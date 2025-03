Nouveau succès des Suissesses ++ Omlin blessé

Mondiaux dames: nouveau succès des Suissesses Silvana Tirinzoni: une victoire de plus Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Le CC Aarau reste invaincu aux Mondiaux à Uijeongbu. Silvana Tirinzoni et son équipe ont battu la Corée du Sud, pays organisateur, 9-6 mardi pour signer un sixième succès consécutif. Le quatuor suisse composé de Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont su bien réagir après avoir été mené 3-0 après le 3e end. Un coup de deux au 6e end, puis deux pierres volées au suivant ont remis les Argoviennes dans le bon sens. Les derniers ends ont été très serrés, et il a fallu parfois mesurer les pierres pour déterminer qui marquait le point. Les Suissesses avaient un coup d'avance avant l'ultime end, mais elles n'avaient pas le bénéfice de la dernière pierre. Mais les Coréennes n'ont pas su en profiter et leurs adversaires ont encore volé deux pierres pour l'emporter finalement 9-6. La Suisse affrontera encore l'Italie mardi plus tard dans la journée.

Borussia Mönchengladbach: nouvelle pause forcée pour Jonas Omlin Nouvelle blessure pour Jonas Omlin Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La malchance s'acharne sur Jonas Omlin. Le gardien suisse de Borussia Mönchengladbach va devoir observer une nouvelle pause en raison d'une blessure musculaire aux adducteurs. Omlin (31 ans) a été touché lors du succès de son club 4-2 samedi sur la pelouse du Werder Brême. Il a dû être remplacé à une vingtaine de minutes de la fin du match. Le Suisse sera "vraisemblablement absent durant les prochaines rencontres", a écrit le Borussia sur sa page internet. Jonas Omlin avait déjà manqué deux mois l'automne dernier en raison d'une blessure à un mollet. La saison dernière, une blessure à une épaule l'avait aussi mis sur le flanc pour une longue période.

Une 52e défaite pour les Washington Wizards Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi la loi de Portland lundi Image: KEYSTONE/AP/Craig Mitchelldyer Washington n'est pas parvenu à décrocher une troisième victoire consécutive lundi en NBA. Les Wizards de Kyshawn George se sont inclinés 112-97 sur le parquet des Portland Trail Blazers. Le "rookie" valaisan Kyshawn George a une nouvelle fois livré la marchandise, réussissant 11 points (à 5/11 au tir) et 3 rebonds. Mais les Wizards n'ont pas trouvé la solution pour freiner le shooteur de Portland Anfernee Simons (30 points). Washington, qui affiche le moins bon bilan de la Conférence Est avec 15 succès pour 52 défaites, bouclera un long "road trip" (sept matches de suite à l'extérieur) mercredi. Les Wizards iront se frotter au Utah Jazz, dernier de la Conférence Ouest avec 15 victoires également mais déjà 54 défaites.

New Jersey s'impose 2-1 à Columbus Meier (28) et Hischier (13) se sont associés sur le premier but des Devils lundi Image: KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar New Jersey a cueilli lundi un succès précieux dans la lutte pour une place en play-off de NHL. Les Devils se sont imposés 2-1 sur la glace de Columbus, grâce notamment à un but de Timo Meier. L'Appenzellois a ouvert la marque après 33'35, avec un assist de son capitaine valaisan Nico Hischier, alors que le Suédois Jesper Bratt a doublé la mise 39 secondes plus tard. Le portier des Devils Jake Allen a fait le reste du travail en effectuant 45 arrêts, dont 23 dans un dernier tiers où il a capitulé une fois. Timo Meier est ainsi devenu le troisième Suisse à atteindre une septième fois la barre des 20 buts en une saison, après Nino Niederreiter et Kevin Fiala. Il en est à 45 points durant cet exercice 2024/25, contre 53 pour Nico Hischier qui a quant à lui marqué 28 buts. Cette victoire, la quatrième dans leurs cinq derniers matches, permet par ailleurs aux Devils (3es de la Metropolitan Division) de prendre 6 longueurs d'avance sur les Blue Jackets (5es de cette Division). New Jersey affiche en outre 4 points de plus que les New York Rangers, 4es de cette même Division. Kevin Fiala s'est également illustré lundi, en vain. Le St-Gallois des Kings a réussi un assist au cours d'un match perdu 3-1 par Los Angeles sur la glace de Minnesota. La franchise de L.A., qui avait gagné ses cinq matches précédents, reste solidement installée à la 3e place de la Pacific Division.

