Nina Christen aux JO ++ Vingegaard au départ du Tour

Swiss Olympic poursuit ses sélections Nina Christen disputera trois épreuves aux JO de Paris Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Swiss Olympic a sélectionné 14 nouveaux athlètes en vue des Jeux olympiques de Paris, portant le total provisoire à 58. Les heureux élus exercent en tir, sports équestres et aviron. En tir, Nina Christen (30 ans), championne olympique à Tokyo en 2021, sera aussi de la partie cet été en France. La Nidwaldienne disputera trois compétitions: la carabine à 50 m 3 positions, la carabine à air comprimé à 10 m et l'épreuve par équipes mixtes. L’équipe suisse féminine comptera également dans ses rangs la Jurassienne Audrey Gogniat (21 ans/carabine à air comprimé) ainsi que Chiara Leone (26 ans/carabine 50 m). Toutes deux participeront pour la première fois aux JO. Chez les hommes, Jason Solari (24 ans/pistolet à air comprimé) et Christoph Dürr (28 ans/carabine 50 m) ont pour la première fois été sélectionnés pour les JO. Dürr disputera aussi l'épreuve par équipes mixtes. Swiss Olympic a sélectionné cinq athlètes à la demande de Swiss Equestrian. Tous les membres de l’équipe prévue pour le concours complet seront au rendez-vous. Il s’agit de Robin Godel (25 ans), Mélody Johner (40 ans), Nadja Minder (24 ans) et Felix Vogg (34 ans). En dressage, Andrina Suter (32 ans) représentera la Suisse avec Fibonacci, un hongre westphalien de 1. De son côté, l’équipe suisse d’aviron a été complétée par le quatre de couple féminin composé de Lisa Lötscher (23 ans), Pascale Walker (28), Célia Dupré (22) et Fabienne Schweizer (26). Ce sera la première fois qu'un quatre de couple dames suisse sera au rendez-vous olympique. Au total, l’équipe suisse d’aviron compte donc 17 athlètes pour Paris 2024.

Tour de France: Vingegaard confirme sa présence Jonas Vingegaard sera bien au départ du Tour de France Image: KEYSTONE/AP LaPresse Jonas Vingegaard (27 ans) sera bien au départ du Tour de France le 29 juin à Florence, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Danois, double vainqueur sortant, revient de blessure. Vingegaard n'est plus apparu en course depuis sa lourde chute au Tour du Pays basque le 4 avril, quand il avait subi de graves blessures (pneumothorax, contusion pulmonaire et fracture de la clavicule gauche). "Je suis excité de commencer le Tour de France. Les derniers mois n'ont pas toujours été faciles, mais je remercie ma famille et mon équipe pour leur soutien inconditionnel", a dit le Danois dans le communiqué de son équipe. "Je me sens bien et très motivé", a-t-il ajouté. Vingegaard fait partie des huit coureurs sélectionnés pour la Grande Boucle, tout comme le Belge Wout Van Aert. Lui aussi été victime d'un grave accident au printemps. L'équipe pourra aussi notamment compter sur les Américains Sepp Kuss et Matteo Jorgenson, le Néerlandais Wilco Keldermann ou encore le Français Christophe Laporte.

Premier League: Steve Cooper à la tête de Leicester Steve Cooper dirigera Leicester pour son retour en Premier League Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER Leicester a nommé Steve Cooper (44 ans) comme nouveau manager, avec un contrat de trois ans. Le Gallois succède à la tête des Foxes à l'Italien Enzo Maresca, parti diriger Chelsea. Cooper avait auparavant entraîné Swansea et Nottingham Forest. Leicester, champion en 2016, retrouve la Premier League cette saison après un bref passage en Championship. "Sa vision pour l'équipe, notamment sa capacité à développer les joueurs et à imposer un style de jeu dynamique, correspond totalement à nos ambitions pour le club", a déclaré Aiyawatt Srivaddhanaprabha, président de Leicester.

CE à Belgrade: quatre Suisses qualifiés pour les demi-finales Antonio Djakovic: pas de problème lors des séries du 200 m libre Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Antonio Djakovic (21 ans) s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m libre aux Européens à Belgrade. Le Thurgovien a nagé en 1'47''61, soit le quatrième chrono des séries. Sur 50 m dos, le Bernois Thierry Bollin (24 ans) a pour sa part obtenu le cinquième temps des séries en 25''04. Il continuera donc lui aussi son parcours. Sur 200 m brasse, la Zurichoise Lisa Mamié (25 ans) a elle aussi atteint les demi-finales. Elle a nagé en 2'29''67, signant ainsi le huitième temps. Elle espère ce soir décrocher la limite pour les JO de Paris, fixée à 2'23''91. La Zurichoise Julia Ullmann (19 ans) a nagé le 100 m papillon en 59''68. Ce treizième chrono des séries lui ouvre les portes des demi-finales.

