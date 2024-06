Murray garde toujours l'espoir ++ Excellente nouvelle pour Wawrinka

Murray espère toujours disputer un dernier Wimbledon Andy Murray espère toujours pouvoir disputer Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Andy Murray garde l'espoir de jouer une ultime fois à Wimbledon la semaine prochaine. L'ex-no 1 mondial admet toutefois qu'il est peu probable qu'il participe au tournoi londonien en simple après avoir été opéré d'un kyste à la colonne vertébrale. "Je dirais qu'il est plus que probable que je ne sois pas en mesure de jouer en simple" à Wimbledon, a-t-il reconnu jeudi, à la veille du tirage au sort du simple messieurs. Une participation au double, au côté de son frère aîné Jamie, semble plus plausible. L'Ecossais de 37 ans (115e mondial), qui a confirmé que les JO de Paris seraient le dernier événement de sa carrière, a subi une intervention samedi après avoir ressenti une faiblesse dans sa jambe droite alors qu'il disputait le tournoi du Queen's la semaine passée. "La semaine dernière a été assez difficile. Il s'est évidemment passé beaucoup de choses alors que je prévois de terminer (ma carrière) aux Jeux olympiques", a poursuivi Murray, qui a remporté deux de ses trois titres du Grand Chelem à Wimbledon et a également conquis l'un de ses deux titres olympiques sur le gazon londonien. Murray a expliqué que plusieurs chirurgiens lui avaient recommandé de se faire soigner immédiatement. "Bien que l'opération ne soit pas majeure, le problème était sérieux car si le kyste avait continué à grossir - déjà au Queen's, j'ai pratiquement perdu la force, la coordination et tout ce qu'il y avait dans ma jambe droite en allant sur le court -, il est probable qu'il y aurait eu d'autres complications", a-t-il indiqué. Le Britannique a souligné que la procédure s'était "très, très bien" déroulée et qu'il frappait à nouveau des balles. Mais il a ajouté qu'il était "impossible de dire" quand il serait en mesure de reprendre la compétition. "C'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que je veux jouer à Wimbledon une dernière fois", a-t-il dit.

Une wild-card pour Wawrinka, 23 autres Suisses sélectionnés Wawrinka a reçu une wild card pour les JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (39 ans) sera bien présent aux JO de Paris. Le Vaudois a reçu l'une des deux invitations réservées aux champions olympiques et vainqueurs de Grand Chelem. Swiss Olympic l'a annoncé jeudi, tout en officialisant la sélection de 23 autres sportives et sportifs. Douze ans après des Jeux de Londres où il avait eu l'honneur de porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, Stan Wawrinka (ATP 98) revient donc sur la scène olympique. Il avait en effet dû déclarer forfait sur blessure pour Rio 2016 et Tokyo 2021. Swiss Tennis comptera une autre représentante à Paris. Viktorija Golubic (WTA 69), qui s'était parée d'argent en 2021 en double au côté de Belinda Bencic, intègre en effet directement le tableau final étant donné que quatre joueuses au maximum sont autorisées par nation et que certaines joueuses mieux classées ont déclaré forfait. Swiss Olympic a validé la sélection de 22 autres athlètes issus du cyclisme, du beachvolley, de la gymnastique artistique, du golf et des sports équestres. Quatre Romands en font partie: le champion olympique 2012 de saut d'obstacles Steve Guerdat, la cycliste Elise Chabbey et les golfeuses Albane Valenzuela et Morgane Métraux. A noter par ailleurs que c'est Pius Schwizer et sa monture Vancouver de Lanlore qui ont été retenus pour épauler les stars Steve Guerdat (sur Dynamix de Belheme) et Martin Fuchs (sur Leone Jei) lors du concours par équipes. Le cavalier genevois Edouard Schmitz sera du voyage comme réserviste avec Gamin van ́t Naastveldhof.

