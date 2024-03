Omlin remplace Sommer ++ Atlanta écrase Charlotte

Omlin remplace Sommer en équipe de Suisse Omlin remplace Sommer en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED Touché à la cheville droite samedi face au Danemark, Yann Sommer quitte fort logiquement l'équipe de Suisse. Le sélectionneur Murat Yakin a fait appel à Jonas Omlin pour remplacer le portier de l'Inter Milan dans l'optique du match en Irlande. Sommer est rentré à Milan pour effectuer des examens médicaux, souligne l'ASF.

Les Hawks écrasent Charlotte 132-91 Dejounte Murray (5) a brillé samedi face aux Hornets Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a signé un succès convaincant samedi en NBA pour son retour à domicile après un "road trop" difficile (quatre défaites en cinq matches). Les Hawks ont écrasé Charlotte 132-91. Clint Capela a confirmé sa bonne forme actuelle face aux Hornets, signant un septième double double dans ses huit dernières sorties. L'intérieur genevois a cumulé 12 points et 10 rebonds - dont 5 captés en phase offensive - pour un différentiel de +22, en seulement 22' de jeu. L'homme du match fut Dejounte Murray. L'arrière d'Atlanta s'est fait l'auteur de 28 points, avec un 7/9 à 3 points, tout en distillant 12 passes décisives. Bruno Fernando et Garrison Mathews ont quant à eux inscrit respectivement 25 et 20 points en sortant du banc des Hawks, qui restent solidement installés à la 10e place de la Conférence Est avec cinq victoires de plus que Brooklyn (11e).

Sabalenka battue en 3 sets par Kalinina au 3e tour Aryna Sabalenka a chuté au 3e tour à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Aryna Sabalenka (WTA 3) a été éliminée dès le 3e tour du tournoi WTA 1000 de Miami. La Bélarusse a été battue 6-4 1-6 6-1 par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 36). Sabalenka disputait son deuxième match depuis la mort lundi de son ex-compagnon Konstantin Koltsov, "vraisemblablement par suicide" selon la police. En tenue noire, elle a jeté plusieurs fois sa raquette au sol avec rage après sa défaite, survenue en deux heures. Vendredi, Sabalenka avait battu son amie espagnole Paula Badosa lors de son premier match après le décès de Kolstov, un ancien joueur de hockey sur glace bélarusse.

Un 15e succès en 17 matches pour les Predators Josi (59) vient féliciter Forsberg (de face) après le but du Suédois Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski La folle série de Nashville se poursuit. Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Detroit 1-0 samedi en NHL, ont inscrit au moins un point au cours d'un 17e match consécutif. Les Predators ont cueilli leur cinquième succès d'affilée, le 15e dans leurs 17 dernières sorties, grâce à un but de Filip Forsberg à la 55e. Le Suédois a profité d'un assist de Roman Josi, qui a donc réussi au moins 1 point dans ses six derniers matches (10 points au total sur ces six parties). Nashville conforte donc sa place dans le top 8 de la Conférence Ouest, avec une marge de 9 points sur la barre. Detroit s'accroche pour sa part à la deuxième "wild card" à l'Est. Les Red Wings conservent notamment 6 longueurs d'avance sur les Devils de Nico Hischier et Timo Meier, qui se sont inclinés 5-2 face à Ottawa. Eliminé depuis longtemps de la course aux play-off, Chicago a par ailleurs réussi une superbe "remontada" face à San Jose. Menés 4-0 après 21'24'' de jeu, les Blackhawks se sont imposés 5-4 après prolongation. Philipp Kurashev s'est montré décisif: le Bernois a marqué le 4-4 à 47 secondes de la fin du temps réglementaire avant de signer la passe décisive sur le but de Seth Jones en "overtime". Les Canucks et les Kings sur leur lancée Les Canucks de Pius Suter et les Kings de Kevin Fiala ont par ailleurs décroché samedi une troisième victoire d'affilée. Vancouver a dominé Calgary 4-2 pour conserver la tête de la Conférence Ouest et s'approcher des 100 points (98 désormais), alors que Los Angeles s'est imposé 4-3 après prolongation face à Tampa Bay pour rester au 3e rang de la Pacific Division devant Vegas.

