Nadal fait ses adieux ++ La Slovaquie en finale

Un 7e succès en 7 matches pour les Suissesses Silvana Tirinzoni et ses coéquipières sont imbattables à Lohja, pour le moment (archives). Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'équipe de Suisse dames reste invaincue après 7 matches aux championnats d'Europe de Lohja, en Finlande. La skip Silvana Tirinzoni et ses partenaires ont battu la Turquie et la Suède mardi. Après deux défaites en entame de tournoi, la Turquie avait enchaîné trois succès. Mais le quatuor helvétique a étouffé d'entrée toute velléité: après trois ends, le score était déjà de 7-0! Tenantes du titre, les joueuses du CC Aarau ont ensuite fait face à la Suède, la seule autre nation qui avait remporté ses six premiers matches. Les Suissesses ont remporté ce choc au sommet 7-5, grâce à un coup de trois intervenu dans le cinquième end. Déjà qualifiées pour les demi-finales qui auront lieu jeudi soir, les curleuses helvétiques doivent encore disputer deux matches dans ce round-robin, mercredi contre la Hongrie et jeudi matin face à l'Estonie. Les hommes rebondissent L'équipe de Suisse masculine a pour sa part parfaitement réagi après avoir connu lundi ses deux premières défaites. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller a écrasé l'Angleterre 11-1 pour son unique rencontre programmée mardi. Toujours en quête d'une première victoire, les Anglais ont abandonné après six ends.

Rafael Nadal perd le premier simple Rafael Nadal a peut-être disputé le dernier match de sa carrière mardi. Image: KEYSTONE/EPA/Jorge Zapata Rafael Nadal a peut-être disputé le dernier match de sa carrière mardi en Coupe Davis à Malaga. Le Majorquin a perdu 6-4 6-4 le premier simple du quart de finale qui oppose l'Espagne aux Pays-Bas. L'homme aux quatorze titres à Roland-Garros a été battu en un peu moins de deux heures de jeu par Botic van de Zandschulp (ATP 80) dans son premier match officiel depuis sa défaite aux Jeux olympiques contre Novak Djokovic. Il verra sa carrière s'achever en cas de revers de Carlos Alcaraz contre Tallon Griekspoor dans le deuxième simple de la soirée. Face au Néerlandais, "Rafa" a longtemps fait jeu égal avant de perdre sa mise en jeu à 4-4 dans le premier set. Il s'est ensuite fait breaker à l'entame de la seconde manche, puis une troisième fois pour voir van de Zandschulp mener 4-1. Un dernier baroud d'honneur lui a permis d'effacer un de ces breaks, mais il n'a rien pu faire lorsque son adversaire a servi pour le match.

La Slovaquie rejoint l'Italie en finale Les Slovaques Viktoria Hruncakova (à gauche) et Tereza Mihalikova (à droite) ont remporté le double décisif face à la Grande-Bretagne. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL PEREZ La Slovaquie a créé la sensation en dominant mardi la Grande Bretagne (2-1) pour se hisser en finale la Billie Jean King Cup à Malaga. Elle affrontera l'Italie, victorieuse la veille de la Pologne. Dans le double décisif, la paire slovaque composée de Tereza Mihalikova et Viktoria Hruncakova a déjoué les pronostics face aux Britanniques Heather Watson et Olivia Nicholls pourtant annoncées favorites de l'opposition, mais laminées 6-2, 6-2. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Rebecca Sramkova avait renversé Katie Boulter dans le second simple de la deuxième demi-finale de la BJK Cup et arraché la victoire (2-6 6-4 6-4). La lauréate de l'US Open 2021 Emma Raducanu avait apporté le premier point aux Britanniques en battant Hruncakova (6-4 6-4). Une seule joueuse du top 100 L'équipe slovaque du capitaine Matej Liptak, qui ne compte qu'une seule joueuse du top 100 mondial, surfe sur un cercle vertueux qui l'a vue écarter tour à tour les Américaines en huitièmes et les Australiennes en quarts. Elle affrontera mercredi en finale l'Italie de Jasmine Paolini (WTA 4), qui a éliminé tard dans la nuit de lundi à mardi la Pologne d'Iga Swiatek (WTA 2).

