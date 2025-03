Murat Yakin est attendu ++ Washington perd

Le premier match d'une année capitale Murat Yakin: une année capitale pour l'équipe de Suisse et aussi pour lui. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin a quatre matches pour préparer au mieux l'équipe de Suisse avant les périlleuses qualifications pour la Coupe du monde 2026 à l'automne. Tout commence à Belfast. Irlande du Nord vendredi, Luxembourg mardi, Mexique et Etats-Unis début juin: ces quatre adversaires seront-ils "les" bons sparring-partners pour l'équipe de Suisse ? Certains pointeront sans doute la faiblesse des deux premiers, mais l'ASF n'a pas vraiment eu l'embarras du choix pour cette première fenêtre internationale de l'année. La plupart des nations européennes sont, en effet, encore engagées en Ligue des nations ou entament déjà les éliminatoires du Mondial 2026. Ce n'est pas le cas de la Suisse, reléguée en Ligue B après son automne calamiteux (quatre défaites, deux matches nuls), et placée dans un groupe réduit de quatre pays en vue des éliminatoires de la Coupe du monde (avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo). L'occasion d'expérimenter Mais peu importe l'adversaire, ce premier rassemblement de 2025 doit surtout permettre à Murat Yakin d'expérimenter. C'est bien pour cette raison qu'il a convoqué quatre néophytes: Alvyn Sanches, Isaac Schmidt, Lucas Blondel et Stefan Gartenmann. Le latéral droit de Boca Juniors et le défenseur central de Ferencvaros, que le sélectionneur est allé voir évoluer à Buenos Aires et à Budapest, devraient sans doute avoir du temps de jeu vendredi au Windsork Park ou mardi à Saint-Gall, face au Luxembourg. "Nous devons leur offrir des opportunités. Ces quatre matches amicaux sont parfaits pour que nous puissions donner de l'expérience à ceux qui n'ont pas encore joué en équipe de Suisse", a d'ailleurs répété plusieurs fois Murat Yakin jeudi dernier en conférence de presse, peu après avoir révélé sa liste. L'absence de Manuel Akanji (blessé à une cuisse) et de Granit Xhaka (sa femme vient d'accoucher de leur troisième enfant), deux membres inamovibles du onze helvétique, rebat également certaines cartes. "Cela nous permet aussi de nous préparer au cas où ils ne seraient pas là cet automne, ce que je n'espère pas", a glissé Murat Yakin, qui aurait sans doute aimé voir Ardon Jashari à l'oeuvre. Le milieu de terrain de 22 ans, brillant ces derniers temps avec le FC Bruges, a été ménagé. Face aux médias à Faro, où la Suisse s'est entraînée cette semaine, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami a martelé qu'il n'y avait pas de malaise avec l'ex-capitaine du FC Lucerne. Ce dernier avait refusé d'honorer une sélection en M21 en novembre 2023, arguant que sa place était avec la première équipe. Sa présence sur le pré dimanche face à Charleroi, quelques jours après que Murat Yakin a accepté de le laisser au repos, interroge tout de même. Défense en chantier Mais l'attaque et l'entrejeu ne sont pas les priorités du sélectionneur pour le moment. Le Bâlois doit d'abord trouver la bonne formule en défense. Les déboires de l'automne (2,6 encaissés par match) ont montré que la solidité affichée à l'Euro (0,8 but encaissé par match) n'avait rien d'immuable. "Notre situation ressemble à celle d'il y a un an: nous sommes à la recherche de stabilité. Sur le plan offensif et au milieu, j'ai suffisamment de choix, mais il est clair qu'en défense, l'effectif est bien plus inexpérimenté", a-t-il souligné. Parmi les défenseurs sélectionnés, seuls Ricardo Rodriguez (125 sélections) et Eray Cömert (14) comptent, en effet, plus que cinq capes. Ce premier test à Belfast devrait néanmoins s'avérer plutôt clément pour les quatre (ou trois?) hommes que Murat Yakin décidera d'aligner en défense, dans la mesure où l'Irlande du Nord n'a pas inscrit le moindre but lors de ses cinq derniers duels face à la Suisse. Adversaire bien connu Le barrage de qualification pour la Coupe du monde 2018 reste dans les mémoires. Les hommes de Vladimir Petkovic avaient obtenu leur billet pour la Russie grâce à un penalty généreux et sans prix transformé par Ricardo Rodriguez à Belfast (1-0 sur les deux matches). A l'époque, Michael O'Neill était déjà à la barre d'une formation qui avait surpris en se qualifiant pour l'Euro 2016 en France, où son public heureux et bruyant avait marqué les esprits. Il n'avait en revanche pas vécu les deux affrontements des éliminatoires du Mondial 2022. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul et vierge au Windsor Park et la Suisse s'était imposée 2-0 à Genève grâce à des buts de Steven Zuber et Christian Fassnacht. S'il espère surtout voir son équipe développer des automatismes en Irlande du Nord, Murat Yakin est bien conscient qu'un bon résultat lancerait idéalement une année charnière pour l'équipe de Suisse. Une année qui pourrait lui coûter cher en cas d'échec à la fin de l'automne.

