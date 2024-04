Nageurs chinois en eau trouble ++ La pole pour Verstappen

23 nageurs chinois de haut niveau contrôlés positifs en 2021 23 nageurs chinois de haut niveaux ont été testés positifs en 2021 Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN Selon différents médias, 23 nageurs chinois de haut niveau sont restés impunis il y a trois ans malgré des tests antidopage positifs. L'Agence mondiale antidopage (Wada) a renoncé à mener sa propre enquête dans cette affaire. La Wada s'est fiée à la version des autorités chinoises. Celles-ci ont indiqué que des repas contaminés dans un hôtel pour athlètes étaient à l'origine des tests positifs, ont rapporté la chaîne allemande ARD et le journal américain "New York Times". Selon les recherches de la rédaction antidopage de l'ARD et du "New York Times", les nageurs ont été contrôlés positifs lors d'une compétition nationale à Shijiazhuang, au début de l'année 2021. C'est là que la trimétazidine, un produit interdit, aurait été détectée. Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, les nageurs chinois avaient remporté six médailles, dont trois en or. Selon le rapport présenté par la Chine, les échantillons positifs ont été obtenus par contamination. Des repas ont été préparés pour tous les athlètes concernés dans la cuisine d'un hôtel de Shijiazhuang. Il ressort du rapport que plus de deux mois plus tard, des enquêteurs ont inspecté la cuisine et ont trouvé des traces de trimétazidine dans une hotte aspirante, dans les conteneurs à épices et dans les canalisations. Le produit dopant aurait donc pénétré dans le corps des athlètes à leur insu. "Aucune infraction" L'Agence chinoise antidopage a déclaré qu'il n'y avait eu "aucune infraction antidopage" et qu'il n'était donc pas nécessaire d'agir. Interrogée par la chaîne ARD, l'Agence mondiale antidopage a indiqué qu'elle n'avait vu "aucune base" pour "contester les déclarations de contamination" sur la base des données d'analyse. La Wada s'en est tenue à son règlement. La Fédération internationale de natation a estimé quant à elle que les événements avaient été examinés avec soin et professionnalisme. Il n'était donc pas nécessaire d'entreprendre autre chose.

Cinquième pole en cinq GP pour Verstappen Verstappen a décroché la pole à Shanghaï, quatre heures après avoir remporté le sprint Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Vainqueur de la course sprint plus tôt samedi, Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du GP de Chine de Formule 1 dimanche à Shanghaï. Le Néerlandais, leader du championnat du monde, a devancé de 0''322 son coéquipier Sergio Perez (2e) lors des qualifications. Max Verstappen est devenu ainsi le premier pilote à décrocher la pole position lors des cinq premières épreuves d'une saison depuis Mikka Häkkinen en 1999. Le Néerlandais, qui en est même à six pole d'affilée en remontant à l'exercice 2023, a en outre offert à l'écurie Red Bull la 100e pole de son histoire en F1. Derrière les deux Red Bull, Fernando Alonso (Aston Martin) et Lando Norris (McLaren) occuperont la deuxième ligne dimanche. Lewis Hamilton (Mercedes) est quant à lui passé par tous les états d'âme: 2e du sprint, le Britannique a abandonné dès Q1 après un freinage raté. Hamilton n'occupera que la 18e place sur la grille. Bottas en Q3 Les pilotes Sauber ont connu des fortunes diverses. Valtteri Bottas est le premier pilote de l'écurie zurichoise à s'être hissé en Q3 cette année. Le Finlandais, qui avait terminé 12e de la course sprint, s'élancera de la 10e place sur la grille de départ dimanche à Shanghai. Zhou Guanyu n'a en revanche pas réussi à mettre fin à sa série noire, à la grande déception de ses compatriotes présents dans les tribunes. Le Chinois, auteur d'un sprint encourageant, a été éliminé pour la huitième fois consécutive dès Q1. Il s'élancera de la 16e place sur la grille à domicile.

