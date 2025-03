Odermatt battu en géant ++ Grande première pour Aicher

Marco Odermatt encore battu en géant Marco Odermatt (à droite) a été battu par Henrik Kristoffersen (au centre) et Lucas Pinheiro Braathen (à gauche). Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a pris la 3e place du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi. Il a été battu par le Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Le détenteur du gros globe de cristal devra patienter avant d'égaler le Luxembourgeois Marc Girardelli et Lara Gut-Behrami avec un 46e succès en Coupe du monde. En Slovénie, il est tombé sur plus fort que lui, comme lors des derniers géants qu'il a disputés. Troisième à Schladming puis quatrième aux Mondiaux, le Nidwaldien est moins dominateur dans sa discipline fétiche cette saison, malgré trois succès consécutifs entre le 14 décembre et le 12 janvier (Val d'Isère, Alta Badia, Adelboden). Une discipline dans laquelle il voit son avance au classement fondre comme neige au soleil. Le triple vainqueur du petit globe du géant ne compte désormais plus que 41 points d'avance sur Henrik Kristoffersen, qui n'a pas tremblé au moment de fermer le portillon de départ samedi. Le Norvégien a signé son 32e succès en Coupe du monde, le 8e en géant sur une piste qu'il affectionne particulièrement. Deuxième après son premier passage, Marco Odermatt n'a réussi que le 21e chrono lors de la deuxième manche pour finalement terminer à 0''52 de Kristoffersen. Il a aussi été battu par Lucas Pinheiro Braathen, 2e à 0''41 du Norvégien, et qui signe son quatrième podium sous les couleurs brésiliennes. Meillard et Tumler dans le top 10 Derrière les trois hommes, Loïc Meillard a pris une bonne 6e place (+0''91) qui aurait pu être plus élevée sans une grosse erreur sur le bas du premier tracé. Vice-champion du monde du géant à Saalbach devant le skieur d'Hérémence, Thomas Tumler a lui pris la 8e place, à 1''07 du vainqueur du jour. Quant au jeune Lenz Hächler (21 ans), il manqué l'occasion de marquer ses premiers points en Coupe du monde. Après son 23e rang en première manche, le Zougois a commis une faute en début d'après-midi et a été éliminé.

Premier succès pour Emma Aicher, les Suissesses dans le top 10 Emma Aicher a décroché son premier succès en Coupe du monde en Norvège. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'Allemande Emma Aicher a remporté la deuxième descente de Kvitfjell samedi, son premier succès en Coupe du monde. Lara Gut-Behrami (7e) et Corinne Suter (8e) ont terminé dans le top 10. Battue pour 15 centièmes par l'Autrichienne Cornelia Hütter vendredi lors de la première descente, Emma Aicher a apporté à l'Allemagne à un succès attendu depuis février 2020 et la dernière victoire de Viktoria Rebensburg à Garmisch. A 21 ans, celle qui possède aussi la nationalité suédoise et qui a vécu plusieurs années avec ses parents à Engelberg, semble avoir passé un cap. La polyvalente skieuse - elle évolue dans toutes les disciplines - n'a pas été techniquement parfaite sur l'Olympiabakken, mais elle a été la plus rapide sur le dernier secteur pour devancer de trois centièmes Lauren Macuga. L'Américaine, médaillée de bronze en super-G aux Mondiaux de Saalbach, a elle aussi devancé les trois premières du classement de la descente. Cornelia Hütter (3e, +0''19) et les Italiennes Federica Brignone (4e, +0''33) et Sofia Goggia (6e, +0''36) continuent leur lutte pour le petit globe. Désormais deuxième, l'Autrichienne de 32 ans n'est plus qu'à 16 points de Brignone tandis que Goggia compte 34 longueurs de retard sur sa compatriote. Du mieux chez les Suissesses Reléguées à plus d'une seconde vendredi et hors du top 10, Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont rectifié le tir lors de cette deuxième descente. Les deux leaders de l'équipe de Suisse de vitesse ont respectivement pris la 7e (+0''51) et la 8e (+0''54) place. Comme la veille, la Tessinoise a bien négocié les passages techniques de cette piste peu pentue. Son manque de vitesse sur la partie de glisse finale lui a toutefois coûté quelques dixièmes. Priska Ming-Nufer a aussi terminé dans la même seconde que la vainqueure du jour avec sa 14e place. Delia Durrer (20e), Michelle Gisin (21e) et la Valaisanne Malorie Blanc (26e) ont fini un peu plus loin.

