Neymar de retour ++ Wemby frustré

Géraldine Reuteler brille en Bundesliga Géraldine Reuteler a brillé ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. FCZ contre FCB ce "Klassiker" a trouvé un cadre digne de ce nom au Letzigrund. Le match a eu lieu après la rencontre de Super League masculine, que le FCZ a perdu 1-4 contre Lucerne. Mais seuls 1250 spectateurs ont assisté à ce match, qui s'est terminé sur un 0-0 malgré trois tirs sur les montants.

CLASSEMENT. Quatre des cinq matches du week-end se sont soldés par un nul. Seul le match entre la lanterne rouge Aarau et Servette Chênois s'est terminé comme prévu, avec une victoire 3-0 pour le leader. Le club genevois a donc porté son avance sur les Grasshoppers à neuf points, les Zurichois n'ayant pu faire mieux que 2-2 contre Lucerne.

PROCHAINE JOURNÉE. Vendredi, Lucerne et Aarau disputeront un match en retard important pour les deux équipes. Les visiteuses doivent s'imposer en Suisse centrale si elles veulent éviter le tour de promotion/relégation. De leur côté, les Lucernoises peuvent faire un grand pas vers le maintien avec encore quatre journées à disputer.

Après ce match en retard, le championnat fera une pause jusqu'au 14 mars en raison du rassemblement de l'équipe nationale. Les joueuses de Rafel Navarro disputeront leurs deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à Lausanne (3 mars) et contre Malte à Ta'Qali (7 mars).

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Géraldine Reuteler (26 ans) a brillé dimanche en Bundesliga. Lors du succès 4-1 de l'Eintracht Francfort à Iéna, l'internationale suisse aux 85 sélections a marqué trois buts et donné la passe décisive du quatrième. Elle a ainsi doublé son total de buts de toute la saison de Bundesliga en un seul match.

Svenja Fölmli a également rejoint la liste des buteuses lors du match nul 1-1 entre Fribourg et l'Union Berlin. La Lucernoise a marqué cinq minutes avant la fin et une demi-heure après son entrée en jeu. Au cours des cinq derniers matchs, l'attaquante a inscrit trois buts.

Ella Touon a, elle, inscrit son deuxième but en Bundesliga. Et ce, dès ses débuts avec son nouveau club, Essen. La joueuse de 22 ans a marqué lors de la victoire inattendue de l'avant-dernier du classement contre le deuxième, Wolfsburg.

ESPAGNE. Laia Ballesté a également connu une première. La défenseuse centrale a marqué son premier but pour l'Espanyol Barcelone. Elle a tranquillement converti un penalty. Cela n'a toutefois pas suffi pour remporter la victoire, le match contre son ancien club, Logroño, s'étant soldé sur un nul 1-1.

PAYS-BAS. Après trois matchs sans marquer, Riola Xhemaili a inscrit son onzième but de la saison lors de la victoire 3-0 du PSV Eindhoven contre Zwolle. L'attaquante de 22 ans a marqué le 2-0 à l'heure de jeu. Eindhoven reste ainsi au contact de Twente, qui compte quatre points d'avance en tête du classement.



Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril Fiala sera réévalué à la mi-avril Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'international suisse Kevin Fiala sera absent pendant au moins deux mois en raison d'une blessure à la jambe gauche. Son club, les Los Angeles Kings, l'a annoncé dimanche.

Le St-Gallois sera réexaminé après la fin de la saison régulière, le 16 avril, a écrit la franchise de Los Angeles. Auteur de 40 points dont 18 buts cette saison, il va cruellement manquer aux Kings dans la lutte pour les places en play-off.

Kevin Fiala s'est blessé vendredi aux JO 2026 avec l'équipe de Suisse face au Canada. Selon le communiqué des LA Kings, l'ailier de 29 ans a subi des "fractures" au niveau de la jambe gauche.



