Musiala jusqu'en 2030 au Bayern ++ Nadine Fähndrich 2e

Häcki-Gross à 1''4 du podium en sprint Lena Häcki-Gross a échoué à moins de 2'' du podium en sprint Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lena Häcki-Gross a manqué d'un rien la première médaille de l'histoire pour la Suisse dans des Mondiaux. L'Obwaldienne a échoué à 1''4 de la 3e place du sprint jeudi à Lenzerheide, se classant 4e. Privée de podium pour 1''2 lors des Mondiaux 2024 de Nove Mesto au sein du relais mixte, Lena Häcki-Gross doit la trouver vraiment saumâtre. Elle a en effet été devancée de 1''4 par la Finlandaise Suvi Minkkinen, médaillée de bronze, et de 1''6 par l'Allemande Franziska Preuss, en argent jeudi! Longtemps 3e d'un sprint qui s'est disputé sur 7,5 km dans des conditions difficiles, l'Obwaldienne a été boutée hors du podium par Justine Braisaz-Bouchet. La Française a mis tout le monde d'accord, s'imposant avec 9''8 d'avance sur Franziska Preuss pour offrir à son pays un deuxième titre en deux épreuves disputées dans ces joutes. Lena Häcki-Gross va forcément regretter l'issue de cette course. Mais elle n'a rien à se reprocher, elle qui a réussi un sans-faute au tir et a eu le désavantage de s'élancer avant ses rivales du jour. Et elle abordera la poursuite dominicale sur 10 km dans une position idéale pour jouer le podium.

Mondiaux à Saalbach: argent pour Tumler, bronze pour Meillard Loïc Meillard et Thomas Tumler: deux nouvelles médailles suisses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Autrichien Raphael Haaser a provoqué la surprise en remportant le géant des Mondiaux de Saalbach. Il a précédé les Suisses Thomas Tumler (à 0''23) et Loïc Meillard (à 0''51). L'équipe de Suisse n'a donc pas pu réussir le Grand Chelem et rafler un nouveau titre chez les messieurs. Mais il s'en est fallu de peu. Pourtant, la situation semblait très favorable après la manche initiale, avec Meillard 2e à 0''02 du Norvégien Timon Haugan et Marco Odermatt 3e à 0''24. La seconde manche a vu ceux qui étaient un peu plus loin revenir en force. Haaser, 5e après le premier parcours, a mis la pression sur les autres en passant devant Tumler, qui était 6e ex-aequo. Mais tous ceux qui ont suivi ont échoué par rapport au chrono de l'Autrichien, qui a fait exploser de joie le public. Tumler (35 ans) a finalement été le Suisse le mieux classé, après une manche très chahutée mais rapide. Il a au final concédé 0''23 à Haaser, alors que Meillard a sauvé le bronze (à 0''51) avec 0''07 d'avance sur un Marco Odermatt pour une fois pas à son meilleur niveau. Le tenant du titre quitte Saalbach avec juste la médaille d'or du Super-G. Il espérait sans doute une récolte plus fructueuse. Haaser (27 ans) a littéralement explosé lors de ces Mondiaux, après avoir obtenu l'argent en Super-G. L'Autrichien n'a jamais gagné en Coupe du monde.

Bayern Munich: avec Jamal Musiala jusqu'en 2030 Jamal Musiala a prolongé son bail avec le Bayern Munich Image: KEYSTONE/DPA/MAGDALENA HENKEL Le Bayern Munich a prolongé le contrat de son joyau Jamal Musiala (21 ans) de quatre saisons, soit jusqu'à l'été 2030. Le milieu de terrain offensif sera le visage du club pour les prochaines années. Les détails de la prolongation du contrat de Jamal Musiala n'ont pas été donnés par le Bayern, mais la presse allemande évoque une double clause libératoire (175 millions d'euros deux ans avant la fin du contrat et 100 mio un an avant) et une hausse considérable du salaire annuel (au niveau de Harry Kane autour de 24 à 25 mio d'euros contre 9 actuellement). "Le Bayern est l'un des clubs les plus importants au monde. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans le football professionnel et je suis convaincu de pouvoir réaliser de grandes choses avec ce club dans les années à venir", a réagi Jamal Musiala cité dans le communiqué du Bayern. "Jamal Musiala marque le présent et l'avenir, et est un visage de notre nouvelle génération. Avec Jamal, nous avons convaincu l'un des joueurs les plus convoités au monde de rester au Bayern à moyen terme", a estimé le directeur sportif du club Max Eberl.

