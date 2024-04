Nashville renoue avec la victoire ++ Les Hawks battus à Dallas

Un 20e but de Josi et Nashville renoue avec la victoire Roman Josi a marqu Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Vainqueur 6-3 de Saint-Louis jeudi, Nashville a signé son 44e succès de la saison après avoir perdu trois matches à la suite en NHL. Roman Josi a mené son équipe vers la victoire en ouvrant le score. Le Bernois n'a eu besoin que de 31 secondes pour inscrire son 20e but de l'exercice. En contre-attaque, le capitaine des Predators a opté pour un tir du poignet qui a transpercé Jordan Binnington, le portier des Blues. Après avoir concédé l'égalisation, Nasvhille a repris trois longueurs d'avance grâce à des réussites de Forsberg, de Beauvilier et de McCarron. Saint-Louis est bien revenu à 4-3 à un peu plus de deux minutes de la sirène finale mais les Preds ont assuré leur succès en ajoutant deux buts dans la cage vide. Predators et Kings bien placés Seul autre Suisse engagé lors de cette ronde de NHL, Kevin Fiala a lui aussi connu le succès avec Los Angeles. En déplacement à San José, les Kings ont frappé deux fois en l'espace de 18 secondes lors du premier tiers-temps (buts d'Adrian Kempe et d'Akil Thomas), pour s'imposer 2-1. Cette victoire permet à LA de prendre cinq points d'avance sur son adversaire du soir dans la course aux play-off. Comme les Predators, les Kings détiennent pour l'instant l'une des deux wild card qualificatives de la Conférence Ouest. De son côté, Winnipeg, toujours privé de Nino Niederreiter (blessé), a validé sa participation aux séries en battant Calgary 5-2.

Capela et les Hawks battus à Dallas Les 25 points de Luka Doncic (de face) ont permis à Dallas de battre Atlanta jeudi soir. Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Après deux victoires de rang en NBA, Atlanta a rechuté en s'inclinant jeudi à Dallas 109-95. Au Texas, Kyrie Irving et Luka Doncic ont fait du mal aux Hawks de Clint Capela. Les deux stars des Mavericks ont totalisé 51 points à eux deux (26 pour Irving, 25 pour Doncic) pour mener leur équipe à une 46e victoire cette saison. C'est dans le deuxième quart-temps, remporté 40-26, que Dallas a construit ce succès. Limité à 6 points avec un 3/7 au shoot, Clint Capela a compilé 13 rebonds. Aucun joueur d'Atlanta n'a d'ailleurs franchi la marque des 20 points, le meilleur marqueur de la soirée côté géorgien, Bogdan Bogdanovic, s'arrêtant à 17 unités. Déjà assuré d'affronter Chicago en play-in, Atlanta (36 victoires, 41 défaites) peut encore espérer chiper la 9e place de la Conférence Est aux Bulls (36 victoires, 40 défaites) et ainsi jouer ce match décisif à domicile. Il reste cinq parties à Capela et ses coéquipiers pour y parvenir.

Young Boys bat Grasshopper et distance Servette Joël Monteiro (au centre) et Young Boys ont repris quatre points d'avance sur Servette en tête du classement. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Young Boys a profité du faux pas de Servette pour s'échapper en tête de la Super League. Vainqueur de Grasshopper 3-0 jeudi, les Bernois comptent désormais quatre points d'avance sur les Grenat. A Berne, la messe était déjà dite après 21 minutes et trois buts de Meschack Elia (6e), Silvère Ganvoula (18e) et Joël Monteiro (21e). Cette défaite des Sauterelles fait les affaires du SLO, la lanterne rouge, qui ne compte plus que sept points de retard sur la 11e place. Au stade de la Tuilière, le LS a de son côté fait match nul 3-3 contre Saint-Gall après une rencontre riche en rebondissements. Mené 0-2 après 24 minutes et des buts de Chadrac Akolo et Jordi Quintilla, Lausanne a réussi à revenir à la hauteur des Brodeurs. Doublé de Donat Rrudhani C'est d'abord Noë Dussene qui a réduit le score de la tête avant la pause (34e), avant que Donat Rrudhani ne parvienne à égaliser d'une frappe déviée (78e). Les hommes de Peter Zeidler ont directement repris l'avantage grâce à Jovan Milosevic (80e), mais Kaly Sène a obtenu un penalty quelques minutes plus tard. Rrudhani ne s'est pas fait prier pour inscrire un doublé et arracher l'égalisation pour le LS (86e) Battu 1-0 à Lucerne, Yverdon-Sport n'y arrive décidément pas loin de ses terres. C'est un but précoce de Lars Villiger, auteur d'une sublime reprise de volée à l'orée de la surface (2e), qui a suffi aux bonheurs des Lucernois. Cette victoire leur permet de revenir à un point de la 6e place occupée par Saint-Gall.

