Novak Djokovic en veut encore ++ Siegenthaler buteur

Novak Djokovic a encore faim de titres Novak Djokovic, ici lors d'un tournoi d'exhibition à Ryad en octobre, veut revenir en force dès le début de la saison 2025 (archives). Image: KEYSTONE/EPA/STR Absent des ATP Finals en raison d'une blessure, Novak Djokovic a mis fin à sa saison 2024. Il prévient toutefois: il veut à nouveau triompher en Grand Chelem et à l'Open d'Australie en ligne de mire. De passage à Belgrade pour assister à un match d'Euroligue de basket entre l'Etoile rouge et l'Alba Berlin (victoire 92-71 des Serbes), "Nole" a été longuement ovationné par le public. Il a ensuite répondu aux questions de la chaîne de télévision Sport Klub. "Je suis toujours concentré sur le tennis!", a-t-il assuré. "Je vais être à fond pendant l'intersaison et on repart pour un tour. J'avais juste besoin de recharger les batteries et de retrouver un peu de fraîcheur après une année épuisante", a ajouté celui qui a complété son formidable palmarès en 2024 en décrochant l'or olympique. "Je vais jouer dès la première semaine de la saison 2025, je ne suis juste pas sûr du lieu encore. Puis, évidemment, à l'Open d'Australie", a encore dit Djokovic, qui visera sans doute un 25e titre du Grand Chelem, record absolu hommes et femmes confondus.

Jonas Siegenthaler marque son premier but de la saison La joie de Jonas Siegenthaler après son but marqué face aux Canadiens de Montréal. Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Jonas Siegenthaler a débloqué son compteur but cette saison à l'occasion de la victoire jeudi des New Jersey Devils contre Montréal (5-3). Il n'avait plus marqué depuis décembre 2023 en NHL. Le défenseur zurichois des Devils a repris victorieusement un puck en retrait du Finlandais Erik Haula à la 31e minute de jeu pour marquer le 3-1. Les Devils ont ensuite assuré leur 9e victoire de l'exercice grâce à Jack Hughes et Jesper Bratt. Timo Meier et Nico Hischier n'ont pas, pour leur part, noirci la feuille des compteurs. A Newark, Siegenthaler a inscrit son 10e but en carrière dans la prestigieuse ligue nord-américaine (9 en saison régulière, 1 en play-off). Le dernier remontait au 21 décembre 2023 et une défaite 6-3 à Edmonton. 13e victoire de Winnipeg De leur côté, Winnipeg et Nino Niederreiter ont poursuivi sur leur lancée en s'imposant à domicile face à Colorado (1-0). Un but du Canadien Gabriel Vilardi après 66 secondes de jeu a suffi aux Jets pour signer un 13e succès en 14 matches. La grise mine se poursuit en revanche pour Roman Josi et Nashville, battus 6-2 en Floride, face aux Panthers champions en titre. Janis Moser et Tampa Bay (défaits 2-1 après les tirs au but par Philadelphie) et les Blackhawks de Philipp Kurashev (battus 3-1 à Dallas) ont également été sevrés de points et de victoire jeudi. Enfin, le "derby" suisse opposant les Los Angeles Kings de Kevin Fiala aux Vancouver Canucks de Pius Suter a tourné en faveur du second (4-2). Mais les deux attaquants suisses n'ont pas été décisifs.