Washington perd sans Kyshawn Gerges Une bien sombre soirée pour Jordan Poole (à droite). Image: KEYSTONE/AP/Rob Gray Touché au genou droit, Kyshawn George a dû faire l’impasse sur le duel des cancres. A Salt Lake City, Washington sans son rookie valaisan s’est incliné 128-112 devant Utah. Face à un adversaire qui restait sur dix défaites de rang, Washington a payé au prix fort le manque d’adresse de Jordan Poole, son meilleur shooteur, Avec son 0 sur 9 derrière la ligne des 3 points, il a traversé l’une de ses plus tristes soirées de la saison. Avec cette 16e victoire, le Jazz abandonne à Washington la "lanterne rouge" de la NBA. Crédités d’un bilan de 15 victoires contre 53 défaites, les Wizards retrouveront leur public après une série de sept matches à l’extérieur vendredi lors de la réception d’Orlando. La question est de savoir si Kyshawn George sera rétabli.

Pas de Grand Chelem pour les Suissesses Une première défaite pour Alina Pätz (au centre) et les Suissesses en Corée du Sud. Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man La Suisse ne réussira pas le Grand Chelem dans le round robin du Championnat du monde d'Uijeongbu, en Corée du Sud. Après huit succès, elle a été battue 7-6 par le Canada. Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz n'ont cédé qu'après un end supplémentaire face aux tenantes du titre. Les Canadiennes ont su exploiter pleinement l'avantage de la dernière pierre. Avant son dernier match du round robin contre la Lituanie ce jeudi, les Suissesses occupent seules la tête du classement. Si elles font le job contre les Baltes, qui n'ont pas encore remporté le moindre match, cette défaite contre le Canada restera anecdotique.

Belinda Bencic: "Je me suis battue jusqu'à la fin" U premier tour "compliqué" au WTA 1000 de Miami pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 45) a dû retrousser les manches pour passer le cap du 1er tour à Miami. Elle est restée 2h38’’ sur le court avant de gagner la balle de match contre Dayana Yastremska (WTA 42). La Championne olympique de Tokyo s’est imposée 6-4 1-6 7-5 devant l’Ukrainienne qui a été la première à signer le break dans la dernière manche. "Je n’ai pas livré mon meilleur match de l’année, mais je me suis battue jusqu’à la fin, soulignait Belinda Bencic au micro de la WTA. Ce n’est pas évident de jouer contre une adversaire qui cherche sur chaque frappe le coup gagnant." Vendredi, Belina Bencic affrontera encore une Ukrainienne, mais au jeu beaucoup plus classique. Elle sera opposée à Elina Svitolina (WTA 22) dans un derby des mamans qui promet énormément. "L’exemple d’Elina a été une source d’inspiration, glisse Belinda Bencic. Son retour sur les courts après la naissance de sa fille m’a donné le courage de le tenter à mon tour." Comme l'épouse de Gaël Monfils, Belinda Bencic nourrit l’espoir de remporter un premier titre du Grand Chelem après avoir la naissance de son enfant. Personne ne peut contester aux deux femmes la légitimité d’une telle ambition.