Deux nouveaux soldats pour sauver le commandant Yakin L’’automne scellera le destin de Murat Yakin ! Le sélectionneur jouera sa tête lors des six matches du tour préliminaire de la Coupe du monde contre le Kosovo, la Slovénie et la Suède. Murat Yakin sait fort bien que le magnifique parcours à l’Euro 2024 ne lui offre pas l’immunité.S’il court jusqu’en 2028, son contrat peut être, en effet, résilié en cas de non-qualification pour la Coupe du monde 2026. Nul doute que si la Suisse devait manquer ce rendez-vous, la situation de Murat Yakin deviendrait intenable. L’échec n’est pas une option pour le Bâlois. Un nouvel équilibre à trouver Murat Yakin mesure pleinement l’ampleur de la tâche qui l’attend. D’ici le mois de septembre, il doit trouver en premier lieu un nouvel équilibre en défense. Si Manuel Akanji et l’éternel Ricardo Rodriguez sont toujours indiscutables, le sélectionneur est à la recherche d’un nouveau latéral droit et du joueur qui formera le binôme dans l’axe avec Akanji. A Faro où l’équipe de Suisse est rassemblée depuis lundi pour préparer les rencontres amicales de vendredi à Belfast contre l’Irlande du Nord et de mardi prochain à St-Gall contre le Luxembourg, Murat Yakin aura un œil particulier sur Lucas Blondel et sur Stefan Gartenmann, deux des quatre néophytes qu’il a convoqués pour ce premier rassemblement de l’année avec Isaac Schmidt et Alvyn Sanches. Deux hommes qui partagent la particularité de n’avoir jamais vécu en Suisse... L'ombre de Lichtsteiner Titulaire à Boca Juniors, l’une des plus grandes équipes d’Amérique du Sud, Lucas Blondel (28 ans) a vraiment le profil idéal pour devenir le nouveau latéral droit de l’équipe de Suisse. Malgré les performances parfois brillantes de Silvan Widmer et le récent intérim d’Edimilson Fernandes, l’ombre de Stefan Lichtsteiner plane toujours sur ce poste. En la personne de Lucas Blondel, Murat Yakin est convaincu d’avoir trouvé "la" solution. Fabian Schär à la retraite et Nico Elvedi toujours écarté, Murat Yakin s’est tourné vers Stefan Gartenmann pour tenter un autre "coup". Le Danois au passeport suisse de Ferencvaros est âgé de 28 ans tout comme Lucas Blondel. Arrivé en Hongrie l’été dernier après une saison à Aberdeen, Stefan Gartenmann a une carte à jouer dans la mesure où Murat Yakin n’a jamais vraiment été un grand fan de Cédric Zesiger, même si les dernières performances du Seelandais à Augsbourg sont vraiment impressionnantes, et où Eray Comert traverse une saison noire avec Valladolid, "lanterne rouge" de la Liga. Aurèle Amenda et Albian Hajdari, également retenus pour ce rassemblement, sont plutôt des paris pour l’avenir. Le bonjour d'Alexander Isak Lucas Blondel et Stefan Gartenmann devraient bénéficier d’un temps de jeu important à Belfast et/ou à St. Gall. Si les deux livrent la marchandise, ils enlèveront une belle épine du pied à Murat Yakin. Sans une défense de fer, la Suisse ne pourra rien espérer lors de sa campagne d’automne. Chaque but inscrit par le Suédois Alexander Isak sous le maillot de Newcaste, dont le dernier dimanche contre Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue, corrobore ce constat.

