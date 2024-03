Un club de Premier League sanctionné ++ Le 3x3 suisse rêve des Jeux

Nottingham Forest sanctionné d'un retrait de points Le Nottingham Forest du coach Nuno Espirito Santo est sanctionné d'un retrait de 4 points Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira La Premier League continue de sévir contre les infractions aux règles financières. Nottingham Forest a été sanctionné d'un retrait de quatre points, selon des médias britanniques concordants. Nottingham Forest avait été renvoyé en janvier devant une commission indépendante après avoir annoncé des pertes financières dépassant le montant autorisé. En Premier League, les clubs ne peuvent pas perdre plus de 105 millions de livres (environ 120 millions de francs) sur une période de trois ans. Comme Nottingham n'a été promu qu'en 2022 et que le montant est moins élevé en Championship, le championnat de deuxième division, la limite pour le club était de 61 millions de livres sur une période de trois ans jusqu'à la saison 2022/23. Nottingham Forest, classé trois points au-dessus de la zone de relégation, dispose de 14 jours pour faire appel de cette sanction. Dans une situation similaire, Everton avait obtenu un succès partiel avec son recours: sa sanction était passée de 10 à 6 points.

"On ne sait pas lorsqu'une telle situation va se représenter" Responsable du 3x3 suisse, Domenico Marcario est confronté à de multiples défis Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le 3x3 masculin helvétique est à la croisée des chemins. Admise dans deux Tournois de Qualification Olympique, l'équipe de Suisse doit concrétiser son rêve. La concurrence se fait de plus en plus grande, et la génération de la star suisse de la discipline Westher Molteni (36 ans) est plutôt en fin de cycle. "Les JO, c'est notre voeu, c'est notre souhait. C'est un rêve qui est devenu un objectif. Avec ces entraînements spécifiques, c'est vraiment du concret", explique Domenico Marcario, responsable du 3x3 à Swiss Basketball, qui a ouvert ses portes à Keystone-ATS à l'occasion de l'un des quelque 30 entraînements spécifiques programmés à Lausanne dans l'optique de ces TQO. "On a mis quelque chose en place, il y a une feuille de route, il y a un plan d'action et nous avons deux opportunités de nous qualifier pour les Jeux de Paris", poursuit le Québécois, conscient que le premier TQO (12-14 avril à Hong Kong) sera plus difficile à négocier que le troisième et dernier (16-19 mai à Debrecen). D'une part, un seul ticket pour Paris sera attribué à Hong Kong, où huit équipes seront engagées et où la Suisse figurera dans un groupe très relevé avec les Pays-Bas et l'Autriche en favoris. D'autre part, si les membres de la Team Lausanne de 3x3 sont bien présents à Beaulieu pour cette première phase de préparation, ce n'est pas le cas des joueurs engagés avec Fribourg Olympic en basket "classique". Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi étaient bien là lors du rassemblement en février. Mais pas Arnaud Cotture, qui a décliné cette convocation. Tous trois ne rentrent de toute manière pas en compte pour le TQO de Hong Kong, qui débutera six jours après la finale de Coupe de Suisse entre Olympic et les Lions de Genève. Ils seront en revanche disponibles pour la préparation au TQO prévu en mai, soit après la finale des play-off de SBL. Un défi au quotidien Si feuille de route il y a, elle reste difficile à esquisser. Entre les engagements à cinq, les tournois internationaux de 3x3 et les obligations professionnelles de ceux - nombreux - qui ne vivent pas que du basket, le coach Vladimir Ruzicic a une petite dizaine de joueurs sous ses ordres chaque lundi et chaque mardi. "Ce n'est pas toujours simple à gérer", regrette Domenico Marcario, qui a dû convoquer des internationaux M23 dans un cadre élargi comprenant aussi Brunelle Tutonda, Tshi Kashama ou Titouan Vannay. "Il y a des défis logistiques, avec des joueurs qui ne jouent qu'au 3x3, et d'autres qui évoluent en club à cinq contre cinq et ne jouent que pendant l'été au 3x3", rappelle-t-il. "Avec des tournois comme le premier TQO (réd: pour lequel la Suisse a récupéré une place initialement réservée à Israël) qui se déroulent en pleine saison de cinq contre cinq, il fallait trouver des solutions. C'est notre réalité et on en est là, avec certains joueurs qui ont pu être libérés par leur club (réd: Jonathan Dubas et Thomas Jurkovitz) et certains qui le seront plus tard", poursuit Domenico Marcario. Il s'agit de saisir pleinement cette double opportunité. "On ne sait pas lorsqu'une telle situation va se représenter. Maintenant, il faut se focaliser sur notre premier objectif, qui est de performer dans le premier TQO, et on aura ensuite une éventuelle deuxième opportunité. Mais le fait d'avoir ces deux occasions montre qu'on a mis en place les choses nécessaires pour atteindre les plus hauts sommets que sont les JO", se réjouit Domenico Marcario. Un trio indispensable Est ce l'année ou jamais pour le 3x3 masculin suisse? "Je pense que oui", répond Westher Molteni, habitué aux tracas logistiques puisqu'il vit au Tessin tout en s'entraînant à Lausanne. "Quand le 3x3 a commencé à se développer, la Suisse était en avance sur de nombreux pays, mais nous sommes désormais un peu en retard", souligne-t-il. "De plus en plus de nations ont des joueurs qui pratiquent exclusivement le 3x3, de manière professionnelle, alors qu'en Suisse le 3x3 dépend avant tout des initiatives privées. En Suisse, seuls la Team Lausanne et Montreux jouent au 3x3 toute l'année. Les autres équipes n'évoluent dans cette discipline que l'été, alors que la saison de 3x3 a déjà commencé", rappelle "King Wes". L'expérience de la Team Lausanne est d'ailleurs indispensable. Sauf accident, la Suisse alignera le trio lausannois Westher Molteni-Gilles Martin-Marco Lehmann à Hong Kong, au côté d'un quatrième homme qui reste à désigner. "Nous connaissons nos adversaires, et les avons déjà tous battus", lâche Molteni. Le Tessinois ne cache pas sa déception que tout le monde n'ait pas pleinement joué le jeu du 3x3 dès cette fin d'hiver. "La Suisse peut aller aux JO aujourd'hui, et dans l'avenir je ne vois pas vraiment d'autre option pour aller aux JO que le 3x3. C'est peut-être notre seule chance: le niveau moyen des autres pays augmente vraiment. Mais je comprends les clubs, leurs intérêts sont dans le cinq contre cinq. Et ils ont déjà fait un sacré pas en avant en libérant certains joueurs pour cette préparation", conclut-il.