Stroll prolonge chez Aston Martin, Gasly chez Alpine Lance Stroll a prolongé son contrat avec Aston Martin Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Lance Stroll a prolongé d'au moins deux saisons son contrat avec l'écurie Aston Martin, propriété de son père Lawrence. Sans surprise, le Canadien de 25 ans continuera donc de former un duo avec le vétéran espagnol Fernando Alonso (42 ans), qui avait prolongé il y a quelques semaines, au moins jusqu'à fin 2026. "Je suis très content de rester avec l'équipe pour 2025 et au-delà. C'est incroyable de voir d'où nous venons depuis cinq ans, nous avons beaucoup grandi collectivement et il y a encore beaucoup à faire, j'ai hâte", s'est enthousiasmé le natif de Montréal, qui a disputé 153 Grands Prix et compte à son palmarès une pole position (Turquie 2020) et trois podiums. Pierre Gasly reste quant lui un pilote Alpine. Le Français de 28 ans a signé un contrat de "plusieurs années", a annoncé vendredi l'écurie française. Il dispute actuellement sa deuxième saison de championnat du monde au service d'Alpine. Son meilleur résultat depuis son départ de l'équipe AlphaTauri a été une troisième place au Grand Prix des Pays-Bas en août dernier.

Les Suisses resserrent leurs liens avant de défier l'Italie Michel Aebischer connaît parfaitement le football italien Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Suisse soigne bien tous les détails dans son approche du huitième de finale de l'Euro contre l'Italie. Un Black Jack a ainsi été organisé jeudi soir pour resserrer encore davantage les liens, pour cultiver cet esprit d'équipe qui la porte depuis le début du tournoi. "Cela a crié de partout", a résumé Michel Aebischer jeudi devant la presse pour décrire cette soirée festive à l'avant-veille du grand choc. Même si elle est trop souvent usitée, souvent moquée aussi, l'expression "le groupe vit bien" colle parfaitement à la situation. Même un Xherdan Shaqiri, qui ne peut plus espérer qu'un rôle de joker, traverse cet Euro avec son sourire et sa bonne humeur coutumiers. "Murat Yakin a été clair avec lui dès le premier jour sur son rôle dans cet Euro, précise-t-on au sein de l'ASF. Xherdan a accepté ce choix." "L'Italie est le favori" Les joueurs savent toutefois qu'ils s'attaquent avec ce huitième de finale à un sommet qui sera extrêmement difficile à gravir. "L'Italie est le favori de ce huitième de finale, confirme ainsi Michel Aebischer pour rester dans la ligne tracée la veille par Remo Freuler. Elle a l'expérience de ce genre de match. Elle est surtout la tenante du titre." Sous contrat à Bologne depuis janvier 2022, le Fribourgeois sait aussi que les Italiens ont une horreur absolue de la défaite. "Personne n'aime perdre, bien sûr. Mais eux, c'est différent, lâche-t-il. Dans la culture italienne, il faut toujours gagner. J'ai ressenti cette pression particulière dès mon premier jour à Bologne", glisse-t-il. "Les gens ne parlent que de football, poursuit-il. Il y a les émotions que l'on vit au stade. Mais le football rythme aussi le quotidien des gens. Si tu réussis une belle action, ton voisin ou la personne qui te sert au restaurant ne manqueront pas de t'en parler. En Italie, le football est le sport no 1 et cela se vérifie chaque jour." Quelle défense ? Ce huitième de finale ne sera donc pas un match comme les autres pour les trois "mercenaires" de Bologne Dan Ndoye, Remo Freuler et Michel Aebischer, même s'ils ne croiseront pas la route de leur coéquipier Riccardo Calafiori, suspendu après son carton jaune reçu lundi soir contre la Croatie. "Il faudra en premier lieu bien défendre", avertit Michel Aebischer. La suspension de Silvan Widmer redistribue quelques cartes dans ce domaine. Leonidas Stergiou devrait logiquement le suppléer. Mais avec Murat Yakin, il ne faut, on le sait, jamais jurer de rien. La rumeur donne ainsi un certain crédit à l'hypothèse d'une titularisation de Steven Zuber qui obligerait Michel Aebischer à changer de côté. Un tel choix semble toutefois improbable dans la mesure où le Fribourgeois forme un binôme parfait avec Ricardo Rodriguez depuis trois matches. "Nous avons trouvé nos automatismes", se félicite-t-il. Un tableau ouvert Michel Aebischer et ses coéquipiers ont, bien sûr, jeté un coup d'œil sur ce tableau des huitièmes de finale. La Suisse pourrait se hisser en finale sans avoir à éliminer, l'Espagne, la France, le Portugal ou l'Allemagne. "On a bien vu que notre tableau pourrait s'ouvrir, sourit-il. Mais il serait absurde de se projeter déjà sur la suite. Attendons le match de samedi. Si nous le gagnons, nous pourrons alors étudier vraiment ce tableau." Qui proposerait un quart de finale contre une Angleterre pour l'instant en souffrance ou la Slovaquie, et une demi-finale contre l'Autriche, la Turquie, la Roumanie ou les Pays-Bas. "Tous les compteurs sont désormais remis à zéro, rappelle avec raison Michel Aebischer. Plus aucun match ne sera simple à jouer." A commencer bien sûr par celui de samedi contre l'Italie, un pays où le football est roi, où la défaite est tout simplement proscrite.

