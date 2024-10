Nino Schurter rempile pour un an ++ Nouveau gardien au HC Lugano

Encore une saison en Coupe du monde pour Nino Schurter Nino Schurter pas encore prêt à ranger son VTT Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID Nino Schurter (38 ans) n'est pas prêt à ranger son VTT. Le Grison, coureur suisse le plus titré de l'histoire, a indiqué sur Instagram qu'il allait poursuivre sa carrière la saison prochaine. Dans un message vidéo, Schurter a dit être fier de tout ce qu'il avait accompli. Mais pour lui, ce sont les rencontres avec les gens qui occupent la première place. "A cause de vous, je ne suis pas encore prêt à arrêter", a-t-il expliqué. Nino Schurter a par contre dit à la télévision SRF que 2025 constituerait son ultime saison en Coupe du monde. "Un autre championnat du monde en Suisse et les courses de Coupe du monde à Lenzerheide, ce sera la fin parfaite de ma carrière en cross country", a déclaré le champion olympique 2016. Ensuite, il va continuer à disputer des courses, mais en dehors de la Coupe du monde. Schurter a décroché trois médailles olymiques, une de chaque métal. Il compte dix titres de champion du monde et 36 victoires en Coupe du monde.

HC Lugano: Adam Huska engagé jusqu'au terme de la saison Joren Van Pottelberghe sera absent trois mois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lugano a engagé le gardien international slovaque Adam Huska (27 ans). Il doit pallier les blessures des deux derniers remparts du club tessinois, Niklas Schlegel et Joren Van Pottelberghe. Schlegel souffre depuis quelques jours d'une blessure musculaire. Quant à Van Pottelberghe, il a fait une chute lors d'une promenade durant un jour de congé et s'est fait de multiples fractures à la cheville et au pied droit. Son absence est estimée à environ trois mois. Huska, qui arrivera mercredi à Lugano avec un contrat jusqu'au terme de la saison, a disputé 74 matches de KHL entre 2022 et 2024 pour le club de Nijni Novgorod. Auparavant, il avait tenté sa chance en Amérique du Nord, mais a dû se contenter de jouer en AHL exception faite d'une apparition en NHL avec les New York Rangers en 2021/22.

Andrés Iniesta annonce sa retraite à 40 ans Andrés Iniesta a annoncé sa retraite sportive mardi lors d'un évènement organisé à Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Andrés Iniesta range ses crampons à 40 ans. La légende du Barça et de la Roja a annoncé mardi à Barcelone prendre sa retraite, après une dernière expérience professionnelle aux Emirats arabes unis. "Être sur la pelouse, c'est fini", a déclaré le milieu de terrain, visiblement ému, après avoir longuement évoqué toute sa carrière devant la presse, lors d'un événement organisé à Barcelone. "Je ne peux pas rester loin du football, c'est ma vie et cela continuera à être ma vie. Maintenant, je dois continuer à me former, je suis en train de passer mon diplôme d'entraîneur et c'est la prochaine étape", a-t-il poursuivi. "J'essaierai de revenir pour faire un grand travail, mais ce ne sera pas en courant derrière le ballon, mais depuis un autre endroit". Andrés Iniesta a joué seize ans en équipe première du Barça, son club formateur, cinq au Vissel Kobe au Japon, avant une dernière pige d'un an à l'Emirates Club, aux Emirats Arabes Unis. 32 trophées Formé à la Masia, la pépinière du FC Barcelone, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club catalan, symbolisant, avec Xavi et Lionel Messi, la domination du jeu collectif du Barça au niveau européen entre 2008 et 2015. Il a disputé en tout 674 matches sous le maillot blaugrana et remporté 32 trophées, dont quatre Ligues des champions et neuf championnats d'Espagne, tout en s'imposant comme le joueur clé des succès de la sélection espagnole (130 sélections en tout) à la même période, soulevant coup sur coup l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. Déjà une figure respectée du football mondial, Iniesta, devenu Catalan d'adoption mais né près d'Albacete (Castille-la-Manche, centre), est rentré définitivement dans le coeur de tous les Espagnols un soir de juillet 2010 à Johannesburg, en Afrique du Sud, en offrant à la Roja sa première Coupe du monde d'une demi-volée à la 116e minute face aux Pays-Bas. Félicité et encensé par nombre de ses anciens entraîneurs dans des vidéos diffusées mardi lors de l'annonce de sa retraite, Iniesta a aussi été salué par son ancien partenaire Messi, qui a évoqué sur Instagram "un des coéquipiers les plus magiques" avec qui il avait évolué.