Acerbi quitte le camp d'entraînement de la sélection Accusé d'insultes racistes, Francesco Acerbi a quitté l'équipe d'Italie lundi Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO Francesco Acerbi a quitté lundi le rassemblement de la sélection italienne, avant deux matches amicaux prévus aux Etats-Unis. Le défenseur est accusé d'avoir proféré une insulte raciste à l'encontre du défenseur brésilien de Naples Juan Jesus, dimanche sous le maillot de l'Inter Milan. La Fédération italienne (FIGC) a expliqué que le défenseur de l'Inter Milan, âgé de 36 ans, avait donné "sa version des faits" à ses coéquipiers en équipe nationale et au sélectionneur Luciano Spalletti "au sujet de la remarque raciste présumée". La FIGC a ajouté qu'Acerbi (34 sélections) avait déclaré qu'il "n'avait pas l'intention d'être diffamatoire, dénigrant ou raciste", mais qu'il ne ferait pas partie du groupe de 28 joueurs convoqués pour affronter le Venezuela jeudi en Floride et l'Équateur dimanche à New York dans le cadre de la préparation de l'Italie à la défense de son titre de championne d'Europe. Le défenseur central de la Roma Gianluca Mancini remplace Acerbi, qui devrait être interrogé par les autorités disciplinaires de la FIGC après que Jesus a accusé l'Italien d'avoir proféré une insulte raciste à son encontre, lors du match nul 1-1 de l'Inter contre Naples. "Acerbi m'a traité de nègre", aurait signifié le Brésilien, ancien joueur de l'Inter, à l'arbitre Federico La Penna, en montrant l'insigne "Keep Racism Out" (laissons le racisme dehors) sur son maillot. Excuses Après le match, Jesus, qui a marqué le but égalisateur de Naples en fin de rencontre, a minimisé l'incident en déclarant qu'Acerbi avait "dépassé les bornes" et assuré que les deux hommes avaient mis les choses au clair. "Il s'est excusé parce qu'il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin... ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain", a déclaré Jesus à la chaîne DAZN. Le joueur risque une suspension de dix matches, et les instances dirigeantes du foot italien peuvent demander une suspension encore plus longue si elles le jugent nécessaire. Une telle sanction pourrait mettre fin à sa saison avec son club, l'Inter, qui est sur le point de remporter son 20e titre de champion, avec la possibilité d'une prolongation de la suspension au niveau international, l'Euro commençant le 14 juin.

