Norris en pole ++ Les Jets victorieux

La première pole de la saison pour Norris Lando Norris a décroché la première pole position de la saison Image: KEYSTONE/AP Lando Norris (McLaren) a décroché la première pole position de la saison de Formule 1 samedi à Melbourne. Le Britannique a remporté les qualifications du GP d'Australie en devançant de 0''084 son coéquipier australien Oscar Piastri (2e). Les McLaren ont donc frappé fort d'entrée. Troisième de ces qualifications, le quadruple tenant du titre Max Verstappen (Red Bull) a ainsi concédé 385 millièmes de seconde à Norris. Dimanche, le Néerlandais partagera la deuxième ligne sur la grille avec George Russell (Mercedes), qui a quant à lui lâché 0''450. Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton sera en huitième position pour sa première course avec Ferrari. Il a perdu 0''877 sur Norris en Q3 et a été devancé par son coéquipier monégasque Charles Leclerc (7e à 0''659). Les monoplaces Kick Sauber n'ont pas démérité, alors qu'on pouvait craindre le pire après les essais hivernaux. Le "rookie" brésilien Gabriel Bortoleto s'est hissé en Q2 et s'élancera en 15e position sur la grille dimanche dès 5h (heure suisse). Son expérimenté coéquipier Nico Hülkenberg (17e) a en revanche manqué le coche.

Les Jets se donnent de l'air La joie des Winnipeg Jets, qui ont dominé Dallas 4-1 vendredi Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Winnipeg a dominé Dallas 4-1 vendredi dans un duel entre les deux meilleures équipes de la Central Division de NHL. Les Jets de Nino Niederreiter comptent désormais 10 points d'avance sur les Stars. Dallas, qui évoluait sans son défenseur soleurois Lian Bichsel (malade), a sauvé l'honneur à la 57e minute dans cette rencontre. Les Stars étaient menés 3-0 dès la 27e par les Jets, qui ont gagné cette saison 36 des 37 matches lors desquels ils menaient au score après deux tiers-temps. Kyle Connor (2 buts, 1 assist) et Mark Scheifele (3 assists) furent les grands artisans du succès de Winnipeg, leaders de la Conférence Est avec 96 points soit 2 de plus que la meilleure équipe de la Conférence Est Washington. Nino Niederreiter est quant à lui resté "muet" dans une rencontre où il s'est avant tout illustré en défense (2 tirs bloqués et 3 mises en échec pour le Grison).

Pas de cinquième victoire d'affilée pour les Hawks James Harden (à droite) a brillé vendredi face aux Hawks Image: KEYSTONE/AP/Erik Rank Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un cinquième succès de rang en NBA. Les Hawks se sont inclinés 121-98 vendredi à domicile face aux Los Angeles Clippers. Privés de Clint Capela qui profite d'un court congé parental après la naissance de son premier enfant mercredi, les Hawks ont craqué dans le troisième quart. Ils n'ont alors inscrit que 8 points, leur plus faible total de la saison pour un seul quart-temps, contre 35 pour les Clippers. Menés 61-53 à la mi-temps, les Clippers ont notamment marqué 19 points consécutifs dans le troisième quart pour faire passer le score de 67-67 à 86-67. Ils ont pu compter sur James Harden (25 points, dont 13 marqués dans le troisième quart) et Kawhi Leonard (25 points également pour faire la différence vendredi. Un record pour Cleveland Malgré cette défaite, sa 35e en 67 parties, Atlanta s'accroche à la 7e place d'une Conférence Est dominée par les Cavaliers qui ont décroché quant à eux leur 16e victoire d'affilée. Cleveland a battu Memphis 133-124 pour établir la meilleure série de l'histoire de la franchise, au cours d'une saison folle marquée auparavant par des séries de 15 et 12 succès cette saison.

