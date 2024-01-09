Ndoye encore décisif ++ Werro bat le record de Suisse

Vuelta: Vingegaard gagne la 2e étape et prend le maillor rouge Jonas Vingegaard a affiché ses ambitions Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Le Danois Jonas Vingegaard a gagné la 2e étape du Tour d'Espagne entre Alba et Limone Piemonte (159,6 km), en Italie. Il s'est aussi emparé du maillot rouge de leader.

Au terme de la montée finale, classée en deuxième catégorie, Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a devancé au sprint l'Italien Giulio Ciccone, le Français David Gaudu et le Colombien Egan Bernal. Sous la pluie, le Danois a été victime d'une chute sans gravité à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Il a ainsi fêté son troisième succès sur les routes de la Vuelta et confirmé son statut de favori en l'absence du Slovène Tadej Pogacar.



Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne Pascal Loretz jubile: il vient d'arrêter un penalty pour offrir les trois points à Lucerne. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a concédé sa première défaite de la saison en Super League dimanche. Les Brodeurs se sont faits surprendre par Lucerne à domicile (1-0) et laissent Thoune seul en tête du championnat

Behar Neziri, coupable d'un but contre son camp dès la 3e minute, a été le héros malheureux dans le camp saint-gallois. Les joueurs de Suisse orientale, qui restaient sur un carton en Coupe de Suisse (victoire 13-0 face à Walenstadt, pensionnaire de 3e ligue), n'ont ensuite pas su concrétiser leur domination pour revenir au score.

Les supporters saint-gallois ont bien cru que la VAR était venu à leur rescousse à la 95e en signalant une faute à l'arbitre neuchâtelois Lionel Tschudi, qui n'a pas hésité à indiquer le point de penalty après avoir visionné les images. Mais Pascal Loretz a sorti le grand jeu pour détourner la tentative de Christian Witzig et offrir les trois points à Lucerne.

Avec cette première défaite, les hommes d'Enrico Maassen laissent Thoune s'échapper en tête du classement de la Super League. Ils tenteront de se relancer dimanche 31 août sur la pelouse synthétique du Lausanne-Sport.



Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest Dan Ndoye, ici lors du match Etats-Unis - Suisse le 11 juin, poursuit son excellent début de saison avec Nottingham Forest (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dan Ndoye s'adapte rapidement à la Premier League. Le Vaudois a délivré une passe décisive lors de sa 2e sortie avec Nottingham Forest dimanche, un match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1).

Buteur de la tête lors de la victoire initiale de Forest contre Brentford le week-end dernier (3-1), Ndoye a cette fois été à l'origine de l'égalisation de son équipe à Londres avant de céder sa place à la 71e. Alors que Palace avait ouvert le score en première mi-temps (37e Sarr), l'ancien joueur de Bologne a parfaitement lancé dans la profondeur son coéquipier Callum Hudson-Odoi, qui ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-1 (57e).

Opposé à Brighton, Everton a de son côté fêté victorieusement ses débuts dans son nouveau stade, lequel a remplacé l'historique Goodison Park. Les Toffees ont battu les Seagulls 2-0 lors d'un match marqué par les deux assists délivrés par leur recrue Jack Grealish, qui a quitté Manchester City pour rejoindre le club de Liverpool cet été.



800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse La joie d'Audrey Werro après son record Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld. La Fribourgoise a couru en 1'56''29, ce qui constitue la deuxième performance mondiale de l'année.

Werro, âgée de 21 ans, doit dès lors être considérée comme une candidate sérieuse au podium lors des prochains Mondiaux à Tokyo. Elle avait déjà brillé mercredi sous la pluie lors d'Athletissima à Lausanne, finissant 2e en 1'57''34. Elle avait alors manqué de 0''09 son record de Suisse.

La Fribourgeoise a mis les choses au clair dimanche à Frauenfeld avec ce nouveau chrono de référence qui la catapulte dans l'élite mondiale. Dans son sillage, la Valaisanne Lore Hoffmann a également réussi une superbe course conclue en 1'58''29.



