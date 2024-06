Neymar voit le bout du tunnel ++ Zverev repousse ses limites

Neymar assure avancer dans sa "douloureuse" récupération Neymar s'était blessé le 17 octobre dernier avec le Brésil. Image: KEYSTONE/AP/MATILDE CAMPODONICO Blessé en octobre 2023, puis opéré le mois suivant, Neymar a assuré avancer dans sa récupération "douloureuse". Le Brésilien ne sera toutefois pas remis à temps pour la Copa America. "C'est beaucoup de souffrance, mais je suis en train de récupérer. Sept mois sont déjà passés depuis ma blessure, il en reste encore quelques-uns, mais on est en train d'y arriver", a-t-il déclaré lundi soir à Sao Paulo, en marge d'une vente aux enchères en faveur de son institut. Neymar a été opéré au Brésil en novembre d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche, après s'être blessé avec le Brésil le 17 octobre contre l'Uruguay, en qualifications pour le Mondial 2026. Le joueur de 32 ans a quitté en 2023 le Paris SG pour Al-Hilal, où il gagne selon les médias quelque 100 millions d'euros par saison, mais où il n'a joué que quelques semaines avant sa blessure. Il devrait encore manquer le début de saison de son équipe et ne prendra pas part à la Copa America aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet) avec le Brésil. "Ca va être triste. C'est malheureux de devoir rester à l'écart, évidemment, mais je les soutiendrai. J'espère que le Brésil pourra gagner, on a une équipe pour ça, avec des joueurs de grande qualité", a poursuivi l'attaquant. Vinicius est son favori Il a notamment salué l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, qui vient de gagner la Ligue des champions avec son club, en inscrivant un but en finale contre le Borussia Dortmund. "Evidemment que le Ballon d'or est à lui, je le souhaite. Je lui ai envoyé un message avant la finale et un autre ensuite. C'est sûr qu'il va remporter le Ballon d'or, il est incroyable et il porte fièrement les couleurs de notre pays partout dans le monde", a jugé Neymar.

Alexander Zverev l'autre guerrier Alexander Zverev vainqueur au bout de la nuit. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Novak Djokovic n'est pas l'unique guerrier de ce Roland-Garros 2024. Alexander Zverev (no 4), lui aussi, ne cesse de repousser ses limites. Deux jours après avoir déjà été entraîné dans un long marathon de cinq sets par le Néerlandais Tallon Griekspoor, le Champion olympique s'est qualifié à 01h40 du matin pour les quarts de finale à la faveur de son succès 4-6 6-1 5-7 7-6 (7/2) 6-2 Holger Rune (no 13) après 4h11 de match. Il affrontera mercredi Alex de Minaur (no 11) dans l'espoir de se hisser dans le dernier carré pour une quatrième année de rang. L'autre quart de finale du haut du tableau opposera le no 1 mondial à Novak Djokovic au triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud (no 7). Touché au genou droit, Novak Djokovic ne sait pas encore s'il sera en mesure de jouer ce quart de finale. "Je ne sais pas ce qui se passera mardi et mercredi, ni si je serai capable d'entrer sur le court et de jouer", expliquait-il lundi soir en conférence de presse après son succès miraculeux devant l'Argentin Francesco Cerundolo (no 23).