Sprint de Falun: deuxième place pour Nadine Fähndrich Une belle performance pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a pris la deuxième place du sprint classique de Coupe du monde à Falun. La Lucernoise n'a été devancée que par la Suédoise Linn Svahn, victorieuse pour 0''89. C'est la quatrième fois de l'hiver que la Suissesse âgée de 29 ans se hisse sur le podium en Coupe du monde. A deux semaines des Mondiaux, elle a ainsi encore démontré se trouver dans une forme réjouissante. Derrière Svahn et Fähndrich, qui ont nettement dominé la finale, la troisième place est revenue à la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, mais déjà à 2''60. Lea Fischer, l'autre Suissesse engagée dans la station suédoise, a été sortie en quarts de finale. Elle a pris la cinquième place de sa course. Chez les messieurs, où aucun Helvète n'était présent, les Norvégiens ont écrasé la concurrence. Ils ont monopolisé les trois marches du podium avec la victoire de Johannes Hoesflot Klaebo devant Erik Valnes (à 1''31) et Oskar Opstad Vike (à 2''52).

Géant des Mondiaux: deux Suisses sur le podium après la 1re manche Loïc Meillard très bien placé pour viser le podium Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suisses sont en embuscade après la 1re manche du géant des Mondiaux à Saalbach. Loïc Meillard et Marco Odermatt figurent en effet aux 2e et 3e rangs derrière le Norvégien Timon Haugan. Parti avec le dossard no 11, Haugan est venu déloger le duo helvétique. Il a amélioré le chrono établi par Meillard de 0''02 et a laissé Odermatt, tenant du titre, à 0''24. Mais tout reste donc possible avant la 2e manche prévue en début d'après-midi (13h15). Un autre Suisse peut encore rêver de podium: Thomas Tumler figure à la 6e place, avec 0''63 de retard sur le leader, à égalité avec l'Italien Luca de Aliprandini. Pas moins de dix skieurs ont bouclé leur parcours dans la même seconde. Dernier Helvète en lice, Luca Aerni a été très rapidement éliminé, après quelques portes seulement.

Les frères Tkachuk irrésistibles Matthew Tkachuk (2e en partant de la gauche) et Brady Tkachuk (à droite): deux frères pour deux doublés. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Emmenés par les frères Brady et Matthew Tkachuk, les Etats-Unis ont battu 6-1 la Finlande pour leur entrée en lice dans le tournoi des Quatre Nations. Les deux frères ont chacun inscrit un doublé. Le début de rencontre n’avait toutefois pas laissé entrevoir un tel scénario festif pour les Etats-Unis. L’hymne américain avait, en effet, été sifflé copieusement par le public de Montréal avant que Henri Jokiharju n’ouvre le score pour la Finlande à la 8e. Mais trois minutes plus tard, Brady Tkachuk remettait les Etats-Unis dans le bon sens de la marche. Le joueur d’Ottawa a toutefois dû laisser la première étoile à son frère Matthew. Le vainqueur de la Coupe Stanley avec Florida, qui a également délivré un assist, a admirablement personnifié une équipe américaine vraiment impressionnante dans l’impact physique. "C’est notre manière de jouer", lâche Matthew Tkachuk comme pour délivrer un message aux Canadiens que les Etats-Unis affronteront samedi soir.

Manuel Akanji sur le flanc Manuel Akanji réconforté par Ruben Dias et Kevin De Bruyne mardi soir contre le Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Contraint de céder sa place mardi soir à la pause contre le Real Madrid, Manuel Akanji risque bien de ne plus jouer cette saison. C’est la crainte que peut nourrir Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a révélé que le Zurichois de 29 ans souffrait d’un problème musculaire. Aligné sur le flanc droit de la défense mardi pour neutraliser Vinicius Junior dans ce seizième de finale aller de la Ligue des Champions, Manuel Akanji a cruellement manqué en fin de rencontre qui a vu le Real marquer à deux reprises pour s’imposer 3-2. Le forfait de Manuel Akanji pour le match retour de mercredi à Madrid est déjà entériné. Selon les médias anglais, le Zurichois devra observer un repos de trois mois. Sa présence au premier rassemblement de l’équipe de Suisse le mois prochain semble exclue. Murat Yakin avait déjà dû composer sans ses services en novembre dernier pour les rencontres contre la Serbie et l’Espagne.

