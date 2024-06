Murray incertain pour Wimbledon ++ L'Allemagne première qualifiée

Ecosse - Suisse: un point qui devrait suffire La joie de Shaqiri, auteur dun nouveau but somptueux mercredi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Grâce au génie de Xherdan Shaqiri, la Suisse a virtuellement assuré son billet pour les 8es de finale de l’Euro 2024. A Cologne, elle a cueilli face à l’Ecosse (1-1) le point qui devrait lui suffire. Avec quatre ponts en deux matches et une différence de buts de +2, il faudrait un cataclysme pour que l’Ecosse souffle la deuxième place du groupe à la Suisse dimanche soir à l’issue de l’ultime journée de cette poule. La Suisse pourra ainsi évoluer l’esprit libre à Francfort contre l’Allemagne alors qu’elle aurait eu le couteau sous la gorge en cas de défaite face à l’Ecosse. Menée très tôt dans le match sur un autogoal presque "gag" de Fabian Schär, la Suisse a été sauvée, une fois de plus, par l’inspiration de Xherdan Shaqiri. Auteur de l’égalisation sur une frappe magistrale dans la lucarne, le Bâlois, qui n’était pas sorti du banc samedi contre la Hongrie, a rappelé qu’il était irremplaçable malgré le poids des ans et un souffle qui s’épuise un peu trop vite. A bon compte Un "Flower of Scotland" merveilleusement chanté par la Tartan Army qui a dû résonner jusqu’à Edinburgh, et l’ouverture du score après seulement 13 minutes de jeu avec la frappe de Scott McTominay déviée par Schär alors que Yann Sommer semblait pouvoir prendre ce ballon sans aucun problème: les Ecossais n’auraient pas pu rêver d’une plus belle entame. Cinq jours après le naufrage de Munich contre l’Allemagne, ils retrouvaient goût à la vie. Seulement, ils devaient très vite revenir les pieds sur terre. La balle perdue par Tony Ralson offrait une ouverture presque inespérée à Xherdan Shaqiri à la 26e. Le no 23 inscrivait son 32e but en sélection, l’un de ses plus beaux, pour redonner des couleurs à l’équipe de Suisse. A la 32e, Dan Ndoye était, ainsi, très proche de signer le 2-1 à la conclusion d’une action collective de toute beauté. Véritable "poison" pour la défense écossaise, le Vaudois trouvait une minute plus tard le chemin des filets avant que sa réussite ne soit annulée pour un hors-jeu. Il était donc logique que Ndoye ne soit pas l’élément "sacrifié" pour faire de la place à Breel Embolo. Le Monégasque entrait à l’heure de jeu pour un Shaqiri qui aura largement rempli son contrat dans ce rôle hybride de 9,5 que lui avait attribué Murat Yakin. Avec Embolo à la pointe de son attaque, la Suisse terminait la rencontre dans son 3-4-3 désormais "habituel". Mais ce sont les Ecossais qui devaient de ménager la chance la plus nette de cette seconde période avec une tête sur le poteau de Grand Hanley (67e). Bousculée par une Ecosse portée par son formidable public, la Suisse s’en est tirée à bon compte. Elle fut loin de témoigner de la même maîtrise collective que face à la Hongrie. Elle n'aura donc pas brisé le signe indien qui veut qu'elle ne gagne jamais ses deux premiers matches dans une phase finale. Une série extraordinaire Huit ans après la bicyclette de St-Etienne contre la Pologne, Xherdan Shaqiri a donc réussi un nouveau chef-d’œuvre. Sa frappe de la 26e minute dans la lucarne est bien le geste d’un joueur capable de forcer la décision à tout instant. Avec cette réussite à Cologne, le Bâlois entre dans l’histoire comme le seul footballeur européen à avoir toujours marqué au moins un but dans une phase finale depuis 2014. Cela avait commencé avec le triplé contre le Honduras à Manaus il y a dix ans déjà. On peut rêver que cette série extraordinaire, que... seul Cristiano Ronaldo peut égaler en Allemagne, se prolonge jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Erriyon Knighton contrôlé positif mais blanchi avant les Trials Erriyon Knighton a été contrôlé positif mais blanchi par l'Usada Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Erriyon Knighton, double médaillé mondial sur 200 m, a été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant mais blanchi lors de la procédure. Le sprinter pourra donc s'aligner aux sélections olympiques qui débutent vendredi à Eugene, a annoncé mercredi l'agence antidopage américaine (Usada). Médaillé de bronze des Mondiaux 2022 puis d'argent des Mondiaux 2023 à Budapest, Erriyon Knighton (20 ans) fait partie des favoris au podium olympique du demi-tour de piste aux Jeux de Paris cet été (26 juillet - 11 août). Il a été contrôlé positif à la trenbolone, un stéroïde anabolisant, le 26 mars 2024, explique l'Usada dans un communiqué. Suspendu provisoirement depuis avril, sans que son cas n'ait été rendu public jusqu'ici, Knighton a plaidé une contamination alimentaire qui a été retenue lors d'une audience mi-juin. Il pourra donc défendre ses chances lors des Trials la semaine prochaine sur 200 m.