Fabian Rieder: "Je peux être un facteur important" Fabian Rieder est épanoui à Stuttgart et avec l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fabian Rieder a pris du galon en équipe de Suisse depuis l'Euro 2024. En club, il s'affirme également à Stuttgart qu'il a rejoint cet été après une saison compliquée à Rennes. "Je suis vraiment très heureux, pas uniquement en tant que footballeur mais aussi en tant que personne. Tout s'est bien passé pour moi ces derniers mois", a déclaré Fabian Rieder mardi, à l'occasion d'un point presse de l'équipe de Suisse à Saint-Gall. Le Bernois de 22 ans semble bien avoir mis derrière lui son expérience d'un an en France, pas aussi fructueuse qu'il aurait pu l'espérer après avoir crevé l'écran à Young Boys. "Le sport n'est pas toujours une partie de plaisir. J'ai toujours été prêt et continué à m'entraîner. Je suis arrivé à l'Euro avec cette attitude et cela m'a permis de pouvoir m'exprimer sur le terrain", a-t-il expliqué. A Stuttgart, dauphin du Bayer Leverkusen la saison dernière, Fabian Rieder n'a pas encore le statut de titulaire indiscutable. Mais il a entamé deux matches, participé à toutes les rencontres depuis le début de la saison et a marqué un but et délivré deux passes décisives. Malgré les résultats en dents de scie de son club (9e, à 5 points du Bayern), le Suisse est convaincu d'être au bon endroit. "Nous avons une équipe de haut niveau et je pense que nous n'avons pas été très bien payés ces derniers temps." Retrouver sa place Avec la Nati, Rieder prétend à l'une des trois places du trident offensif de Murat Yakin. Il s'y était imposé lors de l'Euro après une performance XXL contre l'Allemagne en phase de groupes, avant d'enchaîner contre l'Italie et l'Angleterre. Lors de la trêve de septembre (deux défaites en Ligues des nations), il avait toutefois cédé sa place à Zeki Amdouni contre l'Espagne après avoir débuté au Danemark. "Je suis encore l'un des plus jeunes, et j'essaie de profiter de chaque minute pour tout donner. J'ai pu montrer durant l'Euro que je pouvais être un facteur important dans un match, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Je dois rééditer ces performances pour rester sur le terrain", a-t-il lancé. A voir si Murat Yakin lui accordera à nouveau sa confiance samedi en Serbie, où la Suisse visera les trois points.

Young Boys limoge son entraîneur Patrick Rahmen Patrick Rahmen et Young Boys, c'est fini. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Patrick Rahmen n'est plus l'entraîneur de Young Boys. Le club bernois, lanterne rouge de la Super League, a annoncé mardi qu'il se séparait de son coach. Joël Magnin assurera l'intérim. La défaite d'YB à Bâle dimanche (1-0) aura donc été celle de trop pour le technicien bâlois. Ce cinquième revers de la saison en championnat a mis fin à une collaboration qui n'a duré que quelques mois. "Ces dernières semaines, nous avons tout tenté pour inverser la tendance, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus", déclare le directeur sportif d'YB Steve von Bergen dans le communiqué du club. "Après un quart du championnat, le classement a une signification. Et nous sommes en queue de peloton." En mai, Patrick Rahmen, 55 ans, avait signé un contrat de deux ans dans la capitale après une saison réussie à Winterthour. Il avait succédé à Joël Magnin, qui avait assuré l'intérim après le départ de Raphaël Wicky en cours de saison. Magnin assurera donc un nouvel intérim après avoir maintenu Young Boys en tête de la Super League au printemps et assuré aux Bernois un 17e titre de champion de Suisse. "Nous sommes convaincus qu'il parviendra à redonner à l'équipe plus de confiance et de stabilité. Dans notre situation, nous ne devons pas parler de titre de champion, mais de sortir du marasme pas à pas", déclare Christoph Spycher, copropriétaire d'YB.

Wawrinka manque son rendez-vous avec Djokovic Stan Wawrinka s'est incliné au 2e tour à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Stan Wawrinka (ATP 236) ne défiera pas Novak Djokovic pour un 28e duel sur le circuit. A Shanghai, le Vaudois a subi la loi de Flavio Cobolli (ATP 30) au 2e tour 6-7 (6/8) 7-6 (7/4) 6-3. Wawrinka avait l'occasion de remporter deux matches d'affilée, chose qu'il n'avait plus réussi à faire depuis l'US Open en 2023. Le triple vainqueur en Grand Chelem avait aussi la possibilité de rencontrer Novak Djokovic une 28e fois en cas de victoire. Seulement après avoir remporté le premier set au tie-break en marquant les quatre derniers points et en profitant d'une double-faute de l'Italien, le droitier de Saint-Barthélemy n'a pas pu enchaîner dans un deuxième set perdu au tie-break 7-4. A noter que Wawrinka avait sauvé trois balles de break à 5-5. Dans la dernière manche, le Vaudois a fracassé sa raquette et s'est retrouvé mené 3-0 après avoir reçu un point de pénalité pour un second avertissement. Wawrinka aurait cependant pu revenir puisqu'il a bénéficié de trois balles de break à 4-2 pour le récent demi-finaliste du Geneva Open. Mais Cobolli a serré le jeu et effacé tout cela pour mener 5-2. Le Transalpin a conclu sur son service en enlevant les quatre derniers points.

