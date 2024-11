Nashville encore battu ++ Belle réaction de Capela

Une 9e défaite pour les Preds et pour les Blackhawks Josi et les Predators ont subi la loi de Washington mercredi Image: KEYSTONE/FR172149 AP Le début de saison de NHL est compliqué tant pour les Predators de Roman Josi que pour les Blackhawks de Philipp Kurashev. Nashville et Chicago ont tous deux subi mercredi leur 9e défaite dans cet exercice 2024/25. Les Preds, très ambitieux après un recrutement majuscule, se sont inclinés 3-2 à Washington où ils ont subi les foudres d'un certain Alex Ovechkin. La superstar russe a donné la victoire aux Capitals en marquant le 3-2 à la 51e minute pour inscrire au moins un but au cours d'un cinquième match consécutif. Auteur de 8 buts cette saison dont 6 dans ses cinq dernières sorties, Ovechkin (39 ans) n'est ainsi plus qu'à 33 longueurs du record de Wayne Gretzky (894 buts en saison régulière). Les Capitals sont d'ailleurs à la fête depuis le début de cet exercice 2024/25 (9 succès en 12 matches). Les Predators ont quant à eux subi leur neuvième défaite en 13 matches, la quatrième dans leurs cinq dernières parties. Ils affichent 9 points à leur compteur soit 2 de moins que leurs rivaux de la Central Division, les Blackhawks de Philipp Kurashev, qui ont concédé mercredi face aux Red Wings (4-1) leur neuvième revers mais en 14 rencontres disputées.

Belle réaction de Capela et des Hawks Clint Capela (15) a réussi 18 points mercredi face aux Knicks Image: KEYSTONE/AP/Jason Allen Clint Capela et les Hawks ont parfaitement réagi après la lourde défaite subie lundi face au champion en titre Boston. Atlanta a dominé les New York Knicks 121-116 mercredi en NBA, grâce notamment aux 18 points de son intérieur genevois. Le Meyrinois, qui n'avait réussi que 2 points (et 5 rebonds) dans un match perdu 123-93 face aux Celtics deux jours plus tôt, a rentré ses 8 tirs et ses 2 lancers-francs pour réussir son meilleur total de la saison. Egalement auteur de 6 rebonds face aux Knicks, il a notamment conclu par un dunk rageur un partiel décisif de 9-1 qui a permis aux Hawks de mener 114-111 à 46''9 de la fin. Un autre joueur des Hawks s'est parfaitement ressaisi après une soirée cauchemardesque face à Boston, le meneur Trae Young, qui avait également marqué seulement 2 points lundi mais a cumulé 23 points, 10 assists et 6 rebonds face à New York. Mais l'homme du match fut le no 1 de la dernière draft, le Français Zaccharie Risacher, auteur de 33 points (à 6/10 à 3 points) et 7 rebonds.

Lugano vise le trois sur trois, Saint-Gall une première victoire Vainqueur de ses deux premiers matches de Conference League, Lugano a l'occasion de faire la passe de trois jeudi en Serbie. De son côté, Saint-Gall est à la recherche d'une première victoire à Larne. Les Tessinois se déplacent à Backa Topola, dans le nord de la Serbie, pour y affronter une équipe battue lors des deux premières journées de la phase de ligue. Après les victoires contre Helsinki (3-0) et Mlada Boleslav (1-0), un nouveau succès des bianconeri leur assurerait pratiquement de disputer au moins les barrages d'accession aux huitièmes de finale. Cela leur permettrait aussi d'aborder sereinement leurs deux duels suivants contre La Gantoise et le Legia Varsovie. Saint-Gall cherche une victoire Saint-Gall a pour sa part besoin de points après avoir concédé deux défaites lors des deux premières journées contre des adversaires coriaces (4-2 face à la Fiorentina, 6-2 contre le Cercle Bruges). Jeudi à Belfast face à Larne, le champion d'Irlande du Nord en titre, la tâche s'annonce un peu moins ardue.

