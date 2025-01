Murisier forfait ++ Djokovic éliminé

Géant d'Adelboden: Justin Murisier renonce à y participer Justin Murisier en action lors du récent super-G de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Justin Murisier (32 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux son forfait pour le géant d'Adelboden (11 janvier). Après les courses de décembre, son genou montre des signes de fatigue, a-t-il dit. Murisier a donc décidé de prendre un peu de repos pour préparer la suite de la saison. Le Valaisan a fêté début décembre son premier succès en Coupe du monde en remportant la descente de Beaver Creek.

Brisbane: Novak Djokovic éliminé dès les quarts de finale Novak Djokovic: une défaite un peu inquiétante Image: KEYSTONE/AP/Pat Hoelscher Novak Djokovic (ATP 7) a été sorti dès les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Brisbane. Le Serbe a été dominé 7-6 (8/6) 6-3 par l'Américain Reilly Opelka (ATP 293). Cette défaite est de mauvais augure pour Djokovic avant l'Open d'Australie qui débutera le 12 janvier à Melbourne. Le géant américain, qui mesure 2m11, n'a laissé aucune chance au Serbe, passant notamment 16 aces et multipliant les coups imparables. Djokovic, ancien no 1 mondial qui sort d'une saison 2024 sans titre en Grand Chelem - une première depuis 2017 - veut tenter de décrocher un 25e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, son tournoi majeur fétiche qu'il a remporté dix fois.

Carnet noir: Werner Leimgruber est décédé à 90 ans Werner Leimgruber ( Image: KEYSTONE/STR Le FC Zurich a annoncé le décès d'un de ses joueurs de légende. Werner Leimgruber est mort jeudi à l'âge de 90 ans. Il avait disputé 395 matches avec le FCZ entre 1954 et 1970, inscrivant 91 buts. Le défenseur a mené le club en tant que capitaine aux titres de champion de Suisse acquis en 1966 et 1968, ainsi qu'au premier succès en Coupe de Suisse en 1966. Au total, Leimgruber a fêté trois titres de champion et deux Coupes. Au niveau européen, il a disputé la demi-finale de Coupe des champions en 1964 face au Real Madrid. Leimgruber a été sélectionné à dix reprises en équipe de Suisse. Il faisait partie avec Köbi Kuhn et Leo Eichmann du trio qui avait été sanctionné pour être rentré une demi-heure trop tard à la veille du premier match de la Coupe du monde 1966 à Sheffield. Les trois joueurs avaient été écartés par le sélectionneur Alfredo Foni lors de la déroute inaugurale contre l'Allemagne (5-0). Leimgruber avait ensuite joué le match suivant, perdu 2-1 contre l'Espagne, pour ce qui a été sa dernière apparition avec le maillot de la Suisse.

Bordeaux: Oliver Kahn discute d'une éventuelle reprise du club Oliver Kahn pourrait venir au secours des Girondins de Bordeaux Image: KEYSTONE/DPA/SVEN HOPPE Oliver Kahn s'intéresse à reprendre les Girondins de Bordeaux. L'ancien gardien du Bayern Munich a dit être en train de mener des discussions préliminaires pour investir dans le club. "Les discussions concernant une éventuelle implication aux Girondins de Bordeaux en sont à un stade initial", a déclaré Oliver Kahn (55 ans) au quotidien populaire allemand Bild. Il a confirmé des informations publiées en premier par le quotidien régional français Sud Ouest. "Il n'y a rien de plus à dire pour le moment", a ajouté l'ancien président du directoire du club munichois, qui a longtemps été le gardien de l'équipe nationale d'Allemagne, Champion de France à six reprises, Bordeaux évolue cette saison en National 2, le quatrième échelon national. Le club a été placé en redressement judiciaire à l'été 2024 pour combler un trou financier de plus de 100 millions d'euros de dettes.

Winnipeg encore battu Nino Niederreiter (62) et ses coéquipiers croyaient bien tenir la victoire après le 3-2 d'Alex Infallo... Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Deuxième défaite de rang pour le Winnipeg de Nino NIederreiter ! Les Jets se sont inclinés 4-3 sur leur glace face à Anaheim. Les Ducks ont forcé la décision sur une réussite de Troy Perry après 3’34’’ de jeu dans la prolongation. Avec un doublé et un assist, le centre de 27 ans fut le grand homme de la soirée. Passeur sur le 3-2 d’Alex Infallo à la 58e, Nino Niederreiter a comptabilisé son 21e point, El Nino et ses coéquipiers ont cru tenir la victoire, mais Radko Gudas devait égaliser à 1’50’’ de la sirène alors que les Ducks avaient sorti leur gardien. Pius Suter a, en revanche, entamé son année sur une victoire avec Vancouver, victorieux 4-3 au shootout à Seattle. Le centre zurichois en reste toujours à 19 points après ce quatrième match de rang sans le moindre but ou passe décisive. Ovechkin marque encore Alex Ovechkin n’arrête pas, en revanche, de trouver le chemin des filets. Le Russe a inscrit un... 871e but lors de la défaite 4-3 au shootout de Washington devant Minnesota. Victime d’une fracture de la jambe en novembre, Ovechkin a raté 16 matches avant de signer un retour tonitruant sur la glace avec trois buts en quatre rencontres. Il doit en inscrire encore 24 pour battre le record des 824 buts de Wayne Gretzky. Il est largement dans les temps pour y parvenir en cette année 2025.

