Oklahoma City égalise ++ Les Hurricanes reviennent à 2-3

Mbappé sacré une cinquième fois lors des Trophées UNFP Kylian Mbappé a été sacré pour la 5e fois meilleur joueur de Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 lundi lors des Trophées UNFP à Paris, pour la cinquième fois consécutive, avant son départ du PSG. La mainmise du club parisien sur ces récompenses de fin de saison n'a été contrariée que par le Brestois Eric Roy, désigné meilleur entraîneur. Mbappé, qui a joué dimanche son dernier match au Parc des Princes avec le maillot parisien, améliore un record qu'il détenait déjà: jamais un joueur n'a été plus couronné que lui par ce prix décerné par le syndicat des joueurs (UNFP) depuis 1994 et dont les lauréats sont élus par leurs pairs. Malgré une saison en demi-teinte pour un joueur de sa stature, surtout depuis le mois de février et l'annonce de son départ du club qui a fuité dans la presse, Mbappé surclasse les autres nommés, son coéquipier Ousmane Dembélé et le Brestois Pierre Lees-Melou, véritable métronome de l'équipe surprise de la saison, notamment. Outre le nouveau trophée de Mbappé, le club parisien, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, a trusté la quasi-totalité des récompenses décernées par l'UNFP. Warren Zaïre-Emery, dans une catégorie très ouverte, a été désigné meilleur espoir de la saison. L'Italien Gianluigi Donnarumma a, lui, été élu meilleur gardien de but. Roy préféré à Luis Enrique Le PSG place également sept joueurs parmi les onze de l'équipe-type de la saison. Seul le titre de meilleur entraîneur a échappé au club de la capitale, le Brestois Éric Roy ayant été préféré à Luis Enrique. Mais la récompense de Roy n'est pas usurpée: arrivé au chevet de Brest en janvier 2023, il a réussi à sauver le club breton de la relégation la saison dernière, avant de le propulser, pour la première fois de son histoire, en Coupe d'Europe, au minimum en Europa League, peut-être même en Ligue des champions.

Tyson pourrait disputer un deuxième combat Mike Tyson n'exclut pas de livrer un autre combat après celui face au YouTuber Jake Paul Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Légende des rings, Mike Tyson a évoqué lundi la possibilité de participer à un autre combat après son match contre le YouTubeur et boxeur Jake Paul. Il balaye l'inquiétude quant à son âge. "On dirait que ça va être sympa", a déclaré "Iron Mike" lors d'une conférence de presse organisé au célère Apollo Theater de New York. "Peut-être qu'on le refera." Agé de 57 ans, Mike Tyson n'a plus combattu chez les professionnels depuis près de 19 ans et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. "Je n'ai plus les tripes pour continuer", avait déclaré, à l'époque, l'Américain. "Je ne combattrai vraisemblablement plus." Selon plusieurs médias, l'ancien champion du monde des lourds devrait recevoir plusieurs millions de dollars pour sa participation au combat qui aura lieu le 20 juillet à Arlington au Texas. Le meeting, dans ce stade de 80'000 places, sera retransmis en direct sur Netflix et accessible à tous les abonnés, soit 270 millions de foyers, une première pour le service de streaming. Préoccupation De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde américain Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire (il aura 58 ans au moment du match) aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave. "Les gens qui disent ça (qu'il est trop vieux) aimeraient juste être à ma place", a rétorqué le natif de Brooklyn, qui a posté sur les réseaux sociaux des vidéos de ses entraînements. Le combat contre Jake Paul, âgé de 27 ans, se déroulera en huit reprises de deux minutes chacune. "Je me sens super bien, mais mon corps, c'est de la merde, pour l'instant", a lancé Mike Tyson, le sourire aux lèvres.