Sainz s'impose à Melbourne, Verstappen contraint à l'abandon Verstappen a été victime d'un problème mécanique dimanche à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Scott Barbour Carlos Sainz (Ferrari) a remporté dimanche le GP d'Australie, 3e manche du championnat du monde de F1, deux semaines à peine après avoir été opéré de l'appendicite. Vainqueur des deux premières courses de la saison, Max Verstappen a connu l'élimination. Le Néerlandais, triple champion du monde en titre, en reste donc à neuf succès consécutifs en GP. Pour la première fois depuis... l'Australie en 2022, il a même dû abandonner un Grand Prix, en raison d'un problème mécanique sur sa RB20. Verstappen s'était élancé en tête après avoir signé sa 35e pole en F1 samedi. Mais après avoir été dépassé par l'Espagnol Carlos Sainz dans le deuxième tour de course, le Néerlandais a signalé quelques instants plus tard que "de la fumée, de la fumée bleue" se dégageait de sa monoplace. "Dès que les feux se sont éteints, le frein droit s'est bloqué, si bien que la voiture était difficile à piloter dès le départ", a ensuite expliqué à la presse Max Verstappen, qui reste en tête du classement des pilotes malgré sa mésaventure. Carlos Sainz a pour sa part fêté son troisième succès en Formule 1, après Silverstone en 2022 et Singapour la saison dernière. L'Espagnol de 29 ans a devancé de 2''366 le Monégasque Charles Leclerc, qui a donc permis à la Scuderia Ferrari de signer le doublé sur le tracé de l'Albert Park à Melbourne. Le Britannique Lando Norris (McLaren) complète le podium, à 5''904.

Britschi 6e, Maninin sacré, Uno craque Lukas Britschgi a décroché la 6e place aux Mondiaux de Montréal Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Lukas Britschgi n'a pas signé d'exploit dans le programme libre des Mondiaux de Montréal. Le Schaffhousois a reculé d'un rang pour prendre la 6e place d'une épreuve remportée par l'Américain Ilia Malinin (19 ans). Cinquième du court mais à plus de 10 points du podium, Lukas Britschgi a pourtant signé un nouveau record personnel dans un libre (180,68 points) pour totaliser 274,09 points, là aussi sa meilleure marque. Mais il lui a manqué un peu plus de 10 points pour décrocher une médaille. Le 3e des Championnats d'Europe a même obtenu un meilleur classement (4e) dans le libre que dans le court. Mais il a été notamment "victime" de la fabuleuse "remontada" du Français Adam Siao Him Fa, qui est passé de la... 19e à la 3e place grâce à un libre remarquable (206,90). Ilia Malinin a, lui, récolté 227,79 points dans le libre pour conquérir à 19 ans son premier or mondial, après s'être paré de bronze à Saitama l'an passé. L'Américain (333,76 points au total) a devancé de plus de 20 points son dauphin japonais Yuma Kagiyama. Double tenant du titre et leader après le court, Shoma Uno a quant à lui manqué son libre (6e) pour échouer au pied du podium.

Les Suissesses à un succès d'un 5e titre mondial consécutif Silvana Tirinzoni (à droite) et Alina Pätz sont à un succès d'un 5e titre mondial d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn L'équipe de Suisse dames est à un succès d'un cinquième titre mondial consécutif. Le CC Aarau s'est qualifié pour la finale du championnat du monde de Sydney en dominant l'Italie 6-3 samedi en demi-finale. La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Carole Howald, Selina Witschonke et Alina Pätz se frotteront à la meilleure équipe du Round Robin, le Canada, dimanche dès 21h (heure suisse) en finale. Les joueuses à la feuille d'érable ont renversé la Corée du Sud (9-7) en demi-finale, grâce à un coup de trois dans l'ultime end. La Suisse s'était inclinée 8-5 dans le Round Robin face au Canada de Rachel Homan, qui avait alors privé les Suissesses d'un 43e succès de suite dans un Mondial. Samedi, la Team Tirinzoni a pour sa part forcé la décision dans la septième manche face à l'Italie de la skip Stefania Constantini en inscrivant 2 points pour mener 4-2.

Finales de Saalbach: un ultime duel Odermatt-Sarrazin pour conclure La Coupe du monde 2023-2024 va vivre son épilogue ce matin avec un dernier duel entre Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin. Le Suisse peut décrocher le premier globe de descente de sa carrière. Avant la blessure du Français lors d'un entraînement à Kvitfjell, les deux hommes étaient au coude-à-coude dans le classement de la descente. La 7e place d'Odermatt en Norvège lui a donné un avantage de 42 points avant l'épreuve finale. Mais Sarrazin a montré qu'il n'était pas revenu à Saalbach pour faire de la figuration. Deuxième de la descente d'entraînement, à 71 centièmes de Stefan Rogentin, le skieur du Dévoluy a aussi terminé devant Odi lors du super-G pour 5 centièmes (4e et 5e). Battu par Sarrazin à Bormio et à Kitzbühel deux fois, le Nidwaldien a en revanche triomphé lors des deux descentes du Lauberhorn à Wengen. En cas de victoire du Français dimanche (départ à 11h15), Odermatt devra à tout prix finir sur le podium s'il entend soulever son premier globe de la spécialité et boucler son hiver déjà plus que réussi avec un quatrième trophée.