Record du monde: "Cela sonne très bien", se réjouit Noè Ponti Noè Ponti (23 ans) revient d'Asie avec le moral au beau fixe. Le Tessinois a enchaîné les victoires en Coupe du monde à Shanghai, Incheon et Singapour. Il a établi au passage deux records du monde sur 50 m papillon et un record d'Europe sur 100 m papillon. Un jour après être rentré en Suisse, Ponti a rejoint Macolin pour y accomplir l'école de recrues réservée aux sportifs d'élite. Il a accordé un entretien à Keystone-ATS. Noè Ponti, quelles émotions retenez-vous de ces dernières semaines en Asie? "Cela a été une superbe expérience, l'une des meilleures de ma vie. Beaucoup de choses se sont passées, j'ai beaucoup gagné et battu des records. Des milliers d'émotions, je dirais! En plus, j'ai rencontré de nouveaux amis et connu énormément de gens. C'était juste super." Vous vous êtes mesuré avec Léon Marchand et avez bien supporté la comparaison avec le quadruple champion olympique. Etre au niveau d'un tel champion, c'est ce pour quoi vous vous entraînez, non? "Cela aurait été mieux si cela avait aussi été le cas à Paris. Mais évidemment, ces dernières semaines ont fait du bien. Léon est en ce moment l'un des meilleurs athlètes du monde, pas seulement en natation. J'ai été très proche de lui, et on a même gagné une course ex-aequo. Pouvoir nager contre les meilleurs du monde, cela m'a procuré énormément de plaisir." Un record attendu A Shanghai, lors de la première étape de Coupe du monde, vous avez directement battu le record du monde du 50 m papillon. Avez-vous immédiatement remarqué l'ampleur de l'exploit? "Je connaissais le record, parce que je pensais à ce chrono depuis un an, voire un peu plus. Je savais que cela pouvait arriver cette année. Quand j'ai tapé à l'arrivée, j'ai vu le temps de 21''67 s'inscrire sur l'écran. J'ai tout de suite pensé, ok super, record du monde!" Qu'un nageur suisse soit détenteur d'un record du monde, c'est quelque chose de très rare. Le dernier était Dano Halsall sur 50 m libre en 1985... "La pensée d'être en possession d'un record du monde et de pouvoir dire que je suis le plus rapide du monde sur cette distance, cela me semble effectivement un peu fou. C'est difficile d'exprimer par des mots ce qu'on peut ressentir: mon meilleur chrono constitue le record du monde. Wow, cela sonne très bien! Mais cela signifie aussi en même temps que je dois m'entraîner pour continuer à m'améliorer, car sinon les autres nageurs vont me reprendre le record." Cela n'arrive presque jamais Vous avez dit avoir pensé à ce record depuis plus d'un an. Pas tous les Suisses expriment de telles grandes ambitions. "On pourrait penser que la Suisse est un petit pays et n'a pas beaucoup de nageurs. Mais récemment, il y en a eu quelques bons parmi eux. Mais c'est clair: un Suisse qui bat un record du monde, cela n'arrive pas tous les jours, en fait presque jamais! C'est pourquoi je suis juste heureux d'avoir été l'un des premiers à le faire. J'espère que j'en battrai d'autres à l'avenir." Vous avez ensuite battu votre premier record du monde 14 jours plus tard à Singapour, et nettement. "En conclusion de ces compétitions, j'ai nagé en 21''50. Cela a été une course parfaite. Au total, j'ai abaissé le record de 25 centièmes. C'est énorme sur un 50 mètres. Mais je pense que je peux aller encore plus vite." Parce que vous ne vous êtes pas énormément entraîné avant ces compétitions automnales? "Je pourrais être en meilleure forme, oui. Avant la première étape de Coupe du monde à Shanghai, je n'avais repris l'entraînement que depuis trois ou quatre semaines. Après les Jeux olympiques, j'ai fait une pause d'un mois et demi." Pause bénéfique pour la tête Vous avez donc retrouvé les bassins aux alentours du 20 septembre? "Oui, et j'ai commencé en douceur avec un entraînement par jour. Les sensations dans l'eau ont été tout de suite là. Je ne m'étais pas fixé de grands objectifs pour la Coupe du monde, parce que je savais ne pas être dans une forme optimale. Mais pour la tête, cette longue pause a été très bénéfique. J'étais détendu avant les courses, sans aucune pression. On peut juste nager vite dans de telles conditions." Vous évoquez la pression et le fait d'être détendu. Est-ce peut-être une des leçons que vous avez tirée de Paris? "Quand tu perds, tu apprends toujours quelque chose. Tu sais après que tu aurais pu faire mieux. La quatrième et la cinquième place (sur 100 et 200 papillon (NDLR), ce n'était pas ce que je voulais à Paris. Mais je pense que des milliers de sportifs signeraient pour obtenir un quatrième rang aux JO. Cependant, quand tu as déjà une médaille olympique (bronze sur 100 m papillon à Tokyo en 2021/NDLR), ton but n'est pas de finir quatrième. Tu veux gagner. Cela doit être ainsi, car sinon cela n'aurait aucun sens de continuer à nager. Et même si je n'ai pas atteint ce que je voulais à Paris, j'ai quand même très bien nagé." Deux ans pour faire des essais Après les JO, quel bilan détaillé avez-vous tiré? "La pause a été importante et m'a permis de réfléchir à tout cela, En septembre, j'ai rencontré mes entraîneurs et on a parlé à coeur ouvert. Je leur ai dit ce qui n'avait pas fonctionné, selon moi, et ce qu'on pouvait améliorer. Ils ont eu les mêmes conclusions." Concrètement, qu'allez-vous changer? "Lors des deux prochaines années, on va essayer quelques nouveautés à l'entraînement. On veut trouver de nouvelles incitations. L'objectif sera de déterminer avec précision ce qu'il faudra faire lors des deux ans avant Los Angeles 2028. Dans cette phase, il n'y aura plus de place pour des erreurs. Mais je pense qu'on aura le temps de faire des essais ces deux prochaines années.