Théo Rochette: un premier triplé pour une victoire sans prix Théo Rochette: l'homme du match. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a repris la main. Battus samedi en prolongation dans l’Emmental, les Vaudois ont remporté l’Acte III sur leur glace pour mener 2-1 dans leur série contre Langnau. Ils se sont imposés 4-2 grâce à un triplé de Théo Rochette, le premier d’une carrière qui s’annonce vraiment magnifique. L’attaquant international s’avance bien comme le grand homme de cette série. Il a ouvert le score à la 7e avant d’inscrire le 3-1 à la 37e sur une séquence à 4 contre 5 et de sceller ce match dans la cage vide. Le superbe numéro Jason Fuchs pour le 2-0 fut également l’un des moments forts de la rencontre. Revenu à 2-1 puis à 3-2, Langnau n’a rien lâché. Toujours sans Stéphane Charlin, le MVP de la saison régulière, les Bernois ont signifié dans cette Acte III que cette série, même si Lausanne a pris une première option que l’on peut juger de "sérieuse", était loin d’être jouée. Ils ont, ainsi, payé cash à la fois leur manque d’efficience dans le jeu de puissance et les erreurs individuelles du capitaine Harri Pesonen et du gardien Luca Boltshauser sur les deux premiers buts. 3-0 pour Zurich Tout semble dit, en revanche, dans la série qui oppose les Zurich Lions à Kloten. Champions en titre, les Lions mènent 3-0 dans ce quart de finale. Ils se sont imposés 1-0 lors de l’Acte III grâce à une réussite de Patrick Geering à la 48e qui a longtemps été scrutée à la vidéo par les arbitres. Comme samedi dernier, Simon Hrubec a fêté un blanchissage. Il semble qu’il sera bien difficile de marquer un but aux Lions lors de ces séries finales... Pour l’instant, ils n’en ont concédé qu’un seul en trois rencontres. Cette victoire a toutefois été ternie par le mauvais geste de Christian Marti. Le défenseur du Z a été sanctionné lors du tiers intermédiaire d’une pénalité de match pour une charge sur la tête de Rafael Meier. A cinq contre quatre pendant cinq minutes après l’expulsion de Marti, Kloten n’a pas su saisir sa chance. Sa dernière sans doute.

Ajoie a fait la moitié du chemin Pierre-Edouard Bellemare inquiète le gardien Adam Huska. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie est en passe d’assurer sa place au sein de l’élite. Il a doublé la mise face à Lugano pour mener 2-0 dans un playout qui ne servira à rien si Viège s’incline en finale de la Swiss League. Sur sa glace de Porrentruy, les Jurassiens ont renversé la table dans le troisième tiers temps. Menés 1-0 après 40 minutes de jeu, ils ont égalisé par T.J. Brennan à 5 contre 3 avant de prendre l’avantage par Matteo Romanenghi à la 52e. Jonathan Hazen a marqué dans la cage vide à 38’’ de la sirène pour libérer les 3636 spectateurs présents. Auteur de 25 arrêts, Benjamin Conz a, une fois encore, été déterminant dans sa cage. A Lugano, la titularisation d’Adam Huska pour Niklas Schlegel, très critiqué après l’Acte I, n’a pas eu l’effet espéré. Le portier tchèque endosse d'ailleurs une part de responsabilité sur le but de Romanenghi.

Zeki Amdouni et Simon Sohm renoncent Zeki Amdouni: un forfait de taille pour Murat Yakin. Image: KEYSTONE/EPA LUSA/FILIPE AMORIM Murat Yakin doit déplorer deux forfaits lors du premier jour du rassemblement de l’équipe de Suisse à Faro. Zeki Amdouni et Simon Sohm n’ont pas fait le déplacement au Portugal. L’attaquant de Benfica et le demi de Parme souffrent de problèmes musculaires. Ils ne seront pas remplacés. Murat Yakin pourra toujours s’appuyer sur un large de cadre de 24 joueurs pour les deux rencontres amicales contre l’Irlande du Nord vendredi à Belfast et le Luxembourg mardi prochain à St-Gall.

