Ponti 2e des séries du 100 m 4 nages Ponti a parfaitement géré les séries du 100 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a signé le 2e temps des séries du 100 m 4 nages aux Mondiaux en petit bassin de Budapest. Il a réalisé 51''67 jeudi matin. Seul le Croate Nikola Miljenic (51''32) a nagé plus vite. Sacré champion du monde du 50 m papillon mercredi soir avec un nouveau record du monde à la clé, Noè Ponti n'a pas donné sa pleine mesure jeudi matin. Avec 51''67, il est resté à 1''28 de son record national établi à Singapour fin octobre. En l'absence de Léon Marchand, il fait figure de favori sur 100 m 4 nages, distance sur laquelle il est le 4e performeur de l'histoire. Thierry Bollin s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales programmées en soirée, sur 50 m dos. Le Bernois, médaillé des Européens 2023 en petit bain dans la discipline, a signé le 11e chrono des séries en 23''29, à deux dixièmes de son record national établi en octobre à Shanghaï. Les deux autres Helvètes engagés jeudi ont en revanche échoué dès les séries. Antonio Djakovic a dû se contenter du 18e temps sur 400 m libre (en 3'43''64, soit à 4''5 d'une place en finale), Marius Toscan se classant quant à lui 26e du 200 papillon en 1'56''04 (à 4''25 du top 8).

Le parquet suédois clôt l'enquête pour "viol" L'enquête visant Kylian Mbappé en Suède est close, faute de preuves suffisantes Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA L'enquête pour viol visant Kylian Mbappé lors de son passage à Stockholm en octobre est close en l'absence de preuves suffisantes. Le parquet suédois l'a indiqué jeudi, sans nommer le joueur. "J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête, qui est donc close", a indiqué dans un communiqué la procureure en charge de l'affaire, Marina Chirakova.

Zehnder rejoindra le LHC l'été prochain Yannick Zehnder évoluera au LHC dès la saison prochaine Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Lausanne HC annonce l'arrivée l'été prochain de Yannick Zehnder. L'attaquant international des Zurich Lions rejoint les Lions lausannois, où il a signé pour trois ans. Né et formé à Zoug, Zehnder (26 ans) a décroché deux titres de champion de Suisse avec l'EVZ, en 2021 et en 2022. Il a rejoint Zurich en 2023, et a fêté le printemps dernier sous le maillot du "Z" un troisième sacre en l'espace de quatre ans. Il en est à 11 points en 22 matches dans ce championnat 2024/25. "Nous étions à la recherche d’un attaquant à licence suisse d’expérience pour compléter notre effectif sur les prochaines saisons. Il entre dans les meilleures années de sa carrière et il apportera à notre groupe sa mentalité qui l’a mené vers trois titres de National League", explique le directeur sportif du LHC, cité dans un communiqué du club.

Atlanta en demi-finale de la NBA Cup Un Clint Capela à son affaire sur le parquet du Madison Square Garden. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Clint Capela et les Hawks auront droit à leur week-end à Las Vegas. Atlanta s’est, en effet, qualifié pour le Final Four de la NBA Cup avec un choc samedi contre Milwaukee. Les Hawks ont assuré leur qualification pour les demi-finales dans la capitale du jeu à la faveur de leur succès 108-100 à New York face aux Knicks. Au Madison Square Garden, ils ont forcé la décision grâce, en premier lieu, à l’efficience de Trae Young, auteur de 22 points et de 11 assists. Trae Young aura surtout signé à lui seul un partiel de... 11-0 pour permettre son équipe de mener 73-66. Même si Atlanta doit son succès au brio de ses arrières, Clint Capela a apporté sa pierre à l’édifice. Aligné durant 25’, le pivot genevois a inscrit 11 points et a cueilli 13 rebonds pour un différentiel de +6. Samedi, on lui demandera de sortir le grand jeu face à Giannis Antetokounmpo, l’arme fatale de Milwaukee. L’autre demi-finale opposera Oklahoma City à Houston, qui a éliminé Golden State. Sur leur parquet, les Rockets se sont imposés 91-90 points grâce à deux lancers francs de Jalen Green à 3’’5 du buzzer. Clint Capela est déjà assuré de remporter un chèque de 102'994 dollars, soit la somme allouée aux joueurs qui seront éliminés en demi-finale. Une finale vaudra 205'988 dollars, la victoire 514'971 dollars.