Neymar de retour après son opération du genou Neymar a rejoué avec le Santos dimanche Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER La star brésilienne Neymar a fait son retour sur le terrain dimanche avec le Santos FC, le club qui l'a formé. Il était absent depuis plusieurs semaines pour cause d'opération au genou gauche.

L'attaquant de 34 ans est sorti du banc des remplaçants pour la deuxième mi-temps du match contre le Velo Clube, dans le championnat "paulista", qui s'est soldé par une victoire 6-0 pour Santos.

Pour sa première apparition depuis décembre 2025, Neymar a montré quelques éclairs de talent, dans un match qui affichait déjà 3-0 à la mi-temps. Il a vécu en raison de blessures à répétition une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint après son départ d'Al-Hilal l'année dernière. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Neymar, qui est également parvenu à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos, n'a plus joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé) n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe.



L'équipe "Stars" d'Edwards l'emporte, Wembanyama frustré Anthony Edwards a brillé lors du All-Star Game Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La formation américaine "Stars" d'Anthony Edwards a remporté le All-Star Game NBA. Un nouveau format était inauguré dimanche à Los Angeles afin de donner un nouveau souffle à l'évènement.

Les "Stars" se sont donc imposés 47-21 en finale face à l'autre équipe US, les "Stripes", menés par les vétérans LeBron James et Kevin Durant, à l'issue d'un mini-tournoi de trois formations. Désigné MVP du tournoi, Anthony Edwards a inscrit 8 points en finale.

Très impliqué, le Français Victor Wembanyama a contribué à dynamiser l'évènement, mais a été sorti au 1er tour avec l'équipe "Monde" des joueurs internationaux, après deux défaites. "C'était beaucoup plus plaisant que l'année dernière, a apprécié le Français en conférence de presse. J'ai trouvé que le basket proposé était pas mal."



Mathilde Gremaud pour une page d'histoire Mathilde Gremaud a l'occasion d'écrire une page de l'histoire du sport suisse lundi.

Un sacre en Big Air lui permettrait de devenir la deuxième Suissesse à afficher trois titres olympiques à son palmarès, après la légende du ski alpin Vreni Schneider.

La Gruérienne fait déjà partie des huit Suisses (et Suissesses) ayant décroché le plus de podiums sur la scène olympique hivernale. Sacrée en slopestyle en 2022 et en 2026, elle s'est également parée d'argent dans cette discipline en 2018 - derrière la Genevoise Sarah Hoefflin - et de bronze en Big Air en 2022. Elle en veut plus.

Une cinquième breloque - quel que soit le métal - lui permettrait d'ailleurs aussi d'égaler Vreni Schneider (3 or, 1 argent et 1 bronze aux JO). La slalomeuse Wendy Holdener (1-2-2) et le bobeur des années 40 Fritz Feierabend (0-3-2) sont les seuls autres athlètes suisses à avoir conquis cinq médailles olympiques l'hiver.

"J'ai le potentiel" Mathilde Gremaud - qui est depuis Pékin 2022 l'athlète romande la plus décorée dans des JO (été et hiver confondus) - peut donc frapper un nouveau grand coup à Livigno lundi dès 19h30. Elle vise un premier titre intercontinental en Big Air, une discipline dans laquelle elle a pourtant déjà triomphé quatre fois aux X Games.

"J'ai le potentiel pour aller chercher un deuxième titre dans ces JO 2026. Ca me motive", a lâché Mathilde Gremaud après une qualification parfaitement maîtrisée (3e place, derrière ses grandes rivales Megan Oldham et Eileen Gu). "Je n'ai rien tenté de fou en qualification", a-t-elle souligné.

"J'ai fait deux sauts que je maîtrise sur mes deux premières tentatives. La troisième a surtout servi d'entraînement", a encore relevé la double championne du monde en titre de slopestyle. "C'était une super qualification", a-t-elle poursuivi, après en avoir gardé sous la pédale.