Un hiver de transition pour Michael Vogt Michael Vogt ouvrira ce samedi sa saison. Opéré au dos le 19 août dernier, le meilleur pilote suisse s’avance dans cet hiver avec une relative prudence. "Ce ne fut pas une opération lourde, souligne le Schwytzois dans un entretien avec Keystone-ATS. Mais comme il s’agit du dos, rien n’est vraiment simple..." Michael Vogt a, ainsi, dû attendre trois mois pour retrouver l’intégralité de ses moyens. Il a logiquement fait l’impasse sur les premières épreuves Coupe du monde pour suivre un camp d’entraînement de deux semaines avant les Fêtes à Lillehammer. Aujourd’hui, le temps est venu de reprendre le collier, ce week-end à Winterberg avec le bob à deux samedi et le bob à quatre dimanche. Le Schwytzois estime que ses meilleures chances résident désormais dans le bob à quatre. Il exige un engagement physique qu’en bob à deux. En bob à deux justement, il ne peut plus compter sur les services de son freineur Sandro Michel après le terrible accident dont les deux hommes ont été victimes en février dernier à Altenberg. Même s’il espère briller dans deux mois aux Championnats du monde de Lake Placid sur une piste qu’il apprécie, Michael Vogt joue cartes sur table. "Je ne prendrai pas tous les risques cet hiver à l’entraînement pour gagner les centièmes qui manquent, lâche-t-il. A mes yeux, seuls comptent les Jeux de Cortina en 2026." Dans l’optique de ce rendez-vous suprême, Michael Vogt livre un premier enseignement capital : "mon dos tient !"

La Suisse éliminée en quart de finale Les Suisses n'ont pas eu voix au chapitre face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick La Suisse a été éliminée en quart de finale du Championnat du monde M20 jeudi à Ottawa. Les jeunes hockeyeurs helvétiques ont été dominés par les Etats-Unis, vainqueurs 7-2. La messe était pratiquement dite après 11'35 de jeu et le troisième but étasunien. Un changement de gardien (Elijah Neuenschwander a remplacé Christian Kirsch) et la réduction du score des Suisses, signée Nils Rhyn à 4 contre 5 (16e), auraient pu relancer la partie, mais les Etats-Unis ont rapidement repris trois buts d'avance (17e), avant de frapper trois fois de plus dans le tiers médian. Andro Kaderli a ajouté un deuxième but pour la Suisse après le deuxième thé, en power-play (47e), mais la marche était trop haute pour les joueurs de Marcel Jenni. Ces derniers quittent donc le Canada avec une seule victoire en cinq matches, obtenue face au Kazakhstan lors du dernier match de la phase de groupes.

Sommer et l'Inter écoeurent l'Atalanta et filent en finale Denzel Dumfries a ouvert le score d'un retourné acrobatique. Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri L'Inter Milan a dominé l'Atalanta Bergame 2-0 grâce à un doublé de Denzel Dumfries, jeudi à Ryad. Yann Sommer et ses coéquipiers décrochent ainsi leur billet pour la finale de la Supercoupe d'Italie. Le duel entre le champion d'Italie en titre et le leader de la Serie A, séparés d'un point en championnat, a longtemps été à sens unique, l'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini laissant étrangement sur le banc Ademola Lookman et Charles De Ketelaere. Quand les deux meilleurs joueurs de l'Atalanta ont fini par entrer, à la 56e minute, leur équipe était menée 1-0 après un retourné de Dumfries sur corner (49e). La défenseur néerlandais a doublé la mise d'une superbe frappe à la 61e. L'Inter, lauréat des trois dernières éditions de la "Supercoppa italiana", affrontera lundi en finale le vainqueur de la seconde demi-finale opposant vendredi la Juventus Turin, lauréate de la Coupe d'Italie 2024, à l'AC Milan, vice-champion d'Italie 2024 qui sera dirigé pour la première fois par Sergio Conceiçao. La compétition, délocalisée pour la cinquième fois en Arabie saoudite, oppose depuis 2023 quatre équipes.