Max Verstappen pour la passe de dix à Melbourne Imperturbable au milieu de l'agitation qui continue de secouer Red Bull, Max Verstappen vise à Melbourne un dixième succès de rang en Grand Prix. Il égalerait ainsi son record. A la veille du troisième rendez-vous de la saison, le Néerlandais et son coéquipier mexicain Sergio Pérez ont déjà confirmé l'excellente forme de l'écurie autrichienne, trustant les premières places à l'issue des deux premiers Grands Prix, à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Des performances bienvenues pour Red Bull qui, minée par les bagarres intestines révélées en février dernier par l'"affaire Horner" - du nom du patron de l'écurie Christian Horner, récemment fragilisé par des accusations de "comportement inapproprié" envers une employée et depuis blanchi - continue de susciter l'intérêt. Début mars, Jos Verstappen avait attaqué Horner juste après la victoire de son fils à Bahreïn assurant qu'il y a "de la tension (dans l'équipe) tant qu'il reste en place. L'équipe risque de se déchirer. Elle ne peut pas continuer ainsi. Elle va exploser", avait-il asséné. Un commentaire qui a alimenté la rumeur selon laquelle Max Verstappen pourrait quitter l'équipe dès 2025, si l'influent conseiller de Red Bull Helmut Marko partait. Le Néerlandais est engagé jusqu'à fin 2028 chez Red Bull, mais disposerait d'une clause pour partir plus tôt, selon la presse. "Avec ce contrat, mon intention est de rester ici jusqu'à la fin", a tempéré Verstappen jeudi. "Je me suis toujours senti à l'aise (chez Red Bull, ndlr) car pour moi, c'est comme une deuxième famille". Ferrari veut "mettre la pression" sur Red Bull Plusieurs équipes et notamment Mercedes, qui dispose d'un baquet disponible dès 2025 après le départ du septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Ferrari, rêvent sans doute de s'attacher les services de Verstappen. "J'adorerais l'avoir mais nous devons d'abord améliorer la voiture", a souligné début mars le directeur de l'écurie, Toto Wolff. Et pour cause: Mercedes cherche encore à se défaire de problèmes de performances, deux ans après l'arrivée d'un nouveau règlement technique. L'équipe a progressivement redressé la barre, arrivant aux portes du cru 2024 pleine d'optimiste, mais, pour l'heure, elle peine encore à répondre à ses ambitions. Après deux GP, le constructeur allemand n'a jamais fait mieux qu'une 5e place, décrochée à Bahreïn par George Russell. L'équipe pointe pour l'instant à la 4e place chez les constructeurs, derrière Ferrari et Aston Martin. Ferrari qui s'affiche pour l'heure comme la "meilleure des autres" derrière Red Bull. Suffisant pour tenter de se hisser à hauteur des RB20 à Melbourne ? Si la Scuderia mise sur une "approche agressive" afin de "mettre la pression" sur les Red Bull, "l'écart reste important" en course, a concédé jeudi Charles Leclerc, 3e du championnat derrière Verstappen et Pérez. Nouveau record en vue pour Verstappen Vainqueur l'an dernier en Australie à l'issue d'un GP chaotique, Verstappen fait encore logiquement figure de favori cette année, tant sa domination est insolente ces dernières années. S'il s'imposait dimanche sur le tracé de l'Albert Park, "Mad Max" égalerait son record de victoires consécutives. En 2023, le champion en titre avait remporté dix Grands Prix d'affilée, faisant tomber le record de l'Allemand Sebastian Vettel (9 victoires de rang en 2013). Avant le GP d'Australie, Verstappen compte déjà 15 points d'avance sur Pérez et 23 sur Leclerc.