Le Venezuela en quarts, la Jamaïque éliminée La joie des Vénézuéliens, qui joueront les quarts de finale de la Copa America Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Le Venezuela s'est qualifié pour les quarts de finale de la Copa America. Les Vénézuéliens ont battu le Mexique (1-0), mercredi à Inglewood en Californie lors de la 2e journée. Battue 3-1 par l'Equateur à Las Vegas mercredi, la Jamaïque est pour sa part éliminée du tournoi. Un penalty, sifflé pour un tacle maladroit du Mexicain Julian Quinones sur le Vénézuélien Jon Aramburu et transformé par le capitaine Salomon Rondon à la 57e minute, a permis au Venezuela de rafler les trois points et s'assurer la 1re place du groupe B. La Jamaïque a quant à elle fait ses adieux à la Copa America, ne parvenant pas à se hisser à la hauteur des Equatoriens qui, humiliés par le Venezuela lors de leur premier match, étaient bien déterminés à rester en lice. Mexique et Equateur s'affronteront dimanche pour la 2e place du groupe, synonyme de ticket pour les quarts de finale.

Blessée, Elaine Thompson-Herah renonce aux JO Elaine Thompson-Herah ne remportera pas un 3e titre olympique de suite sur 100 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Elaine Thompson-Herah ne remportera pas un troisième titre olympique consécutif sur 100 m. La Jamaïcaine ne participera pas aux Jeux de Paris en raison d'une blessure à un tendon d'Achille. "Je suis blessée et effondrée de manquer les Jeux olympiques cette année, mais en fin de compte, il s'agit de sport et ma santé passe avant tout", a écrit Thompson-Herah, 31 ans, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La star du sprint avait déjà renoncé à participer au demi-tour de piste à Paris et ne s'était initialement inscrite que sur 100 m pour les sélections olympiques prévues du 27 au 30 juin à Kingston. Lors de sa dernière course au début du mois à New York, elle avait terminé dernière du 100 m, en 11''48. "Petite déchirure" Thompson-Herah avait dû être portée pour sortir de la piste et avait rejoint les vestiaires dans les bras de deux autres personnes, grimaçante. Elle a raconté mercredi qu'elle s'était immédiatement rendu compte de la gravité de sa blessure. "Je me suis assise par terre parce que je ne pouvais pas exercer la moindre pression sur ma jambe pendant qu'on me transportait hors de la piste", a-t-elle écrit. Un examen médical a ensuite révélé une "petite déchirure" du tendon d'Achille, selon elle. "Je suis rentrée chez moi avec la ferme intention de continuer à pousser et à me préparer pour les sélections nationales, afin d'avoir une autre chance de participer à mes troisièmes Jeux olympiques, mais ma jambe ne me l'a pas permis", a-t-elle regretté. Malgré cette mésaventure, elle a affirmé qu'elle continuerait sa carrière de sprinteuse. "C'est un long chemin, mais je suis prête à recommencer, à continuer à travailler, à me rétablir complètement et à reprendre ma carrière sur piste", a-t-elle écrit. Un palmarès hors normes Elaine Thompson-Herah n'a jamais remporté l'or en sprint individuel aux championnats du monde, mais elle a été éblouissante dans l'arène olympique. Elle affiche cinq médailles d'or olympiques à son palmarès: deux sur 100 m, deux sur 200 m (2016 et 2021) et une avec le relais 4x100 m en 2021. Son record personnel sur 100 m est de 10''54, établi à Eugene dans l'Oregon en août 2021. Il s'agit du deuxième temps le plus rapide de l'histoire, juste derrière le record du monde de 10''49 établi par Florence Griffith-Joyner en 1988.