Préparation à l'Euro: la Suisse accueille l'Estonie La Suisse livre ce soir à Lucerne son avant-dernier match de préparation avant l’Euro en Allemagne. Face à l’Estonie, la sélection de Murat Yakin se doit de vaincre et de convaincre. Contre la 123e nation du classement FIFA, Murat Yakin exigera sans doute de ses joueurs une performance bien plus aboutie que celle du 12 octobre 2015 lorsque la Suisse de Vladimir Petkovic n’avait dû qu’à un autogoal heureux à la 94e minute pour vaincre sans gloire 1-0 à Tallin lors de la quatrième et ultime confrontation entre les deux équipes à ce jour. On rappellera que la première, le 16 août 1992, avait marqué le début de l’aventure de l’équipe de Roy Hodgson qui devait la conduire à la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis, une aventure racontée merveilleusement par un récent documentaire de la RTS. Plus d'allant, plus de tranchant, plus d'efficience Les "boys" de Roy Hodgson avaient gagné 6-0 il y a bientôt 32 ans. A Lucerne, Murat Yakin ne placera sans doute pas la barre aussi haut. Mais il espère voir plus d’allant, plus de tranchant et plus d’efficience que lors des deux rencontres du mois de mars au Danemark et en Irlande où seul un geste de classe de Xherdan Shaqiri avait permis à la Suisse de marquer. Face aux Baltes dirigés pour la dernière fois par le Lucernois Thomas Häberli, Murat Yakin s’en remettra encore au joueur de Chicago. S’il est apte à jouer - il a souffert du mollet ces dernières semaines -, Xherdan Shaqiri sera une fois de plus l’atout maître de l’attaque. L’absence de Breel Embolo engagé dans une course contre-la-montre pour guérir de sa dernière blessure, contraint le sélectionneur de jongler sans cesse pour trouver la bonne formule en attaque. Cela sera sans Haris Seferovic, jugé hors de condition, et sans Joël Monteiro, qui n’a pas retrouvé l’intégralité de ses moyens après sa blessure musculaire contractée le mois dernier. Un destin pour Kwadwo Duah ? En revanche, une ouverture existe pour Kwadwo Duah. Troisième buteur du Championnat de Bulgarie, l’attaquant de Ludogorets Razgrad sera très certainement aligné mardi. "Je ferai des essais en attaque", souligne Murat Yakin. Le joueur formé aux Young Boys et passé notamment par Neuchâtel Xamax et le Servette FC peut s’inventer à 27 ans un destin international. Ce match contre l’Estonie, qui verra Yvon Mvogo enchaîner une deuxième titularisation de rang dans les buts, servira de "laboratoire" au sélectionneur. A trois jours de livrer sa liste définitive pour l’Euro et à quatre de la réception de l’Autriche à St. Gall pour "la" répétition générale avant le match couperet de Cologne contre la Hongrie le 15 juin, Murat Yakin ne demande qu’à être surpris. Par Duah bien sûr mais aussi par les deux mondialistes du Qatar 2022 Fabian Rieder et Ardon Jashari qui ont perdu le fil alors que l’avenir semblait leur appartenir.