Le Genoa se sépare de son entraîneur, Vieira pressenti Alberto Gilardino n'est plus l'entraîneur du Genoa (archives). Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Genoa, actuel 17e de Serie A, a annoncé mardi le renvoi de son entraîneur Alberto Gilardino. Le Français Patrick Vieira est pressenti pour lui succéder, selon plusieurs médias. Alberto Gilardino, ancien international italien de 42 ans, entraînait l'équipe professionnelle depuis décembre 2022 après avoir dirigé les jeunes U19 du Genoa. Selon plusieurs médias, le club ligure, qui ne compte que deux victoires en douze journées, pourrait recruter l'ancien champion du monde 1998 Patrick Vieira, 48 ans, sans club depuis son départ du banc de Strasbourg (Ligue 1) la saison dernière. Vieira est passé en tant que joueur par l'AC Milan (1995-1996), la Juventus Turin (2005-2006) et l'Inter Milan (2006-2010). Il pourrait retrouver son ancien coéquipier de l'Inter Mario Balotelli, recrue surprise du Genoa fin octobre. Gilardino est le quatrième entraîneur de Serie A à perdre son poste depuis le début de saison après Luca Gotti (Lecce) et Daniele De Rossi et Ivan Juric (AS Roma tous les deux).

Murat Yakin reste l'homme de la situation Murat Yakin reste l'homme de la situation Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Bien sûr, il y a la réalité implacable des chiffres: deux nuls et quatre défaites en six matches. Mais le parcours automnal de l'équipe de Suisse en Ligue des Nations ne condamne pas Murat Yakin. Porté au pinacle après l'Euro pour s'affirmer à juste titre comme le plus grand sélectionneur suisse de tous les temps, Murat Yakin n'a pas perdu son totem d'immunité avec cette relégation en Ligue B. Le Bâlois peut avancer, en effet, bien des circonstances atténuantes avec un arbitrage défaillant, le poids des absences et, aussi, le manque d'implication de ses deux leaders Manuel Akanji, hors de son sujet en octobre, et Granit Xhaka, sans grand venin en novembre. Le défenseur et le capitaine ont sans doute payé les cadences infernales auxquelles ils ont été soumis depuis quinze mois. "Une relégation ne sera pas dramatique", avait affirmé Murat Yakin avant ce dernier rassemblement de l'année. Lundi soir à Tenerife, il a rappelé que la Suisse aurait sans doute connu la même infortune il y a quatre ans si elle n'avait pas gagné sur le tapis vert son dernier match contre l'Ukraine. Cette petite pierre dans le jardin de son prédécesseur rappelle combien le statut de l'équipe de Suisse est fragile. Sa place dans le top 12 européen a toujours tenu à un fil. Deux qualités essentielles Mais fort heureusement, cette place est toujours assurée malgré la relégation en Ligue des Nations. Elle offrira à la Suisse un rang de tête de série pour le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2016 qui aura lieu le 13 décembre à Zurich. L'idée de ne pas se qualifier pour cette première Coupe du monde à 48 équipes qui assurera des revenus extraordinaires à ses participants hante les nuits des responsables de l'Association Suisse de Football (ASF). Ceux-ci demeurent toutefois convaincus que Murat Yakin reste l'homme de la situation. Même si sa gouvernance ne colle pas vraiment au profil d'un entraîneur moderne, il possède deux qualités essentielles: un flair certain et cette faculté d'entraîner derrière lui les fans de tout le pays, de Genève à Romanshorn. Qui n'a jamais succombé au charme de l'ancien capitaine du FC Bâle lève la main... D'ici les trois coups de cette nouvelle campagne qui seront donnés à la fin mars, Murat Yakin se retrouve devant deux grands chantiers. Il doit trouver le partenaire idéal de Manuel Akanji dans l'axe central de sa défense à quatre. Lors de ce rassemblement de novembre, Eray Cömert et Aurèle Amenda ont marqué quelques points. Mais avec Ricardo Rodriguez, qui, lundi, aura attendu sa...125e sélection pour jouer une première fois défenseur axial dans une ligne de quatre, et avec Denis Zakaria qu'il tient vraiment voir embrasser un tel rôle, le sélectionneur dispose de deux alternatives moins "risquées". Joël Monteiro le facteur X L'animation offensive est l'autre chantier à explorer ces prochains mois. "Nous devons gagner en efficience", souligne Murat Yakin. Si l'on considère que Breel Embolo, Zeki Amdouni et Dan Ndoye sont incontournables, il ne reste plus qu'une place pour un joueur offensif dans le 4-2-3-1 de Murat Yakin. Ruben Vargas, buteur lors du huitième de finale de l'Euro contre l'Italie, Fabian Rieder et Simon Sohm, qui a montré des choses intéressantes lundi contre l'Espagne dans son rôle de 9,5, peuvent nourrir des ambitions légitimes. Pour n'avoir pas vraiment saisi la chance qui leur était offerte lundi, Filip Ugrinic, surtout, et Dereck Kutesa partent de plus loin. Mais on a le sentiment que Joël Monteiro a mis tout le monde d'accord. Qualifiée de "magnifique" par Murat Yakin, son introduction après la pause contre l'Espagne a vraiment marqué les esprits. Auteur d'un doublé contre Galatasaray lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Valaisan des Young Boys s'avance comme l'homme des grands rendez-vous. Cela tombe bien dans la mesure où l'équipe de Suisse n'en manquera pas.