Drafté en 24e position, Kyshawn George atterrit à Washington Kyshawn George a été choisi par les Knicks avant d'être drafté à Washington Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Kyshawn George est bien devenu le troisième joueur suisse choisi au 1er tour de la draft NBA. Le Valaisan de 20 ans portera le maillot de Washington, après avoir été sélectionné en 24e position par les New York Knicks. Formé lui aussi à Chalon-sur-Sâone, Kyshawn George continue donc à marcher sur les traces de Thabo Sefolosha (no 13 de la draft 2006) et de Clint Capela (no 25 de la draft 2014). Il rejoindra une équipe en pleine reconstruction, les Wizards, qui ont drafté deux autres joueurs dans ce 1er tour dont le Français Alex Sarr en no 2. Fils de l'ancienne légende de Monthey Deon George, Kyshawn George connaît donc le même destin que Sefolosha lors de la draft. Le Chablaisien a été choisi par les Knicks, qui l'ont aussitôt envoyé à Washington en échange de deux choix de draft. Le Vaudois avait quant à lui été "tradé" à Chicago après avoir été retenu par Philadelphie. Kyshawn George (2m03), qui possède également la nationalité canadienne, est capable d'évoluer aux postes 2 et 3. Il sort d'une saison en NCAA aux Miami Hurricanes, où il a tourné à 7,6 points de moyenne mais s'est fait remarquer pour ses qualités défensives et son adresse à 3 points (plus de 40% de réussite). Comme l'an dernier avec le prodige Victor Wembanyama, c'est un Français qui a connu les honneurs du premier choix. Les Atlanta Hawks de Clint Capela, eux aussi en reconstruction, ont opté pour l'ailier Zaccharie Risacher (19 ans). La France truste donc les deux premiers choix de cette draft 2024.

Euro 2024: la Géorgie se hisse en 8es de finale Mikautadze inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/EPA La Géorgie a réussi un incroyable et inattendu exploit en se qualifiant pour les 8es de finale de l'Euro 2024. Elle a obtenu son billet en battant le Portugal 2-0 à Gelsenkirchen dans le groupe Pour son premier Euro, la Géorgie a vraiment fait très fort. Avec un point après deux matches dans lesquels ils avaient fait très bonne figure, ils ont su gagner le match qu'il fallait pour se hisser de haute lutte parmi les quatre meilleurs troisièmes. A Gelsenkirchen, les hommes de Willy Sagnol ont ouvert le score dès la 2e sur un contre conclu par Kvaratskhelia. Mikautadze a doublé leur avantage sur penalty à la 57e. Entre ces deux réussites, les Portugais ont eu plusieurs occasions, mais ils n'ont pas su les saisir. Une fois encore, le gardien Mamardashvili a fait merveille, tout comme l'esprit de corps et la solidarité de l'ensemble du groupe géorgien. Assuré de la première place du groupe, Roberto Martinez avait logiquement remanié son onze de départ, avec huit changements, mais Ronaldo était toujours titulaire. Muet, CR7 a été remplacé à la 65e, visiblement frustré. La Turquie passe La Turquie a quant à elle pu aussi assurer son billet pour la phase à élimination directe, non sans trembler. A Hambourg, elle a battu la Tchéquie 2-1. Celle-ci a pourtant joué à dix depuis la 20e et l'expulsion de Barak pour deux avertissements. Le capitaine Calhanoglu a donné l'avantage à son équipe à la 51e d'une superbe frappe croisée. Mais les Tchèques - qui avaient besoin de gagner pour éviter l'élimination - sont revenus dans la partie en égalisant par Soucek (66e). La fin de la rencontre a été tendue, mais les Turcs ont tenu avant de l'emporter par Tosun à la 94e. Ils finissent ainsi au deuxième rang du groupe.

