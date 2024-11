Nadal officiellement à la retraite ++ L'Argentine prend le large

L'heure de la retraite a sonné pour un Nadal "en paix" Rafael Nadal a dit au revoir au monde du tennis professionnel devant son public à Malaga. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Deux ans après Roger Federer, Rafael Nadal est devenu mercredi à Malaga le deuxième membre du "Big 3" du tennis à ranger ses raquettes pour de bon. Il s'est dit "serein" après une ultime défaite. "Ca ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous aimé", à savoir par une qualification de l'Espagne pour les demi-finales de la Coupe Davis, a regretté le héros du jour lors d'une cérémonie d'hommage qui a commencé par une litanie de remerciements. Mais "je me sens tellement chanceux", a lancé un Nadal d'abord souriant dans une salle debout pour l'acclamer, y compris dans les tribunes réservées aux spectateurs néerlandais. Emotion Sa voix s'est brisée sous le coup de l'émotion quand il a remercié sa famille, qui a joué un rôle essentiel dans sa carrière, particulièrement son oncle et entraîneur au long cours Toni Nadal. "Vous ne m'avez jamais fait défaut, vous avez fait en sorte que je garde les pieds sur terre, je pars serein", a affirmé le gaucher. Nadal a ensuite reçu les félicitations du gratin du tennis et du sport mondial par vidéo interposée: Serena Williams, Andres Iniesta, Roger Federer, David Beckham, Novak Djokovic, Andy Murray... "Tu as été notre exemple", l'a complimenté le capitaine de l'Espagne David Ferrer. "On aurait tous aimé ne jamais arriver au moment où Rafa prendrait sa retraite", a renchéri Marcel Granollers, équipier de longue date de Nadal sous les couleurs espagnoles. "La boucle est bouclée" Les meilleures choses ont pourtant une fin. Après 23 années sur le circuit et presque autant de titres du Grand Chelem (22), ce sont les Pays-Bas et leur surprenant numéro 2 Botic van de Zandschulp qui ont poussé Nadal vers la sortie à 38 ans. "Bien sûr qu'on est déçus, mais je suis fier de mes joueurs", a affirmé Ferrer au coeur de la nuit andalouse. "Le plus important est que Nadal s’en aille heureux, serein et fier". "J'ai perdu mon premier match en Coupe Davis" en 2004, "je viens de perdre mon dernier match. La boucle est bouclée", a pour sa part jugé Nadal, dont la carrière a été émaillée d'innombrables blessures, entre des retours au premier plan quasi miraculeux. Pour toujours L'éternel rival du Suisse Roger Federer (20 titres du Grand Chelem) et du Serbe Novak Djokovic (24 titres) - désormais le seul membre du trio de titans du tennis encore en activité - n'avait plus disputé de match officiel depuis sa défaite le 31 juillet en quarts de finale du tournoi olympique. Mardi, les spectateurs étaient déjà présents en nombre aux abords du Palais des sports de Malaga bien avant le début du match. Venus d'Elche (sud-est de l'Espagne), Miquel Zapata Diez et Sergio Medina en étaient convaincus: "Rafa" allait jouer et l'Espagne gagner. Sur les six sacres de l'Espagne, le Majorquin a participé à cinq campagnes victorieuses (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) mais n'ayant pas joué la finale en 2008, il ne compte à son palmarès que quatre Saladiers d'argent. Mais plus que pour "les titres" ou "les statistiques", Rafa espère être remémoré comme "une bonne personne venue d'un petit village". Pour l'ex-numéro 1 mondial et capitaine de l'Australie Lleyton Hewitt, Nadal a été "un des plus grands joueurs de tous les temps". Ou comme l'a exprimé le speaker dans un ultime cri du coeur: "Pour toujours. Rafa Nadal!"

