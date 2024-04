Onzième défaite pour la Suisse ++ Djokovic dans le dernier carré

Céline Naef craque et la Suisse se retrouve dos au mur Céline Naef aura une deuxième chance demain face à la no 1 mondiale Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Passée proche de l'égalisation, Céline Naef a finalement craqué face à la Polonaise Magdalena Frech 7-6 (10/8) 5-7 3-6. La Suisse n'a plus le droit à l'erreur dans ce match de qualification. La jeune Schwytzoise (18 ans, WTA 148) a pourtant réalisé deux premières manches de très bonne facture contre une adversaire bien mieux classée qu'elle (WTA 52). Elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité et a multiplié les coups gagnants, avant de commettre de trop nombreuses erreurs directes. Après avoir remporté la première manche au tie-break, la Suissesse a réalisé le coup parfait en s'emparant du service de son adversaire à 4-4 dans le deuxième set. Elle n'a toutefois pas réussi à conclure et a ensuite craqué et concédé les trois jeux suivants ainsi que le set. Malgré un break concédé dès le premier jeu de la manche décisive, la Polonaise s'est montrée plus solide sur la fin pour finalement s'imposer après 2h54' de jeu. Avec cette deuxième défaite après celle de Simona Waltert contre Iga Swiatek plus tôt dans l'après-midi, les joueuses d'Heinz Günthardt se retrouvent dos au mur. Elles tenteront de renverser la vapeur samedi. En cas de succès de Céline Naef face à Iga Swiatek, Simona Waltert défiera Magdalena Frech, avant un potentiel double décisif.

La Suisse toujours incapable de gagner Patrick Fischer et la Suisse ont essuyé une nouvelle défaite en match amical Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Et de onze. L'équipe de Suisse a enchaîné une onzième défaite consécutive en s'inclinant une deuxième fois en 24 heures contre la Slovaquie à Hummené, cette fois 5-3. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce ne sont que des matches de préparation. Alors oui, il ne sert à rien de pousser des cris d'orfraie en voyant les deux dernières performances de l'équipe nationale en préparation du Championnat du monde à Prague. Si les revers face à des nations du gotha mondial comme la Finlande, la Suède ou la Tchéquie peuvent être comprises, celles face à un adversaire plus modeste comme la Slovaquie (3-0 jeudi) ont de quoi bousculer les plus fervents supporters. La Suisse a bien réagi à la suite de l'ouverture du score de Martin Fasko-Rudas après 51 secondes. Deux tirs de défenseurs ont fait mouche. Le premier par Samuel Kreis à la 3e et le second en power-play par Simon Le Coultre à la 14e. Seulement les hommes de Patrick Fischer ont une fois encore commencé la période médiane de la pire des façons. Ils ont ainsi encaissé deux buts en l'espace de 17 secondes entre la 21e et la 22e! Lantosi et Fasko-Rudas, à nouveau, ont pu tromper le portier de Langnau, Stéphane Charlin. La situation s'est compliquée lorsque Lantosi a donné deux longueurs d'avance aux siens à la 44e. Et le 3e but signé Tyler Moy à la 58e ne fait que renforcer le sentiment d'une prise de conscience trop tardive, puisque les Slovaques ont pu inscrire le 5-3 dans la cage vide. Les Suisses vont rentrer au bercail et préparer deux matches à domicile contre la France les 19 et 20 avril à Bâle. Il conviendra de ne pas manquer ces deux rendez-vous. A voir également si le sélectionneur va procéder à des coupes pour intégrer des joueurs de Zoug et Fribourg, récemment éliminés en demi-finales des play-off, ou s'il va donner quelques jours de repos avant d'envoyer son ordre de marche.

Djokovic en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo Novak Djokovic a souffert de la chaleur sur le court Rainier III. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour les demi-finales à Monte-Carlo, qu'il n'avait plus atteintes depuis son titre en 2015. Il a éliminé l'Australien Alex De Minaur 7-5 6-4. "J'ai souffert, mais je suis content d'être passé", a reconnu vendredi le no 1 mondial en regrettant le niveau peu élevé de la partie. "Aucun de nous deux n'a joué à un bon niveau et ça a tourné à la bataille physique", a-t-il souligné. Les statistiques confirment son analyse: Djokovic a commis 26 fautes directes pour 13 points gagnants et De Minaur 28 fautes directes pour 19 points gagnants. En particulier dans le deuxième set, sur les dix jeux joués, sept se sont terminés par des breaks: Djokovic a conservé sa mise en jeu deux fois et De Minaur une seule. Sinner contre Tsitsipas A partir du milieu du second set, le Serbe a en outre semblé souffrir physiquement, en particulier de la chaleur. Mais il a tenu le coup. "Une victoire est une victoire et je suis content de me qualifier pour les demies. Je n'ai pas eu de bons résultats dans ce tournoi depuis huit ans: c'est la première fois que je gagne trois matches d'affilée ici depuis huit ans", s'est-il félicité. En demi-finale, "Nole" affrontera le vainqueur du duel opposant Ugo Humbert à Casper Ruud. L'autre match du dernier carré verra s'affronter Jannik Sinner, vainqueur de Holger Rune plus tôt dans l'après-midi (6-4 6-7 6-3), et Stefanos Tsitsipas, qui a de son côté écarté Karen Khachanov en deux sets (6-4 6-2).