Super League: Winterthour arrache le match nul face à GC Silvan Sidler (à gauche) a sonné la révolte pour Winterthour avant que son jeune coéquipier Tibault Citherlet n'égalise en fin de match. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Grasshopper a laissé passer l'occasion de signer une première victoire en Super League cette saison. Les Sauterelles ont été tenues en échec par Winterthour dimanche au Letzigrund (2-2).

Jonathan Jensen (12e) et Lovro Zvonarek (60e) avaient pourtant mis sur orbite un GC qui semblait en contrôle devant son public. Mais la rapide réduction du score de Silvan Sidler (68e) a fait douter les Zurichois dans ce derby.

Le portier de GC Justin Hammel a connu une première alerte à la 81e en voyant son poteau repousser un coup-franc direct de de Roman Buess. Les hommes d'Uli Forte n'ont toutefois pas abdiqué et à la 93e, le jeune Tibault Citherlet s'est mué en sauveur sur corner pour sa deuxième apparition en Super League.

Ce match nul n'arrange pas vraiment les deux clubs zurichois qui restent englués en queue de classement avec deux points chacun et toujours aucune victoire au compteur.



Une septième victoire de rang pour Marc Marquez Marc Marquez continue d'archidominer le circuit de MotoGP. Image: KEYSTONE/AP/Tamas Vasvari L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler le Grand Prix de Hongrie de MotoGP, dimanche sur le circuit de Balaton Park. Il augmente ainsi son avance en tête du championnat du monde.

Le sextuple champion du monde, qui s'élançait en pole position, s'est offert une 14e victoire consécutive puisqu'il vient de réaliser un septième doublé course sprint-Grand Prix de suite.

Le Catalan a encore repris 23 points à son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 14e dimanche, pour porter son avance à 175 longueurs, alors que son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), neuvième du GP, est désormais relégué à 227 unités.

Sur le difficile tracé hongrois, Marc Marquez a devancé largement son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin (Aprilia), parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e).

Dettwiler 18e En Moto3, Noah Dettwiler devra encore patienter avant d'inscrire ses premiers points cette saison. Le pilote bâlois âgé de 20 ans a pris la 18e place d'une course remportée par l'Espagnol Maximo Quiles.



Décès d'un jeune coureur espagnol sur la Vuelta juniors Une minute de silence a été observée dimanche au départ de la 2e étape de la Vuelta des professionnels. Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Ivan Melendez Luque, coureur espagnol de 17 ans, est décédé à la suite d'une chute massive survenue samedi lors de la 2e étape de la Vuelta juniors. Les organisateurs ont annulé l'épreuve.

L'Union cycliste internationale (UCI) et son président David Lappartient ont exprimé leur "profonde tristesse" et présenté leurs condoléances à "l'ensemble de la famille du cyclisme" à la suite de ce décès. Une minute de silence a également été observée dimanche au départ de la 2e étape de la Vuelta - celle des seniors -, en Italie.

L'accident mortel est intervenu samedi au milieu de l'étape reine, entre Langa de Duero et Laguna Negra (Castille-et-Léon, 117,8 km), de cette Vuelta junior prévue jusqu'à dimanche sur trois étapes uniquement et coïncidant avec le début de la compétition des seniors.

18 jeunes hospitalisés D'après la radio espagnole Cadena Ser, une vingtaine de coureurs ont été pris dans cette grave chute et 18 ont été hospitalisés à Soria, dont trois dans un état grave, parmi lesquels Ivan Melendez. Cet hôpital a annoncé dans la soirée que ce jeune coureur de l'équipe de Tenerife était décédé. L'état de santé des deux autres coureurs gravement blessés n'est pas connu.

Alors que la 2e étape avait été dans un premier temps interrompue, les organisateurs ont annoncé en soirée l'arrêt définitif de l'épreuve. "La Vuelta Ribera (réd: nom officiel de cette Vuelta juniors) suspend toutes ses activités après la mort d'un coureur. Nous transmettons toutes nos pensées et notre soutien à la famille, aux amis du coureur", ont-ils annoncé sur leur compte X.

