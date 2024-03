Nyon en play-off face à Fribourg ++ Vinales gagne le sprint

Equipe de Suisse: une première sortie rassurante Yann Sommer, réconforté par Granit Xhaka, quitte le terrain Image: KEYSTONE/EPA/Liselotte Sabroe La Suisse n’a pas raté sa première sortie de l’année. A Copenhague, elle a obtenu un "bon" 0-0 face au Danemark qui doit la remettre sur la bonne voie. Dans une rencontre très pauvre en occasions, la sélection de Murat Yakin a témoigné d’un esprit de corps qui lui avait fait défaut ces derniers mois. Même si elle ne s'est pas procuré une véritable occasion pour quitter Copenhague avec de véritables regrets, elle a rendu une copie qui tient la route. Alors que les deux balles perdues par Manuel Akanji d’entrée de jeu pouvaient annoncer une nouvelle soirée "compliquée". Sommer blessé, Mvogo assure La seule fausse note de la rencontre est venue des blessures de Yann Sommer et de Denis Zakaria. Touché au pied à la 23e minute, le gardien a été avantageusement remplacé par Yvon Mvogo à la 38e, auteur de "la" parade du match sur un coup franc de Christian Eriksen à la 61e. Avec cette entrée à Copenhague dans un stade où le public tient parfaitement son rôle de 12e homme, le Fribourgeois a sans doute franchi un cap. Avec un Yann Sommer qui commence à prendre de l’âge et un Gregor Kobel trop souvent blessé, Yvon Mvogo peut se dire qu’il a, pourquoi pas, une belle carte à jouer. La titularisation de Silvan Widmer a laissé penser que Murat Yakin avait opté pour une défense à quatre, son choix préférentiel. Mais il n’en était rien avec l’Argovien comme piston droit et Dan Ndoye comme piston gauche dans le 5-3-2 du sélectionneur. Murat Yakin voulait peut-être rappeler à Copenhague que la Suisse était une équipe qui pouvait toujours bien défendre après les errements traversés l’automne dernier. La vertu du labeur Lors de cette rencontre, il y a eu un avant et un après Yann Sommer. Les malheurs de leur gardien ont incité les Suisses à desserrer enfin l’étreinte pour ne plus abandonner totalement la possession à l’adversaire. Cette embellie a permis à Dan Ndoye de se mettre en évidence. Sur son flanc gauche, le Vaudois a souvent tenté pour s’affirmer comme l’atout offensif no 1 d’une équipe de Suisse plus laborieuse que géniale. Mais retrouver cette vertu du labeur était l'objectif recherché à Copenhague.

Lugano battu, Nyon en play-off face à Olympic Le BBC Nyon de Stefan Ivanovic jouera les play-off Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nyon jouera les play-off de SBL messieurs, qui démarreront en milieu de semaine. Les joueurs du coach Stefan Ivanovic, vainqueurs des Lions vendredi soir, profitent de la défaite subie par Lugano samedi à Vevey lors de l'ultime journée pour décrocher le 8e ticket pour les séries finales. L'exploit réalisé en terre genevoise ne s'est donc pas avéré inutile pour Jérémy Jaunin et ses coéquipiers. Les Nyonnais peuvent remercier Vevey Riviera, 3e de cette phase préliminaire, qui a signé un succès convaincant face aux Lugano Tigers (97-71) samedi en fin d'après-midi. Lugano, qui devait s'imposer pour passer du bon côté de la barre, a pu y croire pendant un quart-temps (21-17 après 10' de jeu). Mais le VRB de Jonathan Dubas (17 points, 8 rebonds, 5 assists) a forcé la décision dans le deuxième quarter pour prendre 15 longueurs d'avance à la pause (46-31). Nyon défiera donc le grand favori Fribourg Olympic, qui conclura la saison régulière dimanche sur le terrain des Starwings, en quart de finale des play-off. Les autres affiches seront Massagno - Pully Lausanne, Vevey Riviera - Union Neuchâtel et Lions de Genève - Monthey Chablais.