Scottie Scheffler conserve son titre au Players Championship Scottie Scheffler a conservé son titre au Players Championship Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le no 1 mondial Scottie Scheffler est devenu le premier golfeur du circuit PGA à conserver son titre au prestigieux tournoi du Players Championship. L'Américain a devancé d'un coup trois poursuivants, ses compatriotes Xander Schauffele, Wyndham Clark et Brian Harman, dimanche à Ponte Vedra Beach. Ces trois hommes ont menacé jusqu'au bout Scheffler, dans un final haletant. Ils devaient chacun réussir un birdie au 18e et dernier trou pour pousser Scheffler en play-off. Clark a été le plus proche d'y parvenir, mais sa balle, puttée à un peu plus de 5 mètres du drapeau, a tourné sur le rebord du trou sans y tomber. "J'ai réussi beaucoup de bons coups, fait beaucoup de bonnes choses cette semaine et c'est agréable de finir tout en haut... C'est déjà suffisamment dur de gagner un +Players+, alors réussir la passe de deux est incroyablement spécial", a commenté le vainqueur, qui a en outre souffert du cou durant tout le tournoi. Scottie Scheffler (27 ans) remporte ainsi son huitième titre sur le circuit PGA, qu'il a rejoint en 2020, le deuxième cette année, dans la foulée de sa victoire au Arnold Palmer invitational, également en Floride.

Cela se complique pour les Devils Une situation bien inconfortable pour Erik Haula (é droite) et les Devils. Image: KEYSTONE/AP/David Becker Malgré un 22e but pour Nico Hischier, New Jersey est tombé à Las Vegas. Le Champion en titre s’est imposé 3-1 devant les Devils dont la situation devient de plus en plus précaire. Pour jouer les play-off, New Jersey, toujours privé de Jonas Siegenthaler, devra reprendre à la fois 6 points sur Detroit et "avaler" au classement Washington, les Islanders, Pittsburgh et Buffalo. "Il nous faut un momentum", lâche Jake Allen. Auteur de 34 arrêts, le nouveau gardien des Devils n’a pas pu empêcher le retour des Golden Knights après l’ouverture du score de son capitaine 38’’ seulement après le début du troisième tiers. Philipp Kurashev a été l’autre buteur suisse de ce dimanche. Le Bernois a été l’un des grands artisans du succès 5-2 de Chicago face à San José avec sa 14e réussite et sa 28e passe décisive de la saison. Chicago a marqué à trois reprises en l’espace de... 83’’ dans le troisième tiers pour remporter ce duel entre les deux cancres de la Ligue. "Muet" pour un cinquième match de rang lors du large succès 6-1 de Winnipeg à Columbus, Nino Niederreiter fut l’autre Suisse victorieux de ce dimanche. Le Grison patine dans une équipe qui occupe désormais la tête de la Central Division.

Un premier end magistral pour les Suissesses Silvana Tirinzoni: une maitrise totale. Image: KEYSTONE/AP/Darren Calabrese La Suisse est toujours invaincue dans le round-robin du Championnat du monde dames de Sydney, en Nouvelle-Ecosse. La formation de Silvana Tirinzoni s'est imposée 9-3 devant l'Estonie. Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont forcé la décison d'entrée de jeu avec un magistral coup de cinq dans le premier end. Elles affronteront ce lundi la Turquie dans une rencontre qu'elles aborderont à nouveau dans la peau des grandissimes favorites.