Conference League: les deux clubs suisses en lice ce soir Tous deux engagés ce soir lors de la 5e journée de Conference League, Lugano et Saint-Gall auront une mission difficile. Leurs adversaires sont en effet parmi les meilleurs de la compétition. Les Tessinois évolueront dès 18h45 en Pologne sur la pelouse du Legia Varsovie, actuel 2e du classement avec le maximum de 12 points après quatre succès sans avoir concédé le moindre but. Mais les bianconeri ont eux aussi plutôt bien négocié leurs premiers matches, puisqu'ils pointent au 8e rang avec 9 points. Le leader de Super League serait sans doute déjà satisfait de rentrer avec un point. Quant aux Brodeurs, ils recevront dès 21h00 les Portugais du Vitoria Guimaraes, qui occupent la 5e place (10 points). Saint-Gall se trouve pour sa part au 25e rang avec 4 points et devra donc augmenter son capital pour préserver ses chances de finir dans le top 24. Mais face à un adversaire encore invaincu, ce ne sera pas chose aisée.

Steve Guerdat veut briller au CHI de Genève Steve Guerdat affiche un double objectif avant le CHI de Genève. Il vise un quatrième succès à Palexpo tant dans la Finale du Top 10 (vendredi dès 21h00), que dans le Grand Prix dominical (14h30). "Ce sont deux épreuves vraiment à part", a répété le vice-champion olympique 2024 et champion olympique 2012, comme chaque année avant ce concours si particulier à ses yeux. Il montera Venard de Cerisy le vendredi soir - où il aura notamment Martin Fuchs comme adversaire - et Dynamix dans un GP estampillé Grand Chelem. "Venard a déjà gagné cette Finale du Top 10 (réd: l'an dernier), c'est un cheval qui a déjà gagné sur toutes les belles pistes du monde, qui est aussi très rapide sur les longs parcours. Spécialement à Genève où il a toujours très bien sauté", souligne le Jurassien, qui a accordé quelques minutes à Keystone-ATS en marge d'une conférence de presse la semaine passée. "C'est pour ça que je trouve que le format du Top 10 lui convient assez bien", enchaîne-t-il. "Quant à Dynamix, je pense qu'à peu près tous les formats lui conviennent. Mais c'est elle qui a gagné le droit de sauter en Grand Chelem le dimanche après-midi et c'est ma meilleure jument, mon meilleur atout du moment." Dynamix peut se mettre en jambes C'est en effet en selle sur Dynamix de Belheme que Steve Guerdat a décroché l'argent olympique cet été au Château de Versailles, douze ans après avoir cueilli l'or avec Nino des Buissonnets à Londres. Et c'est déjà avec cette jument de onze ans qu'il était devenu pour la première fois champion d'Europe en individuel en 2023. "C'est avec elle que j'ai envie de tenter ma chance devant notre public pour le Grand Chelem de Genève", explique encore Steve Guerdat, conscient que l'accumulation des parcours l'oblige à monter deux chevaux différents s'il entend prendre tous les risques pour jouer la gagne sur ces deux épreuves. Dynamix aura néanmoins l'occasion de monter en puissance tout au long de ce 63e CHI de Genève. "Elle va avoir une entrée en compétition un peu plus light: elle va sauter deux épreuves jeudi et vendredi, sans essayer d'avoir un résultat, mais simplement pour se mettre en jambes afin d'être au meilleur de sa forme dimanche", précise-t-il. "Un avant et un après Jeux olympiques" S'il ne cache pas ses ambitions de victoire(s) à Genève, Steve Guerdat confesse avoir connu un petit coup de blues post-olympique. "Cela peut paraître un peu négatif de parler de coup de blues, ce n'est même pas forcément négatif, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un avant et un après Jeux olympiques", glisse-t-il. "Que les Jeux se soient bien passés ou pas, il y a un avant et un après JO. Quand on rentre à la maison après les Jeux, quand la pression commence à redescendre, que la fatigue commence à se faire ressentir un petit peu, on appuie sur un bouton reset et tout recommence à zéro", explique-t-il encore. "Ce n'est pas forcément du vide", précise-t-il. "Mais c'est une situation qu'on ne peut pas vraiment prévoir. On ne sait pas quel résultat nous attend, et c'est là qu'on redescend un petit peu sur terre et qu'on ouvre les yeux. Dans mon cas, on les ouvre sur la fin de saison et les nouveaux objectifs qui se présentent", poursuit-il. Bonheur "J'ai la chance d'avoir une écurie très bien fournie. J'ai pu continuer à me présenter sur la plupart des plus belles compétitions, directement après Paris, et mes chevaux ont su répondre présent. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire mon sport dans les plus belles compétitions", lâche-t-il. Mais comment fait-on pour garder sa motivation intacte ? "J'ai la chance de vraiment aimer ce que je fais. Les chevaux pour commencer, le sport ensuite. J'ai envie de dire que si j'ai un coup de blues, la chose qui me remonte le moral c'est de monter à cheval. Ce qui m'apporte le plus de bonnes ondes et le plus de bonheur, c'est ma famille, ma femme, ma fille et mes chevaux."

