'a sans doute déjà condamné au Relegation Group. Les Valaisans ont eux été renversés par la lanterne rouge Winterthour à la suite d'une expulsion évitable de Benjamin Kololli (2-1). La défaite de Grasshopper à Bâle jeudi soir (2-1) a toutefois fait les affaires de Sion (9e), qui a toujours huit points d'avance sur le barragiste, mais qui n'a gagné aucun de ses trois derniers matches. La menace d'un retour des Sauterelles n'est en revanche pas totalement écartée pour Yverdon (10e), qui se rend samedi à Berne (20h30). Les Young Boys couchent sur une série de quatre victoires, la dernière acquise mardi sur la pelouse de Servette (1-0). Les hommes de Giorgio Contini sont bien revenus dans la course au titre.

Saut: Fuchs remporte la 2e épreuve de la finale Martin Fuchs a gagné la 2e épreuve de la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Martin Fuchs peut toujours croire en un deuxième sacre en finale de la Coupe du monde de saut. Le Zurichois, auteur d'un double sans faute vendredi à Bâle, a remporté la deuxième des trois épreuves au programme. Edouard Schmitz a en revanche vu ses espoirs s'envoler. Vainqueur de la finale de la Coupe du monde en 2022, Martin Fuchs a réalisé sur Leone Jei l'un des six parcours immaculés enregistrés dans la première manche de cette deuxième épreuve. Le vice-champion du monde 2018 a ensuite survolé le barrage, devançant de plus d'une seconde et demie son dauphin autrichien Max Kühner sur Elektric Blue. Martin Fuchs pointe au 2e rang du classement général. Il accuse 4 points de retard sur le Français Julien Epaillard, vainqueur jeudi, qui a signé un nouveau sans faute vendredi avec Donatello avant de renoncer au barrage. Le Suédois Henrik Eckermann, qui a commis une faute vendredi sur Iliana, est 3e à 5 longueurs du leader. Classé 9e jeudi soir, Edouard Schmitz a quant à lui joué de malchance vendredi. Une sangle en bas de sa selle s'est en effet détachée sur la fin de son parcours. Le Genevois et sa monture Gamin ont perdu leur sang-froid et ont ensuite commis deux fautes. Le duo se retrouve 13e du général.

Zesiger voit rouge face au Bayern, qui s'impose 3-1 à Augsbourg Cédric Zesiger (à gauche, à la lutte avec Harry Kane) a été expulsé vendredi face au Bayern Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Cédric Zesiger a passe une soirée difficile vendredi en Bundesliga. Le défenseur seelandais a été expulsé à la 58e minute d'un match perdu 3-1 par Augsbourg à domicile face au Bayern Munich. Exclu après avoir écopé d'un deuxième avertissement, pour une faute commise sur Harry Kane, Cédric Zesiger a forcément de quoi se sentir coupable. Le score était en effet de 1-1 lorsqu'il a été prié de quitter la pelouse. Augsbourg, qui avait ouvert la marque à la 30e dans ce derby bavarois, n'a pas tenu longtemps le choc à 10 contre 11. Kane a inscrit le 2-1 à la 60e, sur une reprise de la tête, pour permettre au "Rekordmeister" de prendre provisoirement 9 points d'avance sur le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka en tête du classement.

La Suisse s'incline 2-0 face à la France à St-Gall Selma Bacha (13) vient d'inscrire le 2-0 en profitant d'une faute de main d'Elvira Herzog Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse dames a subi une deuxième défaites en trois matches dans le groupe A2 de la Ligue des nations. La sélection de Pia Sundhage s'est inclinée 2-0 devant la France vendredi à St-Gall, où 11'011 spectateurs avaient pris place. Le pari de la jeunesse tenté par Pia Sundhage, laquelle avait laissé Ramona Bachmann, Ana-Maria Crogorcevic et Geraldine Reuteler sur le banc au coup d'envoi, n'a donc pas payé. Même si l'attaquante du Barça Sydney Schertenleib (18 ans) a montré de belles choses grâce à sa pointe de vitesse et à sa technique au-dessus de la moyenne. La France a livré un match solide pour cueillir son troisième succès dans cette poule. Les Bleues, finalistes de cette Ligue des nations en 2024, ont affiché un visage bien plus conquérant que lors de la dernière confrontation. La défaite subie 2-1 à Genève en amical en octobre dernier leur a certainement servi de leçon. Herzog coupable sur le 2-0 Les Suissesses ont pourtant connu une bonne entame de match. Elles se sont même créé la première (demi-) occasion de cette partie à la 14e minute grâce à la prometteuse Noemi Ivelj (18 ans), qui a réupéré le ballon dans les pieds adverses avant d'armer une frappe trop croisée. Mais la France a démontré toute sa force de frappe moins d'une minute plus tard. Delphine Cascarino a pris de vitesse la défense helvétique avant d'armer un centre que Sandy Baltimore, seule dans les cinq mètres, a pu reprendre tranquillement pour le 1-0 (15e). Les Bleues ont profité d'une faute de main d'Elvira Herzog pour doubler la mise à la 43e. La gardienne de Leipzig doit plaider coupable sur la frappe flottante et lointaine armée par Selma Bacha. La portière français Pauline Peyraud-Magnin avait eu la main plus ferme sur une tête à bout portant de Luana Bühler à la 27e. Les entrées de Reuteler et Alayah Pilgrim à la mi-temps, puis de Bachmann et Crnogorcevic à la 65e, n'ont pas changé le cours du jeu. La frappe - trop molle - de Pilgrim à la 74e constitue quasiment la seule opportunité suisse d'une deuxième mi-temps insipide. A Reykjavik mardi Dernière de son groupe avec 1 seul point au compteur, l'équipe de Suisse tentera de redresser la barre mardi à Reykjavik. Elle se frottera à l'Islande, qui a obtenu un nul 0-0 en Norvège vendredi. Suisse et Islande avaient fait match nul (0-0) dans la 1re journée à Zurich.