"Une finale de folie" "J'ai voulu tenter le +nose butter+", une figure qu'elle est la seule à maîtriser, "et ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Je n'ai pas voulu prendre trop de risques. Mais c'était une bonne tentative en vue de la finale", où il s'agira d'être au sommet de son art. Comme lors des récents X Games à Aspen, où elle s'est imposée.

Souriante et détendue à l'issue de la qualification samedi soir, Mathilde Gremaud (26 ans) est bien consciente qu'elle devra sortir le grand jeu lundi. "Ce sera une finale de folie. Je devrai donner le meilleur de moi-même, et présenter mes meilleurs sauts", a-t-elle encore expliqué.



Titré en combiné, Tanguy Nef ne se repose pas sur ses acquis Discipline ultra dense, le slalom va clore le chapitre olympique alpin masculin lundi à Bormio. Loïc Meillard et Tanguy Nef ont leur chance, mais la concurrence est très relevée.

Un simple coup d'oeil au classement de la discipline rappelle combien le slalom est devenu une discipline où au moins vingt athlètes peuvent prétendre monter sur le podium. Et dans le camp suisse, il y aura quatre spécialistes qui viseront une médaille: Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule et Matthias Iten. Le quatuor a déjà eu la chance de pouvoir tester la piste lors de la manche du combiné par équipe brillamment enlevée par Tanguy Nef.

Auréolé de son titre de champion olympique avec Franjo von Allmen, le Genevois se présente au départ sans la moindre pression négative. Ses Jeux sont déjà pleinement réussis. Sur son nuage, celui qui n'est jamais monté sur un podium en Coupe du monde a eu besoin de retrouver du calme, comme il l'expliquait jeudi: "On est de retour à Bormio après avoir fait deux jours un peu plus tranquilles, un peu loin de cet esprit olympique et de toute cette émulation de performances, on est allé se reposer. Maintenant je suis prêt à attaquer la deuxième partie des JO."

La médaille? Un petit avantage Après sa manche de rêve lors du slalom du combiné, Tanguy Nef a acquis un autre statut avant le slalom olympique. Les autres équipes ont dû disséquer sa manche pour voir où aller chercher les centièmes sur cette piste notée 3/10 par les spécialistes du virage court.

"De toute façon, ça sera une autre course, tempère Nef. Que ce soit par rapport à la météo ou au tracé, tout sera différent. Donc il va falloir être prêt. Et je suis convaincu qu'on est tous capables de faire quelque chose de très bien. J'avoue que le fait d'avoir une médaille me confère un petit avantage en plus, comme d'avoir déjà pu vraiment performer sur cette piste. Je dirais que les clés, elles sont là, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis."

Lundi dernier, Tanguy Nef a exécuté son plan à la perfection. Poussé par l'idée de ne pas décevoir Franjo von Allmen, ainsi que ses compatriotes Marco Odermatt et Loïc Meillard, le slalomeur originaire de Veyrier a mis son syndrome de l'imposteur de côté, se rappelant que cette saison il est entré six fois dans le top 10.

"Je me suis senti très bien. C'est vrai que quand il a fallu prendre de la vitesse et la garder sur le plat, tout s'est bien passé, a-t-il confié. J'ai senti que j'en avais pris énormément et qu'il fallait simplement continuer comme ça et l'amener jusqu'à l'arrivée. C'était un sentiment très spécial et qui était assez nouveau."

Meillard en confiance, Yule moins Dans le camp suisse, Tanguy Nef n'est pas le seul atout pour une médaille. Grâce à l'argent décroché dans le combiné par équipe et au bronze en géant, Loïc Meillard affiche lui aussi une certaine décontraction avant cette dernière épreuve. Lors de la manche de slalom lundi dernier, le Valaisan aux origines neuchâteloises a mis un peu trop de pression dans ses prises de carres comme le disait l'entraîneur Thierry Meynet après la course. Mais le champion du monde de la spécialité sait skier en douceur.