Blessé, Murray est incertain pour Wimbledon Andy Murray a abandonné sur blessures au Queen's Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Andy Murray, souffrant visiblement de la hanche et du genou droits, a dû abandonner après cinq jeux contre l'Australien Jordan Thompson en 8es de finale du Queen's, mercredi à Londres. Ces pépins physiques rendent incertaine sa participation à Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qui commence le 1er juillet. Après son premier jeu de service, l'Ecossais de 37 ans a commencé à claudiquer. Dès la fin de son second jeu de service, il a fait appel au soigneur. Et après s'être fait manipuler la hanche et le genou droits, l'ex-no 1 mondial a repris le jeu avant de s'arrêter à nouveau, cette fois-ci définitivement, alors que le score était de 4-1 en faveur de Thompson. Murray avait déjà semblé souffrir mardi, au 1er tour d'un tournoi dont il est quintuple vainqueur, avant de battre pour le 1000e match de sa carrière l'Australien Alexei Popyrin. Le double vainqueur du tournoi de Wimbledon vit une année difficile: il s'était déjà blessé, à la cheville, fin mars au 3e tour au Masters 1000 de Miami, et n'avait renoué avec la compétition que près de deux mois plus tard, sur terre battue, à Genève. Celui qui avait déjà failli mettre un terme à sa carrière en 2019, avant de la poursuivre après s'être fait poser une prothèse de hanche à la jambe droite, a laissé entendre au début de l'année que cette saison serait sa dernière.

L'Allemagne première qualifiée pour les huitièmes de finale Gündogan a inscrit le 2e but allemand face à la Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA L'Allemagne s'est qualifiée mercredi pour les huitièmes de finale de "son" Euro. Elle a signé un deuxième succès en deux matches en battant la Hongrie 2-0 à Stuttgart, grâce à des buts de Jamal Musiala et d'Ilkay Gündogan. Deux matches, six points et une qualification pour les huitièmes de finale: le premier objectif d'une Mannschaft en "opération rachat" auprès de son public est désormais atteint. Elle peut envisager son dernier duel du groupe A face à la Suisse avec sérénité. S'ils n'ont pas affiché la même flamboyance que lors du match d'ouverture, remporté 5-1 contre l'Ecosse, les joueurs de Julian Nagelsmann ont fait le job. Ils ont aussi pu compter sur la fébrilité de l'arrière-garde magyare, déjà aperçue lors de la défaite contre la Nati (3-1). A la 22e minute, les défenseurs hongrois se sont en effet arrêté de jouer en réclamant une faute d'Ilkay Gündogan. Ce dernier a fait preuve de davantage de volonté en allant arracher le ballon et en le glissant à Jamal Musiala, qui ne s'est pas fait prier pour inscrire son deuxième but de la compétition. Gündogan capitaine modèle Gündogan, le capitaine de cette sélection allemande alliant expérience (Kroos, Neuer) et jeunesse (Musiala, Wirtz), a assuré le succès des siens en se retrouvant à la conclusion d'un mouvement d'école. Non pas que ce fut nécessaire, tant les Hongrois se sont montrés bien trop timorés en deuxième période. Avec leur différence de but négative (-4), même un succès face à l'Ecosse lors de la troisième journée du tour préliminaire apparaît insuffisant pour envoyer les hommes de Marco Rossi en huitièmes de finale. Ceux de Nagelsmann, eux, sont en revanche bel et bien lancés dans leur quête d'un quatrième titre européen record.