Groupe E: seule l'Ukraine reste à quai Pas de vainqueur dans le duel entre Zinchenko et Castagne Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Les quatre équipes du groupe E de l'Euro 2024 ont fini à égalité avec quatre points au terme de la troisième journée! Avec la moins bonne différence de buts, c'est l'Ukraine qui est éliminée. Comme la veille dans le groupe C, les deux dernières rencontres n'ont pas trouvé de vainqueur. La Belgique et l'Ukraine en sont restées à un triste 0-0 à Stuttgart, alors qu'il y a au moins eu des buts entre la Slovaquie et la Roumanie, qui ont fait 1-1 à Francfort. Entre Belges et Ukrainiens, les débats n'ont pas volé haut. Les occasions de vibrer ont été extrêmement rares. Les Diables rouges, convaincants lors de leur succès contre la Roumanie, n'ont pas confirmé. Lukaku éteint en pointe, De Bruyne en panne d'inspiration et Doku incapable de créer la différence, les atouts belges étaient aux abonnés absents. Seul Casteels, auteur de deux arrêts décisifs en fin de match, a été à la hauteur. Les Belges pour une revanche La Belgique termine donc deuxième. Elle retrouvera la France en huitième de finale et aura ainsi l'occasion de prendre sa revanche sur la demi-finale de la Coupe du monde 2018... C'est donc la Roumanie qui a hérité de la première place de ce groupe très serré, grâce surtout à sa victoire 3-0 contre l'Ukraine lors de son entrée en lice. Elle a cependant tremblé quand la Slovaquie a ouvert le score par Duda (26e). A ce moment, elle était même éliminée! Mais un penalty de Razvan Marin (37e) les a remis en tête. Les deux équipes ont eu quelques occasions de l'emporter, mais le score n'a plus bougé. Les Slovaques joueront les huitièmes de finale, étant assurés de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Leandro Riedi à une victoire d'une grande première Leandro Riedi est encore en course pour rejoindre le tableau principal de Wimbledon. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Leandro Riedi (ATP 138) a battu l'Américain Patrick Kypson (ATP 142) au 2e tour des qualifications de Wimbledon mercredi. Il n'est plus qu'à une victoire d'intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Le Zurichois de 22 ans s'est imposé en trois sets, 6-2 3-6 7-5. Riedi devra battre l'Australien Alex Bolt (ATP 234) au 3e tour s'il entend vivre sa grande première. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés jusqu'à présent. C'est par contre fini pour Alexander Ritschard (ATP 178), qui s'est incliné en trois sets face à Otto Virtanen (ATP 149). Le Finlandais s'est imposé 6-7 (1/7) 7-5 6-4 face au Zurichois âgé de 30 ans. Valentina Ryser (WTA 236) est aussi à un succès du tableau principal. La Bernoise de 23 ans dispute pour la première fois les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem et elle a dominé l'Américaine Varvara Lepchenko 6-2 6-7 (4/7) 6-3. Sa prochaine adversaire sera Robin Montgomery (WTA 160), une autre Américaine. Pas de miracle, en revanche, pour Simona Waltert (WTA 227), qui a été éliminée au deuxième tour de ces qualifications. La Grisonne de 23 ans s'est inclinée en soirée devant l'Américaine Katie Volynets, 71e joueuse mondiale, sur le score de 6-3 6-2.

Euro 2024: "urgence familiale" pour Phil Foden Phil Foden: un retour en Angleterre pour une "urgence familiale" Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Phil Foden a quitté "provisoirement" la sélection anglaise à l'Euro. Le joueur de Manchester City a répondu à une "urgence familiale", a indiqué un porte-parole de la Fédération anglaise (FA). Foden (24 ans) a disputé les trois matches du premier tour comme titulaire avec les Three Lions. L'attaquant désigné joueur de l'année en Angleterre est attendu dans le onze de départ pour le huitième de finale prévu le 30 juin à Gelsenkirchen. "Phil Foden a quitté provisoirement le camp de base anglais et est retourné au Royaume-Uni pour une urgence familiale", a indiqué le porte-parole de la FA, sans donner davantage de précision. Durant le Mondial 2022, le défenseur Ben White et l'attaquant Raheem Sterling étaient également rentrés en Angleterre pour des raisons personnelles, sans revenir ensuite au Qatar. Concernant Foden, la FA n'a donné aucune indication sur une date possible de retour en Allemagne.

Nikola Portner acquitté Nikola Portner voit le bout du tunnel. Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Nikola Portner peut respirer. Le comité directeur de la Bundesliga de handball a acquitté le gardien de l'équipe de Suisse, soupçonné de dopage après un contrôle positif à la méthamphétamine. Le Bernois de 30 ans, qui a toujours clamé son innocence depuis le début de cette affaire en avril dernier, voit sa suspension provisoire être levée avec effet immédiat. Dans le communiqué officiel de la ligue, on peut notamment lire que la quantité de méthamphétamine détectée dans l'organisme du portier du SC Magdebourg était très faible. "Une prise active et un effet d'amélioration des performances peuvent être exclus. Il n'est pas possible de supposer une prise intentionnelle, ni une prise par négligence", est-il écrit. "Contamination involontaire" Ainsi, il est "de loin le plus probable" qu'il s'agisse d'une "contamination involontaire par une voie alternative présentée de manière concluante par l'athlète". Les échantillons de cheveux et d'urine fournis l'auraient également confirmé. "En outre, le parcours et les habitudes de vie présentés par le sportif et confirmés par de nombreuses personnes l'accompagnant rendent très improbable la consommation intentionnelle de produits dopants", poursuit le communiqué. "Dans ce contexte, le comité directeur de la Bundesliga estime qu'il est largement probable qu'il n'y ait ni intention ni faute de la part de l'athlète". La décision en faveur de Portner aurait été prise à l'unanimité. Le Bernois n'est toutefois pas encore totalement sorti d'affaire. L'Agence nationale d'antidopage allemande (NADA) a annoncé qu'elle allait examiner la décision et les motifs, et qu'elle pourrait décider de faire appel.