Blondel et Gartenmann: deux expatriés retrouvent leurs racines Lucas Blondel et Stefan Gartenmann sont les deux grands inconnus dans la dernière sélection de Murat Yakin. Les deux défenseurs n'ont pas grandi en Suisse et sont heureux de retrouver leurs racines. Une grande maison au bord du lac de Constance: c'est ce que Stefan Gartenmann évoque lorsqu'il se plonge dans ses souvenirs de la Suisse. Sa famille s'y réunissait chaque année, durant les vacances d'automne. Pour son grand-père, parti de Thurgovie pour travailler comme fromager au Danemark, c'était à chaque fois un retour au pays. Pour le jeune Stefan, c'était un lieu qui est toujours resté dans son coeur. Il n'aurait jamais imaginé que, 20 ans plus tard, il enfilerait le maillot de l'équipe de Suisse. Et pour cause: Stefan Gartenmann a fait toutes ses classes de footballeur au Danemark et a disputé une bonne trentaine de matches internationaux des M16 danois jusqu'aux espoirs. Mais il n'a jamais été appelé chez les A. "Défenseur old school" Peut-être était-ce en raison de son style, lui qui ne se considère pas comme un "beau footballeur". Son agent l'a toujours comparé à Jaap Stam lors des négociations. Et le joueur de 28 ans l'a bien intégré: "Je suis un défenseur +old school+. Pas très rapide, pas très fort, mais très efficace". La comparaison avec Stam, né en 1972, semble avoir fait mouche auprès de Murat Yakin, né en 1974. Lorsqu'il a été contacté l'année dernière par l'agent de Gartenmann et que ce dernier a attiré son attention sur les origines suisses de son poulain, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a écouté avec attention, avant de se rendre peu après à Budapest où Gartenmann évolue avec son club de Ferencvaros. Quelques mois plus tard, le défenseur central est assis dans un pavillon à Almancil et s'adresse à la foule de médias suisses dans un très bon allemand. Il le doit à ses grands-parents, chez qui il a appris la langue en regardant des dessins animés avant de s'améliorer à l'école. "La Suisse est ma deuxième patrie. Le fait que j'aie la chance d'évoluer avec ce pays signifie beaucoup pour moi et ma famille", se réjouit-il. Raclette et Xamax Raclette et Neuchâtel Xamax: c'est ce que Lucas Blondel évoque lorsqu'il pense à ses années en Suisse. Contrairement à Gartenmann, il n'y a pas seulement passé des vacances, mais aussi les premières années de sa vie. Ses souvenirs restent toutefois vagues. Son père Jean-Yves, né à Neuchâtel, est un fervent supporter des "rouge et noir". Et le four à raclette l'a accompagné jusqu'en Argentine, le pays de sa mère, lorsque sa famille a décidé de s'y installer. Dans sa jeunesse, Lucas Blondel a joué au tennis, suivant les traces de son père, ex-546e mondial au classement de l'ATP. Avant d'en avoir assez à 14 ans. "Je m'énervais beaucoup trop souvent contre moi-même, je perdais toujours mes nerfs. C'est alors que j'ai réalisé que je préférais les sports d'équipe", se remémore le latéral droit. De l'Atlético de Rafaela, en passant par Tigre, il arrive en 2023 à Boca Juniors, l'un des clubs les plus connus au monde, où il joue à la Bombanera devant un peu plus de 50'000 supporters. Lorsqu'on lui demande de parler de l'ambiance du stade de Buenos Aires, Blondel secoue la tête. Impossible de la décrire, "il faut le vivre pour le comprendre". Liés par leurs racines Le contact avec Murat Yakin existe depuis longtemps. Déjà avant l'Euro 2024, il était question que Blondel fasse au moins partie du cadre élargi. Mais il s'est ensuite déchiré les ligaments croisés et a été longtemps absent. Aujourd'hui, il a lui aussi la chance de se montrer en équipe de Suisse. Pour cela, il accepte volontiers de faire 24 heures de voyage. "J'en ai toujours rêvé", raconte-t-il dans un très bon français. "J'espère que mon jeu offensif sur le côté droit pourra convaincre". Le Danois serein d'un côté, l'Argentin au sang chaud de l'autre. Tous deux sont liés par leurs racines suisses. Et pour l'entraîneur-assistant Davide Callà, il ne fait aucun doute que ces deux néophytes peuvent bonifier l'équipe de Suisse. "J'ai fait la connaissance de deux garçons qui ont une grande envie de jouer au football et qui sont aussi très fiers d'être ici", assure le nouveau bras droit de Yakin Lui-même possédant des origines italiennes, il sait exactement ce que c'est que d'avoir plusieurs cœurs dans la poitrine. "Leur histoire reflète aussi un peu le monde interconnecté d'aujourd'hui. On peut être chez soi partout et enraciné à plusieurs endroits."