Miami et la Nouvelle-Orléans en play-off Tyler Herro (de face) et Miami ont dominé les débats face aux Bulls vendredi Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Miami et New Orleans ont décroché vendredi les deux derniers tickets disponibles pour les play-off de NBA. Le Heat a dominé Chicago 112-91 dans le match 3 du play-in de la Conférence Est, les Pelicans battant Sacramento 105-98 à l'Ouest. Finaliste NBA l'an dernier, le Heat n'a jamais tremblé face aux Bulls, grâce notamment à Tyler Herro (24 points, 10 rebonds, 9 passes décisives) et à son rookie Jaime Jaquez Jr. (21 points). La franchise floridienne a pris les commandes dès le premier quart en signant un partiel de 19-0. Miami retrouvera dès dimanche les Boston Celtics au 1er tour des play-off. Les Celtics ont largement dominé la saison régulière et veulent prendre leur revanche face au Heat, qui les avait battus l'an passé en finale de la Conférence Est avant de s'incliner face aux Denver Nuggets pour le titre. La tâche s'annonce d'autant plus difficile pour Miami que l'incertitude règne autour de l'état de santé de sa star Jimmy Butler, qui souffre d'une entorse du ligament collatéral médial du genou droit depuis mercredi face à Philadelphie. Il n'a pas été aligné vendredi. Les Pelicans face au Thunder Les Pelicans ont également dû composer vendredi sans leur joueur-vedette, Zion Williamson, touché à la cuisse gauche dans le match 1 du play-in perdu face aux Lakers. Ils ont souffert jusqu'au bout face à Sacramento, après avoir compté 20 points d'avance (97-77) à 6'35'' du "buzzer". En l'absence de Williamson, Brandon Ingram (24 points, 6 assists, 6 rebonds) et Jonas Valanciunas (19 points, 12 rebonds) ont brillé face aux Kings de De'Aaron Fox (35 points, 7 rebonds, 5 assists). Les Pelicans défieront donc Oklahoma City, tête de série no 1 à l'Ouest, au 1er tour des play-off.

Verstappen remporte le sprint et creuse l'écart au championnat Max Verstappen a gagné le sprint du GP de Chine samedi Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Chine, disputée sur le tracé de Shanghai. Le Néerlandais a devancé le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) et son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. Grâce à sa victoire, Verstappen récupère huit points supplémentaires au championnat du monde de Formule 1 dont il est le leader. Le triple tenant du titre creuse l'écart avec son poursuivant Sergio Perez: 15 points le séparent désormais du Mexicain. Les deux Ferrari, celles du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz, se sont classées respectivement 4e et 5e. Le poleman Lando Norris termine finalement 6e de ce sprint de 19 tours, devant son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri. Le double champion du monde Fernando Alonso, troisième de la course à trois tours de la fin - mais sous la menace du trio Pérez-Leclerc-Sainz - a tout perdu après un contact avec Sainz pour la gain de la troisième place. L'Espagnol a dû abandonner.

Servette FC: une réaction impérative Les quatre équipes romandes seront en lice ce samedi lors de l’ultime journée du troisième tour. Battu lors de ses quatre derniers matches, le Servette FC se doit de réagir. A 18.00, les Grenat reçoivent les Grasshoppers qui ont également perdu leurs quatre dernières rencontres. A huit jours de sa demi-finale de Coupe de Suisse à Winterthour, la formation de René Weiler joue gros. Un tout autre résultat qu’une victoire contre l’équipe qui est sans doute la plus faible de la Super League aujourd’hui serait vécu comme un véritable camouflet. Troisième désormais du classement, les Grenat accusent deux points de retard sur le FC Lugano. Les Tessinois reçoivent le Lausanne-Sport à 20.30 dans une rencontre qui promet. Elle opposera, en effet, deux équipes en pleine forme. Face à des Lausannois qui joueront sans pression dans la mesure où leur maintien ne fait désormais plus aucun doute, le FC Lugano n’aura sans doute pas la tâche facile. Mais depuis deux mois, Mattia Croci Torti et ses joueurs marchent littéralement sur l’eau. Enfin le derby entre Yverdon et Stade Lausanne-Ouchy revêt un enjeu capital. Le SLO doit impérativement le gagner pour conserver une chance d’échapper à la relégation directe. A sept points des Grasshoppers, il lui faut réduire l’écart avant les cinq rencontres du tour de relégation. A – 7, la situation sera désespérée. À – 4, elle pourra encontre être renversée.

National League: Zurich doit réagir devant son public L'Acte III de la finale des play-off se disputera ce samedi. Sur leur glace, les Zurich Lions tenteront de reprendre la main après leur défaite 4-2 de jeudi à Lausanne. Après neuf victoires de rang, Zurich a concédé son premier revers dans ces séries finales. Saura-t-il rebondir face à un adversaire qui veut croire que le scénario de la demi-finale contre Fribourg-Gottéron se reproduira ? Les Vaudois avaient perdu le premier match de la série avant d'aligner quatre succès lors des quatre rencontres suivantes... La pression est en tout cas dans le camp zurichois. Et notamment sur les épaules du gardien Simon Hrubec, impressionnant dans ses neuf premières sorties dans ces play-off, mais pas à son avantage sur le but décisif jeudi, le 3-2, inscrit par Damien Riat après une longue passe de Robin Kovacs. En face, Connor Hughes a en revanche prouvé une nouvelle fois qu'il pouvait tenir la baraque.

