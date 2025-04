Musetti en finale ++ Zakaria et Embolo buteurs

Le scénario a donc été celui que l'on connaît depuis le début de la saison. Auteur de la pole position, l'aîné des Marquez n'a pas failli sur le circuit de Lusail pour aller s'imposer et reprendre la tête du championnat. Il compte désormais 98 points, contre 96 pour son frère Alex et 77 pour l'Italien Francesco Bagnaia, son coéquipier dans l'équipe officielle Ducati.

our de fête pour Denis Zakaria et Breel Embolo ! Le Genevois et le Bâlois ont été les grands artisans du succès 3-0 à domicile de Monaco face à Marseille.

Après trois défaites, Celina Naef a, quant à elle, enlevé son premier simple en Billie Jean King Cup. Même si son adversaire ne possède pas vraiment le mental le plus aguerri du Circuit, la Schwytzoise a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Dans les deux sets, elle a su revenir après avoir été la première à concéder son engagement. Dans le second, elle a su digérer les deux balles de matches sauvées par Marta Kostyuk à 5-4 pour réussir une fin de match admirable.

Pour sa première participation dans l'Enfer du Nord, la championne olympique en titre de VTT, qui détient un palmarès XXL dans plusieurs disciplines, a fait très fort. Elle est partie seule à 18 km de l'arrivée après avoir rejoint la Danoise Emma Norsgaard, alors en tête, et n'a pas faibli. Elise Chabbey a tenté de s'échapper pour prendre la deuxième place à 3,5 km du but, mais sa tentative n'a pas été couronnée de succès.

Le vice-champion du monde 2022 est resté au sol et a été entouré par ses coéquipiers qui ont aussitôt appelé l'encadrement médical du Milan. Les services de secours sont ensuite rentrés sur le terrain et ont évacué Maignan sur une civière, avant son transfert à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Le tenant du titre Scottie Scheffler, qui a joué dans les conditions les plus venteuses, a eu quatre bogeys et trois birdies sur les neuf derniers trous pour finir sur un score de 71 et à une cinquième place partagée avec quatre autres concurrents.

"Je devais me rappeler que je jouais bien. Je ne pouvais pas laisser deux mauvais trous dicter les 16 bons", a déclaré le no 2 mondial, qui n'a pas connu de victoire dans un Majeur depuis 2014. "Terminer sans bogey aujourd'hui était très important".

Pour sa part, Rory McIlroy, qui avait subi un double bogey en fin de parcours jeudi pour terminer 27e, a enchaîné vendredi trois birdies et un eagle sur les neuf derniers trous. Il a finalement réussi un putt de par tendu à 1,5 mètre du 18e trou pour signer une carte de six sous le par, sans bogey, à deux longueurs de Rose et à égalité avec le Canadien Corey Conners.

Justin Rose, qui menait de trois points après un premier tour de rêve jeudi, a réalisé quatre birdies et trois bogeys pour rendre une carte de 71, et se situe à huit sous le par après 36 trous. "Une très bonne position avant le week-end", s'est autocongratulé l'Anglais de 44 ans, dont le dernier succès sur le circuit PGA remonte à 2023 à Pebble Beach.

Quant à Thomas Tumler, le vétéran de 35 ans, c'est une histoire de whisky qui a sauvé sa carrière. Voici deux ans à Kranjska Gora, le Grison était nerveux et imaginait déjà la course de la dernière chance. Incapable de dormir correctement, il a alors vu son père lui conseiller de prendre une gorgée de whisky. Comme cela s'est bien passé, Tumler a répété l'opération lorsqu'il se sentait un peu nerveux, comme avant le géant de Sölden, à Adelboden ou lors des championnats du monde. "C'est justement à ce moment-là que j'étais particulièrement nerveux", a-t-il reconnu.

Pour Alexis Monney et Thomas Tumler, l'hiver a également été fantastique. Le Fribourgeois s'est imposé comme une valeur sûre en vitesse avec Franjo von Allmen pour défier Marco Odermatt. Vainqueur à Bormio et auteur de quatre autres podiums, Monney a encore décroché le bronze mondial en descente et l'argent du combiné par équipe avec Tanguy Nef. Le skieur des Paccots espère améliorer son départ la saison prochaine.