Tournoi ATP 250 de Marrakech: Wawrinka battu en trois sets Stan Wawrinka n'a pas tenu la distance Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Stan Wawrinka (ATP 82) n'a pas tenu la distance en 8es de finale du tournoi ATP 250 de Marrakech. Le Vaudois a perdu en trois sets (3-6 7-5 6-2) contre l'Argentin Mariano Navone (ATP 60). Wawrinka (39 ans) était conscient qu'il lui fallait éviter que le match s'éternise, face à un rival de 16 ans plus jeune. Le vétéran suisse est bien entré dans la partie et a remporté la manche initiale. Il pouvait entrevoir un premier quart de finale sur le circuit depuis Umag en juillet 2023. Mais ensuite, le Vaudois a été à la peine, notamment sur son service. Navone a égalisé à une manche partout et a rapidement fait le break dans le set décisif pour l'emporter en un peu moins de 2h20.

CS: Noè Ponti bat deux fois le record national du 50 m papillon Noè Ponti: le sourire après deux records de Suisse en un jour Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Noè Ponti (22 ans) a parfaitement lancé les championnats de Suisse de natation à Uster. Le Tessinois a battu à deux reprises son record national sur 50 m papillon. Il a tout d'abord effacé son ancienne marque de 0''13 lors des séries matinales, le portant à 22''91. Ponti est allé encore plus vitre en soirée lors de finale, puisqu'il a établi un chrono de 22''65. Sur cette distance, seuls cinq nageurs ont déjà été plus rapides. Le record du monde est détenu par l'Ukrainien Andrey Govorov en 22''27. Ponti a renoncé aux Mondiaux de Doha en février, préférant aller en camp d'entraînement en altitude à St-Moritz, puis de passer dix jours à Lanzarote. Il se prépare minutieusement pour les Jeux olympiques de Paris, qui constituent son grand objectif. Après avoir décroché le bronze sur 100 m papillon à Tokyo en 2021, le Tessinois rêve d'une nouvelle place sur un podium olympique.

Tour du Pays basque: énorme chute collective lors de la 4e étape Jonas Vingegaard: une énorme chute Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Une grave chute impliquant une douzaine de coureurs s'est produite lors de la 4e étape du Tour du Pays basque. Jonas Vingegaard semble avoir été sérieusement touché. Le Danois a été évacué sur une civière en ambulance après avoir été longuement traité par les secours. La chute a eu lieu à 36 km de l'arrivée, dans un virage à droite dans une descente. Outre Vingegaard, le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic, leader du général, sont aussi tombés. Tous les trois ne pourront pas continuer la course. L'étape du jour a été neutralisée, toutes les ambulances étant réquisitionnées pour évacuer les blessés. L'incertitude règne quant à la suite de la journée.

Ryad accueillera les trois prochains Masters féminins Ryad accueillera le Masters WTA pendant trois ans Image: KEYSTONE/AP/AMR NABIL Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, accueillera de 2024 à 2026 les Masters WTA, tournoi regroupant les huit meilleures joueuses de la saison. L'instance qui gère le circuit pro féminin l'a annoncé. "Le choix de Ryad pour accueillir les Masters WTA s'appuie sur une présence de plus de vingt ans de la WTA au Moyen Orient", indique l'instance dans un communiqué. Déjà envisagée l'an dernier, l'organisation des Masters féminins en Arabie saoudite avait provoqué de nombreuses critiques, notamment liées aux droits des femmes dans le royaume.

Kobel se dit en forme Gregor Kobel se dit en forme et prêt à défendre la cage de Dortmund samedi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Borussia Dortmund est heureux. Le club de la Ruhr pourra compter sur son gardien Gregor Kobel lors du match de Bundesliga à domicile contre le VfB Stuttgart samedi. "Gregor a nettement augmenté sa charge de travail à l'entraînement depuis dimanche et a repris l'entraînement complet depuis mardi", a déclaré l'entraîneur Edin Terzic deux jours avant le match, au cours duquel Dortmund cherchera à marquer de nouveaux points en vue d'une qualification en Ligue des champions. Kobel a manqué sept des onze derniers matchs du BVB. En raison de problèmes musculaires, il avait également quitté prématurément le camp de l'équipe de Suisse le 20 mars. Lors de la victoire 2-0 contre le Bayern Munich le week-end dernier, il n'avait pu tenir sa place à cause d'une grippe gastro-intestinale.