Robin Kovacs, de buteur à passeur Damien Riat a inscrit le 3-2 décisif du succès du LHC jeudi lors de l'acte II de la finale contre Zurich. Buteur devenu passeur sur cette action, Robin Kovacs s'adapte à son rôle de joker. Si Lausanne est revenu à égalité dans la série, c'est en partie grâce à lui. A la 51e minute et alors que le score était de 2-2, Robin Kovacs a chipé le puck à Christian Marti, a foncé dans la zone de défense zurichoise et a servi un caviar à Damien Riat. L'attaquant suédois a fait honneur à son prénom Robin en assistant son acolyte Batman Riat. "J'essaie d'aider l'équipe du mieux que je peux, comme je ne joue pas tout le temps, explique le Suédois avec humilité et professionnalisme. Lors de ce match, je me sentais bien, j'avais les jambes fraîches. Ces temps j'ai de la peine à marquer, alors j'essaie de me rendre utile d'une autre façon." Passeur émérite Et ce n'est pas la première fois que celui qui était vu comme un serial buteur lors de son arrivée en Suisse en 2022 se mue en passeur émérite. A l'occasion du deuxième match de la demi-finale contre Fribourg, c'est déjà lui qui avait offert le but de la victoire à la 107e minute à Jason Fuchs. L'ancien attaquant d'Örebro se sent-il pousser des ailes lors des deuxièmes actes? "Non, il n'y a rien de spécial, glisse-t-il en souriant. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des goals importants. Et si j'ai un poil plus de chance, peut-être que je peux marquer deux buts dans ce deuxième match." A la 58e, Kovacs a en effet trouvé le poteau de Simon Hrubec. Le Suédois s'est consolé en voyant que les Zurichois ont concédé une pénalité et que le LHC a inscrit le 4-2 dans la foulée. Sincère et touchant, Kovacs n'a jamais donné l'impression de pester malgré la difficulté de sa situation. Le Suédois a travaillé dans son coin sans faire des vagues. "J'ai vécu une situation difficile pendant la saison, raconte-t-il. J'ai vraiment cherché à m'entraîner le mieux possible. J'essaie de saisir ma chance à chaque fois qu'elle se présente et d'aider l'équipe. On verra si j'ai la chance de jouer le prochain match." Aider l'équipe comme il peut Comme le prochain match est agendé à Zurich samedi et que Kovacs est aligné lors des rencontres à domicile, il y a doute sur sa participation à l'acte III. Sait-il pourquoi il joue à domicile et pas à l'extérieur? "Il faut demander à Geoff (réd: Ward, le coach). Je me contente d'être prêt le mieux possible chaque jour. Si je ne suis pas dans l'alignement, je vais apporter mon soutien à mes coéquipiers, et si je joue je vais donner le meilleur pour aider l'équipe." Samedi, c'est à Zurich que les Vaudois tenteront de prendre l'avantage en allant s'imposer sur la glace du "Z". Logiquement, Robin Kovacs y croit. "On n'était pas très satisfait de la manière dont on a joué mardi à Zurich, conclut-il. Là nous avons joué notre jeu de la bonne façon. Ca sera une série intéressante à suivre."

Udinese-AS Rome se terminera le 25 avril Le match Udinese-AS Rome se terminera le 25 avril Image: KEYSTONE/AP/Andrea Bressanutti Le match de Serie A Udinese - AS Rome se terminera le 25 avril, a annoncé la Ligue italienne. Cette partie avait été arrêtée dimanche dernier après le malaise du défenseur de l'AS Rome Evan Ndicka. "Les 18 minutes et 30 secondes restant à disputer, plus les éventuels arrêts de jeu du match entre l'Udinese et l'AS Rome se joueront le jeudi 25 avril à 20h00", a indiqué la Lega Serie A dans son communiqué. La Roma, qualifiée pour les demi-finales de l'Europa League où elle affrontera les 2 et 9 mai le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, avait demandé que la fin de cette rencontre soit programmée au plus tôt mi-mai.