Colorado perd son meilleur buteur, suspendu six mois Nichushkin a été suspendu 6 mois par la NHL Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes L'Avalanche a perdu plus qu'un match lundi. Meilleur buteur de Colorado, Valeri Nichushkin (29 ans) a été suspendu pour au moins six mois par la NHL et l'association des joueurs (NHLPA). L'attaquant russe a été suspendu une heure avant le début d'une rencontre perdue 5-1 à domicile contre Dallas, qui mène 3-1 dans la série. Il se retrouve pour la troisième fois en 13 mois dans le programme de soutien créé pour les joueurs ayant besoin d'aide, programme offrant des thérapies et garantissant la confidentialité. Nichushkin, qui avait pourtant participé à l'entraînement matinal de son équipe lundi, a marqué neuf fois dans ces play-offs. Il était ainsi, à égalité avec Zach Hyman (Edmonton), le meilleur buteur de ces séries finales. Joueur à problèmes Mais ses problèmes personnels s'accumulent. En avril 2023, en pleine série de play-off face au Kraken, il avait ainsi déjà été suspendu pour un incident lié à l'alcool et à une femme ivre dans sa chambre d'hôtel avant un match à Seattle. Et cette saison, Nichushkin a de nouveau été puni durant deux mois, de janvier à mars, intégrant le "Player Assistance Program" pour, espérait-il alors, "maîtriser les problèmes une fois pour toutes".

Oklahoma City égalise à 2-2 face à Dallas Shai Gilgeous-Alexander (à droite) a brillé lundi face à Dallas Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Oklahoma City a repris l'avantage du parquet dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Dallas. Le Thunder a égalisé à 2-2 dans la série en s'imposant 100-96 lundi au Texas. Shai Gilgeous-Alexander a encore une fois sorti le grand jeu. L'arrière canadien a réussi 34 points, 8 rebonds, 5 assists, 2 interceptions et 2 contres lundi face aux Mavericks, qui comptaient 14 points d'avance (57-43) après 2' de jeu dans le troisième quart-temps mais ont ensuite péché sur le plan offensif. Luka Doncic n'a ainsi marqué que 18 points, à 6/20 au tir. Certes auteur d'un triple double avec ses 12 rebonds et 10 assists, l'arrière slovène de Dallas a manqué le coche sur la ligne des lancers-francs à 10''0 de la fin, ne réussissant qu'une seule de ses deux tentatives alors qu'il pouvait ramener son équipe à 96-96. A l'Est, Boston a creusé l'écart (3-1) face à Cleveland en allant s'imposer une deuxième fois d'affilée sur le parquet des Cavaliers (109-102). La tâche des Cavs s'annonce bien compliquée face à la meilleure équipe de la saison régulière. D'autant plus qu'ils ont dû composer lundi sans leur meilleur marqueur Donovan Mitchell (29,6 points par match dans ces play-off), blessé à un mollet.

Les Hurricanes reviennent à 2-3 face aux Rangers La joie des Hurricanes, qui ont gagné un 2e match de suite face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Carolina a effacé une deuxième balle de match face aux Rangers en demi-finale de la Conférence Est de NHL. Les Hurricanes sont allés s'imposer 4-1 lundi à New York pour revenir à 2-3 dans la série. Invaincus jusque-là au Madison Square Garden depuis le début de play-off, les Rangers pensaient peut-être tenir leur os lorsque Jacob Trouba a ouvert la marque à la 27e minute en infériorité numérique. Mais ils n'ont pas tenu le choc au troisième tiers et devront retourner à Raleigh pour un acte VI. Les Hurricanes ont renversé la vapeur en marquant trois fois en l'espace de 6'23'' dans l'ultime période, Jordan Martinook inscrivant le 3-1 dès la 50e. Ils peuvent donc toujours espérer devenir la cinquième équipe de l'histoire à remporter une série après s'être retrouvés menés 0-3. A l'Ouest, Dallas n'est plus qu'à un succès d'une place en finale de Conférence. Les Stars ont remporté un troisième match consécutif face à l'Avalanche lundi dans le Colorado (5-1), grâce notamment aux 3 points de Wyatt Johnston (2 buts, 1 assists). Ils mènent 3-1 et auront l'occasion de conclure la série mercredi au Texas.