Rory McIlroy remporte son 2e Players Championship Rory McIlroy a remporté son 2e Players Championship Image: KEYSTONE/AP Rory McIlroy a remporté lundi pour la deuxième fois le Players Championship, après 2019. Le Nord-irlandais a battu en play-off l'Américain J.J. Spaun sur le parcours du TPC Sawgrass en Floride. La météo avait empêché les deux joueurs de se départager dimanche soir à l'issue du quatrième tour. Lundi, McIlroy s'est montré solide sur les trois trous de play-off quand son adversaire a perdu pied, notamment sur le par 3 du 17, le deuxième trou de ce barrage, où Spaun a concédé un triple bogey.

Bach dit partir "très détendu" après 12 ans de présidence Thomas Bach va quitter son poste "très détendu" Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Le président du CIO Thomas Bach a dit lundi quitter son poste "très détendu", estimant être "en paix" avec lui-même après avoir "donné" à l'olympisme. Son successeur doit être choisi jeudi. Interrogé sur son état d'esprit avant d'aborder ses derniers jours à son poste, Thomas Bach s'est dit "très détendu", notamment car il n'a "jamais eu sur (son) bureau de problème existentiel pour le mouvement olympique ou pour les Jeux", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à Costa Navarino, en Grèce, où se réunissent les membres du CIO pendant trois jours. "J'ai le sentiment d'avoir donné au mouvement olympique. En Allemand, on dirait +je suis en paix avec moi-même+", a-t-il ajouté. Si le Bavarois de 71 ans passera officiellement la main le 23 juin, son successeur sera connu dès jeudi à l'issue d'une élection qui s'annonce aussi historique qu'indécise. Avec le Français David Lappartient et ses six adversaires, dont l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Junior et le Britannique Sebastian Coe, jamais le CIO n'avait vu autant de candidats s'affronter en 130 ans d'existence. "Ce que je me sens obligé de dire à propos du profil de mon successeur, je l'ai déjà dit", a expliqué Thomas Bach, sans vouloir donner de nom. Plusieurs médias assurent qu'officieusement l'Allemand soutient la seule femme candidate, la Sud-Africaine Kirsty Coventry. "Il fait tout pour que ce soit elle", a récemment confié à l'AFP un membre du CIO sous couvert d'anonymat. "Je pense que c'est le bon moment, parce que c'est une ère nouvelle qui réclame de nouveaux leaders", a-t-il dit.

Cinq sur cinq pour les Suissesses au Mondial en Corée Silvana Tirinzoni et son équipe ont gagné leurs cinq premiers matches dans le Mondial 2025 Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man L'équipe de Suisse dames a poursuivi son sans faute lundi dans le championnat du monde d'Uijeongbu en Corée du Sud. Le CC Aarau a successivement battu le Japon (9-5) puis l'Ecosse (6-5). La skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont souffert pour rester invaincues après cinq matches. Elles se sont retrouvées menées 2-0, 3-1 et 4-3 par l'Ecosse avant d'obtenir le point de la victoire dans un dernier end où elles bénéficiaient de l'avantage de la dernière pierre. Les quadruples championnes du monde et médaillées d'argent du Mondial 2024 avaient fait plus rapidement la différence face aux Nippones, qui avaient abandonné après neuf manches plus tôt dans la journée. Elles avaient en effet "volé" trois pierres dans le troisième end pour mener 5-1. Un premier choc figurera au programme de mardi pour Silvana Tirinzoni et Cie. Elles se frotteront à la seule autre équipe encore invaincue dans ces joutes, la Corée du Sud, qui a également gagné ses cinq premiers matches.