Surfer sur l'argent du Mondial 2024 L'équipe de Suisse se lance dans une nouvelle campagne qui doit la mener au Mondial à Herning en mai prochain. Pour la Karjala Cup à Helsinki, Patrick Fischer a convoqué pas mal de routiniers. Traditionnellement, "Fischi" convoque la plupart des meilleurs joueurs pour ce premier rassemblement. Avec Denis Malgin et Sven Andrighetto, le sélectionneur emmène le meilleur duo helvétique de National League. Il a aussi choisi la triplette défensive Simion-Senteler-Herzog qui avait été convaincante en mai à Prague. Une façon de remercier les "Silber Helden", comme il l'a dit en interview. Voilà aussi pourquoi on retrouve l'inusable Andres Ambühl avec ses 41 ans. En défense, hormis Andrea Glauser ménagé et Sven Jung blessé, Fischer a appelé ses quatre autres grognards du mois de mai dans la capitale tchèque: Dean Kukan, Romain Loeffel, Christian Marti et Michael Fora. Trois matches au programme Le début de saison très poussif de Fribourg fait que l'on ne retrouve pas Christoph Bertschy. Lausanne et Genève comptent de leur côté trois joueurs avec Théo Rochette, Damien Riat et Fabian Heldner, ainsi que Tim Berni, Marco Miranda et le néophyte Giancarlo Chanton. L'autre petit nouveau s'appelle Nicolas Baechler, attaquant des Zurich Lions. La Suisse affronte la Finlande (avec 9 joueurs de National League) jeudi à 17h30, puis la Suède (sans aucun joueur de National League) samedi à 12h30, avant de clore son tournoi face aux Tchèques (avec 3 joueurs de National League) dimanche à 12h30.

Ligue des champions: Sommer et l'Inter Milan très solides Yann Sommer: très solide mercredi encore Image: KEYSTONE/EPA/NICOLA MARFISI Yann Sommer a conservé sa cage inviolée pour la quatrième fois consécutive en Ligue des champions. Le portier suisse de l'Inter Milan a fêté un succès de prestige 1-0 contre Arsenal mercredi. Les nerazzurri ont marqué sur un penalty de Calhanoglu dans les arrêts de jeu de la première période. Les Gunners, qui traversent une phase difficile, ont poussé pour revenir. Sommer a notamment réussi une parade déterminante sur un essai d'Havertz (59e) dans un match qui a souvent été bloqué. L'Inter compte 10 points et Arsenal 7. 99 buts pour Lewandowski Le FC Barcelone n'a pas connu de problème à Belgrade pour dominer l'Etoile Rouge 5-2. Auteur de deux réussites, Robert Lewandowski compte désormais 99 buts en Ligue des champions. Après son revers initial à Monaco, le Barça a bien redressé le tir en gagnant ses trois rencontres suivantes. Le club serbe reste à 0 point, comme quatre autres équipes dont YB. Fernandes décisif Brest continue d'étonner en bien pour sa première participation à la C1. Les Bretons sont allés s'imposer 2-1 à Prague contre le Sparta et totalisent désormais 10 points. Le premier but a été inscrit par Edimilson Fernandes, auteur d'une belle volée à la 37e. Le Suisse a aussi été à l'origine de l'autogoal de Karinen (80e) avant la réaction tchèque par Olatunji (92e). Défaite du PSG Le PSG a subi un revers (2-1) lourd de conséquences à domicile contre l'Atlético Madrid, malgré une nette domination. Les Espagnols ont arraché la victoire par Correa à la 93e... Le VfB Stuttgart, avec Fabian Rieder dès la 74e, s'est incliné 2-0 à domicile contre l'Atalanta. Lookman et Zaniolo ont marqué après la pause pour le futur adversaire des Young Boys.

Olympic s'impose en Roumanie Eric Nottage a été très bon en Roumanie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg Olympic a signé son 3e succès dans la phase de poules de l'Europa Cup. Le champion de Suisse est allé s'imposer 104-77 à Constanta en Roumanie. Comme un goût de déjà vu, puisque les Fribourgeois avaient dominé les Roumains 103-76 "à l'aller". Et encore une fois, les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas tremblé sur les bords de la Mer Noire. Menés 11-9 à la 5e minute, les Fribourgeois ont ensuite pris les devants pour ne plus lâcher leur os. Olympic a également pu compter sur des joueurs impliqués. Ainsi six hommes ont inscrit 11 points ou plus. Eric Nottage s'est signalé avec 19 points, 5 rebonds, 9 assists et 7 interceptions. Jonathan Kazadi et consorts se sont en outre montrés très efficaces avec près de 82% de réussite à 2 pts et 37% à 3 pts. Pour leur dernier match de cette phase de poules, les Fribourgeois recevront Anvers mercredi prochain à la maison. Et il faudra gagner si les champions de Suisse entendent continuer leur route où les six meilleurs deuxièmes de groupe auront le droit de rejoindre les dix vainqueurs pour un second tour avec quatre groupes de quatre équipes.