La Suisse jouera avec une défense à quatre ce soir au Danemark Fabian Schär (à gauche) et Dan Ndoye titulaires ce soir à Copenhague. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L’équipe de Suisse s’alignera avec une défense à quatre ce soir à Copenhague contre le Danemark pour son premier match de l’année. Xherdan Shaqiri débutera, quant à lui, la rencontre sur le banc. Murat Yakin alignera Fabian Schär dans l’axe central de sa défense aux côtés de Manuel Akanji. L’autre surprise dans ce onze de départ réside dans la titularisation de Dan Ndoye Le Vaudois formera le trio d’attaque avec Ruben Vargas et Noah Okafor. Comme on pouvait le penser, l'avenir de Xherdan Shaqiri en équipe de Suisse se dessinera dans un rôle de joker. Dans le camp adverse, Kasper Schmeichel honorera sa 100e sélection. Le portier d’Anderlecht avait débuté en équipe nationale le 6 février 2013 contre lors d’une rencontre amicale perdue 3-0 en Macédoine du Nord. La Suisse débutera la rencontre ce soir (20.00) contre le Danemark dans la composition suivante : Sommer ; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Zakaria ; Ndoye, Okafor, Vargas.

MotoGP: Vinales victorieux dans le sprint à Portimao Belle victoire de Maverick Vinales Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a remporté le sprint du Grand Prix du Portugal à Portimao. Le Catalan a devancé le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini). Le podium a été complété par le grand spécialiste du sprint, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac). Le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé au quatrième rang, avait rapidement pris les commandes de la course et se dirigeait vers la victoire avant de commettre une erreur rédhibitoire à quatre tours de la fin. L'Italien, qui a finalement terminé au pied du podium, garde toutefois la tête du championnat du monde, d'autant que son ancien dauphin, le Sud-Africain Brad Binder (KTM), a abandonné après une chute.

Pas de grand globe pour Fiva, Cousin 4e Alex Fiva n'a pas remporté le grand globe en skicross Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Alex Fiva ne remportera pas le globe du général de la Coupe du monde de skicross. Le Grison a été éliminé dès les quarts de finale de la dernière course à Idre Fjäll. Si Fiva voulait repartir avec le globe, il aurait dû s'imposer en Suède, car ses adversaires, le Suédois David Mobärg et le Canadien Reece Howden, se sont qualifiés pour la finale. Et lors de cette finale, c'est le Suédois qui a été le plus fort en devançant Howden sur la ligne pour gagner le cristal. Il prend ainsi sa revanche de la saison dernière où le Canadien l'avait battu. Champion du monde en 2021 et 2e aux JO en 2022, le Grison de 38 ans a néanmoins réussi sa saison, de retour après une déchirure des ligaments croisés. Il n'est pas encore certain que Fiva poursuive sa carrière, mais il pourrait se laisser tenter par les Mondiaux à domicile à St-Moritz l'an prochain. Chez les dames, Sixtine Cousin a pris la 4e place d'une course remportée par les deux Marielle. C'est la Canadienne Thompson qui l'a emporté devant la Française Berger-Sabbatel et la Canadienne Brittany Phelan. Marielle Thompson décroche au passage son 4e grand globe. A noter le retour en Suède de Fanny Smith après une blessure à une main. Mais la Vaudoise, 6e la veille et handicapée lors de la poussée de départ, n'a cette fois pas passé le cap des quarts de finale.

Pas de 4e globe pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami forcément déçue de sa 17e place en descente à Saalbach Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami n'a pas conclu sa saison par un 4e globe à Saalbach. Elle a manqué celui de la descente en ne se classant que 17e d'une course remportée par Cornelia Hütter qui a fait coup double. Avec la victoire de l'Autrichienne, la skieuse de Comano aurait dû se classer au 9e rang. Malheureusement, la topographie du parcours de Saalbach n'a pas favorisé les desseins de la Tessinoise. Les longues parties de glisse lui ont coûté trop de temps. Cette "défaite" rappelle un peu celle de Didier Cuche en 2008 à Bormio lorsque le Neuchâtelois avait pris la 16e place du Super-G des finales de Bormio, alors qu'une 14e place aurait suffi. Cornelia Hütter se pare donc de cristal pour la première fois et prive Lara Gut-Behrami d'un quatrième globe et d'un exploit inédit. Le podium est complété par Ilka Stuhec à 0''17 et Nicol Delago à 0''49. Michelle Gisin s'en est bien sortie. Deux fois 8e à Altenmarkt et St-Moritz, l'Obwaldienne a fait encore mieux avec une 7e place. Troisième Suissesse en lice, Priska Nufer s'est classée 15e.