L'Argentine confirme, le Brésil ne convainc toujours pas Lionel Messi a été une nouvelle fois décisif sous le maillot argentin. Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko L'Argentine d'une étroite victoire (1-0) face au Pérou mardi a pris le large en tête des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026. Le Brésil a lui arraché le nul contre l'Uruguay (1-1). Les champions du monde, qui venaient d'essuyer leur troisième défaite (2-1 au Paraguay, après des revers contre l'Uruguay et la Colombie), ont remis la marche en avant dans la Bombonera de Buenos Aires contre le dernier de cette poule unique qui n'a pas encore gagné le moindre match (3 points). C'est inévitablement de Messi qu'est venue l'étincelle, avec une incursion du capitaine argentin dans la surface qui a monopolisé quatre défenseurs. Sa remise parfaite a trouvé Lautaro Martinez au point de penalty qui s'élevait pour une reprise de volée du gauche tout en puissance pour son 32e but en sélection. Imparable (1-0, 55e). Avec 25 points, l'Argentine (8V, 1N, 3D) prend le large sur ses poursuivants. L'Uruguay (2e, 20 points) a ramené un point de Salvador de Bahia contre un Brésil qui peine toujours à convaincre après un piteux nul (1-1) au Venezuela. Brésil inoffensif Les deux victoires et le renouveau entrevu en octobre contre le Chili (2-1), puis le Pérou (4-0) est déjà loin. Les critiques étaient revenues de plus belle au retour du Venezuela sur le manque de réalisme du duo d'attaque et de créativité du milieu de terrain. A la 54e, le milieu offensif uruguayen du Real Madrid Federicio Valverde, à l'entrée gauche de la surface, a ouvert son pied pour un tir enroulé qui trompait Ederson malgré sa détente (1-0). Dans un match enfin débridé, où la possession restait majoritairement dans les pieds brésiliens, Raphinha a vu son centre au second poteau repoussé de la tête qui échouait sur Gerson à l'entrée de la surface. Le milieu de Flamengo a instantanément repris de volée du pied gauche, son tir canon ne laissant aucune chance à Rochet (1-1, 62e). Dépassé par l'Equateur Aucun autre exploit n'est venu seconder les tentatives débridées, mais au moins réelles, de Vinicius Jr, dont le dernier but sous le maillot brésilien remonte à juin pendant la Copa America. Le Brésil (5V, 3N, 4D) pointe à la 5e place (18 points), dépassé par l'Equateur (3e, 19 points) vainqueur (1-0) en Colombie (4e, 19 points).

Janis Moser décisif en prolongation Janis Moser (à gauche) a été décisif mardi à Pittsburgh. Image: KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar Le Lightning de Tampa Bay a renversé les Penguins de Pittsburgh mardi en NHL (3-2 ap). En Pennsylvanie, Janis Moser s'est illustré sur le but de la victoire des Floridiens tombé en prolongation. Le défenseur seelandais, qui vit sa première saison avec le Lightning, a servi son coéquipier Brayden Point après 62 secondes en "overtime". Le Canadien, depuis l'arrière du but des Penguins, a mystifié le portier adverse Tristan Jarry. Ce cinquième assist de la saison de Moser (7 points au total en 17 matches) a permis à Tampa de conclure une remontée initiée au troisième tiers-temps. Le score était en effet encore de 2-0 en faveur de Pittsburgh après 45 minutes de jeu. Winnipeg se relance Après deux défaites de rang - une première cette saison - les Jets de Winnipeg ont su rebondir en s'imposant 6-3 devant les Florida Panthers, champions sortants. Ce 16e succès de la saison pour les coéquipiers de Nino Niederreiter, muet mardi, porte la marque de Mark Scheiffele, auteur d'un triplé. Vancouver, l'équipe de l'attaquant zurichois Pius Suter, s'est pour sa part inclinée à domicile face aux New York Rangers (4-3). Suter a réussi un assist sur l'égalisation des Canucks à 3-3, mais les joueurs de Big Apple ont forcé la décision dans le troisième tiers grâce à un but de Chris Keider. Enfin, Chicago a essuyé un troisième revers de rang. Alors qu'ils menaient 2-1, Philipp Kurashev et compagnie ont finalement perdu 3-2 dans leur antre face aux Ducks d'Anaheim.

