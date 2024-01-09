Nul entre le LS et Sion ++ Norris victorieux

GP de Sao Paulo: Lando Norris signe un succès probant Un week-end parfait pour Lando Norris à Interlagos Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté un Grand Prix de Sao Paulo animé à Interlagos. Le Britannique a ainsi renforcé sa place de leader du championnat à trois courses de la fin.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Norris a vraiment connu un week-end idéal au Brésil. Il s'est imposé devant Kimi Antonelli (Mercedes/à 10''388), qui a résisté jusqu'au bout au retour de Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 10''750), parti de la pitlane et auteur d'une remontée spectaculaire.

Ce succès, le onzième de sa carrière et le septième cette année, permis à Lando Norris d'augmenter son avance au championnat. Son coéquipier et rival Oscar Piastri, éliminé dans le sprint, n'a fini que cinquième dimanche. Il a été pénalisé (10'') pour avoir causé une collision au 6e tour et se retrouve à 24 points du leader. Verstappen accuse pour sa part 49 longueurs de retard.

L'équipe Sauber-Ferrari a inscrit 2 points grâce à Nico Hülkenberg (9e). Le Brésilien Gabriel Bortoleto a été éliminé dès le 1er tour.

Trois courses restent à disputer. La prochaine aura lieu le 23 novembre à Las Vegas avant les rendez-vous au Qatar (30 novembre) et à Abu Dhabi (7 décembre).



Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool Jeremy Doku c閘鑒re son but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City se profile comme le rival le plus sérieux d'Arsenal en Premier League. Les Citizens ont battu Liverpool 3-0 dans le choc de la 11e journée. Ils reviennent ainsi à 4 points du leader.

Sous une pluie continue, les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé le tenant du titre. Ils ont marqué par Haaland (29e), Gonzalez (45e) et Doku (63e). Les Reds ont tenté de réagir après la pause, mais sans résultat concret. Ils chutent à la 8e place du classement, à 8 points d'Arsenal.

Le derby suisse entre Dan Ndoye et Noah Okafor a tourné en faveur du premier. Nottingham Forest a en effet battu Leeds 3-1 et ainsi empoché son deuxième succès de la saison après celui lors de la journée inaugurale. Les deux Helvètes n'ont pas pu s'illustrer particulièrement. Sans Fabian Schär remplaçant, Newcastle a perdu 3-1 à Brentford. Les Magpies n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison.



Super League: Lausanne-Sport et Sion dos à dos Kana Biyik inscrit le 2-2 final Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport et Sion se sont séparés sur un nul 2-2 dans le derby romand de la 13e journée de Super League. Ce résultat semble logique au vu de la physionomie des débats.

Les émotions n'ont pas manqué à la Tuilière, essentiellement en première période. Sion a pris les devants avec deux réussites inscrites par Nivokazi (7e) et Berdayes (11e), à chaque fois sur passe d'Hefti depuis la gauche. Le LS n'a toutefois rien lâché. Un centre tir pernicieux de Fofana lui a permis de reprendre espoir (20e), avant l'égalisation signée Kana-Biyik (33e).

La partie, dont le rythme avait baissé, a été interrompue une dizaine minutes en seconde période en raison de fumigènes lancés par certains supporters valaisans, pas trop bien inspirés en l'occurrence. Les deux équipes ont ensuite peiné à se montrer dangereuses, avec beaucoup de déchet dans leur jeu. Ce point permet au FC Sion (5e) de conserver 3 points d'avance sur le LS (8e).

YB cartonne Dans l'autre rencontre de 16h30, les Young Boys ont bien réagi après la claque subie jeudi sur la scène européenne (4-0 à Salonique contre le PAOK). Les Bernois ont réussi l'exploit d'aller l'emporter 4-1 à Saint-Gall grâce à des buts de Fassnacht (7e), Virginius (32e), Bedia (51e) et Males (64e). Les Brodeurs avaient égalisé par Vogt (9e). YB rejoint ainsi Bâle, mais à 9 longueurs du leader Thoune.



Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur Carlos Alcaraz a remporté son premier match au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Un temps malmené mais toujours solide dans les moments clés, Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté son premier match au Masters de Turin dimanche. Il a dominé Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz pourrait en cas de victoire à Turin récupérer sa place de no 1, cédée à l'Italien Jannik Sinner après le sacre de ce dernier à Paris, où l'Espagnol de 22 ans a été sorti dès son entrée en lice.