Le choc a fonctionné pour Genève-Servette Les Grenat ont entamé l'année 2025 du bon patin. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Quelques jours après le renvoi de son entraîneur Jan Cadieux, Genève-Servette a signé une précieuse victoire face à Bienne. Les Grenat se sont imposé 6-4 aux Vernets jeudi en National League. Sous la houlette de Yorick Treille, promu au poste d'entraîneur en chef en compagnie de Rikard Franzen - ce dernier est encore engagé auprès de la sélection suisse au Mondial M20 -, le GSHC a fait la différence en début de deuxième tiers-temps. Quatre buts inscrits en l'espace de quatre minutes ont eu raison des Seelandais, qui avaient pourtant rejoint les vestiaires en tête (2-1) grâce à un doublé de Fabio Hofer. Les joueurs suisses du bout du Léman, trop peu décisifs ces derniers temps ont profité des largesses de la défense biennoise. Simon Le Coultre, Roger Karrer, Tanner Richard et Vincent Praplan ont trompé chacun leur tour le portier du HCB Harri Säteri, qui est resté devant les filets. Le gardien finlandais est parvenu à stopper l'hémorragie et Bienne est revenu au score, d'abord par Aleksi Heponiemi (33e), puis par Lias Andersson (58e). Mais Praplan s'est offert un doublé dans la cage vide pour sceller le succès des Grenat, qui reviennent à la hauteur des Biennois, de Fribourg et de Lugano au classement. Les Tessinois se sont eux aussi relancés dans la course aux play-off grâce à une belle victoire obtenue sur la glace de Berne (4-1). A la 8e place, Rapperswil possède trois points d'avance sur cette meute après son succès 5-3 à Zoug (6e). Et Langnau (7e), vainqueur 2-1 à Ambri, en compte six.

Lausanne lance parfaitement l'année 2025 Avec 1 but et 3 assists, le top-scorer du LHC Antti Suomela a été décisif jeudi. Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a parfaitement lancé son année 2025. Les Lions vaudois ont dominé Kloten 5-1 jeudi dans leur patinoire pour signer une cinquième victoire de rang en National League. Les Lausannois ne peuvent regretter qu'une seule chose de cette reprise réussie et marquée par le retour au jeu de leur capitaine Michael Raffl: la réduction du score des Aviateurs en fin de match, qui a empêché Kevin Pasche de signer un quatrième blanchissage de rang à domicile. Le gardien du LHC n'avait plus encaissé de but depuis le mois de novembre devant son public et une défaite contre Davos (6-2). Un but anecdotique, car les hommes de Geoff Ward avaient plié l'affaire lors du tiers médian en frappant quatre fois en un peu plus de dix minutes. Lukas Frick, Théo Rochette (à 5 contre 4), Ahti Oksanen et Antti Suomela (à 5 contre 4) ont trompé le portier zurichois Sandro Zurkirchen, remplacé par Ludovic Waeber après le deuxième thé. Le LHC a profité de son power-play parfaitement huilé pour ajouter deux buts supplémentaires dans le troisième tiers (Aksonen encore, puis Damien Riat). Et ainsi prendre trois points d'avance en tête du classement sur Zurich, qui se déplace vendredi chez le vainqueur de la Coupe Spengler, Fribourg.

Andrea Binotto succède à Christophe Caschili Andrea Binotto: cap vers une nouvelle aventure. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andrea Binotto est le nouvel entraîneur du Stade Nyonnais indique la SFL. Le Vaudois succède à Christophe Caschili, limogé le mois dernier pour n’avoir pas consenti à une baisse de salaire. Agé de 54 ans, Andrea Binotto s’était révélé à la tête de Stade Lausanne-Ouchy qu’il a conduit de la 2e ligue inter jusqu’en Challenge League. Il a ensuite vécu deux expériences mitigées à Neuchâtel Xamax et au Servette FC où il a eu la responsabilité de la formation des M21. A Nyon, Andrea Binotto aura comme première mission d’assurer le maintien. Le club de la Côte a longtemps occupé la dernière place du classement avant de cueillir huit points lors de ses quatre derniers matches pour figurer actuellement au 8e rang.