Tomas Oral nouvel entraîneur de Grasshopper Tomas Oral est le nouveau coach de GC Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH Derniers du classement de Super League après 14 journées, les Grasshoppers tiennent leur nouveau coach. Le club zurichois annonce avoir engagé l'Allemand Tomas Oral (51 ans) pour succéder à Marco Schällibaum, lequel a été limogé il y a deux semaines. Tomas Oral a signé un contrat pour la saison en cours, comme GC l'a précisé mardi dans son communiqué. Après avoir entraîné le FSV Francfort, le Karlsruher SC et le FC Ingolstadt, il a dirigé Sandhausen (2e Bundesliga) de février à avril 2023 mais a été licencié après seulement six matches. En même temps qu'Oral, Michael Henke est engagé comme nouvel entraîneur assistant. Henke a été pendant de nombreuses années le bras droit d'Ottmar Hitzfeld au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. Giuseppe Morello, qui assurait l'intérim depuis le limogeage de Schällibaum, retrouvera lui son ancien rôle d'entraîneur adjoint.

Les Hawks s'imposent, les Wizards lourdement battus Clint Capela (à gauche) s'est montré décisif face aux Kings Image: KEYSTONE/AP/Randall Benton Les Hawks de Clint Capela ont cueilli lundi leur 7e succès de la saison en NBA, le 3e dans leurs 4 derniers matches. Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi une 9e défaite consécutive. Les Hawks sont allés s'imposer 109-108 sur le parquet des Sacramento Kings, 24 heures après s'être inclinés 114-110 à Portland. Clint Capela s'est montré décisif dans le "money time" en Californie: le pivot genevois a inscrit 5 points dans les trois dernières minutes, dont les 3 derniers marqués par Atlanta. Le Meyrinois, qui a rentré 1 lancer-franc sur 2 à 1'41 du "buzzer" pour donner 3 longueurs d'avance à son équipe (109-106), a terminé cette partie avec 14 points et 14 rebonds pour un différentiel de +14. Il signe ainsi son troisième double double de la saison, le deuxième dans ses trois dernières sorties. Kyshawn George marque en revanche le pas après un bon début de championnat. Muet dimanche face à Detroit, le "rookie" valaisan a marqué 1 petit point sur lancer-franc (1/4 dans cet exercice au final, 0/3 au tir) lundi dans un match perdu 134-106 par Washington sur le parquet des New York Knicks. Pour les Wizards, il s'agit de la 11e défaite dans cet exercice 2024/25. Les Wizards n'ont plus connu la victoire depuis le 30 octobre, lorsqu'ils avaient décroché un deuxième succès d'affilée face à Atlanta pour afficher un bilan de 2-2. Sur leurs 9 dernières parties, une seule s'est conclue avec moins de 10 points d'écart...