Ligue des champions: YB n'y arrive toujours pas Zubkov signe le but du 1-1 Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Ligue des champions ne sourit toujours pas aux Young Boys cet automne. A Gelsenkirchen, les Bernois ont subi un quatrième revers consécutif en s'inclinant 2-1 contre Shakhtar Donetsk. Alors certes, si on veut trouver un petit point positif, YB a enfin marqué son premier but dans cette phase de Ligue. Imeri a en effet ouvert le score à la 27e, profitant d'une erreur de Bondarenko à la relance. L'avantage bernois a toutefois été de très courte durée. Alors qu'ils étaient à dix en raison de soins donnés à Benito, les hommes de Joël Magnin ont concédé l'égalisation de Zubkov à la 31e. Auteur de la passe décisive, le talentueux Sudakov s'est ensuite mué en buteur grâce à une belle frappe croisée (41e). Quelques occasions Longtemps dominés et proches d'encaisser un troisième but, les visiteurs ont un peu relevé la tête dans les vingt dernières minutes. A leur tour, ils se sont montrés plusieurs fois dangereux, grâce à la puissance de Monteiro notamment, mais ils n'ont pas pu éviter une nouvelle défaite. Une fois encore, YB a payé un lourd tribut aux blessures. Benito et Lauper -qui formaient la charnière centrale au coup d'envoi - ont tous deux dû sortir en cours de rencontre, décimant encore davantage le secteur défensif des champions de Suisse. Le jeune latéral gauche Rhodri Smith (18 ans) a ainsi effectué ses grands débuts en première équipe. Il ne faut pas être un grand devin pour affirmer que les espoirs des Young Boys d'accrocher une place parmi les 24 premiers de la Ligue semblent désormais extrêmement minces. Lors de la prochaine journée le 26 novembre, les Bernois recevront l'Atalanta.

Vili Saarijärvi deux ans à Genève-Servette Vili Saarijärvi va troquer sa tunique de Tigre pour devenir un Aigle Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Après trois saisons à Langnau, Vili Saarijärvi va rejoindre les bords du Léman. Le défenseur finlandais de 27 ans a signé pour deux saisons avec les Aigles, peut-on lire sur le site du club. Arrivé dans l'Emmental en 2022, le droitier de 179 cm pour 78 kg, drafté au 3e tour (73e) en 2015 par Detroit, s'est tout de suite imposé comme l'un des meilleurs défenseurs offensifs de National League. Auteur de 33 puis 37 points lors de ses deux premiers exercices en Suisse, le natif de Rovaniemi compte 11 points (2 buts) en 17 matches cette saison. Pour l'heure, les Genevois n'ont que Markus Granlund et Michael Spacek sous contrat pour la saison 2025/26. Et donc désormais Vili Saarijärvi.

Zheng rejoint Sabalenka et Gauff en demi-finales Qinwen Zheng a déroulé pour battre Jasmine Paolini en deux manches. Image: KEYSTONE/EPA/Marcin Cholewinski La Chinoise Qinwen Zheng (WTA 7) a dominé sans difficulté l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 4) mercredi à Ryad, 6-1 6-1. Elle s'assure ainsi une place en demi-finale du Masters WTA. La championne olympique s'est facilement imposée face à la finaliste de Roland-Garros et Wimbledon et reste ainsi invaincue contre Paolini, qu'elle avait déjà battue trois fois. Grâce à cette victoire obtenue en 1h07, Zheng décroche le second billet pour les demi-finales dans le groupe violet. La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a décroché le sien - et la première place de la poule - dès lundi. Dans le groupe orange, l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) est également certaine de sa place dans le dernier carré, où elle sera accompagnée soit par la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) soit par la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13).

