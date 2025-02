Norris est le plus rapide ++ World Boxing s'occupera de la boxe olympique

Le FC Bâle revient de loin à Carouge Le FC Bâle revient de très loin à Carouge. Mené au score jusqu’à la 83e minute, il a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de Suisse pour éviter une élimination "embarrassante". Face au néo-promu de Challenge League, les Rhénans doivent leur salut aux deux réussites tombées en moins de 80 secondes de Gabriel Sigua et de Kevin Carlos. Ce même Kevin Carlos devait sceller le score à la 87e pour un succès 3-1 tout de même bien improbable. Une victoire carougeoise n’aurait vraiment pas été usurpée. Il n’aura manqué qu’une dizaine de minutes dans le réservoir des Stelliens pour réussir le coup parfait. Au-delà de l’immense déception, le fait d’avoir regardé les yeux dans les yeux l’équipe qui s'avance comme le favori no 1 du championnat a sans aucun doute marqué les esprits des 4100 spectateurs présents. Shaqiri rate un penalty Avant le final décoiffant des Rhénans, le match avait connu son premier temps fort au début de la seconde période. A la 49e, Xherdan Shaqiri trouvait le remarquable Signori Antonio sur son penalty qui aurait dû assurer à son équipe une qualification – presque – sans histoire. Mais c’est Oscar Correa qui trouvait l’ouverture à la 55e sur une frappe enroulée du gauche de toute beauté. A la pause, le score avait été très flatteur pour le...FC Bâle. Sans un Mirko Salvi à son affaire, les Rhénans auraient été menés à la marque, surpris à la fois par la qualité de la jouerie adverse et par le tranchant de Marculino Ninte. Longtemps passé par Yverdon, le Portugais héritait ainsi des deux meilleures chances de cette première période (37e et 45e) sans pouvoir toutefois conclure. Les Bâlois regagnaient les vestiaires avec le sentiment d'avoir été très bien payés.

Norris domine la première journée des essais hivernaux Lando Norris le plus rapide des essais Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le vice-champion du monde de F1 Lando Norris (McLaren) a réalisé le meilleur temps de la 1re journée d'essais hivernaux mercredi sur le circuit de Sakhir, au Bahreïn. Débuts d'Hamilton avec Ferrari. Le pilote britannique a devancé son compatriote George Russell (Mercedes) et le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de respectivement 157 et 244 millièmes de seconde. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a pris la quatrième place, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et le Français Pierre Gasly (Alpine). La journée a été marquée par les débuts officiels avec Ferrari du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton, 13e sur la feuille des temps, mais aussi par une coupure de courant générale sur le circuit qui a entraîné une interruption d'une heure en fin d'après-midi.

Le CIO confie à World Boxing l'avenir de la boxe olympique L'Algérienne Imane Khelif face à la Chinoise Yang Liu en finale des JO de Paris Image: KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS Le CIO a accordé mercredi sa reconnaissance "provisoire" à la jeune fédération internationale World Boxing. Ceci lève l'hypothèque qui pesait depuis des années sur l'avenir olympique de la boxe. En faisant de World Boxing l'instance "régissant la boxe au niveau mondial au sein du mouvement olympique", la commission exécutive du CIO ferme du même coup la porte à tout retour de l'IBA, mise au ban depuis 2019 et qui entretient des relations exécrables avec l'organisation lausannoise. Créée en 2023, World Boxing n'affiche pour l'heure que 78 fédérations membres, mais "a apporté la preuve que 62% des boxeurs et boxeuses et 58% des médaillés des JO des Paris" étaient affiliés à ces fédérations, tout en affichant "des progrès" sur les critères de gouvernance, énumère le CIO. La toute jeune instance, qui compte parmi ses principaux membres les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne contre seulement six pays africains, devrait récupérer l'organisation du tournoi olympique de boxe aux JO 2028 de Los Angeles. Le maintien au programme des JO de ce sport hérité du pancrace antique, présent depuis les premiers Jeux modernes en 1896, était en effet conditionné à la reconnaissance par le CIO d'une fédération internationale apte à le superviser. Le CIO avait dû par deux fois se charger de l'organisation directe du tournoi olympique aux JO 2020 de Tokyo, après la suspension de l'IBA, puis aux JO 2024 de Paris, après son exclusion définitive du mouvement olympique. Or non seulement l'organisation lémanique ne compte pas se substituer dans la durée au rôle d'une fédération internationale, mais le tournoi de boxe de Paris a de surcroît été au coeur d'une polémique déclenchée par l'IBA sur le genre de deux concurrentes, l'Algérienne Imane Khelif et la Taïwanaise Lin Yu-ting.