Un match "utile" Murat Yakin (Ã droite) et son nouvel assistant Giorgio Contini lors des hymnes. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Même si ce Danemark – Suisse ne fut pas le match du siècle, Murat Yakin n’a pas perdu sa soirée à Copenhague. "Il était vraiment utile d’affronter un tel adversaire", souligne le sélectionneur. "Le Danemark pratique un football robuste. Nous avons été très à l’aise dans les zones 1 et 2. Seulement, nous avons manqué de présence, de patience et d’efficience dans les trente derniers mètres adverses, explique-t-il. Les statistiques sur l’ensemble du match nous donnent un petit avantage. Mais le résultat est juste." Murat Yakin s’est montré évasif sur l’état de santé de Yann Sommer. "Son pied a tourné. On ignore encore la nature exacte de sa blessure, poursuit-il. Nous verrons ces prochaines heures s’il convient d’appeler un troisième gardien pour le match en Irlande mardi. Quant à Denis Zakaria, il est touché au dos." Dan Ndoye le grand gagnant Murat Yakin a laissé entendre que ce système à trois défenseurs était aujourd’hui le plus appliqué pour le jeu de l’équipe de Suisse. "La plupart des équipes jouent ainsi aujourd’hui. Mes joueurs se sentent à l’aise dans ce système." Il s’est enfin félicité de l’apport de Dan Ndoye dans son rôle de piston. "Dan possède un très gros volume. Il avait déjà joué ainsi la saison dernière avec le FC Bâle. Offensivement, il peut apporter beaucoup. Il peut jouer aussi sur les deux côtés." A entendre Murat Yakin, le Vaudois s’est sans doute installé pour un bon moment en sélection. "Nous avons montré un nouveau visage" "Nous avons montré un nouveau visage. Ce premier match de l’année a été bien négocié, souligne Granit Xhaka, Tout ne fut pas parfait, mais nous avons affronté une très bonne équipe portée par 30'000 spectateurs. Nous aurions, bien sûr, dû nous montrer plus tranchants dans les seize mètres adverses. Mais l’essentiel ce soir fut vraiment de témoigner d’un très grand esprit de corps, de gagner les duels, de bien communiquer entre nous." "Il était important pour la confiance de réussir à nouveau un clean sheet, se félicite Fabian Schär. Je suis heureux d’avoir été titularisé. Murat Yakin était venu me voir en Angleterre avant le rassemblement. Je m’efforce de faire le job tant en club qu’en sélection. Mais on ne sait pas encore bien sûr qui jouera lors du match contre la Hongrie à l’Euro le 15 juin...»

Match amical: succès de prestige pour les Allemands Florian Wirtz célèbre son but Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Futur adversaire de la Suisse à l'Euro cet été, l'Allemagne a obtenu un succès de prestige en match amical à Lyon. La Mannschaft a en effet battu une pâle équipe de France 2-0. Le joyau du Bayer Leverkusen Florian Wirtz a joué un rôle prépondérant dans cette victoire. Il a ouvert le score dès la 1re minute d'une superbe frappe avant d'être à l'origine du numéro deux inscrit par Kai Havertz (49e). Les joueurs de Julian Nagelsmann ont ainsi emmagasiné une belle dose de confiance à trois mois du grand rendez-vous estival à domicile. Le retour à mi-terrain de Toni Kroos a bonifié leur jeu.

Davos et Berne égalisent à 2-2 Aeschlimann a brillé samedi face au LHC Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Lausanne n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif en quart de finale des play-off de National League. Le LHC s'est incliné 5-2 sur la glace de Davos, qui égalise ainsi à 2-2 dans la série. Berne est également revenu à hauteur de Zoug. Ce quatrième duel avait pourtant commencé de manière idéale pour Lausanne, qui a pu ouvrir la marque à la 11e minute grâce au premier but de Miikka Salomäki dans ces play-off. L'équipe ayant ouvert la marque s'étant jusque-là imposée à chaque fois dans cette série, les actions lausannoises étaient alors à la hausse. La réaction davosienne n'a toutefois pas tardé. Yannick Frehner (13e) et Matej Stransky (14e), auteur d'une superbe reprise directe sur une passe de Michael Fora en supériorité numérique, ont en effet permis au HCD de virer en tête après le tiers initial. Contre le cours du jeu, le LHC se montrant plus entreprenant. Lausanne domine, en vain Privé dès la 27e de Jiri Sekac, lequel a écopé d'une méconduite de match pour un coup de genou sur Dominik Egli, Lausanne a d'ailleurs poursuivi sa domination dans la période médiane. Mais Sandro Aeschlimann s'est montré irréprochable devant le filet grison, gagnant notamment un face-à-face crucial avec Damien Riat à la 37e. Et moins de deux minutes après cette parade décisive de son portier, Davos a pu prendre deux longueurs d'avance, Chris Egli déviant parfaitement un tir de la ligne bleue de Dominik Egli (38e). C'est l'éternel Andres Ambühl qui a assommé Lausanne en signant le 4-1 à la 50e après... 5 secondes de supériorité numérique. Berne joue à se faire peur Berne a également stoppé l'hémorragie face à Zoug. Battus sèchement dans les actes II (4-1) et III (6-1), les Ours ont recollé à 2-2 dans la série en s'imposant 3-2 samedi. Colton Sceviour (17e) et le capitaine Simon Moser (19e) ont pu concrétiser une domination outrageuse dans le tiers initial: 12 tirs cadrés à 3! Les hommes de Jussi Tapola ont continué sur leur lancée au deuxième tiers (15-5 dans la statistique des tirs cadrés), sans trouver la faille. Et ils ont failli le payer: Zoug est revenu à deux reprises à une longueur, grâce à Senteler (50e, 2-1) et à Simion (54e, 3-2). Mais la défense bernoise a tenu le choc dans les dernières minutes.