Simona Waltert s'incline d'entrée face à Iga Swiatek Iga Swiatek a aisément disposé de Simona Waltert (de dos) pour offrir le premier point à la Pologne à Bienne. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Simona Waltert s'est logiquement inclinée lors du premier simple du match de qualification de la Billie Jean King Cup contre la Pologne. Face à Iga Swiatek, la Suissesse a cédé en deux sets 3-6 1-6. Rapidement breakée dans les deux manches, Waltert (WTA 158) n'a pas fait le poids face à la numéro 1 mondiale, même si elle n'a pas démérité. Elle a notamment ravi le service de Swiatek lors de la première manche, mais cela n'a pas suffi à faire douter la Polonaise. Le deuxième simple prévu dans l'après-midi opposera Céline Naef (WTA 148) à Magdalena Frech (WTA 52). La jeune Schwytzoise (18 ans) tentera de ramener la Suisse à égalité à Bienne.

La Suisse battue par les Pays-Bas Jonathan Dubas, ici à l'entraînement à Lausanne, a inscrit 5 points contre les Pays-Bas Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Suisse a mal commencé le tournoi qualificatif pour les JO de Paris. A Hong-Kong, les Helvètes se sont inclinés 22-15 face aux Néerlandais. Face aux Bataves, tête de série numéro 1, Gilles Martin, Westher Molteni, Marco Lehmann et Jonathan Dubas ont démarré doucement. Menés 4-2, les Suisses ont ensuite connu une minute de folie pour renverser la vapeur et passer devant à 9-4. Les débats se sont ensuite équilibrés à la mi-match avec un score de 12-12 après cinq minutes de jeu. Mais les joueurs du team Lausanne se sont écroulés, notamment face à l'adresse de Worthy de Jong, auteur de 13 des 22 points de son pays. Avec un 6/8 derrière l'arc, les Néerlandais ont clairement dominé les Suisses (2/7). Côté suisse, les meilleurs marqueurs ont été Dubas et Lehmann avec 5 points chacun. Le quatuor va maintenant se reposer avant les deux matches prévus samedi contre l'Autriche et la Chine. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

Formule 1: la saison 2025 commencera en Australie 24 Grands Prix en 2025 aussi pour la F1 Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le calendrier 2025 de la F1 est déjà dévoilé ! La saison comportera 24 Grands Prix, les mêmes qu'en 2024, mais débutera mi-mars en Australie, ont indiqué les organisateurs du championnat. Melbourne accueillera la manche inaugurale de la 76e édition du championnat du monde de Formule 1 du 14 au 16 mars, puis le paddock se rendra en Chine la semaine suivante, avant de faire étape à Suzuka (Japon) début avril. Bahreïn, théâtre du lancement de la saison depuis plusieurs années, a été décalé à mi-avril, une semaine avant la course en Arabie saoudite. Ce changement est motivé par le ramadan, qui aura lieu en mars l'an prochain. Contrairement à cette année, ces deux manches retrouveront le format habituel d'un week-end de F1 avec la course le dimanche. Seul le GP de Las Vegas en fin de saison aura lieu un samedi. Le reste du calendrier 2025 sera très semblable à celui de 2024, avec quelques dates légèrement modifiées comme le Grand Prix d'Espagne à Barcelone avancé à début juin ou celui de Hongrie repoussé après la course en Belgique, juste avant la trêve estivale. Trois "triple headers" (trois week-ends de course consécutifs) seront au programme avec les enchaînements Japon, Bahreïn, Arabie saoudite en avril, puis Imola, Monaco, Barcelone fin mai-début juin, enfin Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi pour conclure la saison fin novembre-début décembre. La F1 n'a en revanche pas encore dévoilé le nombre de sprints ni les circuits qui les organiseront. Les dates et le lieu des tests de pré-saison sont également inconnus, même s'ils auront probablement lieu à Bahreïn comme ces dernières années.