3e pole de la saison pour Verstappen en trois courses Verstappen demeure intouchable cette saison Image: KEYSTONE/AP Max Verstappen (Red Bull) a signé samedi sa troisième pole position en trois courses dans le championnat du monde 2024, sa 35e au total en F1. Le triple tenant du titre a remporté les qualifications du GP d'Australie devant le "revenant" Carlos Sainz (Ferrari). En retrait en Q1 et en Q2, jamais le plus rapide lors des essais libres sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne, Max Verstappen a mis les choses au point dans la troisième partie des qualifications. Le Néerlandais, vainqueur des deux premiers GP de la saison, a devancé de 0''270 l'Espagnol Carlos Sainz. Opéré de l'appendicite juste avant le précédent Grand Prix en Arabie saoudite il y a deux semaines, Carlos Sainz s'est notamment montré plus rapide que l'autre Red Bull pilotée par le Mexicain Sergio Perez (3e). La deuxième ligne sera complétée dimanche par le Britannique Lando Norris (McLaren), 4e. A noter par ailleurs la contre-performance de Lewis Hamilton dans cette séance qualificative. Le septuple champion du monde britannique (11e) a été privé de Q3 pour 59 millièmes de seconde.

Sabalenka domine Badosa malgré le deuil Paula Badosa (à droite) a longuement embrassé Aryna Sabalenka après leur match Image: KEYSTONE/EPA Aryna Sabalenka (WTA 2) a parfaitement négocié son premier match depuis la mort de son ex-compagnon plus tôt cette semaine. La Bélarusse a dominé l'Espagnole Paula Badosa (WTA 80) 6-4 6-3 pour son entrée en lice au 2e tour du tournoi WTA 1000 de Miami. Après six heures d'attente en raison de la pluie, Aryna Sabalenka (25 ans), vainqueure de son deuxième Open d'Australie en janvier, a fait son apparition sur le court vêtue de noir, tout comme son adversaire et amie Paula Badosa. Sabalenka avait déclaré mercredi avoir "le coeur brisé" par le décès lundi de l'ex-joueur de hockey bélarusse Konstantin Koltsov (42 ans), "vraisemblablement par suicide", d'après la police. Elle a demandé aux organisateurs du tournoi de Miami de ne pas être soumise aux habituelles obligations médiatiques pendant la compétition. Après un début prudent, Aryna Sabalenka a signé un premier break dans le septième jeu pour ne plus jamais ralentir et l'emporter en 1h22. Les deux joueuses se sont serrées dans les bras à l'issue de la rencontre. "Une femme très forte" "C'est une femme très forte, une personnalité très forte. Ca se voit sur le court... Je la connais hors des terrains et ça ne me surprend pas", a salué Paula Badosa, à propos de la façon dont Aryna Sabalenka a su se concentrer sur le tennis. "Je savais qu'elle jouerait très bien, ou au moins aussi bien que d'habitude. Je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur, on verra si elle parvient à aller loin dans le tournoi", a poursuivi l'Espagnole. La pluie a par ailleurs de nouveau fait son apparition dans la soirée, obligeant les organisateurs à interrompre plusieurs rencontres, d'autres n'ayant même pas pu commencer.