Au sein du groupe Jimmy Connors, le Murcien, vainqueur de Roland-Garros et l'US Open cette année, affrontera ensuite l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Lorenzo Musetti, qui remplace le Serbe Novak Djokovic, forfait.

En tête 4-1 avec une balle de 5-1 dans le premier set, Alcaraz a ensuite connu une baisse de régime, en difficulté sur ses premières balles, permettant à De Minaur de revenir à égalité.

Mené 3-1 puis 5-3 dans le tie-break, Alcaraz a à chaque fois haussé son niveau de jeu pour recoller, avant de faire craquer l'Australien pour remporter le premier set.

Parfois inconstant, capable de remporter des jeux blancs sur le service de l'Australien comme de perdre le sien dans la foulée, l'Espagnol s'est nettement détaché dans ce second set, de nouveau à 4-1, mais a cette fois assuré ses services pour remporter sa cinquième victoire en autant de confrontations contre De Minaur.

Plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev fait face à l'Américain Ben Shelton pour la première rencontre du groupe Björn Borg, qui comprend également Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.



Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle Saipi retient le penalty de Shaqiri Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois sont allés gagner 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Ils se hissent ainsi du bon côté de la barre.

Les bianconeri ont fait la décision grâce à une réussite de Behrens (62e). Ils ont infligé déjà une cinquième défaite au tenant du titre, qui est assez loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri a manqué un penalty à la 27e, son essai étant détourné par l'excellent gardien Saipi.

Le FCB de Ludovic Magnin accuse donc un retard de 9 points sur l'étonnant leader Thoune. Pour sa part, Lugano est à 12 points, mais compte un match en moins.



Rui Costa réélu à la tête du Benfica Rui Costa reste président du Benfica Image: KEYSTONE/EPA LUSA L'ancien milieu de terrain international portugais Rui Costa (94 sélections) a été réélu à son poste de président du Benfica jusqu'en 2029. Le club lisboète l'a annoncé dimanche.

En poste depuis 2021, Rui Manuel César Costa, formé au Benfica où il avait démarré sa carrière en pro, a récolté 65,9% du vote des socios au second tour, battant largement son rival Joao Noronha Lopes, un homme d'affaires et ancien vice-président du club.

Lors du premier tour qui s'était déroulé le 25 octobre, Costa avait déjà terminé en tête. Le deuxième tour a réuni 93'081 votants parmi les socios, un nouveau record dans l'histoire du club portugais.

"Il est maintenant temps de mettre nos idées et projets en pratique, avec une détermination renouvelée afin de répondre aux défis du présent et remporter l'avenir", a déclaré l'ancien joueur de 53 ans, passé par l'AC Milan ou la Fiorentina.

Durant le premier mandat de Rui Costa, "O glorioso" (réd: Le glorieux, le surnom du Benfica) avait remporté le 38e titre national de son histoire en 2023.

Actuellement troisième du championnat portugais, le Benfica est entraîné depuis septembre par José Mourinho, revenu sur le banc où il a débuté sa fructueuse carrière de coach 25 ans auparavant.

"Mou" a pris la suite de son compatriote Bruno Lage, limogé après une défaite surprise en Ligue des champions face aux Azerbaïdjanais de Qarabag, qui l'ont emporté 3-2 après avoir été menés 2-0.



Marc Bezzecchi s'impose au Portugal Marco Bezzecchi vainqueur au Portugal Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO L'Italien Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche sur le circuit de Portimao. Il s'agissait de l'avant-dernière manche de la saison de MotoGP.

Le pilote Aprilia a devancé de plus de 2''5 l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), assuré de terminer deuxième du championnat derrière son frère Marc (Ducati).

Le jeune Espagnol de 21 ans Pedro Acosta (KTM) complète le podium de cette avant-dernière manche de la saison, devant son compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et coéquipier chez KTM, le Sud-africain Brad Binder, cinquième.

Le double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia (Ducati) a abandonné, victime d'une chute peu avant la mi-course.

Blessés, Marc Marquez, forfait jusqu'à la fin de la saison, et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement au Portugal.



La Suisse termine sur une défaite La Suisse a trébuché devant la Tchéquie à Tampere Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Suisse a terminé dimanche à Tampere l'étape finlandaise del'Euro Hockey Tour sur une défaite. Les Suisses se sont inclinés 4-0 face à la Tchéquie.

Entre le visage présenté face à la Finlande jeudi et celui d'hier face à la Suède, la sélection à croix blanche a malheureusement choisi la deuxième option. Dès les premières minutes, les Tchèques ont attaqué le filet de Berra. Après 78 secondes, ils ont vu l'ouverture du score leur être refusée pour une faute sur Berra de Kondelik.