Loïc Meillard enfin couronné en individuel? Titré mercredi lors du combiné par équipe avec Franjo von Allmen, Loïc Meillard dispose de deux chances supplémentaires de médaille aux Mondiaux de Saalbach. Vendredi en géant et dimanche en slalom. Chaque skieur à son terrain de jeu préféré. Marco Odermatt se sent chez lui à Adelboden et à Wengen, Daniel Yule adore les pistes de Madonna et de Kitzbühel. Pour Loïc Meillard, c'est à Saalbach que le skieur d'Hérémence pourrait se dire "à la maison". Si l'on regarde son palmarès, le Valaisan d'origine neuchâteloise a connu ses premiers podiums en Coupe du monde dans la station autrichienne en 2018. Deux deuxièmes places, derrière Marcel Hirscher en slalom et Zan Kranjec en géant. Et l'an dernier lors des finales, Meillard avait enlevé le géant, pris la 2e place en Super-G et terminé 4e du slalom. Et l'on ne peut pas dire que l'or du combiné par équipe va changer cet état de fait. "Jusqu'à présent Saalbach m'a bien convenu, c'est vrai, note Loïc Meillard. Et voir que je peux skier vite aide à arriver libéré. J'y ai fait mes premiers podiums dans les disciplines techniques, il y a eu les finales de l'an dernier: je crois que j'ai toujours eu de bons résultats ici. C'est clair que d'obtenir à chaque fois de bons résultats aide à se sentir à l'aise. Je sais ce que je dois faire pour aller vite." Mais le grand frère de Mélanie se garde bien de donner trop de valeurs au passé. "Un podium ou une victoire sur une piste il y a quelques mois ne va pas me faire skier plus vite, relativise-t-il. Cela m'aide juste à savoir ce que je dois faire pour aller vite. C'est une piste jamais très raide ni jamais très plate. Il faut travailler en permanence pour créer la vitesse et la conserver." Une fusée aux entraînements Lors de la rencontre avec les techniciens lundi dernier, Daniel Yule n'avait pas caché la forme de son coéquipier. "Je ne suis pas passé sous les deux secondes de retard par rapport à lui aux entraînements", avait lâché le skieur du Val Ferret. C'est dire la forme qui habite actuellement le 3e du général de la Coupe du monde. "Disons que les conditions de neige et le tracé du parcours me convenaient parfaitement, a humblement répondu le principal intéressé lorsqu'on lui a rapporté les propos de Yule. Tout était parfaitement aligné, mais tout sera remis à zéro." Le vice-champion du monde de géant a aussi reconnu que la pause de fin janvier lui avait fait du bien, parce qu'elle lui a "permis de repartir à l'entraînement et que cela faisait un petit moment que je n'avais plus eu plusieurs jours de pratique d'affilée". Les trois courses à dispurer en cinq jours n'empêchent pas le skieur d'Hérémence de dormir, mais Loïc Meillard précise quand même que le programme annexe et les sollicitations après une médaille comme mercredi ont de quoi aspirer de l'énergie. Est-ce à dire qu'il ne sera pas au bord de la piste samedi pour voir sa soeur effacer les piquets et pourquoi pas gagner une médaille lors du slalom? "Je peux faire un détour si elle est bien classée après la première manche, conclut-il en souriant. Nos parents sont là en tout cas." Odermatt super favori Vendredi lors du géant, Loïc Meillard sait cependant bien qu'il devra battre vendredi son compatriote Marco Odermatt, ultra favori dans cette discipline. Le Nidwaldien, champion du monde et champion olympique en titre, a tout en mains pour repartir de Saalbach avec une deuxième médaille d'or après celle du super-G.

Saalbach: Odermatt pour un doublé en géant Camille Rast est un modèle de régualrité cette saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sacré en super-G mais battu en descente, Marco Odermatt abat sa dernière carte vendredi aux Mondiaux de Saalbach. Le Nidwaldien est le grandissime favori à sa propre succession en géant. "Odi" n'est pas parvenu à défendre son titre en descente, où il a dû se contenter d'une 5e place dimanche dernier. Forfait pour un combiné par équipe lors duquel il a vibré aux exploits de ses coéquipiers, il a pu se préparer en toute quiétude pour sa dernière épreuve dans ces joutes. Marco Odermatt a gagné trois des quatre dernières courses de Coupe du monde dans une discipline où il a déjà triomphé 26 fois sur le Cirque blanc. Mais le champion olympique 2022 de géant reste sur un (semi-)échec à Schladming, où il avait pris la 3e place juste avant ces Mondiaux. Ses principaux rivaux seront les Norvégiens Alexander Steen Olsen et Henrik Kristoffersen, respectivement 1er et 2e à Schladming. Mais le danger pourrait surtout venir de son propre camp: vice-champion du monde de géant en 2023, Loïc Meillard aborde cette épreuve en pleine confiance après son sacre en combiné avec Franjo von Allmen. Les autres Suisses engagés affichent des ambitions plus mesurées. Mais tant Thomas Tumler, vainqueur à Beaver Creek en décembre dans la spécialité, que Luca Aerni, 4e à Val d'Isère, ont les moyens de signer un exploit.