Repond termine 5e, Sakamoto sacrée Kimmy Repond a décroché une belle 5e place aux Mondiaux de Montréal Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Kimmy Repond a parfaitement su réagir après son programme court raté aux Mondiaux de Montréal. Quatrième du libre vendredi, la Bâloise a pris la 5e place d'une épreuve remportée par la Japonaise Kaori Sakamoto. Deuxième Suissesse en lice, Livia Kaiser s'est classée 9e. Seulement 12e du programme court, Kimmy Repond a réalisé un nouveau record personnel pour un libre sur la glace québécoise, avec 133,38 points. Créditée de 196,02 points au final - là aussi une meilleure marque -, elle échoue à moins de 8 points de la médaillée de bronze, la Coréenne Kim Chaeyeon (203,59 points). Agée de 17 ans, Kimmy Repond n'avait pas répondu aux attentes lors des Européens de Kaunas en janvier, terminant 7e alors qu'elle s'était parée de bronze un an plus tôt dans les joutes continentales. Elle avait même été devancée par la Zurichoise Livia Kaiser, 4e en Lituanie mais moins performante à Montréal où elle est tout de même passée du 10e au 9e rang à l'issue du libre. Un rare hat-trick Quatrième du court jeudi au Centre Bell, Kaori Sakamoto a décroché quant à elle son troisième titre mondial d'affilée, un exploit qui n'avait plus été réalisé par une femme depuis l'Américaine Peggy Fleming entre 1966 et 1968. Toutefois, pour la troisième année consécutive, les Mondiaux se déroulent sans les Russes, généralement habituées des podiums. Avec 222,96 points, Kaori Sakamoto s'est imposée avec une marge de plus de 10 points sur l'Américaine Isabeau Levito (212,16 points). "Je n'étais que quatrième après le programme court donc j'étais anxieuse", a raconté la Japonaise après sa victoire. "Mais aujourd'hui, j'étais dans un très bon état émotionnel et j'ai réussi à gérer la tension", a-t-elle poursuivi, avant de glisser dans un sourire "je suis très très heureuse".

Lausanne s'améliore à chaque sortie Le LHC monte en puissance. Jeudi, Lausanne a battu Davos une deuxième fois pour prendre les devants dans ce quart de finale. Un succès mérité, avec l'impression que le LHC a su corriger certaines choses. Une série, c'est la quintessence de l'adaptation. A retrouver tous les deux jours le même adversaire, on se doit d'évoluer en fixant ce qui n'a pas fonctionné lors de la partie précédente. Dans le cas du LHC, Geoff Ward et son staff se sont rendu compte que l'équipe concédait trop de lancers. Si l'on enlève les minutes de prolongation, les Lions ont laissé 34 tirs arriver jusqu'à Connor Hughes à l'occasion du premier match. Ce chiffre est descendu à 22 pour la partie dans les Grisons et à 17 jeudi soir à Malley. Après le match, tous les acteurs interrogés ont tenu le même discours. A la question de savoir ce que Lausanne avait mis en place pour bloquer les Davosiens, la réponse fut la même. "On ne regarde pas ce que fait notre adversaire, on se concentre sur notre jeu", lançait Andrea Glauser en écho à son coach et à ses coéquipiers. Même après deux victoires convaincantes, personne ne veut fanfaronner. Tout le monde est bien conscient dans les rangs vaudois que le travail est loin d'être terminé, que le début de match samedi lors du quatrième acte sera capital et qu'il s'agira de ne pas se laisser déborder. Au propre comme au figuré. Très bons sans le puck Sur la glace, les Vaudois ont habilement réussi à pousser les Grisons à jouer sur l'extérieur afin de verrouiller le centre de la glace. "C'est toujours plus simple quand on défend bien le milieu de la glace et que l'on contraint l'autre équipe à devoir jouer à l'extérieur", analyse Geoff Ward. "Cela rend la vie plus simple pour le gardien et pour la couverture défensive, poursuit-il. Après, oui nous avons su les pousser en périphérie, mais ils ont tout de même pu venir dans le slot. Ils ont d'ailleurs eu des chances de marquer et c'est une équipe dangereuse dans ce genre de situation. On ne doit pas les sous-estimer, parce qu'ils sont capables de mettre rapidement le puck au but." Un autre point qui explique la domination actuelle des Lausannois dans cette série, c'est le jeu sans le puck. Même lorsque les Lions n'ont pas le contrôle de la rondelle, ils savent ne pas paniquer et laisser l'initiative à leur adversaire. "De ce point de vue là, on a fait un assez bon match, reconnaît le coach vaudois. Il y a eu quelques petits accrocs, c'est normal en hockey, mais Davos devait en faire plus parce que nous avions le support défensif adéquat." Faire mal, dans les règles Et lorsqu'il évoque le support défensif, Geoff Ward ne parle pas que de ses arrières, mais de toute son équipe. Comme depuis plusieurs semaines et notamment le retour de Michael Raffl, la formation lausannoise semble solide physiquement. Les mises en échec sont propres et font mal aux Davosiens. Buteur jeudi sur le 1-0 en power-play grâce à une habile déviation devant le but, Andrea Glauser joue un hockey de play-off depuis un moment déjà. Comme son coéquipier Lukas Frick, le Singinois allie intelligence de jeu, sérénité défensive et instinct offensif. Et il met de grosses charges, alors qu'il rend quelques centimètres à ses coéquipiers Aurélien Marti ou Fabian Heldner par exemple. "C'est mon jeu, estime Glauser. Mais on voit que les attaquants le font aussi. Je prends par exemple Fuchs qui n'est pas le plus costaud, mais qui le fait très bien. Seulement, comme je le dis souvent en cette période, il faut bien dormir, faire un peu de vidéo et se concentrer sur le prochain match."