La doyenne des championnes olympiques s'est éteinte à 103 ans Agnes Keteli en avril dernier au musée Tussaud de Budapest. Image: KEYSTONE/EPA/Robert Hegedus Agnes Keleti, la plus ancienne championne olympique au monde, est morte jeudi à l'âge de 103 ans. La vie de la Hongroise avait été marquée par le traumatisme de la Shoah. Agnes Keleti est décédée dans un hôpital de Budapest. Elle avait été hospitalisée la semaine dernière à cause d'une pneumonie à quelques jours de son 104e anniversaire. Quintuple médaillée d'or olympique au parcours exceptionnel, cette infatigable sportive née le 9 janvier 1921 a eu une vie extraordinaire. Elle a remporté au total dix médailles olympiques, dont cinq d'or aux JO d'Helsinki (1952) et de Melbourne (1956), toutes après l'âge de 30 ans. La Hongrie était alors derrière le rideau de fer, sous la coupe soviétique. "J'ai fait du sport non pas parce que cela me faisait du bien mais pour voir le monde", avait-elle déclaré en 2016 à l'AFP. Agnes Keleti voit le jour à Budapest sous le nom d'Agnes Klein, puis prend un patronyme à consonance hongroise. Appelée dans l'équipe nationale en 1939, la reine des enchaînements s'est vite vue interdire toute activité sportive en raison de ses origines juives. Après l'occupation de la Hongrie par le IIIe Reich en mars 1944, elle a échappé à la déportation en obtenant de faux documents et en prenant l'identité d'une jeune chrétienne, en échange de tous ses biens. Alors qu'elle se cachait à la campagne, elle travaillait comme domestique mais s'entraînait en secret sur les rives du Danube, lorsqu'elle avait un peu de temps libre. Son père et plusieurs membres de sa famille furent déportés et exterminés à Auschwitz, tandis que sa mère et sa soeur furent sauvées grâce au diplomate suédois Raoul Wallenberg. Comme de nombreux athlètes hongrois, Agnes Keleti n'était pas rentrée chez elle après les Jeux olympiques de Melbourne de 1956, qui se sont déroulés quelques semaines après l'échec du soulèvement antisoviétique en Hongrie, et s'est installée en Israël. Elle n'était revenue définitivement en Hongrie qu'en 2015.

L'année commence mal pour les Devils Darcy Kuemper oppose son veto Nico Hischier. Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun New Jersey a entamé l’année comme il avait conclu la précédente : par une défaite à Los Angeles. Battus 3-2 par Anaheim le 31 décembre, le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers se sont inclinés 3-0 le 1er janvier devant les Kings pour concéder pour la première fois de la saison une troisième défaite de rang dans le temps réglementaire. Elle a été consommée sur des réussites d’Andre Lee, de Quinton Byfield et d’Adrian Kempe. Muets une sixième fois cette saison, les Devils se sont brisé les dents devant un Darcy Kuemper remarquable dans la cage des Kings. Le gardien de 34 ans a réussi 32 arrêts pour le 33e blanchissage de sa carrière. Si Kevin Fiala n’a comptabilisé aucun point dans ce 22e succès de Los Angeles, Nico Hischier et Timo Meier ont accusé un bilan de -1, celui de Jonas Siegenthaler fut neutre. Les Devils poursuivront leur série de 6 matches à l'extérieur avec le quatrième déplacement agendé samedi à San Jose.

Nikola Jokic trop fort pour Clint Capela et Atlanta Nikola Jokic déborde Clint Capela: le pivot serbe a livré une performance XXL face à Atlanta. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Fin de série pour Atlanta ! Après quatre victoires de rang, les Hawks se sont inclinés 139-120 à Denver. Clint Capela et ses coéquipiers ont été désarmés devant la verve de Nikola Jokic. Dans un grand soir, le pivot serbe a assuré très tôt dans le troisième quarter le... 144e triple double de sa carrière avec 23 points, 17 rebonds et 15 assists. Les 30 points de Trae Young n’ont pas suffi à Atlanta pour rivaliser avec l’efficience de Jokic. Crédité d’un temps de jeu limité à 20’, Clint Capela n’a pas traversé la soirée la plus simple de sa carrière face à Jokic. Le Genevois a inscrit 4 points et a capté 7 rebonds pour un différentiel de -13. Il espère sans doute livrer une performance plus aboutie vendredi à Los Angeles face aux Lakers de LeBron James. Ce 1er janvier fut bien plus souriant pour Kyshawn George. Washington a cueilli sa sixième victoire de la saison. Sur leur parquet, les Wizards ont battu 125-107 Chicago. Auteur de 9 points avec un différentiel de +8, Kyshawn George a apporté sa contribution dans ce succès, le plus large de la saison. Il a, en effet, sonné la charge dans le quatrième quarter avec un panier à 3 points suivi d’un dunk pour permettre à ses couleurs de mener 104-84. Il reste au Valaisan à régler la mire à 3 points. Son 1 sur 6 derrière la ligne fait tache.