"Tout peut se produire à l'Euro", estime Murat Yakin Murat Yakin a accordé une interview à Keystone-ATS à moins de deux semaines de l'entrée en lice de la Suisse à l'Euro. Le sélectionneur s'est livré sans détour. Murat Yakin a tenu à rappeler qu’il demeurait bien le patron malgré les turbulences de l’automne dernier et l’incertitude liée à son avenir. Les critiques très sévères auxquelles vous avez dû faire face l’automne dernier vous ont-elles blessé ? "Ce qui s’est dit m’est égal. La pression des médias est normale. Je suis resté calme. Je connais le potentiel de mon équipe et je suis convaincu qu’elle possède toutes les qualités pour obtenir des résultats. Ces critiques sont survenues alors que je traversais des moments très durs avec le décès de ma mère. Mais le soutien de l’ASF et des joueurs a été très précieux." Les propos tenus par Granit Xhaka et Pierluigi Tami pouvaient toutefois laisser penser à une certaine défiance à votre égard ? "Certaines situations conduisent à un excès de nervosité. J’apprécie énormément Granit comme joueur et comme personne. Il s'est exprimé sous le coup de l’émotion. Je le comprends aisément. Nous nous sommes parlé et nous avons réglé cette question. Quant à Pierluigi, ses propos ont pu être surinterprétés. Nos discussions en tête à tête me conduisent à le penser, à avoir un autre ressenti." Des moments très durs Cette légèreté qui vous caractérise, cette insouciance qui est un peu votre marque de fabrique se sont-elles envolées ces derniers mois ? "J’ai vécu des moments très durs avec l’état de santé de ma mère qui s’est dégradé. Comment peut-on sourire à la vie lorsque votre mère est en train de mourir ? Le jour de son enterrement, j’étais dans un avion, loin de ma famille. Mais je devais rester concentré sur mon travail. Rien n’a été simple lors de cette période..." Auriez-vous souhaité avoir plus de temps pour faire votre deuil ? "Nous sommes une famille de huit frères et sœurs et chacun l’a fait à sa manière. Ma mère m’a toujours conseillé de ne pas prendre les choses au tragique. C’est peut-être là d’où vient cette sorte de décontraction qui est la mienne. Il y a dans la vie des choses plus graves qu’une crise de résultats en football." N'y-a-t-il toutefois pas eu un vent mauvais qui a soufflé sur l'équipe de Suisse ? "Après les trois premiers matches du tour préliminaire, les attentes étaient, il est vrai, très élevées. Granit a alors évoqué la perspective d’un Grand Chelem avec dix victoires en dix rencontres. On lui a un peu forcé le trait pour qu’il s’exprime ainsi. Quant à moi, je me voulais plus mesuré." Manque de rythme La grande inconnue avant cet Euro réside dans le rôle que doit tenir Xherdan Shaqiri. Qu’attendez-vous de lui ? "Nous savons ce que Shaq peut nous apporter. Il sait se montrer décisif et personne dans l’équipe ne possède un pied gauche aussi magique. Lors du rassemblement de mars, je ne l’ai pas titularisé au Danemark en raison de son manque de rythme. En MLS, l’intensité n’est pas celle de l’un des cinq grands championnats européens. A lui de tout faire maintenant pour être affûté, pour être au même niveau sur le plan physique que ses coéquipiers. Il me reviendra de décider au final si sa titularisation sera la meilleure option pour l'équipe." Le 15 juin, la Suisse affrontera la Hongrie. Que vous inspire cet adversaire ? "Un adversaire qui récite son système de jeu parfaitement. La Hongrie peut aussi s’appuyer sur plusieurs joueurs qui évoluent dans les cinq grands championnats." Tous les adversaires se valent Ensuite il y aura l’Ecosse. Les Ecossais ne sont-ils pas, sur le papier, l’équipe la plus faible du groupe ? "L’Ecosse a battu l’Espagne lors du tour préliminaire. J’estime que tous les adversaires se valent dans une phase finale. La Suisse peut gagner les trois matches de sa phase de poules comme elle peut les perdre. La seule certitude avant cet Euro est bien que tout peut se produire." Et l’Allemagne ? Les victoires acquises en mars contre la France et les Pays-Bas n’ont-elles pas pleinement relancé cette équipe ? "Je n’accorde pas une immense importance aux résultats des matches amicaux. Dans de telles rencontres, on est tenté de donner 5% de moins et cela provoque bien des différences. Mais on devine aisément les qualités de l’Allemagne. Elle jouera chez elle. Elle monte en puissance." Quel sera le résultat lors de cet Euro qui vous conduira à prolonger votre mandat à la tête de l’équipe nationale ? "Pourquoi se préoccuper de l’avenir ? Je sais qui sera l’entraîneur de l’équipe de Suisse demain matin. Après-demain aussi. Ce printemps, je n’ai pas donné suite à la proposition d’un renouvellement de contrat. L’idée est de laisser passer cet Euro et de faire le point après. Je suis toujours extrêmement fier et heureux de diriger l’équipe de Suisse. Je l’ai dit à mes dirigeants. Mais en football, il faut toujours se remettre en question. On ne peut pas vivre sur ses acquis. Cela vaut pour les joueurs. Pour moi aussi. »