Euro 2024: les Suisses peuvent préparer les huitièmes de finale Xherdan Shaqiri et Murat Yakin: mission accomplie pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA La bonne nouvelle tout d’abord : la Suisse jouera les huitièmes de finale de l’Euro 2024. Elle a franchi pour la sixième fois de rang la phase de poules d’un grand tournoi. Même si elle n’est pas acquise mathématiquement, la qualification de la Suisse ne fait aucun doute. Depuis le passage à 24 équipes en 2016, jamais une formation qui a cueilli 4 points lors du premier tour a été éliminée. "Nous avons fait un pas de plus", glisse Murat Yakin qui doit, bien sûr, conserver toutes les précautions d’usage dans son discours. Mais mercredi soir, le sélectionneur avait, dans sa tête, validé cette qualification. "Nous n’aurons pas la pression de devoir gagner à tout prix dimanche contre l’Allemagne", lâche-t-il pour laisser penser que ce derby des voisins n’aura que le prestige comme enjeu, outre la première place du groupe que la Suisse peut obtenir avec un succès. Ne pas jouer avec le feu Murat Yakin n’a aucune raison de ne pas pratiquer dimanche un large turnover pour, en premier lieu, ne pas jouer avec le feu avec les quatre joueurs sous la menace d’une suspension pour le huitième de finale en cas d’un carton jaune : Silvan Widmer, Remo Freuler, Ricardo Rodriguez et Vincent Sierro. On rappellera que Vladimir Petkovic s’était brûlé les ailes lors de la Coupe du monde 2018. Le Tessinois avait pris le risque de titulariser Fabian Schär, Stephan Lichtsteiner et Valon Behrami contre le Costa-Rica alors que la Suisse ne risquait pas vraiment sa peau dans ce dernier match de la phase de poules. Les deux premiers avaient été avertis pour suivre le funeste huitième de finale contre la Suède depuis les tribunes... La mauvaise nouvelle ensuite : malgré le but extraordinaire de Xherdan Shaqiri, son dixième dans une phase finale, la copie rendue par l’équipe de Suisse lors de ce deuxième match ne fut pas celle espérée. Avec un Granit Xhaka pressé à chaque instant par l’admirable Scott McTominay, la Suisse n’a pas témoigné de la même maîtrise que samedi face à la Hongrie. Comme la France deux jours plus tôt devant l’Autriche, les Suisses ont rencontré certaines difficultés dans le véritable combat proposé par les Ecossais. Fabian Schär, le plus vaillant d’entre eux, a ainsi dû jouer dès la 19e minute avec un nez cassé. Le Saint-Gallois a toutefois pu aller au bout d’une rencontre qu’il avait entamée de la pire des manières avec cet autogoal stupide à la 13e minute. Xherdan Shaqiri irremplaçable Célébré par le kop suisse lors de son demi-tour d’honneur déjà "traditionnel" d'avant-match, Murat Yakin a, lui, eu le nez fin avec son choix de lancer Xherdan Shaqiri dans la bataille. Si son autonomie n’a pas dépassé l’heure de jeu, le buteur a pleinement justifié la confiance de son sélectionneur. Mais il serait étonnant que Murat Yakin persiste dans ce choix dimanche contre l’Allemagne où ses joueurs devront sans doute courir le plus souvent derrière le ballon. Après sa titularisation et son but, Xherdan Shaqiri acceptera sans doute plus volontiers le rôle de joker qui lui sera attribué pour la suite du tournoi. Mais le match de mercredi a rappelé une vérité : le seul joueur européen qui a toujours marqué au moins un but lors des six dernières phase finales disputées depuis 2014 demeure à 32 ans et demi tout simplement irremplaçable. Murat Yakin a dix jours devant lui pour préparer ce huitième de finale que la Suisse devrait logiquement disputer à Berlin contre le deuxième du groupe B, celui de l’Espagne et de l’Italie. Le Bâlois sait que son équipe ne peut pas livrer la même performance que face à l’Ecosse pour espérer s’imposer. Il sait aussi que ce match sera pour lui "le" match de vérité. S’il mène la Suisse vers la victoire, il aura fait oublier Vladimir Petkovic pour s’affirmer comme le plus grand sélectionneur de l’histoire. Lui le flambeur invétéré peut vraiment épouser un destin extraordinaire.

