Noè Ponti rêve d'or ++ Rugbymen français dans de sales draps

"Je suis heureux d'avoir essayé. Mais je suis également très content d'être rentré, parce que ce n'était pas la chose à faire pour moi il y a trois ans. Et je suis content de ne pas avoir perdu plus de temps, même si c'était bien de découvrir une autre culture", explique le protégé du coach italien Massimo Meloni.

Et c'est bien à cette dernière catégorie que Noè Ponti appartient. Prodige de la natation, il avait "explosé" lors des JO de Tokyo pour cueillir à 20 ans sa première médaille internationale dans l'élite. "Je ne pense pas que cette médaille soit arrivée trop tôt. Et elle n'a pas foncièrement changé ma vie", se souvient-il.

"Bien s'entraîner et être fort les jours où vous allez bien, c'est à la portée de tous", souligne-t-il. "Il faut être capable de faire la différence les jours où vous n'êtes pas aussi bien, pas aussi motivé. Nous n'en sommes pas tous capables, et c'est ce qui fait la différence entre un bon athlète et un athlète de très haut niveau."

"Et je ne pense pas que quiconque soit motivé à 100% tous les jours", enchaîne-t-il. "C'est normal qu'il y ait des jours où on se réveille sans avoir envie de faire quoi que ce soit. Même quand on aime son travail, on préférerait parfois rester au lit. Mais ce sont ces jours-là qui nous font grandir en tant qu'athlète", glisse-t-il.

Dans un communiqué publié rapidement après sa diffusion, la Fédération française de rugby avait condamné "avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet qui sont "totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales de notre sport". Le joueur "a été mis à l'écart avec effet immédiat", avait ajouté la FFR, soulignant qu'une "enquête interne" était en cours.

"Ma daronne (ma mère, NDLR) qui me demande si j'ai fait la fête (il souffle). Je te jure le premier arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque", déclare, visiblement énervé, le joueur (25 ans, 20 sélections) qui se filme lui-même dans cette courte vidéo non datée, postée sur Instagram et depuis supprimée.

Les deux rugbymen doivent être transférés vers Mendoza, lieu de l'agression présumée et où les Bleus ont disputé samedi leur premier match face à la sélection argentine (28-13). Selon la presse locale, l'agression présumée aurait eu lieu, dans la nuit de samedi à dimanche, au Diplomatic Hotel de Mendoza, où logeaient joueurs et staff lors du test contre les Pumas.

Les Bleus au défi de la furia espagnole

L'équipe de France, si décevante dans le jeu mais dotée d'une défense de fer, s'attaque à un immense défi en demi-finales de l'Euro 2024, mardi à Munich. L'impressionnante Espagne l'attend, avec sa formidable armada offensive.

Ce duel franco-espagnol va donner lieu à une véritable opposition de styles. D'un côté des Bleus qui ont enchaîné les prestations ternes et n'ont tenu que grâce à la solidité de leur arrière-garde, et de l'autre une Roja au jeu flamboyant, tombeuse de l'Allemagne, le pays-hôte, en 8e de finale (2-1 ap).

Au cours d'un tournoi peu emballant, l'Espagne a été la formation qui a le plus enchanté le public avec 11 buts inscrits en 5 matches. Avec ses deux prodiges sur les ailes, Lamine Yamal (16 ans) et Nico Williams (21 ans), guidés par le capitaine Alvaro Morata, l'équipe de Luis de la Fuente a fait très forte impression et peut se préparer en toute confiance au choc face aux vice-champions du monde.

"En jouant au football, personne ne peut nous battre", a même osé le quotidien sportif Marca dans une chronique.

"J'ai 26 joueurs de haut niveau et qui sont compétitifs pour ces matches-là. Si l'un est absent, un autre jouera. Ce groupe a des qualités humaines et footballistiques exceptionnelles. Je sais qu'ils ne me décevront pas", a assuré De la Fuente, qui devra se passer de trois titulaires: les défenseurs Dani Carvajal et Robin Le Normand, suspendus, et surtout le milieu Pedri, victime d'une entorse du genou gauche et forfait pour la suite de l'Euro.

La France se présente comme l'antithèse de l'Espagne. Indigente dans son animation offensive et en manque cruel de créativité, la troupe de Didier Deschamps n'a toujours pas marqué le moindre but dans le jeu et s'appuie essentiellement sur un bloc compact et imperméable.

Mbappé retrouve l'Espagne avant le Real

"Même si on ne fait pas tout parfaitement, on ne lâche rien et quand il faut faire tourner les choses du bon côté, on a cette capacité. On a une solidité qui est exemplaire et essentielle dans une compétition. Quand vous marquez peu de buts, il ne vaut mieux pas en prendre", estime le sélectionneur des Bleus.

Deschamps est, il est vrai, confronté à la méforme persistante de ses deux leaders techniques Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le capitaine est l'ombre de lui-même dans cet Euro et ne se remet toujours pas des séquelles de sa fracture du nez ainsi que d'une préparation gâchée par des soucis physiques (dos, genou).

Cette demi-finale contre son futur pays d'adoption inspirera-t-elle l'attaquant avant de rejoindre le Real Madrid? C'est ce qu'espère le patron des Bleus. Le technicien de 55 ans se retrouverait, en cas de succès, une quatrième fois en finale sur les cinq derniers grands tournois, un exploit qui lui permettrait, de nouveau, de contester les nombreuses critiques sur la production de ses troupes.

A rude épreuve

Mais avant de songer à un feu d'artifice le 14 juillet à Berlin, la défense française risque d'être mise à rude épreuve. Il faudra donc bien du courage au quatuor inamovible Jules Koundé-Dayot Upamecano-William Saliba-Theo Hernandez et au gardien Mike Maignan, irréprochable jusque-là avec un seul but encaissé sur penalty, pour résister à la furia espagnole.

Mais les Français ont démontré en quart de finale contre le Portugal (0-0 ap, 5-3 tab) qu'ils possédaient, en plus de leur arrière-garde fermée à double tour, une force mentale capable de compenser leurs lacunes offensives. Les Espagnols, qui avaient subi la loi de la bande de Deschamps en finale de la Ligue des nations en 2021 (2-1) avant de soulever le trophée en 2023, devront s'en méfier.

"La France est une très bonne équipe et si elle a atteint les demi-finales, c'est grâce à ses propres mérites et sans surprise. Nous savons ce que ses joueurs peuvent faire. On peut discuter de la manière dont ils sont arrivés là, mais pour gagner, il faut aussi souffrir", a lancé Dani Olmo, auteur d'un but et d'une passe décisive face à l'Allemagne et qui aura la lourde tâche de remplacer Pedri à Munich.