Pas de but pour l'Allemagne, l'Ecosse se rassure Maximilian Beier a fait ses débuts sous le maillot allemand. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Adversaire de la Suisse à l'Euro, l'Allemagne a été tenue en échec à Nuremberg par l'Ukraine. La Mannschaft a dominé mais n'a pas réussi à marquer de but. Ce 0-0 contre les Ukrainiens fait office de coup d'arrêt après les victoires acquises contre la France et les Pays-Bas en mars et l'ambiance de renouveau qui en a résulté en Allemagne. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a tout de même pu se réjouir des débuts internationaux réussis de Maximilian Beier (21 ans), qui aurait pu offrir la victoire aux Allemands avec un tir renvoyé par la barre transversale. L'Ecosse retrouve la victoire L'Écosse, adversaire de l'Allemagne lors du match d'ouverture de l'Euro, a pour sa part mis fin à sa série négative en battant Gibraltar 2-0 à Faro, au Portugal. Les Écossais n'avaient plus connu la victoire depuis depuis début septembre. La sélection de Steve Clark, que les Suisses affronteront lors de leur deuxième match de la phase de groupes le 19 juin, a pu compter sur des buts de Ryan Christie et Che Adams. L'Ecosse disputera un deuxième match de préparation avant l'Euro vendredi à Glasgow contre la Finlande.

Casper Ruud rejoint Novak Djokovic en quarts Casper Ruud tentera de prendre sa revanche sur Novak Djokovic en quarts. Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Casper Ruud fait toujours son bonhomme de chemin à Roland-Garros. Le Norvégien a décroché son billet pour les quarts de finale lundi en battant Taylor Fritz en quatre sets, 7-6 (8/6) 3-6 6-4 6-2. Un premier set d'1h19' a donné le ton de cette partie entre le lauréat du Geneva Open et un Taylor Fritz (ATP 12) décidément de plus en plus à l'aise sur terre battue. Le no 1 américain a d'abord sauvé deux balles de sets sur son service avant de mener 5-1 dans le jeu décisif, puis 6-5. Mais Ruud (ATP 7) a remporté les trois points suivants pour prendre les devants. Après avoir rapidement concédé son service dans la manche suivante, le double finaliste de Roland-Garros a toutefois vu Fritz revenir à un set partout. Sans paniquer, il a finalement fait respecter la logique en s'imposant en quatre manches. Pour poursuivre sa route à Paris, le Norvégien devra écarter Novak Djokovic, qui a montré lors de ses deux derniers matches qu'il était toujours increvable en Grand Chelem. Cet alléchant quart de finale sera l'occasion pour Ruud de prendre se revanche sur le Serbe, qui l'avait battu en finale l'an dernier à la Porte d'Auteuil.

Jorge Martin s'engage avec Aprilia à partir de 2025 Jorge Martin roulera pour l'écurie Aprilia dès la saison prochaine. Image: KEYSTONE/EPA/SIU WU Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat du monde, s'est engagé avec Aprilia à partir de la saison 2025. Il a signé un "contrat de plusieurs années", a indiqué lundi l'écurie italienne. Cette annonce est un coup de tonnerre car elle devrait envoyer le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez, qui avait rejoint en janvier l'équipe satellite Ducati-Gresini après dix ans chez Honda, dans l'équipe officielle Ducati que convoitait l'actuel vice-champion du monde. Martin (26 ans), qui évolue depuis quatre saisons dans l'équipe satellite Ducati-Pramac, était pressenti pour obtenir un guidon dans l'équipe officielle Ducati, qui domine la concurrence depuis deux saisons, en remplacement de l'Italien Enea Bastianini. Mais le constructeur italien a visiblement fait volte-face au dernier moment et le Madrilène ne formera donc pas de duo avec le double champion du monde en titre transalpin Francesco Bagnaia. Après quatre saisons chez Ducati marquées par 7 victoires en Grands Prix et 12 succès en sprint, un record, Martin va donc connaître un deuxième constructeur dans la catégorie reine d'ici quelques mois. Il remplacera son compatriote Aleix Espargaro (34 ans), qui avait annoncé il y a dix jours qu'il prendrait sa retraite en fin de saison.