Pas de classiques ardennaises pour Roglic Primoz Roglic: forfait pour les classiques ardennaises Image: KEYSTONE/EPA/Juan Herrero Primoz Roglic est forfait pour les classiques ardennaises, a indiqué son équipe Bora-Hansgrohe. Le Slovène est convalescent après ses chutes au Tour du Pays basque début avril. Il ne prendra donc pas le départ de la Flèche Wallonne mercredi et de Liège-Bastogne-Liège le 21 avril. Le vainqueur du dernier Giro avait chuté dans les 3e et 4e étapes du Tour du Pays basque. "Primoz est resté avec nous toute la semaine pour soigner ses nombreuses blessures et son genou", a déclaré Dan Lorang, directeur de la performance dans sa formation. "Nous voulons qu'il se remette complètement de ses blessures, car notre grand objectif reste le Tour de France". Lundi sur Instagram, Roglic avait dévoilé une photo de son corps, recouvert d'une dizaine de pansements.

US Masters: DeChambeau devant Scheffler après le 1er tour Bryson DeChambeau a Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Américain Bryson DeChambeau occupe la tête de l'US Masters après le 1er tour. Il a rendu une carte de 65 (7 sous le par) et devance d'un coup le numéro un mondial, son compatriote Scottie Scheffler. Le début du premier Grand Chelem de l'année a été perturbé par la météo. Le départ a été donné avec 2h30 de retard et ensuite interrompu par la nuit alors que tous les joueurs n'avaient pas pu boucler leur parcours. Parmi ceux qui ont disputé les 18 trous, l'Anglais Danny Willett (68) est le mieux placé derrière les deux leaders. Toujours à la recherche d'un premier succès sur les greens d'Augusta, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a tourné en 71, tout comme l'Anglais Matthew Fitzpatrick. Au moment de l'interruption, le quintuple vainqueur Tiger Woods en était à -1 après 13 trous. La journée a été plus difficile pour l'Espagnol Jon Rahm. Le tenant du titre a dû se contenter d'un 73, tout comme le vétéran américain Phil Mickelson, triple vainqueur de l'épreuve.

Fin de carrière en vue pour Max Heinzer Clap de fin proche pour Max Heinzer Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Max Heinzer (36 ans) mettra un terme à sa carrière après les championnats d'Europe à Bâle (18 au 23 juin). Il aura été parmi les meilleurs escrimeurs du monde pendant quinze ans. Heinzer a décroché plusieurs médailles mondiales et européennes. C'est dans la compétition par équipes qu'il a eu le plus de succès, avec un titre mondial en 2018 et trois médailles d'or aux Européens. A titre individuel, il a notamment obtenu de l'argent en 2015 à Montreux et en 2016 à Torun. Après l'échec des Suisses pour la qualification en vue des JO de Paris, Max Heinzer, actuellement blessé, veut briller une dernière fois dans deux mois à Bâle. "C'est très important pour moi de pouvoir prendre congé sur la piste", a-t-il dit à la télévision SRF. Outre un changement d'orientation au niveau professionnel, Heinzer veut rester fidèle à son sport. Il sera candidat à la présidence de Swiss Fencing lors de la prochaine assemblée générale.

Kevin Fiala et Los Angeles qualifiés Kevin Fiala (é gauche) et Los Angeles patinent vers les play-off. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Après Pius Suter, Nino Niederreiter et Roman Josi, un quatrième joueur suisse disputera les play-off. Victorieux 4-1 de Calgary à domicile, Kevin Fiala et Los Angeles ont assuré leur qualification. Kevin Fiala a ouvert la voie pour les Kings. Le St. Gallois a, en effet, inscrit le 1-0 sur une séquence à 5 contre 4 à la 7e minute. Il a marqué son 28e but pour le 71e point d’une saison que l’on peut qualifier de brillante. Il lui reste maintenant à enchaîner lors des séries finales pour effacer l’’élimination de l’an dernier au premier tour face à Edmonton. La quête d'Auston Matthews A Toronto dans un match où il était interdit de défendre, New Jersey a su rebondir au surlendemain de son élimination dans la course aux play-off. Emmenés par Timo Meier, le Devils se sont imposés 6-5 face à des Maples Leafs qui jouent essentiellement pour permettre à Auston Matthews d’atteindre le seuil des 70 buts inscrits en saison régulière. L’ancien joueur de Zurich a signé un doublé pour ses 67e et 68e buts. Jamais depuis Mario Lemieux lors de la saison 1995/1996, un joueur n’avait trouvé le chemin des filets autant de fois. Mario Lemieux s’était arrêté à 69 buts. Auston Matthews a encore trois matches pour devenir le neuvième joueur de l’histoire avec 70 goals ou plus en saison régulière. Timo Meier et Nico Hischier en sont, quant à eux, à 27 buts. Également auteur d’un doublé, Timo Meier a passé le seuil des 50 points (27 buts/24 assists). Quant à Nico Hischier, il a délivré sa 39e passe décisive pour son 66e point.