Une finale Sabalenka - Andreeva à Indian Wells Mirra Andreeva défiera Aryna Sabalenka en finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO La sensation Mirra Andreeva a sorti la tenante du titre Iga Swiatek vendredi en demi-finale du WTA 1000 d'Indian Wells. La Russe, âgée de seulement 17 ans, défiera le no 1 mondial Aryna Sabalenka dimanche en finale. Devenue la plus jeune joueuse titrée en WTA 1000 à Dubai en février, Mirra Andreeva n'en finit pas de confirmer son nouveau statut de cador du tennis mondial. Vendredi, elle a signé un exploit face à Iga Swiatek (WTA 2), déjà deux fois titrée à Indian Wells où la Polonaise s'était montrée jusque-là intraitable. Battue 7-6 (7/1) 1-6 6-3, Iga Swiatek n'avait plus perdu un set à Indian Wells depuis 2023, entre deux titres (2022 et 2024), et n'avait lâché que 12 jeux en quatre matches cette année. Mirra Andreeva lui en a pris 14 en une journée, bousculant la tenante comme rarement dans la vallée de Coachella. Mirra Andreeva, qui fêtera ses 18 ans le 29 avril, est la plus jeune joueuse à se qualifier pour la finale à Indian Wells depuis la Belge Kim Clijsters en 2001. Elle sera au pire 8e mondiale lundi, son meilleur classement, et peut espérer grimper au 6e rang en cas de succès en finale dimanche. Mais il lui faudra pour cela grimper encore d'un cran et battre Aryna Sabalenka, dans une forme éblouissante. La Bélarusse a écrasé l'Américaine Madison Keys (WTA 5) 6-0 6-1 en demi-finale en seulement 51 minutes de jeu, prenant une revanche éclatante après sa finale perdue à l'Open d'Australie en janvier. "Rien à perdre" "J'avais très envie de cette revanche, donc j'étais très concentrée, je pense avoir tactiquement joué un très bon tennis, a apprécié Sabalenka. J'ai bien joué dès le départ, elle a perdu son rythme sans pouvoir jouer son meilleur tennis. C'est pour cela que le match est passé si vite." Un score ébouriffant contre Madison Keys, jusque-là la meilleure joueuse de la saison, qui restait sur 16 succès d'affilée après ses titres à Adélaïde et donc à l'Open d'Australie, son premier en Grand Chelem. Dont un cinglant 6-1 6-1 face à Belinda Bencic en quart de finale à Indian Wells. Andreeva a déjà été battue deux fois sèchement par Sabalenka cette année, en demi-finale du WTA 500 de Brisbane (6-3 6-2), puis en huitièmes de finale du Grand Chelem australien (6-1 6-2). "Je peux presque dire qu'elle m'a tuée, surtout à Melbourne. Je vais essayer de prendre ma revanche, je n'ai rien à perdre", a prédit la Russe.

Derby romand à Genève Leader du Super League, Servette reçoit Yverdon samedi au stade de Genève (18h00). Les Grenat peuvent mettre la pression sur leur premier poursuivant Bâle, qui accueille Young Boys dimanche. Rien ne semble pouvoir arriver aux Genevois, victorieux de leurs cinq derniers matches sans toujours se montrer brillants. Les hommes de Thomas Häberli ont pris seuls la tête du championnat dimanche dernier à la faveur de leur succès 3-1 sur la pelouse du FC Zurich. Le 25 janvier à Yverdon, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul et vierge. Depuis, le SFC a retrouvé de l'efficacité et les Nord-Vaudois ont perdu des plumes en bas de classement, même s'ils viennent de signer un succès primordial face à la lanterne rouge Winterthour (2-1). Repassé du mauvais côté de la barre, Lausanne se rend à Saint-Gall (18h00) avec pour objectif de retrouver la victoire. Le LS, qui n'a plus gagné depuis plus d'un mois, doit vraiment engranger des points pour rester à portée du top 6 et des places européennes.