Liverpool: deux matches de suspension pour Arne Slot Arne Slot a écopé de deux matches de suspension Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le manager de Liverpool Arne Slot a écopé de deux matches de suspension, a indiqué la Fédération anglaise (FA). Le technicien néerlandais a été sanctionné pour son comportement contre Everton. Slot ne sera pas présent ce mercredi soir sur le banc face à Newcastle en Premier League, ainsi que lors de la réception de Southampton le 8 mars. "L'entraineur principal de Liverpool a agi de manière inappropriée et/ou a utilisé des mots et/ou un comportement insultants et/ou abusifs envers l'arbitre du match et un arbitre assistant après la fin de la rencontre", a argumenté la FA. Le 12 février dernier, Everton a égalisé dans les derniers instants du derby de la Mersey (2-2) provoquant des scènes chaotiques sur les bancs. Slot et son assistant Sipke Hulshoff ont été exclus après le coup de sifflet final pour avoir protesté auprès de l'arbitre contre le but égalisateur de James Tarkowski, accordé après intervention de la VAR. "Arne Slot a reconnu les faits et la commission de discipline lui a infligé une suspension de deux matches sur le banc de touche et une amende de 70'000 livres sterling", a poursuivi la fédération. "J'aurais dû agir différemment après le match, mais c'est un sport émotionnel et parfois les individus prennent de mauvaises décisions et c'est ce que j'ai fait", avait regretté le Néerlandais deux jours après la rencontre.

Coupe d'Espagne: 4-4 entre le Barça et l'Atlético Madrid Lewandowski signe le 4-2, mais l'Atlético reviendra à 4-4 Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se sont séparés sur un spectaculaire nul 4-4 en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. Tout reste donc possible avant le retour prévu le 2 avril. Le scénario de cette rencontre a été fou. Les visiteurs ont marqué deux fois en tout début de match par Alvarez (1re) et Griezmann (6e). Mais le Barça a répliqué avec trois buts avant la pause inscrits par Pedri (19e), Cubarsi (21e) et Martinez (41e). Lewandowski a bien cru assurer la victoire catalane à la 74e, mais les Colchoneros n'ont rien lâché. Llorente a réduit l'écart (84e) avant que Sorloth n'inscrive le 4-4 dans les arrêts de jeu (93e). Les deux équipes, également à la lutte dans la course au titre en Liga, s'affronteront au retour au Metropolitano le 2 avril prochain, pour décrocher leur place en finale. "C'est un résultat terrible quand on gagne 4-2.... Nous devons être plus prudents, ce sont des choses dont nous devons apprendre. C'était déjà arrivé en Liga, et c'est arrivé encore ce soir" a regretté Pedri.

Luka Doncic terrasse Dallas Luka Doncic déborde Kyrie Irving dans une rencontre qu'il a survolée. Image: KEYSTONE/AP/Kyusung Gong Luka Doncic a soigné ses statistiques pour ses retrouvailles avec Dallas. Le Slovène a signé un triple double pour mener les Lakers à la victoire (107-99) sur leur parquet devant les Mavericks. Echangé contre Anthony Davis dans le transfert sans doute le plus marquant de l’histoire de la NBA, Luka Doncic a sorti le grand jeu avec ses 19 points, ses 15 rebonds et ses 12 assists pour rappeler aux Mavericks qu’il était bien un joueur d’exception. Il a bénéficié du concours d’un LeBron James, égal à lui-même avec 16 points inscrits dans un quatrième quarter qui a scellé l’issue de cette rencontre. Les Lakers ont cueilli un troisième succès de rang, leur treizième lors de seize derniers matches. Anthony Davis est, en revanche, resté en civil sur le banc. Le pivot souffre d’une blessure à l’aine. Les Lakers ont toutefois eu l’élégance de lui rendre un hommage avec une vidéo qui a provoqué une standing ovation de la part du public.