Nadal fait ses adieux sur ses terres espagnoles Une dernière danse à domicile pour Rafael Nadal: le géant espagnol fait ses adieux au circuit professionnel dès mardi à Malaga, qui accueille jusqu'à dimanche la phase finale de la Coupe Davis. "Rafa" jouera-t-il seulement ? La question est sur toutes les lèvres à la veille du match d'ouverture entre l'Espagne et les Pays-Bas, programmé mardi à 17h. Au terme d'une saison où il a peu joué et d'une carrière émaillée d'innombrables blessures, l'état de forme de Nadal, âgé de 38 ans, interroge. Sa dernière apparition sur un court remonte au mois d'octobre, quand il avait participé à une lucrative exhibition en Arabie Saoudite. A Malaga, "je ne monterai pas sur le court si je ne me sens pas en état de gagner le match", a averti le lauréat de 22 titres du Grand Chelem. Hommage attendu Que Nadal joue ou pas, le gratin du tennis mondial sera présent au bord des courts en dur de la ville andalouse pour rendre hommage au roi de la terre battue, vainqueur de 14 titres à Roland-Garros. "Tous les joueurs de tennis qui ont joué à la même période veulent être là. Et des athlètes d'autres sports, d'Espagne comme du monde entier, veulent aussi être là", a affirmé début novembre Feliciano Lopez, directeur de la Coupe Davis. Outre Roger Federer, éternel rival de l'ex no 1 mondial, le codétenteur du record de titres en Grand Chelem (24) "Novak Djokovic a posté sur Instagram qu'il voulait être là, Andy Murray aussi", a souligné Feliciano Lopez. "Nous prévoyons de faire quelque chose de très spécial pour lui, nous devons célébrer sa carrière et son héritage", a-t-il conclu.

Fribourg-Gottéron doit rattraper un but Fribourg-Gottéron reçoit les Suédois de Växjö mardi en huitième de finale retour de la Champions League. Les Dragons, battus 1-0 à l'aller, veulent capitaliser sur leur bon week-end. Les hommes de Pat Emond, vainqueurs dans le derby des Zähringen contre Berne vendredi (5-4 tab) et samedi à Davos (3-2), ont l'occasion d'enchaîner trois succès pour la première fois de la saison. Une victoire par deux buts d'écart leur offrirait le droit de disputer les quarts de finale de la compétition européenne. Un seul but d'avance à l'issue du temps réglementaire donnerait lieu à une prolongation de 10 minutes, avant une éventuelle séance de tirs au but. Les Fribourgeois devront avant tout régler la mire, eux qui n'avaient cadré que 14 envois en direction de la cage du portier suédois Adam Ahman lors du match aller. Ils pourront peut-être compter sur l'apport de leur dernière recrue, le Canadien Linden Vey, débarqué jeudi sur les bords de la Sarine. Zurich en ballotage favorable Vainqueur 4-2 de son huitième de finale aller, Zurich est pour sa part en position idéale avant de recevoir les Allemands de Straubing. Une défaite d'un but des champions de Suisse en titre leur suffirait pour passer au tour suivant.

"Son entrée fut vraiment magnifique" Murat Yakin réconforte Ricardo Rodriguez au coup de sifflet final. Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON "Nous sommes venus ici à Tenerife avec l’ambition de jouer notre football. Je pense que nous y sommes parvenus malgré la défaite." Murat Yakin a vu sur la pelouse une équipe qui lui a plu. "Elle a témoigné d’une très grande solidarité en première période. Après, elle a cru en ses chances, explique un sélectionneur toujours amoindri par la grippe. Je suis très heureux pour Joël Monteiro. Son entrée fut vraiment magnifique. Le regret ce soir est d’avoir pris trois buts sur deux penalties malheureux. En attaque, l’efficience n’est toujours pas là. On marque deux buts, c’est vrai, mais nous aurions dû être plus efficaces encore." Sur le plan individuel, Joël Monteiro n’est pas le seul à avoir marqué des points auprès du sélectionneur. "J’ai aimé le match de Simon Sohm, celui de Miro Muheim aussi, dit-il. Et il y a eu, bien sûr, la très grande performance d’Yvon Mvogo. Il a prouvé ce soir que le fait de jouer en Ligue 2 n’affecte pas son rendement. Il a une place très importante dans le groupe. Je sais qu’il répondra toujours présent. Mais Gregor Kobel demeure, bien sûr, notre no 1."