Fabienne Wenger détrône Delia Durrer, Mettler titré La jeune Fabienne Wenger, ici aux JO de la Jeunesse en géant, a remporté le titre national en descente Image: KEYSTONE/EPA OIS/IOC Fabienne Wenger est la nouvelle championne de Suisse de descente. La Bernoise de 17 ans s'est imposée à Davos devant la tenante du titre Delia Durrer et Stephanie Jenal. Wenger fait coup double puisqu'elle avait également remporté le titre national chez les juniors il y a deux semaines à Zinal. Sur le front des courses FIS, la Bernoise est montée à huit reprises sur le podium et a remporté deux victoires. Neuf centièmes ont suffi à Wenger pour détrôner Durrer, qui était la triple tenante du titre. A noter la 4e place de la Fribourgeoise Noémie Kolly. Les cinq meilleures descendeuses helvétiques, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Priska Nufer, Joana Hählen et Michelle Gisin n'ont pas pris le départ. Mettler titré Chez les messieurs, le titre est revenu à Josua Mettler qui décroche son deuxième titre national chez les élites, quatre ans après sa victoire en Super-G. Le Saint-Gallois de 25 ans, vainqueur du classement général de la Coupe d'Europe en 2022/23 et entré pour la première fois dans le top 10 en Coupe du monde cette saison en terminant 9e à Kvitfjell, a devancé le Schwytzois de 19 ans Philipp Kälin et le Bernois Dominic Ott. Comme chez les dames, les meilleurs de la Coupe du monde n'ont pas participé à cette compétition. Pas trace du tenant du titre Justin Murisier, de Marco Odermatt ni de Stefan Rogentin. Franjo von Allmen, qui n'a pas couru à fond par égard pour les athlètes plus jeunes qui dépendent des points FIS, a terminé 6e, et Niels Hintermann 9e, trois places devant Urs Kryenbühl de retour après une longue pause.

Une 40e défaite pour New Jersey Nico Hischier (13) accuse un emps de retard sur Vincent Trocheck: l'image d'une saison bien labiorieuse pour New Jersey. Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Cela se complique de plus en plus pour New Jersey ! Battus 4-3 par les Rangers au Madison Square Garden, les Devils peuvent commencer à mettre une croix sur les play-off. Après cette troisième défaite de rang, leur quarantième de l’exercice, Nico Hischier et ses coéquipiers accusent six points de retard sur la barre alors qu’il ne leur reste plus que six matches à jouer. Face aux Rangers dans un derby marqué par une bagarre générale lors du premier face-off qui a envoyé quatre joueurs de chaque équipe aux vestiaires, les Devils ont eu leur chance. Menés 2-0 à l’issue de la première période, ils devaient, en effet, marquer à trois reprises dans le tiers intermédiaire pour prendre la main. Timo Meier a délivré un assist pour une cinquième rencontre de rang avec au moins un point, pour le 2-2 de Brendan Smith à la 30e avant que Nico Hischier ne signe le 3-2 à la 32e pour son 25e but de la saison. Seulement, New Jersey devait céder à la 56e sur un but de Chris Keider inscrit à 5 contre 4. A l’Ouest, la vie est bien plus douce pour Kevin Fiala. Avec sa 42e passe décisive et son 26e but, le Saint-Gallois a payé de sa personne lors du succès 5-2 à domicile de Los Angeles face à Seattle. Après trois défaites de rang, les Kings se sont remis dans le bon sens de la marche pour s’offrir un matelas de 5 points sur la barre.

Atlanta en play-in Un différentiel de +30 pour Cklint Capela (au centre) ! Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta jouera bien les play-in ! Les Hawks ont assuré leur place dans ces séries qui peuvent leur permettre de basculer vers les play-off à la faveur de leur succès 121-113 devant Detroit. Victorieux désormais de six de ses sept derniers matches, Atlanta a, sur son parquet, été porté par le premier triple double de Jalen Johnson (28 points/14 rebonds/11 assists) et, également, par la présence de Clint Capela. Le Genevois a livré parfaitement la marchandise avec ses 11 points, ses 16 rebonds et, surtout, son différentiel de +30. .Il conviendra d’enchaîner ce soir à Dallas dans une rencontre qui peut permettre aux Hawks de ravir la 9e place de la Conférence Est à Chicago. Privé de son meilleur joueur Cade Cunningham touché au genou, Detroit a fait illusion grâce à Malachi Flynn. Sorti du banc, l’arrière a inscrit 50 points. Il fut, bien sûr, la seule lueur d’une équipe qui a concédé dix défaites lors de ses onze derniers matches.