Odermatt prévoit toujours de s'élancer dans les trois disciplines. En tout cas pour les deux prochains hivers. "Nous avons deux saisons cool devant nous, avec les Jeux olympiques et les Championnats du monde à domicile à Crans-Montana. Lors de ces deux grands événements, je veux essayer de saisir ma chance dans les trois épreuves (descente, Super-G et géant). Ensuite, il pourra peut-être réduire un peu la voilure, comme il l'avait déjà laissé entendre au début de l'hiver dernier. "Le plus probable serait le géant, explique-t-il. Il est possible que je fasse l'impasse sur l'une ou l'autre course."

Un grand et trois petits globes entourés de médailles obtenues lors des Championnats du monde en février à Saalbach trônent dans une salle de l'hôtel Terrace à Engelberg. SI beaucoup de choses tournent autour de Marco Odermatt, il est accompagné de ses deux coéquipiers Alexis Monney et Thomas Tumler. Une façon de rendre hommage à deux athlètes qui ont aussi aidé le ski suisse masculin à connaître la saison la plus faste de son histoire.

Pour l'acte VII, savoir adopter la mentalité du "reset"

Comme en quarts, Lausanne et Fribourg vont devoir passer par un 7e match afin de savoir qui aura le droit de défier Zurich pour le titre. Le vainqueur sera le plus opportuniste et le moins fatigué.

Il est temps de parler du "Great Reset". Pas celui de Klaus Schwab lors du WEF pour évoquer l'économie post-covid, mais bien celui des acteurs de cette demi-finale. Cette réinitialisation nécessaire à tout sportif professionnel connaît une amplification en play-off, particulièrement au moment d'aborder une rencontre décisive ou ce que les Alémaniques nomment avec précision la Finalissima. "A quoi je pense, s'interroge Jason Fuchs après le match de jeudi soir devant la presse. A samedi. Jusqu'à preuve du contraire, il y a 0-0 et les six parties que l'on vient de disputer ne veulent plus rien dire."

Oublier le passé, ne penser qu'à l'instant présent et pas au futur, voilà ce qui attend les deux équipes samedi à Lausanne pour le 50e match VII de l'histoire de la première division helvétique.

Fribourg peut s'inspirer de Davos

Sur les 49 matches VII depuis l'introduction du best of 7 en play-off en Suisse lors de la saison 1997/98, le club à domicile compte 40 succès. Tout le monde comprend aisément pourquoi les acteurs parlent toujours de 50/50 dans ce type de rencontres, mais la froide réalité des chiffres penche en faveur d'un 80/20.

Mais cette saison, c'est bien du 50/50 dans les matches couperet! Et cela concerne les deux équipes romandes. Si Lausanne est venu à bout de Langnau lors d'un acte VII à sens unique (6-2), Fribourg avait livré une performance majuscule pour battre Berne dans son antre (4-1).

Par ailleurs revenu de 1-3 à 3-3 dans cet affrontement, Lausanne semble avoir une petite longueur d'avance. Seulement Fribourg peut s'inspirer de Davos en 2009. A cette époque, la troupe d'Arno del Curto - avec Andres Ambühl - avait réussi l'exploit de devenir champion en enlevant toutes ses séries en sept matches, soit un total record de 21 parties pour soulever le vase. Les Grisons étaient même parvenus à remporter trois manches à l'extérieur en finale, un record.

Jeter le passé par la fenêtre

Mais tant dans le camp fribourgeois qu'au sein du vestiaire vaudois, ces chiffres ne sont bons que pour les journalistes. Pétri d'expérience, le coach des Lions Geoff Ward n'accorde absolument aucune importance à l'Histoire: "On doit conserver notre identité, on a suivi le processus toute la saison et je crois que les gars ont confiance et croient en ce que l'on fait depuis le début. Ce match sera fun à jouer, la série a été serrée, on sait qu'on aura une véritable opposition de leur part et on se doit d'être préparé en conséquence. Il faut vraiment prendre tout ce qui a été fait par le passé et le jeter par la fenêtre. On se retrouve pour un dernier duel, homme à homme, alors allons-y!"

Si le passé est à jeter par la fenêtre, Ward se souvient malgré tout du nombre de matches VII qu'il a disputés durant sa carrière. "Oh mon dieu, ça va faire 21, conclut-il. Ce n'est plus aussi stressant que par le passé parce que je connais cette sensation. Quand j'étais jeune, j'étais plus excité et parfois trop attaché émotionnellement. Avec le temps et l'expérience, tu apprends à être serein. Pour ce match à venir, je sais exactement où on veut aller et certainement que l'expérience acquise l'an dernier doit aider. Mais encore une fois, quand le puck est lancé cela ne signifie plus rien, on repart à zéro."