Manchester City battu à Turin La joie des joueurs de la Juventus, qui ont battu Manchester City 2-0 mercredi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno La nouvelle formule de la Ligue des champions pourrait faire des victimes de marque. Battu 2-0 mercredi par la Juventus à Turin lors de la 6e journée, Manchester City ne décolle toujours pas. Privé de Manuel Akanji, blessé, Manchester City a cédé sur des buts signés Dusan Vlahovic (53e) et Weston McKennie (75e). Les Cityzens ont dominé les débats (68% de possession de balle), en vain. Ils en restent à 8 points dans cette Ligue des champions, soit 1 de moins que le Real (20e) et 1 de plus que le PSG (25e). Du côté de la Juve, on respire en revanche mieux avec ce troisième succès en six sorties. Les hommes de Thiago Motta se hissent au 14e rang, avec désormais 11 points. Si la qualification directe pour les 8es de finale sera difficile à accrocher pour les Turinois, une place en barrage (top 24) est largement à leur portée. Deux autres grosses affiches figuraient au menu de la soirée. Finaliste malheureux de la dernière édition, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel s'est incliné 3-2 à domicile face au FC Barcelone. Arsenal a pour sa part battu l'AS Monaco de Breel Embolo 3-0 grâce notamment à un doublé de Bukayo Saka. Six clubs à 13 points Les Gunners grimpent ainsi au 3e rang. Mais la situation est on ne peut plus serrée derrière Liverpool, seule formation affichant 18 points: le Barça, 2e avec 15 unités, ne possède ainsi que 3 points de plus que l'AC Milan (12e). Privés de Noah Okafor (blessé), les Rossoneri ont battu l'Etoile Rouge 2-1 mercredi. Pas moins de six clubs totalisent 13 points. Dont le surprenant LOSC, qui a cueilli face au Sturm Graz de Gregory Wüthrich un précieux succès mercredi (3-2). Dortmund a pour sa part quitté le top 8 et se retrouve 9e avec 12 unités, soit autant que le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et l'AC Milan.

Le cauchemar d'YB se poursuit Encore une soirée de Ligue des champions à oublier pour Joël Monteiro (à droite) et Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le chemin de croix de Young Boys en Ligue des champions n'est pas terminé. Les Bernois ont concédé un sixième revers de rang dans la compétition mercredi en s'inclinant 5-1 à Stuttgart. Cette nouvelle défaite vient définitivement enterrer les espoirs déjà rachitiques d'YB de terminer parmi les 24 premiers de la phase de ligue de la C1. Pourtant, avant les cinq buts allemands, l'espoir avait presque fait surface dans le sud de l'Allemagne. Car ce sont bien les Jaune et Noir qui ont marqué les premiers et refroidi un stade rempli de 60'000 spectateurs, dont plusieurs centaines de fans bernois. Servi en retrait par Alan Virginius, Lukasz Lakomy a choisi le bon moment pour débloquer son compteur cette saison, d'une frappe lointaine qui a laissé le portier Alexander Nübel sur sa ligne (6e). Le milieu de terrain polonais a ensuite rendu un bel hommage à son coéquipier Meschack Elia, frappé mardi par le décès tragique d'un de ses deux jeunes fils. Un but litigieux Son avantage en poche, YB a commencé à reculer et a rapidement craqué, dès la 25e minute. Un une-deux entre Angelo Stiller et Josha Vagnoman a transpercé une arrière-garde bernoise dont le cauchemar ne faisait alors que commencer. Et puisque décidément rien ne va dans le sens des Bernois dans cette campagne européenne calamiteuse, ils ont dû composer avec une décision arbitrale passablement litigieuse. A la 53e, tous ont vu l'arbitre assistant lever son drapeau, croyant que le ballon était sorti des limites du terrain. Mais l'arbitre principal n'ayant pas sifflé, l'ex-d'YB Fabian Rieder a poursuivi son action et servi le Français Enzo Millot. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour marquer le 2-1, entre plusieurs joueurs bernois à l'arrêt. Deux assists pour Rieder Assommée par la décision de la VAR d'accorder le but - le ballon n'ayant visiblement pas complètement franchi la ligne - la troupe de Joël Magnin a sombré. Fabian Rieder en a profité pour délivrer un nouvel assist sur le 3-1 de Führich (61e), avant que Vagnoman (66e) et Keitel (75e) ne corsent l'addition. Avec aucun point récolté en six matches, 22 buts encaissés et seulement 3 marqués, YB est 36e et dernier du classement. Il lui reste deux matches à disputer en janvier - à Glasgow face au Celtic et à Berne contre l'Etoile Rouge - pour éviter le zéro pointé.