Verdict imminent en queue de peloton Le SLO se déplace mardi à Bâle (20h30) pour tenter de survivre quelques jours de plus en Super League. Il lui faudra également un coup de pouce d'Yverdon, qui défie Grasshopper dans le même temps. Cette antépénultième journée de championnat pourrait bien rendre un verdict attendu depuis maintenant plusieurs semaines. Tout autre résultat qu'une victoire des Stadistes au Parc Saint-Jacques acterait leur relégation en Challenge League. Vainqueurs d'Yverdon samedi à la Pontaise (3-1), les hommes de Ricardo Dionisio n'ont jamais enchaîné deux succès consécutifs cette saison en Super League. Même s'ils y parvenaient mardi contre un FC Bâle invaincu depuis cinq matches, les Lausannois devraient espérer un faux-pas de Grasshopper face aux Nord-Vaudois. Ces derniers ne partiront pas forcément favoris au Letzigrund au vu de leur fébrilité loin de leur antre (huit défaites de rang à l'extérieur). Mais un deuxième succès des Yverdonnois en déplacement cette saison ferait aussi les affaires de l'autre club du chef-lieu vaudois, le LS, qui serait alors définitivement à l'abri d'un retour de GC.

Un Kevin Fiala tout sourire Kevin Fiala se rit de Lukas Dostal lors de la séance de penalties victorieuse Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Il était très attendu, il n'a pas déçu. Pour son premier match au Championnat du monde à Prague face à la Tchéquie, Kevin Fiala a aidé la Suisse à battre la Tchéquie 2-1 tab. "On ne fait pas trop long parce que j'aimerais aller dormir." C'est un Kevin Fiala tout sourire et blagueur qui s'est présenté devant la presse après avoir inscrit l'unique but suisse dans le jeu ainsi qu'un des deux tirs au but. Il faut dire que le Saint-Gallois de 27 ans est sur un petit nuage depuis quelques jours. Sa femme Jessica a en effet donné naissance à leur petite fille prénommée Masie-Mae. Et comme l'accouchement a eu lieu plus tôt que prévu, l'attaquant des Los Angeles Kings a pu rejoindre le pays de ses parents afin d'aider la Suisse. "Elle m'a poussé, raconte Fiala au sujet de sa femme. Elle sait à quel point c'est important pour moi et je la remercie encore. Ce fut un long vol, mais j'ai pu jouer ce match contre les Tchèques et c'est vraiment génial que l'on ait pu gagner." Revoir sa grand-maman Forcément et même si Fiala a la fibre patriotique, laisser son épouse et son bébé n'a rien d'évident. "Ce n'était vraiment pas facile de les quitter, raconte le héros de la soirée. Mais je sais que ma fille est entre de très bonnes mains avec ma femme et sa maman." Est-ce que cette première soirée praguoise aurait pu mieux se dérouler? "Non, c'était vraiment super. J'ai une partie de ma famille qui est là. J'ai ma grand-maman qui est venue me chercher à l'aéroport. C'est vraiment spécial parce que je ne la vois pas souvent. Il faudra d'ailleurs que je prenne le temps d'aller la voir chez elle. Je suis arrivé avec beaucoup d'énergie et d'adrénaline. Cela s'est ressenti lors du penalty." Durant la séance de tirs au but, Fiala a sorti un mouvement magnifique pour déboussoler le gardien et placer la Suisse sur les bons rails. Et après avoir marqué, le Saint-Gallois a mis son gant vers l'oreille en guise de célébration. "Ce n'était pas planifié et il n'y avait pas de signification particulière, explique-t-il. J'ai entendu les fans qui criaient si fort et je trouvais ça cool, mais j'avais juste envie de les rendre plus silencieux."