Novak Djokovic à nouveau miraculé Novak Djokovic est encore revenu d'entre les morts lundi. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Au bord du gouffre, Novak Djokovic s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros en battant Francisco Cerundolo en cinq sets. Il s'est imposé 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 après 4h37' de jeu. Après avoir dû batailler jusqu'au bout de la nuit de samedi à dimanche pour se défaire de l'Italien Lorenzo Musetti au 3e tour, le Serbe a dû puiser encore davantage dans ses ressources pour venir à bout de Cerundolo. Une blessure au genou droit l'a en effet considérablement diminué après le gain aisé de la première manche. L'Argentin de 25 ans en a profité pour enlever les deux sets suivants face à un Djokovic de plus en plus limité dans ses déplacements, et qui semblait par moments au bord de l'abandon. Mais alors qu'il était mené 4-2 dans la quatrième manche, "Nole" a alors retrouvé de l'énergie et fait douter son adversaire, avant de recoller à deux sets partout. 370 victoires en Grand Chelem C'est à ce moment que la rencontre a basculé dans l'irrationnel, avec un échange de breaks et des points parmi les plus beaux de la quinzaine entre les deux hommes. Mais avec toute son expérience, Djokovic a porté l'estocade en s'emparant du service de Cerundolo à 4-3, alors que l'Argentin menait 40-0. Un dernier jeu de service conclu de main de maître a ensuite permis au no 1 mondial de décrocher sa 370e victoire en Grand Chelem, dépassant le record de Roger Federer. Tenant du titre, Novak Djokovic disputera bien les quarts de finale de Roland Garros, pour la quinzième année consécutive.

Kylian Mbappé officiellement au Real Madrid Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le Real Madrid a officialisé lundi la signature de Kylian Mbappé. L'attaquant français, libre de tout contrat après son départ du Paris Saint-Germain, s'est engagé avec le club madrilène. Dans un communiqué, le Real Madrid a indiqué que Mbappé s'était engagé pour les cinq prochaines saisons. Il connaîtra un troisième club après l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. En sept ans dans la capitale française, il a inscrit un total de 256 buts en 308 matches, toutes compétitions confondues.

Stricker battu par Riedi pour son retour Dominic Stricker, ici lors des qualifications de Wimbledon la saison dernière, a fait son retour sur les courts après sept mois d'absence (archives). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pour son retour sur les courts après sept mois d'absence, Dominic Stricker a connu la défaite au Challenger de Surbiton. Il a été battu 5-7 3-6 au terme d'un duel fratricide avec Leandro Riedi. Ce remake de la finale du tournoi juniors de Roland-Garros a donc souri à Riedi (22 ans, ATP 151) sur le gazon de la banlieue de Londres. Le Thurgovien, éliminé au premier tour des qualifications à Paris il y a deux semaines, a profité du manque de rythme de son compatriote. Dominic Stricker (21 ans, ATP 143), brillant huitième de finaliste à l'US Open la saison dernière, n'avait plus joué depuis son abandon en demi-finale du Masters Next Gen. Ces derniers mois, le Bernois a pris le temps de soigner sa blessure au dos. Malgré cette défaite, son classement protégé lui assurera une présence dans le tableau principal de Wimbledon.

Magnus Cort Nielsen fait coup double en altitude Magnus Cort Nielsen, ici lors du Giro 2023, a fait coup double sur les routes du Critérium du Dauphiné (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Le Danois Magnus Cort Nielsen a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné lundi au sommet du col de la Loge. Il s'est emparé par la même occasion du maillot jaune de leader. Le coureur de l'équipe Uno-X a réglé au sprint le peloton des favoris qui a rattrapé le dernier rescapé de l'échappée, le malheureux Français Bruno Armirail, à 150 mètres de l'arrivée seulement. Un groupe dans lequel ne figurait pas Mads Pedersen, le vainqueur de la première étape et porteur de la tunique de leader. De retour sur les routes du World Tour, au même titre que le Belge Remco Evenepoel, Primoz Roglic a terminé deuxième, devant l'Américain Matteo Jorgenson. Le Slovène, qui veut retrouver confiance à quelques semaines du Tour de France, a ainsi grappillé six secondes de bonifications et en compte donc quatre de retard sur le nouveau leader danois.