Olten limoge Gary Sheehan et engage Christian Wohlwend Gary Sheehan n'est plus l'entraîneur du HC Olten (archives). Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'aventure de Gary Sheehan à Olten a pris fin mercredi. Le club soleurois a annoncé le limogeage du Canado-Suisse et l'engagement de Christian Wohlwend, qui rebondit après son licenciement en Ajoie. Sheehan paie les mauvais résultats de son équipe depuis le début de la saison. En 17 parties, les Souris n'ont remporté que 7 matches, et concédé 10 défaites, toutes dans le temps réglementaire. Englués en queue de classement, les Soleurois comptent 16 points de retard sur le duo de tête composé de La Chaux-de-Fonds et de Bâle. Gary Sheehan avait pris ses fonctions d'entraîneur en chef en janvier après avoir passé quelques mois comme assistant de Lars Leuenberger. Il avait mené les Souris jusqu'en demi-finale des play-off (défaite 4-3 face aux GCK Lions). Christian Wohlwend n'aura lui pas passé beaucoup de temps avant de retrouver un poste à la bande d'une équipe helvétique. Il avait été licencié le 21 octobre par le HC Ajoie après un début de saison très compliqué.

Sauber tient son nouveau duo de pilotes L'écurie Sauber pourra compter sur deux nouveaux pilotes en 2025. Image: KEYSTONE/EPA/JOSE MENDEZ Gabriel Bortoleto pilotera une Formule 1 chez Sauber la saison prochaine. L'écurie de Hinwil a annoncé jeudi l'engagement du jeune Brésilien, qui fera équipe avec l'Allemand Nico Hülkenberg. Après avoir officialisé le départ de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu dans la matinée, Sauber a confirmé une nouvelle qui était dans l'air depuis quelques temps. Gabriel Bortoleto sera l'un des deux nouveaux visages de la future équipe Audi. Le Brésilien de 20 ans, actuel leader du championnat de Formule 2, fera la paire avec l'expérimenté Hülkenberg, dont l'engagement pour plusieurs saisons avait été annoncé fin avril. Les deux pilotes courront sous les couleurs de Sauber avant la transition officielle vers l'équipe d'usine Audi en 2026. Pour Bottas et Zhou, cette saison marque la fin d'une collaboration de trois ans avec l'écurie zurichoise. La 5e place du Finlandais lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne en 2022 reste le meilleur résultat obtenue par ce duo. Cette saison, les deux pilotes n'ont pas encore réussi à marquer le moindre point.

Un doublé pour le 900e match de Niederreiter Nino Niederreiter (à gauche) a enrhumé le portier d'Utah pour inscrire le 2-0 des Jets. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Nino Niederreiter a fêté de la plus belle des manières le 900e match de sa carrière en NHL mardi. Le Grison a marqué un doublé lors du nouveau succès des Jets de Winnipeg face à Utah (3-0). Niederreiter, 32 ans, a entériné la victoire de la franchise canadienne en troisième période. Il a d'abord fait preuve de grande classe pour battre le portier adverse Karel Vejmelka en rupture, avant d'alourdir la marque dans la cage vide. Ces deux buts, les 6e et 7e de l'exercice, lui ont logiquement valu la première étoile. Une belle récompense pour son 900e match dans la plus prestigieuse ligue de hockey sur glace du monde Arrivé en 2023 dans le Manitoba, Niederreiter connaît actuellement l'une des périodes les plus fastes de sa carrière en Amérique du Nord, lui qui est aussi passé par New York, Minnesota, Carolina et Nashville. Après 13 matches, il compte déjà 12 points, comme le nombre de victoires de son équipe qui n'a perdu qu'une seule fois. Fiala marque encore Kevin Fiala a lui aussi réussi à faire trembler les filets mardi, lors de la victoire de Los Angeles devant le Wild du Minnesota (5-1). L'attaquant saint-gallois a marqué le 2-1 des Kings en deuxième période en power-play, son 7e but de la saison. Pas de point en revanche pour Pius Suter, qui a tout de même connu la victoire avec les Canucks de Vancouver contre les Ducks d'Anaheim (5-1). Janis Moser et Tampa Bay ont eux concédé une troisième défaite de rang en s'inclinant 3-2 à Saint-Louis.