Boston met fin à la série de Cleveland Les Cavaliers (en blanc) ne sont plus invaincus, la faute aux Celtics de Boston. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Les Cleveland Cavaliers ont subi leur première défaite sur le parquet du champion NBA Boston (120-117) mardi. Ils avaient remporté leurs 15 premiers matches de championnat. Auteurs du deuxième meilleur début de saison de l'histoire de la ligue de basket nord-américaine, à égalité avec trois autres formations, les Cavaliers ne pourront donc pas inquiéter le record des Golden State Warriors (24-0 succès en 2015). La grande affiche de ce début d'année, entre l'équipe du moment et le champion en titre - qui s'étaient affrontés au 2e tour des play-off au printemps pour un succès de Boston 4-1 - a en partie tenu ses promesses, après un début de match qui laissait craindre une démonstration de Boston. Sur un parquet spécial vert citron, le match comptant également pour la Coupe NBA, les Celtics ont fait tomber la foudre à trois points, affichant en fin de match une adresse insolente de 53,7% (22 sur 41), après avoir tiré à 14 sur 22 à la pause!

"J'ai fermé les yeux pendant la finale du 100 m" Ajla Del Ponte a fait son deuil le samedi 3 août, dans les tribunes du Stade de France, au bout d'une troisième saison de galère. "J'ai fermé les yeux pendant la finale du 100 m" aux JO de Paris, confie la Tessinoise, qui a accordé un long entretien à Keystone-ATS mercredi dernier sur les bords du Lac Majeur. "Physiquement je me sens bien, mentalement aussi", lâche d'emblée Ajla Del Ponte, qui peut tout faire à l'entraînement. "Certaines choses doivent encore revenir, surtout au niveau de la vitesse. Je ne suis pas loin des autres, je suis même parfois devant lorsque je m'entraîne avec les autres filles", se réjouit-elle. Il n'y a donc plus aucune gêne au niveau de sa cuisse droite ? "Il y avait une certaine appréhension à l'heure de la reprise cet automne. J'ai même un traumatisme lié au 18 octobre: je me suis blessée deux fois à cette date", raconte-t-elle. "Je ne veux pas dire que je ne me suis pas entraînée le 18 octobre dernier, mais...", sourit-elle. "Je peux encore ressentir parfois une légère douleur quand j'accélère. Mais c'est surtout de l'appréhension, et je travaille là-dessus. Sur les échographies on voit très bien la cicatrice, ce qui est positif. Et le test de force et de résistance que je fais chaque semaine montre que mon muscle tient de mieux en mieux." Envie de tout arrêter A 28 ans, Ajla Del Ponte veut croire que tout est encore possible pour elle après trois saisons marquées par ces problèmes récurrents à la cuisse droite et par une opération due à une triple fracture du tibia en novembre 2022. Mais elle ne cache pas avoir parfois eu envie de tout plaquer. "J'y ai réfléchi plein de fois. Je me demandais pourquoi tout cela m'arrivait, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de faux. Deux fois j'ai dit à Laurent (red: Meuwly, son coach) que j'allais arrêter. La dernière, c'était en mai dernier après le meeting de Bâle", où elle avait coupé son effort pour sa deuxième course de la journée. "Quand j'ai reçu les résultats de l'IRM et que j'ai vu que le muscle était complètement arraché, comme en 2023, je me suis dit que je ne pourrais pas refaire tout le processus encore une fois", poursuit Ajla Del Ponte. "Je pensais que c'était mort pour Paris. Mais mes médecins m'ont dit qu'il y avait encore une chance". Une chance infime, mais qu'elle a voulu saisir. "Ca m'a redonné un peu d'espoir. Mes médecins ne m'ont rien promis, ils m'ont juste dit que je pouvais essayer. Ils pensaient que je pourrais participer aux championnats de Suisse" à la fin juin à Winterthour, où elle s'est toutefois arrêtée en demi-finale sans obtenir son ticket pour Paris. "Je savais qu'il y avait un risque que le muscle ne tienne pas, il n'y avait que cinq semaines pour me remettre entre ma blessure et les championnats de Suisse. Mais c'était à moi de décider, et j'ai décidé de tenter le coup", glisse la championne d'Europe 2021 du 60 m en salle. "Le soutien de mes médecins m'a redonné envie de poursuivre ma carrière", ajoute Ajla Del Ponte, qui n'a pas peur d'en demander trop à son corps. "Tant que ce n'est que musculaire, ça ne va pas m'empêcher de vivre normalement après ma carrière d'athlète", assure-t-elle. "On ne doit pas se plaindre" "Le sport de haut niveau est usant, même si on ne le dit pas souvent. Mais il est surtout usant mentalement", enchaîne la Tessinoise, qui ne cache pas avoir souffert d'épisodes dépressifs. "On a tendance à cacher ces choses. Moi, j'ai même tendance à ne pas les accepter..." Mais pourquoi la santé mentale est-elle longtemps restée un tabou? "On veut avant tout se cacher du regard des autres. Il y a un regard négatif sur la dépression, qui est associée à la faiblesse voire à la fainéantise. C'est propre à notre culture suisse: on ne doit pas se plaindre. Quand on parle de cela, il y a toujours un moment de gêne", assure-t-elle. Alors pourquoi s'être infligé cet été de vivre dans les gradins une finale olympique à laquelle elle avait pris part trois ans plus tôt à Tokyo avec une extraordinaire 5e place à la clé? "C'était une façon de faire mon deuil", explique la deuxième Suissesse la plus rapide de l'histoire (10''90 en 2021). Le geste était prémédité, même si elle a beaucoup hésité. "J'avais des billets pour mes parents. Je voulais y aller pour lâcher prise. Je voulais être dans le stade pour cette finale. En plus on ne sait pas quand on aura une prochaine opportunité d'assister à des Jeux en Europe en tant que spectateur", précise-t-elle. "J'ai fermé les yeux pendant la finale. C'était ma manière de laisser tout cela derrière moi. J'avoue que cela fait mal au coeur parfois. Le fait de ne pas avoir pu y participer restera toujours une déception. Ce fut une phase douloureuse. Mais je devais accepter que ce n'était pas mon moment", souligne-t-elle. "On fonctionne avec des objectifs" "Je n'aurais jamais pu laisser tout cela derrière moi si je m'étais répété que ma place était sur la piste ce jour-là", ajoute-t-elle, précisant toutefois qu'il était tout autant important d'avoir tout essayé pour décrocher sa qualification pour ces JO. "J'aurais regretté toute ma vie de ne pas avoir tout tenté", soupire-t-elle. Son esprit est tourné vers l'avenir. Mais pas question de se fixer trop rapidement des objectifs. "Pour l'instant je laisse les choses venir. Mais on est des athlètes, on fonctionne avec des objectifs. Ce serait déjà génial de remettre le maillot de l'équipe de Suisse, mais la concurrence est rude en sprint", rappelle-t-elle. "Je dois prendre les choses les unes après les autres. L'objectif premier est de pouvoir faire une saison complète en salle", saison indoor qu'elle abordera dans un bon mois après le traditionnel camp d'entraînement en Afrique du Sud. "Mais le chrono ne compte pas pour l'instant. Je veux surtout retrouver le plaisir de concourir."