Roland-Garros: Sabalenka poursuit son sans faute Aryna Sabalenka est très à l'aise à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) n'a laissé aucune chance à l'Américaine Emma Navarro (WTA 24) en 8es de finale de Roland-Garros. Elle a gagné 6-2 6-3 en 1h09 seulement. L'an dernier, la double lauréate de l'Open d'Australie (2023, 2024) avait été stoppée en demi-finale. Cette année, elle tentera de retrouver le dernier carré en affrontant la jeune Russe Mirra Andreeva (WTA 38) ou la Française Varvara Gracheva (WTA 88). A grands coups et à grands cris, la Bélarusse de 26 ans a démoli le jeu de Navarro qui l'avait pourtant battue en mars à Indian Wells: elle a réussi quatre breaks au total en ne laissant que dix points sur son propre service à son adversaire. "A Indian Wells, cela avait été un match dur, alors j'étais prête à me battre aujourd'hui, je m'étais préparée à une vraie bataille", a commenté Sabalenka qui n'a pas encore perdu le moindre set en quatre matches depuis le début du tournoi.

Formule 1: Esteban Ocon ne roulera plus pour Alpine en 2025 Esteban Ocon: son avenir ne s'écrira plus chez Alpine Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le pilote français Esteban Ocon (27 ans) quittera l'écurie Alpine au terme de la saison, a indiqué la marque française. Il arrivait en fin de contrat et celui-ci ne sera pas renouvelé. Cette annonce n'a rien de surprenant. Ocon était dans la tourmente depuis quelque temps, et son accrochage avec son coéquipier et compatriote Pierre Gasly au 1er tour du récent Grand Prix de Monaco n'a rien arrangé. La séparation a été actée d'un commun accord, selon Alpine. Les deux parties collaboraient depuis cinq ans. Ocon a remporté sa seule victoire en formule 1 avec l'équipe française lors du GP de Hongrie 2021. Il est monté à deux autres reprises sur le podium en finissant 2e du GP de Sakhir 2020 et 3e du GP de Monaco l'an dernier. "Nous avons vécu de grands moments ensemble, mais aussi certains plus difficiles", a dit le pilote, cité dans le communiqué d'Alpine. "J'annoncerai mes projets très bientôt", a-t-il poursuivi. L'écurie a pour sa part précisé que son duo de pilotes pour 2025 serait connu ultérieurement.

Trois nouveaux attaquants finlandais signent à Lausanne Janne Kuokkanen en 2023 avec le maillot de Fribourg Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le Lausanne HC se met à l'heure finlandaise. Le finaliste des play-off a en effet recruté trois nouveaux attaquants provenant de ce pays: Janne Kuokkanen, Ahti Oksanen et Lauri Pajuniemi. Le trio s'est engagé pour deux ans, soit jusqu'au terme de la saison 2025/26. Passé par la NHL et Fribourg en 2022/23, Kuokkanen (26 ans) évoluait récemment aux Malmoe Redhawks. Il en a été le meilleur compteur avec 44 points, dont 18 buts, devant Pajuniemi (24 ans), qui a lui inscrit 35 points (15 buts). Celui-ci a été formé au Turun Palloseura avant de tenter sa chance en Amérique du Nord, où il a passé quatre ans en AHL avant de revenir l'an passé en Europe. Quant à Oksanen (31 ans), il a joué dans de nombreux clubs européens depuis 2017, après être passé par l'équipe universitaire de Boston. Lors des deux dernières saisons, il portait le maillot de l'équipe suédoise d'IK Oskarshamn, totalisant 77 points dont 34 buts. Il y a côtoyé durant un an son compatriote Antti Suomela, qu'il retrouvera au LHC.