Odermatt derrière Kristoffersen après la première manche Marco Odermatt partira en avant-dernière position lors de la deuxième manche. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Marco Odermatt est dans le coup pour un 46e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a pris la 2e place de la première manche du géant de Kranjska Gora samedi, à 0''15 d'Henrik Kristoffersen. Sur une neige loin d'être idéale, la faute à la pluie tombée durant la semaine dans la station slovène, le Suisse a d'abord frappé fort en repoussant le Norvégien Alexander Steen Olsen, son premier poursuivant au classement du géant, à plus de six dixièmes. Et puis Henrik Kristoffersen a montré qu'il était capable de rivaliser avec le leader du classement général en s'emparant de la première place. Le podium provisoire a été complété par l'Andorran Joan Verdu (+0''52), lui aussi à l'aise sur cette neige particulière. Loïc Meillard a également montré de belles choses avant de réaliser une faute sur le bas du tracé qui lui a fait perdre plus d'une demi-seconde. Sixième, le champion du monde de slalom pointe à 0''84 de Kristoffersen mais pourra viser le podium. Les autres Suisses sont pour l'instant hors du top 10. Médaillé d'argent à Saalbach en géant, Thomas Tumler est 12e (1''33) tandis que Luca Aerni est 19e (+2''09). La deuxième manche est prévue à 12h30.

Marc Marquez remporte la course sprint pour ses débuts avec Ducati Marc Marquez a réussi ses débuts avec l'écurie officielle Ducati. Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Le pilote vedette Marc Marquez, parti de la pole position, a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Thaïlande. Il a réussi ses grands débuts avec l'écurie officielle Ducati. L'Espagnol, six fois champion du monde dans la catégorie reine, devance son petit frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati). Il a dominé la course de bout en bout, sans flancher malgré la pression et la chaleur, qui a culminé à 37 degrés à l'extinction des feux. A l'aube de la saison de la plus longue de l'histoire (22 dates), cette victoire propulse Marc Marquez en tête du classement général, ce que ne lui était plus arrivé depuis son titre de 2019. "C'est un samedi parfait. Je me sens très bien sur la moto", a-t-il réagi. "Dream Team" Il figure parmi les deux grands favoris de la saison, aux côtés de Bagnaia, les deux coéquipiers disposant de la moto considérée comme la plus rapide du paddock. La "Dream Team" Ducati s'élancera de la première ligne dimanche pour le Grand Prix (9h00). Alex Marquez, deuxième chrono des qualifications, complète le top 3. Le débutant japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) a signé la surprise de l'après-midi, avec une 4e place pour sa première course en MotoGP.

Fanny Smith à nouveau sur le podium Fanny Smith est encore montée sur le podium en Géorgie (archives). Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'air géorgien réussit bien à Fanny Smith. Victorieuse vendredi de la première course de Gudauri, la Vaudoise a pris la deuxième place samedi derrière l'Italienne Jole Galli. Comme la veille, les deux femmes ont été au coude-à-coude en finale, mais cette fois la Transalpine a pris le dessus en fin de course pour signer son deuxième succès en Coupe du monde. Pour Fanny Smith, qui skiait diminuée, il s'agit du 80e podium en individuel, plus de 15 ans après son premier obtenu à Lake Placid, en janvier 2010. Le joli week-end de la double médaillée de bronze olympique (2018 et 2022) est de bon augure à deux semaines des championnats du monde de ski freestyle, qui se dérouleront en Engadine. Ryan Regez 4e Chez les hommes, un Suisse a encore manqué de peu le podium. Après Tobias Baur, c'est Ryan Regez qui a fini à la 4e place d'une finale remportée par le Canadien Reece Howden. Les skieurs helvétiques ont cumulé les places d'honneur puisque Romain Détraz et Alex Fiva, éliminés en demi-finale, ont respectivement terminé à la 6e et à la 7e place.