Lausanne face à une mission impossible aux Vernets Genève-Servette aborde le match retour du 8e de finale de Ligue des Champions qui l'oppose mercredi à Lausanne dans une position plus que confortable. Le tenant du trophée est à l'abri après sa démonstration du match aller. Le GSHC est en effet allé s'imposer 5-0 sur la glace vaudoise huit jours plus tôt grâce notamment à un doublé du "pigiste" ajoulot Oula Palve. On se gardera cependant de tout excès de confiance du côté des Vernets, en l'absence de Roger Karrer (suspendu). Aux avant-postes en National League, le Lausanne HC a ainsi déjà prouvé sa force de frappe durant cette Champions Hockey League avec un 7-2 face à Ilves Tampere. Un tel score lui permettrait de renverser totalement la vapeur mercredi soir.

Lionel Messi perd son entraîneur Lionel Messi ne sera plus entraîné par son compatriote Tata Martino (archives). Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky L'Inter Miami de Lionel Messi va devoir trouver un nouvel entraîneur. L'Argentin Gerardo "Tata" Martino quitte l'équipe pour "raisons personnelles", a indiqué mardi une source proche du club à l'AFP. L'ancien coach du FC Barcelone, âgé de 61 ans, a mené l'Inter Miami à la première place de MLS en saison régulière, avant de subir une élimination choc au premier tour des play-offs face à Atlanta le 9 novembre. Martino avait rejoint Miami en juin 2023, juste avant l'arrivée de la superstar Lionel Messi en provenance du Paris Saint-Germain.