Ce devrait être l'une des clefs sur un parcours peu pentu où la moindre perte de vitesse risque d'être rédhibitoire. 11e à Gurgl et 12e à Kitzbühel, Daniel Yule n'affiche pas la même confiance que ses deux coéquipiers. Le skieur du Val Ferret, qui participe à ses quatrièmes JO, aime généralement les pistes verglacées avec de la déclivité. Il sait qu'il n'aura pas cela à Bormio.

"Ce n'est pas la piste qui me fait le plus rêver, c'est sûr, avoue-t-il. Après je pense que si l'on veut espérer être le meilleur du monde, champion du monde ou champion olympique, on doit être capable de skier partout et dans toutes les conditions. Le plus méritant gagnera. Dans ma carrière, je n'ai jamais participé à une course où ce n'est pas le meilleur qui a gagné."

Parmi les favoris, on peut notamment citer les Norvégiens Kristoffersen, McGrath et Haugan, de même que Lucas Pinheiro Braathen après son titre en géant, sans oublier les Français Noël, détenteur du titre, et Rassat. Mais d'autres athlètes auront leur chance. Même le quatrième Suisse au départ, Matthias Iten avec sa 6e place à Wengen et sa 10e à Val d'Isère.



Une dernière épreuve masculine en ski alpin La journée de lundi est marquée par la dernière épreuve masculine de ski alpin dans ces Jeux, le slalom.

Loïc Meillard et Tanguy Nef peuvent viser le podium. Mathilde Gremaud visera elle un deuxième titre dans ces joutes en finale du Big Air, alors que l'équipe de Suisse dames de hockey rêve d'exploit en demi-finale.

La Suisse a gagné trois des quatre premières épreuves disputées en ski alpin chez les messieurs, cumulant sept médailles. Si Lucas Pinheiro Braathen a privé Swiss-Ski de "Grand Chelem" en s'adjugeant le géant, Loïc Meillard et Tangy Nef ont les moyens d'offrir au slalom masculin suisse le deuxième or olympique de son histoire.

Respectivement 7e et 10e du classement de la discipline en Coupe du monde, le champion du monde 2025 Loïc Meillard et Tanguy Nef ont de solides arguments à faire valoir. Le skieur d'Hérémence ne s'est pas encore imposé cet hiver en slalom, mais il a déjà obtenu trois podiums en neuf courses.

Le top 3 se refuse en revanche toujours au Genevois Tanguy Nef en Coupe du monde. Mais son sacre olympique en combiné avec Franjo von Allmen a certainement décuplé sa confiance, d'autant plus que c'est sa remarquable manche de slalom qui a permis au duo de s'imposer. Daniel Yule et Matthias Iten affichent des ambitions plus mesurées.

Les favoris sont nombreux dans une épreuve dont la première manche est prévue dès 10h (et la deuxième à 13h30). Sept coureurs différents ont ainsi connu la victoire cet hiver en slalom, Paco Rassat et le leader de la Coupe du monde de la discipline Atle Lie McGrath étant les seuls doubles vainqueurs.

Gremaud pour le doublé En ski toujours, mais en freestyle à Livigno, les projecteurs se tourneront une nouvelle fois sur la désormais double championne olympique de slopestyle Mathilde Gremaud. La Fribourgeoise vise cette fois-ci l'or en Big Air, dont la finale démarrera à 19h30 avec trois manches au programme.

La Gruérienne reste sur un succès probant en Big Air, fêté juste avant ces JO dans les prestigieux X Games. Comme en slopestyle, ses principales rivales seront la Chinoise Eileen Gu, qui avait cueilli l'or en Big Air à Pékin 2022, et la Canadienne Megan Oldham. Anouk Andraska sera la seule autre Suissesse en lice en finale.

