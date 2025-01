Odermatt arrache un podium ++ Genève battu par Ajoie

La réponse seelandaise n'a eu lieu que durant le tiers médian grâce à Lias Andersson. L'attaquant suédois poursuit sa bonne série avec un quatrième but en autant de matches. Mais c'est Berne qui a eu le dernier avec Czarnik auteur de son 17e but de la saison dans la cage vide. L'Américain, que la rumeur envoie à Lausanne dès la saison prochaine, est en tête du classement des compteurs avec 49 points.

Dans la lutte pour conserver sa place en play-in, Bienne a réalisé une mauvaise opération. On peut même avancer sans risque que les Seelandais sont entrés dans la partie à l'envers. Et lorsqu'il s'agit d'un derby cantonal, dans la capitale, cela ne pardonne pas. A la 8e minute, le score était déjà de 3-0 en faveur des Ours. Ejdsell et Czarnik se sont rendu la politesse à la 3e pour deux goals coup sur coup, et à la 8e c'est Marchon qui a assommé Säteri et ses coéquipiers.

Fribourg a plus tenté que son adversaire et Fribourg a été récompensé. Au cours du tiers médian, les hommes de Lars Leuenberger ont pu inscrire deux buts par Wallmark et Sörensen pour faire passer le score à 3-1. Le but de Muggli en troisième période n'aura pas suffi à faire dérailler le train fribourgeois.

Avec deux longueurs d'avance à domicile face à Ajoie, les Genevois se trouvaient dans une position favorable. Sauf que les joueurs de Yorick Treille n'occupent pas la 13e place actuellement parce qu'ils savent gérer un avantage au score. Et en 40 secondes, entre la 39e et la 40e, c'est TJ Brennan qui s'est signalé par deux fois. Souvent surnuméraire, le défenseur américain n'avait plus touché la cible depuis le 18 octobre.

Rien ne va plus dans la Cité de Calvin. Le GSHC n'y arrive plus. Les Genevois ont concédé leur quatrième défaite consécutive et se retrouvent toujours 13es.

Le champion du monde et champion olympique en titre de la discipline a concédé au final 0''60 au solide Steen Olsen, déjà victorieux à Sölden cet hiver en géant, et 0''21 à Kristoffersen. Auteurs d'un triplé en slalom à Wengen neuf jours plus tôt, les Norvégiens viennent donc à nouveau gâcher la fête dans le camp helvétique.

"Je m'entraîne dur pour une nouvelle année réussie sur la piste, mais j'ai aussi senti que j'avais besoin d'un peu plus de temps loin des compétitions. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas courir individuellement cette saison en salle", a ajouté la sprinteuse de 24 ans, pour "digérer tout ce qui s'est passé et donner la priorité à d'autres choses que le sport".

"Après ce cycle olympique rempli de compétitions superbes en salle et dehors, nous avons décidé de changer un peu cette année", a écrit sur Instagram la médaillée de bronze olympique du 400 m haies, qui est aussi recordwoman du monde et championne du monde en titre du 400 m en salle.

En octobre 2022, ce natif d'Anvers avait été arrêté par la police de la cité portuaire pour conduite sans permis, alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis pour avoir été surpris dix mois plus tôt en excès de vitesse et en état d'ébriété au volant.

Le milieu de terrain, sorti la semaine dernière de sa retraite sportive pour s'engager avec Lokeren (D2 belge), est un ancien international qui a évolué 30 fois et inscrit six buts sous le maillot des Diables rouges. Il est aussi connu pour ses écarts de conduite en dehors des terrains.

La grande majorité des suspects incarcérés ont été inculpés des chefs d'"importation, transport et vente de stupéfiants sans autorisation" et de "participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeants". Une incrimination à laquelle échappe Nainggolan, mis en cause comme "membre" et non "dirigeant" de cette organisation.

Et Marco Odermatt? Blessé en 2023 et vainqueur l'an dernier après une folle remontée depuis la 11e place, l'athlète d'Hergiswil n'a pas trouvé la clef sur ce tracé initial. Il ne pointe qu'au 12e rang à 0''90.

Ces conditions n'ont donc pas gêné le skieur d'Hérémence qui a été le plus rapide sur les deux derniers secteurs. Mais le Valaisan d'origine neuchâteloise ne compte qu'une avance minime de 0''11 sur Alexander Steen Olsen et 0''24 sur Henrik Kristoffersen.

Sur une piste où il s'était imposé en 2023, Loïc Meillard a su être assez fin sur une neige molle. Car en raison de la pluie, les organisateurs ont été contraints de partir du départ de réserve et d'amputer près de 15 secondes de course.

Al-Hilal a résilié le contrat de Neymar

Neymar devrait revenir dans le championnat brésilien Image: KEYSTONE/AP

Un an et demi et puis s'en va. Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé lundi soir avoir résilié le contrat de Neymar, ouvrant la voie à son retour dans le championnat brésilien.

"Al Hilal et Neymar ont convenu de résilier leur relation contractuelle d'un commun accord", a annoncé le club en anglais sur son compte X. "Le club exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers Neymar pour ce qu'il a apporté tout au long de son passage à Al-Hilal et lui souhaite du succès dans sa carrière", poursuit-il.

Après six années au PSG, Neymar (33 ans le 5 février) s'était engagé en août 2023 avec Al-Hilal accompagné d'un contrat en or estimé à plus de 100 millions d'euros par saison. Mais le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts) a très peu joué en Saudi League: il n'a disputé en tout et pour tout que sept matches, pour un total famélique d'un but et trois passes décisives.

Sa première saison a été marquée par une grave blessure au ligament croisé du genou gauche subie en octobre 2023 lors d'un match avec la Selaçao contre l'Uruguay. Il a rejoué pour la première fois en compétition le 21 octobre dernier, entrant en jeu à la 77e contre Al-Aïn, aux Emirats arabes unis, en Ligue des champions asiatique.

Retour à Santos?

Mais deux semaines plus tard, le no 10 brésilien s'est de nouveau blessé, cette fois à une cuisse, s'éloignant à nouveau des terrains pendant plusieurs semaines. "Il ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement", estimait récemment l'entraîneur portugais d'Al-Hilal, Jorge Jesus.

D'après des médias brésiliens, l'attaquant passé par le FC Barcelone, désormais libre de tout contrat, pourrait faire son retour au Brésil dans son club formateur de Santos. Son objectif désormais est de retrouver un niveau suffisant pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Le challenge est de taille.