Première chance de médaille pour Julie Zogg et compagnie Les choses sérieuses commencent jeudi pour les snowboardeurs alpins suisses aux Mondiaux de Saint-Moritz. Julie Zogg fait partie des favoris du géant parallèle, tout comme Dario Caviezel. Ladina Caviezel, médaillé d'argent en slalom parallèle en 2023 et de bronze en géant parallèle en 2019, n'est elle pas encore montée sur le podium cette saison au contraire de Zogg (quatre top 3). Flurina Bätschi (21 ans) y est elle parvenue pour la première fois en décembre à Davos. Les qualifications débutent à 9h00, et la phase à élimination directe commence à 13h00.

Mathilde Gremaud n'avait plus douté pareillement depuis des années Championne olympique et du monde, Mathilde Gremaud est toujours la référence en slopestyle. Mais aux Mondiaux en Engadine, la Fribourgeoise est surtout heureuse d'avoir déjà atteint la finale. Sur le papier, Mathilde Gremaud est l'atout numéro 1 de la Suisse dans ces Mondiaux de snowboard et de ski freestyle à domicile. Depuis ses deux médailles olympiques à Pékin en 2022 (or en slopestyle, bronze en Big Air), la skieuse de 25 ans a participé à 17 épreuves de Coupe du monde. Elle est montée treize fois sur le podium, et a levé les bras à huit reprises. Mercredi, elle a fait sa première apparition au Corvatsch Park de Silvaplana. Avec le troisième score des qualifications, elle s'est qualifiée plutôt sereinement pour la finale de samedi, qui réunira les douze meilleures. Mais après ses deux runs, les paroles de Mathilde Gremaud étaient teintées de doutes inhabituels. "J'étais méga nerveuse avant le premier run, comme je ne l'avais pas été depuis dix ans", a-t-elle déclaré. Et pour ne rien arranger, elle a chuté lors de ce premier passage et s'est retrouvée sous pression. Mais la Fribourgeoise a assuré l'essentiel en réalisant des figures un peu moins difficiles. "J'ai déjà atteint un grand objectif en étant ici et en me qualifiant pour la finale devant mon public", a-t-elle ajouté, soulagée. Des semaines à ne rien faire Derrière cette confiance égratignée se cache une blessure qui l'a contrainte au repos pendant plusieurs semaines avant le début des Mondiaux. Après sa troisième place à Laax mi-janvier, elle a d'abord renoncé à la tournée américaine avant de se blesser lors d'une sortie en freeride. Le fait que Gremaud se soit blessée pendant son temps libre n'est pas dénué d'une certaine ironie. Elle aime participer à des compétitions, mais y renoncer lui est plus difficile que pour d'autres stars du circuit, comme Eileen Gu. Elle néglige donc souvent des activités qu'elle apprécie comme le freeride. Ce n'est que depuis que son corps lui a envoyé des signaux clairs, voici trois ans, que Gremaud s'accorde des pauses entre les compétitions. A la dure, son corps et son esprit l'ont amenée à faire attention à son équilibre intérieur. "Maintenant, j'ai trouvé la bonne approche", assure-t-elle. À la recherche de sensations Mathilde Gremaud préfère ne pas révéler la nature de sa dernière blessure. Tout juste sait-on qu'elle a repris l'entraînement il y a quelques jours seulement. Elle a donc naturellement dû tempérer ses ambitions pour ces Mondiaux grisons. "Je serai au départ. La question est de savoir à quel niveau", avait-elle déclaré lundi avant les qualifications. Elle doit retrouver ses sensations et la confiance qui lui fait encore un peu défaut. Comme elle l'a montré mercredi lors de la deuxième manche des qualifications, Gremaud a gagné sa course contre-la-montre pour ne pas rater cette occasion de concourir devant le public suisse. Certes, il lui manque encore un soupçon d'assurance, mais au vu de son répertoire de tricks, il ne fait aucun doute qu'elle fera partie des favorites lors de la finale samedi. D'autant plus qu'il y a de nombreuses absentes de marque aux Grisons, et que Sarah Höfflin, la deuxième prétendante suisse à une médaille, a échoué lors des qualifs. En effet, la grande star du ski freestyle Eileen Gu, la Française Tess Ledeux et l'Estonienne Kelly Sildaru sont toutes absentes pour cause de blessure.