La Suisse battue par la Norvège pour terminer L'équipe de Suisse dames a vécu de grands moments durant cet Euro Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse dames a conclu comme prévu son Euro sur une (lourde) défaite, la quatrième en quatre matches disputés dans le tour principal. Les Suissesses se sont inclinées 40-24 devant la Norvège, championne olympique 2024, mercredi soir à Vienne. Les quatre défaites subies dans ce tour principal ne sauraient ternir l'excellent bilan des Suissesses dans cet Euro, qu'elles avaient entamé à domicile à Bâle. Elles retiendront avant tout l'historique qualification pour le tour principal, et les deux succès obtenus face aux Iles Féroé et à la Croatie. Les joueuses du coach norvégien Knut Ove Joa ont fait illusion en début de match mercredi, menant 4-3. Mais la Norvège a très vite pris le match en main en marquant cinq buts consécutifs (8-4). Les Norvégiennes sont toujours invaincues dans ces joutes et affronteront la Hongrie en demi-finale, alors que l'autre demi-finale mettra aux prises la France et le Danemark.

Un quatrième succès pour l'Atlético et pour Lille La joie des joueurs de l'Atletico Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca L'Atlético Madrid et Lille ont fêté leur quatrième victoire lors de la 6e journée de la Ligue des champions, mercredi en début de soirée. Les deux équipes restent donc idéalement placées pour atteindre la phase à élimination directe. Comme prévu, l'Atlético Madrid n'a pas connu de difficulté pour battre le Slovan Bratislava (3-1), champion de Slovaquie en titre, grâce à un but de l'Argentin Julian Alvarez et à un doublé du Français Antoine Griezmann. Il s'agit de la dixième victoire consécutive des "Colchoneros", toutes compétitions confondues. Lille s'est également imposé à domicile mercredi, face au Sturm Graz de Gregory Wüthrich (3-2). Le joker islandais Hakon Arnar Haraldsson a inscrit le but de la victoire à la 81e, soit une minute après son entrée en jeu, alors que Sturm Graz était parvenu à revenir à 2-2 après avoir été mené 2-0.

Un titre mondial doublement historique pour Ponti Noè Ponti a cueilli l'or sur 50 m papillon aux Mondiaux en petit bassin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti tient son premier titre mondial. Le Tessinois a cueilli l'or sur 50 m papillon mercredi dans le petit bassin de Budapest pour offrir à la natation helvétique le premier sacre mondial de son histoire dans des courses en bassin. Ponti a qui plus est triomphé avec la manière: il a amélioré de 0''11 son record du monde, qu'il avait porté à 21''43 la veille en demi-finale. Il a en outre devancé de 0''35 - un gouffre sur une telle distance - son dauphin canadien Ilya Karhun. Certes, ce ne sont que des championnats du monde en bassin de 25 m, disputés qui plus est dans la foulée de Jeux olympiques. N'empêche que ce titre tombe à point nommé pour Noè Ponti, qui ne pouvait effacer de plus belle manière sa (double) déception olympique de Paris 2024 (4e sur 100 et 5e sur 200 m papillon). Il vient récompenser les efforts consentis cet automne par le Tessinois, qui s'est pourtant astreint à son service militaire tout en préparant ce rendez-vous hivernal. Il est devenu l'homme le plus rapide de l'histoire sur 50 m papillon en petit bassin, Cette médaille d'or s'ajoute à sa collection initiée en 2021 (argent sur 200 m) et poursuivie en 2022 (argent sur 50 pap', bronze sur 100 pap' à nouveau) dans des Mondiaux en petit bassin. A cela s'ajoute l'argent du 100 m papillon lors des Européens 2022 en grand bassin, quatre médailles - dont trois d'or - glanées aux Européens 2023 en petit bain et, bien sûr, le bronze olympique du 100 pap' en 2021. Un or historique Désormais âgé de 23 ans, Noè Ponti a qui plus est signé un exploit historique mercredi dans la capitale hongroise. Jamais encore la natation helvétique n'avait décroché de titre intercontinental - mondial ou olympique - dans des courses en bassin, que ce soit en petit ou en grand bain d'ailleurs. Les Suisses avaient jusqu'ici cumulé 20 médailles dans des rendez-vous intercontinentaux (quatre aux JO, huit dans des Mondiaux en grand bassin et huit dans des Mondiaux en petit bassin). Mais jamais encore de titre, si l'on excepte le sacre de la Genevoise Swann Oberson sur 5 km en eau libre lors des Mondiaux 2011.