Fabian Schär s'est cassé le nez mercredi soir Fabian Schär: une soirée à oublier... Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabian Schär fut bien le héros malheureux de l’Ecosse – Suisse de Cologne. Après son autogoal, le Saint-Gallois a eu l’infortune de se casser le nez. Fabian Schär a expliqué au micro de « Blue Sport » qu’il s’est blessé à la 19e minute lors d’un choc avec Tony Ralston dans la surface écossaise. Malgré cette fracture, il est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Comme la qualification de la Suisse est acquise à 99 %, Murat Yakin devrait le laisser au repos dimanche face à l’Allemagne pour le préserver avant le huitième de finale du samedi 29 juin. Avec Nico Elvedi et Cédric Zesiger, le sélectionneur possède de réelles alternatives en défense centrale.

Tenant du titre, Caeleb Dressel ne nagera pas le 100 m libre aux JO Caeleb Dressel: pas de 100 m libre à Paris pour lui cet été Image: KEYSTONE/AP/GREGORY BULL L'Américain Caeleb Dressel, septuple champion olympique, ne défendra pas à Paris son titre acquis sur 100 m nage libre à Tokyo en 2021. Il n'a fini que 3e des sélections américaines à Indianapolis. Dressel (47''53) a été devancé par Chris Guiliano (47''38) et Jack Alexy (47''47), qui ont ainsi pris les deux places individuelles. Il s'est par contre qualifié au passage pour le relais 4x100 m nage libre et peut encore espérer des tickets individuels dans d'autres disciplines. Seuls les deux premiers de chaque épreuve individuelle peuvent prétendre à une qualification olympique lors des impitoyables trials américains. Dressel est encore inscrit sur 50 m nage libre et 100 m papillon lors des sélections, deux épreuves dont il détient aussi les titres olympiques, grâce à sa razzia de Tokyo (avec deux titres en relais). L'Américain de 27 ans avait vécu deux années chaotiques après Tokyo. Entre des coupures de plusieurs mois hors des bassins, il s'était retiré des championnats du monde de Budapest en 2022 avant d'échouer à se qualifier pour ceux de Fukuoka en 2023.

Euro 2024: un alléchant Espagne - Italie ce soir dès 21h00 Trois matches de l'Euro 2024 figurent au programme aujourd'hui. L'affiche la plus alléchante opposera l'Espagne à l'Italie dès 21h00 dans le groupe B à Gelsenkirchen. Ce derby du sud devrait offrir son lot d'émotions. Les deux pays ont entamé victorieusement le tournoi, l'Espagne en laminant la Croatie 3-0 et l'Italie, tenante du titre, en battant plus difficilement l'Albanie 2-1. Un match nul pourrait peut-être arranger les deux sélections... Avant ce match, ce sera au tour des équipes du groupe C d'être en action. Dès 15h00 à Munich, la Slovénie (1 point) affrontera la Serbie (0). Cette dernière sera sous pression, car une deuxième défaite la laisserait dans une position difficile. Ensuite, Francfort sera le théâtre dès 18h00 d'une partie entre le Danemark (1) et l'Angleterre (3). Les Three Lions, finalistes en 2021, ont assuré l'essentiel dans leur premier match, mais ils devront se montrer plus convaincants dans le jeu s'ils entendent aller loin dans le tournoi. Mais les Danois peuvent leur poser des problèmes.

Murat Yakin: "Je peux vivre avec ce résultat" Murat Yakin (à droite) et Giorgio Contini à l'heure des hymnes. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Je peux vivre avec ce résultat !" Murat Yakin avait le sourire après le dur combat de son équipe contre l’Ecosse. Il sait que ce point vaut de l’or. "Nous ne sommes pas encore en huitième de finale. Mais c’est vrai que nous avons fait un pas important avec ce 1-1", souligne le sélectionneur qui sait très bien qu’aucune équipe avec 4 points n’est restée en rade après la phase de poules dans un Euro à 24. "Il reste un match à jouer. Le fait de ne pas devoir le gagner à tout prix est, bien sûr, rassurant, poursuit-il. Je suis convaincu que nous aurons nos chances contre l’Allemagne." Le but extraordinaire de Xherdan Shaqiri a, bien sûr, nourri les débats de cette conférence de presse. "J’ai toujours dit que Xherdan était l’homme des grands matches, des grands tournois. Il l’a encore prouvé ce soir, explique-t-il. Sur le but, il a fait la seule chose qu’il y avait à faire pour marquer. Mais ce n’est pas donné à tout le monde." Murat Yakin sait aussi que le timing de ce but fut capital. "Egaliser assez vite fut une bonne chose", sourit-il. "Si Shaq n’avait pas marqué dans le quart d’heure qui a suivi le but des Ecossais, nous aurions vraiment été dans le dur", convient pour sa part Manuel Akanji, désigné homme du match. "J’ai exploité l’erreur adverse sur mon but, raconte enfin Xherdan Shaqiri. J’ai vu le gardien avancé. C’était clair dans ma tête : il fallait reprendre le ballon directement et l’enrouler au premier poteau. La frappe était parfaite. Je veux croire que ce but est magnifique..." Il n’est pas le seul.