Rien à faire pour Atlanta face à Oklahoma City Clint Capela (à gauche) et Atlanta ont paru impuissants face à Isaiah Hartenstein (au panier) et Oklahoma City. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a subi une cinquième défaite lors des six derniers matches de NBA. L'équipe de Clint Capela a perdu à domicile vendredi face au Thunder d'Oklahoma City (135-119). Emmenés par l'élégant Shai Gilgeous-Alexander, les leaders de la Conférence Ouest n'ont pas tremblé face à des Hawks bien trop irréguliers ces derniers temps. La star canadienne a inscrit 31 points pour offrir au Thunder une 48e victoire cette saison, en 59 matches. Une nouvelle fois aligné en sortie de banc, Clint Capela n'a pas pesé sur cette rencontre. Le pivot genevois n'a passé qu'une dizaine de minutes sur le parquet, sans inscrire de points malgré 4 rebonds récupérés. Son remplaçant au poste de titulaire, Onyeka Okongwu, a terminé meilleur marqueur des Hawks (23 points).

Un suspense à la Hitchcock La saison régulière de National League se termine samedi soir. Et les supporters de nombreux clubs vont certainement vivre une soirée mouvementée, tant il y a du suspense. Lorsque les instances du hockey helvétique ont choisi d'ajouter une barre après la 10e place et de remonter celle qui existait de la 8e à la 6e, le but était de rendre le championnat plus attrayant. Eh bien au crépuscule de l'exercice 24/25, on peut dire que le but est totalement atteint. Autour de la 6e place qui offre une qualification directe pour les quarts de finale, deux clubs se disputent ce précieux sésame: Fribourg (80 pts) et Kloten (79). Les Dragons reçoivent Ambri samedi, tandis que Kloten fait quelques kilomètres pour se rendre à Zurich et y affronter les Lions dans un derby zurichois toujours électrique. Fribourg face à DiDomenico La mission fribourgeoise est simple, il faut l'emporter en 60 minutes. Car en cas d'égalité avec les Aviateurs, ce seraient ces derniers qui passeraient à la faveur des confrontations directes. "On sait que les derniers matches à la maison n'ont pas été aussi bons que ce que l'on aurait espéré, on devait montrer une réaction, a analysé Nathan Marchon jeudi soir après la victoire sur Lausanne. Avec des matches tous les deux jours, c'est un peu une semaine de play-off. Il va falloir récupérer et laisser retomber la pression et les émotions, histoire d'arriver à 100% samedi." L'attaquant fribourgeois dévoile la recette à appliquer ce week-end et elle n'est pas très difficile à réaliser: "Nous devrons être présents physiquement. Ce sera à nous de dicter le rythme. Ambri aura quelque chose à jouer, alors à nous de prouver qu'on mérite ce top 6." Clin d'oeil de l'histoire, Ambri possède dans ses rangs Chris DiDomenico, échangé fin octobre par Fribourg contre Jakob Lilja. En 34 parties avec les Léventins, DiDo a inscrit 39 points. Avec Maillet et Kubalik, il forme l'une des meilleures triplettes de Suisse. Et le Canadien adore quand l'ambiance est surchauffée. "C'est clair qu'il y aura beaucoup d'émotions, appuie Nathan Marchon. DiDo joue avec ça, mais je pense qu'on ne doit pas se focaliser là-dessus. On doit penser à nous d'abord. Peut-être que certains vont essayer de le titiller un peu, mais il ne faut pas que cela nous déconcentre. Il va chercher à rentrer dans nos têtes en chauffant le public, ça fait partie de son jeu." Genève et Bienne à la bataille Nathan Marchon l'a dit, Ambri a encore quelque chose à jouer. Actuellement 8es avec 73 points, les Tessinois ne sont pas assurés de participer au play-in. Car entre eux et Rapperswil, 12e, il n'y a que trois points d'écart! Cinq équipes pour trois places sans aucune confrontation directe, même Alfred Hitchcock, le maître du suspense, n'aurait pas osé. Derrière Ambri, on retrouve donc Langnau avec 72 points, Bienne avec 71, Genève avec 71 et Rapperswil avec 70. Les Emmentalois ont le calendrier le plus "facile" puisqu'ils reçoivent Ajoie. Bienne se déplace quant à lui à Lugano qui va devoir digérer son impardonnable 13e place. Genève s'en va à Berne, qui peut encore accrocher la 2e place ou perdre sa 3e, tandis que Rapperswil accueille Davos. Pour avoir le droit de participer au play-in, Genève doit marquer au moins un point si Bienne et Rapperswil s'inclinent en 60 minutes. Il existe également un scénario où les Aigles pourraient être éliminés en dépit d'un succès en 60 minutes dans la capitale. Il faudrait pour cela que Bienne et Langnau gagnent dans le temps réglementaire et qu'Ambri arrache un point à Fribourg. Les joueurs de Yorick Treille resteraient alors 11es.