Xherdan Shaqiri titulaire Xherdan Shaqiri titulaire ce soir contre l'Ecosse: justifiera-t-il la confiance de Murat Yakin ? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Xherdan Shaqiri sera titulaire ce soir à Cologne contre l’Ecosse pour le deuxième match de la Suisse à l’Euro 2024. Le Bâlois remplace Kwadwo Duah, buteur samedi contre la Hongrie. L’introduction de Xherdan Shaqiri est l’unique changement apporté par Murat Yakin par rapport au onze victorieux de samedi. Le Bâlois devrait évoluer dans un rôle de no 10 juste derrière le duo formé par Dan Ndoye et par Ruben Vargas. Auteur du deuxième but suisse samedi, Michel Aebischer occupera toujours le flanc gauche dans un rôle de piston. Si elle s’impose, la Suisse sera qualifiée pour les huitièmes de finale avant son troisième et dernier match de cette phase de poules dimanche à Francfort contre l’Allemagne. Un nul fera aussi l’affaire même si elle resterait sous la menace hypothétique de l’Ecosse pour la deuxième place de ce groupe A. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Schär, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Shaqiri ; Ndoye, Vargas.

Golubic sortie au 2e tour à Birmingham Golubic (ici à Roland-Garros) a été sortie au 2e tour à Birmingham Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Viktorija Golubic (WTA 78) devra patienter avant de disputer son premier quart de finale de l'année sur le circuit WTA. La Zurichoise a été sortie au 2e tour à Birmingham mercredi. Issue des qualifications sur le gazon anglais, Viktorija Golubic s'est inclinée 4-6 7-5 6-3 devant Leylah Fernandez (WTA 33), tête de série no 6 du tableau. Elle a pourtant eu sa chance dans cette partie, qu'elle aurait pu conclure en deux sets. La quart de finaliste de Wimbledon 2021 a, ainsi, servi pour le gain de cette rencontre à 5-4 au deuxième set après avoir remporté trois jeux d'affilée. Mais elle a craqué au moment de porter l'estocade, perdant son service "blanc". Leylah Fernandez, qui a gagné les trois derniers jeux de la deuxième manche, a en revanche nettement dominé les débats dans l'ultime set. La gauchère a signé l'unique break dans le sixième jeu, Viktorija Golubic ne se procurant pas la moindre occasion à la relance dans cette manche décisive.

Mityukov en bronze sur 200 m dos Mityukov s'est paré de bronze mercredi à Belgrade Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Roman Mityukov devra patienter avant de décrocher son premier titre international en grand bassin. Le Genevois s'est paré de bronze sur 200 m dos mercredi soir à Belgrade. Vice-champion du monde de la spécialité en février à Doha, Roman Mityukov n'est pas parvenu à s'arracher sur la dernière longueur de bassin pour aller chercher l'or. Il a néanmoins réussi un excellent chrono (1'55''75), à 0''41 de son record national. Le Genevois de 23 ans, qui a abordé ces Européens comme un test pour les JO, sans s'être rasé, a été devancé par l'Ukrainien Oleksandr Zheltiakov (1er en 1'55''39) et le Grec Apostolos Siskos (2e en 1'55''42), qui a mené la course quasiment de bout en bout avant de céder dans les derniers mètres. Roman Mityukov a décroché sa quatrième médaille internationale en grand bassin sur 200 m dos, après le bronze européen de 2021 et les deux médailles mondiales glanées en 2023 (bronze) et 2024 (argent). Il fait ainsi oublier ses troiss quatrièmes places obtenues lors des championnats d'Europe 2022.

L'Albanie arrache le nul face à la Croatie L'Albanie a arraché un point au courage face à la Croatie Image: KEYSTONE/EPA/Leszek Szymanski L'Albanie a du coeur. Après avoir vu la Croatie inverser la tendance en deux minutes, les Albanais ont arraché le point du nul (2-2) grâce à un but de Klaus Gjasula, qui avait donné l'avantage aux Croates avec un autogoal. Luka Modric et Cie se devaient de réagir après la claque reçue en ouverture contre l'Espagne (0-3). Mais les Croates sont retombés dans leurs travers en encaissant un but rapide venu de la tête de Qasim Laci (11e). La génération vieillissante emmenée par le Ballon d'or 2018 semblait faire son âge et une défaite 1-0 aurait pratiquement acté une élimination prématurée. C'était sans compter sur deux minutes de folie et deux buts d'Andrej Kramaric (74e) et de Klaus Gjasula (76e, contre son camp) qui ont permis aux Croates de revenir d'entre les morts. Les Albanais ont toutefois montré qu'ils possédaient eux aussi des ressources et, comme un symbole, Gjasula s'est racheté de son erreur au bout du temps additionnel (95e). Les deux équipes auront malgré tout besoin d'un succès (la Croatie face à l'Italie, l'Albanie face à l'Espagne) pour espérer s'extraire de ce "groupe de la mort".