Fribourg éliminé, Zurich passe en quarts de finale Les Fribourgeois n'ont pas réussi à inverser la tendance lors du match retour des huitièmes de finale de Champions League (archives). Image: KEYSTONE/� Adrien Perritaz L'aventure européenne de Fribourg-Gottéron a pris fin mardi. Déjà battus 1-0 à l'aller à Växjö, les Dragons ont concédé un match nul fatal à domicile (3-3) en 8es de finale de la Champions League. Fribourg a pourtant mené au score par deux fois, ce qui lui aurait permis de disputer une prolongation avant une éventuelle séance de tirs au but. Ce sont les Dragons qui ont rapidement ouvert par l'intermédiaire de Sandro Schmid (4e), avant l'égalisation, puis le 2-1 suédois. Les hommes de Pat Emond ont à leur tour renversé la situation, grâce à deux buts inscrits en power-play (Sörensen et de la Rose) en moins d'une minute lors du troisième tiers-temps. Mais l'actuel sixième du championnat suédois a vite refroidi les quelque 5000 spectateurs fribourgeois, égalisant à 3-3 et assurant ainsi sa qualification pour les quarts de finale. Zurich qualifié sans problème Zurich n'a, pour sa part, pas tremblé pour obtenir son billet pour la suite de la compétition. Les champions de Suisse en titre ont écrasé les Allemands de Straubing 7-1 (11-3 sur l'ensemble des deux matches) grâce notamment aux quatre points de Sven Andrighetto (1 but, 3 assists). Les hommes de Marc Crawford affronteront une autre équipe allemande, les Eisbären Berlin, en quarts de finale.

Un 7e succès en 7 matches pour les Suissesses Silvana Tirinzoni et ses coéquipières sont imbattables à Lohja, pour le moment (archives). Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'équipe de Suisse dames reste invaincue après 7 matches aux championnats d'Europe de Lohja, en Finlande. La skip Silvana Tirinzoni et ses partenaires ont battu la Turquie et la Suède mardi. Après deux défaites en entame de tournoi, la Turquie avait enchaîné trois succès. Mais le quatuor helvétique a étouffé d'entrée toute velléité: après trois ends, le score était déjà de 7-0! Tenantes du titre, les joueuses du CC Aarau ont ensuite fait face à la Suède, la seule autre nation qui avait remporté ses six premiers matches. Les Suissesses ont remporté ce choc au sommet 7-5, grâce à un coup de trois intervenu dans le cinquième end. Déjà qualifiées pour les demi-finales qui auront lieu jeudi soir, les curleuses helvétiques doivent encore disputer deux matches dans ce round-robin, mercredi contre la Hongrie et jeudi matin face à l'Estonie. Les hommes rebondissent L'équipe de Suisse masculine a pour sa part parfaitement réagi après avoir connu lundi ses deux premières défaites. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller a écrasé l'Angleterre 11-1 pour son unique rencontre programmée mardi. Toujours en quête d'une première victoire, les Anglais ont abandonné après six ends.

Rafael Nadal perd le premier simple Rafael Nadal a peut-être disputé le dernier match de sa carrière mardi. Image: KEYSTONE/EPA/Jorge Zapata Rafael Nadal a peut-être disputé le dernier match de sa carrière mardi en Coupe Davis à Malaga. Le Majorquin a perdu 6-4 6-4 le premier simple du quart de finale qui oppose l'Espagne aux Pays-Bas. L'homme aux quatorze titres à Roland-Garros a été battu en un peu moins de deux heures de jeu par Botic van de Zandschulp (ATP 80) dans son premier match officiel depuis sa défaite aux Jeux olympiques contre Novak Djokovic. Il verra sa carrière s'achever en cas de revers de Carlos Alcaraz contre Tallon Griekspoor dans le deuxième simple de la soirée. Face au Néerlandais, "Rafa" a longtemps fait jeu égal avant de perdre sa mise en jeu à 4-4 dans le premier set. Il s'est ensuite fait breaker à l'entame de la seconde manche, puis une troisième fois pour voir van de Zandschulp mener 4-1. Un dernier baroud d'honneur lui a permis d'effacer un de ces breaks, mais il n'a rien pu faire lorsque son adversaire a servi pour le match.