St-Gall gagne à Belfast Lukas Görtler et Hugo Vandermersch célèbrent le 1-1 Image: KEYSTONE/EPA/MARK MARLOW St-Gall a remporté jeudi à Belfast sa première victoire dans la phase de ligue de la Conference League. Les Brodeurs se sont imposés 2-1 face à Larne lors de la 3e journée. 28% de possession de balle, un tir cadré, voilà ce qu'a montré Larne à domicile. Et dire que ce sont les Nord-Irlandais qui ont ouvert le score à la 4e! Il faut toutefois dire que ce fut un autogoal malheureux de Diaby. Le Saint-Gallois ont dû attendre la 29e pour égaliser par Lukas Görtler. Et la 79e pour passer devant grâce au Français Hugo Vandermersch sur une belle passe de Christian Witzig. Ce succès permet aux hommes d'Enrico Maassen de lancer leur phase de ligue après la baffe (6-2) subie contre Bruges et la défaite 4-2 devant la Fiorentina.

Une première (lourde) défaite pour Lugano La joie des joueurs du FK TSC, qui ont dominé Lugano 4-1 jeudi Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le FC Lugano a concédé jeudi sa première défaite dans la phase de ligue de la Conference League. Les Tessinois se sont lourdement inclinés (4-1) à Backa Topola face au FK TSC lors de la 3e journée. Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les joueurs de Mattia Croci-Torti espéraient poursuivre leur sans-faute face à l'actuel 9e du championnat de Serbie. Ils ont d'ailleurs très vite montré de bonnes intentions avec un tir armé - mais bloqué par Steffen - dans la surface adverse par Dos Santos après moins de 50 secondes de jeu. Les choses se sont toutefois rapidement gâtées, Backa Topola monopolisant le ballon dans la première demi-heure grâce notamment à un pressing très haut. Et l'ouverture du score est tombée dès la 4e minute sur une somptueuse demi-volée de Petar Stanic qui n'a laissé aucune chance au portier luganais Amir Saipi. Le FK TSC a ensuite enchaîné les occasions nettes. Mais Saipi a mis son veto avec notamment deux parades décisives sur des tirs de Stanic et d'Ifet Dakovac à la 27e. Et Lugano a peu à peu sorti la tête de l'eau, avec une première véritable occasion - et un but annulé pour un hors-jeu - à la 32e. Mais le co-leader de la Super League a payé cash ses errements. Une remise de la tête complètement ratée par Hajdari a ainsi permis à Milos Pantovic de signer le 2-0 (59e). Et les Luganais ont témoigné d'un relâchement coupable après le 2-1, inscrit par Hadj Mahmoud (61e): Stanic a marqué le 3-1 quelque septante secondes plus tard, armant un nouveau tir imparable au coeur d'une défense apathique. Réaction attendue face à La Gantoise Cette défaite, scellée après un doublé de Pantovic (83e) qui a assuré le premier succès de son équipe sur la scène européenne, constitue un coup d'arrêt plutôt inattendu pour Lugano. Mais la formation tessinoise, qui accueillera La Gantoise à Thoune le 28 novembre lors de la 4e journée, reste bien placée pour disputer au moins les barrages d'accession aux 8es de finale.