Sur la glace, place aux demi-finales du tournoi féminin de hockey sur glace. La Suisse défie dès 21h10 le Canada, qui s'était imposé 4-0 face aux joueuses de Colin Muller en ouverture. Même si rien ne semble impossible avec la gardienne Andrea Brändli (40 arrêts en quart face à la Finlande), les Suissesses peuvent déjà songer au match pour le bronze qui devrait les opposer à la Suède jeudi.



La Suisse affrontera l'Italie en huitièmes de finale La Suisse affrontera l'Italie mardi à Milan en huitièmes de finale Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Victorieuse de la Tchéquie 4-3 ap dimanche, l'équipe de Suisse masculine affrontera l'Italie mardi en huitièmes de finale. En cas de succès, elle défiera la Finlande mercredi en quarts.

La Suisse connaît la suite de son programme olympique. La sélection de Patrick Fischer termine cette phase préliminaire au 5e rang et gagne le droit de se frotter à l'équipe la moins bien classée de cette première partie de tournoi, l'Italie. Comme la France, les Transalpins ont fini avec trois défaites en autant de rencontres et un goal average de -15. La différence entre les deux nations s'est faite au nombre de buts inscrits, cinq pour les Tricolores, quatre seulement pour les Azzurri.

Battus 5-1 par les Etats-Unis, les Allemands ont obtenu un joli prix de consolation. Sixièmes, ils joueront contre la France en huitièmes de finale et face à la Slovaquie en cas de victoire. Un chemin somme toute plus simple que celui qui attend les Helvètes avec une éventuelle bataille face aux Finlandais en quarts de finale. Des Nordiques reposés puisqu'ils se sont qualifiés en tant que meilleurs deuxièmes.

Les deux autres huitièmes de finale verront la Suède affronter la Lettonie et la Tchéquie défier le Danemark. Si les deux pays favoris l'emportent, cela donnerait des quarts Etats-Unis - Suède et Canada - Tchéquie.



Les Suisses toujours invaincus Benoît Schwarz-van Berkel a permis à la Suisse de battre la Grande-Bretagne Image: KEYSTONE/AP/Misper Apawu Le CC Genève du skip Yannick Schwaller a remporté son cinquième match du tournoi olympique. Ils ont battu la Grande-Bretagne 6-5 après un end supplémentaire.

Les deux équipes se sont livré un très beau duel. Il n'y a eu qu'une maison de deux marquée pendant tout le match, par les Suisses lors de la septième manche. Avant le dixième end, ils menaient 5-4, mais les Britanniques avaient la dernière pierre. Le skip Bruce Mouat avait une chance de l'emporter, mais il n'a pas réussi à inscrire deux points. Les Suisses ont donc eu l'avantage de la dernière pierre dans l'end supplémentaire, et Schwarz-van Berkel en a profité.

Les Suisses ont ainsi célébré leur deuxième grande victoire consécutive, après avoir battu le Canada 9-5 la veille. Le succès contre les Britanniques est d'autant plus beau qu'ils avaient déjà essuyé de cuisantes défaites contre Mouat et ses coéquipiers. Ils avaient en effet perdu 5-4 en finale du Championnat du monde l'année dernière et en finale du Championnat d'Europe en 2022. Schwaller et ses coéquipiers n'ont encore jamais remporté de médaille d'or lors d'un grand événement.

Ils bénéficieront lundi d'un jour de repos.



Custodio: "On a trop subi défensivement" Lausanne déçu d'avoir encaissé le 3-3 en fin de match Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a arraché le nul 3-3 à la dernière minute face au LS, alors que les Grenat ont joué à 10 plus de 60 minutes. Le Lausannois Olivier Custodio n'a pas caché sa déception après la rencontre.

Au terme d'un derby lémanique spectaculaire, le capitaine du LS est apparu devant la presse avec la mine basse. A l'heure de revenir sur la prestation lausannoise, Custodio s'est montré "très déçu". "Nous avons été bons en première mi-temps, et nous avons bien réagi à l'ouverture du score de Mraz, avec deux buts marqués et Servette qui est réduit à 10, a poursuivi celui qui a été formé au LS. En seconde période, nous avons à nouveau la bonne réaction lorsqu'ils parviennent à égaliser 2-2, en marquant derrière, ce qui est positif. Le négatif, c'est que nous subissons trop défensivement et que nous prenons trop de buts."