Pas de quoi freiner les intentions tchèques puisque les joueurs de Radim Rulik ont inscrit deux buts à la 4e et à la 6e. A deux reprises c'est Filip Chlapik qui a levé les bras. L'ancien attaquant d'Ambri confirme qu'il est un excellent buteur. A noter que le joueur du Sparta Prague va manquer un match de championnat dimanche soir, alors que le Sparta affronte Liberec.

Les joueurs de Patrick Fischer ont fait preuve de trop d'indiscipline. A la 20e, Baechler s'est rendu coupable d'une faute sur Zohorna et a pu rentrer au vestiaire. Une bête pénalité de Gross a ensuite placé la Suisse en double infériorité numérique. Le Davosien Stransky a trouvé la faille à la 24e, tandis que Schmid avait cassé sa canne en défendant. Le 4-0 est tombé à la 28e et les espoirs suisses, déjà maigres, se sont envolés.

Privés de Thürkauf (blessé) et Biasca (malade), mais aussi de la paire Frick-Fora en défense, la troupe de Fischer n'a jamais semblé en mesure de changer le cours des événements. Elle clôt ainsi son tournoi sur une mauvaise note où seuls Bertschy, Heldner et Berni ont donné l'impression de vouloir faire quelque chose. Il s'agira de se reprendre en décembre pour l'étape helvétique de cet EHT pour ce qui sera le dernier rendez-vous avant les JO de MIlan-Cortina.



Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence Lionel Messi s'est montré décisif samedi en MLS Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est de MLS.

L'Argentin a réussi deux buts et deux passes décisives. Il a ouvert la marque dès la 10e minute puis doublé le score à la 39e. En seconde période, le champion du monde 2022 a offert deux passes décisives à son compatriote Tadeo Allende (73e, 76e).

Avec cette victoire, Miami s'est qualifié (2-1) pour le 2e tour des play-off et y affrontera le FC Cincinnati. Ces deux dernières saisons, la franchise floridienne avait été éliminée au 1er tour des séries finales.



Vegas subit la loi des Ducks en prolongation Akira Schmid et Vegas ont subi la loi des Ducks samedi Image: KEYSTONE/AP/Candice Ward Akira Schmid et les Golden Knights ont subi la loi d'Anaheim samedi en NHL.

La franchise de Las Vegas s'est inclinée 4-3 après prolongation à domicile face aux Ducks, qui ont ainsi cueilli leur sixième victoire consécutive.

Surprenants leaders de la Pacific Division devant Vegas, Anaheim a forcé la décision à 32 secondes de la fin de la période supplémentaire. Le défenseur Jacob Trouba a glissé la rondelle entre les jambières d'Akira Schmid sur un tir du revers.

Cette défaite est seulement la deuxième de la saison pour le gardien bernois, qui était aligné pour la huitième fois devant le filet des Golden Knights. Il a terminé cette partie avec 25 arrêts pour un taux de réussite de 86,2% seulement, alors que son vis-à-vis Petr Mrazek a brillé avec 36 parades.



Une 8e défaite d'affilée pour Washington Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi de Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Le retour de Kyshawn George, malade et forfait la veille face à Cleveland, n'a pas suffi aux Wizards pour renouer avec la victoire samedi en NBA.

Washington s'est incliné 111-105 face aux Dallas Mavericks pour subir leur huitième défaite consécutive.

Présent dans le cinq de base, Kyshawn George a cumulé 10 points (à 3/9 au tir), 3 assists, 2 rebonds et 1 interception. L'ailier valaisan a terminé cette partie, dont le meilleur marqueur fut l'ailier des Mavs Naji Marshall (30 points en sortant du banc), avec un différentiel de -1.

Cette défaite est la neuvième pour les Wizards en dix matches, dont la seule victoire de la saison a été enregistrée à Dallas le 24 octobre. Washington n'a toujours pas remporté la moindre victoire sur son parquet depuis le début de cet exercice 2025/26.

Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a par ailleurs fait ses débuts en G-League, l'antichambre de la NBA, samedi. Le Fribourgeois a réussi 10 points, 12 rebonds, 4 assists et 3 contre dans un match gagné 102-97 par les San Diego Clippers face aux Stockton Kings. Il a fini avec un impressionnant différentiel de +22.



Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin Après avoir régné sans partage sur 2025, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz peuvent se croiser une dernière fois cette année lors du Masters ATP de Turin. La place de no 1 mondial est en jeu.