Vedette du football néerlandais, Johan Neeskens s'éteint à 73 ans Johan Neeskens, à gauche, était l'un des joueurs emblématiques néerlandais des années 70 Image: KEYSTONE/STR Johan Neeskens, l'un des artisans du "football total" et pilier de la grande équipe des Pays-Bas des années 1970, est décédé à 73 ans. La fédération néerlandaise de foot l'a annoncé lundi. "Avec Johan Neeskens, le monde du football néerlandais et international perd une légende", a déclaré la KNVB dans un communiqué, ajoutant que le milieu de terrain, plus fidèle lieutenant de Johan Cruyff en sélection, à l'Ajax et à Barcelone, était décédé dimanche d'une cause non précisée. Neeskens faisait partie de l'équipe de l'Ajax qui a remporté trois Coupes d'Europe consécutives au début des années 1970 et était également membre de l'équipe néerlandaise qui a atteint la finale de la Coupe du monde en 1974 et 1978. Il comptait 49 sélections. "Avec ses tacles caractéristiques, sa vision du jeu sublime et ses penaltys emblématiques, il restera à jamais l'un des meilleurs joueurs que le football néerlandais ait jamais produit", a déclaré la KNVB. Après sa carrière de joueur, Neeskens s'est tourné vers le métier d'entraîneur, notamment dans des pays en développement. Il était "un citoyen du monde et un père de famille tendre, fier de ses enfants et petits-enfants et qui, jusqu'à la fin, a su toucher les autres avec son amour du football".

Suisse: Zakaria et Omeragic blessés Nico Elvedi aura beaucoup à prouver samedi en Serbie Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Touchés à un genou, Denis Zakaria (Monaco) et Becir Omeragic (Montpellier) ont dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Eray Cömert (Valladolid) a été appelé en renfort. Le sélectionneur Murat Yakin aura ainsi un effectif de 23 joueurs à disposition en vue des deux matches de Ligue des Nations, samedi en Serbie et contre le Danemark à Saint-Gall trois jours plus tard. Murat Yakin avait l'intention de titulariser Denis Zakaria en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez. Mais touché au genou, le capitaine rayonnant de l'AS Monaco a été contraint de déclarer forfait pour ce rassemblement au même titre que Becir Omeragic qui souffre également d'une contusion au genou. Le sélectionneur n'aura pas d'autre alternative que de maintenir sa confiance à Elvedi. Expulsé à Copenhague après n'avoir pas disputé une seule minute à l'Euro, le joueur de Mönchengladbach devra démontrer en Serbie qu'il n'est pas vraiment, comme on peut le redouter, le maillon faible de la défense à trois.

Tanja Hüberli et Nina Brunner ne joueront plus ensemble Tanja Hüberli et Nina Brunner avec leurs médailles olympiques Image: KEYSTONE/PRESENCE SUISSE La paire formée de Tanja Hüberli (32 ans) et Nina Brunner (28 ans) a décidé de se séparer après neuf ans. Le duo avait notamment gagné la médaille de bronze cet été lors des Jeux olympiques de Paris. Au terme de la saison écoulée et des succès au tournoi de Hambourg et aux championnats de Suisse, les deux joueuses ont pris le temps de la réflexion. Si la Zurichoise Tanja Hüberli est arrivée à la conclusion de vouloir poursuivre sa carrière, Nina Brunner a décidé de faire une pause d'un an. La Zougoise n'exclut toutefois pas ensuite de reprendre la compétition. Amies "Je suis toujours très motivée et je ressens du plaisir à pratiquer mon sport. C'est incroyable ce que nous avons atteint ces dernières années. C'est dommage que nos chemins se séparent et je remercie Nina pour tout ce que nous avons traversé. Nous n'étions pas que des partenaires, mais nous sommes surtout devenues des amies", a déclaré Tanja Hüberli dans un communiqué de Swiss Volley. L'identité de sa nouvelle coéquipière sera annoncée ultérieurement. Pour sa part, Nina Brunner a relevé que les neuf dernières années ont été "belles et couronnées de succès, mais aussi très intenses." La Zougoise a émis le souhait de fonder une famille et d'avoir davantage de temps pour étudier et profiter de ses amis et de ses proches. "Si les circonstances le permettent, je peux très bien m'imaginer revenir après une pause. En attendant, je souhaite à Tanja beaucoup d'énergie, de joie et de succès."