Finales de Saalbach: un dernier objectif pour Lara Gut-Behrami La descente des finales de Saalbach ce matin dès 11h15 pourrait voir Lara Gut-Behrami soulever son 4e globe de la saison. Mais la Tessinoise devra se méfier de Stephanie Venier et Cornelia Hütter. La fin de saison prématurée de la spécialiste italienne Sofia Goggia, ainsi que deux podiums, dont une victoire, lors des descentes de Crans-Montana, ont mis LGB sur orbite. Elle compte 68 points d'avance sur Venier, et 72 sur Hütter. A domicile, les deux Autrichiennes doivent espérer un faux pas de la skieuse de Comano, qui est montée en puissance toute au long de l'hiver dans la discipline. Gut-Behrami a toutefois terminé l'unique entraînement sur la piste de Saalbach loin de ses deux rivales (18e, Hütter 3e et Venier 7e). Pour décrocher le premier globe de descente de sa carrière (deux fois 3e, en 2017 et 2021), la Suissesse devra donc prendre quelques risques et espérer passer sur une neige printanière pas trop dégradée.

La Suisse doit vaincre et convaincre au Danemark On efface tout et on recommence ! Tel est le leitmotiv de Murat Yakin à la veille du premier match de l'année de l'équipe de Suisse. Samedi au Parkenstadium de Copenhague où elle n'a encore jamais gagné, la Suisse veut oublier un automne 2023 qui a bien failli emporter son sélectionneur. Fragilisé par les nuls concédés devant le Bélarus (3-3), Israël (1-1) et le Kososo, ainsi que par la défaite contre la Roumanie (1-0) qui a fait de la Suisse la "pire" équipe qualifiée directement pour la phase finale de l'Euro 2024, Murat Yakin sort paradoxalement en position de force d'un hiver qui était bien pour lui celui de tous les dangers. Pas de plan B Fort du soutien de ses dirigeants, Murat Yakin n'a, en effet, plus grand-chose à craindre de Pierluigi Tami qui n'est pas parvenu à élaborer un plan B après la défaite de Bucarest et ses mots trop durs à son encontre. Il a pu obtenir en la personne de Giorgio Contini le no 2 qu'il souhaitait, une faveur qui lui avait été refusée lors de son intronisation à l'été 2021. Enfin, il n'a pas voulu entrer en matière sur une reconduction de son contrat après l'Euro qui comportait une clause de résiliation en cas d'élimination avant les quarts de finale. Il estime, sans doute à raison, que le football est un sport trop aléatoire pour lier son destin ainsi. Le Bâlois veut croire que son équipe laissera en Allemagne, quel que soit le résultat, une impression suffisamment forte pour que sa place ne soit pas remise en question. L'automne dernier, Granit Xhaka et Manuel Akanji, les deux patrons de l'équipe, n'avaient pas vraiment donné le sentiment de vouloir défendre coûte que coûte la peau de leur sélectionneur. Leur "démission" lors de la seconde période contre Isräel le 15 novembre à Felcut restera, avec bien sûr le 6-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, comme une tache indélébile de l'ère Yakin. "Plus concentré lorsque l'on doit courir derrière le ballon" Murat Yakin est convaincu que son capitaine et le défenseur de Manchester City n'ont pas joué contre lui. Que toutes les polémiques entretenues l'automne dernier n'auraient pas eu lieu si la Suisse n'avait pas laissé filer d'une manière bien naïve la victoire face au Kosovo le 9 septembre à Pristina. Que ce tour préliminaire