"Un problème de mentalité" Celui de Miroslav Stevanovic à la 90e a un goût de déjà-vu. Depuis le début de la saison, Lausanne a encaissé douze buts (sur quarante) dans le dernier quart d'heure en championnat. "C'est un problème de mentalité, celle de défendre son but, de se faire mal pour ne pas prendre de but. Aujourd'hui, on ne l'a pas, a-t-il concédé. Ce sont rarement des buts où il y a une grosse erreur individuelle, ce sont souvent des petites choses que chaque joueur peut éviter et il faut qu'on l'apprenne."

"Ils nous ont posé beaucoup de problèmes" Le numéro 10 est également revenu sur l'entame de la deuxième période, où les hommes de Peter Zeidler semblaient tenir leur match en main. "On voulait marquer le troisième but, malheureusement on n'a pas réussi à le faire tout de suite, a soupiré le milieu de terrain de 31 ans. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, c'est une belle équipe qui joue bien au ballon. A nous maintenant de corriger ça au plus vite, car les matches s'enchaînent et il faut marquer des points le plus rapidement possible en championnat."

Désormais, le LS doit mettre de côté cette série de cinq matches sans victoire en Super League pour se projeter en Tchéquie, où le club vaudois affrontera le Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League ce jeudi.



Lausanne-Sport concède le nul face à Servette Stevanovic a permis au SFC d'arracher le nul face au LS dimanche. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Lausanne-Sport a concédé le nul 3-3 face au SFC lors de la 25e journée de Super League. Face à des Genevois réduits à 10, les Lausannois ont perdu de précieux points dans la course au top 6.

Ce 3e derby lémanique de la saison avait une grande importance pour les deux équipes, qui se devaient d'engranger des points en vue de la lutte pour le top 6, synonyme de "Championship Group". Avec ce nul, Lausanne-Sport (30 points) stagne à six longueurs de la sixième place d'YB, tandis que les Grenat comptent à présent neuf unités de retard sur les Bernois.

Servette réduit à 10 dès la 27e Après un début de partie équilibrée, Samuel Mraz a débordé la défense lausannoise pour inscrire son huitième but de la saison à la 20e sur la première occasion servettienne. Quelques minutes plus tard, Marco Burch a commis une faute de dernier recours dans la surface de réparation sur Seydou Traoré, parfaitement servi par Morgan Poaty.

Après consultation de la VAR, le défenseur du SFC a été expulsé, tandis que Jamie Roche n'a pas tremblé pour transformer le penalty à la 28e. Réduits à 10 pour la 3e fois depuis la reprise du championnat, les Grenat ont résisté jusqu'à la 39e et le 2-1 de Traoré.

Doublé de Stevanovic En seconde période, les Vaudois ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri et ont concédé l'égalisation à la 59e par Miroslav Stevanovic. Piqué au vif, Peter Zeidler a alors procédé à trois changements, dont celui d'Omar Janneh. Déjà buteur face à Thoune, l'attaquant de 19 ans arrivé début janvier au LS s'est retrouvé à la conclusion d'une contre-attaque pour permettre à son équipe de reprendre la main à la 73e. À la 90e, Stevanovic a permis aux Genevois d'arracher le nul en inscrivant son deuxième but de la partie.

Il ne reste désormais que huit journées au LS et aux hommes de Jocelyn Gourvennec (10es) pour tenter d'échapper au "Relegation Group". Enfin, les Lausannois ont engrangé un 5e match sans victoire en Super League, alors qu'ils s'apprêtent à retrouver les Tchèques du Sigma Olomouc en seizièmes de finale de Conference League jeudi.