Super League: un derby lémanique alléchant Lausanne accueille Servette samedi en Super League (20h30). Avec 6 points de retard sur les Grenat, co-leaders du championnat, le LS doit gagner pour ne pas se faire distancer par le quatuor de tête. Qualifiés in extremis pour les demi-finales de la Coupe de Suisse mardi à Bellinzone (1-1, 4-3 aux tirs au but), les hommes de Loïc Magnin avancent au ralenti en Super League. Ils restent sur deux matches nuls face à Bâle (1-1) et Grasshopper (2-2). De leur côté, les Servettiens sont sur la pente ascendante. Les joueurs de Thomas Häberli ont remporté leurs trois derniers matches, le dernier face à Winterthour (3-1). Et malgré un début d'année 2025 mitigé (quatre nuls), le SFC n'a pas été battu depuis la reprise. Neuvième à sept points de la barre, le FC Sion se rend sur la pelouse de Bâle (18h00). Les Sédunois tâcheront de rebondir après sa défaite à Lucerne dimanche dernier (2-1). Cela ne paraît pas impossible face aux Rhénans, qualifiés dans la douleur pour le dernier carré de la Coupe mercredi face à Etoile Carouge (3-1) et qui n'ont plus gagné en Super League depuis le 6 février.

Deuxième chance pour les Suissesses à Kvitfjell Les Suissesses ont l'occasion de se racheter samedi (10h30) lors de la deuxième descente de Kvitfjell. Victorieuse vendredi, l'Autrichienne Cornelia Hütter entend poursuivre sur sa lancée. Un nouveau succès de la skieuse de Graz relancerait un peu la course au petit globe, elle qui l'avait remporté pour la première fois l'hiver dernier. Troisième, elle n'est qu'à 26 points de la leader actuelle Federica Brignone, qui est aussi en tête du classement général. Les Suissesses tâcheront de faire mieux après une première descente qui n'a vu aucune skieuse de Swiss-Ski terminer dans le top 10. Les deux cheffes de file Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont respectivement pris la 12e et la 14e place vendredi. Il faudra également surveiller la surprenante Emma Aicher. L'Allemande de 21 ans, qui évolue également en slalom - elle a pris la 6e place à Sestrières le week-end dernier -, est montée pour la première fois sur le podium vendredi avec sa deuxième place.

Marco Odermatt pour rebondir en géant Une semaine après sa victoire en super-G à Crans-Montana, Marco Odermatt rechausse ses skis de géant samedi à Kranjska Gora. Le Nidwaldien veut retrouver la victoire dans la discipline. Avec 71 points d'avance sur le Norvégien Alexander Steen Olsen, Marco Odermatt ne dispose pas d'un matelas considérable en tête du classement de la spécialité, alors qu'il ne reste que trois géants à disputer. La faute à ses deux éliminations en début de saison, à Sölden et à Beaver Creek. Et son principal contradicteur l'a battu lors du dernier géant de Coupe du monde, à Schladming, une semaine avant une décevante 4e place lors du géant des Mondiaux de Saalbach. Autant dire que le skieur de Buochs aura à coeur de rebondir en Slovénie, sur une piste qui lui convient particulièrement. Marco Odermatt s'est en effet imposé à trois reprises à Kranjska Gora (2021, deux fois en 2023). L'an dernier, il n'avait pas pu améliorer sa série de victoires, les courses ayant été annulées en raison du manque de neige.