Ecosse - Suisse: un point qui devrait suffire La joie de Shaqiri, auteur dun nouveau but somptueux mercredi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Grâce au génie de Xherdan Shaqiri, la Suisse a virtuellement assuré son billet pour les 8es de finale de l’Euro 2024. A Cologne, elle a cueilli face à l’Ecosse (1-1) le point qui devrait lui suffire. Avec quatre ponts en deux matches et une différence de buts de +2, il faudrait un cataclysme pour que l’Ecosse souffle la deuxième place du groupe à la Suisse dimanche soir à l’issue de l’ultime journée de cette poule. La Suisse pourra ainsi évoluer l’esprit libre à Francfort contre l’Allemagne alors qu’elle aurait eu le couteau sous la gorge en cas de défaite face à l’Ecosse. Menée très tôt dans le match sur un autogoal presque "gag" de Fabian Schär, la Suisse a été sauvée, une fois de plus, par l’inspiration de Xherdan Shaqiri. Auteur de l’égalisation sur une frappe magistrale dans la lucarne, le Bâlois, qui n’était pas sorti du banc samedi contre la Hongrie, a rappelé qu’il était irremplaçable malgré le poids des ans et un souffle qui s’épuise un peu trop vite. A bon compte Un "Flower of Scotland" merveilleusement chanté par la Tartan Army qui a dû résonner jusqu’à Edinburgh, et l’ouverture du score après seulement 13 minutes de jeu avec la frappe de Scott McTominay déviée par Schär alors que Yann Sommer semblait pouvoir prendre ce ballon sans aucun problème: les Ecossais n’auraient pas pu rêver d’une plus belle entame. Cinq jours après le naufrage de Munich contre l’Allemagne, ils retrouvaient goût à la vie. Seulement, ils devaient très vite revenir les pieds sur terre. La balle perdue par Tony Ralson offrait une ouverture presque inespérée à Xherdan Shaqiri à la 26e. Le no 23 inscrivait son 32e but en sélection, l’un de ses plus beaux, pour redonner des couleurs à l’équipe de Suisse. A la 32e, Dan Ndoye était, ainsi, très proche de signer le 2-1 à la conclusion d’une action collective de toute beauté. Véritable "poison" pour la défense écossaise, le Vaudois trouvait une minute plus tard le chemin des filets avant que sa réussite ne soit annulée pour un hors-jeu. Il était donc logique que Ndoye ne soit pas l’élément "sacrifié" pour faire de la place à Breel Embolo. Le Monégasque entrait à l’heure de jeu pour un Shaqiri qui aura largement rempli son contrat dans ce rôle hybride de 9,5 que lui avait attribué Murat Yakin. Avec Embolo à la pointe de son attaque, la Suisse terminait la rencontre dans son 3-4-3 désormais "habituel". Mais ce sont les Ecossais qui devaient de ménager la chance la plus nette de cette seconde période avec une tête sur le poteau de Grand Hanley (67e). Bousculée par une Ecosse portée par son formidable public, la Suisse s’en est tirée à bon compte. Elle fut loin de témoigner de la même maîtrise collective que face à la Hongrie. Elle n'aura donc pas brisé le signe indien qui veut qu'elle ne gagne jamais ses deux premiers matches dans une phase finale. Une série extraordinaire Huit ans après la bicyclette de St-Etienne contre la Pologne, Xherdan Shaqiri a donc réussi un nouveau chef-d’œuvre. Sa frappe de la 26e minute dans la lucarne est bien le geste d’un joueur capable de forcer la décision à tout instant. Avec cette réussite à Cologne, le Bâlois entre dans l’histoire comme le seul footballeur européen à avoir toujours marqué au moins un but dans une phase finale depuis 2014. Cela avait commencé avec le triplé contre le Honduras à Manaus il y a dix ans déjà. On peut rêver que cette série extraordinaire, que... seul Cristiano Ronaldo peut égaler en Allemagne, se prolonge jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Erriyon Knighton contrôlé positif mais blanchi avant les Trials Erriyon Knighton a été contrôlé positif mais blanchi par l'Usada Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Erriyon Knighton, double médaillé mondial sur 200 m, a été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant mais blanchi lors de la procédure. Le sprinter pourra donc s'aligner aux sélections olympiques qui débutent vendredi à Eugene, a annoncé mercredi l'agence antidopage américaine (Usada). Médaillé de bronze des Mondiaux 2022 puis d'argent des Mondiaux 2023 à Budapest, Erriyon Knighton (20 ans) fait partie des favoris au podium olympique du demi-tour de piste aux Jeux de Paris cet été (26 juillet - 11 août). Il a été contrôlé positif à la trenbolone, un stéroïde anabolisant, le 26 mars 2024, explique l'Usada dans un communiqué. Suspendu provisoirement depuis avril, sans que son cas n'ait été rendu public jusqu'ici, Knighton a plaidé une contamination alimentaire qui a été retenue lors d'une audience mi-juin. Il pourra donc défendre ses chances lors des Trials la semaine prochaine sur 200 m.