Atlanta battu pour la 6e fois de suite à Brooklyn Cameron Johnson (2) a brillé dimanche face à Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Atlanta n'est décidément pas à l'aise à Brooklyn. Les Hawks ont subi dimanche leur sixième défaite consécutive sur le parquet des Nets, s'inclinant 122-114. Privés de Clint Capela, toujours en congé parental, les Hawks ont cédé dans le dernier quart-temps. Ils ont encaissé un partiel de 10-0 qui a permis aux Brooklyn Nets de prendre 11 points d'avance à 6'56 de la fin (109-98). L'homme du match fut l'ailier des Nets Cameron Johnson, auteur de 28 points, 7 assists et 4 rebonds. Trae Young a quant à lui compilé 28 points et 12 passes décisives pour Atlanta, qui a concédé un deuxième revers d'affilée après avoir gagné quatre matches de suite. A noter par ailleurs que le Magic d'Orlando a battu Cleveland (108-103), meilleure équipe de la Ligue, pour mettre fin à la série de 16 victoires consécutives des Cavaliers. Leader de la Conférence Ouest, le Thunder d'Oklahoma City a pour sa part dominé les Milwaukee Bucks 121-105 dimanche.

Winnipeg s'impose en prolongation à Seattle La joie des Jets, vainqueurs en prolongation dimanche à Seattle Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Winnipeg a cueilli dimanche son troisième succès d'affilée en NHL. Les Jets de Nino Niederreiter, qui ont battu Seattle 3-2 après prolongation, affichent le meilleur bilan de la Ligue avec 2 points d'avance - et un match de plus - que les Washington Capitals. Les Jets ont renversé une situation compromise sur la glace du Kraken, qui menait 2-0 après 15'23. Ils ont pu égaliser à 2-2 dès la 32e minute, grâce au 36e but de la saison de Kyle Connor, et ont passé l'épaule sur une réussite de leur défenseur Dylan Samberg après 1'47 en "overtime". Nino Niederreiter est une nouvelle fois resté discret dans cette partie. L'attaquant grison n'a pas marqué le moindre but dans ses 13 derniers matches. Et durant ces 13 matches, il n'a réussi qu'un seul point, un assist qui lui a permis d'atteindre la barre des 30 points dans cet exercice 2024/25. Deux autres Suisses étaient engagés dimanche en NHL. Les Vancouver Canucks du Zurichois Pius Suter, qui couchaient sur deux succès de rang, se sont inclinés 3-1 face au Utah Hockey Club. Ils conservent la 8e place de la Conférence Ouest, mais à égalité avec St. Louis (9e) et avec seulement 2 points d'avance sur Calgary (10e). Deuxièmes de la Conférence Ouest - mais avec 11 longueurs de retard sur les Jets, les Dallas Stars du Soleurois Lian Bichsel ont également connu la défaite, la troisième dans leurs quatre dernières sorties. La franchise texane a été battue 4-3 après prolongation sur la glace de l'Avalanche du Colorado.

Draper remporte son premier Masters 1000 Jack Draper a remporté son premier Masters 1000 dimanche à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Jack Draper a cueilli dimanche à Indian Wells son premier titre dans un Masters 1000. Le Britannique a sèchement battu le Danois Holger Rune 6-2 6-2 en finale. Tombeur du double tenant du titre Carlos Alcaraz (ATP 3) en demi-finale, Jack Draper (23 ans) a parfaitement maîtrisé son sujet dimanche dans le désert californien. Le gaucher n'a pas eu à faire face à une seule balle de break. "Je suis juste tellement reconnaissant et heureux d'être ici, de pouvoir jouer, d'avoir un corps en bonne santé et de me sentir bien dans ma tête", a souligné le Britannique, dont le début de saison a été compliqué par une blessure récurrente à la hanche. "C'est émouvant de savoir tout ce que j'ai enduré et tout ce que j'ai fait, et d'être ici maintenant et dire que je serai numéro sept mondial lundi, je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi", a-t-il résumé. Jack Draper figure en effet pour la première fois dans le top 10 du classement ATP ce lundi, au 7e rang. Il a conquis dimanche son troisième titre sur le circuit principal, le premier de l'année, un mois après avoir échoué en finale à Doha.