La no 1 mondiale en visite en Suisse La Suisse est confrontée à une tâche herculéenne contre la Pologne en Billie Jean King Cup. Sans Belinda Bencic et Viktorija Golubic, il faudra un exploit à Bienne contre la no 1 mondiale Iga Swiatek. Les chiffres peuvent ne pas dire toute la vérité. La Suisse aborde la rencontre en tant que numéro 3 du classement des nations contre des Polonaises qui occupent le 17e rang. Les favorites sont pourtant clairement désignées, car les joueuses d'Europe de l'Est peuvent compter sur la numéro un mondiale Iga Swiatek. Du côté des Suissesses, Belinda Bencic, future maman, et Viktorija Golubic, blessée, manquent à l'appel. Céline Naef, du haut de ses 18 ans et 148e mondiale, est donc la mieux classée des Suissesses, tandis que la Pologne peut compter sur deux autres joueuses du top 60, Magdalena Frech et Magda Linette, en plus de Swiatek. En cas de défaite, les Suissesses devraient se battre pour leur place dans le groupe mondial I en novembre, le vainqueur atteignant le tour final. Pour les deux premiers simples de vendredi (à partir de 14h), le capitaine Heinz Günthardt mise sur les mieux classées, Naef et Simona Waltert (WTA 158). Cette dernière s'attend donc à des débuts difficiles en BJKC contre Swiatek. "C'est super de faire mes débuts comme ça", se réjouit la Grisonne de 23 ans. "Elle fait bien sûr tout un tas de choses très bien, mais elle aussi n'a qu'une raquette entre les mains."

Europa League: Atalanta s'impose 3-0 à Liverpool Scamacca (no 90) a fait très mal aux Reds Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Considéré comme le favori de l'Europa League, Liverpool aura besoin d'un improbable exploit dans une semaine à Bergame. Les Reds ont en effet été battus 3-0 par Atalanta en quart de finale aller. Peu précis en attaque, friables défensivement, les hommes de Jürgen Klopp ont été très loin d'évoluer à leur meilleur niveau. Un doublé de Scamacca (38e/61e) et une réussite de Pasalic (83e) ont placé les visiteurs en position idéale pour poursuivre leur parcours européen. Les Italiens ont manoeuvré avec intelligence pour faire vraiment déjouer leurs adversaires. Le Bayer toujours invaincu Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen pourront aborder leur déplacement à Londres avec une certaine sérénité. Le succès 2-0 acquis contre West Ham après une domination constante du leader de la Bundesliga a constitué un salaire tardif mais mérité. Hofmann (83e) et Boniface (91e) ont inscrit les buts d'un Bayer qui n'a toujours pas connu la défaite cette saison! L'AS Rome a pris une petite option sur une place dans le dernier carré en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'AC Milan dans un duel 100% italien. Mancini a marqué dès la 17e. Noah Okafor est entré à la 78e pour les rossoneri. Enfin, Benfica Lisbonne s'est imposé 2-1 face à Marseille. Tout reste possible pour le retour.

Préparation aux Mondiaux: la Suisse battue en Slovaquie Les Suisses ont eu beau se motiver, la défaite était au rendez-vous Image: KEYSTONE/AP/Ivan Frantisek Dixième match de la saison, dixième défaite pour l'équipe de Suisse! Les protégés de Patrick Fischer ont été battus 3-0 à Humenné par la Slovaquie dans le premier de deux matches de préparation. La marche d'approche en vue du championnat du monde en République tchèque continue donc de manière négative pour les Suisses, qui ont perdu le goût de la victoire depuis trop longtemps. Jeudi, ils ont concédé le premier but de Fasko-Rudas à la 19e et ont été incapables de réagir et d'inscrire la moindre réussite. Les Slovaques ont fait le break par Tamasi à la 56e avant que Kollar ne scelle le score final à 15 secondes de la sirène dans une cage désertée par le gardien Sandro Aeschlimann. Les Helvètes ont aussi déçu en power-play, malgré trois occasions de jouer à cinq contre quatre. Ils ont par contre été solides lors des cinq infériorités numériques qu'ils ont dû affronter. La discipline a un peu laissé à désirer, notamment chez Tim Berni: le défenseur de Genève-Servette a accumulé trois pénalités mineures.

Formule 1: Fernando Alonso prolonge avec Aston Martin Fernando Alonso: sa carrière en F1 va encore se prolonger Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Fernando Alonso (42 ans) a prolongé son contrat avec l'écurie Aston Martin jusqu'à fin 2026. Le vétéran espagnol, double champion du monde (2005/2006), pilote pour cette équipe depuis 2023. Alonso était courtisé par plusieurs teams lors du prochain mercato, très animé avec l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. L'Espagnol, qui a gagné 32 Grands Prix - le dernier à Barcelone en 2013 -, espère toujours renouer avec la victoire.