Moser victorieux, Bichsel et Josi sur le flanc Une soirée à oublier pour Roman Josi. Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Janis Moser est bien revenu dans une équipe qui gagne. Victorieux 4-1 d’Edmonton, Tampa Bay a signé un sixième succès de rang pour le deuxième match du Seelandais depuis son retour aux affaires. Sur sa glace, le Lightning a livré une performance aboutie avec notamment deux passes décisives de Nikita Kucherov et les 23 arrêts d’Andrei Vasilevskiy. Face à des Oilers qui ont concédé une quatrième défaite de rang malgré le 43e but de la saison de Leon Draisaitl, Janis Moser a bénéficié d’un temps de jeu de 16’56’’ pour un bilan de +1. L’ancien joueur du HC Bienne a été le seul Suisse victorieux mardi soir. Sous protocole de commotion après une charge du centre des Islanders Casey Cizikas lundi soir, Lian Bichsel n’était pas du déplacement à Columbus où Dallas s’est incliné 6-4. Le Soleurois devrait retrouver sa place la semaine prochaine. Une charge sévère contre la bande Roman Josi n’a, quant à lui, pas disputé le dernier tiers de la rencontre qui a vu Nashville s’incliner 4-1 à domicile par Florida, le Champion en titre. Le Bernois a été victime d’une charge sévère contre la bande de la part de Sam Bennett. Les Predators précisent qu’il est touché en haut du corps. Avec son équipe désormais à... 17 points d’une qualification pour les play-off, Roman Josi ne précipitera sans doute pas son retour pour prendre plutôt le temps de bien se soigner. Enfin à Salt Lake City, Chicago et Philipp Kurashev ont été battus 2-1 par Utah pour une quatrième défaite de rang, la quarante-et-unième d’une saison noire.

Etoile Carouge et Bienne pour une surprise La hiérarchie sera-t-elle bousculée ce mercredi lors des deux quarts de finale de la Coupe de Suisse au programme ? Coleaders de la Super League, le FC Bâle et le FC Lugano font face à un réel péril. Le FC Bâle se déplace à Carouge pour ne pas vivre les mêmes tourments que le 27 octobre 2021. Ce soir-là, les Rhénans avaient été battus 1-0 en huitième de finale face à des Carougeois qui évoluaient alors en Promotion League. Aujourd’hui, Etoile Carouge vit une très belle saison en Challenge League. Néo-promue, la formation d’Adrian Ursea est un solide troisième qui a malheureusement dû laisser filer Thoune et Aarau. La seule présence de Xherdan Shaqiri sur la pelouse devrait attirer la grande foule à la Fontenette. Adulé dans tout le pays, le capitaine du FC Bâle sera, avec sa précision diabolique sur les balles arrêtées, l’atout no 1 d’une équipe qui marque toutefois le pas. Battu à Genève par le Servette FC puis tenue en échec par Lausanne et St. Gall, le onze de Fabio Celestini n’a pas franchement le droit à l’erreur pour sortir de l’hiver avec une certaine sérénité. Une flamme retrouvée A Bienne aussi, on va battre le record d’affluence de la saison. Finaliste des trois dernières éditions de la Coupe de Suisse, le FC Lugano s’avance comme le favori logique de ce quart de finale. Les deux classes qui séparent les Tessinois du deuxième de la Promotion League semblent rédhibitoires. Mais "bourreau" de Neuchâtel Xamax au premier tour, le FC Bienne aborde cet immense défi avec le soutien d’une ville qui est en passe de retrouver la flamme pour son équipe de football. Même si la promotion en Challenge League est la priorité du club, le FC Bienne aura vraiment une carte à jouer face à des Luganais affaiblis par les absences de Milton Valenzuela, de Martim Marques, d’Ignacio Aliseda, de Mattia Bottani, d’Uran Bislimi, d’Anton Grgic et peut-être de Mattia Zanotti. Cela commence à faire beaucoup...

Coupe de Suisse: Lausanne-Sport passe à la raclette Duel aérien entre Mouanga et Nivokazi lors d'un match très serré Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le Lausanne-Sport s'est qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Il a eu besoin des tirs au but pour écarter une vaillante équipe de Bellinzone (1-1 ap, 4-3 tab). Aligné en raison du conflit contractuel avec le Croate Karlo Letica, Thomas Castella a été le héros de la soirée pour les visiteurs. Il a ainsi stoppé les essais de L'ghoul et Sabbatini lors de la séance de tirs au but. Et comme seul Dussenne a échoué, les Lausannois ont finalement passé, mais à la raclette. Le Lausanne-Sport était pourtant averti. Ce déplacement au Tessin avait tout du piège, entre une pelouse en mauvais état et une météo pourrie. Et face au 8e de Challenge League, la tentation inconsciente de sous-estimer un peu l'adversaire devait sans doute habiter les esprits des joueurs vaudois. Terriblement décevant De fait, un LS terriblement décevant a balbutié son football, semblant manquer d'envie et d'idées. Ce sont donc les Tessinois qui ont été les plus dangereux, Castella devant intervenir face à Nkama (13e) et L'Ghoul (37e). Mais le portier fribourgeois devait s'incliner à la 67e sur un tir de Nivokazi. L'urgence était dès lors réelle pour les visiteurs. Ludovic Magnin multipliait les changements, sans que le jeu de son équipe ne s'améliore vraiment. Mais une balle arrêtée permettait aux Lausannois d'égaliser grâce à une tête de Dussenne (82e). Les prolongations, comme souvent, n'ont servi à rien.