Clint Capelka brille à L.A. Clint Capela (à droite) au duel avec son ancien coéquipier James Harden. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Clint Capela traverse le plus beau moment de sa saison. Le Genevois a été l’un des grands artisans du succès 110-93 d’Atlanta à Los Angeles face aux Clippers. Crédité d’un différentiel de +18, il a inscrit 15 points et a capté 13 rebonds pour un cinquième double double de rang. Ses 10 points et ses 10 rebonds en première période ont permis au Hawks de rejoindre les vestiaires à la pause avec une marge conséquente de 17 points (61-44). Ce 30e succès de la saison pour Atlanta tombe à pic après trois défaites de rang. Il lui offre 4 victoires d’avance sur Brooklyn dans la lutte pour la 10e place de la Conférence Est, la dernière qui ouvre les portes des play-in. Malgré les 28 points de Kawhi Leonard et les 26 de Paul George, les Clippers n’ont pas échappé à une quatrième défaite en cinq matches. Ils ont lâché prise dans un deuxième quarter perdu 30-15. Clint Capela et ses coéquipiers joueront encore à Los Angeles ce lundi. Ils affrontent les Lakers avec l’espoir de déclencher une nouvelle série vertueuse.

Carlos Alcaraz revoit la lumière Carlos Alcaraz: Indian Wells est devenu son jardin. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL MURPHY A la recherche d'un titre depuis son sacre à Wimbledon en juillet dernier, Carlos Alcaraz revoit la lumière. L'Espagnol a conservé sa couronne au Masters 1000 d'Indian Wells. Au lendemain de sa victoire sur Jannik Sinner, Carlos Alcaraz s'est, comme l'an dernier, imposé 7-6 (7/5) 6-1 en finale devant Daniil Medvedev. "J'avais de nombreux doutes avant le tournoi, avoue-t-il. Je n'étais pas certain de jouer à mon meilleur niveau, il y avait l'incertitude de ma cheville, mais finalement une fois sur le court je me suis senti de mieux en mieux après chaque match." Il avait été touché à la cheville droite il y a trois semaines à Rio pour arriver dans le désert californien sans grand repère, lui qui avait perdu en quarts à l'Open d'Australie puis en demi-finale de l'ATP 250 de Buenos Aires. "J'ai vraiment vécu des mois difficiles, poursuit-il. Gagner ce tournoi était très important. Surtout pour ma tête..." A 20 ans, Carlos Alcraraz a remporté son 13e titre, le 5e en Masters 1000. Il fera figure de favori pour le Masters 1000 de Miami qui débute ce mercredi. Ses facultés de négocier les points cruciaux d'une rencontre et de contraindre l'adversaire à jouer trop souvent le coup de trop lui ont permis de prendre la main lors de cette finale contre Medvedev. "Je n'ai pas de regrets, lâche le Russe. Il a élevé son niveau sur la fin du premier set, mais je n'ai pas pu rester à sa hauteur."

Deuxième prolongation fatale à Lausanne Dominik Egli (Daos) a trouvé la faille après plus de 20 minutes de prolongation. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Vingt-quatre heures après les victoires à domicile des ZSC Lions et de Fribourg Gottéron, Lausanne et Zoug ont perdu l'avantage de la glace après leur respective défaite contre Davos et Berne. Défait 3-2 après deux prolongations par un coriace Davos, le LHC a longtemps pensé trouver son salut grâce à ses défenseurs, auteurs de de ses deux buts de la soirée. Pénalisé dès la 35e seconde, Andrea Glauser s'est ensuite mis en belle évidence en inscrivant le premier but vaudois, un quart d'heure plus tard (16e). Sa réussite a permis de contrebalancer celle de Leon Bristedt réalisée le jour de ses 30 ans (7e). A moins de dix minutes de la fin de la partie, Lukas Frick trouait le filet défendu par Sandro Aeschlimann, d'un tir sec et précis. Sur l'action suivante, Tim Bozon était pénalisé pour une obstruction sur le gardien grison. Avec un homme en plus, les Davosiens égalisaient, par le Finlandais Aleski Mustonen, auteur, en l'occurrence de son premier but en Suisse (52e). Après 29'' lors de la deuxième prolongation, c'est finalement Dominik Egli qui a offert un premier point aussi précieux que compliqué à obtenir, aux Grisons. Lors de la première période supplémentaire Damien Riat s'était vu annuler un but marqué par un patin (77e). La défaite était évitable pour des Lausannois trop peu efficaces en power-play. Un Berne renversant De son côté, Zoug pensait avoir fait le plus dur en marquant à trois reprises lors de la période intermédiaire, contre un Berne finalement vainqueur 4-3. Menés 0-1 (but de Nemeth), les joueurs de Suisse centrale ont alors retrouvé leur allant, scorant par Michaelis, sur un missile de la ligne bleue de Martschini et par Senteler. Soudain sonnés, les Bernois ont su progressivement retrouvé leur jeu, sans jamais paniquer. Ils ont réussi eux aussi à marquer à trois reprises en un tiers, en l'occurrence le dernier. L'auteur du 4-3 décisif se nomme Tristan Scherwey. Romain Löffel a également marqué. Cette partie a été la 907e en National League de Leonardo Genoni. Contre Berne, le portier zougois a égalé le record de matches disputés par un gardien en première division, détenu jusque-là en solitaire par Reto Pavoni.