Nascar: un accident implique 28 des 40 voitures Ricky Stenhouse Jr s'est impos Image: KEYSTONE/AP/Butch Dill Un énorme accident s'est produit en Nascar sur le circuit ovale de Talladega. 28 des 40 voitures en lice ont été impliquées, ce qui en a fait le plus gros crash de l'histoire de la discipline. L'accident s'est produit à cinq tours de la fin. Un accrochage en tête du peloton en a provoqué d'autres en chaîne, ce qui a donné lieu à des images aussi impressionnantes que spectaculaires. La course a pu repartir ensuite et la victoire a souri à Ricky Stenhouse Jr pour... six millièmes de seconde.

La SFL propose Peter Knäbel comme président de l'ASF Peter Knäbel est candidat à la présidence de l'ASF Image: KEYSTONE La Swiss Football League (SFL) propose Peter Knäbel comme candidat à la présidence de l'Association suisse de football (ASF). L'actuel président, Dominique Blanc, quittera son poste en mai 2025. Le comité de la SFL a désigné à l'unanimité Peter Knäbel (58 ans) pour briguer la présidence. Il voit en lui l'homme idéal pour notamment poursuivre le développement du football suisse et sa professionnalisation. Représenter les intérêts de tous les clubs et renforcer la promotion des jeunes talents sont d'autres éléments que le candidat va soutenir. Double national suisse et allemand, Peter Knäbel, qui vit à Soleure, dispose d'une vaste expérience dans le football. Il a mis fin à sa carrière de joueur en 1999 en obtenant la promotion de Winterthour en LNB alors qu'il était entraîneur-joueur. Comme dirigeant, il a notamment été directeur technique puis chef du secteur de la relève au FC Bâle, avant de diriger le département technique de l'ASF de 2009 à 2014. Il a aussi oeuvré ensuite en Allemagne dans diverses fonctions au SV Hambourg, au VfB Stuttgart et à Schalke 04. Peter Knäbel est le deuxième candidat pour le poste de président que Dominique Blanc quittera au terme de son deuxième mandat. Le premier est Sandro Stroppa (54 ans), actuel président de la Ligue amateur de l'ASF. Tout comme Dominique Blanc, son prédécesseur Peter Gilliéron, en poste de 2009 à 2019), venait aussi du football amateur.

LeBron James a joué avec son fils Le Bron James (à gauche) et Bronny James réunis sous le maillot des Lakers. Image: KEYSTONE/AP/William Liang Première historique sur les parquets de NBA dimanche soir ! Un père et un fils ont joué ensemble. LeBron James et son fils Bronny ont, en effet, partagé du temps de jeu lors du match de pré-saison à Palm Desert perdu 118-114 par les Lakers devant Phoenix. Le fils a ainsi reçu un magnifique cadeau pour son 20e anniversaire. Le père, qui fêtera ses 40 ans en décembre prochain, attaque, pour sa part, sa 22e saison en NBA avec une motivation sans doute décuplée. Lors de cette rencontre, LeBron James a inscrit 19 points. Aligné durant 13 minutes, Bronny James n’a, en revanche, pas marqué le moindre point. Coupable de 4 turovers, il a cueilli 2 rebonds.

Marc Hirschi remporte la Coppa Agostini Marc Hirschi est en grande forme Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi tient la grande forme en cette fin de saison. Le Bernois a gagné dimanche la Coppa Agostini en Italie, fêtant son sixième succès depuis août. Au terme de 166,7 km, Hirschi (UAE Emirates) a devancé au sprint à Lissone les Français Romain Grégoire et Paul Lapiera. Le Suisse avait été à l'origine de l'échappée en attaquant à 41 km de l'arrivée. La saison prochaine, Hirschi roulera pour la formation suisse Tudor.

Bundesliga: Marmoush a fait mal au Bayern Munich Omar Marmoush célèbre son deuxième but Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Le Bayern Munich a concédé le nul 3-3 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort lors de la 6e journée de Bundesliga. Les Bavarois sont ainsi rejoints en tête par le RB Leipzig. A Francfort, l'attaquant égyptien Omar Marmoush a été très en vue avec un doublé et un assist. Il a inscrit le 3-3 dans les arrêts de jeu après avoir égalisé à 1-1 (22e) puis donné la balle du 2-1 (35e). L'Eintracht a évolué sans Aurèle Amenda, qui n'a pas quitté le banc des remplaçants. Au classement, Bayern Munich et Leipzig comptent 14 points. Francfort suit à une longueur.