Blessé, Murray est incertain pour Wimbledon Andy Murray a abandonné sur blessures au Queen's Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Andy Murray, souffrant visiblement de la hanche et du genou droits, a dû abandonner après cinq jeux contre l'Australien Jordan Thompson en 8es de finale du Queen's, mercredi à Londres. Ces pépins physiques rendent incertaine sa participation à Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qui commence le 1er juillet. Après son premier jeu de service, l'Ecossais de 37 ans a commencé à claudiquer. Dès la fin de son second jeu de service, il a fait appel au soigneur. Et après s'être fait manipuler la hanche et le genou droits, l'ex-no 1 mondial a repris le jeu avant de s'arrêter à nouveau, cette fois-ci définitivement, alors que le score était de 4-1 en faveur de Thompson. Murray avait déjà semblé souffrir mardi, au 1er tour d'un tournoi dont il est quintuple vainqueur, avant de battre pour le 1000e match de sa carrière l'Australien Alexei Popyrin. Le double vainqueur du tournoi de Wimbledon vit une année difficile: il s'était déjà blessé, à la cheville, fin mars au 3e tour au Masters 1000 de Miami, et n'avait renoué avec la compétition que près de deux mois plus tard, sur terre battue, à Genève. Celui qui avait déjà failli mettre un terme à sa carrière en 2019, avant de la poursuivre après s'être fait poser une prothèse de hanche à la jambe droite, a laissé entendre au début de l'année que cette saison serait sa dernière.

L'Allemagne première qualifiée pour les huitièmes de finale Gündogan a inscrit le 2e but allemand face à la Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA L'Allemagne s'est qualifiée mercredi pour les huitièmes de finale de "son" Euro. Elle a signé un deuxième succès en deux matches en battant la Hongrie 2-0 à Stuttgart, grâce à des buts de Jamal Musiala et d'Ilkay Gündogan. Deux matches, six points et une qualification pour les huitièmes de finale: le premier objectif d'une Mannschaft en "opération rachat" auprès de son public est désormais atteint. Elle peut envisager son dernier duel du groupe A face à la Suisse avec sérénité. S'ils n'ont pas affiché la même flamboyance que lors du match d'ouverture, remporté 5-1 contre l'Ecosse, les joueurs de Julian Nagelsmann ont fait le job. Ils ont aussi pu compter sur la fébrilité de l'arrière-garde magyare, déjà aperçue lors de la défaite contre la Nati (3-1). A la 22e minute, les défenseurs hongrois se sont en effet arrêté de jouer en réclamant une faute d'Ilkay Gündogan. Ce dernier a fait preuve de davantage de volonté en allant arracher le ballon et en le glissant à Jamal Musiala, qui ne s'est pas fait prier pour inscrire son deuxième but de la compétition. Gündogan capitaine modèle Gündogan, le capitaine de cette sélection allemande alliant expérience (Kroos, Neuer) et jeunesse (Musiala, Wirtz), a assuré le succès des siens en se retrouvant à la conclusion d'un mouvement d'école. Non pas que ce fut nécessaire, tant les Hongrois se sont montrés bien trop timorés en deuxième période. Avec leur différence de but négative (-4), même un succès face à l'Ecosse lors de la troisième journée du tour préliminaire apparaît insuffisant pour envoyer les hommes de Marco Rossi en huitièmes de finale. Ceux de Nagelsmann, eux, sont en revanche bel et bien lancés dans leur quête d'un quatrième titre européen record.