La Suisse s'incline sur un coup de Salo Damien Riat et la Suisse se sont inclinés à Helsinki pour le début de la Karjala Cup Image: KEYSTONE/AP/Antti Aimo-Koivisto La Suisse a commencé la Karjala Cup par une défaite. Les joueurs de Patrick Fischer se sont inclinés 3-2 ap à Helsinki sur une réussite de Robin Salo. Saison différente mais résultat similaire. Comme l'an dernier, l'équipe de Suisse n'a pas réussi à surprendre la Finlande chez elle. Mais contrairement à 2023, elle n'est vraiment pas passée loin. Cette Suisse version fin 2024 semble avoir conservé les attributs de l'équipe vice-championne du monde en mai, même si on le sait, sans les joueurs de NHL et aussi tôt dans la saison, ce n'est pas pareil. Toujours est-il que les Helvètes ont su faire le dos rond devant Stéphane Charlin pendant la première période, tout en se montrant dangereux, notamment par Theo Rochette qui a manqué un face-à-face avec Harri Säteri lors du premier vingt. Et lors du tiers médian, ils ont su tromper à deux reprises le gardien de Bienne. C'est tout d'abord le Genevois Giancarlo Chanton qui a inscrit son premier but (28e) à sa première sélection, bien aidé il faut l'avouer par Säteri qui s'est fourvoyé alors que le tir du défenseur grenat est venu de derrière la ligne de but. Et à la 38e, c'est Fabrice Herzog qui a profité d'un rebond du puck derrière le goal pour surprendre tout le monde et doubler la mise. Seulement on ne pouvait pas avancer que les hommes de Patrick Fischer avaient le match en mains. Parce que les Finlandais ont de l'orgueil et qu'ils possèdent dans leurs rangs quelques jolis joueurs. A la 46e, c'est le défenseur de Zurich Mikko Lehtonen qui a réduit la marque. Et à la 55e, c'est le coéquipier de Charlin à Langnau, Harri Pesonen, qui a pu égaliser. La Suisse a bien réagi en tuant une pénalité dans les deux dernières minutes de la troisième période, mais elle n'a pas été assez prompte en prolongation lorsque Robin Salo a pu offrir la victoire à son pays. Après un vendredi sans match, la sélection de Patrick Fischer va se frotter samedi à sa bête noire, la Suède.