Equipe de Suisse: une première sortie rassurante Yann Sommer, réconforté par Granit Xhaka, quitte le terrain Image: KEYSTONE/EPA/Liselotte Sabroe La Suisse n’a pas raté sa première sortie de l’année. A Copenhague, elle a obtenu un "bon" 0-0 face au Danemark qui doit la remettre sur la bonne voie. Dans une rencontre très pauvre en occasions, la sélection de Murat Yakin a témoigné d’un esprit de corps qui lui avait fait défaut ces derniers mois. Même si elle ne s'est pas procuré une véritable occasion pour quitter Copenhague avec de véritables regrets, elle a rendu une copie qui tient la route. Alors que les deux balles perdues par Manuel Akanji d’entrée de jeu pouvaient annoncer une nouvelle soirée "compliquée". Sommer blessé, Mvogo assure La seule fausse note de la rencontre est venue des blessures de Yann Sommer et de Denis Zakaria. Touché au pied à la 23e minute, le gardien a été avantageusement remplacé par Yvon Mvogo à la 38e, auteur de "la" parade du match sur un coup franc de Christian Eriksen à la 61e. Avec cette entrée à Copenhague dans un stade où le public tient parfaitement son rôle de 12e homme, le Fribourgeois a sans doute franchi un cap. Avec un Yann Sommer qui commence à prendre de l’âge et un Gregor Kobel trop souvent blessé, Yvon Mvogo peut se dire qu’il a, pourquoi pas, une belle carte à jouer. La titularisation de Silvan Widmer a laissé penser que Murat Yakin avait opté pour une défense à quatre, son choix préférentiel. Mais il n’en était rien avec l’Argovien comme piston droit et Dan Ndoye comme piston gauche dans le 5-3-2 du sélectionneur. Murat Yakin voulait peut-être rappeler à Copenhague que la Suisse était une équipe qui pouvait toujours bien défendre après les errements traversés l’automne dernier. La vertu du labeur Lors de cette rencontre, il y a eu un avant et un après Yann Sommer. Les malheurs de leur gardien ont incité les Suisses à desserrer enfin l’étreinte pour ne plus abandonner totalement la possession à l’adversaire. Cette embellie a permis à Dan Ndoye de se mettre en évidence. Sur son flanc gauche, le Vaudois a souvent tenté pour s’affirmer comme l’atout offensif no 1 d’une équipe de Suisse plus laborieuse que géniale. Mais retrouver cette vertu du labeur était l'objectif recherché à Copenhague.

Lugano battu, Nyon en play-off face à Olympic Le BBC Nyon de Stefan Ivanovic jouera les play-off Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nyon jouera les play-off de SBL messieurs, qui démarreront en milieu de semaine. Les joueurs du coach Stefan Ivanovic, vainqueurs des Lions vendredi soir, profitent de la défaite subie par Lugano samedi à Vevey lors de l'ultime journée pour décrocher le 8e ticket pour les séries finales. L'exploit réalisé en terre genevoise ne s'est donc pas avéré inutile pour Jérémy Jaunin et ses coéquipiers. Les Nyonnais peuvent remercier Vevey Riviera, 3e de cette phase préliminaire, qui a signé un succès convaincant face aux Lugano Tigers (97-71) samedi en fin d'après-midi. Lugano, qui devait s'imposer pour passer du bon côté de la barre, a pu y croire pendant un quart-temps (21-17 après 10' de jeu). Mais le VRB de Jonathan Dubas (17 points, 8 rebonds, 5 assists) a forcé la décision dans le deuxième quarter pour prendre 15 longueurs d'avance à la pause (46-31). Nyon défiera donc le grand favori Fribourg Olympic, qui conclura la saison régulière dimanche sur le terrain des Starwings, en quart de finale des play-off. Les autres affiches seront Massagno - Pully Lausanne, Vevey Riviera - Union Neuchâtel et Lions de Genève - Monthey Chablais.