Un hommage a été rendu dimanche matin à Aranda del Duero, dans la province de Burgos. Une minute de silence a également été observée au départ de la 2e étape de la Vuelta, à Alba, en Italie. "Descansa en paz" ("repose en paix") a écrit l'organisation en publiant une vidéo de cette minute de silence sur son compte X.

Un an après Muriel Furrer Cent soixante-quatorze coureurs avaient pris le départ de la Vuelta junior vendredi.

Alors que les chutes sont de plus en plus nombreuses et violentes dans les pelotons, un autre jeune coureur est décédé après une chute cet été, l'Italien Samuele Privitera, 19 ans, qui disputait le Tour du Val d'Aoste, en Italie.

L'an dernier, le Norvégien André Drege avait perdu la vie dans une descente de col sur le Tour d'Autriche et la jeune Suissesse Muriel Furrer était décédée après une chute lors de la course en ligne espoirs des Championnats du monde à Zurich.



Ken Jäger fera son retour à Davos l'année prochaine Ken Jäger portera pendant encore une saison le chandail du LHC avant de rallier Davos (archives). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Ken Jäger jouera à nouveau pour le HC Davos à partir de la saison 2026/27. L'attaquant grison, qui évolue actuellement à Lausanne, a signé un contrat portant sur sept saisons avec son club formateur.

Courtisé par plusieurs clubs à un an de la fin de son contrat avec le LHC, Jäger a donc fait le choix de retourner dans sa ville natale. Il avait quitté les Grisons en 2018 pour une expérience en Suède avant de débarquer à Lausanne en 2020.

Ce départ constituera une perte pour le LHC, où Jäger joue un rôle important au poste de centre. Il est l'un des artisans des deux dernières finales des play-off disputées par les Lions vaudois et ses bonnes performances lui ont valu d'être sélectionné pour les deux derniers Mondiaux avec la Suisse.

Lors de chacune des deux dernières saisons régulières, Jäger a compilé 27 points en 51 matches.



L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks La joie des Pumas argentins Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine inspirée a fait preuve d'une plus grande discipline pour battre la Nouvelle-Zélande 29-23 lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi.

Les Pumas remportent ainsi leur toute première victoire à domicile sur les All Blacks.

Les Argentins ont été dominés trois essais à deux à Buenos Aires, mais le demi d'ouverture remplaçant Santiago Carreras a réussi trois pénalités en seconde période pour leur permettre de prendre l'avantage et de répondre avec panache à la défaite 41-24 subie la semaine dernière à Cordoba.

Il s'agit de la première victoire de l'Argentine sur ses terres face aux All Blacks en 16 tentatives, après 14 défaites et un match nul enregistré en 1985. Le premier duel entre les deux équipes remonte à 1976.



Le FC Barcelone signe une première remontada Ferran Torres et le Barça ont renversé Levante samedi soir Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le FC Barcelone s'est fait très peur samedi sur la pelouse du promu Levante. Mené 2-0 à la mi-temps, le champion d'Espagne en titre a arraché un succès in extremis (3-2) lors de la 2e journée de Liga.

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick ont ensuite scellé leur première "remontada" de la saison à la 91e minute, sur un centre de l'inévitable Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse.

"Nous savions que ce ne serait pas un terrain facile, nous savions qu'ils nous compliqueraient la vie avec le ballon et nous avons vraiment dû batailler. (...) Après, peu importe le déroulement du match, nous savons que Lamine est capable de surgir et de faire la différence, ce qui nous facilite beaucoup les choses", a réagi Pedri sur Movistar+.

Cette première frayeur en Liga doit néanmoins servir de leçon aux Blaugranas, dont l'alignement très haut sur le terrain les expose souvent trop face à des adversaires capables de trouver la profondeur.



Super League: Un derby zurichois au menu Deux matches figurent au menu dimanche en Super League. Ils mettront aux prises d'une part Grasshopper et Winterthour, et d'autre part St-Gall et Lucerne.

Programmé dès 14h au Letzigrund, le derby zurichois s'annonce acharné. GC et Winterthour sont, avec le Servette FC, les seules équipes à ne pas encore avoir connu les joies de la victoire dans ce championnat 2025/26. Avantage à "Winti", qui est invaincu depuis sept matches de SL face aux Sauterelles (6 victoires, 1 nul).