Steven Zuber fait son retour en Suisse, au FC Zurich Steven Zuber sous le maillot de l'AEK Athènes, en décembre 2023 (archives). Image: KEYSTONE/AP/PATRICK POST Steven Zuber est de retour en Super League 11 ans après son départ à l'étranger. L'international suisse (56 sélections) a signé un contrat avec Zurich portant jusqu'en 2026, a annoncé mercredi le FCZ. Le milieu de terrain de 33 ans a résilié prématurément le contrat qui le liait à l'AEK Athènes, club avec lequel il avait remporté le championnat grec ainsi que la Coupe en 2023. Cette saison, Zuber n'a fait que cinq apparitions avec l'AEK et n'était plus convoqué par son entraîneur lors des derniers matches. Steven Zuber fait donc son retour en Suisse dans la ville où il avait fait ses débuts en Super League... avec un autre maillot. Il avait en effet disputé 146 matches chez le rival Grasshopper, avant d'entreprendre un voyage qui l'a mené en Russie (CSKA Moscou), en Allemagne (Hoffenheim, Stuttgart et Francfort) et en Grèce.

Marco Schwarz s'apprête à faire son retour Marco Schwarz va faire son retour sur les pistes de Coupe du monde (archives). Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Marco Schwarz fera son retour dimanche après une longue pause due à une grave blessure au genou droit. Le skieur autrichien a confirmé mercredi sur Instagram sa participation au slalom de Val-d'Isère. Le 22 décembre 2023, Schwarz avait chuté lors de la descente de Bormio et subi une déchirure du ligament croisé et du ménisque interne ainsi qu'une lésion du cartilage du genou droit. Une hernie discale survenue cet été avait encore retardé son retour. Avant sa blessure, Schwarz était considéré comme le principal rival de Marco Odermatt dans la lutte pour le grand globe de cristal. Juste avant sa chute, le polyvalent autrichien était d'ailleurs en tête du classement général de la Coupe du monde.

Le Mondial 2030 dans six pays, 2034 à l'Arabie saoudite Le congrès virtuel de la FIFA était suivi dans le monde, comme ici à Madrid, qui accueillera des matches de la Coupe du monde 2030. Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ La FIFA a officiellement attribué l'organisation des Coupes du monde 2030 et 2034 mercredi lors d'un congrès extraordinaire virtuel. Six pays accueilleront l'édition 2030, 2034 à l'Arabie saoudite. Les 211 fédérations membres ont entériné cette double désignation par un vote unique. L'absence de concurrence, après une série de renoncements pour 2030 et une procédure express pour 2034, a balayé tout suspense. Le "Mondial du centenaire" unira six pays: Maroc, Espagne, Portugal, Uruguay, Argentine et Paraguay. Les trois pays sud-américains accueilleront seulement trois rencontres inaugurales afin de fêter les cent ans de la première Coupe du monde (1930 en Uruguay). L'Arabie saoudite seule candidate Invoquant le principe de rotation continentale, la FIFA avait limité aux confédérations asiatique et océanique son appel à candidatures pour l'édition 2034, menée tambour battant en un petit mois à l'automne 2023. Et l'Arabie Saoudite, superpuissance en gestation du sport mondial - de la F1 aux futurs JO de l'e-sport, en passant par les Jeux asiatiques d'hiver 2029 - s'est retrouvée seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie, et la mise en sommeil des ambitions footballistiques de la Chine.