Lausanne doit "corriger" certaines failles Lausanne mène 1-0 en quart de finale des play-off de National League. Mais les Lions ont des choses à corriger après avoir difficilement battu Langnau jeudi à Malley (4-3). La victoire du LHC dans ce premier match aurait dû être tranquille. Il n'y avait en effet qu'une seule équipe sur la glace jusqu'à la mi-match et le vibrant hommage rendu par le public lausannois à son ancienne gloire Claude Verret, décédé mercredi à l'âge de 61 ans. Sauf que les deux buts lausannois signés Damien Riat et Antti Suomela n'ont pas suffisamment mis à l'abri les hommes de Geoff Ward. Ces derniers ont ensuite multiplié les approximations défensives que les Tigers ont su exploiter. "Des choses se passent devant le filet...", justifie l'entraîneur canadien du LHC. "Les trois buts qu'on a encaissés auraient pu être évités lors d'une autre soirée. Mais c'est du hockey de play-off. C'est un bon rappel des choses auxquelles on doit faire plus attention." "La canne démangeait un peu" Bien plus menaçants que lors des 40 premières minutes, les Emmentalois ont montré durant le troisième tiers-temps que leur place en play-off n'était pas usurpée, d'autant plus qu'ils évoluaient avec seulement cinq joueurs étrangers. "Ils ne sont jamais sortis de leur match, même menés 2-0. Ils ont trouvé des failles dans notre défensive qu'on va devoir corriger", reconnaît Damien Riat. Avant que la soirée ne se complique, le meilleur buteur du LHC - il a fait trembler les filets pour la 18e fois de la saison - n'avait mis que 21 secondes pour faire chavirer Malley. "La canne démangeait un peu. J'attendais que ça, que ces play-off commencent. En vérité, ça fait une année qu'on les attend", dit-il. Damien Riat l'assure toutefois, Lausanne n'a pas sous-estimé les Tigers. "On sait très bien que l'équipe en face a plein de qualités. De notre côté, on doit surtout faire attention à ne pas se tirer une balle dans le pied comme c'est le cas de temps en temps", prévient le numéro 9 du LHC. Aurélien Marti K.O. Chahuté, Lausanne peut quand même se satisfaire d'avoir conservé l'avantage de la glace. Il y a un an, à domicile, les Lions avaient concédé l'acte I de leur quart de finale face à Davos. Cette série, finalement remportée en sept matches, avait laissé des traces. Aurélien Marti, victime d'une fracture d'un poignet lors de l'acte V, avait notamment connu une fin de saison prématurée. Jeudi, le défenseur de 30 ans a eu du mal à se relever après une charge de Dario Rohrbach et n'est plus réapparu par la suite. Sera-t-il sur la glace de Langnau samedi? Rien n'est moins sûr.

Duel Odermatt-Kristoffersen à Hafjell Le globe du géant de Marco Odermatt est en danger à Hafjell. Le Nidwaldien ne compte plus que 41 points d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui l'a battu lors des deux dernières courses. Aux géants de Schladming (2e) et de Kranjska Gora (1er), Kristoffersen a terminé devant le Suisse (3e les deux fois). Odermatt, qui a remporté le petit globe de la spécialité ces trois dernières saisons, doit donc se méfier samedi sur les terres de son rival. Malgré trois victoires consécutives en géant en milieu de saison (Val d'Isère, Alta Badia et Adelboden), "Odi" n'affiche pas la même domination dans sa discipline fétiche cet hiver. Il a d'ailleurs terminé hors du podium lors des Mondiaux de Saalbach, derrière Thomas Tumler et Loïc Meillard. Ces deux hommes seront aussi candidats au top 3 samedi à Hafjell, une semaine avant les finales de Sun Valley, aux Etats-Unis, où la Coupe du monde tiendra sa conclusion.