Super League: Lugano poursuit sa série d'invincibilité Encore un penalty manqué pour Shaqiri Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Bâle n'a pas réussi à mettre fin à la longue série d'invincibilité de Lugano. Les Rhénans et les Tessinois ont fait 1-1 lors de la 25e journée de Super League.

Un penalty de Traoré (30e) a donné l'avantage au FCB, qui a bénéficié d'un bien sévère deuxième penalty à l'heure de jeu. Mais Shaqiri n'a même pas cadré son envoi, manquant ainsi un quatrième penalty cette saison en championnat! Koutsias, bien servi par Dos Santos, a égalisé peu après (64e).

Lugano n'a plus perdu depuis le 26 novembre. Les hommes de Mattia Croci-Torti restent sur sept succès et six nuls, dont quatre consécutifs sur le score de 1-1. Au classement, ils reviennent à la hauteur de Saint-Gall, mais à 15 points du leader Thoune.



Selon Patrick Fischer, la Suisse a trouvé son jeu Patrick Fischer a aimé la réaction de son équipe face à la Tchéquie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La victoire 4-3 ap face à la Tchéquie a fait du bien à une équipe de Suisse ébranlée par les blessures contre le Canada. Et surtout, la Suisse a trouvé son jeu, selon le sélectionneur Patrick Fischer.

"Je suis très content de cette victoire, a expliqué le Zougois. Aujourd'hui, c'était important de trouver notre jeu. On a joué avec beaucoup de coeur et de vitesse tout en étant efficace sur le fore-checking. Je dois dire que c'était un bon match entre deux équipes qui ont travaillé dur."

En dépit de l'ouverture du score des joueurs de Radim Rulik, Fischer a aimé l'entame de rencontre de ses joueurs. "Contre eux, c'est toujours dur, estime le coach helvétique. On joue le même style, on travaille fort, on patine. Mais aujourd'hui on devait montrer notre jeu et c'est ce que nous avons fait."

Kukan le héros Ce jeu prôné par Patrick Fischer et son staff a permis à la Suisse de faire deux finales mondiales de suite et de ne pas passer loin de l'or. Bien regroupé devant Leonardo Genoni et avec des piliers défensifs comme Roman Josi, Janis Moser ou encore Jonas Siegenthaler, l'effectif a fière allure, même sans Fiala, Malgin ni Glauser. Parce que tous les joueurs tirent à la même corde, même ceux qui se trouvent sur les lignes 3 et 4.

Et bien que les trois premiers buts aient été inscrits par des joueurs de NHL (Josi, Meier et Suter), c'est Dean Kukan qui n'a pas tremblé en prolongation, à 3 contre 3, pour trouver la lucarne de Lukas Dostal. Un peu moins en vue offensivement avec les Zurich Lions cette saison, Kukan reste l'un des meilleurs défenseurs de National League. Et en la circonstance, il a montré pourquoi.

Pour Kevin Fiala Forcément, les Helvètes ont voulu jouer pour Kevin Fiala, gravement blessé vendredi soir contre le Canada. "Avant le match, nous avons dit que nous allions jouer pour Kevin aujourd'hui, a raconté le capitaine Roman Josi. Son absence a été un énorme choc pour tout le monde."

Héros de cette partie, Dean Kukan savait à quoi s'attendre face au pays dont est originaire son père. "Nous avons analysé leur jeu et essayé de jouer comme eux, a-t-il dit. De manière simple et intense." Et avant le match, Fiala a adressé un message vidéo à l'équipe pour lui donner du courage. "Il nous a dit de donner le maximum et de battre les Tchèques, a relevé le défenseur zurichois. Il allait bien, compte tenu des circonstances."