Wawrinka-Tabilo au 1er tour à Monte-Carlo Stan Wawrinka sera en lice à Monte-Carlo la semaine prochaine Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Stan Wawrinka (ATP 161) pourrait retrouver Novak Djokovic (ATP 5) au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo qui débute dimanche. Mais pour s'offrir ce superbe défi, le Vaudois de 40 ans devra venir à bout du Chilien Alejandro Tabilo (ATP 32) au 1er tour. Sacré en 2014 sur le Rocher grâce à un succès sur Roger Federer en finale, Stan Wawrinka a hérité d'une invitation pour l'édition 2025. Il n'a encore jamais affronté Alejandro Tabilo, un gaucher de 27 ans qui avait grimpé jusqu'à la 19e place mondiale l'été dernier mais qui n'a gagné que deux matches en 2025.

Hummels mettra fin à sa carrière à la fin de la saison Mats Hummels mettra fin à sa carrière cet été Image: KEYSTONE/AP/LUIS VIEIRA L'Allemand Mats Hummels a annoncé vendredi qu'il mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison, à 36 ans, dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Le défenseur central faisait partie de la "Mannschaft" lors de son sacre mondial de 2014 au Brésil. "Je lutte avec mes émotions là. Le moment qu'aucun footballeur ne peut éviter est arrivé. Après 18 années au cours desquelles le football m'a donné tant de choses, je mets un terme à ma carrière cet été", a expliqué Mats Hummels. Passé par les équipes de jeunes du Bayern Munich à partir de 1995, Hummels est devenu professionnel au sein du club munichois et a évolué au cours de sa carrière entre le Bayern et le Borussia Dortmund, avant de tenter cette saison une expérience en Italie à l'AS Rome.

Amende contre trois joueurs du Real Madrid Kylian Mbappé doit s'acquitter d'une amende de 30'000 euros auprès de l'UEFA Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal L'UEFA a infligé vendredi une amende à trois joueurs du Real Madrid pour "comportement indécent" au Metropolitano lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid. L'instance dirigeante du football européen a condamné l'attaquant français Kylian Mbappé à lui verser 30'000 euros, le défenseur allemand Antonio Rüdiger à 40'000 euros et le milieu de terrain Dani Ceballos à 20'000 euros. Selon la presse espagnole, ils avaient provoqué et chambré les fans de l'Atlético en célébrant leur qualification acquise au bout du suspense. Pour Mbappé et Rüdiger, l'UEFA a assorti cette amende d'une suspension pour un match européen, mais sans influence sur le quart de finale aller de C1 contre Arsenal mardi prochain: cette sanction n'est "pas immédiatement applicable et soumise à une période probatoire d'un an", précise l'UEFA dans un communiqué. L'organisation, qui n'a pas détaillé les faits reprochés, a finalement renoncé aux poursuites disciplinaires contre l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Elle avait ouvert la semaine dernière une enquête visant les quatre joueurs.

La formation suisse Q36.5 invitée sur la Vuelta Tom Pidcock et Q36.5 seront sur les routes d'Espagne en août et en septembre. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI L'équipe suisse Q36.5 participera au Tour d'Espagne à partir du 23 août. La formation Tudor, qui a obtenu une wild-card pour le Tour de France, ne sera en revanche pas présente sur la Vuelta. Les organisateurs du Tour d'Espagne ont révélé vendredi les trois équipes invitées sur cette 80e édition du troisième Grand Tour de l'année. Deux formations espagnoles, Burgos Burpellet et Caja Rural-Seguros ont obtenu leur billet en plus de Q36.5. La formation suisse de deuxième division (ProTeams) doit obligatoirement recevoir une invitation pour participer aux Grands Tours. Elle en avait déjà reçu une pour le Tour d'Italie mais pas pour le Tour de France, deux épreuves auxquelles participera Tudor. Avec son nouveau leader, le Britannique Tom Pidcock, Q36.5 découvrira quand même deux des trois Grands Tours cette saison.