Wallmark libère Fribourg à la 89e Dave Sutter et Fribourg ont battu Berne pour le premier acte des quarts de finale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a remporté le premier acte des quarts de finale des play-off de National League. Les Dragons ont battu Berne 4-3 dans la deuxième prolongation. On sait qu'un derby ne se joue pas, mais qu'il se gagne. Alors un derby des Zähringen, qui plus est en play-off, autant dire que l'on passe au stade ultime de cette célèbre maxime. Et au final, ce sont les Fribourgeois qui l'ont emporté au bout de 89 minutes de jeu grâce à une réussite de leur top scorer suédois Lukas Wallmark. Les joueurs de Lars Leuenberger ont joué le coup à fond puisque sur les 29 minutes de jeu de temps supplémentaire, Berne a mené 20-6 au niveau des tirs. Dominé dès le premier engagement, Fribourg fut pourtant le premier à mettre le nez à la fenêtre. A la 11e, c'est Kevin Nicolet qui a pu ouvrir la marque. La dernière minute de jeu du tiers initial fut assez animée avec l'égalisation d'Aaltonen et le 1-2 de Wallmark, à chaque fois en power-play. On peut dire que Gottéron a su profiter des rares occasions offertes par les Ours pour maximiser ses profits. Les joueurs de Lars Leuenberger ont été plus présents et plus dangereux au cours du tiers médian, même si cela ne s'est pas manifesté immédiatement. Les Dragons ont d'ailleurs concédé l'égalisation de manière un rien bizarre à la mi-match. Sur un tir du revers de Thierry Schild, c'est Dave Sutter qui a malencontreusement dévié le puck au-dessus de Reto Berra. Les Bernois ont bien failli passer devant à la 33e sur une très belle triangulation, mais le tir d'Ejdsell a frappé la base du poteau droit de Berra. Ce fut ensuite au tour de Sandro Schmid de se mettre en évidence. D'abord à la 35e sur un joli solo, puis surtout à la 39e lorsque sa passe a trouvé Sutter qui a envoyé un puissant lancer pour redonner une longueur d'avance à Gottéron, tout en se vengeant de sa malchance sur le 2-2. Pas malheureux, les Bernois ont pu niveler la marque à la 45e sur une déviation chanceuse de Merelä en supériorité numérique. Et il semblait presque écrit que cette première partie se jouerait au-delà des 60 minutes, alors que Fribourg méritait mieux à cet instant de la partie. Mais les Dragons ont finalement trouvé la faille pour mener 1-0 dans la série.

Play-off: Davos prend l'avantage en gagnant 2-1 à Zoug Match très serré entre Zoug et Davos Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le HC Davos a pris l'avantage dans son quart de finale des play-off de National League contre Zoug. Les Grisons se sont imposés 2-1 sur la glace du club de Suisse centrale. Cette partie aussi serrée que disputée a tourné en faveur des visiteurs. Ils ont ouvert le score grâce à Parrée à la 24e. Lindemann est parvenu à égaliser après 54'03 de jeu, mais Davos a répliqué 45 secondes plus tard par Zadina. Le HCD a ensuite tenu jusqu'au bout malgré deux situations d'infériorité numérique et la sortie de Genoni au profit d'un sixième joueur zougois. La formation grisonne a ainsi récupéré l'avantage de la glace dès l'entame de la série.

Un nouveau succès pour Fanny Smith Fanny Smith est en pleine forme Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses ont brillé à Craigleith. Fanny Smith a décroché la 34e victoire de sa carrière en Coupe du monde, alors que Talina Gantenbein a fini 4e. Chez les hommes, Alex Fiva a pris le 2e rang. Fanny Smith a convaincu lors de chaque manche. Il a vite été clair que la Vaudoise âgée de 32 ans était destinée à fêter son deuxième succès de l'hiver. A une semaine des Mondiaux à St-Moritz, elle semble se trouver en pleine forme, avec quatre podiums lors de ses quatre dernières courses. Côté masculin, Alex Fiva a décroché son quatrième podium de la saison. Il a fini entre deux Canadiens, soit le vainqueur Reece Howden et Kevin Drury.

6e étape de Paris - Nice: victoire de Mads Pedersen Mads Pedersen s'impose de justesse Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Danois Mads Pedersen a remporté à Berre l'Etang la 6e étape de Paris - Nice. Sous la pluie, elle a été marquée par un coup de bordure de l'équipe Visma qui a piégé de nombreux leaders Pedersen a réglé les Britanniques Joshua Tarling et Samuel Watson au sprint dans un groupe de 17 coureurs, dont le maillot jaune Matteo Jorgenson et presque toute l'équipe Visma-Lease a bike, sauf Jonas Vingegaard. Le Danois n'a pas pris le départ vendredi après sa chute de la veille. Un coup de bordure initié par l'équipe néerlandaise dans la descente des Baux-de-Provence a fait exploser le peloton et piégé de nombreux leaders. Le Portugais Joao Almeida et le Français Lenny Martinez, vainqueur d'étape jeudi, ont ainsi perdu un temps précieux et sans doute leurs derniers espoirs de victoire finale dimanche à Nice. A deux étapes de la fin, Jorgenson devance désormais l'Allemand Florian Lipowitz de 40 secondes. Le Danois Mattias Skjelmose accuse pour sa part un retard de 59 secondes. "Horrible" "Personne n'aime courir à cinq degrés sous la pluie, mais je savoure maintenant", a commenté Mads Pedersen, qui tremblait sur le podium. "C'était horrible. Après cinq kilomètres je ne sentais déjà plus mes pieds", a rapporté Joshua Tarling, deuxième sur la ligne. Samedi, le peloton risque d'être une nouvelle fois mis à l'épreuve lors de ce qui était censé être l'étape reine entre Nice et Auron. Les prévisions météo annoncent de la neige, ce qui a incité les organisateurs à supprimer du parcours la côte de Belvédère et le col de la Colmiane. "On attend entre 0 et 2 degrés à 1500 mètres, donc on ne veut pas que les coureurs aient froid et surtout prennent des risques dans la descente de la Colmiane", a expliqué le directeur de la course, Yannick Talabardon. La montée finale (7,3 km à 7,2%) vers la station de ski d'Auron, à 1600 mètres, est en revanche maintenue, même si on sera "à la limite de la pluie-neige".