Le bronze pour l'équipe de Suisse de poursuite Le bronze pour Noah Bögli et les poursuiteurs suisses. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suisses ont cueilli le bronze lors de la poursuite par équipes des Championnats d'Europe de Zolder. Il s'agit d'une première médaille pour la Suisse depuis 2021. Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner et Alex Vogel ont remporté la petite finale face à l'Italie avec un chrono de 3'53''467. L'or est revenu au Danemark, victorieux en 3'51''113 de la Grande-Bretagne. Sur la piste belge, cette nouvelle équipe de Suisse est montée en puissance au fil des tours. Avec Mats Poot, qui n'a que 19 ans, et Pascal Tappeiner, elle a aligné deux éléments qui peuvent encore concourir dans la catégorie des M23. Déception en revanche pour les Suissesses avec une performance moins aboutie que la veille. Michelle Andres, Jasmin Liechti, Annika Liehner et Aline Seitz sont restées à 1''7 de leur record de Suisse de mercredi. Elles se classent au cinquième rang pour signer malgré tout le meilleur résultat obtenu par une équipe de Suisse féminine sur la scène continentale depuis le lancement du projet "piste" en 2017. Enfin dans l'éliminatoire, Lorena Leu a échoué au pied du podium. L'Uranaise de 20 ans a pris la quatrième place.

Andres Ambühl mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison Andres Ambühl: cette saison sera la dernière d'un très long et très beau voyage. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Andres Ambühl ne repartira pas pour un tour. A 41 ans, l’attaquant du HC Davos prendra sa retraite à la fin de la présente saison. "Je me suis longuement interrogé quant à mon avenir pour arriver à la conclusion que cette saison est bien ma dernière saison", explique Andres Ambühl sur le site du HC Davos. Andres Ambühl a livré son premier match en LNA le 17 février 2001 lors d’un succès 5-2 contre Zoug. Mardi dernier face à ce même adversaire, il a disputé une 1305e rencontre au sein de l’élite. Le 10 octobre dernier, le no 10 avait surpassé le record du Bernois Beat Gerber avec son 1270e match. Au cours de sa longue carrière, Andres Ambühl a vécu une expérience de quatre ans hors des Grisons avec une saison 2009/2019 à Hartford en AHL et les trois suivantes aux Zurich Lions. Son palmarès s’orne de six titres de Campion de Suisse, cinq avec Davos et un avec Zurich, et de trois succès à la Coupe Spengler. Sélectionné à 338 reprises en équipe de Suisse, Andres Ambühl a disputé 19 championnats du monde. Il est possible qu’il en joue un vingtième ce printemps dans la mesure où il demeure toujours dans les plans du sélectionneur Patrick Fischer.

Lara Gut-Behrami: au nom du père Lara Gut-Behrami: elle a fermé jeudi l'un des chapitres de sa fabuleuse carrière. Image: KEYSTONE/EPA Lara Gut-Behrami en a terminé avec les Championnats du monde. Neuf rendez-vous pour neuf médailles et une 5e place en géant pour refermer ce livre-là. Certainement que sa 5e place à six centièmes du podium ne satisfait pas totalement la Tessinoise, compétitrice acharnée, mais Lara Gut-Behrami avait tout de même le sourire face à la presse. Grâce à son père. "J'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'ai fait des fautes qui m'ont coûté cher, a lâché la championne olympique de Super-G. A la fin, je suis quand même contente parce que j'étais au départ et que c'est papa qui a tracé la première manche. C'était génial comme dernière course." Loin d'être submergée par les émotions, la Luganaise a prosaïquement rappelé que le week-end prochain la Coupe du monde reprenait ses droits avant de reparler de son père. "Ce n'est pas la fin de quelque chose, précise-t-elle. La semaine prochaine on recommence. Non vraiment, c'est plutôt la sensation de se dire qu'on a vécu tellement de choses. Je me suis souvenue de quand j'étais petite et que papa traçait. Et se dire que là c'est lui qui trace une manche aux Championnats du monde et que j'ai réussi à bien skier, même si ce n'est pas une médaille." La Tessinoise de 33 ans n'a pas encore l'âme nostalgique. "Je ne suis pas vraiment celle qui navigue dans les souvenirs, appuie-t-elle. Je devais me concentrer sur le présent. J'espère vivre ça une fois que ma carrière sera finie."