Ligue des nations: la Suisse battue sur le fil 3-2 en Espagne Mvogo plonge en vain sur le penalty de Zaragoza Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Comme on pouvait le redouter, la Suisse a conclu son année sur une quatrième défaite. A Ténériffe, elle s'est inclinée 3-2 devant l'Espagne, sans doute la meilleure équipe au monde du moment. Le sort est cruel pour la formation de Murat Yakin. Elle est, en effet, revenue à deux reprises au score grâce à une réussite de Joël Monteiro et un penalty d'Andi Zeqiri avant d'être crucifiée dans le temps additionnel. Vincent Sierro commettait, en effet, l'irréparable devant Bryan Zaragoza pour le troisième penalty de la soirée que ce même Zaragoza transformait. Non, la Suisse ne méritait pas de connaître une telle issue. Elle a eu l’immense mérite de revenir dans le match après une première mi-temps passée à défendre grâce à l’entrée tonitruante de Joël Monteiro. Le Valaisan a été le parfait symbole de cette équipe de Suisse "new look" qui a su exister dans cette rencontre malgré la performance bien trop neutre de son maître à jouer Granit Xhaka. Pour sa 135e sélection, le capitaine n’a fait que de subir, comme s’il était subjugué par la maestria de Pedri, l’artiste de la Roja. Son remplacement à la 65e minute par Sierro fut une mesure "osée", peut-être, mais empreinte d'une implacable logique. L'exploit inutile de Mvogo Avec quatre joueurs titulaires pour la première fois dont le néophyte Miro Muheim et avec Yvon Mvogo dans la cage pour Gregor Kobel, Murat Yakin a bâti un onze de départ qui confirmait son envie de "voir des choses nouvelles". Face à une Espagne portée par un public festif, la Suisse a joué pratiquement toute la première mi-temps dans ses trente derniers mètres pour ne céder qu’à une seule reprise. Peu après la demi-heure, Eray Cömert et Ricardo Rodriguez, lequel était aligné pour la première fois dans l’axe d’une défense à quatre, "inventaient" un penalty pour avoir mal jugé un ballon en profondeur sur le capitaine Alvaro Morata. Un penalty tiré par Pedri mais détourné par Mvogo qui était toutefois battu par Yérémy Pino sur l’action qui a suivi. Manque d'impact Le portier fribourgeois, qui restait sur deux clean-sheets en sélection cette année, ne méritait sans doute pas de concéder un tel but, une poignée de secondes après avoir signé un authentique exploit. Impuissant sur le 2-1, il aura livré une performance de choix. Sur le plan offensif, la Suisse a souffert en premier lieu du manque d’impact de Filip Ugrinic et de Dereck Kutesa. Les joueurs des Young Boys et du Servette FC ont pu mesurer le gouffre entre la Super League et le niveau international. La belle surprise de cette première mi-temps est venue de Simon Sohm. Placé en soutien direct de Zeki Amdouni, le Zurichois a démontré pourquoi il s’est imposé à Parme dans ce rôle de 9,5. Le show Monteiro A la pause, Murat Yakin lançait Andi Zeqiri pour Amdouni et Joël Monteiro pour Ugrinic. A la 49e, Joël Monteiro aurait pu remettre son équipe à la hauteur de la Roja. Il imposait sa puissance physique pour s’en aller seul devant Robert Sanchez sans pouvoir toutefois cadrer sa frappe. Avec cette seule action, le Valaisan a fait comprendre à son sélectionneur qu’il aurait mérité, lui aussi, une première titularisation. Un quart d'heure plus tard, il récidivait toujours sur son flanc droit pour inscrire le 1-1. A Ténériffe dans un match qui semblait un match pour rien, la Suisse a découvert qu'elle possédait désormais un autre ailier que Dan Ndoye qui peut danser sur l'adversaire. Malheureusement, sa performance devait être ternie par son apathie sur le 2-1 de Bryan Gil à la 68e. Edimilson Fernandes et Remo Freuler endossent également leur part de responsabilité sur la réussite du demi de Gérone. Un arrêt déterminant de Mvogo pour éviter le 3-1 et un duel dans la surface provoqué par Sierro face à Fabian Ruiz ont permis à la Suisse de revenir une seconde fois au score. Elle croyait tenir le résultat qui aurait conclu avec un certain panache cette campagne ratée de la Ligue des Nations. Mais c'était sans compter le geste fatal de Sierro de la 92e minute.