La Slovaquie rejoint l'Italie en finale Les Slovaques Viktoria Hruncakova (à gauche) et Tereza Mihalikova (à droite) ont remporté le double décisif face à la Grande-Bretagne. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL PEREZ La Slovaquie a créé la sensation en dominant mardi la Grande Bretagne (2-1) pour se hisser en finale la Billie Jean King Cup à Malaga. Elle affrontera l'Italie, victorieuse la veille de la Pologne. Dans le double décisif, la paire slovaque composée de Tereza Mihalikova et Viktoria Hruncakova a déjoué les pronostics face aux Britanniques Heather Watson et Olivia Nicholls pourtant annoncées favorites de l'opposition, mais laminées 6-2, 6-2. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Rebecca Sramkova avait renversé Katie Boulter dans le second simple de la deuxième demi-finale de la BJK Cup et arraché la victoire (2-6 6-4 6-4). La lauréate de l'US Open 2021 Emma Raducanu avait apporté le premier point aux Britanniques en battant Hruncakova (6-4 6-4). Une seule joueuse du top 100 L'équipe slovaque du capitaine Matej Liptak, qui ne compte qu'une seule joueuse du top 100 mondial, surfe sur un cercle vertueux qui l'a vue écarter tour à tour les Américaines en huitièmes et les Australiennes en quarts. Elle affrontera mercredi en finale l'Italie de Jasmine Paolini (WTA 4), qui a éliminé tard dans la nuit de lundi à mardi la Pologne d'Iga Swiatek (WTA 2).

Le Genoa se sépare de son entraîneur, Vieira pressenti Alberto Gilardino n'est plus l'entraîneur du Genoa (archives). Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Genoa, actuel 17e de Serie A, a annoncé mardi le renvoi de son entraîneur Alberto Gilardino. Le Français Patrick Vieira est pressenti pour lui succéder, selon plusieurs médias. Alberto Gilardino, ancien international italien de 42 ans, entraînait l'équipe professionnelle depuis décembre 2022 après avoir dirigé les jeunes U19 du Genoa. Selon plusieurs médias, le club ligure, qui ne compte que deux victoires en douze journées, pourrait recruter l'ancien champion du monde 1998 Patrick Vieira, 48 ans, sans club depuis son départ du banc de Strasbourg (Ligue 1) la saison dernière. Vieira est passé en tant que joueur par l'AC Milan (1995-1996), la Juventus Turin (2005-2006) et l'Inter Milan (2006-2010). Il pourrait retrouver son ancien coéquipier de l'Inter Mario Balotelli, recrue surprise du Genoa fin octobre. Gilardino est le quatrième entraîneur de Serie A à perdre son poste depuis le début de saison après Luca Gotti (Lecce) et Daniele De Rossi et Ivan Juric (AS Roma tous les deux).