Deux ans et demi plus tard, Nick Kyrgios gagne enfin en simple Nick Kyrgios a mis fin à sa longue disette. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky L'Australien Nick Kyrgios s'est offert sa première victoire en simple depuis octobre 2022. Il a battu l'Américain Mackenzie McDonald mercredi au 1er tour du Masters 1000 de Miami. Longtemps écarté des courts à cause de blessures, le finaliste de Wimbledon en 2022 s'est imposé 3-6 6-3 6-4 contre le 101e mondial. Il affrontera au 2e tour le Russe Karen Khachanov (ATP 23), exempté de 1er tour. Kyrgios n'avait plus remporté de match en simple sur le circuit ATP depuis le début du mois d'octobre 2022 et une victoire au 2e tour du tournoi ATP 500 de Tokyo. A l'exception d'une défaite au premier tour à Stuttgart en juin 2023, l'Australien n'a disputé aucun match durant les saisons 2023 et 2024. Depuis son retour sur les courts au début de la saison 2025, Kyrgios avait jusqu'ici enchaîné trois défaites de rang, à Brisbane, à l'Open d'Australie et à Indian Wells. Lors de ce dernier tournoi, il avait à nouveau dû abandonner au milieu de la deuxième manche contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp en raison de douleurs au poignet. "Je suis encore là, mais si je ne suis pas capable de finir les matches, à quoi bon... Je ne sais pas", avait glissé Kyrgios, dépité, après son abandon.

Morini maintient Lugano en vie Giovanni Morini a joué les sauveurs pour Lugano mercredi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lugano entretient la flamme de l'espoir dans le play-out de National League. La troupe d'Uwe Krupp a renversé Ajoie dans la dernière minute du temps réglementaire mercredi pour s'imposer 2-1 et revenir à 1-2 dans la série. L'acte IV est prévu vendredi à Porrentruy. C'est Giovanni Morini qui a joué les sauveurs pour des Luganais alors au bord du précipice - et de la crise. L'attaquant italien de 30 ans a inscrit le 1-1 à 58 secondes de la fin du temps réglementaire, avant de tromper Benjamin Conz une seconde fois 30 secondes plus tard pour sceller le score. Le HC Ajoie, qui avait ouvert la marque à la 23e sur une réussite de Philip-Michael Devos en supériorité numérique, a manqué le coche au début du troisième tiers. Les hommes du coach Greg Ireland ont alors passé cinq minutes avec un homme de plus sur la glace, après que Mirco Müller avait écopé d'une pénalité de match pour une charge à la bande, sans trouver la faille. Ils pourraient bien le regretter.

Lausanne encore battu à Langnau, Kloten obtient un sursis La cage de Kevin Pasche a bougé, mais le 2-0 de Julian Schmutz (à droite) a bien été validé. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lausanne n'arrive toujours pas à faire le break en quart de finale des play-off de National League. Les Lions ont perdu l'acte IV 3-2 mercredi à Langnau et voient les Tigers revenir à 2-2. Les joueurs de l'Emmental sont bel et bien aussi "affamés" qu'ils le prétendaient avant cette série. Surtout lorsqu'ils évoluent dans leur patinoire, où Lausanne a subi une nouvelle défaite après celle de l'acte II samedi (4-3 ap). A la 52e minute, la réaction immédiate - une déviation de Jason Fuchs sur un lancer de Théo Rochette - après le deuxième but de Langnau aurait pu relancer les Vaudois. Seulement, moins de 30 secondes plus tard, ils concédaient le 3-1, la faute à Dario Rohrbach. L'attaquant suisse des Tigers a enfin fait honneur à son maillot de top-scorer dans cette série. Avant cette séquence un peu folle en troisième période, c'est lui qui avait ouvert le score à l'entame du deuxième tiers-temps, bien servi par Harri Pesonen (24e). Le 2-0 est venu d'une demi-volée de Julian Schmutz, sur une rupture bien menée par les hommes de Thierry Paterlini (51e). Lausanne a bien poussé, réduisant la marque à 6 contre 5 par Michael Hügli (58e), mais Luca Boltshauser a finalement tenu bon. Le remplaçant de Stéphane Charlin devant le but de Langnau a livré la marchandise face à son ancienne équipe. Lausanne, qui conserve l'avantage de la glace, devra se montrer plus efficace vendredi à Malley. Kloten reste en vie Vainqueur 2-1 devant son public, Kloten a obtenu un sursis face à Zurich, qui ne mène plus que 3-1 dans la série. Les Aviateurs peuvent remercier Dario Meyer, auteur du but victorieux à la 57e minute en power-play. Le 7e de la saison régulière a tout fait pour éviter la correctionnelle dans ce quart de finale, ouvrant le score par Tyler Morley après 7 minutes de jeu. Le Finlandais du "Z" Santtu Kinnunen a bien égalisé à la mi-match (31e), mais les champions en titre devront remettre l'ouvrage sur le métier pour rallier le dernier carré.