Pas de miracle pour les Suissesses Andrea Brändli a limité la casse. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Il n'y a pas eu de divine surprise au Championnat du monde d'Utica ! La Suisse s'est logiquement inclinée 4-0 devant les Etats-Unis pour son entrée en lice dans le tournoi. Face au tenant du titre et favori de ce championnat, la formation de Colin Muller a tenu le choc jusqu'à l'ouverture du score des Américaines à la 26e minute. Le brio d'Andrea Brändli, créditée de 51 arrêts, a permis à la Suisse d'obtenir devant 3000 spectateurs un résultat que l'on peut qualifier d'honorable. En attaque, les Suissesses ont adressé 11 tirs à la gardienne Nicole Hensley. On attend une plus grande production offensive vendredi après-midi face au Canada. On rappellera que la Suisse, quatrième des trois dernières éditions du tournoi, est déjà assurée de sa place en quart de finale en raison de son appartenance au groupe A aux côtés des Etats-Unis, du Canada, de la Finlande et de la République tchèque.

YB et ses attaquants sous pression avant d'accueillir GC Le leader Young Boys et l'avant-dernier Grasshopper poursuivent des objectifs très différents dans le championnat de Super League. Mais le même mal les ronge avant leur confrontation directe de jeudi: Bernois et Zurichois ne marquent pas suffisamment de buts. Il n'y a pas si longtemps, les Young Boys ne savaient plus où donner de la tête. Avec 56 buts marqués, le champion en titre a d'ailleurs toujours le meilleur rendement offensif de la ligue. Mais dans cette statistique, il se nourrit de son ancienne insouciance en attaque, qui s'est évaporée depuis longtemps. Lors des cinq derniers matchs de Super League, YB est ainsi resté "muet" à quatre reprises. Depuis le succès 5-1 contre le FC Bâle, les Bernois en sont à plus de 200 minutes sans le moindre but marqué, avec une défaite 2-0 subie à Lausanne subie d'un triste 0-0 obtenu sur la pelouse d'Yverdon. Jeudi soir au Wankdorf, Cedric Itten, Meschack Elia et compagnie entreprendront une nouvelle tentative pour retrouver leur efficacité. La pression va se faire de plus en plus grande sur leurs épaules, même si YB peut encore espérer une issue heureuse à cette saison bien laborieuse. LS et YS peuvent encore y croire Du côté de Grasshoppers, le manque d'efficacité offensive est encore plus grand, avec six buts marqués en onze matches cette année. Avant-dernier du classement, GC n'a que trois points de retard sur Bâle, quatre sur Yverdon et cinq sur Lausanne, alors que 12 points restent en jeu. Lausanne et Yverdon peuvent toutefois toujours rêver d'intégrer le "Championship Group". Mais le LS, qui accueille Saint-Gall, et YS, qui se déplace à Lucerne, devront tous deux s'imposer jeudi pour entretenir l'espoir: Lausanne accuse pour l'heure sept longueurs de retard sur les Brodeurs (6es) et quatre sur Lucerne (7e).

Une nouvelle chance en or pour les Young Boys Les Young Boys bénéficient d’une seconde chance en or de faire le break. Au lendemain de la défaite du Servette FC face au SLO, ils peuvent prendre un avantage de 4 points en cas de succès face à GC. Trois jours après un terne 0-0 à Yverdon, les Bernois doivent impérativement rebondir face à l’équipe qui est sans doute aujourd’hui la plus faible du championnat. Un nouveau faux pas de leur part ferait bien sûr le bonheur du Servette FC, mais aussi du FC Lugano, qui ne compte ce jeudi plus que 3 points de retard. Les deux autres rencontres au programme ce jeudi opposeront Lausanne à St. Gall et Lucerne à Yverdon. Après ses succès contre Young Boys et les Grasshoppers, les Lausannois visent une passe de trois qui renforcera leur statut de meilleure équipe du canton. A Lucerne, Yverdon se heurtera à une équipe qui brûlera ses dernières cartouches dans la lutte pour une place dans le top 6. Septième, Lucerne est à 3 points de St. Gall.