Indian Wells: Iga Swiatek s'impose en finale Iga Swiatek a été irrésistible à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO La numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek a triomphé en finale du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells en Californie. Elle a battu la Grecque Maria Sakkari en deux sets, 6-4 6-0. Swiatek (22 ans), quatre fois titrée en Grand Chelem, a remporté son deuxième titre dans le désert californien après 2022, déjà face à Sakkari. La Polonaise n'a pas perdu le moindre set en six rencontres durant le tournoi.

L'acte I de la finale a fini par sourire à La Chaux-de-Fonds Le HC Chaux-de-Fonds a dû attendre les toutes dernières minutes pour faire définitivement plier les GCK Lions. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Facile vainqueur de sa demi-finale contre Viège (4-0), La Chaux-de-Fonds a dû cravacher durant 60 minutes pour remporter l'acte I de la finale de Swiss League. Le HCC s'est finalement imposé 6-3 face aux GCK Lions. Timorés en début de partie, les Chaux-de-Fonniers ont été cueillis à froid par un but de Jarno Kärki, le meilleur compteur des play-off, dès la 28e seconde. Revenus une première fois à hauteur, via une réussite de Sondre Olden (11e), les protégés de Louis Matte se sont à nouveau fait surprendre, en rupture, à la 25e minute (but de Baechler). Juste avant puis après la seconde pause, Julien Privet (39e) et Janik Loosli (41e) permettaient au HCC de virer en tête. Un avantage une première fois annihilé par Victor Backman en power-play (50e). A la 57e, également en jeu de puissance, Toms Andersons faisait chavirer les Mélèzes de bonheur, avant que Stefan Rüegsegger (59e) et Julien Privet (60e, dans la cage vide) ne donnent une ampleur trop sévère au score.

Super League: Servette revient à égalité avec YB Un doublé pour Takuma Nishimura, mais Servette a dû se contenter d'un point Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Servette a rejoint les Young Boys en tête de la Super League au terme de la 26e journée. Les Grenat ont fait 2-2 à Lucerne alors que les Bernois se sont inclinés 2-0 à Lausanne. Sans doute un peu fatigués par leur rencontre européenne de jeudi, les Genevois n'ont pas trouvé les ressources pour arracher la victoire. Ils ont marqué par Nishimura (1re/41e pen) alors que l'équipe de Suisse centrale est revenue chaque fois grâce à Dorn (5e) et Grbic (54e). YB n'a pour sa part pas pu confirmer l'embellie constatée face à Bâle. Dans le duel des Magnin sur le banc, c'est le Lausanne-Sport de Ludovic qui a pris le meilleur sur les tenants du titre dirigés par Joël. Sène (30e/pen) et Dussenne (34e) ont donné la victoire au LS, qui a ainsi rendu un petit service au Servette.

Super League: Zurich tenu en échec par le SLO Ajdini égalise sur penalty pour le SLO Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Stade Lausanne-Ouchy a obtenu un nul méritoire 2-2 au Letzigrund contre le FC Zurich lors de la 28e journée de Super League. Les Vaudois ont su réagir après avoir rapidement été menés 2-0. Le début de la partie a en effet souri au FCZ, qui a marqué par Okita (10e) et Marchesano (19e). Mais les Zurichois n'ont pas su exploiter cette plate-forme pour obtenir les trois points. Ajdini a réduit l'écart juste avant la pause (42e) avant d'égaliser sur penalty (79e). Zurich a ainsi manqué une belle occasion de se donner un peu d'air dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre. Le club du président Canepa reste 4e avec deux points d'avance sur Saint-Gall et Winterthour.