La Suisse 5e ou 6e Cette victoire assure la 5e ou la 6e place à la Suisse. Le rang final au terme de cette phase de poule va dépendre du groupe C, celui des Etats-Unis, de l'Allemagne, de la Lettonie et du Danemark. S'ils terminent cinquièmes, les Suisses affronteront certainement l'Italie en huitième de finale mardi. S'ils finissent sixièmes, ce serait une probable rencontre face à la France. On sait également que le 5e se frotterait certainement à la Finlande en quarts de finale, alors que le 6e jouerait la Slovaquie en cas de succès au tour précédent.



Camille Rast critique envers la piste Camille Rast n'a pas apprécié le tracé du géant et les pistes de Cortina imaginées pour les techniciennes Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast riait jaune devant la presse au terme du géant et de sa 12e place. "Je regarde vers l'avenir, les Jeux sont bientôt terminés et je me réjouis déjà de la Coupe du monde", a-t-elle lâché.

Mais il reste encore le slalom olympique mercredi, non? "Oui, sur une piste pour les juniors de 44 secondes", a répondu Rast avec un sourire encore plus forcé. Elle avait déjà évoqué cette piste de slalom indigne pour les pures spécialistes. "C'est dommage, parce qu'il y a une superbe piste de slalom juste à côté, lance-t-elle. Ouais, c'est vraiment dommage pour nous."

Mais comme l'époque du gigantisme olympique est révolue, il n'y a qu'un seul stade d'arrivée et les techniciennes doivent se contenter de la partie inférieure de la piste de vitesse, qui n'est logiquement pas adaptée à leurs besoins. Comme à Bormio en somme.

Deux erreurs, c'est deux de trop Rast a obtenu sur l'Olimpia delle Tofane son deuxième plus mauvais résultat de la saison après celui de Sölden en début de saison. Lors des sept derniers géants, la Valaisanne de 26 ans n'avait jamais terminé plus loin que la 5e place. Et là elle a pris le 12e rang. Dans une course terriblement serrée derrière la grande gagnante Federica Brignone, Rast n'accuse au final que 37 centièmes de retard sur le podium.

La championne du monde de slalom sait exactement où elle a perdu du temps. "Dans les deux manches, je n'ai pas bien négocié un virage et je n'ai pas pris assez de vitesse, a-t-elle analysé. Je le paie cher. Sur une neige aussi facile, une piste facile et un tracé facile, il faut être très précise."

D'autres favorites ont également connu des difficultés. Julia Scheib, dossard rouge de la discipline en Coupe du monde, a manqué la médaille pour 0''05 en terminant 5e, Alice Robinson, double vainqueure cette saison, a terminé 8e et Mikaela Shiffrin s'est classée 11e, juste devant Rast. En s'imposant avec 0''62 de bonus, Federica Brignone a toutefois réfuté la thèse selon laquelle la piste était trop facile et ne permettait guère de faire la différence, tout comme Sara Hector, qui a ajouté une médaille d'argent à sa victoire olympique à Pékin.

Une belle saison malgré tout Au final, Rast se montre assez fataliste. Elle a prouvé l'année dernière à Saalbach, lors du slalom, qu'elle était capable de briller lors de grands événements. "La question est de savoir quelle est la valeur d'une médaille olympique, interroge-t-elle. La constance sur toute une saison et la difficulté de chaque course sont pour moi tout autre chose." Mais elle ne veut pas quitter sa bonne humeur habituelle en ruminant: "C'est toujours agréable d'avoir une médaille, mais la saison de Coupe du monde s'est très bien déroulée jusqu'à présent, et j'espère pouvoir encore faire de belles choses lors des prochaines courses."

On imagine volontiers que la skieuse de Vétroz ne parle pas forcément du slalom de mercredi, mais bien des courses qui restent à disputer au calendrier de la Coupe du monde. Avant cette dernière course italienne, Camille Rast va devoir chasser ses idées noires et se reconcentrer pour une épreuve où elle est l'une des favorites. Même sur un parcours loin des standards de la Coupe du monde, la Valaisanne peut aller chercher une médaille. Au talent.