Sion bat le Stade Nyonnais et profite du faux-pas de Thoune La joie des Sédunois, qui ont conquis 3 points précieux vendredi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sion a souffert pour battre le Stade Nyonnais vendredi lors de la 30e journée de Challenge League (1-0). Mais les trois points conquis par les Valaisans leur permettent de prendre le large en tête du classement. Thoune s'est en effet incliné à Aarau dans le même temps. Le FC Sion, qui avait dû se contenter d'un nul lors de la première visite des Nyonnais cette saison à Tourbillon, a dû patienter jusqu'à la 72e pour forcer le verrou vaudois. C'est Dejan Sorgic qui a signé le but de la victoire, à la suite d'un corner. Cette réussite offre au FC Sion une avance de sept unités sur Thoune, qui a été lourdement battu 3-0 à Aarau vendredi. Le club de l'Oberland bernois a certes un match en retard, mais il devra vraisemblablement se contenter de la place de barragiste. De son côté, Xamax a dû se contenter d'un nul (1-1) sur la pelouse de Schaffhouse. Les Rouge et Noir conservent la 3e place du classement mais sont à égalité de points avec Aarau.

Le Prix du Meilleur espoir romand pour Dumont et Imsand Margaux Dumont a reçu le Prix du Meilleur espoir romand Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Les Valaisans étaient à l'honneur vendredi au Musée olympique de Lausanne. La spécialiste de skicross Margaux Dumont et le perchiste Valentin Imsand sont en effet les gagnants du Prix du Meilleur espoir romand, annonce l'Aide Sportive suisse dans un communiqué. Margaux Dumont (22 ans) est notamment récompensée pour sa 3e place aux Mondiaux juniors de ski freestyle et pour son sacre en Coupe d'Europe. Valentin Imsand (19 ans) s'est quant à lui illustré en se parant d'argent lors des Européens M20 de 2023 en athlétisme. Margaux Dumont et Valentin Imsand ont été élus par un jury de médias et un jury de professionnels, ainsi que par un vote en ligne du public. Ils ont chacun reçu une prime de 6000 francs, précise le communiqué.

La Suisse renoue enfin avec la victoire Philip Wüthrich a signé un blanchissage devant le filet suisse vendredi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Après onze défaites de rang cette saison, les hommes de Patrick Fischer ont battu la France 2-0, vendredi à Bâle. A la 12e minute de jeu, Tyler Moy a profité d'un excellent travail de Mike Künzle, qui a attendu le dernier moment pour lui glisser une offrande. Malgré un bon déplacement, le gardien de l'équipe de France Sébastian Ylönen a dû s'avouer vaincu. En deuxième période, la Suisse a accentué sa domination (14 tirs à 5) et a réussi à doubler la mise, grâce au premier but de David Aebischer en équipe nationale. Le futur joueur de Lugano a conclu un excellent jeu initié par Ambühl et Thürkauf (28e). Avec la victoire en ligne de mire, la Suisse n'a pas pris trop de risques en fin de match afin de s'assurer un premier succès cette saison, assorti d'un blanchissage pour Philip Wüthrich. Elle aura l'occasion de confirmer son renouveau samedi lors d'un deuxième duel contre la France (17h30 à Bâle).