Nadine Fähndrich gagne le sprint de Tallinn Nadine Fähndrich a cueilli mercredi à Tallinn son 6e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Lucernoise Nadine Fähndrich tient la grande forme en cette fin de saison. La double médaillée de bronze des Mondiaux de Trondheim a remporté mercredi le sprint en skating de Tallinn. Nadine Fähndrich a survolé les débats dans cette épreuve. Auteure du meilleur chrono de la qualification, elle a remporté son quart puis sa demi-finale avant de s'imposer en finale avec une marge de près d'une seconde (0''98) sur sa dauphine, la Suédoise Maja Dahlqvist. Cette victoire est la sixième pour la Lucernoise de 29 ans en individuel sur le front de la Coupe du monde, la sixième en sprint. Elle avait déjà triomphé cette saison dans la 4e étape du Tour de Ski, mais c'était en style classique. Deuxième meilleure Suissesse, Anja Weber a été stoppée en demi-finale et termine 10e, alors qu'Alina Meier s'est classée 18e. Pas d'exploit suisse en revanche chez les messieurs, Janik Riebli et Noe Näff ayant tous deux été éliminés dès les quarts de finale.

Le Tour de France partira d'Edimbourg en 2027 Le Tour de France était parti du Yorkshire en 2014 (archives). Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Vingt ans après Londres, le Tour de France partira d'Edimbourg en 2027. Les trois premières étapes auront lieu en Ecosse, en Angleterre et au pays de Galles. Le Tour de France féminin partira lui aussi de Grande-Bretagne cette année-là, d'un lieu qu'il reste à dévoiler, ont précisé les organisateurs d'ASO lors d'une cérémonie mercredi soir dans la capitale écossaise. Ce sera le troisième départ du Royaume-Uni après Londres en 2007 et le Yorkshire en 2014. La dernière incursion en date sur le sol britannique avait rencontré un énorme engouement avec plus de trois millions de personnes au bord des routes. Alors que la Grande Boucle cette année s'élancera de Lille, le départ d'Edimbourg marquera le cinquième départ de l'étranger en six ans, après Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florence (2024) et Barcelone l'année prochaine.

Andri Ragettli convaincant en qualif Andri Ragettli est en lice pour une m Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Andri Ragettli est bien candidat à une médaille mondiale en Engadine. Le Grison de 26 ans s'est qualifié pour la finale du slopestyle en signant le meilleur "run" des qualifications mercredi. Champion du monde de la discipline en 2021 et médaillé de bronze en 2023, Ragettli a obtenu la note de 84,68 points. Son premier passage sur le Corvatsch Park de Silvaplana, noté à 81,08, était déjà le meilleur de sa série comprenant 24 autres freestyleurs. Samedi, il sera accompagné en finale par Fabian Bösch, champion du monde de slopestyle en 2015 et de Big Air en 2019. Avec un score de 79,22 points, L'Argovien de 27 ans a pris la troisième place de la deuxième série remporté par l'Américain Alex Hall. Kim Bugser (58,19) et Colin Wili (51,14) ne seront en revanche pas de la partie samedi.

Young Boys: plusieurs semaines d'absence pour Colley Ebrima Colley avait quitté le stade sur une civière dimanche Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les Young Boys seront privés d'Ebrima Colley (25 ans) durant plusieurs semaines, a indiqué le club. L'attaquant gambien s'est blessé à une épaule dimanche lors du succès des Bernois 2-1 à Bâle. Colley a dû être remplacé après 19 minutes de jeu. Il a été touché lors d'un duel et est lourdement retombé sur une épaule. L'international gambien avait été évacué sur une civière.