National League: Genève-Servette reprend espoir, Fribourg inquiète Deux nouveaux buts pour Teemu Hartikainen Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Genève-Servette a confirmé sa récente embellie. Les Grenat ont signé un quatrième succès consécutif en National League en battant Zoug 3-2. Cela leur permet d'encore espérer se hisser en play-in. La victoire des Genevois a été comme souvent construite grâce à leurs joueurs finlandais. Manninen (1 but et 2 assists) et Hartikainen (2 buts, 1 assist) ont fait la différence lors des deux premiers tiers. Zoug a réagi trop tardivement avec des réussites d'Olofsson (53e) et Hofmann (59e), celle-ci alors que Genoni avait quitté sa cage. Les Zougois sont néanmoins officiellement qualifiés pour les play-off. Fribourg pas encore certain du top 6 Fribourg-Gottéron n'est pas encore certain d'obtenir directement son billet pour les quarts de finale des play-off. Les Dragons ont subi une rageante défaite 4-3 ap chez eux contre Bienne qui les laisse sous la menace de Kloten, qui n'a qu'un point de moins. Malgré trois buts en power-play par Bertschy (16e), De la Rose (23e) et Sörensen (36e), Fribourg n'a pas réussi à faire plier Bienne. Les visiteurs ont marqué par Sallinen (1re), Rajala (34e) et Hofer (46e) avant d'arracher la victoire en prolongation grâce à Greco (64e). Ce n'est que le septième succès des Seelandais cette saison en 25 déplacements! Mais il est précieux, car il leur permet de conserver la 10e place, la dernière qualificative pour les play-in. Ils comptent 69 points, contre 68 à Genève-Servette et 67 à Rapperswil. Devant, Langnau (71) et Ambri-Piotta (70) ne sont pas à l'abri. Les deux dernières journées seront très chaudes... Lausanne assuré de finir en tête Sans jouer, le Lausanne HC a décroché l'assurance de terminer pour la première fois de son histoire la saison régulière en tête, ce qui constitue un avantage certain dans l'optique des play-off. Les Vaudois peuvent remercier Davos, qui est allé s'imposer 5-3 sur la glace des Zurich Lions. Les tenants du titre comptent en effet sept points de retard sur le LHC, alors qu'il en reste seulement six en jeu. Pour leur part, les Grisons ont aussi obtenu leur ticket pour les quarts de finale des play-off.

TdF 2026: un chrono par équipes à Barcelone pour commencer Tadej Pogacar visera sans aucun doute la victoire au Tour de France 2026 Image: KEYSTONE/EPA Le Tour de France 2026 commencera par un contre-la-montre par équipes dans le coeur de Barcelone. La nouvelle a été annoncée par les organisateurs et la ville lors d'une conférence de presse. Ce sera la première fois depuis 2019 à Bruxelles - et la première fois de l'histoire pour une première étape - qu'un chrono collectif sera au menu du Tour. La 113e édition s'élancera le samedi 4 juillet 2026 de Barcelone pour le 26e départ de l'étranger, le quatrième en cinq ans. Comme c'est le cas sur Paris - Nice depuis deux ans, le classement du contre-la-montre par équipes sera établi sur le chrono du premier coureur de chaque formation, mais les temps seront enregistrés de manière individuelle pour le classement général. Le parcours de 19,7 km est tracé au coeur de Barcelone, qui avait déjà accueilli le Tour à trois reprises en 1957, 1965 et 2009, mais jamais de "grand départ". Le chrono comportera un aller-retour en bord de mer, un passage au pied de la Sagrada Familia et un final vitaminé avec la côte de Montjuic (1,1 km à 5,1%) et celle du Stade Olympique (800 m à 7%) où sera jugée l'arrivée et décerné le premier maillot jaune. La deuxième étape, également dévoilée mardi, partira de Tarragone pour finir là aussi à Barcelone après 178 km et une triple ascension de la montée du château de Montjuic (1,6 km dont 600 m à 13%). Le lendemain, le peloton s'élancera de Granollers, dans la grande périphérie de Barcelone, pour se diriger vers la France et une ville d'arrivée qui ne sera dévoilée qu'en octobre avec le reste du parcours.