"Les batteries sont rechargées", prévient Van der Poel Mathieu van der Poel affirme avoir pu recharger ses batteries avant la Doyenne des classiques Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ "Les batteries sont rechargées", prévient Mathieu van der Poel qui pense que "la victoire est possible" dimanche sur Liège-Bastogne-Liège. La contre-performance à l'Amstel Gold Race (22e) après deux triomphes sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix n'a "pas mis le doute" dans l'esprit du champion du monde, qui colle néanmoins volontiers l'étiquette de grand favori à Tadej Pogacar. "Je n'avais pas de super jambes mais ce n'était pas si mal non plus. Les batteries sont rechargées. La forme est toujours suffisante pour jouer un rôle significatif à Liège-Bastogne-Liège", a-t-il déclaré vendredi après avoir renoncé à la reconnaissance du parcours à cause du mauvais temps en Ardenne. "Master class" Pour le Néerlandais, Pogacar est le favori évident. "Tadej a montré sur les Strade Bianche qu'il n'avait pas besoin de compétition pour être tout de suite au top. C'est un coureur +master class+ qui sera sur son terrain de jeu avec une équipe très forte autour de lui." Van der Poel cite également des coureurs comme Tom Pidcock, Richard Carapaz, Tiesj Benoot, Mattias Skjelmose, Maxim Van Gils et Dylan Teuns qui "sur le papier grimpent tous mieux que moi", alors que la Doyenne est une classique beaucoup plus montagneuse que les Monuments pavés. "Mais la victoire est possible, sinon je ne participerais même pas. Après, il faut que toutes les pièces s'assemblent, plus que sur les Flandriennes où j'étais le grand favori", a ajouté celui qui avait terminé 6e à Liège en 2020 lors de sa seule participation à ce jour. Pogacar s'attend "à un beau combat" Favori désigné, Tadej Pogacar s'attend "à un beau combat face à Van der Poel" avant de se consacrer à son grand défi, conquérir la même année le Tour d'Italie et le Tour de France. "Mon ambition est de gagner toutes ces courses. Mais j'y vais pas à pas", a déclaré le Slovène en conférence de presse vendredi près de Liège. "Face à Mathieu (van der Poel), cela va être un beau combat. Mais la course sera très ouverte car il n'y aura pas que nous deux. Mattias Skjelmose et Stevy (Stephen) Williams, entre autres, s'ils se remettent de l'enfer de la Flèche (Wallonne), seront aussi redoutables", a expliqué le leader de la formation UAE. A propos du scénario de la Doyenne des classiques, Pogacar s'est amusé à prédire "une attaque avec Mathieu à 100 kilomètres de la ligne", plaisantant sur les dernières performances "titanesques" du Néerlandais, vainqueur ces dernières semaines du Tour des Flandres (attaque à 44 km de la ligne) et de Paris-Roubaix (après un raid solitaire de 60 km) et que "Pogi" juge "dans la forme de sa vie". "Plus sérieusement, je pense qu'un tel effort solitaire est du domaine de l'impossible sur une course comme Liège", avance le Slovène, qui a remporté en début de saison les Strade bianche en attaquant à plus de 80 km de l'arrivée. "C'est le coureur des grands rendez-vous. Même si je grimpe sans doute mieux que lui, je le sens capable de gagner dimanche", a estimé Pogacar.

Rune trop solide pour Hüsler Hüsler a logiquement échoué en quart de finale à Munich Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Marc-Andrea Hüsler (ATP 223) a logiquement connu l'élimination en quart de finale de l'ATP 250 de Munich. Issu des qualifications le gaucher zurichois s'est incliné 6-4 7-6 (7/3) devant la tête de série no 2 du tableau, Holger Rune (ATP 12). Hüsler a offert une belle résistance au Norvégien, double tenant du titre sur la terre battue bavaroise. Il s'est même procuré une balle d'égalisation à un set partout, à la relance, à 5-4. Mais Holger Rune a écarté le danger avant de dominer nettement les débats dans le jeu décisif. Marc-Andrea Hüsler, qui a concédé son seul break dans le premier jeu du match, effectuera son retour parmi les 200 premiers du classement ATP grâce à cette place de quart de finaliste. Il espère avoir enfin retrouvé la confiance, lui qui n'avait pas gagné deux matches de suite dans un même tournoi depuis qu'il avait cueilli le titre à Sofia en septembre 2022. Il avait alors battu Rune en finale.

Remco Evenepoel "dans les temps" pour le Tour de France Remco Evenepoel sera prêt pour son premier Tour de France (photo d'archives). Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Deux semaines après sa lourde chute sur le Tour du Pays basque, Remco Evenepoel va "mieux de jour en jour". Le Belge se dit "dans les temps" pour être performant lors de son premier Tour de France. "J'ai pas mal souffert, surtout la première semaine, mais je sens que la douleur s'estompe. J'espère reprendre la préparation sur et hors vélo la semaine prochaine", a-t-il déclaré dans une interview sur le site de son équipe Soudal Quick-Step. Le Belge se remet de ses fractures à la clavicule et l'omoplate droites subies lors d'une chute à plus de 80 km/h en compagnie de plusieurs coureurs. Evenepoel, 24 ans, estime qu'il n'a "pas à se plaindre" comparé notamment au Danois Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour, victime d'une fracture à la clavicule mais aussi de plusieurs côtes et d'un pneumothorax. "Ca a été moins grave que pour d'autres et ça aurait pu être bien pire", a commenté le Belge qui s'était retrouvé à côté du Slovène Primoz Roglic, lui aussi impliqué dans la chute, à l'hôpital de Vitoria où les coureurs arrivaient "un par un". "J'ai hâte que le Tour de France commence. Chaque entraînement depuis cet hiver est en fonction de cet objectif et des Jeux Olympiques derrière. Je suis chanceux au final de m'être blessé et pas dans quelques semaines", a ajouté Evenepoel.