L'avocate de Luis Rubiales demande la relaxe L'avocate de Luis Rubiales (ici en 2023) a demand Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ L'avocate de Luis Rubiales a demandé la relaxe pure et simple de l'ex-patron du football espagnol lors de son procès pour agression sexuelle et coercition à l'encontre de la joueuse Jenni Hermoso. Hermoso accuse Rubiales d'un baiser non consenti en 2023. Dans ses conclusions, Me Olga Tabau Martínez a affirmé qu'il y avait eu "consentement" et que la conduite de son client, tout en étant "inappropriée", ne pouvait être considérée comme "criminelle". Lors de ses réquisitions jeudi, la procureure avait confirmé les peines réclamées contre l'ancien président de la Fédération espagnole (RFEF) avant le procès: un an pour agression sexuelle et un an et demi pour coercition. La magistrate avait aussi confirmé ses réquisitions à l'encontre des coaccusés de Luis Rubiales: l'ancien sélectionneur de la "Roja" féminine Jorge Vilda et deux anciens responsables de la RFEF, Rubén Rivera et Albert Luque, contre qui elle a demandé un an et demi de prison pour les pressions. L'avocate de M. Rubiales a estimé jeudi que "des preuves" montraient qu'il y avait bien eu un consentement de Jenni Hermoso. La première est une vidéo réalisée par la joueuse dans les vestiaires juste après le baiser. "On y voit de la bonne humeur, de la joie, une certaine euphorie" de la part de Jenni Hermoso, qui, de plus, "boit du champagne", a fait valoir l'avocate. "Un comportement très peu cohérent avec cette souffrance dans laquelle tombent immédiatement" les victimes d'agressions sexuelles, a défendu Mme Tabau Martínez. Un second élément est l'évaluation d'un expert en lecture labiale, qui avait assuré que M. Rubiales avait bien demandé à la joueuse s'il pouvait lui faire "un petit baiser" avant de l'embrasser. Cet expert avait toutefois précisé ne pas pouvoir confirmer si la joueuse avait répondu. Fin du procès vendredi? Le procès se poursuivra vendredi, avec les plaidoiries des avocats des trois co-accusés de M. Rubiales et les dernières prises de parole des accusés. "Nous verrons si nous pouvons terminer demain (vendredi)", a commenté le juge, qui n'exclut donc pas que le procès ne s'achève que la semaine prochaine. Le jugement sera ensuite mis en délibéré et pourrait ne pas être rendu avant plusieurs semaines.

Saalbach: Gut-Behrami 5e du géant, Brignone sacrée Lara Gut-Behrami a échoué à 0''06 du podium en géant Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à ajouter une 10e médaille à son palmarès dans des championnats du monde. Elle a terminé 5e du géant jeudi à Saalbach, où Federica Brignone s'est parée d'or. Il a manqué 0''06 à la Tessinoise pour se hisser sur le podium. Le coup n'est pas passé loin pour Lara Gut-Behrami, qui avait annoncé avant ces joutes qu'elle disputait ses derniers Mondiaux. Quatrième de la première manche à 0''16 du top 3, la championne du monde 2021 de géant ne s'est pas montrée suffisamment performante sur le haut du parcours pour prendre place sur l'estrade. La skieuse de Comano a pourtant fini très fort sur le second parcours. Mais elle a échoué à 0''05 de la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, en tête avant son passage. Stjernesund doit d'ailleurs être encore plus frustrée puisqu'elle a manqué la 3e place, décrochée par l'Américaine Paula Moltzan, pour 1 centième! Favorite de cette course, la grande dame de la saison Federica Brignone a obtenu sa deuxième médaille dans ces joutes après l'argent du super-G. L'Italienne prend date à un an des JO de Milan/Cortina avec ce deuxième sacre mondial, elle qui avait remporté l'or du combiné en 2023. Plus "vieille" championne du monde de l'histoire, Federica Brignone (35 ans en juillet) a survolé les débats jeudi. Elle s'est imposée avec 0''90 d'avance sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson (2e), qui lui avait pourtant mis la pression en prenant les commandes avec une marge de 1''72 sur Moltzan. Rast 11e Larguées à plus de 3 secondes en première manche, les trois autres Suissesses en lice ont par ailleurs fini hors du top 10. Si la Valaisanne Camille Rast, 13e le matin, a relevé la tête en remontant au 11e rang, Wendy Holdener et Michelle Gisin ont sombré au-delà de la 20e place.