Malade, Ponti renonce aux demi-finales Malade, No Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Noè Ponti a été contraint de déclarer forfait pour les demi-finales du 100 m papillon des Européens de Belgrade mercredi soir. Le Tessinois souffre d'une gastro-entérite accompagnée de fièvre, a annoncé Swiss Aquatics. La journée semblait pourtant avoir bien commencé pour Noè Ponti, auteur du meilleur temps des séries matinales en 51''09. Mais il a dû se résoudre à renoncer à défendre ses chances moins de trois heures avant les demi-finales. L'objectif est que le médaillé de bronze olympique de 2021 puisse rentrer le plus vite au Tessin afin de se faire soigner, souligne la fédération suisse. No 2 mondial de l'année dans la discipline grâce à ses 50''16 réalisés en avril à Uster, Noè Ponti espérait bien décrocher son premier titre international en grand bassin, deux ans après s'être paré d'argent aux Européens de Rome. Cette gastro-entérite ne devrait toutefois pas trop perturber sa préparation aux JO de Paris, son unique objectif de la saison estivale.

Ligue des champions: tirage difficile pour Lugano Mattia Croci-Torti: un duel attendu avec José Mourinho et Fenerbahce Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lugano n'a pas hérité d'un adversaire facile au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Les Tessinois affronteront en effet Fenerbahce Istanbul, dont l'entraîneur est José Mourinho. Les bianconeri, vice-champions de Suisse, accueilleront les vice-champions de Turquie à Thoune le 23 ou le 24 juillet. Les travaux en cours au Cornaredo obligent les Luganais à s'exiler pour leurs matches européens. Le retour aura lieu une semaine plus tard dans la capitale turque. Pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions, Lugano devra franchir trois tours: une mission qui s'annonce difficile. Les hommes de Mattia Croci-Torti peuvent aussi se qualifier pour l'Europa League ou la Conference League, mais ils doivent pour ce faire au moins passer le 2e tour qualificatif de la Ligue des champions.

Norvège: Aleksander Kilde a retrouvé la neige La terrible chure de Kilde le 13 janvier à Wengen Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Aleksander Kilde (31 ans) a rechaussé les skis. Le Norvégien a retrouvé la neige dans son pays cinq mois après sa terrible chute à Wengen. "Cela a été un long chemin pour arriver où je suis aujourd'hui", a dit le skieur sur le canal Instagram de la Fédération norvégienne. "Cela a été comme des montagnes russes, mais j'ai pu reprendre une vie normale", a-t-il encore dit. "Je suis encore très loin de pouvoir gagner des courses. Pour le moment, je me trouve à un niveau qui me permet de réfléchir à être de nouveau un sportif professionnel", a précisé le Norvégien. Kilde avait été victime d'une grosse chute dans le S d'arrivée de la descente du Lauberhorn. Il avait subi de nombreuses blessures dont un déboîtement de l'épaule et une profonde lacération d'un mollet.

Européens: Noè Ponti meilleur temps des séries du 100 m papillon Noè Ponti: facilement qualifié pour les demi-finales du 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a signé le meilleur temps des séries du 100 m papillon lors des championnats d'Europe à Belgrade. Le Tessinois a nagé en 51''09 et s'est qualifié pour les demi-finales prévues en soirée. Ponti (23 ans) ne dispute que son épreuve de prédilection dans la capitale serbe. C'est sur 100 m papillon qu'il avait décroché la médaille de bronze en 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo. Il espère évidemment aussi monter sur le podium cet été à Paris. Jérémy Desplanches (29 ans) a lui aussi obtenu son ticket pour les demi-finales. Le Genevois a nagé le 200 m brasse en 2'12''32, soit le deuxième meilleur chrono des séries. Sur 200 m libre, Vanna Djakovic (18 ans) a gagné sa série en 2'03''04, mais cela n'a de loin pas été suffisant pour décrocher sa qualification.