Ligue des Nations dames: la Suisse en panne d'efficacité Un but et un très bon match pour Sydney Schertenleib Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY L'équipe de Suisse dames s'est inclinée 2-1 à Stavanger contre la Norvège lors de son deuxième match de Ligue des Nations. Elle a payé cash un gros manque d'efficacité. Les Suissesses ont toutefois montré un visage bien plus intéressant que lors du terne et récent 0-0 face à l'Islande. Elles ont su se montrer souvent dangereuses, mais hélas sans trouver la concrétisation et la récompense de leurs efforts. L'équipe de Pia Sundhage a en effet galvaudé de nombreuses occasions nettes, notamment par Ivelj (9e), Vallotto (27e), Maritz (63e/64e) et Beney (71e). La grande majorité des actions offensives sont venues des pieds de Schertenleib, qui a été la meilleure joueuse sur le terrain. L'attaquante de Barcelone a ponctué sa prestation en signant le 1-1 provisoire d'une frappe de loin à la 83e. Les Norvégiennes, qui avaient trouvé le poteau sur un coup franc de Reiten (30e), ont ouvert le score contre le cours du jeu par Terland (74e). Et Graham Hansen, coéquipière de Schertenleib au Barça, a donné la victoire à son équipe à la 87e. A 127 jours du match d'ouverture de l'Euro à Bâle contre... la Norvège, cette défaite n'est certes pas dramatique. Surtout que le niveau de jeu présenté a été de meilleure facture que lors des matches précédents. Mais il faudra vraiment trouver un moyen d'améliorer la finition...

MotoGP: le champion du monde a été opéré de la main gauche Jorge Martin peut faire la grimace, 2025 a mal commencé pour lui Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Jorge Martin a été opéré de sa blessure à la main gauche à Barcelone, a indiqué son équipe Aprilia. L'Espagnol, champion du monde en titre, manquera l'ouverture de la saison ce week-end en Thaïlande. "L'intervention s'est déroulée avec succès, avec l'implantation de deux vis au niveau de la fracture du radius et une au niveau du scaphoïde gauche pour stabiliser et faciliter le processus de guérison", a annoncé le constructeur italien dans un communiqué. Martin (27 ans), a subi une fracture "complexe" du radius, de quelques os du carpe gauche ainsi qu'au niveau du talon lors d'une séance d'entraînement en Espagne lundi. Le "pronostic sera évalué (...) ces prochains jours", a encore indiqué Aprilia. L'équipe n'a pas donné davantage d'information sur la durée d'indisponibilité du pilote. Nouveau coup dur Cette chute est un nouveau coup dur pour l'Espagnol, qui a rejoint Aprilia à l'intersaison après avoir remporté en novembre dernier son premier titre de champion du monde MotoGP au guidon d'une Ducati de l'équipe satellite Pramac. Déjà tombé lors des premiers essais de pré-saison début février, Martin avait dû déclarer forfait pour le reste des tests à cause d'une blessure à la main droite cette fois, qui a nécessité là aussi une opération. Il était toutefois attendu pour la manche inaugurale de la saison sur le circuit de Buriram. Pour le remplacer, l'équipe fera appel à son pilote d'essai Lorenzo Savadori, au moins pour le GP de Thaïlande. La deuxième course de l'année est prévue deux semaines plus tard, le week-end du 16 mars, en Argentine.

Clap de fin pour Fabian Frei Fabin Frei dimanche dernier au stade de Genève avec le FC Witerthour. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fabian Frei mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison annonce le FC Winterthour. Agé de 36 ans, le Thurgovien présente un riche palmarès. Recordman des matches de Super League (468) et sélectionné à 24 reprises en équipe nationale avec ses participations à l'Euro 2016 en France et à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Fabian Frei restera dans les mémoires comme un joueur de devoir essentiel au bon équilibre d'une équipe. Il entend désormais relever un dernier défi: assurer le maintien en Super League du FC WInterthour qu'il a rejoint l'été dernier. Fabian Frei fut l'un des joueurs emblématiques du FC Bâle. Un prêt fructueux au FC St. Gall alors qu'il avait 20 ans et trois saisons en Bundesliga à Mayence ont également marqué son parcours exemplaire.