Troisième succès pour la Suisse au championnat du monde Kevin Fiala marque son tir au but Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a remporté son 3e match du Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la Tchéquie 2-1 tab. C'était le premier grand test. La rencontre face à l'hôte de la compétition dans une patinoire comble et acquise à la cause adverse. Et après deux parties contre des équipes où ils étaient favoris, les Suisses avaient devant eux un sérieux contradicteur. Sérieux, c'est aussi l'adjectif que l'on peut utiliser pour qualifier le jeu de cette sélection. En particulier lors des tiers impairs, les hommes de Patrick Fischer ont géré. Après une prolongation dominée par les Suisses, il a fallu se rendre aux penalties. Et à ce jeu, ce sont les Suisses qui se sont montrés les plus habiles. Fiala et Kurashev ont inscrit leur tir au but, alors que seul Stransky l'a fait pour les Tchèques. Car oui, les Helvètes ont pu compter sur le renfort de Kevin Fiala. Débarqué quelques heures avant le match, le Saint-Gallois aux racines tchèques n'a d'ailleurs pas mis longtemps pour trouver ses marques. Sur le premier power-play helvétique, le joueur des Los Angeles Kings a logé le puck dans la lucarne de Lukas Dostal (14e). Un but qui salue la technique hors norme de celui qui vient d'être papa pour la première fois. Remuant et visiblement pas trop impacté par le décalage horaire, l'ancien attaquant de Nashville et Minnesota s'est encore ménagé quelques chances de but, comme à la 34e. Stransky buteur Un tiers médian qui a vu pas mal de pénalités de chaque côté. Et dans un contexte rendu un poil plus houleux par des Tchèques vexés d'être menés à domicile, les débats se sont logiquement crispés. Mais les locaux ont finalement été récompensés de leur pression plus constante à la 36e. En supériorité numérique, c'est le Davosien Matej Stransky qui a fait chavirer de bonheur l'O2 Arena d'un tir puissant et précis dont il a le secret. Les hommes de Radim Rulik ont affiché la même solidité défensive que lors de leur rencontre inaugurale face à la Finlande remportée 1-0 aux tirs au but. Les trois buts encaissés contre la Norvège le lendemain dans un succès tchèque 6-3 semblent tenir de l'accident de parcours. La Suisse a maintenant droit à un jour de repos avant de défier la Grande-Bretagne mercredi soir (20h20). La dernière confrontation entre les deux nations remonte à 2021 dans la bulle de Riga. La Suisse l'avait emporté 6-3.

Groupe A: la Finlande domine logiquement la Norvège Un match sans souci pour les Finlandais Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Dans le groupe A, celui auquel appartient la Suisse, la Finlande n'a pas été menacée par la Norvège lundi à Prague. Elle l'a emporté 4-1 grâce à des doublés de Kapanen (7e/31e) et Hyry (18e/21e). Dans le groupe B à Ostrava, la Slovaquie a dominé les Etats-Unis 5-4 ap au terme d'une partie à rebondissements. Les Slovaques ont mené 4-1 à la 29e, mais les US Boys ont réagi dans l'ultime période et arraché la prolongation grâce à Pinto (45e), Tkachuk (54e) et Hughes (57e). Mais c'est finalement la Slovaquie qui a eu le dernier mot sur une réussite de Kelemen après 3'56 de temps supplémentaire.