Yvon Mvogo titulaire ce soir Yvon Mvogo à l'épreuve du feu ce soir. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI On peut jouer en Ligue 2 et défier l’Espagne. Contrairement aux propos tenus la veille par Giorgio Contini, Yvon Mvogo défendra la cage de l’équipe de Suisse ce lundi à Ténériffe. Préféré à Gregor Kobel, le portier de Lorient honorera face à la Roja sa dixième sélection. Il reste sur deux clean-sheets cette année, en mars à Dublin contre l’Irlande (1-0) et en juin à Lucerne face à l’Estonie (4-0). Murat Yakin a réservé d’autres surprises pour ce dernier match de l’année, désormais sans enjeu après la relégation actée en Ligue B de la Ligue des Nations avec le nul 1-1 de vendredi contre la Serbie à Zurich. Il alignera un autre joueur de 2e division en la personne de Miro Muheim qui sera son... 21e néophyte. Le joueur du SV Hambourg évoluera en défense aux côtés d’Edimilson Fernandes, d’Eray Cömert et de Ricardo Rodriguez. En ligne médiane, Filip Ugrinic et Simon Sohm seront titularisés pour la première fois en sélection, au même titre que Dereck Kutesa. C’est Zeki Admouni qui occupera la pointe de l’attaque au sein d'une équipe qui a opéré cinq changements par rapport au onze de départ de vendredi. La Suisse s’alignera dans la composition suivante : Mvogo ; Fernandes, Cömert, Muheim, Rodriguez; Freuler, Xhaka ; Ugrinic, Sohm, Kutesa ; Amdouni.

Jeannine Gmelin s'arrête pour de bon Jeannine Gmelin (au premier plan) n' Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Cette fois, Jeannine Gmelin s'arrête définitivement. L'ancienne championne du monde de skiff prend sa retraite, un an après être revenue une première fois sur sa décision. Jeannine Gmelin avait annoncé arrêter sa carrière début 2023 après le décès de son partenaire et entraîneur Robin Dowell. Elle avait décidé de reprendre les rames il y a douze mois, avec les Jeux olympiques de Paris 2024 comme objectif. La Zurichoise de 34 ans, qui s'était associée avec Nina Wettstein en deux de couple, n'était pas parvenue à obtenir son billet pour Paris. Spécialiste du skiff, la championne du monde en 2017 et d'Europe en 2018 a participé aux JO de 2016 à Rio et ceux de 2021 à Tokyo, terminant les deux fois à la cinquième place.

Quatre à la suite pour les Suissesses Une dernière pierre d'Alina Pätz a offert une quatrième victoire de suite aux Suissesses (archives). Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les Suissesses poursuivent leur sans-faute aux Européens de Lohja, en Finlande. L'équipe menée par la skip Silvana Tirinzoni a battu l'Italie 7-6 lundi, dans un remake de la dernière finale. Comme il y a un an à Aberdeen, où les curleuses helvétiques avaient remporté le titre, la décision s'est faite sur une dernière pierre d'Alina Pätz. La Zurichoise n'a pas tremblé pour assurer le succès du CC Aarau, qui n'a jamais laissé les Transalpines prendre la main durant cette partie. Les Suissesses disputeront encore un match lundi contre la Lituanie (16h00). Leurs compatriotes masculins, également invaincus, jouent pour leur part contre l'Ecosse (12h00) et l'Allemagne (20h00).