Remo Freuler: "l'Italie ne meurt jamais" Remo Freuler vivra samedi "l'un des trois plus grands matches" de sa carrière avec l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe "L’Italie ne meurt jamais!" Sept saisons et demie dans le Calcio vous forgent la conviction que l’Italie demeure la favorite du 8e de finale: tel est le message délivré par Remo Freuler à J-3 du choc. "On a bien vu le match contre la Croatie. Les Italiens ont été menés au score, mais ils n’ont rien lâché. Ils ne lâchent jamais d’ailleurs, explique le demi de Bologne. L’égalisation au bout du temps additionnel va leur faire le plus grand bien. Au final, ils terminent à la deuxième place d’un groupe très fort. Ils sont les favoris de ces huitièmes de finale. Et pour être honnête, cela me va bien." "Toute la différence" A 32 ans, Remo Freuler livrera samedi à Berlin pour sa 71e sélection "l’un des trois plus grands matches" de sa carrière internationale. "Ce match ne sera pas un match comme les autres. L’Italie est dans mon cœur, sourit-il. Mais dans un huitième de finale, il n’y a pas de place pour de l’amour." Le Zurichois veut impérativement cette victoire qui dira si l’équipe de Suisse aura réussi cet Euro. "Pour l’instant, nous avons fait ce qu’il fallait faire. Plutôt bien, juge-t-il. Mais cela ne compte pas. Ce match contre l’Italie fera toute la différence." Remo Freuler et ses coéquipiers ont bénéficié d’une semaine pleine pour préparer ce huitième de finale. Le souvenir des trois matches livrés en 2021 face à la Squadra Azzurra est encore bien présent dans la mémoire des joueurs. "Nous avons perdu 3-0 le premier en phase de poules de l’Euro. Une défaite sans appel, se souvient Remo Freuler. Heureusement, nous avons su réagir avec deux nuls lors des deux autres rencontres qui nous ont permis d’aller au Qatar. Contrairement aux Italiens..." "Plus de 10'000 fans pour nous pousser" Un souvenir, bien plus mortifiant celui-ci, revient à l’évocation d’un huitième de finale: le 6-1 essuyé devant le Portugal lors de la Coupe du monde 2022. "Le contexte est complètement différent, avance toutefois Remo Freuler. Nous aurons cette fois plus de 10'000 fans derrière nous pour nous pousser. Ils ont été merveilleux lors des trois premiers matches du tournoi. A nous de les rendre heureux le plus longtemps possible pour les payer en retour. Je peux leur faire une promesse: l’équipe qui sera alignée samedi n’aura rien à voir avec celle contre le Portugal. Et nous n’allons pas jouer comme l’Ecosse face à l’Allemagne avec une tactique ultra défensive. Nous jouerons notre football pour faire mal aux Italiens." L’une des grandes "nouveautés" de l’équipe de Suisse par rapport à la Coupe du monde 2022 réside dans l’éclosion de Dan Ndoye. Le joueur coéquipier de Freurer chez les Rossoblu s’avance bien comme le facteur X de la sélection. "Je ne le connaissais pas vraiment lorsque nous nous sommes retrouvés l’été dernier à Bologne, avoue Remo Freuler. Avec Dan, j’ai découvert un joueur très fort dans le un-contre-un, un joueur capable aussi de bien garder le ballon. Son but contre l’Allemagne lui a fait le plus grand bien. Il l’a libéré d’un poids. Il n’a que 23 ans. Il est vraiment promis à une grande carrière." Remo Freuler ne serait pas contre qu’elle prenne une autre dimension dès ce samedi.