Dversnes gagne en solitaire la 5e étape de Tirreno - Adriatico Belle victoire pour Fredrik Dversnes Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), échappé dès les premiers kilomètres, a remporté à Pergola la 5e étape de Tirreno - Adriatico. Il a résisté jusqu'au bout au retour des favoris. Dversnes, dernier survivant d'une échappée de sept coureurs ayant compté jusqu'à six minutes d'avance, a devancé de sept secondes le peloton emmené par le Néerlandais Mathieu van der Poel, au terme des 205 kilomètres. Il a signé à 27 ans la victoire la plus importante sa carrière, la première depuis 13 ans d'un Norvégien dans Tirreno - Adriatico. Présent parmi les favoris malgré le profil accidenté de l'étape, l'Italien Filippo Ganna (Ineos), leader du classement général depuis sa victoire lors de la 1re étape, a connu un problème mécanique à trois km de l'arrivée. Il a franchi la ligne distancé. Après décision du jury, il a toutefois conservé son maillot de leader avec toujours 22 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (UAE), avant la 6e et avant-dernière étape samedi, la plus difficile de la semaine.

Greg Ireland reste l'entraîneur du HC Ajoie Greg Ireland sera encore à la barre du HCA la saison prochaine (archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Andrea Branca Greg Ireland sera encore à la bande du HC Ajoie à l'automne. Le club jurassien a annoncé vendredi la prolongation de contrat de l'entraîneur canadien pour les deux prochaines saisons. Arrivé en cours d'exercice après le licenciement de Christian Wohlwend et l'intérim du directeur sportif Julien Vauclair, l'Ontarien de 59 ans a ramené un peu de stabilité au sein du HCA, sans toutefois parvenir à éviter la dernière place du classement. Cette annonce tombe à la veille du début du play-out de National League, maintenu à la suite de la qualification du HC Viège en finale de Swiss League. Les Ajoulots ont rendez-vous à Lugano samedi (20h00) pour le premier acte de cette série disputée au meilleur des sept matches.

Andri Ragettli sur le podium à Tignes Andri Ragettli est en forme à quelques jours des championnats du monde (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Andri Ragettli a pris la deuxième place de l'épreuve de slopestyle de Tignes vendredi. De bon augure à quelques jours du début des championnats du monde en Engadine. Le Grison de 26 ans n'est pas passé loin de décrocher un cinquième petit globe de slopestyle avec son premier run noté à 83,43 points. Mais l'Américain Alex Hall l'a surpassé lors de son deuxième passage pour s'adjuger la première place ainsi que le classement de la discipline. Egalement engagé en finale à Tignes, l'Appenzellois Colin Wili a pris la 8e place. C'est la deuxième fois de la saison que Ragettli termine à la 2e place en slopestyle. Il ne s'est pas imposé cet hiver en Coupe du monde mais a multiplié les places d'honneur, aussi en Big Air. Médaillé d'or en 2021 à Aspen et de bronze à Bakuriani en 2023, le Suisse visera une troisième breloque consécutive dans sa discipline fétiche lors des Mondiaux de ski freestyle et de snowboard, qui débutent mardi en Engadine.