Armand Duplantis bat le record du monde, Angelica Moser s'impose Armand Duplantis toujours plus haut avec un nouveau record à 6m27 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Armand Duplantis, double champion olympique, a une nouvelle fois amélioré son record du monde à la perche. Lors de la dixième édition du All Star Perche à Clermont-Ferrand, le Suédois a franchi 6m27. Après avoir assuré la victoire en effaçant une barre à 6m02, "Mondo" Duplantis a ensuite fait progresser pour la onzième fois son record à son premier essai. L'Américain qui court pour la Suède détient ce record depuis février 2020 lorsqu'il a détrôné le Français Renaud Lavillenie (6m16). Angelica Moser est prête pour les championnats d'Europe en salle la semaine prochaine à Apeldoorn aux Pays-Bas. La championne d'Europe a triomphé avec 4m76. Dans le classement européen des meilleures performances de la saison, Moser occupe la deuxième place derrière la Britannique Molly Caudery (4m85).

Le Bayern renverse Stuttgart et s'offre un joli matelas d'avance Leon Goretzka a permis au Bayern de battre Stuttgart Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK A cinq jours de recevoir Leverkusen en 8es de finale aller de la LdC, le Bayern a renversé Stuttgart au Neckarstadion (2-1). Un succès qui lui assure au minimum 8 pts d'avance à 10 journées de la fin. Avec 61 points, les hommes de Vincent Kompany comptent onze points de plus que Leverkusen (50), champion en titre et qui est donc dans l'obligation de s'imposer à Francfort samedi (18h30), pour revenir à huit points des Munichois et conserver un très mince espoir de décrocher un deuxième titre consécutif avant les dix dernières rencontres. Dans ce derby du sud de l'Allemagne, la partie n'a pas été de tout repos pour le Bayern. Au coeur d'une première période équilibrée, c'est Stuttgart qui a ouvert le score peu après la demi-heure de jeu, d'une superbe frappe d'Angelo Stiller. Juste avant la pause, Michael Olise n'a laissé aucune chance à Alexander Nübel. Après l'heure de jeu, Leon Goretzka a récupéré la balle dans la surface de réparation et a donné l'avantage au Bayern. Kingsley Coman a tué tout suspense à la 90e.

Russell le plus rapide de la 3e journée des essais hivernaux George Russell et sa Mercedes ont été les plus rapides à Sakhir vendredi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER C'est George Russell le plus rapide. Le pilote Mercedes a arraché en toute fin de séance le meilleur chrono de la 3e et dernière journée d'essais de présaison de F1, vendredi sur le circuit de Sakhir. Le Britannique a chipé le premier rang sur la feuille des temps au quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), alors que le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) prend le troisième temps, au lendemain de la première place de son nouveau coéquipier Carlos Sainz. C'est d'ailleurs l'Espagnol qui a réalisé le meilleur chrono de ces trois jours de roulage dans l'île du Golfe en 1'29''348, juste devant les Ferrari du Britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc, respectivement 6e et 9e vendredi. Il convient toutefois de relativiser ces premiers chronos de la saison, chaque pilote ayant un programme de tests propre pas forcément axé sur la performance pure. Les équipes ont désormais deux semaines pour analyser les données recueillies au Bahreïn et trouver les meilleurs réglages pour leurs monoplaces en vue du premier Grand Prix de la saison prévu le 16 mars en Australie.

Cody Almond range ses patins Cody Almond évoluait jusqu'à la saison dernière avec le LHC. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Cody Almond met fin à sa carrière sportive. L'ancien attaquant de Genève-Servette et de Lausanne a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux vendredi. Le Canado-Suisse de 35 ans n'avait plus de club depuis son départ du LHC au printemps dernier après la finale des play-off perdue face à Zurich. Arrivé en Suisse en 2012 à Genève-Servette avant de rejoindre Lausanne en 2019, Almond a disputé un total de 465 matches de National League et a inscrit 225 points. Il a également porté le maillot de l'équipe de Suisse à plusieurs reprises, notamment lors des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.