Giro: une première semaine "presque parfaite" pour Pogacar Tadej Pogacar voit la vie en rose sur le Giro Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Slovène Tadej Pogacar estime avoir réalisé une première semaine du Tour d'Italie "presque parfaite". Il a gagné trois étapes et porte le maillot rose de leader depuis la 2e étape. "C'était une première semaine presque parfaite, je donne dix sur dix à l'équipe qui a fait du super boulot", a déclaré Pogacar (UAE Emirates) lors d'une visio-conférence durant la première journée de repos. "Je suis content d'avoir une belle avance (au général). Dans la perspective du Tour de France, cela peut me permettre d'adopter une stratégie plus défensive. Je vais utiliser le plus possible l'équipe pour atteindre la ligne d'arrivée" à Rome le 26 mai avec le maillot rose, a-t-il ajouté. Après neuf des 21 étapes, Pogacar, vainqueur des 2e, 7e et 8e étapes, compte déjà 2'40 d'avance sur son premier poursuivant, le Colombien Daniel Martínez. Le Gallois Geraint Thomas suit à 2'58. Des attaques attendues "C'est une bonne chose d'avoir cet avantage, mais on se prépare à une deuxième semaine avec des attaques de nos concurrents, en particulier de l'équipe Ineos avec (Thymen) Arensman (9e du général, NDLR) et Thomas", a-t-il estimé. Selon le Slovène, la 10e étape mardi au départ de Pompéi et surtout la 15e avec son arrivée à Livigno peuvent faire des écarts durant la deuxième semaine. Pogacar qui participe pour la première fois au Tour d'Italie, s'est dit ravi de son expérience sur les routes italiennes. "Il y a des différences entre les trois Grands Tours, ils ont chacun leur histoire, mais j'ai un faible pour le Giro". "C'est plutôt bien organisé, on a de la chance avec la météo, les étapes ne sont pas trop longues et c'est moins stressant que le Tour de France", a expliqué le double vainqueur de la Grande Boucle.

Olivier Giroud: cap sur la MLS Olivier Giroud: cap sur les Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI L'international français Olivier Giroud (37 ans) a officialisé son départ de l'AC Milan à l'issue de la saison en cours. Il poursuivra sa carrière dans le championnat nord-américain (MLS). "Je jouerai mes deux derniers matches avec l'AC Milan. Je vais continuer ma carrière dans le championnat nord-américain", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le compte X (ex-Twitter) de son club. Giroud (131 sélections) n'a pas précisé le nom de sa nouvelle équipe, mais il devrait s'engager avec le Los Angeles FC, club où évolue déjà son ancien coéquipier en équipe de France, Hugo Lloris. "Je suis très fier de ce que j'ai accompli avec le Milan lors des trois dernières années. Mon histoire se finit cette année, mais le club restera toujours dans mon coeur", a insisté le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 buts). Un titre de champion Depuis qu'il a rejoint l'AC Milan en 2021, après être passé notamment par Montpellier (2010-12), Arsenal (2012-18) et Chelsea (2018-21), l'attaquant a marqué 38 buts en Serie A, dont 14 cette saison, son meilleur rendement en club depuis 2016. Avec les rossoneri, il a remporté un titre de champion d'Italie en 2020. Le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 a justifié son choix de partir aux Etats-Unis en invoquant sa vie de famille. "J'ai pris cette décision il y a quelques semaines, j'ai donné tout ce que j'avais pour l'AC Milan. Pour moi et pour ma famille, c'est le moment juste de faire une expérience différente de mode de vie", a-t-il déclaré. "La famille fait des sacrifices durant la carrière d'un joueur. Nous menons notre vie à 200 à l'heure et maintenant, je veux penser un peu plus" à elle, a-t-il poursuivi.

Ligue des champions: Slavko Vincic arbitrera la finale Slavko Vincic dirigera la finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Le Slovène Slavko Vincic arbitrera la finale de la Ligue des champions entre Borussia Dortmund et Real Madrid. Le match se jouera le samedi 1er juin à Wembley. La commission des arbitres de l'UEFA a annoncé la désignation de Vincic (44 ans) lundi. Il avait déjà dirigé la finale de l'Europa League en 2021. Cette saison, il a officié durant le quart de finale retour de C1 entre Borussia Dortmund et Atlético Madrid (4-2). Le Roumain Istvan Kovacs sifflera pour sa part la finale de l'Europa League à Dublin entre Bayer Leverkusen et Atalanta (22 mai). Quant à la finale de Conference League entre Olympiakos Pirée et la Fiorentina, elle sera arbitrée par le Portugais Artur Soares Dias le 29 mai à Athènes.