Le Shakhtar Donetsk, club en exil Le Shakhtar Donetsk a été 15 fois champion d'Ukraine, avec 6 titres de champion en exil. Depuis dix ans, le club est sans domicile fixe et un retour dans le Donbass n'est pas envisageable. Alex Teixeira, Douglas Costa, Fernandinho, Fred, Luiz Adriano, Willian: la liste des joueurs brésiliens qui ont commencé leur carrière européenne au Shakhtar Donetsk est longue. Ils sont ensuite tous partis vers d'autres destinations plus huppées à Manchester, Munich ou Milan. Le club a encaissé beaucoup d'argent avec les transferts. Rien que Fred et Alex Teixeira ont rapporté plus de 100 millions d'euros. Mais après le début de la guerre, la FIFA a permis aux joueurs étrangers de suspendre leur contrat avec l'invasion russe et de pouvoir quitter le club sans indemnité. Pour le Shakhtar, cela s'est traduit par une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Des pérégrinations à travers tout le pays Cela fait maintenant dix ans que le Shakhtar est sans domicile fixe. Ce club si fier, fondé en 1936 par des mineurs du Donbass et vainqueur de la Coupe UEFA en 2009, s'est vu contraint de quitter son pays au début de la saison 2014/15 après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine et en raison du conflit latent dans l'est de l'Ukraine. Le club s'est d'abord exilé à Lviv, près de la frontière polonaise. Faute de soutien à l'autre bout du pays, le Shakhtar s'est rapproché de sa région d'origine, à Kharkiv, pour finalement disputer ses matches à domicile dans la capitale Kiev. Après l'arrivée des troupes russes en février 2022, le club s'est à nouveau retiré à Lviv. Le dernier vrai grand match à domicile du Shakhtar a eu lieu au printemps 2014. Depuis, la Donbass Arena, inaugurée en 2009 et qui a accueilli cinq matches de l'Euro 2012, est à l'abandon. Le stade de 52'000 places, fierté de la région et classé par l'UEFA dans la catégorie la plus élevée avec cinq étoiles, a été gravement endommagé en août 2014 lors de combats entre des unités ukrainiennes et des séparatistes russes. 3e saison européenne à l'étranger Malgré la guerre, le Shakhtar joue ses matchs à domicile à Lviv. Mais pour la Coupe d'Europe, le club doit se déplacer plus à l'ouest. La première année de la guerre, c'est Varsovie qui accueillait les matches à domicile de la Ligue des champions. Et il y a un an, les Ukrainiens jouaient à Hambourg. Cette saison, le Shakhtar évolue dans la Ruhr à Gelsenkirchen, dans le stade du Schalke 04, qui lutte désormais en deuxième Bundesliga. Ils sont heureux de pouvoir jouer leurs matches dans "l'un des meilleurs stades d'Allemagne", a déclaré le directeur général du club, Sergei Palkin. Il a ajouté que les expériences positives de la saison dernière avaient montré que son club bénéficiait d'un fort soutien de la part des supporters locaux et des réfugiés ukrainiens. Le premier match à domicile a attiré 21'636 spectateurs. Lors de la défaite 3-0 contre l'Atalanta, vainqueur de l'Europa League, le Shakhtar, seulement 3e en championnat, n'a eu aucune chance. Après trois soirées européennes, le champion d'Ukraine ne compte qu'un point, soit un de plus que les Young Boys, qui se déplacent mercredi à Gelsenkirchen. Cette quatrième rencontre est donc importante pour la suite de la campagne. Les Ukrainiens comptent encore de nombreux Brésiliens dans leur effectif. Ils ne s'appellent plus Fernandinho, Douglas Costa ou Willian, mais Kevin, Marlon Gomes et Pedrinho. Mais pour l'heure, aucun d'entre eux n'a marqué en Ligue des champions.