Tifo pro-palestinien: la FFF et le PSG convoqués vendredi à Beauvau Le tifo 'Free Palestine' contre la guerre déployé par les fans parisiens crée des vagues en France Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Un tifo qui passe mal à Paris. Le ministère de l'Intérieur français va recevoir vendredi la FFF et le PSG. Deux jours après le déploiement au Parc des Princes d'une banderole en soutien à la Palestine par des supporters du club parisien, le président de la Fédération Philippe Diallo et le directeur général du PSG Victoriano Melero seront reçus vendredi à Beauvau. "Ils seront reçus à 10h par Othman Nasrou", secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations, a fait savoir son cabinet. "Le règlement disciplinaire de l'UEFA interdit la diffusion de messages politiques de nature provocatrice dans les stades", écrit M. Nasrou dans un courrier adressé à la FFF et au PSG. "Compte tenu de la taille (réd: de la banderole), son installation ne peut pas avoir échappé à la vigilance du club", ajoute le secrétaire d'Etat. L'UEFA a décidé de son côté qu'elle n'engagerait aucune procédure contre le PSG, estimant que "la banderole déployée ne pouvait pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis". Avant PSG-Atlético Madrid, qui s'est soldé par une défaite 2-1 des Parisiens, le Collectif ultras Paris (CUP) a déroulé un tifo avec le message "Free Palestine", autour des couleurs rouge et bleu du PSG, avec un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau du Liban, Jérusalem, des chars ou encore une personne portant le keffieh. L'immense toile portant des dessins et couvrant toute la tribune Auteuil surmontait une banderole "La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde". Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait condamné jeudi sur X/Twitter le déploiement de la banderole, demandant "au PSG de s'expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d'unité".

Masters WTA: Swiatek gagne, mais doit attendre Un succès en 51 minutes pour Iga Swiatek Image: KEYSTONE/EPA/MARCIN CHOLEWINSKI La no 2 mondiale Iga Swiatek a battu 6-1 6-0 la Russe Daria Kasatkina (WTA 9) pour son dernier match de poule au Masters WTA de Ryad. La Polonaise n'est pas encore dans le dernier carré. La qualification d'Iga Swiatek pour les demi-finales dépend du résultat du second simple de la journée, qui opposera l'Américaine Coco Gauff (WTA 3), déjà assurée de poursuivre la compétition, à Barbora Krejcikova (WTA 13). Une victoire de la Tchèque éliminerait Swiatek, tenante du titre. La première du groupe Orange, qui réunit Gauff, Swiatek, Krejcikova et Kasatkina, affrontera en demi-finale la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 7), 2e du groupe Violet. La deuxième du groupe Orange défiera la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, sortie en tête du groupe Violet. Face à Kasatkina, qu'elle avait battue lors de leurs cinq dernières confrontations, Swiatek n'a pas fait dans le détail, breakant la Russe dès sa 2e occasion (2-0) et menant déjà 4-0 au bout d'un quart d'heure. Le match s'est conclu en 51 minutes seulement. Kasatkina a remplacé en dernière minute l'Américaine Jessica Pegula, blessée au genou gauche selon les organisateurs.

Ligue des nations: pas de Mbappé avec la France Kylian Mbappé traverse une période difficile Image: KEYSTONE/EPA/KIKO HUESCA Le capitaine Kylian Mbappé n'a pas été convoqué en équipe de France pour les prochains matches de Ligue des nations. Les Bleus affronteront Israël (14 novembre) et l'Italie (17 novembre). C'est la deuxième fois d'affilée que Mbappé est dispensé d'un rassemblement de l'équipe de France. Le mois dernier, l'attaquant avait été laissé à la disposition du Real Madrid pour soigner une blessure à la cuisse gauche. Mais la star des Bleus avait déclenché une grosse polémique en étant titularisé par son club deux jours avant le début du stage. Celle-ci a ensuite pris une tout autre dimension après les révélations de la presse suédoise sur l'ouverture d'une enquête pour viol qui viserait, selon les quotidiens Aftonbladet et Expressen, l'attaquant après une virée à Stockholm. La police et la justice suédoises n'ont toujours pas indiqué si Mbappé faisait bel et bien l'objet d'une plainte pour viol. Méforme A ces soucis en dehors des terrains s'ajoutent les problèmes purement sportifs du champion du monde 2018. Dans la foulée d'un Euro 2024 raté, Mbappé est clairement en méforme. Il vient de passer à côté de deux grands matches perdus à domicile par le Real, le Clasico contre le FC Barcelone (4-0) il y a dix jours et le choc en Ligue des champions face à l'AC Milan (3-1), mardi. Les milieux Adrien Rabiot et N'Golo Kanté ainsi que le défenseur Dayot Upamecano effectuent en revanche leur retour chez les Bleus. Enfin, le jeune gardien lillois Lucas Chevalier (23 ans) a été appelé pour la première fois.