Une fête du foot sous haute sécurité en Allemagne Philipp Lahm, ancien international allemand et directeur du tournoi, a mis la sécurité au centre des priorités. Image: KEYSTONE/DPA/ARNE DEDERT Attentats, hooligans, cyberattaques: l'Allemagne se prépare à toutes les menaces, un mois avant l'Euro 2024. 2,7 millions de spectateurs sont attendus dans les stades. Il s'agit d'assurer leur protection, ainsi que celle des camps de base des 24 équipes réparties dans tout le pays et des dix stades où se joueront les 51 rencontres, du 14 juin au 14 juillet. Les fans zones pourraient elles accueillir jusqu'à 12 millions de personnes. "Dès le début, la sécurité a été la plus grande de nos priorités", a affirmé Philipp Lahm, ancien international allemand et patron de l'organisation de la compétition, dans un récent entretien accordé à l'AFP. Rarement la situation géopolitique a été aussi tendue et le championnat d'Europe de foot est, comme les JO de Paris, dans le viseur des extrémistes et terroristes, offrant une tribune à toutes sortes de revendications. Un dispositif inédit L'Allemagne va à cette occasion inaugurer un dispositif présenté comme inédit dans ce genre d'événement international. Toutes les nations participantes enverront des experts, plus de 300 au total, réunis dans un centre de coopération internationale de police (IPCC), situé à Neuss. Leur tâche, avec les autorités allemandes, d'Europol et de l'UEFA: surveiller et coordonner l'ensemble des mesures de sécurité depuis une immense salle de conférence, équipée de 129 ordinateurs et d'un gigantesque écran de 40 m2. "Chaque pays connaît mieux que tout autre ses fauteurs de troubles, les experts étrangers présents à Neuss pourront les identifier plus rapidement", a expliqué à l'AFP Oliver Strudthoff, directeur de l'IPCC. "Les délégations seront plus ou moins étoffées selon le nombre et la dangerosité de leurs fans. L'Angleterre, par exemple, aura beaucoup plus de représentants que la Suisse", a-t-il ajouté. Connu pour ses hooligans, Londres a de son côté interdit le déplacement en Allemagne de "plus de 1600" supporters anglais et gallois jugés violents. Protection de l'équipe ukrainienne Parmi les 24 équipes participantes, l'Ukraine fera l'objet "de mesures spéciales de protection", a récemment annoncé la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser. Les fans zones feront aussi l'objet d'une vigilance toute particulière, comme la plus grande d'entre elles, au coeur de Berlin, à la porte de Brandebourg, avec une capacité d'accueil de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par match.

Enquête sur un réseau de vente illégale de billets au FC Porto Une boutique du FC Porto au stade du Dragon a été perquisitionnée dimanche (photo d'archives). Image: KEYSTONE/EPA LUSA/JOSE COELHO Treize personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête sur la vente illégale de billets de football pour des matches du FC Porto. Les locaux des Dragons ont été perquisitionnés dimanche. Quelque 4000 billets de football ont été saisis, ainsi que plus de 44'000 euros, divers documents et équipements informatiques, a précisé la police de sécurité publique (PSP). Les autorités enquêtent sur l'existence d'un réseau soupçonné de se consacrer à la distribution et à la vente de billets de football au marché noir, impliquant des employés du club et des membres d'un groupe de supporters. De son côté, le FC Porto a confirmé les perquisitions dimanche, notamment dans une boutique au stade du Dragon, et s'est engagé à coopérer avec les enquêteurs dans le cadre de cette opération que la police a appelée "Billet doré". Le FC Porto est actuellement troisième à l'issue de la 33e journée du championnat. Le Sporting Portugal a été sacré champion la semaine dernière après la défaite de son rival lisboète du Benfica.