Patrick Fischer: "Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons" L'équipe de Suisse commence sa nouvelle saison jeudi à Helsinki dans le cadre de la Karjala Cup en affrontant la Finlande. Avant le départ lundi, Patrick Fischer a pris le temps d'accorder une interview à l'agence de presse Keystone-ATS. Le sélectionneur évoque cette nouvelle campagne, revient sur la médaille d'argent du dernier Championnat du monde et sur l'évolution du hockey suisse -La saison dernière, vous aviez perdu 11 des 12 matches de l'Euro Hockey Tour. Qu'est-ce qui vous donne confiance pour que les choses se passent différemment cette saison? "Notre problème, c'était de marquer des buts. Ce qui me rend confiant, c'est que nous sommes en train de grandir. L'objectif de cette saison est d'équilibrer les résultats car nous sommes à la hauteur des meilleures nations." -A 41 ans, Andres Ambühl fait partie de la sélection pour la Karjala Cup. Pourquoi ne pas donner sa chance à un jeune joueur? "Ambühl a de nouveau montré toute son importance lors du Mondial à Prague. Les choses ne se passent pas encore comme il le souhaiterait avec Davos cette saison, mais il a mérité cette convocation, comme d'autres participants au Championnat du monde." -Il y a un an vous deviez expliquer une nouvelle déception. Aujourd'hui, vous avez fait taire vos détracteurs en remportant une nouvelle médaille d'argent au Mondial. Quel est votre degré de satisfaction? "Je suis juste très heureux que cela se soit passé ainsi. Ces derniers temps, nous avions eu du mal à performer quand ça comptait, alors nous nous sommes attaqués à ce problème. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à Stefan Schwitter, qui nous a aidés à rester dans le moment présent. Ce thème nous a suivis tout au long de la saison. Avec les défaites lors de l'Euro Hockey Tour, la pression sur les joueurs a augmenté. La victoire en quarts de finale contre l'Allemagne m'a fait plaisir parce qu'elle a prouvé que nous étions capables de le faire. Même chose en demi-finale et lors de la finale. Cela nous a fait du bien." -En toute franchise, à quel point avez-vous ressenti la pression? "Ce n'est un secret pour personne que si nous n'avions pas réussi une bonne campagne, j'aurais probablement dû faire mon sac. Ceci dit la pression ne m'a pas freiné et ce n'était pas comme si je n'arrivais plus à dormir. Je remercie tout particulièrement ma compagne et mon entourage proche qui m'ont énormément aidé. Après la victoire en quarts, j'ai senti un grand poids s'enlever de mes épaules." -Malgré cette magnifique médaille d'argent, combien de temps avez-vous ruminé cette défaite en finale? "Ce fut extrêmement douloureux et cela a duré longtemps. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de coacher une équipe avec un tel état d'esprit. Roman Josi fut un capitaine incroyable. Tout le monde s'est mis au service de l'équipe sans la moindre jalousie. C'est ce qui a rendu la chose si spéciale. Nous nous sentions prêts pour le titre. C'est lors du vol de retour que la déception fut la plus forte. Rien de comparable avec les défaites en finale de 2013 et 2018. Il s'agit maintenant de poursuivre sur notre lancée et de continuer à nous améliorer, car on ne veut toujours plus." -Qu'a révélé l'analyse de la saison? "Nous avons pu construire beaucoup de bonnes choses. La prochaine étape est de gagner régulièrement en cours de saison. Nous voulons continuer à imposer notre rythme dans un match, mais nous devons savoir changer de rythme plus rapidement lorsque c'est possible." -Nino Niederreiter s'inquiète du manque de jeunes talents poussant les vétérans. La Suisse possédait la deuxième équipe la plus âgée au dernier Mondial. Qu'en pensez-vous? "Cela fait longtemps que l'on se demande comment mieux former les jeunes pour les amener dans la ligue en ayant un temps de glace important. Nous devons aussi produire à nouveau de super joueurs qui accèdent directement à la NHL. Ces dernières années, nous n'y sommes pas parvenus. Il n'y a qu'une seule solution: un encadrement encore meilleur, davantage d'entraîneurs professionnels dans la relève et des structures encore meilleures." -Le problème principal vient-il du fait que les clubs n'investissent pas assez d'argent tout en bas de la pyramide et qu'il y a un manque de savoir-faire? "C'est un vaste sujet. Mais nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. En 1997, nous étions 3es dans le groupe B. Depuis, les choses ont évolué. On a lentement investi plus d'argent, Ralph Krueger (sélectionneur de 1998 à 2010) fut un grand moteur. Avant de devenir sélectionneur national (fin 2015), j'étais coach-assistant à Lugano. Un grand club où nous n'avions pas de coach des gardiens, ni coach athlétique, ni coach vidéo. Donc on ne parle même pas de la situation chez les juniors. Aujourd'hui les choses se sont améliorées, mais nous sommes encore en retard sur les meilleures nations. Pour prendre l'exemple de la Suède, il y a cinq ou six entraîneurs sur la glace avec les jeunes et ils produisent logiquement davantage de bons joueurs. En Suisse, l'évolution sur les trente dernières années est belle, gardons quand même du positif."