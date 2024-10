Nouveau chef pour le ski nordique suisse ++ GP de Valence maintenu?

Ancien fondeur de haut niveau, Capol a beaucoup d'expérience et dispose d'un excellent réseau national et international. Le Grison occupe depuis deux ans et demi le poste de directeur du comité d'organisation des prochains Mondiaux de biathlon.

La tenue de l'ultime manche de l'année, sur le circuit Ricardo-Tormo, à une vingtaine de kilomètres de Valence, la région la plus durement touchée, paraît plus qu'incertaine, d'autant que les intempéries ont endommagé le site.

De Malaisie, où se tient ce week-end l'avant-dernier GP de la saison, le paddock à dominante espagnole a exprimé son soutien aux victimes, et répété que le sport passait au second plan.

Des inondations dévastatrices ont fait au moins 95 personnes et de nombreux disparus dans le sud-est de l'Espagne, et ont provoqué la sidération dans le pays, où le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi.

"Par respect pour les personnes là-bas, et en termes de logistique, je pense que la meilleure solution serait d'aller ailleurs", a déclaré l'Espagnol Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat du monde. "L'aspect éthique est le plus difficile pour moi. Disputer un Grand Prix là-bas doit être une fête. Au vu de la situation actuelle, ce n'est pas correct", a abondé son rival italien Bagnaia (Ducati).

Depuis Sepang, Jorge Martin et Francesco Bagnaia ont dit qu'ils préféraient ne pas courir à Valence pour que le focus soit mis sur des choses plus importantes après les inondations

Kevin Fiala savoure quant à lui sa revanche. Ecarté de l'effectif de Los Angeles la veille face à San Jose par mesure disciplinaire, l'attaquant saint-gallois a réussi son 5e but - le 5-1 à la 47e - et son 3e assist dans cet exercice 2024/25 au cours d'une partie remportée 6-3 par les Kings face aux Vegas Golden Knights.

Nino Niederreiter et les Jets ont quant à eux parfaitement su rebondir, deux jours après avoir subi leur première défaite de la saison face à Toronto. Le Grison a marqué son 5e but de la saison dans un match gagné 6-2 par Winnipeg à Detroit. Il a trouvé la faille après 10'' de jeu au troisième tiers pour le 4-2.

Dans le dernier match de la soirée, Saint-Gall et Winterthour se sont séparés sur un nul 2-2. Les visiteurs ont ouvert le score par Di Giusto (20e) avant les buts des Brodeurs inscrits par Toma (45e) et Akolo (65e). Bajrami a permis à la lanterne rouge de repartir avec un point (70e).

Bencic n'avait plus joué de match depuis 415 jours et le tournoi WTA de San Diego. Ensuite, elle a mis au monde en avril de cette année son premier enfant, une fille. Elle a pour objectif de retrouver le tour principal en janvier prochain en Australie.

Belinda Bencic a réussi son retour à la compétition après plus d'un an d'absence. Au tournoi ITF de Hambourg, la championne olympique 2021 a battu la Russe Julia Avdeeva (WTA 238) 6-3 6-1.

Un milliard d'euros investis dans le foot féminin d'ici 2030

L'UEFA a promis d'investir un milliard d'euros pour développer le foot féminin d'ici 2030. Elle entend cibler à la fois la pratique de base, la professionnalisation du haut niveau et l'affluence.

Baptisé "Unstoppable", ce programme est le deuxième dédié aux footballeuses après une première stratégie annoncée en 2019 et qui a accompagné une croissance des revenus, des pratiquantes et des audiences sur tout le continent.

Pour poursuivre sur cette lancée, l'instance européenne identifie des besoins de formation "des joueuses, des entraîneures et des arbitres de qualité et en nombre suffisant", de professionnalisation des ligues et de développement commercial des compétitions.

Elle vise aussi la montée en puissance d'une "culture des supporters", pour "traduire les pics d'affluence et d'audience en chiffres plus élevés sur l'ensemble de la saison", un chantier incontournable pour remplir plus régulièrement les stades.

L'instance s'engage à investir dans ce plan "un milliard d'euros issu des revenus des compétitions" et de ses propres réserves "dans des initiatives de football féminin", à soutenir les projets des fédérations nationales pour le football de base et à transformer ses compétitions.

La plus prestigieuse d'entre elles pour les clubs, la Ligue des champions féminine, inaugurera d'ailleurs en 2025/2026 une nouvelle formule calquée sur celle de la Ligue des champions masculine en vigueur cette saison, avec un mini-championnat à 18 équipes remplaçant la phase de poules.

A l'image de l'Europa League et de la Conférence League, l'instance européenne va également lancer la saison prochaine "une deuxième compétition interclubs féminine", juste après l'Euro féminin en Suisse du 2 au 27 juillet 2025.

D'ici 2030, l'UEFA vise "six championnats entièrement professionnels et 5000 joueuses professionnelles sur le continent", contre respectivement trois championnats et 3049 joueuses pro aujourd'hui, et veut faire du football "le sport d'équipe le plus populaire auprès des femmes et des filles dans tous les pays d'Europe".