Sinner et Alcaraz n'ont pas perdu de temps et se sont déjà expliqués depuis leur arrivée à l'Inalpi Arena, théâtre des finales ATP depuis 2021. Devant 4000 spectateurs survoltés, en direct à la télévision italienne, ils ont disputé vendredi un set d'entraînement d'une grande intensité.

L'Italien et l'Espagnol se sont séparés tout sourire après un selfie qu'Alcaraz a reposté ensuite sur ses réseaux sociaux, accompagné de deux émojis, deux épées croisées et le chiffre 1. Car cette cinquième édition italienne du "tournoi des maîtres" pourrait aussi être renommée "Bataille pour le trône mondial".

Repassé en tête du classement ATP après son sacre à Paris, son cinquième titre de l'année, Sinner, 24 ans, remet 1500 points en jeu à Turin, ceux glanés il y a un à la faveur de sa démonstration: cinq victoires en cinq matchs, sans perdre un seul set. Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz, 22 ans, n'était, lui, reparti de Turin qu'avec 200 points dans ses valises.

"Une saison incroyable" Or les deux joueurs qui se sont partagé les quatre titres du Grand Chelem cette année (Australie et Wimbledon pour Sinner, Roland-Garros et US Open pour Alcaraz) ne sont séparés actuellement que par 250 points.

"C'est l'un des tournois les plus importants de l'année par le simple fait que la place de no 1 mondial s'y joue", a reconnu Sinner qui affiche un bilan de 51 victoires et six défaites cette saison. Avant de dédramatiser cette semaine: "Si je gagne (le tournoi) tant mieux, sinon, cela restera une saison incroyable", a estimé le natif du Haut-Adige.

C'est aussi l'occasion pour Sinner, sur ses terres et sa surface de prédilection (dur indoor, où il en est à 26 victoires de suite) de rééquilibrer un peu le bilan de son duel avec Alcaraz. L'Espagnol a pris le large dans leurs confrontations avec dix victoires, contre cinq pour Sinner qui a perdu quatre de leurs cinq duels cette année.

"Quand les gens imaginent notre rivalité, notre lutte pour la première place mondiale, ils pensent qu'on doit se détester, mais en fait, notre rivalité est très saine, on se ressemble", a souligné "Carlitos" qui a remporté huit titres en 2025, avec un bilan de 67 victoires et 8 défaites, la dernière dès son entrée en lice à Paris.

Un forfait qui fait jaser Une seule certitude: s'ils devaient se retrouver en demi-finale samedi ou en finale dimanche, il s'agira de leur dernier affrontement de la saison. Contrairement à Alcaraz, Sinner a en effet décidé de faire une croix sur le Final 8 de la Coupe Davis qu'il a remportée avec l'Italie en 2023 et 2024.

Sa décision, après une saison éprouvante physiquement comme émotionnellement avec sa suspension de trois mois après des contrôles positifs à un anabolisant et ses abandons à Cincinnati et Shanghai, a été très mal accueillie par ses compatriotes d'autant que la phase finale aura lieu cette année à Bologne.



Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement Le Lausanne-Sport a l'occasion de rejoindre le FC Sion dans la première partie du classement de Super League. Les deux clubs romands s'affrontent dimanche après-midi à la Tuilière (16h30).

Huitième avec 15 points, le LS est toujours en retard sur les Valaisans (5e, 18 pts), qui ont réussi une bien meilleure entame de championnat. Mais les Vaudois ont rectifié le tir ces derniers temps sur la scène nationale. Le week-end dernier, ils ont arraché une victoire importante sur le terrain du FC Zurich (2-1) alors que Sion s'est une nouvelle fois incliné devant Thoune (2-1).

Contraints de jouer le dimanche, la faute à leurs aventures européennes toujours programmées le jeudi soir, les Lausannois seraient bien inspirés d'engranger un maximum de points avant la dernière trêve internationale de l'année. Car ils devront ensuite négocier un calendrier infernal avec 9 matches programmés en l'espace de quatre semaines.

Dans le haut du classement, Bâle tentera de se rapprocher du leader thounois lors de la réception d'un Lugano (14h00) qui va mieux ces dernières semaines (quatre victoires en cinq matches). En déplacement à Saint-Gall (16h30), Young Boys tentera d'oublier sa déroute grecque en Europa League (défaite 4-0 à Thessalonique jeudi).



Un sixème succès de rang pour le leader Leonardo Bertone vient de frapper pour offrir à ses couleurs une sixième victoire de rang. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mais jusqu’où ira le FC Thoune ? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.