Ligue des nations dames: la Suisse dans le groupe de la France Pia Sundhage: retrouvailles avec la France l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA L'équipe de Suisse dames connaît désormais ses adversaires pour la prochaine Ligue des nations. En Ligue A, elle affrontera ainsi la France, l'Islande et la Norvège. Ces trois pays sont mieux classés que la sélection helvétique dirigée par Pia Sundhage. Le favori logique du groupe sera la France, actuelle 10e nation mondiale. La Suisse a récemment dominé les Bleues 2-1 à Genève en match de préparation. Les six journées auront lieu en février, avril et mai/juin 2025, soit avant la phase finale de l'Euro en Suisse. Les quatre vainqueurs de groupe seront qualifiés pour la suite, avec des demi-finales aller-retour, la finale pour la troisième place et la finale, en automne et hiver de l'an prochain.

Ligue des nations: Murat Yakin redistribue les cartes Dereck Kutesa fait son retour en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Un invité-surprise (Miro Muheim) et des "revenants" qui brûlent de se faire une place au soleil: la dernière liste de l’année de Murat Yakin invite dix nouveaux joueurs par rapport à la précédente. Agé de 26 ans, Miro Muheim devrait bénéficier d’un certain de temps de jeu - à en croire Murat Yakin - lors des deux prochaines rencontres contre la Serbie le 15 novembre à Zurich et face à l’Espagne trois jours plus tard à Ténériffe. Le gaucher du SV Hambourg a été appelé pour remplacer Ulisses Garcia, blessé. Tout laisse à penser par ailleurs qu’Ardon Jashari, billant avec le FC Bruges, que le meilleur buteur de Super League Dereck Kutesa et que l’ancien "banni" Noah Okafor auront également leur chance lors de ce rassemblement. "Ce ne sont pas les discours que l'un ou l'autre peut tenir qui guident mes choix. Je resterai toujours un grand fan du critère de la performance, a précisé Murat Yakin devant la presse. Kutesa mérite d'être rappelé. Quant à Okafor, il a peut-être commis une erreur, mais il peut regagner tout son crédit une fois qu'il sera sur le terrain." Le Lucernois, le Genevois et le Bâlois auront, comme leurs 23 coéquipiers, la mission bien délicate d'éviter à la Suisse une première relégation en Ligue B de la Ligue des Nations. "L’objectif demeure le maintien. Mais il sera difficile à obtenir", soupire Murat Yakin. A ses yeux, son équipe avait été bien lésée le mois dernier à St-Gall contre le Danemark par l’arbitrage. "On nous a volé la victoire", lâche-t-il avec force. Des choix forts Des choix forts ont été opérés dans cette liste. Renato Steffen, Silvan Widmer, Kwadro Duah et Cédric Zesiger, sélectionnés pour l’Euro, ne sont que de piquet. L’avenir de ces quatre hommes semble de plus en plus bouché. Il aurait pu, en revanche, s’éclairer pour Loris Benito s’il ne s’était pas blessé mercredi en Ligue des Champions avec les Young Boys. "Loris aurait été dans la liste sans sa blessure", glisse Murat Yakin. Le sélectionneur aurait, par ailleurs, également appelé le défenseur du FC Lucerne Luca Jaquez s’il n’avait pas été expulsé le mois dernier avec les M21 contre la Roumanie. Enfin, Murat Yakin espère aligner Gregor Kobel face à la Serbie. Forfait pour les deux derniers matches de Dortmund, le Zurichois devrait en revanche retrouver sa place samedi à Mayence. "Si Gregor ne peut pas jouer, Yvon Mvogo sera aligné lors ce rassemblement", précise Murat Yakin. Aux yeux de Murat Yakin, le fait de jouer en Ligue 2 avec Lorient ne sort pas du jeu le portier fribourgeois.