La victoire qui peut tout changer pour Edmonton Connor McDavid scelle le score dans la cage vide malgré le retour désespéré de Matthew Tkachuk. Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Rien n’est joué dans la finale de la Coupe Stanley ! Edmonton n’est plus mené que 3-2 par Florida après avoir sauvé une deuxième balle de match. Victorieux 8-1 de l’Acte IV sur leur glace, les Oilers se sont imposés 5-2 à Sunrise le soir où les Panthers pensaient bien décrocher le Graal. Auteur de deux buts et de deux assists, Connor McDavid a emmené Edmonton vers une victoire qui peut, peut-être, tout changer même si Florida conserve l’avantage de la glace. Edmonton a inscrit les trois premiers buts de cet Acte V avant d’assurer définitivement leur succès par McDavid dans la cage vide à 19’’ de la sirène. Le sixième match de cette finale aura lieu vendredi à Edmonton. Seul Toronto a gagné une finale de la Coupe Stanley après avoir été mené 3-0 dans la série. En... 1942 face à Detroit. Avec les 4 points comptabilisés mardi soir, Connor McDavid est en passe d’affoler les statistiques. Le centre de 27 ans comptabilise désormais 42 points dans ces séries finales. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l’histoire : Wayne Gretzky, 47 points en 1985 et 43 en 1988, et Mario Lemieux, 44 points en 1991.

L'Allemagne veut confirmer, la Croatie se relancer L'Allemagne peut faire un grand pas vers les huitièmes de finale de l'Euro mercredi face à la Hongrie. L'atteinte de ce premier objectif ne fait guère de doute dans le pays organisateur. Pour son match d'ouverture vendredi, l'Allemagne pouvait difficilement rêver mieux que sa victoire 5-1 contre l'Ecosse: une pluie de buts, un résultat sans appel, des fans euphoriques, et même des supporters écossais fêtant et chantant comme si leur équipe avait réalisé un exploit. La première page de ce conte d'été 2.0, dont toute l'Allemagne rêve en se remémorant l'effervescence provoquée par la Coupe du monde 2006, est écrite. Mercredi (18h), la Mannschaft tentera de poursuivre son récit contre une Hongrie qui s'est montrée étonnamment inoffensive et désorganisée contre la Suisse. La mémoire de Thomas Müller Dès lors, rien ou presque ne s'oppose, du point de vue allemand, à une deuxième victoire de rang. Mais Thomas Müller a de la mémoire, et son expérience dans les grands tournois le forçait à une certaine modestie après le départ canon des Allemands. "Le fait d'avoir gagné le premier match te permet d'être encore dans le tournoi après avoir perdu le deuxième. C'est la différence", a-t-il lancé dans les travées du stade de Munich, en souriant de son habituel air espiègle. Celui qui est devenu le troisième joueur le plus capé de l'histoire de la Mannschaft (130 sélections, à égalité avec Lukas Podolski) sait bien qu'une victoire initiale par quatre buts d'écart ne garantit pas une suite du même acabit. A la Coupe du monde 2010, l'Allemagne avait perdu 1-0 contre la Serbie après avoir balayé l'Australie 4-0 en ouverture. Et en 2014, à quelques jours de son quatrième titre mondial, elle avait été contrainte au nul par le Ghana (2-2) après avoir surclassé le Portugal pour son entrée en lice (4-0). Les hommes de Julian Nagelsmann devront en outre se méfier de Magyars revanchards, qui n'ont pas été à la hauteur de leur brillante campagne de qualification lors de leur défaite contre la Nati. On rappellera également qu'à l'Euro 2021, l'Allemagne avait été tenue en échec par ces mêmes Hongrois en phase de poules (2-2). La Croatie sous pression La Croatie veut quant à elle de se relancer après avoir été dominée par l'Espagne samedi dans le groupe B (défaite 3-0). Une réaction face à l'Albanie (15h à Hambourg) est impérative pour Luka Modric et Cie avant un troisième match dangereux face à l'Italie. Les Albanais, qui ont marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro par Nedim Bajrami contre la Nazionale (23 secondes de jeu), veulent croire en leurs chances. Mais il leur faudra un miracle pour s'extraire de cette poule aux allures de "groupe de la mort".