face à des équipes qui n'ont fait que subir était finalement un drôle de piège. "Vous savez, on est bien plus concentré lorsque l'on doit parfois courir derrière le ballon", glisse le sélectionneur pour laisser entendre que la qualité de l'opposition ne peut que bonifier son équipe. Samedi, Murat Yakin et ses joueurs passeront le test révélateur du Danemark. Demi-finalistes emballants de l'Euro 2021 mais décevants dix-sept mois plus tard au Qatar où ils avaient laissé filer l'Australie en huitième de finale, les Danois ont réussi le score parfait à domicile lors du tour préliminaire de cet Euro 2024: cinq victoires en cinq matches (3-1 contre la Finlande, 1-0 contre l'Irlande du Nord, 4-0 contre Saint-Marin, 3-1 contre le Kazakhstan et 2-1 contre la Slovénie). Le 12 octobre 2019 lors de son dernier match à Copenhague, la Suisse s'était inclinée 1-0 sur un but tardif de Yussuf Poulsen. L'équipe-type samedi Pour tenter de vaincre enfin au Danemark, Murat Yakin alignera très certainement son équipe-type du moment avant le retour espéré de Breel Embolo. Ce onze de départ devrait laisser sur la touche Fabian Schär, malgré ses performances de choix à Newcastle, et Xherdan Shaqiri, malgré ses statistiques dans les phases finales. Le Saint-Gallois paie un manque de rigueur presque aberrant lors de ses dernières sélections, Quant au Bâlois, il n'a plus, à 32 ans bien sonnés, les jambes pour revendiquer autre chose qu'un rôle de joker qui peut toutefois lui convenir à merveille. Son exil à Chicago lui a fait perdre les réalités du football de haut niveau. Le temps des essais viendra mardi à Dublin face à l'Eire pour le deuxième match amical de ce rassemblement de mars qui a débuté sous le soleil de La Manga. Mais pour qu'il brille toujours dimanche dans le ciel de l'équipe de Suisse, obtenir un résultat à Copenhague serait une riche idée. Un impératif plutôt.

Lugano bat Fribourg et remet les compteurs à zéro Daniel Carr (au centre, en noir) a été le principal artisan du succès luganais. Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Le quart de finale entre Fribourg et Lugano est totalement relancé! Vainqueurs 3-2 dans leur antre, les "bianconeri" ont égalisé à 2-2 dans cette série grâce à un Daniel Carr des grands soirs. Privé de Marcus Sörensen et Julien Sprunger, suspendus, Fribourg-Gottéron n'est pas entré dans ce quatrième acte du bon pied. A la 7e minute, Reto Berra a vu une reprise instantanée de Carr lui passer au-dessus de la jambière gauche. Le Canadien a doublé la mise quelques minutes plus tard en power-play, profitant d'un gros travail de Calvin Thürkauf dans le slot (14e). Sonnés, mais pas abattus, les Dragons ont mieux terminé le premier tiers-temps et ont réduit le score par l'intermédiaire d'Andreas Borgman (18e). L'égalisation fribourgeoise est intervenue dans le troisième tiers-temps, alors que les Dragons pressaient tant et plus. C'est le défenseur vétéran Ryan Gunderson qui a remis les deux équipes à égalité, au cours d'une supériorité numérique (51e). Mais en prolongation, Lugano n'a eu besoin que de 33 secondes pour décrocher la victoire, sa deuxième de suite en "overtime". Réduits à 4 après une pénalité écopée par Mauro Jörg, les Fribourgeois ont cédé sur un puissant tir de Daniel Carr, le héros du soir côté tessinois.