La deuxième partie prévue dimanche démarrera à 16h30. Vainqueur de ses trois premiers matches, St-Gall vise un quatrième succès. Mais les Brodeurs doivent désormais composer sans leur attaquant Willem Geubbels, parti au Paris FC. Et ils restent sur cinq matches sans victoire face au FCL en championnat (2 défaites, 3 nuls).

Cette 3e journée, qui avait démarré le 6 août avec la large victoire de Bâle face à Young Boys (4-1), se terminera le 17 septembre. Les matches Sion-Servette et Lugano-Lausanne ont en effet été reportés en raison de l'engagement des deux clubs lémaniques jeudi soir en Coupe d'Europe.



Quatre Suisses en lice dimanche Quatre des six Suisses en lice dans les tableaux de simple de l'US Open joueront leur 1er tour dès dimanche. Rebeka Masarova (WTA 109) aura même les honneurs du Stade Arthur Ashe.

La Bâloise affrontera Aryna Sabalenka, tenante du titre à New York et no 1 mondial, dans le deuxième match programmé sur le plus grand court de tennis du monde soit vers 20h heure suisse. Il s'agira du deuxième duel entre les deux femmes, la Bélarusse ayant gagné le premier il y a deux mois sur le gazon de Berlin.

Jil Teichmann (WTA 85) se frottera pour sa part à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Belinda Bencic (WTA 18) démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en "night session" sur le Stadium 17, quatrième plus grand court du complexe de Flushing Meadows.

Issu des qualifications, Jérôme Kym (ATP 176) disputera son premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem dimanche également. L'Argovien affrontera l'Américain Ethan Quinn (ATP 81) vers 21h heure suisse, sur le court no 12, dans la foulée du match de Jil Teichmann.



L'AC Milan battu à domicile par un promu Federico Bonazzoli (tout à droite) a offert la victoire à Cremonese grâce à un somptueux ciseau retourné Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a connu la défaite à domicile pour son premier match de la saison en Serie A. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont été battus 2-1 par le promu Cremonese, malgré une nette domination.

Privé de Rafael Leão, blessé, l'AC Milan a pourtant trouvé les ressources pour égaliser à 1-1 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une tête de Pavlovic. Mais Cremonese a repris pour de bon les commandes grâce à un somptueux ciseau acrobatique signé Federico Bonazzoli (61e, 2-1).

Ardon Jashari est sorti du banc treize minutes plus tard côté milanais, comme une semaine plus tôt en Coupe d'Italie, remplaçant Luka Modric. Son punch n'a toutefois pas permis aux Rossoneri d'inverser la tendance. Deuxième recrue helvétique dans le camp lombard, Zachary Athekame devra quant à lui patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.



Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Timothé Mumenthaler et Salomé Kora sont les champions de Suisse 2025 du 100 m. Le Genevois et la St-Galloise ont survolé les débats en finale samedi soir à Frauenfeld.

Désormais 3e performeur suisse de l'histoire grâce aux 10''13 réalisés à Genève deux mois plus tôt, Timothé Mumenthaler s'est imposé en 10''26 en finale après avoir couru en 10''27 en demi-finales. Le champion d'Europe en titre du 200 m a devancé Bradley Lestrade (2e en 10''39) et Silvan Wicki (3e en 10''40).

Salomé Kora a quant à elle réussi son meilleur temps de la saison (11''10) en finale. La St-Galloise a triomphé avec 0''15 d'avance sur sa dauphine Géraldine Frey, no 1 helvétique de l'année (11''09), la Valaisanne Emma van Camp se parant de bronze en 11''37. Ajla Del Ponte (11''40) a quant à elle échoué au pied du podium.

A noter les deux médailles conquises par le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon Simon Ehammer. L'Appenzellois a cueilli l'or à la longueur, sa discipline de prédilection, avec un excellent bond mesuré à 8m05, après s'être paré de bronze à la perche avec 5m35 plus tôt dans la journée.