Une 9e défaite pour les Preds et pour les Blackhawks Josi et les Predators ont subi la loi de Washington mercredi Image: KEYSTONE/FR172149 AP Le début de saison de NHL est compliqué tant pour les Predators de Roman Josi que pour les Blackhawks de Philipp Kurashev. Nashville et Chicago ont tous deux subi mercredi leur 9e défaite dans cet exercice 2024/25. Les Preds, très ambitieux après un recrutement majuscule, se sont inclinés 3-2 à Washington où ils ont subi les foudres d'un certain Alex Ovechkin. La superstar russe a donné la victoire aux Capitals en marquant le 3-2 à la 51e minute pour inscrire au moins un but au cours d'un cinquième match consécutif. Auteur de 8 buts cette saison dont 6 dans ses cinq dernières sorties, Ovechkin (39 ans) n'est ainsi plus qu'à 33 longueurs du record de Wayne Gretzky (894 buts en saison régulière). Les Capitals sont d'ailleurs à la fête depuis le début de cet exercice 2024/25 (9 succès en 12 matches). Les Predators ont quant à eux subi leur neuvième défaite en 13 matches, la quatrième dans leurs cinq dernières parties. Ils affichent 9 points à leur compteur soit 2 de moins que leurs rivaux de la Central Division, les Blackhawks de Philipp Kurashev, qui ont concédé mercredi face aux Red Wings (4-1) leur neuvième revers mais en 14 rencontres disputées.

Belle réaction de Capela et des Hawks Clint Capela (15) a réussi 18 points mercredi face aux Knicks Image: KEYSTONE/AP/Jason Allen Clint Capela et les Hawks ont parfaitement réagi après la lourde défaite subie lundi face au champion en titre Boston. Atlanta a dominé les New York Knicks 121-116 mercredi en NBA, grâce notamment aux 18 points de son intérieur genevois. Le Meyrinois, qui n'avait réussi que 2 points (et 5 rebonds) dans un match perdu 123-93 face aux Celtics deux jours plus tôt, a rentré ses 8 tirs et ses 2 lancers-francs pour réussir son meilleur total de la saison. Egalement auteur de 6 rebonds face aux Knicks, il a notamment conclu par un dunk rageur un partiel décisif de 9-1 qui a permis aux Hawks de mener 114-111 à 46''9 de la fin. Un autre joueur des Hawks s'est parfaitement ressaisi après une soirée cauchemardesque face à Boston, le meneur Trae Young, qui avait également marqué seulement 2 points lundi mais a cumulé 23 points, 10 assists et 6 rebonds face à New York. Mais l'homme du match fut le no 1 de la dernière draft, le Français Zaccharie Risacher, auteur de 33 points (à 6/10 à 3 points) et 7 rebonds.

Lugano vise le trois sur trois, Saint-Gall une première victoire Vainqueur de ses deux premiers matches de Conference League, Lugano a l'occasion de faire la passe de trois jeudi en Serbie. De son côté, Saint-Gall est à la recherche d'une première victoire à Larne. Les Tessinois se déplacent à Backa Topola, dans le nord de la Serbie, pour y affronter une équipe battue lors des deux premières journées de la phase de ligue. Après les victoires contre Helsinki (3-0) et Mlada Boleslav (1-0), un nouveau succès des bianconeri leur assurerait pratiquement de disputer au moins les barrages d'accession aux huitièmes de finale. Cela leur permettrait aussi d'aborder sereinement leurs deux duels suivants contre La Gantoise et le Legia Varsovie. Saint-Gall cherche une victoire Saint-Gall a pour sa part besoin de points après avoir concédé deux défaites lors des deux premières journées contre des adversaires coriaces (4-2 face à la Fiorentina, 6-2 contre le Cercle Bruges). Jeudi à Belfast face à Larne, le champion d'Irlande du Nord en titre, la tâche s'annonce un peu moins ardue.