Murat Yakin reste l'homme de la situation Murat Yakin reste l'homme de la situation Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Bien sûr, il y a la réalité implacable des chiffres: deux nuls et quatre défaites en six matches. Mais le parcours automnal de l'équipe de Suisse en Ligue des Nations ne condamne pas Murat Yakin. Porté au pinacle après l'Euro pour s'affirmer à juste titre comme le plus grand sélectionneur suisse de tous les temps, Murat Yakin n'a pas perdu son totem d'immunité avec cette relégation en Ligue B. Le Bâlois peut avancer, en effet, bien des circonstances atténuantes avec un arbitrage défaillant, le poids des absences et, aussi, le manque d'implication de ses deux leaders Manuel Akanji, hors de son sujet en octobre, et Granit Xhaka, sans grand venin en novembre. Le défenseur et le capitaine ont sans doute payé les cadences infernales auxquelles ils ont été soumis depuis quinze mois. "Une relégation ne sera pas dramatique", avait affirmé Murat Yakin avant ce dernier rassemblement de l'année. Lundi soir à Tenerife, il a rappelé que la Suisse aurait sans doute connu la même infortune il y a quatre ans si elle n'avait pas gagné sur le tapis vert son dernier match contre l'Ukraine. Cette petite pierre dans le jardin de son prédécesseur rappelle combien le statut de l'équipe de Suisse est fragile. Sa place dans le top 12 européen a toujours tenu à un fil. Deux qualités essentielles Mais fort heureusement, cette place est toujours assurée malgré la relégation en Ligue des Nations. Elle offrira à la Suisse un rang de tête de série pour le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2016 qui aura lieu le 13 décembre à Zurich. L'idée de ne pas se qualifier pour cette première Coupe du monde à 48 équipes qui assurera des revenus extraordinaires à ses participants hante les nuits des responsables de l'Association Suisse de Football (ASF). Ceux-ci demeurent toutefois convaincus que Murat Yakin reste l'homme de la situation. Même si sa gouvernance ne colle pas vraiment au profil d'un entraîneur moderne, il possède deux qualités essentielles: un flair certain et cette faculté d'entraîner derrière lui les fans de tout le pays, de Genève à Romanshorn. Qui n'a jamais succombé au charme de l'ancien capitaine du FC Bâle lève la main... D'ici les trois coups de cette nouvelle campagne qui seront donnés à la fin mars, Murat Yakin se retrouve devant deux grands chantiers. Il doit trouver le partenaire idéal de Manuel Akanji dans l'axe central de sa défense à quatre. Lors de ce rassemblement de novembre, Eray Cömert et Aurèle Amenda ont marqué quelques points. Mais avec Ricardo Rodriguez, qui, lundi, aura attendu sa...125e sélection pour jouer une première fois défenseur axial dans une ligne de quatre, et avec Denis Zakaria qu'il tient vraiment voir embrasser un tel rôle, le sélectionneur dispose de deux alternatives moins "risquées". Joël Monteiro le facteur X L'animation offensive est l'autre chantier à explorer ces prochains mois. "Nous devons gagner en efficience", souligne Murat Yakin. Si l'on considère que Breel Embolo, Zeki Amdouni et Dan Ndoye sont incontournables, il ne reste plus qu'une place pour un joueur offensif dans le 4-2-3-1 de Murat Yakin. Ruben Vargas, buteur lors du huitième de finale de l'Euro contre l'Italie, Fabian Rieder et Simon Sohm, qui a montré des choses intéressantes lundi contre l'Espagne dans son rôle de 9,5, peuvent nourrir des ambitions légitimes. Pour n'avoir pas vraiment saisi la chance qui leur était offerte lundi, Filip Ugrinic, surtout, et Dereck Kutesa partent de plus loin. Mais on a le sentiment que Joël Monteiro a mis tout le monde d'accord. Qualifiée de "magnifique" par Murat Yakin, son introduction après la pause contre l'Espagne a vraiment marqué les esprits. Auteur d'un doublé contre Galatasaray lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Valaisan des Young Boys s'avance comme l'homme des grands rendez-vous. Cela tombe bien dans la mesure où l'équipe de Suisse n'en manquera pas.

Tomas Oral nouvel entraîneur de Grasshopper Tomas Oral est le nouveau coach de GC Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH Derniers du classement de Super League après 14 journées, les Grasshoppers tiennent leur nouveau coach. Le club zurichois annonce avoir engagé l'Allemand Tomas Oral (51 ans) pour succéder à Marco Schällibaum, lequel a été limogé il y a deux semaines. Tomas Oral a signé un contrat pour la saison en cours, comme GC l'a précisé mardi dans son communiqué. Après avoir entraîné le FSV Francfort, le Karlsruher SC et le FC Ingolstadt, il a dirigé Sandhausen (2e Bundesliga) de février à avril 2023 mais a été licencié après seulement six matches. En même temps qu'Oral, Michael Henke est engagé comme nouvel entraîneur assistant. Henke a été pendant de nombreuses années le bras droit d'Ottmar Hitzfeld au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. Giuseppe Morello, qui assurait l'intérim depuis le limogeage de Schällibaum, retrouvera lui son ancien rôle d'entraîneur adjoint.